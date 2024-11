Enav: record storico di traffico aereo in Italia nei primi nove mesi 2024 Enav segnala nei primi 9 mesi del 2024 un record storico di traffico aereo sull’Italia trainato dai voli internazionali. Il traffico di rotta e di terminale è in aumento rispettivamente del 10,8% e del 10,7% in termini di unità di servizio rispetto allo stesso periodo del 2023. Per quanto riguarda i conti, i primi nove mesi si chiudono con ricavi consolidati pari a 770,5 milioni di euro, in aumento del 4,1% rispetto al 2023, un utile netto consolidato a 89,6 milioni (+3,8%), un Ebitda pari a 222,8 milioni (+1,3%), un Ebitda margin del 28,9%; e un free cash flow a 130,6 milioni, “in netto miglioramento” rispetto ai primi nove mesi del 2023 (96,6 milioni di euro). L’Italia si conferma come “best performer” tra le principali nazioni europee, con un aumento del 10,8% delle unità di servizio di rotta rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confrontato con la crescita media del 7,0% di Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna. Sull’Italia il numero dei voli ha superato le previsioni e si conta di chiudere il 2024 con un aumento a doppia cifra rispetto al 2023. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479301 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Bwh è la prima compagnia alberghiera partner del programma fedeltà Trenitalia. “La collaborazione con Bwh Hotels rappresenta un passaggio importante nel percorso di ampliamento della nostra visione di viaggio, che intende offrire ai soci CartaFreccia un’esperienza sempre più integrata, anche nell’ambito dell’accommodation alberghiera - spiega il direttore marketing di Trenitalia, Mario Alovisi -. Scegliendo le strutture Bwh per i propri soggiorni, e quindi gli hotel a brand WorldHotels, Best Western e Sure Hotel, i soci CartaFreccia potranno non solo accumulare e convertire i punti del programma ma anche sperimentare benefici esclusivi". “Per il nostro gruppo collaborare con Trenitalia significa premiare ulteriormente i nostri affezionati clienti completando così l’intera esperienza di viaggio: dalla scelta di un mezzo sostenibile per i loro viaggi, ai soggiorni pensati per le diverse esigenze, siano esse di lavoro o piacere - aggiunge la head of marketing & communication di Bwh Hotels Italia & Malta, Rosa Giglio -. In questo modo creiamo un circolo virtuoso per i clienti, che possono accumulare punti viaggiando e soggiornando, con un incentivo a scegliere nuovamente i nostri servizi. Inoltre la partnership rappresenta un’opportunità straordinaria, poiché offre ai nostri hotel una visibilità ancora più ampia, grazie ai voucher soggiorno Bwh presenti nel catalogo CartaFreccia Collection, che potranno essere richiesti dai soci della stessa CartaFreccia utilizzando i punti premio accumulati". [post_title] => Bwh primo gruppo alberghiero partner del programma fedeltà Trenitalia e Bwh [post_date] => 2024-11-19T15:11:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732029082000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479282 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lumiwings rafforza l'operativo tra Foggia e Milano Bergamo: dal prossimo 11 dicembre, e sino al 26 marzo 2025, termine della stagione invernale, la compagnia aggiungerà una nuova frequenza, il mercoledì. Lo schedule prevede partenza dallo scalo pugliese alle 18.35 con arrivo a Bergamo alle 20.00; da qui rientro alle 20.45 con atterraggio al Gino Lusa alle 22.10. Grazie a questa nuova frequenza si amplia ulteriormente l’offerta del vettore selezionato nel 2022 per operare da Foggia, oltre alla possibilità di programmare voli con andata e ritorno in giornata tra Foggia e la Lombardia, nell’ottica di fornire alla clientela un servizio sempre più efficiente in termini di orari, frequenze e comodità dei collegamenti. La concentrazione dei voli su Milano, consente, peraltro, comode prosecuzioni su innumerevoli destinazioni internazionali, rappresentando un utile strumento in termini di mobilità e accessibilità aerea. [post_title] => Lumiwings aggiunge un'altra frequenza alla Foggia-Milano Bergamo [post_date] => 2024-11-19T13:00:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732021250000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479275 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Già preannunciata in occasione dell'inaugurazione della sede romana del to pugliese, arriva ora l'ufficializzazione della doppietta Nicolaus in terra sarda. Si stratta di due strutture situate rispettivamente nel nord e nel sud dell'isola: il Nicolaus Club Li Cucutti e il Nicolaus Prime Villas Resort, con quest'ultimo che segna in particolare l'ingresso del prodotto a marchio Nicolaus Club nell'area meridionale della destinazione. Nel dettaglio, il Nicolaus Club Li Cucutti si affaccia sul mare di Budoni, area caratterizzata da una domanda molto forte e da un importante presidio del gruppo. Questo club 4 stelle conta 120 camere di recente ristrutturazione. Situate integralmente al piano terra, si aprono su un patio attrezzato, immerso nel verde. Le caratteristiche architettoniche lo rendono ideale per le famiglie anche con bambini piccoli e tra le soluzioni abitative figurano family room a doppio ambiente, anche con cinque posti letto. Il Nicolaus Prime Villas Resort di Castiadas (Santa Giusta) conta 84 camere, distribuite tra il corpo centrale e la zona giardino del resort. La proprietà è immersa in un parco giardino ed è situata a 600 metri da una delle spiagge più belle della Sardegna, con vista su un monumento naturalistico come lo scoglio di Peppino. Tra i plus, l’accoglienza anche per gli amici a quattro zampe e la Limpida spa, con hammam, piscina con idromassaggio, doccia emozionale e salette per trattamenti e massaggi. A supporto delle novità e delle strutture già parte della programmazione Sardegna, il gruppo Nicolaus ha messo inoltre a punto un piano strategico per i trasferimenti con tariffe vantaggiose e comodi slot: voli su Cagliari e Olbia dai principali aeroporti di tutta la penisola e traghetti in partenza da Civitavecchia, Genova e da Livorno. “Siamo molto soddisfatti dalle importanti novità che abbiamo inserito nella programmazione, che sono già valutate positivamente non solo dall’utenza fisiologicamente più attiva in questo periodo: i gruppi e l’incoming - sottolinea la chief product officer, Paola Coccarelli -. Siamo lieti di affermare, ancora, la rilevanza strategica e l’elevato livello qualitativo della nostra offerta sull’isola sarda, e l’apprezzamento ricevuto dalla distribuzione per il livello delle novità è il miglior feedback sul nostro lavoro di scouting. Per questo ottimo avvio, rilevante anche il ruolo svolto dal piano trasporti a cui abbiamo dedicato ingenti risorse”. [post_title] => Doppietta sarda per Nicolaus: arrivano il Li Cucutti e il Prime Villas Resort [post_date] => 2024-11-19T12:47:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732020420000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479266 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serie di eventi speciali diversi per ognuno dei cinque resort maldiviani di Sun Siyam. E' il programma per le vacanze di fine anno che il gruppo ha pensato di dedicare ai propri ospiti: famiglie, coppie, gruppi di amici... Al Siyam World si festeggia quindi con Level Up: Game Fest 2024, durante il quale si potranno partecipare a tantissime attività, assaggiare la cucina di chef stellati, tra cui gli inglesi Tom Brown e Brad Carter, assistere alle esibizioni di artisti di fama mondiale come One Violin e i dj Jetro, Fumez e The Engineer. Tutta la famiglia potrà inoltre sfidarsi in appassionanti corse sulla nuovissima pista di go-kart elettrici che si snoda tra la fitta vegetazione del resort. Al Sun Siyam Iru Fushi, Natale e Capodanno saranno invece nel segno del glamour e del fascino del Moulin Rouge. Gli ospiti saranno trasportati in un mondo di eleganza parigina nel bel mezzo dello straordinario rigoglio delle Maldive. A tavola si festeggerà tra piatti della tradizione natalizia e ricette locali maldiviane. Tanta musica dal vivo e dj session con produttori internazionali. Il momento clou del Capodanno sarà quindi il conto alla rovescia con uno spettacolo pirotecnico mozzafiato. AstroFest è poi il tema scelto dal Sun Siyam Olhuveli: si celebra lo spazio, con tanto di astronauti, pianeti luminosi e decorazioni stellari che catapulteranno gli ospiti in un universo abbagliante. Anche Babbo Natale farà un ingresso… stellare. Sono previsti caccia al tesoro con soprese galattiche, tornei di tennis, cocktail e cene di gala, dj session, musica dal vivo, mentre i bambini potranno cimentarsi nel fare un pupazzo di sabbia e nel partecipare a giochi creativi con tema astronauti. Punta all’eco-friendly il Sun Siyam Vilu Reef, con il programma Island Harmony, che mette in primo piano la natura con un focus sulla sostenibilità culturale: cocco, palme e bambù si trasformeranno in ornamenti festosi a conferma dell'impegno del resort verso un lusso eco-consapevole. Le celebrazioni natalizie prevedono musica dal vivo e giochi da spiaggia per famiglie e bambini, con sculture di sabbia e cinema in famiglia. E la notte di Capodanno, Led show a ritmo di musica. Il tema delle feste al Sun Siyam Iru Veli è infine Metamorphosis, simbolo di crescita e rinnovamento che verranno celebrati in ogni attività per evidenziare la bellezza nel rinnovarsi: tante attività come snorkeling con gli squali balena e con le mante, Christmas Cinema Paradise per tutta la famiglia, lezioni di yoga e pilates per adulti la mattina di Natale. La notte di Capodanno sarà animata da dj internazionali e dal collettivo di Wildfire Arts di Los Angeles, giocolieri del fuoco. [gallery ids="479268,479269,479270,479271,479272,479273"] [post_title] => Capodanno alle Maldive: cinque programmi speciali per altrettanti resort Sun Siyam [post_date] => 2024-11-19T12:26:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732019167000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479240 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Alpitour conquista la certificazione Uni/PdR 125:2022 che definisce le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere. “Il nostro è un viaggio attraverso le differenze e verso l’uguaglianza. La responsabilità sociale e l’impegno per la parità di genere sono parte integrante della mission aziendale - sottolinea Christian Catiello, direttore organizzazione di Alpitour World –. Il conseguimento della certificazione non rappresenta per noi un traguardo, ma un ulteriore passo verso uno sviluppo sempre più sostenibile. Un processo che richiede un impegno costante da parte di tutto il nostro personale e che ci stimola al miglioramento continuo e alla definizione di nuovi obiettivi, attraverso una strategia a lungo termine basata sul rispetto reciproco e la parità di trattamento”. La certificazione, rilasciata da Dnv, si basa sulla valutazione dei requisiti richiesti dalla Uni/PdR 125, tramite interviste ai e alle dipendenti e un processo di valutazione delle performance aziendali. Il tutto rispetto a 33 indicatori chiave, di natura qualitativa e quantitativa, raggruppati in specifiche aree tematiche, volti a valutare e rendicontare le performance dei processi hr e della governance aziendale, della cultura e strategia aziendale sulla parità di genere, delle opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, dell’equità remunerativa e della tutela alla genitorialità, nonché della conciliazione vita-lavoro. Per rafforzare ulteriormente questo impegno, Alpitour ha costituito un comitato guida, composto da membri di diverse funzioni, che insieme alla direzione aziendale ha redatto un manuale di comunicazione inclusiva, per garantire l'adozione di un linguaggio rispettoso e non discriminatorio. Inoltre, è stata definita una policy di gestione risorse umane-parità di genere, che delinea i principi e le linee guida dedicate ai temi relativi alla parità di genere, alla valorizzazione delle diversità e all’empowerment femminile, anche in riferimento al codice etico e a quello di condotta adottati dall’azienda. L’attuazione di questa policy prevede una serie di iniziative e azioni concrete su cui Alpitour sta lavorando, tra cui la redazione di una procedura abusi, molestie e violenza sul lavoro, già comunicata a tutto il personale, il miglioramento delle politiche di congedo per genitori, attività formative per favorire il rientro al lavoro post-maternità e workshop sulla consapevolezza dei bias di genere. All’interno di questo percorso si inserisce anche l’avvio della richiesta di adesione a Valore D, l’associazione con cui Alpitour si impegna a promuovere l'inclusione come fattore competitivo per la crescita, nella convinzione che un ambiente di lavoro in linea con questo principio non solo migliori il benessere organizzativo, ma favorisca anche lo sviluppo individuale e professionale di ciascuna persona. [post_title] => Alpitour conquista la certificazione per la parità di genere [post_date] => 2024-11-19T11:57:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732017448000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una situazione di stallo quella delle vacanze natalizie e di capodanno 2024 secondo l’indagine svolta da Fiavet Confcommercio. Molti associati lamentano un ribasso nelle vendite rispetto al 2023 (28%) mentre oltre la metà (56%) attesta un andamento in linea con quelle dello scorso anno. Soltanto il 15% degli agenti di viaggio e tour operator di Fiavet Confcommercio riscontra incrementi di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023. Le prenotazioni per la vacanze natalizie e di capodanno non sono in crescita rispetto allo scorso anno per il 61% degli associati, mentre il 20% ha riscontri positivi al booking con un incremento medio delle prenotazioni del 23%. Per il 15% di agenti di viaggio e tour operator le prenotazioni di viaggi sono stabili, ma c’è un 7% del totale delle agenzie che registra un calo significativo delle prenotazioni del 27% di media. Il turismo e la pace “Il turismo ama la pace - afferma il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi - è un veicolo di conoscenza e dialogo e nei periodi in cui ci sono conflitti, chiusure, difficoltà economiche, si preparano mutazioni non favorevoli, bisogna per questo stare attenti a ogni piccolo cambiamento perché può essere l’incipit di un ciclo economico sfavorevole che va arginato con azioni adeguate in cui convergano stimoli dalle imprese e dalle Istituzioni”. Tra le motivazioni di questo andamento contrastante si legge principalmente un incremento eccessivo dei prezzi nel periodo e una contrazione sempre più preoccupante della fascia medio bassa di consumatori che favorisce alcune agenzie di viaggio mettendo in crisi altre. Per alcuni non invoglia a viaggiare anche il contesto politico ed economico internazionale, con l’inflazione, i Paesi a rischio, i problemi climatici. Sotto data Quello che non cambia per gli italiani post pandemia è la tendenza a prenotare sotto data, dunque le agenzie di viaggio sperano in un recupero finale a dicembre, considerato che fino ad ora il 70% delle richieste di viaggio sono in ritardo rispetto allo scorso anno. Alcuni agenti specializzati segnalano anche la mutazione culturale di mercati fondamentali come quello degli Stati Uniti che nel finale del 2024 stanno viaggiando di meno, anche in considerazione delle elezioni. Infine il clima estivo non stimola sicuramente gli italiani alla ricerca di atmosfere natalizie o mari caldi. [post_title] => Fiavet: per Natale le prenotazioni non crescono. Conflitti e prezzi alti [post_date] => 2024-11-19T11:39:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732016381000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479241 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet muove sull'estate italiana con quattro nuove rotte internazionali che andranno ad ampliare il network della compagnia dagli aeroporti di Olbia, Palermo e Rimini. Nuove rotte che arricchiscono il network di oltre 220 collegamenti operati da e verso 19 aeroporti italiani. Nel dettaglio, dal 1° maggio 2025, l’aeroporto di Olbia - dove easyJet è il primo vettore con un ventaglio di 18 mete domestiche e internazionali - sarà collegato con Edimburgo con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica. Da Palermo verrà attivato dal 23 giugno il volo diretto a Palma di Maiorca, sempre con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì. Con questo collegamento, salgono a 13 le destinazioni raggiungibili durante la summer 2025 dal capoluogo siciliano. Ad affiancare Palma, sono alcune tra le più affascinanti destinazioni europee: Amsterdam, Londra – con entrambi gli scali di Gatwick e Luton – Parigi Charles de Gaulle e Parigi Orly, ma anche Porto, Nizza, Basilea, Ginevra e Lione. Per chi desidera restare in Italia, sono disponibili voli diretti verso Milano e Napoli. Infine da Rimini, l’aeroporto italiano che più di recente ha fatto il suo ingresso nel network della compagnia, a partire dal 16 aprile, decolleranno i collegamenti per Basilea e Londra Gatwick operando due voli settimanali su ciascuna rotta, ogni mercoledì e domenica. [post_title] => EasyJet: poker di nuove rotte da Olbia, Palermo e Rimini [post_date] => 2024-11-19T11:28:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732015712000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479244 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La vacanza nei comprensori di Carezza e Obereggen in Val d'Ega non è semplicemente una vacanza sugli sci, ma un programma che, dallo sport all’enogastronomia, fino ad un suggestivo mercatino di Natale, esplora la montagna in tutte le proprie declinazioni. Il Santuario della Madonna di Pietralba, considerato il Duomo delle Dolomiti, sarà teatro di un piccolo, delizioso Mercatino di Natale. Nei weekend dal 23 novembre al 24 dicembre 2024 e tutti i giorni dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, dalle 10.30 alle 19, 8 bancarelle saranno immerse nella suggestiva atmosfera del famoso e maestoso santuario incorniciato dalle Dolomiti. Tra gli appuntamenti da non perdere l’Aperitivo lungo al rifugio Oberholz, situato a 2096 metri d’altezza e raggiungibile con l’omonima storica seggiovia, aperta appositamente dalle ore 18:00, con ultimo ritorno alle ore 23:30. Il 3 e il 17 gennaio, il 7 e il 21 febbraio, il 7 e il 21 marzo e l’8 e il 18 aprile del 2025, sarà quindi possibile salire senza attrezzatura e gustare cocktail ad hoc, varianti di spritz e finger food a un passo dalle stelle, osservando l’imbrunire e la notte calare sulle vette dalle grandi vetrate di una location d’eccezione. Il buono di 30 euro da acquistare presso l’ufficio skipass comprende l’aperitivo e la corsa in seggiovia andata e ritorno. Il 12 dicembre 2024 Carezza Dolomites ospita sulla pista Pra di Tori la VISA FIS Alpine Wordlcup di Snowboard, con i migliori atleti di numerose nazioni a sfidarsi in emozionanti gare parallele. Lunedì 16 dicembre 2024 fa invece tappa a Obereggen, sulla pista Maierl (pendenza massima fino al 55%), la Coppa Europa di sci, che costituisce come di consueto un preludio al tradizionale slalom di Coppa del Mondo in Italia, quest’anno previsto il 22 dicembre in Alta Badia. Infine, il 15 e 16 gennaio 2025, la FIS Coppa del Mondo di Telemark porta sulla suggestiva pista Masaré, proprio sotto il Rosengarten, un’emozionante gara sprint in due giorni, con specialità spettacolari come slalom gigante, salto, giro a 360 gradi e cross-country. Alle 21:30 di giovedì 2 gennaio nei pressi della Malga Frommer e di mercoledì 15 gennaio, 12 febbraio e 12 marzo 2025 sulla pista Pra di Tori, la Val d’Ega mette l’abito da sera per Carezza Snow Night: quello che va in scena è un vero e proprio spettacolo che illumina letteralmente tutti i modi di fare sport e divertirsi sulla neve, dal “leggendario” show dei maestri di sci, ispirato a Re Laurino, alle dimostrazioni di freestyle e di telemark classico e moderno. Servizio navetta gratuito da Nova Levante e Tires, con prenotazione nelle associazioni turistiche. [post_title] => Val d'Ega, tra sport ed enogastronomia gli eventi dell'inverno 24/25 [post_date] => 2024-11-19T11:24:11+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732015451000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479248 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per il rapporto della Banca d’Italia sull’economia regionale la crescita del turismo a Roma rallenta, rispetto al 2023, ma non si ferma e nella capitale le presenze sono salite del 4,8%, dopo il boom seguito alla pandemia. L’aumento ha riguardato i turisti italiani e stranieri dove è cresciuta la presenza di quelli dagli Stati Uniti (ora al 6%). La spesa degli stranieri è stata pari a 4 miliardi di euro, il 17% del totale di quella nazionale. In decisa crescita l’arrivo di crocieristi, da 1,17 a 1,34 milioni di persone. L’aumento del comparto turistico traina anche i servizi nella capitale e nella regione e il tasso di occupazione, ma non solo degli stagionali a tempo determinato che hanno rappresentato la metà delle nuove assunzioni. [post_title] => Bankitalia, il turismo a Roma frena, ma non troppo [post_date] => 2024-11-19T11:23:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732015426000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "enav record storico traffico aereo italia nei primi nove mesi 2024" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":75,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":8094,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479301","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Bwh è la prima compagnia alberghiera partner del programma fedeltà Trenitalia. “La collaborazione con Bwh Hotels rappresenta un passaggio importante nel percorso di ampliamento della nostra visione di viaggio, che intende offrire ai soci CartaFreccia un’esperienza sempre più integrata, anche nell’ambito dell’accommodation alberghiera - spiega il direttore marketing di Trenitalia, Mario Alovisi -. Scegliendo le strutture Bwh per i propri soggiorni, e quindi gli hotel a brand WorldHotels, Best Western e Sure Hotel, i soci CartaFreccia potranno non solo accumulare e convertire i punti del programma ma anche sperimentare benefici esclusivi\".\r

\r

“Per il nostro gruppo collaborare con Trenitalia significa premiare ulteriormente i nostri affezionati clienti completando così l’intera esperienza di viaggio: dalla scelta di un mezzo sostenibile per i loro viaggi, ai soggiorni pensati per le diverse esigenze, siano esse di lavoro o piacere - aggiunge la head of marketing & communication di Bwh Hotels Italia & Malta, Rosa Giglio -. In questo modo creiamo un circolo virtuoso per i clienti, che possono accumulare punti viaggiando e soggiornando, con un incentivo a scegliere nuovamente i nostri servizi. Inoltre la partnership rappresenta un’opportunità straordinaria, poiché offre ai nostri hotel una visibilità ancora più ampia, grazie ai voucher soggiorno Bwh presenti nel catalogo CartaFreccia Collection, che potranno essere richiesti dai soci della stessa CartaFreccia utilizzando i punti premio accumulati\".\r

\r

","post_title":"Bwh primo gruppo alberghiero partner del programma fedeltà Trenitalia e Bwh","post_date":"2024-11-19T15:11:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732029082000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479282","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lumiwings rafforza l'operativo tra Foggia e Milano Bergamo: dal prossimo 11 dicembre, e sino al 26 marzo 2025, termine della stagione invernale, la compagnia aggiungerà una nuova frequenza, il mercoledì.\r

\r

Lo schedule prevede partenza dallo scalo pugliese alle 18.35 con arrivo a Bergamo alle 20.00; da qui rientro alle 20.45 con atterraggio al Gino Lusa alle 22.10.\r

\r

Grazie a questa nuova frequenza si amplia ulteriormente l’offerta del vettore selezionato nel 2022 per operare da Foggia, oltre alla possibilità di programmare voli con andata e ritorno in giornata tra Foggia e la Lombardia, nell’ottica di fornire alla clientela un servizio sempre più efficiente in termini di orari, frequenze e comodità dei collegamenti.\r

\r

La concentrazione dei voli su Milano, consente, peraltro, comode prosecuzioni su innumerevoli destinazioni internazionali, rappresentando un utile strumento in termini di mobilità e accessibilità aerea.\r

\r

","post_title":"Lumiwings aggiunge un'altra frequenza alla Foggia-Milano Bergamo","post_date":"2024-11-19T13:00:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732021250000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Già preannunciata in occasione dell'inaugurazione della sede romana del to pugliese, arriva ora l'ufficializzazione della doppietta Nicolaus in terra sarda. Si stratta di due strutture situate rispettivamente nel nord e nel sud dell'isola: il Nicolaus Club Li Cucutti e il Nicolaus Prime Villas Resort, con quest'ultimo che segna in particolare l'ingresso del prodotto a marchio Nicolaus Club nell'area meridionale della destinazione.\r

\r

Nel dettaglio, il Nicolaus Club Li Cucutti si affaccia sul mare di Budoni, area caratterizzata da una domanda molto forte e da un importante presidio del gruppo. Questo club 4 stelle conta 120 camere di recente ristrutturazione. Situate integralmente al piano terra, si aprono su un patio attrezzato, immerso nel verde. Le caratteristiche architettoniche lo rendono ideale per le famiglie anche con bambini piccoli e tra le soluzioni abitative figurano family room a doppio ambiente, anche con cinque posti letto.\r

\r

Il Nicolaus Prime Villas Resort di Castiadas (Santa Giusta) conta 84 camere, distribuite tra il corpo centrale e la zona giardino del resort. La proprietà è immersa in un parco giardino ed è situata a 600 metri da una delle spiagge più belle della Sardegna, con vista su un monumento naturalistico come lo scoglio di Peppino. Tra i plus, l’accoglienza anche per gli amici a quattro zampe e la Limpida spa, con hammam, piscina con idromassaggio, doccia emozionale e salette per trattamenti e massaggi.\r

\r

A supporto delle novità e delle strutture già parte della programmazione Sardegna, il gruppo Nicolaus ha messo inoltre a punto un piano strategico per i trasferimenti con tariffe vantaggiose e comodi slot: voli su Cagliari e Olbia dai principali aeroporti di tutta la penisola e traghetti in partenza da Civitavecchia, Genova e da Livorno.\r

\r

“Siamo molto soddisfatti dalle importanti novità che abbiamo inserito nella programmazione, che sono già valutate positivamente non solo dall’utenza fisiologicamente più attiva in questo periodo: i gruppi e l’incoming - sottolinea la chief product officer, Paola Coccarelli -. Siamo lieti di affermare, ancora, la rilevanza strategica e l’elevato livello qualitativo della nostra offerta sull’isola sarda, e l’apprezzamento ricevuto dalla distribuzione per il livello delle novità è il miglior feedback sul nostro lavoro di scouting. Per questo ottimo avvio, rilevante anche il ruolo svolto dal piano trasporti a cui abbiamo dedicato ingenti risorse”.","post_title":"Doppietta sarda per Nicolaus: arrivano il Li Cucutti e il Prime Villas Resort","post_date":"2024-11-19T12:47:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732020420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479266","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serie di eventi speciali diversi per ognuno dei cinque resort maldiviani di Sun Siyam. E' il programma per le vacanze di fine anno che il gruppo ha pensato di dedicare ai propri ospiti: famiglie, coppie, gruppi di amici... Al Siyam World si festeggia quindi con Level Up: Game Fest 2024, durante il quale si potranno partecipare a tantissime attività, assaggiare la cucina di chef stellati, tra cui gli inglesi Tom Brown e Brad Carter, assistere alle esibizioni di artisti di fama mondiale come One Violin e i dj Jetro, Fumez e The Engineer. Tutta la famiglia potrà inoltre sfidarsi in appassionanti corse sulla nuovissima pista di go-kart elettrici che si snoda tra la fitta vegetazione del resort.\r

\r

Al Sun Siyam Iru Fushi, Natale e Capodanno saranno invece nel segno del glamour e del fascino del Moulin Rouge. Gli ospiti saranno trasportati in un mondo di eleganza parigina nel bel mezzo dello straordinario rigoglio delle Maldive. A tavola si festeggerà tra piatti della tradizione natalizia e ricette locali maldiviane. Tanta musica dal vivo e dj session con produttori internazionali. Il momento clou del Capodanno sarà quindi il conto alla rovescia con uno spettacolo pirotecnico mozzafiato.\r

\r

AstroFest è poi il tema scelto dal Sun Siyam Olhuveli: si celebra lo spazio, con tanto di astronauti, pianeti luminosi e decorazioni stellari che catapulteranno gli ospiti in un universo abbagliante. Anche Babbo Natale farà un ingresso… stellare. Sono previsti caccia al tesoro con soprese galattiche, tornei di tennis, cocktail e cene di gala, dj session, musica dal vivo, mentre i bambini potranno cimentarsi nel fare un pupazzo di sabbia e nel partecipare a giochi creativi con tema astronauti.\r

\r

Punta all’eco-friendly il Sun Siyam Vilu Reef, con il programma Island Harmony, che mette in primo piano la natura con un focus sulla sostenibilità culturale: cocco, palme e bambù si trasformeranno in ornamenti festosi a conferma dell'impegno del resort verso un lusso eco-consapevole. Le celebrazioni natalizie prevedono musica dal vivo e giochi da spiaggia per famiglie e bambini, con sculture di sabbia e cinema in famiglia. E la notte di Capodanno, Led show a ritmo di musica.\r

\r

Il tema delle feste al Sun Siyam Iru Veli è infine Metamorphosis, simbolo di crescita e rinnovamento che verranno celebrati in ogni attività per evidenziare la bellezza nel rinnovarsi: tante attività come snorkeling con gli squali balena e con le mante, Christmas Cinema Paradise per tutta la famiglia, lezioni di yoga e pilates per adulti la mattina di Natale. La notte di Capodanno sarà animata da dj internazionali e dal collettivo di Wildfire Arts di Los Angeles, giocolieri del fuoco.\r

\r

[gallery ids=\"479268,479269,479270,479271,479272,479273\"]","post_title":"Capodanno alle Maldive: cinque programmi speciali per altrettanti resort Sun Siyam","post_date":"2024-11-19T12:26:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732019167000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479240","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Alpitour conquista la certificazione Uni/PdR 125:2022 che definisce le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere. “Il nostro è un viaggio attraverso le differenze e verso l’uguaglianza. La responsabilità sociale e l’impegno per la parità di genere sono parte integrante della mission aziendale - sottolinea Christian Catiello, direttore organizzazione di Alpitour World –. Il conseguimento della certificazione non rappresenta per noi un traguardo, ma un ulteriore passo verso uno sviluppo sempre più sostenibile. Un processo che richiede un impegno costante da parte di tutto il nostro personale e che ci stimola al miglioramento continuo e alla definizione di nuovi obiettivi, attraverso una strategia a lungo termine basata sul rispetto reciproco e la parità di trattamento”.\r

\r

La certificazione, rilasciata da Dnv, si basa sulla valutazione dei requisiti richiesti dalla Uni/PdR 125, tramite interviste ai e alle dipendenti e un processo di valutazione delle performance aziendali. Il tutto rispetto a 33 indicatori chiave, di natura qualitativa e quantitativa, raggruppati in specifiche aree tematiche, volti a valutare e rendicontare le performance dei processi hr e della governance aziendale, della cultura e strategia aziendale sulla parità di genere, delle opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, dell’equità remunerativa e della tutela alla genitorialità, nonché della conciliazione vita-lavoro.\r

\r

Per rafforzare ulteriormente questo impegno, Alpitour ha costituito un comitato guida, composto da membri di diverse funzioni, che insieme alla direzione aziendale ha redatto un manuale di comunicazione inclusiva, per garantire l'adozione di un linguaggio rispettoso e non discriminatorio. Inoltre, è stata definita una policy di gestione risorse umane-parità di genere, che delinea i principi e le linee guida dedicate ai temi relativi alla parità di genere, alla valorizzazione delle diversità e all’empowerment femminile, anche in riferimento al codice etico e a quello di condotta adottati dall’azienda.\r

\r

L’attuazione di questa policy prevede una serie di iniziative e azioni concrete su cui Alpitour sta lavorando, tra cui la redazione di una procedura abusi, molestie e violenza sul lavoro, già comunicata a tutto il personale, il miglioramento delle politiche di congedo per genitori, attività formative per favorire il rientro al lavoro post-maternità e workshop sulla consapevolezza dei bias di genere.\r

\r

All’interno di questo percorso si inserisce anche l’avvio della richiesta di adesione a Valore D, l’associazione con cui Alpitour si impegna a promuovere l'inclusione come fattore competitivo per la crescita, nella convinzione che un ambiente di lavoro in linea con questo principio non solo migliori il benessere organizzativo, ma favorisca anche lo sviluppo individuale e professionale di ciascuna persona.","post_title":"Alpitour conquista la certificazione per la parità di genere","post_date":"2024-11-19T11:57:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732017448000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una situazione di stallo quella delle vacanze natalizie e di capodanno 2024 secondo l’indagine svolta da Fiavet Confcommercio. Molti associati lamentano un ribasso nelle vendite rispetto al 2023 (28%) mentre oltre la metà (56%) attesta un andamento in linea con quelle dello scorso anno. Soltanto il 15% degli agenti di viaggio e tour operator di Fiavet Confcommercio riscontra incrementi di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023.\r

Le prenotazioni per la vacanze natalizie e di capodanno non sono in crescita rispetto allo scorso anno per il 61% degli associati, mentre il 20% ha riscontri positivi al booking con un incremento medio delle prenotazioni del 23%.\r

Per il 15% di agenti di viaggio e tour operator le prenotazioni di viaggi sono stabili, ma c’è un 7% del totale delle agenzie che registra un calo significativo delle prenotazioni del 27% di media.\r

\r

Il turismo e la pace\r

“Il turismo ama la pace - afferma il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi - è un veicolo di conoscenza e dialogo e nei periodi in cui ci sono conflitti, chiusure, difficoltà economiche, si preparano mutazioni non favorevoli, bisogna per questo stare attenti a ogni piccolo cambiamento perché può essere l’incipit di un ciclo economico sfavorevole che va arginato con azioni adeguate in cui convergano stimoli dalle imprese e dalle Istituzioni”.\r

Tra le motivazioni di questo andamento contrastante si legge principalmente un incremento eccessivo dei prezzi nel periodo e una contrazione sempre più preoccupante della fascia medio bassa di consumatori che favorisce alcune agenzie di viaggio mettendo in crisi altre. Per alcuni non invoglia a viaggiare anche il contesto politico ed economico internazionale, con l’inflazione, i Paesi a rischio, i problemi climatici.\r

\r

Sotto data\r

Quello che non cambia per gli italiani post pandemia è la tendenza a prenotare sotto data, dunque le agenzie di viaggio sperano in un recupero finale a dicembre, considerato che fino ad ora il 70% delle richieste di viaggio sono in ritardo rispetto allo scorso anno.\r

Alcuni agenti specializzati segnalano anche la mutazione culturale di mercati fondamentali come quello degli Stati Uniti che nel finale del 2024 stanno viaggiando di meno, anche in considerazione delle elezioni. Infine il clima estivo non stimola sicuramente gli italiani alla ricerca di atmosfere natalizie o mari caldi.","post_title":"Fiavet: per Natale le prenotazioni non crescono. Conflitti e prezzi alti","post_date":"2024-11-19T11:39:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1732016381000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479241","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet muove sull'estate italiana con quattro nuove rotte internazionali che andranno ad ampliare il network della compagnia dagli aeroporti di Olbia, Palermo e Rimini. Nuove rotte che arricchiscono il network di oltre 220 collegamenti operati da e verso 19 aeroporti italiani.\r

\r

Nel dettaglio, dal 1° maggio 2025, l’aeroporto di Olbia - dove easyJet è il primo vettore con un ventaglio di 18 mete domestiche e internazionali - sarà collegato con Edimburgo con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica.\r

\r

Da Palermo verrà attivato dal 23 giugno il volo diretto a Palma di Maiorca, sempre con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì. Con questo collegamento, salgono a 13 le destinazioni raggiungibili durante la summer 2025 dal capoluogo siciliano. Ad affiancare Palma, sono alcune tra le più affascinanti destinazioni europee: Amsterdam, Londra – con entrambi gli scali di Gatwick e Luton – Parigi Charles de Gaulle e Parigi Orly, ma anche Porto, Nizza, Basilea, Ginevra e Lione. Per chi desidera restare in Italia, sono disponibili voli diretti verso Milano e Napoli.\r

\r

Infine da Rimini, l’aeroporto italiano che più di recente ha fatto il suo ingresso nel network della compagnia, a partire dal 16 aprile, decolleranno i collegamenti per Basilea e Londra Gatwick operando due voli settimanali su ciascuna rotta, ogni mercoledì e domenica.","post_title":"EasyJet: poker di nuove rotte da Olbia, Palermo e Rimini","post_date":"2024-11-19T11:28:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732015712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La vacanza nei comprensori di Carezza e Obereggen in Val d'Ega non è semplicemente una vacanza sugli sci, ma un programma che, dallo sport all’enogastronomia, fino ad un suggestivo mercatino di Natale, esplora la montagna in tutte le proprie declinazioni.\r

\r

Il Santuario della Madonna di Pietralba, considerato il Duomo delle Dolomiti, sarà teatro di un piccolo, delizioso Mercatino di Natale. Nei weekend dal 23 novembre al 24 dicembre 2024 e tutti i giorni dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, dalle 10.30 alle 19, 8 bancarelle saranno immerse nella suggestiva atmosfera del famoso e maestoso santuario incorniciato dalle Dolomiti.\r

\r

Tra gli appuntamenti da non perdere l’Aperitivo lungo al rifugio Oberholz, situato a 2096 metri d’altezza e raggiungibile con l’omonima storica seggiovia, aperta appositamente dalle ore 18:00, con ultimo ritorno alle ore 23:30. Il 3 e il 17 gennaio, il 7 e il 21 febbraio, il 7 e il 21 marzo e l’8 e il 18 aprile del 2025, sarà quindi possibile salire senza attrezzatura e gustare cocktail ad hoc, varianti di spritz e finger food a un passo dalle stelle, osservando l’imbrunire e la notte calare sulle vette dalle grandi vetrate di una location d’eccezione. Il buono di 30 euro da acquistare presso l’ufficio skipass comprende l’aperitivo e la corsa in seggiovia andata e ritorno.\r

\r

Il 12 dicembre 2024 Carezza Dolomites ospita sulla pista Pra di Tori la VISA FIS Alpine Wordlcup di Snowboard, con i migliori atleti di numerose nazioni a sfidarsi in emozionanti gare parallele. Lunedì 16 dicembre 2024 fa invece tappa a Obereggen, sulla pista Maierl (pendenza massima fino al 55%), la Coppa Europa di sci, che costituisce come di consueto un preludio al tradizionale slalom di Coppa del Mondo in Italia, quest’anno previsto il 22 dicembre in Alta Badia. Infine, il 15 e 16 gennaio 2025, la FIS Coppa del Mondo di Telemark porta sulla suggestiva pista Masaré, proprio sotto il Rosengarten, un’emozionante gara sprint in due giorni, con specialità spettacolari come slalom gigante, salto, giro a 360 gradi e cross-country.\r

\r

Alle 21:30 di giovedì 2 gennaio nei pressi della Malga Frommer e di mercoledì 15 gennaio, 12 febbraio e 12 marzo 2025 sulla pista Pra di Tori, la Val d’Ega mette l’abito da sera per Carezza Snow Night: quello che va in scena è un vero e proprio spettacolo che illumina letteralmente tutti i modi di fare sport e divertirsi sulla neve, dal “leggendario” show dei maestri di sci, ispirato a Re Laurino, alle dimostrazioni di freestyle e di telemark classico e moderno. Servizio navetta gratuito da Nova Levante e Tires, con prenotazione nelle associazioni turistiche.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Val d'Ega, tra sport ed enogastronomia gli eventi dell'inverno 24/25","post_date":"2024-11-19T11:24:11+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1732015451000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479248","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per il rapporto della Banca d’Italia sull’economia regionale la crescita del turismo a Roma rallenta, rispetto al 2023, ma non si ferma e nella capitale le presenze sono salite del 4,8%, dopo il boom seguito alla pandemia.\r

\r

L’aumento ha riguardato i turisti italiani e stranieri dove è cresciuta la presenza di quelli dagli Stati Uniti (ora al 6%).\r

La spesa degli stranieri è stata pari a 4 miliardi di euro, il 17% del totale di quella nazionale. In decisa crescita l’arrivo di crocieristi, da 1,17 a 1,34 milioni di persone.\r

\r

L’aumento del comparto turistico traina anche i servizi nella capitale e nella regione e il tasso di occupazione, ma non solo degli stagionali a tempo determinato che hanno rappresentato la metà delle nuove assunzioni.","post_title":"Bankitalia, il turismo a Roma frena, ma non troppo","post_date":"2024-11-19T11:23:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732015426000]}]}}