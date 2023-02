Emilia-Romagna: maxi investimento da 300 milioni di euro Parte in Emilia-Romagna una maxioperazione per riqualificare le strutture ricettive. Si tratta di 300 milioni di euro, metà concessi da Bei, Banca europea per gli investimenti, e metà messi da quattro istituti di credito, Intesa Sanpaolo, Bnl, Bper e Bcc Banca Iccrea. Per sostenere questa manovra, la regione, attraverso un bando, contribuisce con ulteriori 3 milioni e mezzo nel triennio 2023-25. Il contributo regionale per gli albergatori e dal prossimo anno anche per i gestori di campeggi, si propone di favorire l’accesso ai finanziamenti, ammortizzando i tassi d’interesse, erogato in un’unica soluzione per un importo massimo di 200 mila euro per impresa ed è a fondo perduto. Il tasso Il programma prevede che il tasso applicato dalle banche intermediarie alle imprese sia inferiore al tasso normalmente applicato. I prestiti, della durata da 2 a 12 anni (estesa a 15 anni in caso di investimenti che riguardino il rinnovamento energetico) non possono essere inferiori a 400 mila euro e non possono superare l’importo massimo di 5 milioni di euro. «Un progetto nuovo, uno strumento di agevolazione che consentirà agli albergatori che vorranno partecipare al bando di fare degli investimenti di carattere strutturale per riqualificare i loro alberghi – spiega l’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini – una misura importante che di solito viene adottata nelle industrie, e siccome noi riteniamo che il turismo sia un’industria, ha bisogno anche di strumenti di questo tipo».

