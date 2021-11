Crociere, nuove tendenze ed esigenze al vaglio delle compagnie di fronte ad una geografia che muta

Sulle tendenze del mercato, sulle esigenze ma anche sulle risposte delle compagnie ad una geografia che cambia si è discusso nel corso dell’ultimo Italian Cruise Day che si è appena svolto a Savona.

«Il livello di digitalizzazione, che ha fatto grandi passi avanti, impatta su tutte le fasi – commenta Leonardo Massa Managing director Italia Msc Crociere – Nel contempo il timing è completamente saltato e questa è una sfida da accettare».

A confermare che incertezza e flessibilità sono caratteristiche in essere in questo periodo è Francesco Paradisi, Business development manager Med Area, Norwegian Cruise Line.

«L’incertezza è ancora tangibile e questo impatta su tempistica e canale distributivo diretto – commenta Paradisi – Gli investimenti sulla tecnologia restano fondamentali, come anche la sostenibilità che deve essere perseguita a 360 gradi. La compagnia punterà sui porti italiani in grado di soddisfare le richieste dei crocieristi».

La geografia cambia e questo, in un contesto di ripresa degli itinerari, potrà spingere nuove destinazioni e porti. «Ci saranno opportunità per i porti che sapranno accogliere le grande navi – sottolinea Roberto Alberti, SVP & Chief Commercial Officer Costa Crociere – Nel breve ci attendiamo un graduale ritorno alla normalità sostato sulla seconda metà del 2022».

Anche per RCCL la parola d’ordine è “flessibilità. «Dobbiamo essere flessibili – spiega Ana Karina Santini, AVP International destination development Royal Caribbean Group – Ci saranno opportunità per nuove destinazioni. Nel 2022 la presenza della compagnia prevede ben 5 navi in Italia. L’obiettivo è di lavorare tutti insieme e di collaborare per mantenere vivo il crocierismo a Venezia».

Le crociere rappresentano un acceleratore per i territori, oggi più che mai. Per questo è necessario una collaborazione più attiva tra compagnie ed il territorio in senso lato.

«La nostra industria attende 77 nuove navi che saranno immesse sul mercato nei prossimi anni – aggiunge Leonardo Massa – Ma le navi non devono essere viste solo come “scatole” che accolgono tantissime persone. Siamo un importante veicolo per promuovere il territorio».

Il 60% di chi effettua una crociera tornerà a visitare quel territorio. «Questo è un dato molto importante – conclude Alberti – Come è fondamentale evidenziare l’attenzione alla sostenibilità. Costa crede fortemente nella connessione tra il mare e le comunità».