Enit: il turismo è una forza che traina lo sviluppo dell’Italia Il turismo conferma il suo ruolo cruciale nel tessuto socioeconomico italiano. Come evidenzia Enit, in occasione della BIT 2026 (appuntamento internazionale di riferimento per l’industria turistica che sarà inaugurata domani), il turismo nel 2025 ha avuto un impatto del 13,2% sull’occupazione e di 237,4 miliardi di euro sul Pil: numeri che le stime per i prossimi dieci anni danno ulteriormente in crescita, con previsioni per il 2035 a 282,6 miliardi di Pil e una ricaduta del 15,7% sull’occupazione (da sottolineare come il nostro Paese nel comparto turistico abbia statistiche migliori per lavoro giovanile e femminile rispetto al resto d’Europa). Su questi dati è significativo il contributo del turismo internazionale: i viaggiatori in arrivo dall’estero, infatti, l’anno passato hanno investito per turismo ben 60,4 miliardi di euro in Italia e, da qui ai prossimi 10 anni, questa spesa potrebbe sfiorare gli 80 miliardi. “Abbiamo chiuso il 2025 oltre le aspettative, frutto di un lavoro di squadra tra tutti gli attori coinvolti. Crescono spesa turistica e presenze, segnale dell’attrattività italiana verso i turisti esteri. Una tendenza positiva che sta trovando riscontri anche in questa prima parte dell’anno, con trend in crescita nel primo trimestre del 2026, che già registra un più 7% di arrivi negli scali aeroportuali italiani. Abbiamo un patrimonio che non è secondo a nessuno, siamo in grado di offrire esperienze per tutte le esigenze, dobbiamo solo continuare sulla strada tracciata per migliorarci costantemente, garantendo sviluppo ai territori, contribuendo attivamente alla crescita economica ed occupazionale delle nostre comunità” commenta Ivana Jelinic, ad Enit. Incremento di vendite Numeri che mostrano come le unicità italiane siano apprezzate in tutto il mondo, posizionando il nostro Paese davanti a competitor quali Francia e Grecia (seconda solo alla Spagna) per presenze sia internazionali, 255 milioni nei primi 11 mesi 2025, che totali, 456 milioni (sempre tra gennaio – novembre ‘25). Dato che trova riscontri anche nel Monitoraggio Enit condotto presso i tour operator esteri, 8 su 10 hanno riconosciuto un incremento di vendite nel ’25 verso la destinazione Italia (9 su 10 addirittura tra quelli oltreoceano); gli stessi tour operator già notano un simile andamento per il primo trimestre del ’26 con circa il 60% di questi che riscontra una crescita delle prenotazioni verso le nostre mete. Mentre le proiezioni Ministero Turismo sull’intero anno indicano più di 480 milioni di presenze complessive. “Confermiamo ancora una volta che il turismo è in costante crescita e rappresenta un contributo fondamentale all’economia e all’occupazione della nostra Nazione. Oggi, la sfida che abbiamo lanciato al Forum di Milano qualche settimana fa è chiara: dobbiamo trattare il settore turistico come un’industria vera e propria, non solo come un insieme di servizi. È essenziale sviluppare una visione per i prossimi 10 anni che valorizzi tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree meno conosciute, per garantire una migliore distribuzione dei flussi turistici sia nello spazio che nel tempo. È al tempo stesso cruciale lavorare a un nuovo patto sociale tra imprese e lavoratori del settore, poiché il capitale umano è il fattore determinante per il successo del comparto” sostiene il ministro del turismo, Daniela Santanchè. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506877 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_459780" align="alignleft" width="300"] Franco Gattinoni presidente Gruppo Gattinoni e Fto[/caption] In occasione della Bit- Borsa internazionale del turismo, in programma dal 10 al 12 febbraio a Rho Fiera Milano, Gattinoni Travel si presenta alle agenzie di viaggio con un fitto calendario di appuntamenti pensati per favorire incontro, confronto e aggiornamento professionale. Incontro con agenzie Gattinoni Travel sarà presente alla Bit all’interno dello stand di Fto (Padiglione 9, corsie P24-Q25), con due postazioni dedicate e un team di referenti a disposizione delle agenzie di viaggio e degli operatori del settore. Presso lo stand saranno presenti i Referenti di Area (RdA) pronti ad approfondire i modelli di affiliazione e le opportunità di networking offerte dal network Gattinoni, insieme ai referenti di prodotto che illustreranno nel dettaglio l’ampia offerta Gattinoni Travel: tour, proposte Mare Italia e estero, Travel Experience, Dynamic, DreamPacker e le soluzioni sviluppate in collaborazione con i partner per rispondere alle nuove esigenze del consumatore. In particolare martedì 11 febbraio Gattinoni Travel invita tutte le agenzie del network a passare allo stand FTO per un momento di confronto dedicato. Sarà l’occasione per presentare le nuove proposte di prodotto, con focus speciale sul catalogo Tour 2026, che propone 84 itinerari, nuove destinazioni e un numero crescente di partenze. Tra le novità in programmazione, mete alternative e ancora poco battute come Zambia, Mauritania, Mozambico, Groenlandia, Isole Far Oer, Isole Svalbard, Azerbaijian e Kirghizistan. Si affiancano inoltre il rafforzamento della programmazione sull’Oriente, nuove proposte in Centro e Sud America e nuove esperienze di soggiorno in campi tendati, anche nelle suggestive oasi d’Egitto. Nella stessa giornata verranno inoltre anticipate le linee guida del piano di formazione . che anche quest’anno si dimostra centrale nella strategia di networking del Gruppo e comprenderà: roadshow di primavera, fam trip nazionali e internazionali, Academy online e un piano articolato di webinar con i product manager. Appuntamento al Tove per le Top Ambassador Nei giorni 10 e 11 febbraio Gattinoni Travel sarà presente con un desk dedicato al TOVE - Travel Open Evolution - tradizionalmente presso Meliá Milano. L’evento coinciderà con il primo meeting dell’anno delle agenzie Gattinoni Top Ambassador. il progetto ideato per valorizzare le agenzie che si distinguono per performance, partecipazione alle attività del network e capacità di presidiare la relazione con il cliente finale che conta circa 200 realtà. Un impegno quotidiano che viene riconosciuto e trasformato in occasioni di confronto, crescita professionale e accesso a strumenti e iniziative dedicate, rafforzando ulteriormente il legame tra Gattinoni Travel e il proprio network di eccellenza. Tre talk con il management Gattinoni tra i relatori Nel corso della manifestazione fieristica, il management del Gruppo Gattinoni sarà protagonista di tre talk dedicati all’evoluzione del mercato travel e ai principali trend del settore: 10 febbraio | 15.15-16.00 - Hospitality Arena, Pad. 9. Business Travel Bleisure: il nuovo equilibrio tra lavoro e vacanza. Interviene Elena Carlino, corporate travel director business travel 11 febbraio | 11.15-12.00 - Main Stage 1, Pad. 9. Generazione Z: il viaggio che cambia le regole. Presentazione in anteprima dell’osservatorio EY Future Travel Behaviours. Interviene Isabella Maggi, marketing & communication director Gruppo Gattinoni 11 febbraio | 15.15-16.00 - Main Stage 1, Pad. 9. Perché il turismo organizzato crea valore per tutta la filiera del turismo. Interviene Franco Gattinoni, in qualità di presidente Fto e organizzatore del panel. [post_title] => Gattinoni: appuntamenti con le agenzie in Bit (stand Fto) e al Tove [post_date] => 2026-02-09T11:57:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770638224000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506872 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_489899" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption] Il turismo conferma il suo ruolo cruciale nel tessuto socioeconomico italiano. Come evidenzia Enit, in occasione della BIT 2026 (appuntamento internazionale di riferimento per l’industria turistica che sarà inaugurata domani), il turismo nel 2025 ha avuto un impatto del 13,2% sull’occupazione e di 237,4 miliardi di euro sul Pil: numeri che le stime per i prossimi dieci anni danno ulteriormente in crescita, con previsioni per il 2035 a 282,6 miliardi di Pil e una ricaduta del 15,7% sull’occupazione (da sottolineare come il nostro Paese nel comparto turistico abbia statistiche migliori per lavoro giovanile e femminile rispetto al resto d’Europa). Su questi dati è significativo il contributo del turismo internazionale: i viaggiatori in arrivo dall’estero, infatti, l’anno passato hanno investito per turismo ben 60,4 miliardi di euro in Italia e, da qui ai prossimi 10 anni, questa spesa potrebbe sfiorare gli 80 miliardi. “Abbiamo chiuso il 2025 oltre le aspettative, frutto di un lavoro di squadra tra tutti gli attori coinvolti. Crescono spesa turistica e presenze, segnale dell’attrattività italiana verso i turisti esteri. Una tendenza positiva che sta trovando riscontri anche in questa prima parte dell’anno, con trend in crescita nel primo trimestre del 2026, che già registra un più 7% di arrivi negli scali aeroportuali italiani. Abbiamo un patrimonio che non è secondo a nessuno, siamo in grado di offrire esperienze per tutte le esigenze, dobbiamo solo continuare sulla strada tracciata per migliorarci costantemente, garantendo sviluppo ai territori, contribuendo attivamente alla crescita economica ed occupazionale delle nostre comunità” commenta Ivana Jelinic, ad Enit. Incremento di vendite Numeri che mostrano come le unicità italiane siano apprezzate in tutto il mondo, posizionando il nostro Paese davanti a competitor quali Francia e Grecia (seconda solo alla Spagna) per presenze sia internazionali, 255 milioni nei primi 11 mesi 2025, che totali, 456 milioni (sempre tra gennaio – novembre ‘25). Dato che trova riscontri anche nel Monitoraggio Enit condotto presso i tour operator esteri, 8 su 10 hanno riconosciuto un incremento di vendite nel ’25 verso la destinazione Italia (9 su 10 addirittura tra quelli oltreoceano); gli stessi tour operator già notano un simile andamento per il primo trimestre del ’26 con circa il 60% di questi che riscontra una crescita delle prenotazioni verso le nostre mete. Mentre le proiezioni Ministero Turismo sull’intero anno indicano più di 480 milioni di presenze complessive. “Confermiamo ancora una volta che il turismo è in costante crescita e rappresenta un contributo fondamentale all’economia e all’occupazione della nostra Nazione. Oggi, la sfida che abbiamo lanciato al Forum di Milano qualche settimana fa è chiara: dobbiamo trattare il settore turistico come un'industria vera e propria, non solo come un insieme di servizi. È essenziale sviluppare una visione per i prossimi 10 anni che valorizzi tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree meno conosciute, per garantire una migliore distribuzione dei flussi turistici sia nello spazio che nel tempo. È al tempo stesso cruciale lavorare a un nuovo patto sociale tra imprese e lavoratori del settore, poiché il capitale umano è il fattore determinante per il successo del comparto” sostiene il ministro del turismo, Daniela Santanchè. [post_title] => Enit: il turismo è una forza che traina lo sviluppo dell'Italia [post_date] => 2026-02-09T11:47:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770637673000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506863 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte con slancio la Thailandia 2026 firmata Going, che affianca a dati consolidati, certezze e novità della destinazione anche un approccio originale nel dialogo con gli agenti di viaggio. Il banco di prova di questo nuovo format è stato Torino, dove il direttore vendite di Going, Maria Grazia Verna, ha incontrato una trentina di professionisti del settore insieme a Sandro Botticelli, marketing manager dell’ente nazionale per il turismo thailandese in Italia, e al partner Qatar Airways. Per creare fin da subito sintonia e coinvolgimento, la serata si è aperta con un’esperienza all’insegna del relax e della creatività: un’ora lontano da cellulari e tecnologia, durante la quale pennelli e colori hanno accompagnato i partecipanti in un primo viaggio ideale nel Paese del Sorriso. Un’introduzione sensoriale a una Thailandia capace di rinnovarsi senza perdere la propria identità. Conclusa la parentesi creativa, gli “artisti per un giorno” sono entrati nel vivo dell’incontro formativo, che ha messo in luce i molteplici volti di una destinazione da decenni protagonista del turismo internazionale. I numeri confermano il trend positivo, con oltre 300.000 visitatori nel 2005 e prospettive di crescita significative anche per il 2026, dopo i risultati più che incoraggianti registrati già a gennaio. Una meta trasversale La Thailandia si conferma una meta trasversale, in grado di coniugare mare, cultura, storia e natura, offrendo esperienze adatte a giovani e senior, famiglie e coppie. Viaggi su misura che spaziano tra cultura, natura, benessere e lifestyle, all’insegna di autenticità e personalizzazione. Accanto a Bangkok, dove Going riserva ai propri clienti alcuni plus esclusivi, e alle spiagge più note, l’offerta si arricchisce di itinerari strutturati nel Nord del Paese e alla scoperta di un entroterra sorprendente. Il viaggio diventa così un’esperienza autentica che va oltre le immagini iconiche, dalle Sticky Waterfalls di Bua Thong agli incontri etici e consapevoli con gli elefanti nel loro habitat naturale, affiancando programmi classici e nuove proposte. Grande attenzione è riservata alla formazione e al rapporto con il trade, elementi centrali nella strategia di Going, presente alla Bit negli spazi Visit Usa e per la prima volta al Tove al Melià Milano. In questo contesto si inserisce anche la nuova campagna globale 2026 dell’ente nazionale per il turismo della Thailandia, “Feel all the feelings”, online da fine gennaio sulle piattaforme Amazing Thailand, con Lalisa “Lisa” Manoban come ambasciatrice. Un progetto che punta su una narrazione emotiva e autentica, capace di valorizzare gemme nascoste, sostenibilità e connessioni profonde con il territorio. (Federica De Luca) [post_title] => Going insieme agli adv alla scoperta di una Thailandia "alternativa" [post_date] => 2026-02-09T11:43:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770637423000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506847 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_506854" align="alignleft" width="300"] Isabella Candelori[/caption] Gruppo Nicolaus e Europ Assistance Italia avviano la partnership che prevede un vero e proprio "ecosistema assicurativo" per tutte le prenotazioni effettuate a partire dal 1° febbraio. L’accordo segna un ulteriore passo nella strategia di ampliamento dei servizi di tutela offerti ai propri clienti e, al tempo stesso, può costituire una leva per la distribuzione, che potrà offrire una proposta di viaggio arricchita da soluzioni modulabili. Fra i punti di forza, anche una copertura specifica per chi parte con i propri animali domestici (o per chi non può farlo), nella consapevolezza che la serenità sia uno dei requisiti fondamentali per il buon esito della vacanza. «Dal 1° febbraio assicuriamo una tutela ancora maggiore ai nostri clienti. Con il nuovo impianto Europ Assistance, non solo proteggiamo il valore economico del viaggio, ma concretizziamo e confermiamo la nostra attenzione verso i nostri amici a quattro zampe e i loro proprietari, eliminando ogni preoccupazione legata alla loro salute in vacanza» commenta Isabella Candelori, direttore commerciale Trade Italia. La polizza Pet Elemento di maggiore novità dell’ecosistema assicurativo 2026 è infatti la polizza Pet, una copertura facoltativa rivolta a chi viaggia con cani o gatti fino a 10 anni di età. La polizza garantisce assistenza H24 con consulenza veterinaria continua e la segnalazione di cliniche specializzate. Prevede inoltre un rimborso delle spese veterinarie fino a 1000 euro per infortuni o malattie occorsi all’animale rimasto a casa e fino a 500 euro per quelli accaduti durante il viaggio. È inclusa anche la responsabilità civile con copertura fino a 250.000 euro per danni causati a terzi durante soggiorni in Italia, oltre al supporto all’assicurato con rientro anticipato garantito in caso di pericolo di vita dell’animale. «Siamo orgogliosi di consolidare la nostra partnership con il gruppo Nicolaus, collaborando a un progetto che mette al centro la serenità dei viaggiatori. Attraverso soluzioni modulari che arricchiscono l’offerta dedicata ai clienti Nicolaus, confermiamo il nostro impegno congiunto nel garantire una protezione completa e un’esperienza di viaggio più sicura e personalizzabile, offrendo la libertà di scegliere la soluzione più adatta alle diverse esigenze, anche per chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe. Con l’introduzione della copertura Pet rispondiamo infatti a un’esigenza crescente: proteggere i nostri piccoli compagni di viaggio con la stessa attenzione che riserviamo agli altri membri della famiglia” aggiunge Erika Delmastro, chief commercial officer di Europ Assistance Italia. Tre pilastri Il nuovo impianto assicurativo si articola su tre pilastri principali, pensati per rispondere alle esigenze delle diverse tipologie di viaggio. Il primo è la copertura Medico Bagaglio Assistenza, inclusa per l’acquisto di singoli servizi in Italia, che offre assistenza H24 e rimborsi spese mediche con massimali competitivi. Il secondo è la polizza Multirischi, soluzione All-Risks inclusa nei pacchetti viaggio, che estende i massimali fino a 150.000 euro per il “mondo” e comprende anche la copertura per malattie preesistenti e croniche, oltre alla garanzia di annullamento viaggio. Il terzo pilastro è Medico Extended, opzione integrativa pensata per chi desidera massimali elevati all’estero, con possibilità di integrare la copertura fino a 500.000 o 1.000.000 di euro grazie a speciali quote dedicate alle famiglie. Rilevante anche l’investimento nella digitalizzazione del servizio. Il valore aggiunto del nuovo impianto 2026 risiede nella web app QuickAssistance. Il viaggiatore può richiedere assistenza direttamente tramite whatsapp o attraverso una chiamata VoIP. [post_title] => Gruppo Nicolaus ed Europ Assistance: decolla la partnership [post_date] => 2026-02-09T10:51:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770634275000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La tutela del turismo organizzato e la trasparenza nell'accesso ai grandi attrattori culturali italiani tornano al centro dell'azione di Fiavet-Confcommercio. La Federazione ha inviato una formale messa in mora nei confronti di Coopculture e dei principali operatori internazionali di rivendita secondaria, a seguito della conferma giudiziaria da parte del Tar Lazio del provvedimento sanzionatorio emesso dall’ Autorità garante della concorrenza e del mercato ad aprile 2025. Per molto tempo, le agenzie di viaggio associate hanno segnalato l'impossibilità di reperire biglietti per l’ingresso al sito archeologico del Colosseo ai prezzi base tramite il concessionario Coopculture. In molti casi hanno dovuto rinunciare all’acquisto o hanno dovuto reperire i biglietti in misura ridotta alle necessità e con esborsi maggiori tramite rivenditori secondari. Non è solo una questione economica, ma una ferita alla dignità professionale di chi opera nel rispetto delle regole. Pratiche sleali Il Colosseo è il simbolo dell'Italia nel mondo e Fiavet Confcommercio ribadisce che il valore del Made in Italy passa anche attraverso un sistema di distribuzione equo e trasparente. Le pratiche sleali sanzionate dall'Autorità garante hanno danneggiato non solo le imprese, ma l'immagine stessa dell'accoglienza italiana, rendendo difficoltosa la programmazione turistica professionale. Nella missiva rivolta a Coopculture Fiavet Confcommercio si riserva, all’esito del consolidamento del provvedimento dell’Agcm, di sostenere e supportare ogni iniziativa legale che verrà intrapresa dai propri associati per il risarcimento dei danni subiti e di agire anche direttamente nell’interesse Collettivo per il risarcimento subito dagli atti violativi della concorrenza. La Federazione si pone come scudo per le agenzie, pronta a trasformare questa vicenda giudiziaria in un precedente fondamentale per la corretta gestione dei flussi nei siti monumentali. [post_title] => Fiavet: non sono più ammesse speculazioni sui beni culturali italiani [post_date] => 2026-02-09T10:15:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770632157000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506838 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quarto trimestre del 2025 positivo per l'hôtellerie italiana. L'anno si è infatti chiuso con il segno più, consolidando un trend che, nell’ultimo triennio, è di costante crescita. L’incremento dei turisti internazionali, soprattutto nordamericani e asiatici, e del turismo business contribuiscono in maniera significativa a delineare questa positiva performance, che riguarda sia le top destination ma anche le città di “secondo livello” nelle quali l’internazionalizzazione del movimento turistico si accentua e consolida. I numeri Secondo gli indicatori di Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia, il trend del quarto trimestre 2025 va in archivio con un risultato in crescita rispetto al 2024, sia in termini di occupazione camere (+1%) che di prezzo medio camera (+3,4%). Questi dati, insieme a quelli dei precedenti tre trimestri, consentono di chiudere il consuntivo 2025 con numeri migliori rispetto al 2024: +0,5 punti di risultato operativo e +3,7% di adr, sintomo del positivo stato di salute dell’hospitality industry nazionale, in particolare nelle principali città d’arte e d’affari italiane. Il settore luxury (5 stelle) si attesta al 69,4 % di r.o. (+1,3 punti sul 2024) e a 627,01 euro di adr (+2,7% sul 2024); il settore upscale (4 stelle) registra un adr di 159,49 euro (+3,1%) e un r.o. a 75% (+0,5 punti rispetto al 2023); il settore midscale (3 stelle) incrementa il r.o. di 0,4 punti fino al 73,3% e il prezzo medio camera del 2,9% fino a 73,55 euro. Al vertice del ranking in termini di prezzo medio di vendita si conferma sempre Venezia, con un prezzo medio camera di 250,92 euro (+1,4% rispetto al 2024), davanti a Milano (208,22 euro, +3,8%), Firenze (204,86 euro, +1,1%), Roma (189,63 euro, +6,6%) e Como (167,21 euro, +3,4%). [post_title] => Hôtellerie: quarto trimestre con il più. L'analisi di Trademark Italia [post_date] => 2026-02-09T09:50:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770630626000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506825 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways partecipa al grande appuntamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 con lo showcasing Skyway. Allestito fino al 15 marzo in Piazza San Carlo a Milano - vicino al Duomo - è una struttura in bianco e azzurro (i colori di Ita Airways) che offre un'esperienza immersiva con prospettive e sorprese, rappresentando il viaggio della compagnia verso i Giochi. Il visitatore entra in uno spazio senza confini, dove il viaggio prende forma tra suono, movimento e velocità. Bello il parallelo pensato dalla compagnia; una competizione sportiva attraversa le stesse fasi di un volo aereo: preparazione, partenza, accelerazione, sfida e arrivo. All’interno del pavillon, aperto al pubblico, si legge: “Benvenuti in Skyway, l'installazione che racconta un viaggio che può avvenire su una pista, tra le nuvole o dentro di noi. Perché quando la destinazione è importante, il viaggio lo è ancora di più”. «Ita Airways è orgogliosa di essere official airline sponsor dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 e vuole così accompagnare un evento capace di ispirare, generare partecipazione e guardare al futuro con responsabilità e passione. - ha esordito Sandro Pappalardo, presidente Ita Airways - Nello Skyway di Milano accompagniamo i visitatori in un viaggio aereo, ma anche del viaggio dello sport: due realtà che ben si sposano. Riaffermiamo anche il profondo legame con l’Italia, che sta mostrando quale sia il suo potenziale quando si lavora insieme per un obiettivo. A partire dalla cerimonia di inaugurazione dei Giochi sono in primo piano i valori che lo sport racconta quotidianamente, in particolare ai giovani, ovvero: la costanza, la perseveranza, l'impegno, lo spirito di squadra. Sono gli stessi che accompagnano e accompagneranno sempre il nostro personale di bordo. Abbiamo voluto esserci anche per questo. Parleremo poi di sostenibilità: uno dei pilastri del piano industriale di Ita Airways. Siamo partiti 4 anni fa con 52 aeromobili: oggi ne contiamo 106. Il 70% dei nostri aeromobili è di nuova generazione; abbiamo l’obiettivo di raggiungere il 100% nel 2030, diventando la compagnia più giovane d'Europa, con una flotta di nuova generazione, consumi inferiori e minore inquinamento. Ita Airways sta già condividendo lo spirito dei Giochi facendo volare un Airbus 320 con livrea dedicata con illustrazioni di Emiliano Ponzi. A bordo della business class di medio raggio e nelle lounge di Roma Fiumicino e Milano Linate abbiamo dei menu a tema, video con la proiezione dei giochi e tanto altro». «Il compito del comitato organizzatore è quello di coinvolgere nuovi partner e far sì che l'eccellenza italiana possa rappresentare il nostro Paese. - aggiunge Nevio Devidé, chief revenue officer di Fondazione Milano Cortina 2026 - I partner di Fondazione, tra cui Ita Airways, scendono in campo proprio per realizzare i giochi. Con la compagnia ci siamo impegnati per il trasporto di atleti e tecnici, per l’accoglienza degli spettatori e dei media e anche per accompagnare la fiamma. Eventi come i Giochi sono una celebrazione dello spirito di squadra del nostro Paese, che stiamo promuovendo nei suoi territori - tra cui la Valtellina, la Val di Fiemme, l’Alto Adige e anche Verona, dove si terrà la cerimonia di chiusura dei Giochi - portando qui il mondo intero. L’installazione aperta a Milano in Piazza San Carlo è orientata a ispirare lavorando sui valori, sul posizionamento e sul forte messaggio alla comunità». Ancora i valori umani, oltre che sportivi, nella conclusione di Lucia Albano, sottosegretario di Stato al Mef: «Sin dalla cerimonia di inaugurazione di Milano Cortina 2026 abbiamo parlato dell’importanza dell’Armonia, realizzata da ogni ogni entità e azienda che è parte di questo meraviglioso ingranaggio, come Ita Airways. In questo modo valorizziamo il grande patrimonio italiano e portiamo con orgoglio nel mondo le nostre eccellenze, le competenze, le maestranze e le capacità managerial9i. Spero che questi giochi possano essere l'esempio di quest'armonia in un momento in cui di armonia e di pace c'è davvero bisogno». (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="506827,506833,506831"] [post_title] => Ita Airways a Milano per le Olimpiadi con il padiglione Skyway [post_date] => 2026-02-09T09:46:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770630392000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506786 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tempo di Olimpiadi anche per Svizzera Turismo che partecipa all’House of Switzerland di Milano con il pop up “La Svizzera dal finestrino” che coinvolge il pubblico nella scoperta del territorio e dell’offerta turistica con contributi visivi e con un allestimento ispirato alle carrozze panoramiche dei convogli svizzeri. Filo conduttore è la sostenibilità e il viaggio in treno attraverso paesaggi naturalistici, eccellenze culturali e gemme nascoste tra laghi e montagne. Informazione, intrattenimento e socialità ̀ si intrecciano con naturalezza, dando forma a uno spazio da vivere in ogni sua dimensione: per sostare o per partire verso un viaggio virtuale attraverso la Svizzera. Attraverso modellini ferroviari, video ed elementi grafici gli ospiti possono sbirciare fuori dal finestrino del Trenino Verde delle Alpi, della Matterhorn Gotthard Bahn o di uno dei treni Eurocity che collegano Milano alle città svizzere. Con questo racconto fresco e sorprendente Svizzera Turismo - in collaborazione con Travel Switzerland, Made in Bern, Bls Ag, Bern Welcome e Matterhorn Gotthard Bahn – accoglie i visitatori all’interno dello Swiss Corner dal 4 al 22 febbraio 2026 trasformato, per l’occasione, in un angolo di autentico lifestyle alpino. Sotto la lente di ingrandimento i trasporti pubblici più scenografici e le mete meno inflazionate per mostrare una Svizzera insolita ma ugualmente ricca di fascino. La scelta dei percorsi e delle tappe lungo l’itinerario segue la filosofia del “Travel Better” a beneficio degli ospiti, della popolazione locale e dell’ambiente. L’obiettivo è orientare e distribuire gli ospiti su tutto il territorio e durante tutto l’anno per uno sviluppo armonioso del turismo. [post_title] => "La Svizzera dal finestrino": fino al 22 febbraio il pop up presso lo Swiss Corner di Milano [post_date] => 2026-02-06T13:10:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770383431000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506795 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ávoris ha tracciato il percorso futuro con un'ambiziosa roadmap internazionale per i diversi marchi del gruppo: Travelplan , Special Tours, Catai e Iberojet. In un'intervista rilasciata a Hosteltur, Javier Castillo, direttore dei tour operator dell'azienda, prevede di continuare a crescere attraverso acquisizioni strategiche, l'espansione in nuove destinazioni come Lima e Cartagena de Indias e l'esplorazione di opportunità in Asia. «Per noi, il 2025 non è stato un anno eccezionale, ma è stato un buon anno - spiega Castillo -. Abbiamo avuto una prima metà dell'anno spettacolare e una seconda metà, soprattutto da maggio e giugno in poi, con un leggero calo della domanda. La vendita last minute ha funzionato e ci ha permesso di riempire tutto lo spazio disponibile, con un ultimo trimestre davvero positivo». Il trend dei diversi marchi Tutti i marchi hanno avuto successo: «Nessuno si è distinto negativamente, anzi. Travelplan è il marchio più popolare, sia in termini di volume che di notorietà, essendo un generalista. Trasporta il maggior numero di passeggeri e offre la più ampia gamma di prodotti, che spazia dai voli a lungo raggio verso Caraibi, Thailandia, Egitto, Giordania, Mauritius ed Europa centrale, ai voli a medio raggio e nazionali. Catai continua a registrare una crescita significativa e un enorme successo nel canale di distribuzione, raggiungendo anche una crescita a due cifre. Special Tours, il nostro marchio specializzato in tour, ha registrato una crescita in America Latina, sebbene l'incremento più significativo si sia verificato nel mercato spagnolo. A Disneyland Paris, abbiamo nuovamente battuto i record di passeggeri a Parigi». Forse è merito dell'esperienza e della professionalità che abbiamo all'interno delle nostre consolidate strutture di brand. Credo che uno dei nostri maggiori punti di forza sia la garanzia di qualità e il fatto che supportiamo i nostri clienti durante tutto il loro percorso. Castillo si esprime anche sul tema delle alleanze, come quella con Atlas Voyage in Marocco. «Il nostro business plan si basa sulla premessa che dobbiamo crescere a livello internazionale. Ci sono paesi e mercati emergenti in cui Ávoris ha investito, e il Marocco è uno di questi. Ma altrettanto importanti sono l'America Latina e qualsiasi altro paese che possa portarci affari e aiutarci a ottimizzare e migliorare sia i nostri profitti che il nostro business. Utilizzeremo l'alleanza con Atlas per sviluppare la nostra attività in Marocco, proprio come abbiamo fatto in precedenza in Portogallo e Spagna». Sui nuovi mercati da esplorare il pensiero è chiaro: «Per noi, c'è un mercato naturale: l'America Latina. Siamo presenti lì da molti anni con il marchio Special Tours. Negli Stati Uniti, anche la Florida e il mercato ispanico rappresentano una parte importante della nostra attività, soprattutto legata a questo marchio e ai nostri tour, un prodotto molto richiesto lì. Abbiamo anche mercati emergenti, come il Sud-est asiatico, la Cina e l'India, che crediamo abbiano un potenziale enorme. E poi ci sono i mercati latini vicini, date le loro prospettive simili: Italia e Grecia, che possono integrare le nostre attività esistenti in Spagna». Passando a Iberojet, novità in arrivo. «Stiamo cercando mercati che completino significativamente i tour operator e, soprattutto, che siano stabili durante tutto l'anno. Stiamo valutando sia Lima che Cartagena de Indias. A Cartagena, sappiamo che c'è una componente di domanda che include sia viaggi di piacere che viaggi d'affari, oltre a opzioni di solo volo, che potrebbero essere interessanti. Se dovessimo individuare opportunità di sinergia, potremmo certamente prendere in considerazione il Perù, per integrare le operazioni della nostra compagnia aerea tra Madrid e Lima, consentendoci di consolidare ulteriormente la nostra presenza e sviluppare quella parte del business. Non lo escludiamo, anzi. È un'attività che non sarebbe difficile per noi lanciare, data la nostra affinità e la nostra esperienza su quel mercato». [post_title] => Gruppo Ávoris: la strategia del futuro delineata da Javier Castillo [post_date] => 2026-02-06T13:09:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770383387000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "enit il turismo e una forza" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3667,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506877","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459780\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni presidente Gruppo Gattinoni e Fto[/caption]\r

In occasione della Bit- Borsa internazionale del turismo, in programma dal 10 al 12 febbraio a Rho Fiera Milano, Gattinoni Travel si presenta alle agenzie di viaggio con un fitto calendario di appuntamenti pensati per favorire incontro, confronto e aggiornamento professionale.\r

\r

Incontro con agenzie\r

Gattinoni Travel sarà presente alla Bit all’interno dello stand di Fto (Padiglione 9, corsie P24-Q25), con due postazioni dedicate e un team di referenti a disposizione delle agenzie di viaggio e degli operatori del settore.\r

Presso lo stand saranno presenti i Referenti di Area (RdA) pronti ad approfondire i modelli di affiliazione e le opportunità di networking offerte dal network Gattinoni, insieme ai referenti di prodotto che illustreranno nel dettaglio l’ampia offerta Gattinoni Travel: tour, proposte Mare Italia e estero, Travel Experience, Dynamic, DreamPacker e le soluzioni sviluppate in collaborazione con i partner per rispondere alle nuove esigenze del consumatore.\r

In particolare martedì 11 febbraio Gattinoni Travel invita tutte le agenzie del network a passare allo stand FTO per un momento di confronto dedicato. Sarà l’occasione per presentare le nuove proposte di prodotto, con focus speciale sul catalogo Tour 2026, che propone 84 itinerari, nuove destinazioni e un numero crescente di partenze. Tra le novità in programmazione, mete alternative e ancora poco battute come Zambia, Mauritania, Mozambico, Groenlandia, Isole Far Oer, Isole Svalbard, Azerbaijian e Kirghizistan. Si affiancano inoltre il rafforzamento della programmazione sull’Oriente, nuove proposte in Centro e Sud America e nuove esperienze di soggiorno in campi tendati, anche nelle suggestive oasi d’Egitto.\r

Nella stessa giornata verranno inoltre anticipate le linee guida del piano di formazione . che anche quest’anno si dimostra centrale nella strategia di networking del Gruppo e comprenderà: roadshow di primavera, fam trip nazionali e internazionali, Academy online e un piano articolato di webinar con i product manager.\r

\r

Appuntamento al Tove per le Top Ambassador\r

Nei giorni 10 e 11 febbraio Gattinoni Travel sarà presente con un desk dedicato al TOVE - Travel Open Evolution - tradizionalmente presso Meliá Milano.\r

\r

L’evento coinciderà con il primo meeting dell’anno delle agenzie Gattinoni Top Ambassador.\r

\r

il progetto ideato per valorizzare le agenzie che si distinguono per performance, partecipazione alle attività del network e capacità di presidiare la relazione con il cliente finale che conta circa 200 realtà. Un impegno quotidiano che viene riconosciuto e trasformato in occasioni di confronto, crescita professionale e accesso a strumenti e iniziative dedicate, rafforzando ulteriormente il legame tra Gattinoni Travel e il proprio network di eccellenza.\r

Tre talk con il management Gattinoni tra i relatori\r

Nel corso della manifestazione fieristica, il management del Gruppo Gattinoni sarà protagonista di tre talk dedicati all’evoluzione del mercato travel e ai principali trend del settore: 10 febbraio | 15.15-16.00 - Hospitality Arena, Pad. 9. Business Travel Bleisure: il nuovo equilibrio tra lavoro e vacanza. Interviene Elena Carlino, corporate travel director business travel\r

11 febbraio | 11.15-12.00 - Main Stage 1, Pad. 9. Generazione Z: il viaggio che cambia le regole. Presentazione in anteprima dell’osservatorio EY Future Travel Behaviours. Interviene Isabella Maggi, marketing & communication director Gruppo Gattinoni\r

11 febbraio | 15.15-16.00 - Main Stage 1, Pad. 9. Perché il turismo organizzato crea valore per tutta la filiera del turismo. Interviene Franco Gattinoni, in qualità di presidente Fto e organizzatore del panel.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gattinoni: appuntamenti con le agenzie in Bit (stand Fto) e al Tove","post_date":"2026-02-09T11:57:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1770638224000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506872","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489899\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption]\r

\r

Il turismo conferma il suo ruolo cruciale nel tessuto socioeconomico italiano. Come evidenzia Enit, in occasione della BIT 2026 (appuntamento internazionale di riferimento per l’industria turistica che sarà inaugurata domani), il turismo nel 2025 ha avuto un impatto del 13,2% sull’occupazione e di 237,4 miliardi di euro sul Pil: numeri che le stime per i prossimi dieci anni danno ulteriormente in crescita, con previsioni per il 2035 a 282,6 miliardi di Pil e una ricaduta del 15,7% sull’occupazione (da sottolineare come il nostro Paese nel comparto turistico abbia statistiche migliori per lavoro giovanile e femminile rispetto al resto d’Europa).\r

\r

Su questi dati è significativo il contributo del turismo internazionale: i viaggiatori in arrivo dall’estero, infatti, l’anno passato hanno investito per turismo ben 60,4 miliardi di euro in Italia e, da qui ai prossimi 10 anni, questa spesa potrebbe sfiorare gli 80 miliardi.\r

\r

“Abbiamo chiuso il 2025 oltre le aspettative, frutto di un lavoro di squadra tra tutti gli attori coinvolti. Crescono spesa turistica e presenze, segnale dell’attrattività italiana verso i turisti esteri. Una tendenza positiva che sta trovando riscontri anche in questa prima parte dell’anno, con trend in crescita nel primo trimestre del 2026, che già registra un più 7% di arrivi negli scali aeroportuali italiani. Abbiamo un patrimonio che non è secondo a nessuno, siamo in grado di offrire esperienze per tutte le esigenze, dobbiamo solo continuare sulla strada tracciata per migliorarci costantemente, garantendo sviluppo ai territori, contribuendo attivamente alla crescita economica ed occupazionale delle nostre comunità” commenta Ivana Jelinic, ad Enit.\r

Incremento di vendite\r

Numeri che mostrano come le unicità italiane siano apprezzate in tutto il mondo, posizionando il nostro Paese davanti a competitor quali Francia e Grecia (seconda solo alla Spagna) per presenze sia internazionali, 255 milioni nei primi 11 mesi 2025, che totali, 456 milioni (sempre tra gennaio – novembre ‘25).\r

\r

Dato che trova riscontri anche nel Monitoraggio Enit condotto presso i tour operator esteri, 8 su 10 hanno riconosciuto un incremento di vendite nel ’25 verso la destinazione Italia (9 su 10 addirittura tra quelli oltreoceano); gli stessi tour operator già notano un simile andamento per il primo trimestre del ’26 con circa il 60% di questi che riscontra una crescita delle prenotazioni verso le nostre mete. Mentre le proiezioni Ministero Turismo sull’intero anno indicano più di 480 milioni di presenze complessive.\r

\r

“Confermiamo ancora una volta che il turismo è in costante crescita e rappresenta un contributo fondamentale all’economia e all’occupazione della nostra Nazione. Oggi, la sfida che abbiamo lanciato al Forum di Milano qualche settimana fa è chiara: dobbiamo trattare il settore turistico come un'industria vera e propria, non solo come un insieme di servizi. È essenziale sviluppare una visione per i prossimi 10 anni che valorizzi tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree meno conosciute, per garantire una migliore distribuzione dei flussi turistici sia nello spazio che nel tempo. È al tempo stesso cruciale lavorare a un nuovo patto sociale tra imprese e lavoratori del settore, poiché il capitale umano è il fattore determinante per il successo del comparto” sostiene il ministro del turismo, Daniela Santanchè.","post_title":"Enit: il turismo è una forza che traina lo sviluppo dell'Italia","post_date":"2026-02-09T11:47:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1770637673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506863","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte con slancio la Thailandia 2026 firmata Going, che affianca a dati consolidati, certezze e novità della destinazione anche un approccio originale nel dialogo con gli agenti di viaggio. Il banco di prova di questo nuovo format è stato Torino, dove il direttore vendite di Going, Maria Grazia Verna, ha incontrato una trentina di professionisti del settore insieme a Sandro Botticelli, marketing manager dell’ente nazionale per il turismo thailandese in Italia, e al partner Qatar Airways.\r

\r

Per creare fin da subito sintonia e coinvolgimento, la serata si è aperta con un’esperienza all’insegna del relax e della creatività: un’ora lontano da cellulari e tecnologia, durante la quale pennelli e colori hanno accompagnato i partecipanti in un primo viaggio ideale nel Paese del Sorriso. Un’introduzione sensoriale a una Thailandia capace di rinnovarsi senza perdere la propria identità.\r

\r

Conclusa la parentesi creativa, gli “artisti per un giorno” sono entrati nel vivo dell’incontro formativo, che ha messo in luce i molteplici volti di una destinazione da decenni protagonista del turismo internazionale. I numeri confermano il trend positivo, con oltre 300.000 visitatori nel 2005 e prospettive di crescita significative anche per il 2026, dopo i risultati più che incoraggianti registrati già a gennaio.\r

Una meta trasversale\r

La Thailandia si conferma una meta trasversale, in grado di coniugare mare, cultura, storia e natura, offrendo esperienze adatte a giovani e senior, famiglie e coppie. Viaggi su misura che spaziano tra cultura, natura, benessere e lifestyle, all’insegna di autenticità e personalizzazione. Accanto a Bangkok, dove Going riserva ai propri clienti alcuni plus esclusivi, e alle spiagge più note, l’offerta si arricchisce di itinerari strutturati nel Nord del Paese e alla scoperta di un entroterra sorprendente. Il viaggio diventa così un’esperienza autentica che va oltre le immagini iconiche, dalle Sticky Waterfalls di Bua Thong agli incontri etici e consapevoli con gli elefanti nel loro habitat naturale, affiancando programmi classici e nuove proposte.\r

\r

Grande attenzione è riservata alla formazione e al rapporto con il trade, elementi centrali nella strategia di Going, presente alla Bit negli spazi Visit Usa e per la prima volta al Tove al Melià Milano. In questo contesto si inserisce anche la nuova campagna globale 2026 dell’ente nazionale per il turismo della Thailandia, “Feel all the feelings”, online da fine gennaio sulle piattaforme Amazing Thailand, con Lalisa “Lisa” Manoban come ambasciatrice. Un progetto che punta su una narrazione emotiva e autentica, capace di valorizzare gemme nascoste, sostenibilità e connessioni profonde con il territorio.\r

\r

(Federica De Luca)\r

\r

","post_title":"Going insieme agli adv alla scoperta di una Thailandia \"alternativa\"","post_date":"2026-02-09T11:43:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770637423000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506847","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_506854\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Isabella Candelori[/caption]\r

Gruppo Nicolaus e Europ Assistance Italia avviano la partnership che prevede un vero e proprio \"ecosistema assicurativo\" per tutte le prenotazioni effettuate a partire dal 1° febbraio. L’accordo segna un ulteriore passo nella strategia di ampliamento dei servizi di tutela offerti ai propri clienti e, al tempo stesso, può costituire una leva per la distribuzione, che potrà offrire una proposta di viaggio arricchita da soluzioni modulabili.\r

Fra i punti di forza, anche una copertura specifica per chi parte con i propri animali domestici (o per chi non può farlo), nella consapevolezza che la serenità sia uno dei requisiti fondamentali per il buon esito della vacanza. «Dal 1° febbraio assicuriamo una tutela ancora maggiore ai nostri clienti. Con il nuovo impianto Europ Assistance, non solo proteggiamo il valore economico del viaggio, ma concretizziamo e confermiamo la nostra attenzione verso i nostri amici a quattro zampe e i loro proprietari, eliminando ogni preoccupazione legata alla loro salute in vacanza» commenta Isabella Candelori, direttore commerciale Trade Italia.\r

\r

La polizza Pet\r

Elemento di maggiore novità dell’ecosistema assicurativo 2026 è infatti la polizza Pet, una copertura facoltativa rivolta a chi viaggia con cani o gatti fino a 10 anni di età. La polizza garantisce assistenza H24 con consulenza veterinaria continua e la segnalazione di cliniche specializzate. Prevede inoltre un rimborso delle spese veterinarie fino a 1000 euro per infortuni o malattie occorsi all’animale rimasto a casa e fino a 500 euro per quelli accaduti durante il viaggio. È inclusa anche la responsabilità civile con copertura fino a 250.000 euro per danni causati a terzi durante soggiorni in Italia, oltre al supporto all’assicurato con rientro anticipato garantito in caso di pericolo di vita dell’animale.\r

«Siamo orgogliosi di consolidare la nostra partnership con il gruppo Nicolaus, collaborando a un progetto che mette al centro la serenità dei viaggiatori. Attraverso soluzioni modulari che arricchiscono l’offerta dedicata ai clienti Nicolaus, confermiamo il nostro impegno congiunto nel garantire una protezione completa e un’esperienza di viaggio più sicura e personalizzabile, offrendo la libertà di scegliere la soluzione più adatta alle diverse esigenze, anche per chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe. Con l’introduzione della copertura Pet rispondiamo infatti a un’esigenza crescente: proteggere i nostri piccoli compagni di viaggio con la stessa attenzione che riserviamo agli altri membri della famiglia” aggiunge Erika Delmastro, chief commercial officer di Europ Assistance Italia.\r

\r

Tre pilastri\r

Il nuovo impianto assicurativo si articola su tre pilastri principali, pensati per rispondere alle esigenze delle diverse tipologie di viaggio. Il primo è la copertura Medico Bagaglio Assistenza, inclusa per l’acquisto di singoli servizi in Italia, che offre assistenza H24 e rimborsi spese mediche con massimali competitivi. Il secondo è la polizza Multirischi, soluzione All-Risks inclusa nei pacchetti viaggio, che estende i massimali fino a 150.000 euro per il “mondo” e comprende anche la copertura per malattie preesistenti e croniche, oltre alla garanzia di annullamento viaggio. Il terzo pilastro è Medico Extended, opzione integrativa pensata per chi desidera massimali elevati all’estero, con possibilità di integrare la copertura fino a 500.000 o 1.000.000 di euro grazie a speciali quote dedicate alle famiglie.\r

Rilevante anche l’investimento nella digitalizzazione del servizio. Il valore aggiunto del nuovo impianto 2026 risiede nella web app QuickAssistance. Il viaggiatore può richiedere assistenza direttamente tramite whatsapp o attraverso una chiamata VoIP.\r

","post_title":"Gruppo Nicolaus ed Europ Assistance: decolla la partnership","post_date":"2026-02-09T10:51:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770634275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La tutela del turismo organizzato e la trasparenza nell'accesso ai grandi attrattori culturali italiani tornano al centro dell'azione di Fiavet-Confcommercio. La Federazione ha inviato una formale messa in mora nei confronti di Coopculture e dei principali operatori internazionali di rivendita secondaria, a seguito della conferma giudiziaria da parte del Tar Lazio del provvedimento sanzionatorio emesso dall’ Autorità garante della concorrenza e del mercato ad aprile 2025.\r

Per molto tempo, le agenzie di viaggio associate hanno segnalato l'impossibilità di reperire biglietti per l’ingresso al sito archeologico del Colosseo ai prezzi base tramite il concessionario Coopculture. In molti casi hanno dovuto rinunciare all’acquisto o hanno dovuto reperire i biglietti in misura ridotta alle necessità e con esborsi maggiori tramite rivenditori secondari. Non è solo una questione economica, ma una ferita alla dignità professionale di chi opera nel rispetto delle regole.\r

\r

Pratiche sleali\r

Il Colosseo è il simbolo dell'Italia nel mondo e Fiavet Confcommercio ribadisce che il valore del Made in Italy passa anche attraverso un sistema di distribuzione equo e trasparente. Le pratiche sleali sanzionate dall'Autorità garante hanno danneggiato non solo le imprese, ma l'immagine stessa dell'accoglienza italiana, rendendo difficoltosa la programmazione turistica professionale.\r

Nella missiva rivolta a Coopculture Fiavet Confcommercio si riserva, all’esito del consolidamento del provvedimento dell’Agcm, di sostenere e supportare ogni iniziativa legale che verrà intrapresa dai propri associati per il risarcimento dei danni subiti e di agire anche direttamente nell’interesse Collettivo per il risarcimento subito dagli atti violativi della concorrenza. La Federazione si pone come scudo per le agenzie, pronta a trasformare questa vicenda giudiziaria in un precedente fondamentale per la corretta gestione dei flussi nei siti monumentali.","post_title":"Fiavet: non sono più ammesse speculazioni sui beni culturali italiani","post_date":"2026-02-09T10:15:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1770632157000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quarto trimestre del 2025 positivo per l'hôtellerie italiana. L'anno si è infatti chiuso con il segno più, consolidando un trend che, nell’ultimo triennio, è di costante crescita. L’incremento dei turisti internazionali, soprattutto nordamericani e asiatici, e del turismo business contribuiscono in maniera significativa a delineare questa positiva performance, che riguarda sia le top destination ma anche le città di “secondo livello” nelle quali l’internazionalizzazione del movimento turistico si accentua e consolida.\r

I numeri\r

Secondo gli indicatori di Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia, il trend del quarto trimestre 2025 va in archivio con un risultato in crescita rispetto al 2024, sia in termini di occupazione camere (+1%) che di prezzo medio camera (+3,4%).\r

\r

Questi dati, insieme a quelli dei precedenti tre trimestri, consentono di chiudere il consuntivo 2025 con numeri migliori rispetto al 2024: +0,5 punti di risultato operativo e +3,7% di adr, sintomo del positivo stato di salute dell’hospitality industry nazionale, in particolare nelle principali città d’arte e d’affari italiane.\r

\r

Il settore luxury (5 stelle) si attesta al 69,4 % di r.o. (+1,3 punti sul 2024) e a 627,01 euro di adr (+2,7% sul 2024); il settore upscale (4 stelle) registra un adr di 159,49 euro (+3,1%) e un r.o. a 75% (+0,5 punti rispetto al 2023); il settore midscale (3 stelle) incrementa il r.o. di 0,4 punti fino al 73,3% e il prezzo medio camera del 2,9% fino a 73,55 euro.\r

\r

Al vertice del ranking in termini di prezzo medio di vendita si conferma sempre Venezia, con un prezzo medio camera di 250,92 euro (+1,4% rispetto al 2024), davanti a Milano (208,22 euro, +3,8%), Firenze (204,86 euro, +1,1%), Roma (189,63 euro, +6,6%) e Como (167,21 euro, +3,4%).","post_title":"Hôtellerie: quarto trimestre con il più. L'analisi di Trademark Italia","post_date":"2026-02-09T09:50:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1770630626000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways partecipa al grande appuntamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 con lo showcasing Skyway. Allestito fino al 15 marzo in Piazza San Carlo a Milano - vicino al Duomo - è una struttura in bianco e azzurro (i colori di Ita Airways) che offre un'esperienza immersiva con prospettive e sorprese, rappresentando il viaggio della compagnia verso i Giochi. Il visitatore entra in uno spazio senza confini, dove il viaggio prende forma tra suono, movimento e velocità. Bello il parallelo pensato dalla compagnia; una competizione sportiva attraversa le stesse fasi di un volo aereo: preparazione, partenza, accelerazione, sfida e arrivo. All’interno del pavillon, aperto al pubblico, si legge: “Benvenuti in Skyway, l'installazione che racconta un viaggio che può avvenire su una pista, tra le nuvole o dentro di noi. Perché quando la destinazione è importante, il viaggio lo è ancora di più”.\r

\r

«Ita Airways è orgogliosa di essere official airline sponsor dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 e vuole così accompagnare un evento capace di ispirare, generare partecipazione e guardare al futuro con responsabilità e passione. - ha esordito Sandro Pappalardo, presidente Ita Airways - Nello Skyway di Milano accompagniamo i visitatori in un viaggio aereo, ma anche del viaggio dello sport: due realtà che ben si sposano. Riaffermiamo anche il profondo legame con l’Italia, che sta mostrando quale sia il suo potenziale quando si lavora insieme per un obiettivo. A partire dalla cerimonia di inaugurazione dei Giochi sono in primo piano i valori che lo sport racconta quotidianamente, in particolare ai giovani, ovvero: la costanza, la perseveranza, l'impegno, lo spirito di squadra. Sono gli stessi che accompagnano e accompagneranno sempre il nostro personale di bordo. Abbiamo voluto esserci anche per questo.\r

\r

Parleremo poi di sostenibilità: uno dei pilastri del piano industriale di Ita Airways. Siamo partiti 4 anni fa con 52 aeromobili: oggi ne contiamo 106. Il 70% dei nostri aeromobili è di nuova generazione; abbiamo l’obiettivo di raggiungere il 100% nel 2030, diventando la compagnia più giovane d'Europa, con una flotta di nuova generazione, consumi inferiori e minore inquinamento. Ita Airways sta già condividendo lo spirito dei Giochi facendo volare un Airbus 320 con livrea dedicata con illustrazioni di Emiliano Ponzi. A bordo della business class di medio raggio e nelle lounge di Roma Fiumicino e Milano Linate abbiamo dei menu a tema, video con la proiezione dei giochi e tanto altro». «Il compito del comitato organizzatore è quello di coinvolgere nuovi partner e far sì che l'eccellenza italiana possa rappresentare il nostro Paese. - aggiunge Nevio Devidé, chief revenue officer di Fondazione Milano Cortina 2026 - I partner di Fondazione, tra cui Ita Airways, scendono in campo proprio per realizzare i giochi. Con la compagnia ci siamo impegnati per il trasporto di atleti e tecnici, per l’accoglienza degli spettatori e dei media e anche per accompagnare la fiamma. Eventi come i Giochi sono una celebrazione dello spirito di squadra del nostro Paese, che stiamo promuovendo nei suoi territori - tra cui la Valtellina, la Val di Fiemme, l’Alto Adige e anche Verona, dove si terrà la cerimonia di chiusura dei Giochi - portando qui il mondo intero. L’installazione aperta a Milano in Piazza San Carlo è orientata a ispirare lavorando sui valori, sul posizionamento e sul forte messaggio alla comunità».\r

\r

Ancora i valori umani, oltre che sportivi, nella conclusione di Lucia Albano, sottosegretario di Stato al Mef: «Sin dalla cerimonia di inaugurazione di Milano Cortina 2026 abbiamo parlato dell’importanza dell’Armonia, realizzata da ogni ogni entità e azienda che è parte di questo meraviglioso ingranaggio, come Ita Airways. In questo modo valorizziamo il grande patrimonio italiano e portiamo con orgoglio nel mondo le nostre eccellenze, le competenze, le maestranze e le capacità managerial9i. Spero che questi giochi possano essere l'esempio di quest'armonia in un momento in cui di armonia e di pace c'è davvero bisogno».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"506827,506833,506831\"]","post_title":"Ita Airways a Milano per le Olimpiadi con il padiglione Skyway","post_date":"2026-02-09T09:46:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770630392000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tempo di Olimpiadi anche per Svizzera Turismo che partecipa all’House of Switzerland di Milano con il pop up “La Svizzera dal finestrino” che coinvolge il pubblico nella scoperta del territorio e dell’offerta turistica con contributi visivi e con un allestimento ispirato alle carrozze panoramiche dei convogli svizzeri.\r

\r

Filo conduttore è la sostenibilità e il viaggio in treno attraverso paesaggi naturalistici, eccellenze culturali e gemme nascoste tra laghi e montagne. Informazione, intrattenimento e socialità ̀ si intrecciano con naturalezza, dando forma a uno spazio da vivere in ogni sua dimensione: per sostare o per partire verso un viaggio virtuale attraverso la Svizzera.\r

\r

Attraverso modellini ferroviari, video ed elementi grafici gli ospiti possono sbirciare fuori dal finestrino del Trenino Verde delle Alpi, della Matterhorn Gotthard Bahn o di uno dei treni Eurocity che collegano Milano alle città svizzere.\r

\r

Con questo racconto fresco e sorprendente Svizzera Turismo - in collaborazione con Travel Switzerland, Made in Bern, Bls Ag, Bern Welcome e Matterhorn Gotthard Bahn – accoglie i visitatori all’interno dello Swiss Corner dal 4 al 22 febbraio 2026 trasformato, per l’occasione, in un angolo di autentico lifestyle alpino. Sotto la lente di ingrandimento i trasporti pubblici più scenografici e le mete meno inflazionate per mostrare una Svizzera insolita ma ugualmente ricca di fascino.\r

\r

La scelta dei percorsi e delle tappe lungo l’itinerario segue la filosofia del “Travel Better” a beneficio degli ospiti, della popolazione locale e dell’ambiente. L’obiettivo è orientare e distribuire gli ospiti su tutto il territorio e durante tutto l’anno per uno sviluppo armonioso del turismo.","post_title":"\"La Svizzera dal finestrino\": fino al 22 febbraio il pop up presso lo Swiss Corner di Milano","post_date":"2026-02-06T13:10:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1770383431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ávoris ha tracciato il percorso futuro con un'ambiziosa roadmap internazionale per i diversi marchi del gruppo: Travelplan , Special Tours, Catai e Iberojet. \r

\r

In un'intervista rilasciata a Hosteltur, Javier Castillo, direttore dei tour operator dell'azienda, prevede di continuare a crescere attraverso acquisizioni strategiche, l'espansione in nuove destinazioni come Lima e Cartagena de Indias e l'esplorazione di opportunità in Asia.\r

\r

«Per noi, il 2025 non è stato un anno eccezionale, ma è stato un buon anno - spiega Castillo -. Abbiamo avuto una prima metà dell'anno spettacolare e una seconda metà, soprattutto da maggio e giugno in poi, con un leggero calo della domanda. La vendita last minute ha funzionato e ci ha permesso di riempire tutto lo spazio disponibile, con un ultimo trimestre davvero positivo».\r

Il trend dei diversi marchi\r

Tutti i marchi hanno avuto successo: «Nessuno si è distinto negativamente, anzi. Travelplan è il marchio più popolare, sia in termini di volume che di notorietà, essendo un generalista. Trasporta il maggior numero di passeggeri e offre la più ampia gamma di prodotti, che spazia dai voli a lungo raggio verso Caraibi, Thailandia, Egitto, Giordania, Mauritius ed Europa centrale, ai voli a medio raggio e nazionali. Catai continua a registrare una crescita significativa e un enorme successo nel canale di distribuzione, raggiungendo anche una crescita a due cifre. Special Tours, il nostro marchio specializzato in tour, ha registrato una crescita in America Latina, sebbene l'incremento più significativo si sia verificato nel mercato spagnolo. A Disneyland Paris, abbiamo nuovamente battuto i record di passeggeri a Parigi».\r

Forse è merito dell'esperienza e della professionalità che abbiamo all'interno delle nostre consolidate strutture di brand. Credo che uno dei nostri maggiori punti di forza sia la garanzia di qualità e il fatto che supportiamo i nostri clienti durante tutto il loro percorso.\r

Castillo si esprime anche sul tema delle alleanze, come quella con Atlas Voyage in Marocco. «Il nostro business plan si basa sulla premessa che dobbiamo crescere a livello internazionale. Ci sono paesi e mercati emergenti in cui Ávoris ha investito, e il Marocco è uno di questi. Ma altrettanto importanti sono l'America Latina e qualsiasi altro paese che possa portarci affari e aiutarci a ottimizzare e migliorare sia i nostri profitti che il nostro business. Utilizzeremo l'alleanza con Atlas per sviluppare la nostra attività in Marocco, proprio come abbiamo fatto in precedenza in Portogallo e Spagna».\r

Sui nuovi mercati da esplorare il pensiero è chiaro: «Per noi, c'è un mercato naturale: l'America Latina. Siamo presenti lì da molti anni con il marchio Special Tours. Negli Stati Uniti, anche la Florida e il mercato ispanico rappresentano una parte importante della nostra attività, soprattutto legata a questo marchio e ai nostri tour, un prodotto molto richiesto lì. Abbiamo anche mercati emergenti, come il Sud-est asiatico, la Cina e l'India, che crediamo abbiano un potenziale enorme. E poi ci sono i mercati latini vicini, date le loro prospettive simili: Italia e Grecia, che possono integrare le nostre attività esistenti in Spagna».\r

Passando a Iberojet, novità in arrivo. «Stiamo cercando mercati che completino significativamente i tour operator e, soprattutto, che siano stabili durante tutto l'anno. Stiamo valutando sia Lima che Cartagena de Indias. A Cartagena, sappiamo che c'è una componente di domanda che include sia viaggi di piacere che viaggi d'affari, oltre a opzioni di solo volo, che potrebbero essere interessanti. Se dovessimo individuare opportunità di sinergia, potremmo certamente prendere in considerazione il Perù, per integrare le operazioni della nostra compagnia aerea tra Madrid e Lima, consentendoci di consolidare ulteriormente la nostra presenza e sviluppare quella parte del business. Non lo escludiamo, anzi. È un'attività che non sarebbe difficile per noi lanciare, data la nostra affinità e la nostra esperienza su quel mercato».\r

","post_title":"Gruppo Ávoris: la strategia del futuro delineata da Javier Castillo","post_date":"2026-02-06T13:09:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770383387000]}]}}