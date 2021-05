Ehma: l’assemblea generale 2021 sarà virtuale. Appuntamento a Lugano nel 2022

Rinviato nuovamente l’appuntamento con Lugano, la quarantasettesima assemblea generale della European Hotel Managers Association si terrà quest’anno almeno in formato virtuale, dopo che lo scoppio della pandemia aveva costretto gli organizzatori a cancellare l’appuntamento del 2020.

“Sappiamo tutti come lo scorso sia stato l’anno più difficile di sempre, ma, anche se i problemi persistono nel 2021, noi crediamo fermamente nella ripresa e lavoriamo alacremente per il rilancio dell’industria dell’ospitalità – spiega il presidente Ehma e general manager del meneghino Principe di Savoia, Ezio Indiani -. Poiché la situazione è ancora incerta e non è possibile fare previsioni, insieme a Giuseppe Rossi e al comitato organizzatore svizzero, abbiamo quindi deciso di rinviare al prossimo anno il nostro evento annuale in presenza, sempre a Lugano nel mese di marzo, e di organizzare invece online la quarantasettesima assemblea generale per il 4 giugno”.

“La situazione in Canton Ticino piano piano si sta riprendendo: la maggior parte degli alberghi è aperta e stiamo lavorando bene con il turismo interno – ribadisce il presidente del comitato organizzatore Giuseppe Rossi, direttore dello Splendide Royal di Lugano – La nostra città è consapevole dell’importanza di questo straordinario evento e vuole prepararsi per accogliere al meglio i direttori generali di tanti prestigiosi alberghi europei. Il tema scelto è It’s all about passion!, perché è solo la passione per il proprio lavoro che permette di superare le difficoltà e che motiva a raggiungere le grandi mete. Al di là dell’immagine glamour, quella del direttore generale di hotel è infatti una professione complessa, che ha richiesto un impegno eccezionale in questi mesi così difficili”.

Il prossimo 4 giugno si terrà quindi online la quarantasettesima assemblea generale annuale Ehma. La prima parte della riunione dei soci sarà riservata agli argomenti istituzionali, mentre la seconda sarà aperta anche ai partner tradizionali e comprenderà la presentazione dei prestigiosi premi Ehma 2021 (l’Hotel manager of the year e il Sustainability award by Diversey) e delle Best practices Covid 19 – society response.

“Tutte le crisi hanno un termine prima o poi e la comunità dell’ospitalità ne verrà fuori più forte che mai, determinata a riguadagnare tutto ciò che è andato perso in questi mesi terribili – conclude Indiani -. La famiglia Ehma continua a essere unita tenendosi in contatto via e-mail e attraverso Beekeeper, la nostra app di comunicazione interna, fino a quando non sarà possibile stringersi la mano e abbracciarsi l’anno prossimo a Lugano. La prossima assemblea in presenza sarà straordinaria e catturerà tutta l’energia positiva che solo i soci e i partner Ehma sanno esprimere”.