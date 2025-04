Euroflora Genova, un viaggio tra gli ecosistemi del Parco delle 5 Terre La quinta giornata di presenza del parco nazionale area Marina protetta delle Cinque Terre a Euroflora è stata dedicata alla biodiversità e alla valorizzazione degli ecosistemi naturali che caratterizzano il territorio del Parco, dalle fasce coltivate alle praterie sommerse del mare, passando per i muri a secco e la viticoltura di pendenza. Protagonista della giornata, il laboratorio scientifico curato dai centri di ricerca Crea dc (difesa e certificazione) di Firenze e Crea aa (agricoltura e ambiente) di Bologna, due eccellenze nazionali che da anni collaborano con il parco nazionale delle Cinque Terre per lo studio, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi terrazzati. Grazie all’attività del Crea dc di Firenze, all’interno del parco sono stati condotti monitoraggi approfonditi della qualità dei suoli e delle pratiche agricole tradizionali, con l’obiettivo di individuare indicatori di sostenibilità e definire strategie di recupero e valorizzazione dei paesaggi terrazzati. Il coinvolgimento diretto delle comunità locali e l’apertura dei laboratori alla cittadinanza rappresentano elementi chiave per promuovere una cultura della sostenibilità radicata nel territorio. Dalla terra al mare, i visitatori hanno potuto scoprire l’importanza della posidonia oceanica, pianta acquatica simbolo dell’area marina protetta delle Cinque Terre, attraverso una vasca tematica e il supporto degli esperti dell’acquario di Genova. La posidonia svolge un ruolo cruciale nella produzione di ossigeno, nella protezione della costa dall’erosione e nel mantenimento della biodiversità sottomarina. A completare il percorso tra natura e cultura, un invito alla visita attraverso la lente della viticoltura di pendenza delle Cinque Terre condotta dalla sommelier Yvonne Riccobaldi.

Vini che raccontano nei loro profumi e sapori le essenze delle erbe aromatiche, la salsedine del mare e l’asprezza di un territorio scolpito nei secoli da fatica e dedizione, solcato da centinaia di sentieri nati per l’agricoltura. Simbolo della cultura materiale del paesaggio, il muro a secco – presente fisicamente nello stand – ha rappresentato anche oggi un elemento chiave nella narrazione della relazione virtuosa tra uomo e natura. «Una giornata densa di contenuti e connessioni – sottolinea il presidente del parco, Lorenzo Viviani – che ben rappresenta il lavoro integrato che portiamo avanti per promuovere un modello di sviluppo fondato sulla qualità ambientale, sulla ricerca scientifica e sulla valorizzazione delle nostre identità rurali e marine». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489662 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Santanchè e Euroflora.“Euroflora 2025 non è solo una vetrina di bellezza e innovazione, ma anche una straordinaria opportunità per destagionalizzare il turismo, coinvolgendo attivamente la comunità locale e promuovendo le radici del nostro florovivaismo”, questa la dichiarazione del ministro del turismo Daniela Santanchè. Ora con tutto il rispetto per Euroflora che è una magnifica manifestazione e per il ministro, come è possibile dire una cosa del genere? Per destagionalizzare il turismo di un Paese ci vogliono politiche mirate e strategie di lungo termine. Non basta un settore, o un comparto. Ci vuole un'idea di coordinamento di tutti i settori e un centro che diriga questi movimenti. Processo lungo Destagionalizzare il turismo è un'impresa alla quale si sono dedicati tutti i ministri, i sottosegretari, i rappresentati degli enti locali, i rappresentati istituzionali, riuscendo in parte o addirittura fallendo. E' un processo complesso e lungo e deve essere necessariamente coordinato. Non basta Euroflora, o i camper, o i 5 euro d'ingresso a Venezia, o i borghi più belli d'Italia. Serve tutto questo, e altro, inserito in una progettualità nuova. Senza la quale destagionalizzare è un verbo inutile. [post_title] => Santanchè: «Euroflora aiuta a destagionalizzare». Ma non è così [post_date] => 2025-04-30T10:44:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746009860000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489631 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Positivo l’andamento delle presenze turistiche in Francia in questi primi mesi dell’anno. «Siamo molto soddisfatti dei nuovi collegamenti tra Milano e Parigi. - afferma infatti Barbara Lovato, responsabile ufficio stampa & pr di Atout France in Italia - A fine marzo è stata riaperta la linea tra Italia e Francia di Sncf Voyageurs, che era stata interrotta dalla frana in Val Maurienne. A inizio aprile è poi ripreso il collegamento con l’alta velocità di Trenitalia - con sosta anche a Torino. Abbiamo ora tanti collegamenti tra Milano e Parigi. È un passo molto importante per la sostenibilità e per dare slancio alla città di Parigi e alle destinazioni vicine, da raggiungere in treno: la Valle della Loira, la Champagne, la Normandia, la Bretagna … Senza dimenticare l’importanza dei collegamenti aerei! I visitatori della Francia appartengono a un target trasversale. Gli itinerari turistici sono adatti a tutte le età e anche a tutte le tasche, perché c’è un buon rapporto qualità-prezzo. Oltre agli alberghi di charme proponiamo il campeggio per le famiglie, magari in Corsica: una destinazione splendida, dove vivere percorsi alternativi, anche in bicicletta. L’abbiamo promossa in una recente campagna. Vogliamo destagionalizzare il turismo in Francia, con proposte inedite come un tour dei Castelli della Loira a Natale. È davvero un’esperienza magica, con le decorazioni natalizie a illuminare gli edifici». Tante le ragioni per andare in Francia nel 2025. Gli amanti dell’arte potranno ripercorrere la storia di Paul Cézanne ad Aix-en-Provence, dove la prossima estate riaprirà le porte l’atelier dell’artista e dove, dal 28 giugno, sarà allestita la mostra “Cézanne al Jas de Bouffan”, la dimora di campagna della famiglia dell’artista. Spostandosi a Parigi, al Louvre si potrà visitare fino al 21 luglio una mostra dedicata alla moda. Louvre Couture farà dialogare con oggetti antichi gli abiti e accessori di Chanel, Yamamoto, Dolce & Gabbana e altri stilisti contemporanei. È poi in corso al Centre Pompidou una mostra dedicata alla pittrice Suzanne Valadon, che fu la musa di Renoir, Toulouse-Lautrec e Henner. Nei prossimi mesi riapriranno anche le torri di Notre-Dame dove, seguendo un nuovo itinerario, si salirà ad ammirare Parigi dall’alto. Dal 13 al 24 maggio è in programma la 78esima edizione del Festival di Cannes, mentre il prossimo settembre l’arte contemporanea dello street-artist JR trasformerà il Pont Neuf di Parigi in una installazione monumentale. Tra le celebrazioni sul territorio francese si ricordano i mille anni di Caen, l’affascinante città della Normandia che prosperò sotto il regno di Guglielmo il Conquistatore e da dove Guglielmo partì alla conquista del Regno d’Inghilterra nel 1066. Compie invece 500 anni il castello di Azay-le-Rideau, nella Valle della Loira; l’evento verrà festeggiato con un ricco programma multidisciplinare. Tante, poi, le opportunità per gli amanti dello sport. Dal 19 maggio all’8 giugno al Roland Garros si svolgerà l’iconico incontro di tennis su terra battuta, a cui è stata confermata la presenza di Jannik Sinner. Il prossimo 5 luglio partirà da Lille, nell’Alta Francia, il 112esimoTour de France: 3.320km su un tracciato interamente francese, tra le Alpi e i Pirenei. Partirà invece da Vannes, in Bretagna, il percorso di quasi 1200km del Tour de France Femmes. «Infine la Francia è molto attiva sul tema della sostenibilità e delle idee green: ne è stata pensata una per ogni regione del paese! - prosegue Lovato - Escursioni in bicicletta, ma anche tante passeggiate nel territorio dell’Alvernia-Rodano Alpi, vicino a Les 2 Alpes e lungo la rete di piste ciclabili di Strasburgo e nella Champagne. O in Borgogna - dove fare frequenti soste lungo i 25 km della Strada dei Vigneti - nell’ex foresta reale di Loches e a Rennes. ... La Normandia, fortemente impegnata nel turismo sostenibile, ha lanciato l’iniziativa Low Carbon Tariff, che promuove l’uso di mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente come il treno, l’autobus e la bicicletta e offre uno sconto del 10% sulle visite per incoraggiare i visitatori alla scelta “green”. Si svolgerà infine a settembre a Montpellier l’edizione 2025 del Congresso “Green Destinations”. - conclude Lovato - 300 esperti di turismo provenienti da tutto il mondo si riuniranno per parlare di turismo sostenibile». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Francia: offerta poliedrica e in chiave sostenibile, per tutti i target di turisti [post_date] => 2025-04-30T10:20:10+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746008410000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489646 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La quinta giornata di presenza del parco nazionale area Marina protetta delle Cinque Terre a Euroflora è stata dedicata alla biodiversità e alla valorizzazione degli ecosistemi naturali che caratterizzano il territorio del Parco, dalle fasce coltivate alle praterie sommerse del mare, passando per i muri a secco e la viticoltura di pendenza. Protagonista della giornata, il laboratorio scientifico curato dai centri di ricerca Crea dc (difesa e certificazione) di Firenze e Crea aa (agricoltura e ambiente) di Bologna, due eccellenze nazionali che da anni collaborano con il parco nazionale delle Cinque Terre per lo studio, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi terrazzati. Grazie all’attività del Crea dc di Firenze, all’interno del parco sono stati condotti monitoraggi approfonditi della qualità dei suoli e delle pratiche agricole tradizionali, con l’obiettivo di individuare indicatori di sostenibilità e definire strategie di recupero e valorizzazione dei paesaggi terrazzati. Il coinvolgimento diretto delle comunità locali e l’apertura dei laboratori alla cittadinanza rappresentano elementi chiave per promuovere una cultura della sostenibilità radicata nel territorio. Dalla terra al mare, i visitatori hanno potuto scoprire l’importanza della posidonia oceanica, pianta acquatica simbolo dell’area marina protetta delle Cinque Terre, attraverso una vasca tematica e il supporto degli esperti dell’acquario di Genova. La posidonia svolge un ruolo cruciale nella produzione di ossigeno, nella protezione della costa dall’erosione e nel mantenimento della biodiversità sottomarina. A completare il percorso tra natura e cultura, un invito alla visita attraverso la lente della viticoltura di pendenza delle Cinque Terre condotta dalla sommelier Yvonne Riccobaldi. Vini che raccontano nei loro profumi e sapori le essenze delle erbe aromatiche, la salsedine del mare e l’asprezza di un territorio scolpito nei secoli da fatica e dedizione, solcato da centinaia di sentieri nati per l’agricoltura. Simbolo della cultura materiale del paesaggio, il muro a secco – presente fisicamente nello stand – ha rappresentato anche oggi un elemento chiave nella narrazione della relazione virtuosa tra uomo e natura. «Una giornata densa di contenuti e connessioni – sottolinea il presidente del parco, Lorenzo Viviani – che ben rappresenta il lavoro integrato che portiamo avanti per promuovere un modello di sviluppo fondato sulla qualità ambientale, sulla ricerca scientifica e sulla valorizzazione delle nostre identità rurali e marine». [post_title] => Euroflora Genova, un viaggio tra gli ecosistemi del Parco delle 5 Terre [post_date] => 2025-04-30T09:45:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746006309000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489567 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nella regione di Lana Alto Adige l’attenzione e l’impegno verso l’ambiente sono molto evidenti in ogni settore, nelle iniziative che vengono organizzate ad hoc, ma anche nei negozi del territorio, nelle strutture ricettive e nei ristoranti e persino negli eventi. Anche l’ospite che si trova a trascorrere una vacanza in questo territorio viene coinvolto in un approccio rispettoso dell’ambiente, sviluppando così una maggiore sensibilità da applicare una volta tornato a casa. La piscina naturale di Gargazzone è uno dei luoghi più emblematici in materia di sostenibilità nella regione di Lana. Si tratta, infatti, di un ecosistema molto simile a quello di un lago naturale, per il quale si è scelto un sistema di pulizia dell’acqua senza prodotti chimici, ma optando in favore di una combinazione di piante acquatiche, fitoplancton e zooplancton, dell’utilizzo di filtri vegetali e di interventi meccanici al bisogno. La piscina naturale di Gargazzone, inoltre, è raggiungibile anche a piedi, in bicicletta, con la ferrovia o con il city bus. Da maggio ad ottobre nella regione di Lana si può partecipare a tanti appuntamenti dedicati alle “erbe selvatiche, piante medicinali & benessere”: esperienze, workshop e escursioni, guidati da esperte erboriste, in cui si ha l’occasione di riconnettersi con la natura e con se stessi. In questo territorio, infatti, si dà molta importanza alla rivalutazione dei grandi benefici che apportano le erbe selvatiche, tesori che spesso vengono ingiustamente calpestati. Le esperienze proposte dalla primavera all’autunno sono tante: bagni nella foresta, percorsi Kneipp, escursioni alla scoperta delle erbe selvatiche e molto altro. Vacanzieri e locali insieme, inoltre, possono partecipare ai Südtirol CleanUP Days, organizzati da Patron e.V., ente senza scopo di lucro: quattro giornate, dal 18 al 21 settembre 2025, in cui prendersi cura del territorio e del patrimonio naturale, raccogliendo i rifiuti lungo i percorsi e nei luoghi più frequentati nella natura. La partecipazione è gratuita e si può scegliere se aderire da soli o in team. Tra le tante strutture ricettive sostenibili, alcune delle quali si distinguono in particolar modo. Il theiner’s garten è il primo biohotel Demeter in Italia, il luogo perfetto per ricaricarsi di nuove energie. Ogni singolo dettaglio è in linea con il requisito essenziale di sostenibilità ambientale, naturale e biologica, dalla struttura architettonica, all’utilizzo dei materiali e alla scelta dei prodotti cosmetici di qualità, fino all’arredamento di camere e suite. L’Obergluniger è un maso biologico a Cermes, uno dei paesi della regione di Lana, composto dall’edificio antico con 450 anni di storia e 5 appartamenti vacanze e dall’edificio moderno (2018) con appartamenti vacanze e camere doppie. Ogni appartamento e camera dell’Obergluniger è stato realizzato con materiali naturali come pietra e legno, intonacato e dipinto con argilla e calce, in modo che i muri possano respirare e garantire un equilibrato grado di umidità negli ambienti. Anche il Der Waldhof di Foiana contribuisce alla sostenibilità ambientale attraverso diverse scelte. Una nuova area dell’albergo, infatti, è stata realizzata di recente nel massimo rispetto del contesto paesaggistico naturale. Per la costruzione sono stati utilizzati materiali come il legno, ottenuto da alberi della zona e i tetti verdi riducono al minimo l’impatto ambientale preservando l’habitat di molti insetti e animali. Il Der Waldhof, inoltre, ospita 4 arnie e le api che le abitano trovano nel vicino bosco tutto il nutrimento di cui hanno bisogno per produrre miele ricco e aromatico. Nel parcheggio sono disponibili diverse colonnine di ricarica per le auto elettriche degli ospiti e l’acqua, sia naturale sia frizzante, viene servita esclusivamente in bottiglie di vetro. [post_title] => Nella regione di Lana Alto Adige tutto è green dall’accoglienza, agli eventi: obiettivo sensibilizzare i clienti [post_date] => 2025-04-30T09:35:08+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746005708000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489624 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flydubai fa rotta sull'estate con un network di 11 destinazioni, incluse due nuove, a partire dal 4 giugno: si tratta di Antalya ed Al Alamein, che saranno servite quotidianamente dal Terminal 2 del Dubai International, rispettivamente, dal 5 e dal 21 giugno. Le due new entry si affiancano a quelle già inserite nella programmazione di flydubai, tra cui Batumi, Bodrum, Corfù, Dubrovnik, Mykonos, Olbia, Santorini, Tivat e Trabzon. Il network in espansione sarà servito dalla giovane ed efficiente flotta della compagnia, che comprende gli ultimi aeromobili retrofittati e gli ultimi Boeing 737 Max 8, entrati in servizio nell'aprile di quest'anno. "Abbiamo registrato una crescita della domanda di viaggi verso le popolari destinazioni stagionali estive anno su anno - sottolinea Hamad Obaidalla, cco di flydubai. L'introduzione di altre destinazioni nelle nostre operazioni estive riflette il nostro costante impegno a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti, offrendo maggiore convenienza, migliore accessibilità e più opzioni di viaggio". Il vettore mette in evidenza la crescente domanda per la classe Business, che ha registrato un aumento del 20% dei passeggeri nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo 2024. Un trend che si prevede proseguirà durante l'estate, che vede tra l'altro l'introduzione della nuova area check-in di Business Class e della flydubai Business Class Lounge presso il Terminal 2 di Dubai International. La partnership con Emirates Vola alto intanto la collaborazione con Emirates: nell'ultimo anno sono stati trasportati 5 milioni di viaggiatori attraverso le reti congiunte dei due vettori, con una crescita del 36% rispetto all’anno precedente. Dal 2017, la partnership tra Emirates e flydubai ha offerto una vasta gamma di vantaggi a oltre 22 milioni di passeggeri: partita con appena 29 città nel 2017, oggi la rete congiunta raggiunge la cifra di 240 destinazioni in oltre 100 Paesi, offrendo un'esperienza fluida anche a terra: check-in semplificato, trasferimento bagagli efficiente, orari ottimizzati e maggiore connettività all'Aeroporto di Dubai, con accesso al Terminal 3. In media, i passeggeri possono scegliere tra 295 voli in codeshare al giorno, per una maggiore flessibilità negli orari di partenza. [post_title] => Flydubai: due new entry nel network estivo. La partnership con Emirates vola alto [post_date] => 2025-04-30T09:34:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746005661000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489602 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_489605" align="alignright" width="287"] Foto Tobias Kaser[/caption] Il Vigilius mountain resort, l'eco-hotel a 5 stelle che incanta con il suo design raffinato e la sua posizione mozzafiato a 1.500 metri sul Monte San Vigilio sopra Lana, riapre le sue porte il 30 aprile, pronto ad accogliere i visitatori in un'atmosfera di lusso, relax e rigenerazione. Raggiungibile solo tramite funivia, questo gioiello incastonato nelle Dolomiti offre un'esperienza unica, lontana dal caos quotidiano, dove l'architettura si fonde armoniosamente con la natura circostante. Gli ospiti possono immergersi nel lusso delle camere e delle suite, rigenerarsi nell’Aquiléia spa panoramica e deliziare il palato con le prelibatezze del ristorante 1500 dello chef Daniel Sanin, il tutto godendo di una vista spettacolare sulle montagne. Ma il vigilius mountain resort è anche un punto di riferimento per eventi che celebrano la cultura, l'enogastronomia e il benessere. Rassegna cinematografica Oceanic Global Short Film Festival (21 maggio): vigilius ospiterà una serata dedicata alla bellezza e alla conservazione degli oceani, nell’ambito del film festival 2025. Trofeo Schiava (10 giugno): dedicato all’omonimo vitigno autoctono, è un evento unico, che celebra un'eccellenza del territorio. Il 10 giugno questo vitigno dal carattere vivace sarà protagonista di una giornata speciale al vigilius mountain resort, in cui una giuria internazionale di giornalisti specializzati si riunirà per premiare i migliori vini Schiava. vigilius Social Table (11 luglio): un'immersione in un'esperienza culinaria unica, un incontro di sapori, profumi e convivialità sotto il cielo stellato del monte San Vigilio. Notte delle Stelle Cadenti (12 agosto): la terrazza panoramica del vigilius si trasforma in un osservatorio privilegiato per uno degli spettacoli più emozionanti dell'estate. A rendere ancora più speciale la serata, una conferenza sulle costellazioni a cura di Simon Moroder. vigilius Summer Party (15 agosto): una serata di divertimento e spensieratezza per vivere un Ferragosto alternativo e celebrare la magia dell'estate tra musica, ottimi drink e balli sotto le stelle sulla terrazza panoramica dell'hotel. Settimane dei Sapori d'Autunno (5-19 ottobre): l'autunno si veste di gusto al vigilius mountain resort durante la prima metà di ottobre. L'aria si riempie dei profumi delle prelibatezze di questa stagione e le serate Törggelen riportano in vita antiche tradizioni. Festa del Vino del Monte San Vigilio (29 novembre): nell’atmosfera avvolgente di fine novembre, le viticoltrici e i viticoltori locali presenteranno i loro migliori vini e guideranno gli ospiti in un viaggio sensoriale tra sapori autentici e affascinanti racconti sulla viticoltura del Monte San Vigilio. «Come ogni anno, la riapertura del vigilius mountain resort è un invito a riscoprire il piacere di un lusso autentico, fatto di contatto con la natura, ritmi lenti, momenti di benessere - commenta Ingrid Ladurner, oggi proprietaria di vigilius mountain resort - Siamo pronti ad accogliere nuovamente i nostri ospiti e a far vivere loro un'esperienza unica, arricchita da un calendario eventi all’insegna delle tradizioni e della convivialità». [post_title] => Vigilius mountain resort, la nuova stagione all'insegna della natura e delle tradizioni [post_date] => 2025-04-30T09:00:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746003642000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il contesto geografico nordafricano rappresenta una vera miniera d’oro per ogni viaggiatore interessato alla cultura e alla bellezza. Tra le tante meraviglie presenti in questa magnifica zona del mondo spicca, per stratificazione culturale, il Marocco, crocevia di antiche civiltà e ponte culturale tra l’Africa e l’Europa. La ricchissima e complessa storia di questo Paese è indissolubilmente legata all’ascesa, al declino e alla conservazione delle sue splendide città imperiali, scrigni di un passato glorioso ed emblemi insostituibili delle tradizioni e della cultura marocchina. Nel corso dei secoli, queste imponenti città hanno plasmato l'identità del Marocco, emanando influenza politica, religiosa, intellettuale e artistica su tutto il nord Africa, lasciando un'eredità che continua tutt’oggi a risuonare con forza. Esplorare le Città Imperiali significa intraprendere un affascinante viaggio nel cuore pulsante della storia del Marocco, scoprendo i segreti di dinastie leggendarie e la bellezza intramontabile della loro eredità. L’importanza dei viaggi organizzati Affidarsi ai viaggi organizzati, come quelli proposti sul sito di Tramundi, risulta essere, senza alcun dubbio, la migliore soluzione possibile se si sceglie di visitare una terra come quella marocchina. Queste esperienze consentono infatti di strutturare dei tour in grado di abbracciare tutte le migliori destinazioni possibili, spaziando dalle visite alle grandi città imperiali alla degustazione di meravigliosi piatti tipici nei ristoranti di stampo tradizionale, dando, quindi, la possibilità al viaggiatore di immergersi nel luogo a 360 gradi, una possibilità che soltanto questo tipo di proposte sono in grado di assicurare. Di seguito le Città Imperiali presenti in qualsiasi tour organizzato che si rispetti. Fès Fondata nel lontanissimo VIII secolo, Fès risulta essere la più antica delle città imperiali del Marocco, nonché, ancora oggi, fulcro di spiritualità e conoscenza della nazione. Ciò che la contraddistingue, da un punto di vista architettonico, è la sua intricata e affascinante medina, un labirinto di vicoli e piazze brulicanti di vita ritenuta un vero tesoro della cultura islamica, oltre che simbolo immortale di un passato glorioso. Degna di nota è anche la prestigiosa università Al-Qarawiyyin, tra le più antiche al mondo e vera “Mecca” di conoscenza per tutto il mondo islamico. Marrakech La cosiddetta “Città Rossa” incarna perfettamente la dinamicità del popolo marocchino e risulta essere il vero cuore pulsante della nazione in termini di vitalità e movida. Fondata nell'XI secolo, questa meravigliosa città ha visto i suoi tempi d’oro sotto le dinastie di Almoravide e Almohade, che hanno dato alla storia monumenti di grande bellezza e valore culturale come Koutoubia e il Palazzo Bahia, simboli della raffinata arte islamica e del potere imperiale. La vibrante piazza Jemaa el-Fna e i giardini Majorelle rientrano tra le attrattive più importanti della città, sia per valore storico che per pura meraviglia artistica. Rabat L’attuale capitale del Marocco vanta una storia meravigliosamente lunga e variegata, che si estende sin dall’affascinante e gloriosa epoca romana. Da un punto di vista stilistico essa si distingue per i suoi intrecci architettonici tra l’antico e il moderno, creando una sensazione di piacevole smarrimento in chiunque la visiti. I suoi palazzi e le costruzioni politiche, come la Torre di Hassan e il Mausoleo di Mohammed V, rappresentano gli emblemi della storia della nazione e ancora oggi si ergono a testimoni di un’immortale maestosità. Meknes Una città che fu elevata a capitale nel XVII secolo dal sultano Moulay Ismail e che ancora oggi trasmette la sua roboante ambizione. Monumenti imponenti come la Bab Mansour e il mausoleo dello stesso Moulay Ismail testimoniano la grandezza e lo splendore marocchino in quell’epoca e rispecchiano perfettamente la maestosità architettonica che ancora oggi la città sfoggia. Tanti sono anche i lasciti provenienti dal periodo alawide, che fu importante sia in termini politici (la dinastia in questione riunificò il Paese), ma anche per la modernizzazione e lo sviluppo del Marocco. [post_title] => Il Marocco e il fascino intrigante delle Città Imperiali [post_date] => 2025-04-30T08:00:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746000017000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ota Viaggi dà il via al countdown per la quinta edizione di Obiettivo X, che si terrà dal 16 al 18 maggio presso il Marina Resort Garden & Beach, in Sardegna. Oltre 280 le agenzie di viaggio iscritte e numerosi ospiti per la kermesse patrocinata da Enit e dalla Regione Sardegna, che si propone di affrontare le sfide del futuro attraverso formazione, networking e innovazione. Tra i partner 2025, Msc Crociere conferma il sostegno a Ota Viaggi "per un evento fondamentale per il settore perché rappresenta un’occasione unica e preziosa per riflettere sulle sfide della crescita e confrontarsi su strategie condivise. Come Msc Crociere, crediamo fortemente nella collaborazione tra operatori per costruire insieme un futuro sostenibile e competitivo per il turismo italiano." Trenitalia (Gruppo Fs) partecipa per il terzo anno consecutivo ad “Obiettivo X”, ritenendolo "un’occasione unica per confrontarsi con una platea ampia e diversificata di specialisti del settore, in un ambito stimolante e costruttivo. Questo incontro rappresenta per Trenitalia un’opportunità per presentare le proprie strategie in un contesto competitivo, reso particolarmente sfidante dalla presenza degli attuali fattori esogeni". Sulla medesima linea Idee per Viaggiare "che ha sempre creduto all’importanza di fare networking in forma trasversale creando nuove relazioni e momenti di confronto con buona parte dell’intera filiera del comparto turistico, fa decisamente piacere portare il sostegno e tutto il suo affetto agli amici di Ota Viaggi, con i quali condividiamo questa “linea di pensiero”. E si dichiarano "entusiasti di essere partner ufficiali di Obiettivo X" anche da Kappaviaggi: "L'evento, negli anni, si è affermato sempre di più come un vero punto di riferimento per il settore turistico. Per noi rappresenta una straordinaria opportunità per presentare tutte le novità di prodotto e per costruire insieme nuove prospettive di crescita. Siamo pronti a vivere questa esperienza con entusiasmo e determinazione!”. “Volonline Group crede fermamente nella sinergia che dovrebbe essere alla base della collaborazione tra gli attori del turismo organizzato, crede nella sinergia, il cross selling, nell’ascolto dei bisogni del cliente e quindi nelle agenzie. Obiettivo X non è un semplice evento, ma tutte queste cose concentrate in tre giorni di confronto.” [post_title] => Ota Viaggi verso la 5a edizione di Obiettivo X: parlano i partner [post_date] => 2025-04-29T13:48:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1745934533000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489586 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Via libera al nuovo Piano Industriale 2025-2028 dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria, dopo l'approvazione dell’assemblea dei soci della Sase. Punti cardine del piano sono l'aumento del traffico passeggeri fino a circa 700.000 transiti annui entro il 2028, per una crescita stimata del +20,76%, e l’attivazione di circa 20 rotte in partenza e in arrivo dal “San Francesco d’Assisi”. Le opere infrastrutturali, previste nel quadriennio, prevedono un totale di 7.700.000 euro e per il supporto dello sviluppo del traffico aereo sono previsti altri 6 milioni di euro annui. Il piano prevede risultati di esercizio positivi per tutti gli anni considerati. L'operativo estivo sta intanto entrando a pieno regime: tutte le rotte operate da Ryanair sono già attive, ad eccezione del volo per Brindisi, che decollerà dal 3 giugno. Transavia ha già inaugurato i voli per Rotterdam, mentre British Airways tornerà a volare su Londra Heathrow a partire dal 3 maggio. Wizz Air ha potenziato i collegamenti da e per Tirana, mentre Hello Fly, dal 7 giugno, collegherà Perugia con Lampedusa e Pantelleria. A completare l’offerta, Aeroitalia riattiverà dal 14 giugno i collegamenti con Olbia e Lamezia Terme. Proprio in vista dell'estate, sono stati completati i lavori di ampliamento del parcheggio P1. Sono 90 i nuovi stalli realizzati, che portano la capienza del P1 a 165 posti auto e il totale dei parcheggi disponibili presso lo scalo a 785. Inoltre, per facilitare gli spostamenti da e per l’aeroporto, grazie al nuovo accordo tra Regione Umbria e Busitalia è stato inoltre potenziato il servizio “Airlink”, l’autobus che collega Perugia e Assisi al “San Francesco d’Assisi”. Il servizio, già attivo, garantisce fino a 32 corse giornaliere (andata e ritorno), per un totale di 216 settimanali. [post_title] => Via libera al piano industriale 2025-2028 dell'aeroporto dell'Umbria [post_date] => 2025-04-29T10:34:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1745922899000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "euroflora genova un viaggio gli ecosistemi del parco delle 5 terre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":73,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2714,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Santanchè e Euroflora.“Euroflora 2025 non è solo una vetrina di bellezza e innovazione, ma anche una straordinaria opportunità per destagionalizzare il turismo, coinvolgendo attivamente la comunità locale e promuovendo le radici del nostro florovivaismo”, questa la dichiarazione del ministro del turismo Daniela Santanchè.\r

\r

Ora con tutto il rispetto per Euroflora che è una magnifica manifestazione e per il ministro, come è possibile dire una cosa del genere? Per destagionalizzare il turismo di un Paese ci vogliono politiche mirate e strategie di lungo termine. Non basta un settore, o un comparto. Ci vuole un'idea di coordinamento di tutti i settori e un centro che diriga questi movimenti.\r

Processo lungo\r

Destagionalizzare il turismo è un'impresa alla quale si sono dedicati tutti i ministri, i sottosegretari, i rappresentati degli enti locali, i rappresentati istituzionali, riuscendo in parte o addirittura fallendo. E' un processo complesso e lungo e deve essere necessariamente coordinato. Non basta Euroflora, o i camper, o i 5 euro d'ingresso a Venezia, o i borghi più belli d'Italia. Serve tutto questo, e altro, inserito in una progettualità nuova. Senza la quale destagionalizzare è un verbo inutile.","post_title":"Santanchè: «Euroflora aiuta a destagionalizzare». Ma non è così","post_date":"2025-04-30T10:44:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1746009860000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489631","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Positivo l’andamento delle presenze turistiche in Francia in questi primi mesi dell’anno. «Siamo molto soddisfatti dei nuovi collegamenti tra Milano e Parigi. - afferma infatti Barbara Lovato, responsabile ufficio stampa & pr di Atout France in Italia - A fine marzo è stata riaperta la linea tra Italia e Francia di Sncf Voyageurs, che era stata interrotta dalla frana in Val Maurienne. A inizio aprile è poi ripreso il collegamento con l’alta velocità di Trenitalia - con sosta anche a Torino.\r

\r

Abbiamo ora tanti collegamenti tra Milano e Parigi. È un passo molto importante per la sostenibilità e per dare slancio alla città di Parigi e alle destinazioni vicine, da raggiungere in treno: la Valle della Loira, la Champagne, la Normandia, la Bretagna … Senza dimenticare l’importanza dei collegamenti aerei! I visitatori della Francia appartengono a un target trasversale.\r

\r

Gli itinerari turistici sono adatti a tutte le età e anche a tutte le tasche, perché c’è un buon rapporto qualità-prezzo. Oltre agli alberghi di charme proponiamo il campeggio per le famiglie, magari in Corsica: una destinazione splendida, dove vivere percorsi alternativi, anche in bicicletta. L’abbiamo promossa in una recente campagna. Vogliamo destagionalizzare il turismo in Francia, con proposte inedite come un tour dei Castelli della Loira a Natale. È davvero un’esperienza magica, con le decorazioni natalizie a illuminare gli edifici». Tante le ragioni per andare in Francia nel 2025.\r

\r

Gli amanti dell’arte potranno ripercorrere la storia di Paul Cézanne ad Aix-en-Provence, dove la prossima estate riaprirà le porte l’atelier dell’artista e dove, dal 28 giugno, sarà allestita la mostra “Cézanne al Jas de Bouffan”, la dimora di campagna della famiglia dell’artista. Spostandosi a Parigi, al Louvre si potrà visitare fino al 21 luglio una mostra dedicata alla moda. Louvre Couture farà dialogare con oggetti antichi gli abiti e accessori di Chanel, Yamamoto, Dolce & Gabbana e altri stilisti contemporanei. È poi in corso al Centre Pompidou una mostra dedicata alla pittrice Suzanne Valadon, che fu la musa di Renoir, Toulouse-Lautrec e Henner.\r

\r

Nei prossimi mesi riapriranno anche le torri di Notre-Dame dove, seguendo un nuovo itinerario, si salirà ad ammirare Parigi dall’alto. Dal 13 al 24 maggio è in programma la 78esima edizione del Festival di Cannes, mentre il prossimo settembre l’arte contemporanea dello street-artist JR trasformerà il Pont Neuf di Parigi in una installazione monumentale.\r

\r

Tra le celebrazioni sul territorio francese si ricordano i mille anni di Caen, l’affascinante città della Normandia che prosperò sotto il regno di Guglielmo il Conquistatore e da dove Guglielmo partì alla conquista del Regno d’Inghilterra nel 1066. Compie invece 500 anni il castello di Azay-le-Rideau, nella Valle della Loira; l’evento verrà festeggiato con un ricco programma multidisciplinare.\r

\r

Tante, poi, le opportunità per gli amanti dello sport. Dal 19 maggio all’8 giugno al Roland Garros si svolgerà l’iconico incontro di tennis su terra battuta, a cui è stata confermata la presenza di Jannik Sinner. Il prossimo 5 luglio partirà da Lille, nell’Alta Francia, il 112esimoTour de France: 3.320km su un tracciato interamente francese, tra le Alpi e i Pirenei. Partirà invece da Vannes, in Bretagna, il percorso di quasi 1200km del Tour de France Femmes. «Infine la Francia è molto attiva sul tema della sostenibilità e delle idee green: ne è stata pensata una per ogni regione del paese! - prosegue Lovato - Escursioni in bicicletta, ma anche tante passeggiate nel territorio dell’Alvernia-Rodano Alpi, vicino a Les 2 Alpes e lungo la rete di piste ciclabili di Strasburgo e nella Champagne. O in Borgogna - dove fare frequenti soste lungo i 25 km della Strada dei Vigneti - nell’ex foresta reale di Loches e a Rennes. ... La Normandia, fortemente impegnata nel turismo sostenibile, ha lanciato l’iniziativa Low Carbon Tariff, che promuove l’uso di mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente come il treno, l’autobus e la bicicletta e offre uno sconto del 10% sulle visite per incoraggiare i visitatori alla scelta “green”. Si svolgerà infine a settembre a Montpellier l’edizione 2025 del Congresso “Green Destinations”. - conclude Lovato - 300 esperti di turismo provenienti da tutto il mondo si riuniranno per parlare di turismo sostenibile».\r

\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Francia: offerta poliedrica e in chiave sostenibile, per tutti i target di turisti","post_date":"2025-04-30T10:20:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746008410000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489646","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La quinta giornata di presenza del parco nazionale area Marina protetta delle Cinque Terre a Euroflora è stata dedicata alla biodiversità e alla valorizzazione degli ecosistemi naturali che caratterizzano il territorio del Parco, dalle fasce coltivate alle praterie sommerse del mare, passando per i muri a secco e la viticoltura di pendenza.\r

\r

Protagonista della giornata, il laboratorio scientifico curato dai centri di ricerca Crea dc (difesa e certificazione) di Firenze e Crea aa (agricoltura e ambiente) di Bologna, due eccellenze nazionali che da anni collaborano con il parco nazionale delle Cinque Terre per lo studio, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi terrazzati.\r

\r

Grazie all’attività del Crea dc di Firenze, all’interno del parco sono stati condotti monitoraggi approfonditi della qualità dei suoli e delle pratiche agricole tradizionali, con l’obiettivo di individuare indicatori di sostenibilità e definire strategie di recupero e valorizzazione dei paesaggi terrazzati. Il coinvolgimento diretto delle comunità locali e l’apertura dei laboratori alla cittadinanza rappresentano elementi chiave per promuovere una cultura della sostenibilità radicata nel territorio.\r

\r

Dalla terra al mare, i visitatori hanno potuto scoprire l’importanza della posidonia oceanica, pianta acquatica simbolo dell’area marina protetta delle Cinque Terre, attraverso una vasca tematica e il supporto degli esperti dell’acquario di Genova. La posidonia svolge un ruolo cruciale nella produzione di ossigeno, nella protezione della costa dall’erosione e nel mantenimento della biodiversità sottomarina.\r

\r

A completare il percorso tra natura e cultura, un invito alla visita attraverso la lente della viticoltura di pendenza delle Cinque Terre condotta dalla sommelier Yvonne Riccobaldi.\r

Vini che raccontano nei loro profumi e sapori le essenze delle erbe aromatiche, la salsedine del mare e l’asprezza di un territorio scolpito nei secoli da fatica e dedizione, solcato da centinaia di sentieri nati per l’agricoltura.\r

\r

Simbolo della cultura materiale del paesaggio, il muro a secco – presente fisicamente nello stand – ha rappresentato anche oggi un elemento chiave nella narrazione della relazione virtuosa tra uomo e natura.\r

\r

«Una giornata densa di contenuti e connessioni – sottolinea il presidente del parco, Lorenzo Viviani – che ben rappresenta il lavoro integrato che portiamo avanti per promuovere un modello di sviluppo fondato sulla qualità ambientale, sulla ricerca scientifica e sulla valorizzazione delle nostre identità rurali e marine».","post_title":"Euroflora Genova, un viaggio tra gli ecosistemi del Parco delle 5 Terre","post_date":"2025-04-30T09:45:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746006309000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489567","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nella regione di Lana Alto Adige l’attenzione e l’impegno verso l’ambiente sono molto evidenti in ogni settore, nelle iniziative che vengono organizzate ad hoc, ma anche nei negozi del territorio, nelle strutture ricettive e nei ristoranti e persino negli eventi. Anche l’ospite che si trova a trascorrere una vacanza in questo territorio viene coinvolto in un approccio rispettoso dell’ambiente, sviluppando così una maggiore sensibilità da applicare una volta tornato a casa.\r

\r

La piscina naturale di Gargazzone è uno dei luoghi più emblematici in materia di sostenibilità nella regione di Lana. Si tratta, infatti, di un ecosistema molto simile a quello di un lago naturale, per il quale si è scelto un sistema di pulizia dell’acqua senza prodotti chimici, ma optando in favore di una combinazione di piante acquatiche, fitoplancton e zooplancton, dell’utilizzo di filtri vegetali e di interventi meccanici al bisogno. La piscina naturale di Gargazzone, inoltre, è raggiungibile anche a piedi, in bicicletta, con la ferrovia o con il city bus.\r

\r

Da maggio ad ottobre nella regione di Lana si può partecipare a tanti appuntamenti dedicati alle “erbe selvatiche, piante medicinali & benessere”: esperienze, workshop e escursioni, guidati da esperte erboriste, in cui si ha l’occasione di riconnettersi con la natura e con se stessi. In questo territorio, infatti, si dà molta importanza alla rivalutazione dei grandi benefici che apportano le erbe selvatiche, tesori che spesso vengono ingiustamente calpestati.\r

Le esperienze proposte dalla primavera all’autunno sono tante: bagni nella foresta, percorsi Kneipp, escursioni alla scoperta delle erbe selvatiche e molto altro.\r

\r

Vacanzieri e locali insieme, inoltre, possono partecipare ai Südtirol CleanUP Days, organizzati da Patron e.V., ente senza scopo di lucro: quattro giornate, dal 18 al 21 settembre 2025, in cui prendersi cura del territorio e del patrimonio naturale, raccogliendo i rifiuti lungo i percorsi e nei luoghi più frequentati nella natura. La partecipazione è gratuita e si può scegliere se aderire da soli o in team.\r

\r

Tra le tante strutture ricettive sostenibili, alcune delle quali si distinguono in particolar modo. Il theiner’s garten è il primo biohotel Demeter in Italia, il luogo perfetto per ricaricarsi di nuove energie. Ogni singolo dettaglio è in linea con il requisito essenziale di sostenibilità ambientale, naturale e biologica, dalla struttura architettonica, all’utilizzo dei materiali e alla scelta dei prodotti cosmetici di qualità, fino all’arredamento di camere e suite.\r

\r

L’Obergluniger è un maso biologico a Cermes, uno dei paesi della regione di Lana, composto dall’edificio antico con 450 anni di storia e 5 appartamenti vacanze e dall’edificio moderno (2018) con appartamenti vacanze e camere doppie. Ogni appartamento e camera dell’Obergluniger è stato realizzato con materiali naturali come pietra e legno, intonacato e dipinto con argilla e calce, in modo che i muri possano respirare e garantire un equilibrato grado di umidità negli ambienti.\r

\r

Anche il Der Waldhof di Foiana contribuisce alla sostenibilità ambientale attraverso diverse scelte.\r

Una nuova area dell’albergo, infatti, è stata realizzata di recente nel massimo rispetto del contesto paesaggistico naturale. Per la costruzione sono stati utilizzati materiali come il legno, ottenuto da alberi della zona e i tetti verdi riducono al minimo l’impatto ambientale preservando l’habitat di molti insetti e animali. Il Der Waldhof, inoltre, ospita 4 arnie e le api che le abitano trovano nel vicino bosco tutto il nutrimento di cui hanno bisogno per produrre miele ricco e aromatico.\r

Nel parcheggio sono disponibili diverse colonnine di ricarica per le auto elettriche degli ospiti e l’acqua, sia naturale sia frizzante, viene servita esclusivamente in bottiglie di vetro.\r

","post_title":"Nella regione di Lana Alto Adige tutto è green dall’accoglienza, agli eventi: obiettivo sensibilizzare i clienti","post_date":"2025-04-30T09:35:08+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1746005708000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489624","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai fa rotta sull'estate con un network di 11 destinazioni, incluse due nuove, a partire dal 4 giugno: si tratta di Antalya ed Al Alamein, che saranno servite quotidianamente dal Terminal 2 del Dubai International, rispettivamente, dal 5 e dal 21 giugno.\r

\r

Le due new entry si affiancano a quelle già inserite nella programmazione di flydubai, tra cui Batumi, Bodrum, Corfù, Dubrovnik, Mykonos, Olbia, Santorini, Tivat e Trabzon.\r

\r

Il network in espansione sarà servito dalla giovane ed efficiente flotta della compagnia, che comprende gli ultimi aeromobili retrofittati e gli ultimi Boeing 737 Max 8, entrati in servizio nell'aprile di quest'anno.\r

\r

\"Abbiamo registrato una crescita della domanda di viaggi verso le popolari destinazioni stagionali estive anno su anno - sottolinea Hamad Obaidalla, cco di flydubai. L'introduzione di altre destinazioni nelle nostre operazioni estive riflette il nostro costante impegno a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti, offrendo maggiore convenienza, migliore accessibilità e più opzioni di viaggio\".\r

\r

Il vettore mette in evidenza la crescente domanda per la classe Business, che ha registrato un aumento del 20% dei passeggeri nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo 2024. Un trend che si prevede proseguirà durante l'estate, che vede tra l'altro l'introduzione della nuova area check-in di Business Class e della flydubai Business Class Lounge presso il Terminal 2 di Dubai International.\r

\r

La partnership con Emirates\r

\r

Vola alto intanto la collaborazione con Emirates: nell'ultimo anno sono stati trasportati 5 milioni di viaggiatori attraverso le reti congiunte dei due vettori, con una crescita del 36% rispetto all’anno precedente.\r

Dal 2017, la partnership tra Emirates e flydubai ha offerto una vasta gamma di vantaggi a oltre 22 milioni di passeggeri: partita con appena 29 città nel 2017, oggi la rete congiunta raggiunge la cifra di 240 destinazioni in oltre 100 Paesi, offrendo un'esperienza fluida anche a terra: check-in semplificato, trasferimento bagagli efficiente, orari ottimizzati e maggiore connettività all'Aeroporto di Dubai, con accesso al Terminal 3.\r

In media, i passeggeri possono scegliere tra 295 voli in codeshare al giorno, per una maggiore flessibilità negli orari di partenza.","post_title":"Flydubai: due new entry nel network estivo. La partnership con Emirates vola alto","post_date":"2025-04-30T09:34:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746005661000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489602","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489605\" align=\"alignright\" width=\"287\"] Foto Tobias Kaser[/caption]\r

\r

Il Vigilius mountain resort, l'eco-hotel a 5 stelle che incanta con il suo design raffinato e la sua posizione mozzafiato a 1.500 metri sul Monte San Vigilio sopra Lana, riapre le sue porte il 30 aprile, pronto ad accogliere i visitatori in un'atmosfera di lusso, relax e rigenerazione.\r

\r

Raggiungibile solo tramite funivia, questo gioiello incastonato nelle Dolomiti offre un'esperienza unica, lontana dal caos quotidiano, dove l'architettura si fonde armoniosamente con la natura circostante. Gli ospiti possono immergersi nel lusso delle camere e delle suite, rigenerarsi nell’Aquiléia spa panoramica e deliziare il palato con le prelibatezze del ristorante 1500 dello chef Daniel Sanin, il tutto godendo di una vista spettacolare sulle montagne. \r

\r

Ma il vigilius mountain resort è anche un punto di riferimento per eventi che celebrano la cultura, l'enogastronomia e il benessere.\r

\r

Rassegna cinematografica Oceanic Global Short Film Festival (21 maggio): vigilius ospiterà una serata dedicata alla bellezza e alla conservazione degli oceani, nell’ambito del film festival 2025.\r

\r

Trofeo Schiava (10 giugno): dedicato all’omonimo vitigno autoctono, è un evento unico, che celebra un'eccellenza del territorio. Il 10 giugno questo vitigno dal carattere vivace sarà protagonista di una giornata speciale al vigilius mountain resort, in cui una giuria internazionale di giornalisti specializzati si riunirà per premiare i migliori vini Schiava.\r

\r

vigilius Social Table (11 luglio): un'immersione in un'esperienza culinaria unica, un incontro di sapori, profumi e convivialità sotto il cielo stellato del monte San Vigilio.\r

\r

Notte delle Stelle Cadenti (12 agosto): la terrazza panoramica del vigilius si trasforma in un osservatorio privilegiato per uno degli spettacoli più emozionanti dell'estate. A rendere ancora più speciale la serata, una conferenza sulle costellazioni a cura di Simon Moroder. \r

\r

vigilius Summer Party (15 agosto): una serata di divertimento e spensieratezza per vivere un Ferragosto alternativo e celebrare la magia dell'estate tra musica, ottimi drink e balli sotto le stelle sulla terrazza panoramica dell'hotel.\r

\r

Settimane dei Sapori d'Autunno (5-19 ottobre): l'autunno si veste di gusto al vigilius mountain resort durante la prima metà di ottobre. L'aria si riempie dei profumi delle prelibatezze di questa stagione e le serate Törggelen riportano in vita antiche tradizioni.\r

\r

Festa del Vino del Monte San Vigilio (29 novembre): nell’atmosfera avvolgente di fine novembre, le viticoltrici e i viticoltori locali presenteranno i loro migliori vini e guideranno gli ospiti in un viaggio sensoriale tra sapori autentici e affascinanti racconti sulla viticoltura del Monte San Vigilio.\r

\r

«Come ogni anno, la riapertura del vigilius mountain resort è un invito a riscoprire il piacere di un lusso autentico, fatto di contatto con la natura, ritmi lenti, momenti di benessere - commenta Ingrid Ladurner, oggi proprietaria di vigilius mountain resort - Siamo pronti ad accogliere nuovamente i nostri ospiti e a far vivere loro un'esperienza unica, arricchita da un calendario eventi all’insegna delle tradizioni e della convivialità».\r

\r

","post_title":"Vigilius mountain resort, la nuova stagione all'insegna della natura e delle tradizioni","post_date":"2025-04-30T09:00:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746003642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il contesto geografico nordafricano rappresenta una vera miniera d’oro per ogni viaggiatore interessato alla cultura e alla bellezza. Tra le tante meraviglie presenti in questa magnifica zona del mondo spicca, per stratificazione culturale, il Marocco, crocevia di antiche civiltà e ponte culturale tra l’Africa e l’Europa.\r

\r

La ricchissima e complessa storia di questo Paese è indissolubilmente legata all’ascesa, al declino e alla conservazione delle sue splendide città imperiali, scrigni di un passato glorioso ed emblemi insostituibili delle tradizioni e della cultura marocchina.\r

\r

Nel corso dei secoli, queste imponenti città hanno plasmato l'identità del Marocco, emanando influenza politica, religiosa, intellettuale e artistica su tutto il nord Africa, lasciando un'eredità che continua tutt’oggi a risuonare con forza.\r

\r

Esplorare le Città Imperiali significa intraprendere un affascinante viaggio nel cuore pulsante della storia del Marocco, scoprendo i segreti di dinastie leggendarie e la bellezza intramontabile della loro eredità.\r

L’importanza dei viaggi organizzati\r

Affidarsi ai viaggi organizzati, come quelli proposti sul sito di Tramundi, risulta essere, senza alcun dubbio, la migliore soluzione possibile se si sceglie di visitare una terra come quella marocchina.\r

\r

Queste esperienze consentono infatti di strutturare dei tour in grado di abbracciare tutte le migliori destinazioni possibili, spaziando dalle visite alle grandi città imperiali alla degustazione di meravigliosi piatti tipici nei ristoranti di stampo tradizionale, dando, quindi, la possibilità al viaggiatore di immergersi nel luogo a 360 gradi, una possibilità che soltanto questo tipo di proposte sono in grado di assicurare.\r

\r

Di seguito le Città Imperiali presenti in qualsiasi tour organizzato che si rispetti.\r

Fès\r

Fondata nel lontanissimo VIII secolo, Fès risulta essere la più antica delle città imperiali del Marocco, nonché, ancora oggi, fulcro di spiritualità e conoscenza della nazione.\r

\r

Ciò che la contraddistingue, da un punto di vista architettonico, è la sua intricata e affascinante medina, un labirinto di vicoli e piazze brulicanti di vita ritenuta un vero tesoro della cultura islamica, oltre che simbolo immortale di un passato glorioso. Degna di nota è anche la prestigiosa università Al-Qarawiyyin, tra le più antiche al mondo e vera “Mecca” di conoscenza per tutto il mondo islamico.\r

Marrakech\r

La cosiddetta “Città Rossa” incarna perfettamente la dinamicità del popolo marocchino e risulta essere il vero cuore pulsante della nazione in termini di vitalità e movida.\r

\r

Fondata nell'XI secolo, questa meravigliosa città ha visto i suoi tempi d’oro sotto le dinastie di Almoravide e Almohade, che hanno dato alla storia monumenti di grande bellezza e valore culturale come Koutoubia e il Palazzo Bahia, simboli della raffinata arte islamica e del potere imperiale. La vibrante piazza Jemaa el-Fna e i giardini Majorelle rientrano tra le attrattive più importanti della città, sia per valore storico che per pura meraviglia artistica.\r

Rabat\r

L’attuale capitale del Marocco vanta una storia meravigliosamente lunga e variegata, che si estende sin dall’affascinante e gloriosa epoca romana.\r

\r

Da un punto di vista stilistico essa si distingue per i suoi intrecci architettonici tra l’antico e il moderno, creando una sensazione di piacevole smarrimento in chiunque la visiti. I suoi palazzi e le costruzioni politiche, come la Torre di Hassan e il Mausoleo di Mohammed V, rappresentano gli emblemi della storia della nazione e ancora oggi si ergono a testimoni di un’immortale maestosità.\r

Meknes\r

Una città che fu elevata a capitale nel XVII secolo dal sultano Moulay Ismail e che ancora oggi trasmette la sua roboante ambizione.\r

\r

Monumenti imponenti come la Bab Mansour e il mausoleo dello stesso Moulay Ismail testimoniano la grandezza e lo splendore marocchino in quell’epoca e rispecchiano perfettamente la maestosità architettonica che ancora oggi la città sfoggia. Tanti sono anche i lasciti provenienti dal periodo alawide, che fu importante sia in termini politici (la dinastia in questione riunificò il Paese), ma anche per la modernizzazione e lo sviluppo del Marocco.","post_title":"Il Marocco e il fascino intrigante delle Città Imperiali","post_date":"2025-04-30T08:00:17+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1746000017000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ota Viaggi dà il via al countdown per la quinta edizione di Obiettivo X, che si terrà dal 16 al 18 maggio presso il Marina Resort Garden & Beach, in Sardegna.\r

\r

Oltre 280 le agenzie di viaggio iscritte e numerosi ospiti per la kermesse patrocinata da Enit e dalla Regione Sardegna, che si propone di affrontare le sfide del futuro attraverso formazione, networking e innovazione.\r

\r

Tra i partner 2025, Msc Crociere conferma il sostegno a Ota Viaggi \"per un evento fondamentale per il settore perché rappresenta un’occasione unica e preziosa per riflettere sulle sfide della crescita e confrontarsi su strategie condivise. Come Msc Crociere, crediamo fortemente nella collaborazione tra operatori per costruire insieme un futuro sostenibile e competitivo per il turismo italiano.\"\r

\r

Trenitalia (Gruppo Fs) partecipa per il terzo anno consecutivo ad “Obiettivo X”, ritenendolo \"un’occasione unica per\r

confrontarsi con una platea ampia e diversificata di specialisti del settore, in un ambito stimolante e costruttivo. Questo incontro rappresenta per Trenitalia un’opportunità per presentare le proprie strategie in un contesto competitivo, reso\r

particolarmente sfidante dalla presenza degli attuali fattori esogeni\".\r

\r

Sulla medesima linea Idee per Viaggiare \"che ha sempre creduto all’importanza di fare networking in forma trasversale creando nuove relazioni e momenti di confronto con buona parte dell’intera filiera del comparto turistico, fa decisamente piacere portare il sostegno e tutto il suo affetto agli amici di Ota Viaggi, con i quali condividiamo questa “linea di pensiero”. \r

\r

E si dichiarano \"entusiasti di essere partner ufficiali di Obiettivo X\" anche da Kappaviaggi: \"L'evento, negli anni, si è affermato sempre di più come un vero punto di riferimento per il settore turistico. Per noi rappresenta una straordinaria opportunità per presentare tutte le novità di prodotto e per costruire insieme nuove prospettive di crescita. Siamo pronti a vivere questa esperienza con entusiasmo e determinazione!”.\r

\r

“Volonline Group crede fermamente nella sinergia che dovrebbe essere alla base della collaborazione tra gli attori del turismo organizzato, crede nella sinergia, il cross selling, nell’ascolto dei bisogni del cliente e quindi nelle agenzie. Obiettivo X non è un semplice evento, ma tutte queste cose concentrate in tre giorni di confronto.”\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ota Viaggi verso la 5a edizione di Obiettivo X: parlano i partner","post_date":"2025-04-29T13:48:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1745934533000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489586","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Via libera al nuovo Piano Industriale 2025-2028 dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria, dopo l'approvazione dell’assemblea dei soci della Sase.\r

Punti cardine del piano sono l'aumento del traffico passeggeri fino a circa 700.000 transiti annui entro il 2028, per una crescita stimata del +20,76%, e l’attivazione di circa 20 rotte in partenza e in arrivo dal “San Francesco d’Assisi”.\r

Le opere infrastrutturali, previste nel quadriennio, prevedono un totale di 7.700.000 euro e per il supporto dello sviluppo del traffico aereo sono previsti altri 6 milioni di euro annui. Il piano prevede risultati di esercizio positivi per tutti gli anni considerati.\r

\r

L'operativo estivo sta intanto entrando a pieno regime: tutte le rotte operate da Ryanair sono già attive, ad eccezione del volo per Brindisi, che decollerà dal 3 giugno.\r

Transavia ha già inaugurato i voli per Rotterdam, mentre British Airways tornerà a volare su Londra Heathrow a partire dal 3 maggio. Wizz Air ha potenziato i collegamenti da e per Tirana, mentre Hello Fly, dal 7 giugno, collegherà Perugia con Lampedusa e Pantelleria. A completare l’offerta, Aeroitalia riattiverà dal 14 giugno i collegamenti con Olbia e Lamezia Terme.\r

Proprio in vista dell'estate, sono stati completati i lavori di ampliamento del parcheggio P1. Sono 90 i nuovi stalli realizzati, che portano la capienza del P1 a 165 posti auto e il totale dei parcheggi disponibili presso lo scalo a 785. \r

Inoltre, per facilitare gli spostamenti da e per l’aeroporto, grazie al nuovo accordo tra Regione Umbria e Busitalia è stato inoltre potenziato il servizio “Airlink”, l’autobus che collega Perugia e Assisi al “San Francesco d’Assisi”. Il servizio, già attivo, garantisce fino a 32 corse giornaliere (andata e ritorno), per un totale di 216 settimanali.","post_title":"Via libera al piano industriale 2025-2028 dell'aeroporto dell'Umbria","post_date":"2025-04-29T10:34:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1745922899000]}]}}