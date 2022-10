Enit: in forte crescita il segmento dell’outdoor «Il 56% degli italiani si è concesso una vacanza quest’estate, un quinto di questi sono amanti dell’outdoor, che piace soprattutto per la sua capacità di conferire un senso di libertà, contatto con la natura e varietà di esperienze al periodo di vacanza» commenta Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit, durante l´incontro ´Turismo outdoor, un´esperienza sostenibile´ nella seconda giornata di Ttg Travel Experience. Continua, dunque, a crescere il turismo all´aria aperta. Un trend che, secondo quanto emerso dallo Studio sul Turismo Outdoor commissionato a Istituto Piepoli da Enit e Human Company, sarà al centro del viaggio anche per le festività di novembre e dicembre. Un terzo degli italiani, infatti, partirà per una vacanza autunnale, ma questa quota cresce significativamente tra i turisti open air che si dimostrano sempre più fedeli al ´prodotto vacanza´ e disposti a pagare in media 300 euro in più rispetto alle altre tipologie di vacanze.

