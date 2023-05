Danja Nebuloni: Etoa lavora per superare la carenza di personale Incontriamo Danja Nebuloni country representative Italy di Etoa e cerchiamo di dare un quadro completo dell’attività dell’associazione nel nostro Paese e in Europa. Quali sono le caratteristiche della vostra associazione? L’Associazione Europea del Turismo (ETOA) è un’organizzazione internazionale, senza scopo di lucro, fondata nel 1989 con sede a Bruxelles e con rappresentanza in tutta Europa. Promuoviamo gli interessi e il valore del turismo attraverso il coinvolgimento, la promozione, gli eventi B2B e altri servizi. La nostra community include buyer internazionali, destinazioni e fornitori europei. Qual è l’ultima battaglia intrapresa da Etoa? Lavoriamo su molti aspetti a livello politico e sicuramente una delle ultime sfide è il superamento di alcuni ostacoli per la ripresa del turismo dopo la pandemia; la carenza di personale qualificato nel settore (ospitalità, autisti, guide turistiche, ecc.) è diventata una realtà e un problema per l’industria del turismo. Facciamo parte di alcuni progetti finanziati dall’UE per offrire maggiori competenze del settore e contribuiamo direttamente alla Commissione Europea con la nostra conoscenza e i feedback dei nostri soci, in modo che i loro interventi siano basati su problemi reali con idee pratiche per un’eventuale implementazione. Qual è il prossimo evento importante organizzato da Etoa? Il prossimo evento è Destinations Exchange Europe che si terrà a Londra il 12 e 13 giugno. DEE è un evento di due giorni che si svolgerà con una serie di appuntamenti prefissati e garantiti, gruppi di lavoro, momenti di divertimento per espandere il proprio business soprattutto in Europa (ma non solo!). Per ulteriori informazioni, si può visitare la pagina: www.etoa.org/dee Lavorate in ambito istituzionale oltre che aiutare i vostri associati? Assolutamente sì, sia in Italia che in Europa. In Italia siamo stati coinvolti con diverse problematiche operative: regolamento pullman Roma, biglietteria delle attrazioni principali e rimborsi per i biglietti prepagati, tassa di ingresso a Venezia e tassa di soggiorno / diritti di accesso in genere. Manteniamo collegamenti con i funzionari dei comuni per ottenere informazioni accurate sui piani politici; gestiamo gruppi di lavoro con i nostri membri per garantire che le sfide del turismo siano adeguatamente comprese e collaboriamo con DMO regionali e locali e associazioni alberghiere per ottimizzare reciproci vantaggi. A livello europeo, Etoa porta le preoccupazioni e priorità dei propri soci ai seguenti gruppi con cui collaboriamo e/o di cui facciamo parte: Commissione europea, Unwto – Glasgow Declaration, European Tourism Manifesto, Eu Tourism Resilience Network, sessioni del comitato turistico Oecd. Inoltre, influenziamo le proposte fiscali dell’Ue sull’industria europea. Quali sono i soci? ETOA ha attualmente più di 1100 soci, dei quali quasi 400 sono Buyer Internazionali. I nostri soci sono: destinazioni turistiche, hotel e alloggi, DMCs, agenzie di viaggi, OTA, attrazioni, servizi di trasporto, ristoranti e altre categorie del mondo del turismo. Per avere più dettagli sui nostri soci, si può visitare la pagina sul nostro sito ‘Members in numbers’: https://www.etoa.org/members-in-numbers/ Quali sono i benefici di entrare in Etoa? Principalmente ottenere nuove opportunità di business attraverso una maggiore visibilità del marchio, grazie al nostro portale e agli eventi B2B che organizziamo durante tutto l’anno, sia in presenza che online. Grazie a questi strumenti, è possibile diversificare il mix di clienti con nuovi tour operator, inclusi business di fascia alta, gruppi culturali, grossisti e OTA e massimizzare l’ occupazione tutto l’anno con attività di nicchia e gruppi più piccoli. Inoltre, ETOA da’ accesso a informazioni dettagliate sulla domanda e sui modelli di prenotazione attraverso i suoi webinar e le risorse sul sito riservate ai soci.

