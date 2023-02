È partita la quinta edizione del Tove È iniziata la quinta edizione del Travel Open Day Evolution, al Meliá Milano. La manifestazione già da subito ha mostrato il suo carattere: business e divertimento. Tutti gli espositori lavorano con le agenzie di viaggio che si sono presentate nell’albergo milanese già dalle nove e mezzo. Oggi è la prima giornata. Domani faremo un altro resoconto. ~

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439149 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono oltre 800 le posizioni aperte per la stagione estiva, e non solo, di Human Company, tra cui una ventina destinate all'headquarter di Firenze. Le ricerche sono attivate anche per i villaggi e i camping in town situati in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo, nonché per l’hotel Villa la Palagina, sempre in Toscana, e per il Plus Hostel di Firenze. Gli ambiti di inserimento sono numerosi: per il settore ricettivo si cercano, per esempio, addetti front office e back office, ma anche personale per gli info point. Per l’area food & beverage le posizioni aperte sono per chef de cuisine, capi pizzaioli, camerieri e baristi. Diverse i ruoli disponibili anche per il settore sicurezza, pulizia e manutenzione e per il retail, tra cui addetti al market e cassieri. Infine per l'headquarter di Firenze, dove nel corso dell’anno verranno inserite circa 20 persone, al momento si ricercano figure quali addetti area fiscale e bilancio consolidato, alla selezione del personale e al central booking office, per la gestione delle anagrafiche e delle prenotazioni in arrivo. Il gruppo Human Company è reduce da un anno estremamente significativo, con un giro d’affari di 126 milioni di euro e una crescita del 46% rispetto al 2021 e dell’14% sul 2019. Positive le presenze che, superando di poco i 4 milioni, sono risultate in linea con il 2019. [post_title] => Human Company a caccia di oltre 800 risorse per la prossima stagione estiva [post_date] => 2023-02-10T13:14:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676034887000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439125 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rientrerà in servizio prima del previsto la Costa Serena in Asia: da giugno a settembre 2023 la nave sarà infatti impegnata in un programma di crociere charter, realizzato in collaborazione con partner locali. La firma degli accordi commerciali è avvenuta a Dubai, a bordo della Toscana, ammiraglia della flotta operativa nel golfo Arabico per tutto l’inverno 2022/23. Alla cerimonia erano presenti Mario Zanetti e Roberto Alberti, direttore generale e svp & chief commercial officer di Costa Crociere, nonché i rappresentanti dei dieci partner locali che sosterranno il nuovo programma di Costa Serena in Asia. “La ripartenza di Costa Serena, in anticipo rispetto a quanto avevamo annunciato in precedenza, è una ulteriore conferma del crescente apprezzamento delle nostre crociere in tutti i mercati del mondo dove operiamo - ha sottolineato lo stesso Zanetti -. Questi nuovi itinerari sono un segnale importante per la ripresa del settore in Asia, frutto della nostra storica presenza e del nostro consolidato rapporto con i partner locali, oltre che della recente riapertura alle crociere di alcuni paesi dell’area”. Le crociere che la Serena offrirà in Asia nel 2023 sono in tutto trenta. Sei, a giugno 2023, saranno dedicate il mercato della Corea del Sud; da luglio a settembre 2023 sono invece previste altre 24 crociere per il mercato di Taiwan. Gli itinerari, della durata dai quattro ai sette giorni, comprendono alcune delle località più belle dell’Estremo Oriente, in particolare del Giappone, come Sasebo, Kagoshima, Otaru, Hakodate, Naha, Miyakojima, Ishigaki. Le partenze sono previste dai porti di Busan, Sokcho e Pohang in Corea del Sud, e di Keelung, a Taiwan. La Serena è una nave battente bandiera italiana, costruita da Fincantieri ed entrata in servizio nel 2007. Ha una stazza lorda di 114 mila tonnellate e può accogliere sino a 3.780 ospiti. Prima della pausa nelle operazioni, iniziata a fine gennaio 2020, la nave offriva crociere in Estremo Oriente, con partenze dalla Cina. [post_title] => Costa Crociere ritorna in Asia dal prossimo giugno con la Serena [post_date] => 2023-02-10T12:02:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676030538000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439113 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439114" align="alignleft" width="300"] Fabrizio Peluso[/caption] Si conclude con l'approdo in azienda di Fabrizio Peluso, il processo di riorganizzazione della rete vendite dei Mappamondo iniziato ad aprile 2022 con l'arrivo di Lorenza Bulgari, per Lombardia e Svizzera italiana, e poi proseguito con le acquisizioni autunnali di Stefania Scardigli e Simone Gubbiotti, a sovrintendere rispettivamente il Nord del Lazio, l'Umbria e l'Abruzzo, nonché la Campania e il Sud del Lazio. A Peluso andrà invece la responsabilità della Toscana e della provincia di La Spezia. Salgono in questo modo a nove i sales del to capitolino, che operano sul territorio nazionale e sulla Svizzera Italiana. Figura di riferimento per le agenzie della sua area di competenza, Peluso vanta una grande esperienza commerciale grazie a oltre 25 anni di attività per grandi catene alberghiere e compagnie di crociera, tra cui Royal Caribbean e un tour operator con programmazione lungo raggio. “L’ingresso di Fabrizio nel nostro team ̶ spiega Andrea Mele, ceo dei Viaggi del Mappamondo ̶ è un ulteriore importante passo della riorganizzazione della nostra rete commerciale, che mira ad avere una copertura completa e sempre più capillare del territorio nazionale attraverso figure di nota competenza di prodotto ed esperienza, in grado di aumentare la nostra brand awareness e di fornire una concreta assistenza e consulenza alle agenzie partner”. [post_title] => Mappamondo: Fabrizio Peluso nuovo sales per Toscana e provincia di La Spezia [post_date] => 2023-02-10T10:10:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676023839000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439021 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways ha riaperto la Premium Lounge dell'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, con tutti i relativi servizi tra cui The Brasserie e The Global Deli, sale di preghiera, business center, docce, wi-Fìfi e posti a sedere per oltre 200 ospiti. Le ampie vedute di Parigi e della Torre Eiffel contribuiscono a creare un'atmosfera calda e rilassante. Con una superficie di oltre 1.000 metri quadrati, la lounge offre ai passeggeri di Prima e Business Class di Qatar Airways un ambiente sofisticato, moderno e spazioso in cui rilassarsi e iniziare la propria esperienza di viaggio a cinque stelle. La lounge è dotata di una cucina completa per la preparazione di piatti à la carte preparati al momento, oltre a un buffet già pronto che offre un menu internazionale da tutto il mondo. "Questa riapertura rappresenta la nostra attenzione al continuo miglioramento dei prodotti - ha commentato il ceo del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker -. La Premium Lounge di Parigi-Charles de Gaulle è la quinta lounge globale all'interno del nostro network. Questo dimostra ulteriormente il nostro impegno a fornire servizi impareggiabili ai nostri clienti, soprattutto in Francia". La Qatar Airways Paris Premium Lounge è stata inaugurata nel 2017 per servire il crescente numero di passeggeri che viaggiano con la compagnia aerea dall'aeroporto Charles de Gaulle. Oggi il vettore opera 18 voli settimanali per Parigi, offrendo ai passeggeri la massima connettività attraverso l'aeroporto internazionale di Hamad di Doha. [post_title] => Qatar Airways: riaperta la Premium Lounge all'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle [post_date] => 2023-02-10T09:30:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676021412000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439068 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cerimonia della moneta per l’Explora II, la seconda nave del nuovo brand di lusso Explora Journeys del gruppo Msc, per cui due monete d’oro sono state posate e sigillate nella chiglia della nave presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente. L’antica cerimonia di tradizione marinara racconta di un gesto benaugurante che segna l'inizio della costruzione della nave. Ma per il gruppo Msc, Fincantieri, Genova e tutti i lavoratori rappresenta anche un momento importante di crescita per l’industria crocieristica italiana, che vedrà in prospettiva la consegna di sei navi Explora Journeys entro il 2028 (a Fincantieri è stata affidata la costruzione delle Explora I, II, III e IV, più un'opzione per la V e la VI, ndr) “Navi dal valore di 3 miliardi e mezzo per un indotto di circa 10 miliardi - spiega l'amministratore delegato del cantiere navale italiano, Pierroberto Folgiero -. Sono unità in cui il lusso si intreccia con la tecnologia e la sostenibilità, grazie al famoso made in Italy dell’ingegno: navi lussuose e di piccole dimensioni pensate per andare anche nelle località più difficili. Navi che seguono la road map della sostenibilità digital-green non legata solo ai carburanti ma anche alla capacità di Fincantieri di abbattere tutte le altre fonti di emissioni, poiché navi realizzate già a basse emissioni, fino al 33% in meno, valore che viene abbattuto del 55% con il carburante Lng”. Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc sottolinea inoltre il legame della compagnia con il territorio di Genova e con Fincantieri: “A Sestri Ponente è stato costruito il Rex, una delle più belle navi in assoluto, che nel 1933 ha conquistato il Nastro Azzurro. Genova è per noi il porto in cui movimentiamo più passeggeri al mondo. Vi operiamo ormai da 50 anni come cargo, crociere e oggi anche come traghetti, agenzia marittima, logistica e procurement. E da Genova nell’agosto 2020 è partita la prima crociera in pandemia della Msc Grandiosa, che ha dato il via alla ripresa del mercato crocieristico mondiale". Le navi del brand Explora Jouneys saranno consegnate a partire dal 2024, al ritmo di una ogni anno per le prime quattro in progetto. Con la loro realizzazione, si produrrà nel complesso una ricaduta sull’economia genovese di 7 miliardi e un ritorno occupazionale nel cantiere e nel suo indotto di 2.500 persone, mentre a livello nazionale il contributo supererà i 15 miliardi. La Explora II effettuerà la prima crociera dall’agosto 2024 dal Mediterraneo verso il Medioriente, India e Africa. La Explora I, in fase di ultimazione nel cantiere di Monfalcone, invece, partirà il 17 luglio da Southampton verso il Nord Europa. Il suo battesimo a Civitavecchia è previsto per l’8 luglio. [post_title] => Al via la costruzione della Explora II: sarà operativa da agosto 2024 [post_date] => 2023-02-09T13:05:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675947906000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439064 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eva Air rinsalda i rapporti con il trade italiano, sulla scia del lancio del collegamento non-stop tra Milano e Taipei nell'ottobre 2022. La rotta su Malpensa, partita con due frequenze settimanali che potrebbero presto aumentare, ha segnato anche l'ampliamento del network europeo di Eva Air per la prima volta in 25 anni; nel novembre 2022 ha debuttato poi anche il volo non-stop tra Monaco e Taipei. “La partecipazione di Eva Air alla Bit rappresenta un’occasione molto importante per la compagnia - dichiara Eric Hsueh, general manager di Eva Air Italy Branch -. Siamo entusiasti della partecipazione e speriamo che possa essere un’opportunità per creare nuovi rapporti con il trade italiano, consolidare quelli già esistenti e contribuire a far conoscere la compagnia ai viaggiatori italiani. Con la qualità del servizio e la sicurezza come obiettivo costante, Eva Air intende offrire sempre ai passeggeri un’esperienza di viaggio di altissimo livello”. I voli da Milano consentono ai passeggeri di atterrare all'aeroporto Taiwan Taoyuan la mattina presto e proseguire il viaggio con la compagnia su una delle numerose rotte operate verso il nord-est e il sud-est asiatico. [post_title] => Eva Air partecipa alla Bit: "Opportunità per creare nuovi rapporti con il trade italiano" [post_date] => 2023-02-09T12:25:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675945527000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_429044" align="alignleft" width="300"] Luigi Deli[/caption] Dopo gli exploit di Teorema e Volonclick, le performance di Volonline, l'operatore specializzato in viaggi tailor made di medio e lungo raggio appartenente al gruppo omonimo che include anche i due brand precedenti, appaiono quasi sottotono. Ma in un 2022 ancora caratterizzato dagli strascichi pandemici e dall'apertura parziale di alcune frontiere (l'Oriente in primis), la crescita del 10% dei ricavi a bilancio è senz'altro da leggere in senso molto positivo. E ora si punta a una progressiva digitalizzazione di tutti i processi aziendali. “Nel 2019 soltanto il 9% era digitalizzato. Siamo passati al 50% nel 2022. L’obiettivo per il 2023 è il 75% - commenta Luigi Deli, founder & ceo del gruppo Volonline -. Vogliamo ottimizzare la maggioranza dei processi aziendali, per essere in linea con quanto richiede oggi il mercato: rapidità nella risposta ma anche precisione e dettaglio nella costruzione di preventivi. Un processo che ci consentirà nei prossimi anni di raggiungere una scalabilità esponenziale in linea con la domanda e quindi assecondare crescita ed espansione, senza tralasciare la consulenza intrinseca del tailor made”. In generale, le vendite del 2022 hanno registrato un andamento non omogeneo rispetto al 2019. Grande assente per i primi nove mesi dell’anno è stato tutto l’Oriente, con una boccata di ossigeno nell’ultimo trimestre, favorita soprattutto dalla riapertura del Giappone. Penalizzata dall’assenza dell’Oriente anche l’Oceania, che ha comunque tenuto registrando risultati interessanti. Le altre macro-aree, quali Africa, oceano Indiano, Caraibi e Medio Oriente hanno sostanzialmente trainato il fatturato, mentre gli Stati Uniti, in forte ripresa, hanno chiuso l’anno con gli stessi numeri del 2019. "Per il 2023 puntiamo al consolidamento dei prodotti oceano Indiano e Caraibi con contratti sempre più competitivi, mentre prevediamo di raddoppiare i numeri sulle destinazioni africane”, rivela Deli. A tal fine sono state rafforzate e ampliate le proposte sulle mete africane più richieste, quali Sud Africa, Kenya e Tanzania, nonché sviluppate ulteriormente ìdestinazioni più di nicchia come Namibia, Botswana e Zimbabwe. Una sfida importante sarà poi sugli Stati Uniti, da sempre una delle mete più apprezzate di Volonline, che nel 2022 è stata indubbiamente penalizzata dal costo dei voli. “Riteniamo che la nostra ottima collaborazione con le compagnie aeree che volano negli States possa rappresentare sostanzialmente un vantaggio competitivo. Inoltre, la nostra strategia è quella di arricchire ulteriormente la nostra offerta con contenuti dedicati soprattutto al mercato repeater, con l’obiettivo che possa risultare vincente sul lungo periodo” aggiunge sempre Deli. La biglietteria aerea cresce del 30% Discorso a parte merita infine la business unit della biglietteria: un asset strategico importantissimo per il gruppo Volonline: “La nostra attività di flight consolidator ci vede oggi posizionati tra le più importanti Iata italiane. Questo ci rende un partner molto interessante per le compagnie aeree perché possiamo offrire loro un traffico molto differenziato, dal business all’etnico ma soprattutto al leisure. Questo fattore è importante per il tailor made proposto da Volonline, ma diventa imprescindibile per il prodotto di Teorema Vacanze", sottolinea il ceo della compagnia. Per questioni legate a redditività ed equilibrio finanziario del gruppo, il 2022 è stato più timido per il primo e secondo trimestre, mentre nel terzo trimestre, una volta consolidati i risultati dell’estate, le vendite sono ripartite alla massima velocità, raddoppiando sostanzialmente i risultati rispetto allo stesso periodo del 2019. "Tutto questo ci ha permesso di chiudere il 2022 con una crescita del +30% sulla biglietteria”. Anche per il ticketing il gruppo ha quindi intenzione di accelerare processi di digitalizzazione: “Nel 2019 era il 7%, nel 2022 il 30%, mentre il 2023 ha come obiettivo il 50% - conclude Deli -. Nel solo mese di gennaio abbiamo inserito tra i nostri clienti delle realtà molto importanti, che dovrebbero permetterci di crescere del 20% rispetto al 2022 soltanto in questi primi mesi”. [post_title] => Ricavi in crescita del 10% per il to Volonline: ora barra sulla digitalizzazione dei processi [post_date] => 2023-02-09T11:44:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675943076000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439054 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Potrebbe sembrare banale, ma a me non sembra per niente: Italia.it. Ancora. Non sono bastati 45 milioni di euro per questo portale che non è mai partito sul serio. Che è stato fonte di scaldalo per la pubblica amministrazione ma che quasi tutti i governi dal Berlusconi III del 2005 hanno contribuito a finanziare. Ripetiamo la cifra: 45 milioni di euro per un portale turistico che non deve essere una ota. Che non deve far concorrenza ai browser, niente di tutto ciò. Italia.it dovrebbe essere un sito di consultazione (ma consultazione fatta bene con testi adeguati, con una vasta library d'immagini, con una scelta editoriale forte e precisa) e di servizi. Punto. Ebbene non riesce né nell'uno né nell'altro dei suoi compiti. Machine translation E oggi arriva la notizia che il ministero del turismo ha scelto un'azienda che si è aggiudicata la gara indetta dal ministero del turismo relativa alla fornitura di tecnologie di machine translation (traduzione automatica), basate sull’Intelligenza artificiale. Il costo del progetto Tourism Digital Hub si inserisce tra le iniziative finanziate dal Pnrr, per 114 milioni di euro. Quindi altri 114 milioni di euro per avere l'intelligenza artificiale. A noi più modestamente sarebbe bastata un'intelligenza normale, anche naturale, per un portale che con idee semplici e ingegno a quest'ora, dopo quasi vent'anni, sarebbe dovuto essere un punto di riferimento mentre attualmente non è neanche un punto e neanche una virgola. E' una parola nel vuoto. [post_title] => Italia.it è già costata 45 milioni. Ne stanno arrivando 114. Mah! [post_date] => 2023-02-09T11:37:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675942658000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439051 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La cura del dettaglio, l'impegno a creare esperienze memorabili e servizio h24 sono i pilastri fondanti della filosofia Alidays, che contraddistinguerà anche l’anno appena iniziato. Nel 2023 verranno quindi potenziati gli investimenti sul fronte tecnologico e saranno consolidati i rapporti con fornitori e partner, per raggiungere con maggiore agilità obiettivi comuni. “Non possiamo negare di aver risentito del caro prezzi, che ha portato a un incremento medio di circa l'11% per pratica – ha dichiarato con franchezza il direttore commerciale, Daniele Catania - ma cerchiamo di lavorare affinché questa situazione e l'onda lunga della pandemia non impatti sui viaggiatori in partenza, il cui entusiasmo è per noi un valore da custodire e gratificare, qualsiasi sia la situazione contingente”. Oltre all’India e alla Giordania, ovvero le nuove destinazioni di quest'anno, il focus Alidays rimane il Nord America, oggi proposto attraverso soggiorni in aree distinte: The Great North American West, la zona sud degli Stati Uniti, la California e le grandi città, mete super classiche, ma programmate con uno sguardo sempre nuovo. Non meno importanti sono poi l’oceano Indiano e il Medio Oriente. Sebbene Alidays sia per vocazione orientato a un turismo outgoing, sta potenziando anche le attività sul fronte incoming con focus su turisti prevalentemente americani. Alidays è presente sul territorio italiano, dove promuove eventi a casa di selezionatissime adv, al contempo aprendo le porte del quartier generale di Milano, per ospitare il format degli Alidays-Home dedicati agli workshop su Smartravel (il tool per disegnare viaggi tailor made). Lavora inoltre allo sviluppo e all’aggiornamento di programmi e piattaforme specializzate. [post_title] => Alidays: India e Giordania le novità. Ma il focus rimane sugli Usa [post_date] => 2023-02-09T11:25:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675941958000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "e partita la quinta edizione del tove" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":65,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2259,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439149","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono oltre 800 le posizioni aperte per la stagione estiva, e non solo, di Human Company, tra cui una ventina destinate all'headquarter di Firenze. Le ricerche sono attivate anche per i villaggi e i camping in town situati in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo, nonché per l’hotel Villa la Palagina, sempre in Toscana, e per il Plus Hostel di Firenze.\r

\r

Gli ambiti di inserimento sono numerosi: per il settore ricettivo si cercano, per esempio, addetti front office e back office, ma anche personale per gli info point. Per l’area food & beverage le posizioni aperte sono per chef de cuisine, capi pizzaioli, camerieri e baristi. Diverse i ruoli disponibili anche per il settore sicurezza, pulizia e manutenzione e per il retail, tra cui addetti al market e cassieri. Infine per l'headquarter di Firenze, dove nel corso dell’anno verranno inserite circa 20 persone, al momento si ricercano figure quali addetti area fiscale e bilancio consolidato, alla selezione del personale e al central booking office, per la gestione delle anagrafiche e delle prenotazioni in arrivo.\r

\r

Il gruppo Human Company è reduce da un anno estremamente significativo, con un giro d’affari di 126 milioni di euro e una crescita del 46% rispetto al 2021 e dell’14% sul 2019. Positive le presenze che, superando di poco i 4 milioni, sono risultate in linea con il 2019.","post_title":"Human Company a caccia di oltre 800 risorse per la prossima stagione estiva","post_date":"2023-02-10T13:14:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676034887000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rientrerà in servizio prima del previsto la Costa Serena in Asia: da giugno a settembre 2023 la nave sarà infatti impegnata in un programma di crociere charter, realizzato in collaborazione con partner locali. La firma degli accordi commerciali è avvenuta a Dubai, a bordo della Toscana, ammiraglia della flotta operativa nel golfo Arabico per tutto l’inverno 2022/23. Alla cerimonia erano presenti Mario Zanetti e Roberto Alberti, direttore generale e svp & chief commercial officer di Costa Crociere, nonché i rappresentanti dei dieci partner locali che sosterranno il nuovo programma di Costa Serena in Asia.\r

\r

“La ripartenza di Costa Serena, in anticipo rispetto a quanto avevamo annunciato in precedenza, è una ulteriore conferma del crescente apprezzamento delle nostre crociere in tutti i mercati del mondo dove operiamo - ha sottolineato lo stesso Zanetti -. Questi nuovi itinerari sono un segnale importante per la ripresa del settore in Asia, frutto della nostra storica presenza e del nostro consolidato rapporto con i partner locali, oltre che della recente riapertura alle crociere di alcuni paesi dell’area”.\r

\r

Le crociere che la Serena offrirà in Asia nel 2023 sono in tutto trenta. Sei, a giugno 2023, saranno dedicate il mercato della Corea del Sud; da luglio a settembre 2023 sono invece previste altre 24 crociere per il mercato di Taiwan. Gli itinerari, della durata dai quattro ai sette giorni, comprendono alcune delle località più belle dell’Estremo Oriente, in particolare del Giappone, come Sasebo, Kagoshima, Otaru, Hakodate, Naha, Miyakojima, Ishigaki. Le partenze sono previste dai porti di Busan, Sokcho e Pohang in Corea del Sud, e di Keelung, a Taiwan.\r

\r

La Serena è una nave battente bandiera italiana, costruita da Fincantieri ed entrata in servizio nel 2007. Ha una stazza lorda di 114 mila tonnellate e può accogliere sino a 3.780 ospiti. Prima della pausa nelle operazioni, iniziata a fine gennaio 2020, la nave offriva crociere in Estremo Oriente, con partenze dalla Cina.","post_title":"Costa Crociere ritorna in Asia dal prossimo giugno con la Serena","post_date":"2023-02-10T12:02:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676030538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439114\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabrizio Peluso[/caption]\r

\r

Si conclude con l'approdo in azienda di Fabrizio Peluso, il processo di riorganizzazione della rete vendite dei Mappamondo iniziato ad aprile 2022 con l'arrivo di Lorenza Bulgari, per Lombardia e Svizzera italiana, e poi proseguito con le acquisizioni autunnali di Stefania Scardigli e Simone Gubbiotti, a sovrintendere rispettivamente il Nord del Lazio, l'Umbria e l'Abruzzo, nonché la Campania e il Sud del Lazio. A Peluso andrà invece la responsabilità della Toscana e della provincia di La Spezia. Salgono in questo modo a nove i sales del to capitolino, che operano sul territorio nazionale e sulla Svizzera Italiana.\r

\r

Figura di riferimento per le agenzie della sua area di competenza, Peluso vanta una grande esperienza commerciale grazie a oltre 25 anni di attività per grandi catene alberghiere e compagnie di crociera, tra cui Royal Caribbean e un tour operator con programmazione lungo raggio. “L’ingresso di Fabrizio nel nostro team ̶ spiega Andrea Mele, ceo dei Viaggi del Mappamondo ̶ è un ulteriore importante passo della riorganizzazione della nostra rete commerciale, che mira ad avere una copertura completa e sempre più capillare del territorio nazionale attraverso figure di nota competenza di prodotto ed esperienza, in grado di aumentare la nostra brand awareness e di fornire una concreta assistenza e consulenza alle agenzie partner”.","post_title":"Mappamondo: Fabrizio Peluso nuovo sales per Toscana e provincia di La Spezia","post_date":"2023-02-10T10:10:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676023839000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439021","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha riaperto la Premium Lounge dell'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, con tutti i relativi servizi tra cui The Brasserie e The Global Deli, sale di preghiera, business center, docce, wi-Fìfi e posti a sedere per oltre 200 ospiti. Le ampie vedute di Parigi e della Torre Eiffel contribuiscono a creare un'atmosfera calda e rilassante.\r

\r

Con una superficie di oltre 1.000 metri quadrati, la lounge offre ai passeggeri di Prima e Business Class di Qatar Airways un ambiente sofisticato, moderno e spazioso in cui rilassarsi e iniziare la propria esperienza di viaggio a cinque stelle. La lounge è dotata di una cucina completa per la preparazione di piatti à la carte preparati al momento, oltre a un buffet già pronto che offre un menu internazionale da tutto il mondo.\r

\r

\"Questa riapertura rappresenta la nostra attenzione al continuo miglioramento dei prodotti - ha commentato il ceo del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker -. La Premium Lounge di Parigi-Charles de Gaulle è la quinta lounge globale all'interno del nostro network. Questo dimostra ulteriormente il nostro impegno a fornire servizi impareggiabili ai nostri clienti, soprattutto in Francia\".\r

\r

La Qatar Airways Paris Premium Lounge è stata inaugurata nel 2017 per servire il crescente numero di passeggeri che viaggiano con la compagnia aerea dall'aeroporto Charles de Gaulle. Oggi il vettore opera 18 voli settimanali per Parigi, offrendo ai passeggeri la massima connettività attraverso l'aeroporto internazionale di Hamad di Doha.","post_title":"Qatar Airways: riaperta la Premium Lounge all'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle","post_date":"2023-02-10T09:30:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676021412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439068","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cerimonia della moneta per l’Explora II, la seconda nave del nuovo brand di lusso Explora Journeys del gruppo Msc, per cui due monete d’oro sono state posate e sigillate nella chiglia della nave presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente. L’antica cerimonia di tradizione marinara racconta di un gesto benaugurante che segna l'inizio della costruzione della nave. Ma per il gruppo Msc, Fincantieri, Genova e tutti i lavoratori rappresenta anche un momento importante di crescita per l’industria crocieristica italiana, che vedrà in prospettiva la consegna di sei navi Explora Journeys entro il 2028 (a Fincantieri è stata affidata la costruzione delle Explora I, II, III e IV, più un'opzione per la V e la VI, ndr)\r

\r

“Navi dal valore di 3 miliardi e mezzo per un indotto di circa 10 miliardi - spiega l'amministratore delegato del cantiere navale italiano, Pierroberto Folgiero -. Sono unità in cui il lusso si intreccia con la tecnologia e la sostenibilità, grazie al famoso made in Italy dell’ingegno: navi lussuose e di piccole dimensioni pensate per andare anche nelle località più difficili. Navi che seguono la road map della sostenibilità digital-green non legata solo ai carburanti ma anche alla capacità di Fincantieri di abbattere tutte le altre fonti di emissioni, poiché navi realizzate già a basse emissioni, fino al 33% in meno, valore che viene abbattuto del 55% con il carburante Lng”.\r

\r

Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc sottolinea inoltre il legame della compagnia con il territorio di Genova e con Fincantieri: “A Sestri Ponente è stato costruito il Rex, una delle più belle navi in assoluto, che nel 1933 ha conquistato il Nastro Azzurro. Genova è per noi il porto in cui movimentiamo più passeggeri al mondo. Vi operiamo ormai da 50 anni come cargo, crociere e oggi anche come traghetti, agenzia marittima, logistica e procurement. E da Genova nell’agosto 2020 è partita la prima crociera in pandemia della Msc Grandiosa, che ha dato il via alla ripresa del mercato crocieristico mondiale\".\r

\r

Le navi del brand Explora Jouneys saranno consegnate a partire dal 2024, al ritmo di una ogni anno per le prime quattro in progetto. Con la loro realizzazione, si produrrà nel complesso una ricaduta sull’economia genovese di 7 miliardi e un ritorno occupazionale nel cantiere e nel suo indotto di 2.500 persone, mentre a livello nazionale il contributo supererà i 15 miliardi. La Explora II effettuerà la prima crociera dall’agosto 2024 dal Mediterraneo verso il Medioriente, India e Africa. La Explora I, in fase di ultimazione nel cantiere di Monfalcone, invece, partirà il 17 luglio da Southampton verso il Nord Europa. Il suo battesimo a Civitavecchia è previsto per l’8 luglio.\r

\r

","post_title":"Al via la costruzione della Explora II: sarà operativa da agosto 2024","post_date":"2023-02-09T13:05:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1675947906000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439064","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eva Air rinsalda i rapporti con il trade italiano, sulla scia del lancio del collegamento non-stop tra Milano e Taipei nell'ottobre 2022.\r

\r

La rotta su Malpensa, partita con due frequenze settimanali che potrebbero presto aumentare, ha segnato anche l'ampliamento del network europeo di Eva Air per la prima volta in 25 anni; nel novembre 2022 ha debuttato poi anche il volo non-stop tra Monaco e Taipei.\r

\r

“La partecipazione di Eva Air alla Bit rappresenta un’occasione molto importante per la compagnia - dichiara Eric Hsueh, general manager di Eva Air Italy Branch -. Siamo entusiasti della partecipazione e speriamo che possa essere un’opportunità per creare nuovi rapporti con il trade italiano, consolidare quelli già esistenti e contribuire a far conoscere la compagnia ai viaggiatori italiani. Con la qualità del servizio e la sicurezza come obiettivo costante, Eva Air intende offrire sempre ai passeggeri un’esperienza di viaggio di altissimo livello”.\r

\r

I voli da Milano consentono ai passeggeri di atterrare all'aeroporto Taiwan Taoyuan la mattina presto e proseguire il viaggio con la compagnia su una delle numerose rotte operate verso il nord-est e il sud-est asiatico.","post_title":"Eva Air partecipa alla Bit: \"Opportunità per creare nuovi rapporti con il trade italiano\"","post_date":"2023-02-09T12:25:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675945527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_429044\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Deli[/caption]\r

\r

Dopo gli exploit di Teorema e Volonclick, le performance di Volonline, l'operatore specializzato in viaggi tailor made di medio e lungo raggio appartenente al gruppo omonimo che include anche i due brand precedenti, appaiono quasi sottotono. Ma in un 2022 ancora caratterizzato dagli strascichi pandemici e dall'apertura parziale di alcune frontiere (l'Oriente in primis), la crescita del 10% dei ricavi a bilancio è senz'altro da leggere in senso molto positivo. E ora si punta a una progressiva digitalizzazione di tutti i processi aziendali.\r

\r

“Nel 2019 soltanto il 9% era digitalizzato. Siamo passati al 50% nel 2022. L’obiettivo per il 2023 è il 75% - commenta Luigi Deli, founder & ceo del gruppo Volonline -. Vogliamo ottimizzare la maggioranza dei processi aziendali, per essere in linea con quanto richiede oggi il mercato: rapidità nella risposta ma anche precisione e dettaglio nella costruzione di preventivi. Un processo che ci consentirà nei prossimi anni di raggiungere una scalabilità esponenziale in linea con la domanda e quindi assecondare crescita ed espansione, senza tralasciare la consulenza intrinseca del tailor made”.\r

\r

In generale, le vendite del 2022 hanno registrato un andamento non omogeneo rispetto al 2019. Grande assente per i primi nove mesi dell’anno è stato tutto l’Oriente, con una boccata di ossigeno nell’ultimo trimestre, favorita soprattutto dalla riapertura del Giappone. Penalizzata dall’assenza dell’Oriente anche l’Oceania, che ha comunque tenuto registrando risultati interessanti. Le altre macro-aree, quali Africa, oceano Indiano, Caraibi e Medio Oriente hanno sostanzialmente trainato il fatturato, mentre gli Stati Uniti, in forte ripresa, hanno chiuso l’anno con gli stessi numeri del 2019.\r

\r

\"Per il 2023 puntiamo al consolidamento dei prodotti oceano Indiano e Caraibi con contratti sempre più competitivi, mentre prevediamo di raddoppiare i numeri sulle destinazioni africane”, rivela Deli. A tal fine sono state rafforzate e ampliate le proposte sulle mete africane più richieste, quali Sud Africa, Kenya e Tanzania, nonché sviluppate ulteriormente ìdestinazioni più di nicchia come Namibia, Botswana e Zimbabwe. Una sfida importante sarà poi sugli Stati Uniti, da sempre una delle mete più apprezzate di Volonline, che nel 2022 è stata indubbiamente penalizzata dal costo dei voli. “Riteniamo che la nostra ottima collaborazione con le compagnie aeree che volano negli States possa rappresentare sostanzialmente un vantaggio competitivo. Inoltre, la nostra strategia è quella di arricchire ulteriormente la nostra offerta con contenuti dedicati soprattutto al mercato repeater, con l’obiettivo che possa risultare vincente sul lungo periodo” aggiunge sempre Deli.\r

\r

La biglietteria aerea cresce del 30%\r

\r

Discorso a parte merita infine la business unit della biglietteria: un asset strategico importantissimo per il gruppo Volonline: “La nostra attività di flight consolidator ci vede oggi posizionati tra le più importanti Iata italiane. Questo ci rende un partner molto interessante per le compagnie aeree perché possiamo offrire loro un traffico molto differenziato, dal business all’etnico ma soprattutto al leisure. Questo fattore è importante per il tailor made proposto da Volonline, ma diventa imprescindibile per il prodotto di Teorema Vacanze\", sottolinea il ceo della compagnia.\r

\r

Per questioni legate a redditività ed equilibrio finanziario del gruppo, il 2022 è stato più timido per il primo e secondo trimestre, mentre nel terzo trimestre, una volta consolidati i risultati dell’estate, le vendite sono ripartite alla massima velocità, raddoppiando sostanzialmente i risultati rispetto allo stesso periodo del 2019. \"Tutto questo ci ha permesso di chiudere il 2022 con una crescita del +30% sulla biglietteria”.\r

\r

Anche per il ticketing il gruppo ha quindi intenzione di accelerare processi di digitalizzazione: “Nel 2019 era il 7%, nel 2022 il 30%, mentre il 2023 ha come obiettivo il 50% - conclude Deli -. Nel solo mese di gennaio abbiamo inserito tra i nostri clienti delle realtà molto importanti, che dovrebbero permetterci di crescere del 20% rispetto al 2022 soltanto in questi primi mesi”.\r

\r

","post_title":"Ricavi in crescita del 10% per il to Volonline: ora barra sulla digitalizzazione dei processi","post_date":"2023-02-09T11:44:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675943076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Potrebbe sembrare banale, ma a me non sembra per niente: Italia.it. Ancora. Non sono bastati 45 milioni di euro per questo portale che non è mai partito sul serio. Che è stato fonte di scaldalo per la pubblica amministrazione ma che quasi tutti i governi dal Berlusconi III del 2005 hanno contribuito a finanziare.\r

\r

Ripetiamo la cifra: 45 milioni di euro per un portale turistico che non deve essere una ota. Che non deve far concorrenza ai browser, niente di tutto ciò. Italia.it dovrebbe essere un sito di consultazione (ma consultazione fatta bene con testi adeguati, con una vasta library d'immagini, con una scelta editoriale forte e precisa) e di servizi. Punto. Ebbene non riesce né nell'uno né nell'altro dei suoi compiti.\r

Machine translation\r

E oggi arriva la notizia che il ministero del turismo ha scelto un'azienda che si è aggiudicata la gara indetta dal ministero del turismo relativa alla fornitura di tecnologie di machine translation (traduzione automatica), basate sull’Intelligenza artificiale. Il costo del progetto Tourism Digital Hub si inserisce tra le iniziative finanziate dal Pnrr, per 114 milioni di euro.\r

\r

Quindi altri 114 milioni di euro per avere l'intelligenza artificiale. A noi più modestamente sarebbe bastata un'intelligenza normale, anche naturale, per un portale che con idee semplici e ingegno a quest'ora, dopo quasi vent'anni, sarebbe dovuto essere un punto di riferimento mentre attualmente non è neanche un punto e neanche una virgola. E' una parola nel vuoto.","post_title":"Italia.it è già costata 45 milioni. Ne stanno arrivando 114. Mah!","post_date":"2023-02-09T11:37:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1675942658000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La cura del dettaglio, l'impegno a creare esperienze memorabili e servizio h24 sono i pilastri fondanti della filosofia Alidays, che contraddistinguerà anche l’anno appena iniziato. Nel 2023 verranno quindi potenziati gli investimenti sul fronte tecnologico e saranno consolidati i rapporti con fornitori e partner, per raggiungere con maggiore agilità obiettivi comuni.\r

\r

“Non possiamo negare di aver risentito del caro prezzi, che ha portato a un incremento medio di circa l'11% per pratica – ha dichiarato con franchezza il direttore commerciale, Daniele Catania - ma cerchiamo di lavorare affinché questa situazione e l'onda lunga della pandemia non impatti sui viaggiatori in partenza, il cui entusiasmo è per noi un valore da custodire e gratificare, qualsiasi sia la situazione contingente”.\r

\r

Oltre all’India e alla Giordania, ovvero le nuove destinazioni di quest'anno, il focus Alidays rimane il Nord America, oggi proposto attraverso soggiorni in aree distinte: The Great North American West, la zona sud degli Stati Uniti, la California e le grandi città, mete super classiche, ma programmate con uno sguardo sempre nuovo. Non meno importanti sono poi l’oceano Indiano e il Medio Oriente.\r

\r

Sebbene Alidays sia per vocazione orientato a un turismo outgoing, sta potenziando anche le attività sul fronte incoming con focus su turisti prevalentemente americani. Alidays è presente sul territorio italiano, dove promuove eventi a casa di selezionatissime adv, al contempo aprendo le porte del quartier generale di Milano, per ospitare il format degli Alidays-Home dedicati agli workshop su Smartravel (il tool per disegnare viaggi tailor made). Lavora inoltre allo sviluppo e all’aggiornamento di programmi e piattaforme specializzate.","post_title":"Alidays: India e Giordania le novità. Ma il focus rimane sugli Usa","post_date":"2023-02-09T11:25:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675941958000]}]}}