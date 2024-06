Facile.it: 1,8 milioni di italiani truffati sui viaggi. Non sono passati dalle adv Naturalmente siamo alle solite: appena inizia l’estate qualcuno fa il conteggio delle truppe ai vacanzieri. Questa volta è Facile.it ( che d’altronde di turismo ne capisce, visto che offre assicurazioni. Vabbe’ tralasciamo). Allora l’ennesima ricerca statistica ci dice: che nell’ultimo anno ben 1,8 milioni di italiani sono incappati in una truffa mentre stavano prenotando una vacanza. Il danno complessivo stimato è pari, sempre secondo l’indagine, a 643 milioni di euro, ma quasi 1 truffato su 2 non è riuscito a recuperare i soldi persi. Bene. Io non discuto i dati. Se sono veri, cosa si discute a fare? Io voglio solo mettere l’accento sul fatto che si sono susseguite campagne anche promozionali sul fatto di rivolgersi sempre (e quando si dice sempre, vuol dire sempre) per un determinato tipo di viaggio. E’ naturale che se devo andare da Milano a Londra, il volo me lo trovo da solo, ma se devo fare qualcosa di più complesso l’unico interlocutore è l’agenzia di viaggio, e il tour operator. Sia l’agenzia che il to, infatti sono obbligati per legge a tutelare il cliente in ogni fase della sua vacanza. Esiste, per chi non lo sa, un fondo per intervenire nelle situazioni di crisi. Insomma rivolgersi a chi ha dallo Stato la patente di agente di viaggio è sempre un modo per viaggiare sicuri. Condividi

