Di Palma (Enac):« 1,2 miliardi di euro per la Ripartenza Rock» L’Enac si muove per tempo per rimanere al passo dei grandi cambiamenti del trasporto aereo. Infatti il presidente Pierluigi di Palma ha dichiarato: «Sul fronte infrastrutturale per crescere e recuperare il terreno perduto, con il cosiddetto ‘Ripartenza Rock’ abbiamo già definito un piano da oltre 1,2 miliardi. Il trasporto aereo è rimasto escluso dal Pnrr e questo è stato un pregiudizio ideologico che ha penalizzato un settore che dimostra di essere un elemento essenziale di sviluppo economico del Paese e anche del continente europeo». Lo ha detto, a margine del Meeting di Rimini. E ha concluso «Questi investimenti si stanno realizzando con un po’ di ritardo perché il periodo Covid, in qualche modo, ha fatto sì che le società, le imprese non credessero a questa ripartenza». Condividi

