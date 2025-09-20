E’ morto Alberto Corti uno dei pochi che aveva quasi sempre ragione In questo sabato di settembre con il caldo che ritorna, nel mezzo sonno pomeridiano arriva la fucilata. E’ morto Alberto Corti. Uno degli uomini più intelligenti e preparati del nostro settore, oltre che mio amico personale da tantissimi anni. La stima e il rispetto e la simpatia per Alberto per me erano un’abitudine. Sempre di un ingegno fuori dal comune, aveva la capacità di scovare ogni problema, riuscendo a individuare il punto che non andava e quindi a migliorarlo. Una persona giusta e leale. Questa notizia mi lascia atterrito. Ci saremmo visti come al solito a Rimini e ci saremmo scambiate le nostre battute da vecchi amici. Era in Fiavet quando lo conobbi per la prima volta a fianco di Sergio Piscitello. Queste sono note confuse perché io sono confuso. Giuseppe Aloe Condividi

