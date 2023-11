Cresce la rete d’imprese Visit Zoncolan per la valorizzazione delle Alpi Carniche Valorizzare, promuovere e sviluppare turismo slow in partnership con le imprese locali, per far vivere al turista, ma anche alle persone del luogo, un’esperienza indimenticabile, in cui la bellezza della natura si fonde con il piacere di vivere appieno ogni istante. E’ la missione della rete d’imprese Visit Zoncolan: un consorzio nato nel 2019, ma ufficializzato solo a gennaio 2022, che opera nel territorio attorno al monte omonimo, nelle Alpi Carniche, in Friuli Venezia Giulia, tra i comuni di Comeglians, Ovaro, Paluzza, Ravascletto, Sutrio e Treppo-Ligosullo. L’obiettivo è quello di sostenere il turismo, l’economia locale e le tradizioni del territorio. Vi fanno parte hotel, alberghi diffusi, agriturismi, camping, ristoranti, osterie, aziende agricole e artigianali, botteghe, negozi sportivi e produttori locali: piccole realtà che lavorano insieme per offrire pacchetti turistici completi promuovendo l’intera area del comprensorio dello Zoncolan come una destinazione ideale per gli amanti della natura, dello sport all’aria aperta, della storia, della cultura, delle tradizioni e dell’enogastronomia; tutti valori di cui questa zona è ricca. A oggi Visit Zoncolan conta 37 soci e quattro associati. E’ previsto un ulteriore ampliamento nel prossimo triennio. “Il nostro obiettivo principale è quello di promuovere un turismo sostenibile e di qualità, che rispetti l’ambiente e contribuisca allo sviluppo economico e sociale della comunità locale – spiega il presidente Silvio Ortis -. La collaborazione tra le diverse aziende consente di offrire servizi integrati ai visitatori, garantendo al contempo un beneficio reciproco per le imprese coinvolte”. Attraverso la rete, è possibile prenotare soggiorni in hotel o alberghi diffusi, gustare la cucina locale nei ristoranti convenzionati, partecipare a escursioni guidate e attività sportive, acquistare prodotti tipici, oggetti artigianali in legno (dall’oggettistica alla borsa di design), prodotti derivati dalla lavorazione di erbe officiali, formaggi di malga e del caseificio di valle e prelibatezze come i tipici cjarsòns, nonché pregiate birre artigianali. Le escursioni (che sono organizzate in tutta la Carnia per dare la possibilità ai turisti di godere della bellezza e dei panorami delle Alpi nel loro complesso) vengono programmate assieme a una serie di piacevoli attività per grandi e piccoli secondo un calendario mensile, ma possono anche essere richieste su misura individualmente o per piccoli gruppi. “Siamo molto soddisfatti del riscontro avuto la scorsa estate dalle nostre attività – aggiunge Ortis -. Abbiamo infatti registrato molto interesse e un crescente desiderio di vivere esperienze coinvolgenti nella natura, sia da parte delle famiglie, sia degli appassionati di slow tourism.” Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456551 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Valorizzare, promuovere e sviluppare turismo slow in partnership con le imprese locali, per far vivere al turista, ma anche alle persone del luogo, un’esperienza indimenticabile, in cui la bellezza della natura si fonde con il piacere di vivere appieno ogni istante. E' la missione della rete d'imprese Visit Zoncolan: un consorzio nato nel 2019, ma ufficializzato solo a gennaio 2022, che opera nel territorio attorno al monte omonimo, nelle Alpi Carniche, in Friuli Venezia Giulia, tra i comuni di Comeglians, Ovaro, Paluzza, Ravascletto, Sutrio e Treppo-Ligosullo. L’obiettivo è quello di sostenere il turismo, l’economia locale e le tradizioni del territorio. Vi fanno parte hotel, alberghi diffusi, agriturismi, camping, ristoranti, osterie, aziende agricole e artigianali, botteghe, negozi sportivi e produttori locali: piccole realtà che lavorano insieme per offrire pacchetti turistici completi promuovendo l’intera area del comprensorio dello Zoncolan come una destinazione ideale per gli amanti della natura, dello sport all’aria aperta, della storia, della cultura, delle tradizioni e dell’enogastronomia; tutti valori di cui questa zona è ricca. A oggi Visit Zoncolan conta 37 soci e quattro associati. E’ previsto un ulteriore ampliamento nel prossimo triennio. “Il nostro obiettivo principale è quello di promuovere un turismo sostenibile e di qualità, che rispetti l’ambiente e contribuisca allo sviluppo economico e sociale della comunità locale - spiega il presidente Silvio Ortis -. La collaborazione tra le diverse aziende consente di offrire servizi integrati ai visitatori, garantendo al contempo un beneficio reciproco per le imprese coinvolte”. Attraverso la rete, è possibile prenotare soggiorni in hotel o alberghi diffusi, gustare la cucina locale nei ristoranti convenzionati, partecipare a escursioni guidate e attività sportive, acquistare prodotti tipici, oggetti artigianali in legno (dall’oggettistica alla borsa di design), prodotti derivati dalla lavorazione di erbe officiali, formaggi di malga e del caseificio di valle e prelibatezze come i tipici cjarsòns, nonché pregiate birre artigianali. Le escursioni (che sono organizzate in tutta la Carnia per dare la possibilità ai turisti di godere della bellezza e dei panorami delle Alpi nel loro complesso) vengono programmate assieme a una serie di piacevoli attività per grandi e piccoli secondo un calendario mensile, ma possono anche essere richieste su misura individualmente o per piccoli gruppi. “Siamo molto soddisfatti del riscontro avuto la scorsa estate dalle nostre attività - aggiunge Ortis -. Abbiamo infatti registrato molto interesse e un crescente desiderio di vivere esperienze coinvolgenti nella natura, sia da parte delle famiglie, sia degli appassionati di slow tourism.” [post_title] => Cresce la rete d'imprese Visit Zoncolan per la valorizzazione delle Alpi Carniche [post_date] => 2023-11-22T10:07:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700647658000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456513 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta a Milano la prima edizione dell’Hilton Sustainability Forum: un evento di analisi e approfondimento sulle sfide e le opportunità della sostenibilità aziendale, nel corso del quale imprenditori, manager e opinion leader si sono confrontati davanti a una platea di studenti. Il forum, fortemente voluto dal general manager dell'Hilton Milan, Daniele Fabbri, leader italiano per i progetti esg (environmental, social and governance) del gruppo Usa, ha coinvolto alcune università milanesi, a cui è stato chiesto di realizzare un progetto applicabile al settore del turismo con focus sull'hotellerie o sulle destinazioni. Tra i lavori è stato premiato quello dal titolo Hilton for the Ocean Clean Up, ma tutte le indagini sulle aree dell’energia, il cibo e i materiali di consumo hanno offerto spunti importanti che verranno applicati nel gruppo. "Questa forma di dialogo e di scambio testimonia l’impegno e la passione che ognuno di noi condivide per un futuro più sostenibile - ha detto Fabbri rivolgendosi agli studenti -. Il vostro impegno ed entusiasmo sono la linfa vitale di questo forum: siete i leader di domani. Il vostro ruolo è fondamentale nel dare forma al mondo che verrà". Fabbri ha poi ringraziato i relatori presenti, perché "la vostra visione è fondamentale per ispirare questo forum verso orizzonti innovativi e soluzioni concrete. Oggi condividiamo non solo idee e progetti, ma anche l'obbligo morale di agire per interesse del nostro pianeta e delle generazioni future". Tra i relatori era presente Giuseppe Milici, partner Deloitte & Touche e senior manager in sustainability services. Milici ha parlato della sostenibilità sottolineando come la gestione dei temi esg stia portando le aziende a identificare le pratiche virtuose come parte integrante dei propri sistemi di business. Sul fronte dell’environmental si devono in particolare ridurre le emissioni entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Alla voce social bisogna ricordare che, se in Italia i diritti sono tutelati, in molti paesi milioni di persone sono sfruttate e nuove leggi sono state emanate per obbligare le imprese al rispetto dei diritti umani. Infine la governance aziendale dovrà essere riprogettata per favorire la transizione verso modelli di business sostenibili. Milici ha anche ricordato come la sostenibilità sia vantaggiosa per le imprese perché crea valori, riduce i costi e porta all’innovazione, offre vantaggi competitivi, migliora la reputazione del brand, attrae e fidelizza i capitali e i talent, e favorisce l’impiego. Perché i giovani si sentono protetti e tranquilli lavorando in aziende virtuose. "Per comprendere le preoccupazioni dei giovani in Italia e nel mondo, Deloitte realizza ogni anno l’indagine Global GenZ and Millennial Survey. La ricerca si chiede come stiamo andando. A livello mondiale i giovani ci dicono che i datori di lavoro dopo la pandemia stanno facendo progressi, ma il livello di sostenibilità del business è ancora lontano dalla loro aspettativa. Il costo della vita nelle città principali, come Milano, è molto alto e questo è un problema per queste generazioni, che si sentono enormemente stressate perché non vedono un futuro chiaro, sia familiare sia lavorativo. A questo si aggiungono i problemi di diversity e di inclusion, il linguaggio utilizzato e anche casi di molestie. In Italia sono state intervistate 800 persone di cui 500 della generazione Z e 300 Millennial. Equamente divisi tra uomini e donne, per lo più non sposati. Sono emersi quelli che sono i top concern italiani, non diversi da quelli dei giovani all’estero. Al primo posto il costo della vita, tema cruciale per la gestione dell’indipendenza e dei desideri come la possibilità di viaggiare e andare in vacanza; quindi il climate change e la disoccupazione. In Italia il 60% della genZ e il 71% dei Millennials pensano che non riusciranno a farsi una famiglia tradizionale, perché non sono sicuri del proprio futuro lavorativo. La stessa percentuale teme che non riuscirà mai ad acquistare una casa. Quasi tutti devono integrare la prima fonte di reddito con un secondo lavoro o con l'aiuto dei genitori. L’attenzione al cambiamento climatico diventa uno stile di vita consapevole, con un’alimentazione sana e spesso vegana. Per questo è importante il tema della sostenibilità sul posto di lavoro. Infatti, per quanto si tema la disoccupazione, i driver per cercare lavoro sono sempre più relativi al work life balance. Lo smart working è diventato un must-have, una pre-condizione richiesta sin dai colloqui di assunzione, così come l’attenzione alla salute mentale, con la richiesta di un supporto psicologico. Una necessità emersa in particolare nel post-pandemia. Anche Deloitte sta seguendo il cambiamento - conclude Milici - rivedendo il proprio modello di business". [post_title] => Hilton Sustainability Forum: lo sguardo di Deloitte sui top concern dei giovani italiani [post_date] => 2023-11-21T14:01:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700575273000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456520 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà il prossimo Natale il nuovo 5 stelle della bergamasca: situato a Clusone, in val Seriana, e circondato da un parco di 26 mila metri quadrati, il Collina Luxury Resort sarà costituito da cinque chalet in legno con jacuzzi, che includeranno tre junior suite e sei suite di superficie compresa tra i 30 e i 50 metri quadrati, nonché una penthouse di 120 mq, per 24 posti letto complessivi. A completare l'offerta un ristorante gourmet chiamato Beides, un bar, una cantina a vista, una piscina scoperta e una indoor, una sala fitness, uno spazio meeting, un centro benessere con linea di prodotti propri, nonché parcheggi coperti e una piazzola di atterraggio per elicotteri. La proprietà della struttura è riconducibile all'imprenditore locale Luciano Verzeroli, originario di Parre e titolare della Vemec di Ardesio, azienda specializzata nella progettazione, sviluppo e realizzazione di componenti per macchine operanti in diversi settori industriali. Direttore della struttura, sia operativo sia commerciale, sarà invece Alessandro Urru. Il complesso sarà il secondo hotel a 5 stelle della provincia di Bergamo. A Brusaporto è infatti presente l’hotel La Dimora da dieci camere. Nel 2020 ha inoltre chiuso il relais San Lorenzo da 30 stanze localizzato nella città alta del capoluogo. A sei anni dalla sua inaugurazione, la struttura aveva infatti sospeso le proprie attività durante il primo lockdown di marzo 2020, con la prospettiva di una riapertura a settembre, ma poi era arrivata la decisione dei gestori di non riaprire. Sempre a Bergamo è però in pipeline un’altra struttura a 5 stelle: il Villa Sasetta da 60 camere, più un ristorante gourmet. [post_title] => Cresce l'offerta a 5 stelle della bergamasca: a Natale apre il Collina Luxury Relais [post_date] => 2023-11-21T13:07:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700572030000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456504 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un futuro all'insegna della crescita per Trieste Airport, che sin da questo mese di novembre va a caccia di nuovo personale: da addetti all'assistenza aeromobili e passeggeri, fino a manutentori, personale in amministrazione e security (Gpg - Guardia Particolare Giurata), che saranno selezionati dal Polo Permanent dell’agenzia per il lavoro Adhr Group del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la filiale di Monfalcone. «Stiamo portando avanti in stretta sinergia con Regione e l’agenzia del turismo un piano di sviluppo cruciale per lo sviluppo economico-turistico e sociale del territorio regionale - ha affermato l’amministratore delegato di Trieste Airport Marco Consalvo -. Un progetto che ci consente di attuare programmazioni condivise e di impiegare le risorse in modo mirato. L’obiettivo è di andare anche oltre il bacino di utenza regionale per aumentare il turismo da mercati non di prossimità». Il 2023 si chiuderà con un +35% di traffico passeggeri rispetto al 2022 e +20% rispetto al 2019 superando quindi il dato di traffico pre pandemia, il 2023 sarà il migliore di sempre dal punto di vista della movimentazione aerea e del traffico passeggeri. «La stagione estiva 2023 ha rappresentato il periodo di svolta per la crescita e lo sviluppo di Trieste Airport con l’aumento di offerta delle destinazioni, delle frequenze settimanali e l’incremento del 25% della capacità di posti offerti rispetto al 2019: i nuovi collegamenti introdotti nello scorso periodo estivo sono stati in gran parte confermati anche per l’attuale stagione invernale, l’azienda è ora al lavoro per finalizzare l’estate 2024 (a partire da fine marzo 2024) che prevede un significativo aumento del numero dei voli in partenza da Trieste Airport. L’aeroporto regionale sta per completare inoltre un’importante trasformazione green, grazie a un impianto fotovoltaico da 3,5 MW di potenza installata con storage di energia che coprirà più del 50% del proprio fabbisogno energetico, ed ha attivato nuovi servizi di interesse ad una sempre più ampia tipologia di utenti del polo intermodale dello scalo regionale collegato in modo diretto alla fermata ferroviaria Trieste Airport sulla linea Trieste - Venezia/Trieste - Udine. [post_title] => Trieste Airport cresce e punta ai flussi internazionali. Al via nuove assunzioni [post_date] => 2023-11-21T11:56:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700567785000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456485 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair non ci sta. La low cost irlandese, dopo il tavolo sul trasporto aereo che si è riunito ieri con la partecipazione del ministro delle imprese, Adolfo Urso, ribatte che "L'Italia non ha un problema di tariffe, ma ha un problema di capienza, di mancanza di posti. Per garantire tariffe basse in Italia serve ridurre i costi che ci sono per le compagnie aeree ma questo purtroppo non sta avvenendo". La dichiarazione è quella rilasciata all'Ansa dal direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, che continua affermando che "L'Italia non è competitiva. Il governo deve rendersi conto di questo. Non c'entra l'algoritmo, è roba senza senso, si sta 'abbaiando' alla cosa sbagliata". McGiunness ha poi nuovamente sollecitato il governo ad "abolire l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco". Il manager irlandese ha fatto anche presente che il costo dei controllori del traffico aereo in Italia è del 70% più alto che in Spagna. [post_title] => Ryanair, McGuinness: "Italia non competitiva. Eliminare l'addizionale" [post_date] => 2023-11-21T10:17:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700561875000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456446 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_456447" align="alignleft" width="300"] Il Club Med Seychelles[/caption] Parte domani la settimana del Black Friday griffato Club Med: dal 21 al 28 novembre infatti i clienti avranno la possibilità di accedere a riduzioni fino a 900 euro a persona, per una vacanza premium all inclusive in alcune delle più belle destinazioni al mondo, e trascorrere l'inverno al mare o in montagna. Tra le strutture incluse nella promozione, ecco dunque il Club Med Punta Cana, in Repubblica Dominicana, molto apprezzato da famiglie e coppie per la sua versatilità e i suoi servizi, tra cui una Circus School, un parco giochi dove sperimentare sport acrobatici, un’area zen e un campo pratica golf. Il Club Med Michès Playa Esmeralda è invece la nuova gemma nascosta della stessa Repubblica Dominicana, che sorge su una lunga spiaggia bianca e fa parte della gamma Exclusive Collection. Il resort è composto da quattro aree distinte che offrono una vacanza adatta a ogni esigenza. Sull'isola privata di Sainte Anne, nel cuore dell’arcipelago delle Seychelles, sorge poi il Club Med Seychelles, sempre della gamma Exclusive Collection, che vanta innumerevoli proposte, quali trekking, immersioni alla scoperta di popolatissimi fondali marini, yoga, kayak, vela, stand up paddle, padel, tennis e tanto altro. Oltre il mare c'è naturalmente la montagna d’inverno, che sta diventando per Club Med uno dei suoi nuovi punti di forza. L’offerta neve comprende un’esperienza culinaria top con l’80% dei cibi locali, ma soprattutto skipass, 25 ore di lezione di sci e snowboard alla settimana per tutti i livelli e altri sport sulla neve, oltre a sport indoor, piscina e sauna o hammam, e infine l’assistenza nei Kids Club ai bambini e ai ragazzi dai quattro ai 17 anni, nonché la scelta di far soggiornare gratuitamente i bambini fino ai quattro anni non compiuti. Tra i resort inclusi nel Black Friday, si segnala il Club Med Saint-Moritz Roi Soleil sulle Alpi Francesi e il Club Med Pragelato Sestriere sulla sponda italiana della catena montuosa. [post_title] => Club Med: domani scatta la settimana Black Friday [post_date] => 2023-11-20T13:04:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700485480000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce il team digital di Primarete Network che assume dieci giovani per completare la propria trasformazione in campo distributivo. "Vogliamo uscire dallo stereotipo di network tradizionale basato solo sul numero di agenzie e non sul rinnovamento professionale dei servizi digitali - spiega il presidente, Ivano Zilio -. Oggi ci siamo ritrovati dopo la pandemia con un’altra minaccia che incombe sul nostro settore: le guerre. Siamo costretti ad adeguarci alle nuove esigenze di un mercato profondamente trasformato dalle crisi, con la conseguente diminuzione della spesa sui viaggi e il caro voli che incide molto sul prezzo dei pacchetti. Ma sul settore pesa anche l’assenza di cambio generazionale". E' per questo motivo che Primarete ha deciso di assumere nuovi giovani provenienti da scuole e università specializzate nel Turismo: "Un modo per dare risposte a questo mercato sempre più digitale - prosegue Zilio -. Ai nuovi target di consumatori bisogna assicurare figure provviste di titoli di studio più adeguati ai modelli di lavoro attuali. Allo stesso tempo occorre proporre ai nuovi arrivati percorsi di carriera interessanti, per dar loro modo di sentirsi parte di una realtà in evoluzione. Oggi il nostro gruppo sta in particolare portando avanti vari progetti online nel campo della biglietteria aerea con Flypoint Multi-Gds, Cruisepoint e Hotelpoint. Le agenzie utilizzano la piattaforma dei pacchetti sul dinamico; tutto passa su piattaforme per fare ricerche veloci e combinare servizi in modo rapido. Siamo un network che vanta 30 anni di esperienza, ma che si adegua costantemente al mercato". [post_title] => Primarete Network: dieci nuove assunzioni per rafforzare il team digital [post_date] => 2023-11-20T10:58:30+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700477910000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456385 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I numeri del 2022 avevano confermato La Spezia quale città tra le più scelte in Italia dai turisti. Dati straordinari che nel 2023 hanno visto un incremento medio di quasi il 20% che inseriscono la città nel circuito turistico nazionale, europeo ed internazionale. I numeri parlano di una crescita costante rispetto al 2022 sia di numero di turisti che transitano sia per numero di notti di permanenza; un dato significativo a riprova che La Spezia sia una città nella quale i turisti si fermano e visitano per più giorni. «Numeri importanti che testimoniano il grande lavoro portato avanti nell’ottica di destagionalizzazione e di ampliamento dell’offerta turistica per andare incontro ad un pubblico eterogeneo- dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Molti sono stati gli eventi: da quelli tradizionali come il Palio del Golfo, la Fiera di San Giuseppe, il Carnevale Spezzino sino al Raduno Nazionale dei Bersaglieri, la ricca programmazione dell’estate spezzina, il Festival del Jazz, la Notte Bianca, And Festival, La Spezia Fantasy; le manifestazioni legate alla cultura come il Paleofestival, Spetialis, Libriamoci, le Notti al Castello, esposizioni temporanee nei nostri Musei Civici come Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti che ha superato i 5000 visitatori; all’outdoor e allo sport come i Campionati Assoluti di Scherma, l’Italian Star Ballet, il Raduno Nazionale di Escursionismo Adattato, il Festival della Vela Solidale, Sport in Piazza, la prima edizione della Golfo dei Poeti Cup». Anche l’inverno si prepara ad essere molto interessante con le iniziative natalizie, la grande festa di Capodanno, la programmazione del Teatro Civico con artisti di rilievo e il nuovo progetto del Trac Festival che durerà ben due mesi nella suggestiva location dello chapiteau negli spazi esterni del PIN. Sono stati realizzati un nuovo sito turistico e una cartellonistica con QR Code in tutte le lingue del mondo tramite la quale avere indicazioni su quattro diversi itinerari cittadini da percorrere a piedi. Un successo frutto di grandi investimenti e azioni mirate portate avanti in questi anni con una politica volta allo sviluppo del Turismo in città investendo oltre 10 milioni di euro su infrastrutture turistiche, servizi, eventi culturali e di intrattenimento distribuiti in tutto l’arco dell’anno, grandi manifestazioni fieristiche e sportive capaci di intercettare pubblico 365 giorni l’anno. Il numero di presenze registrate da gennaio a settembre 2023 è di 584.574 che segna un +14,06% in più rispetto all’anno precedente ma il dato più interessanti sono le presenze mensili che raggiungano il picco massimo nei mesi di luglio e agosto, ma registrano sempre numeri importanti a riprova che le politiche sulla destagionalizzazione siano vincenti, Per quando riguarda la nazionalità del turista/cliente, si osserva la preponderante presenza dei turisti francesi, ma anche tedeschi cinesi, inglesi, australiani e un +38.44% di turisti americani. [post_title] => La Spezia, cresce del 20% il numero dei turisti tra gennaio e settembre 2023. [post_date] => 2023-11-20T10:50:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700477416000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456413 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende il via il 21 novembre a Firenze l’edizione 2023 del Festival Internazionale “THE WORLD IN FLORENCE”, un progetto quinquennale (2021-2025) che mira ad aumentare a livello mondiale il coinvolgimento delle istituzioni di formazione universitaria e delle amministrazioni pubbliche impegnate nella sensibilizzazione, interpretazione e comunicazione delle espressioni culturali locali del loro territorio, non solo per il progresso sostenibile, ma anche per quello inclusivo, solidale ed etico della comunità di cui fanno parte. Questo evento è pensato per coinvolgere attivamente le comunità nell’interpretare e comunicare il proprio patrimonio locale e le pratiche culturali tradizionali del territorio al fine di proteggere e promuovere dinamiche e politiche di viaggio consapevoli, sostenibili e inclusive. The World in Florence proseguirà fino al 23 novembre 2023, come evento itinerante nel centro storico del capoluogo toscano tra gli spazi della Palazzina Reale di Santa Maria Novella e quelli di Palazzo Coppini, Il Festival nella sessione Learning Journey - Places and Cultures in Transitions indagherà quest’anno i temi del patrimonio, del viaggio, dell’ambiente e del dialogo tra i popoli, in relazione al macrotema della mobilità. La mobilità è un diritto delle donne e degli uomini, da sempre legato ad una pluralità di fattori e di circostanze, dai conflitti politico-religiosi ed etnici alle emergenze economiche, dalle progettualità lavorative e familiari fino all’esigenza di allontanarsi da territori affetti da cambiamenti climatici. Ma la mobilità si sviluppa, anche o soprattutto, a partire dalla volontà di soddisfare curiosità culturali e di svago, assumendo la forma di un turismo tornato, dopo lo stop imposto dalla crisi pandemica, in crescita esponenziale. Questo tipo di mobilità di massa impatta l’ambiente, ad esempio con emissioni, eccessivo consumo di risorse e produzione di rifiuti. «Coerentemente alle finalità del programma quinquennale (2021-2025) del Festival – spiega Carlotta Del Bianco, Presidente della Fondazione Romualdo Del Bianco - e a quelle perseguite dalla Fondazione Romualdo Del Bianco, le sessioni del Learning Journey si rivolgono a studenti, ricercatori, docenti e a tutti gli interessati alle tematiche relative al patrimonio, al viaggio e allo sviluppo dei territori, nella loro relazione con il cambiamento climatico e con la diversità culturale, tra rischi noti e nuove sfide». Il 21 novembre è la giornata di Apertura del Festival con i saluti istituzionali di Carlotta Del Bianco, ed Alessia Bettini, Vicesindaca e Assessora cultura, turismo, partecipazione, cittadinanza attiva, manutenzione e decoro - Presidente della Fondazione Architetti di Firenze. Alle 16.30 è la volta dellaTavola rotonda: Turismo e comunità locali: prospettive su Firenze - Confronto tra relatori e relatrici di diversi settori sull’agire quotidiano nelle realtà locali, sull’importanza delle “comunità” quale punto di riferimento per gli operatori sia pubblici che privati per la valorizzazione dell'economia e del turismo del territorio. Coordina: Massimo Lucidi, Presidente della Fondazione E-Novation e direttore “The Map Report”. Intervengono: - Alessia Bettini, Vicesindaca e Assessora cultura, turismo, partecipazione, cittadinanza attiva, manutenzione e decoro - Giorgia Giovannetti, Prorettrice ai Rapporti internazionali e accordi multilaterali, Università degli Studi di Firenze - Eleonora Odorino, Vice Direttrice Destination Florence Convention & Visitors Bureau - Fabio Fanfani, Decano del Corpo Consolare di Firenze - Sara Schiaffonati, Direttrice Commerciale e Marketing B&B Hotels Group Italia - Eleonora Sorbi Salvini, Consigliera Amici dei Musei e dei Monumenti Fiorentini - Maria Carniglia, Giornalista di “Travel Quotidiano” - Francesca Lascialfari, Preside dell’Istituto Professionale Alberghiero Aurelio Saffi di Firenze 18.30 Inaugurazione e visita della mostra “phygital” Luoghi Parlanti: territori e itinerari consapevoli Mostra di pannelli fotografici raffiguranti le espressioni culturali tipiche di territori da 24 paesi, con contenuti multimediali accessibili da cellulare. 20.30 Conferenza-spettacolo Homo turisticus Evolution Duccio Canestrini, Fondazione Campus, Lucca. Uno spettacolo sulle dinamiche della relazione tra gli esseri umani e l'ambiente, sul simbolismo del corpo umano, sul turismo responsabile e lo studio dei processi legati agli incontri interculturali. La manifestazione è ideata da Fondazione Romualdo Del Bianco, Movimento Life Beyond Tourism – Travel To Dialogue, con il patrocinio di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, ICCROM, ICOMOS, Consolato Onorario della Repubblica Ceca a Firenze, CCIAA di Firenze, Consiglio d’Europa, Confcommercio di Firenze e Arezzo, Centro Associazioni Culturali Fiorentine APS, IFLA, Fondazione Ernesto Balducci, ETOA, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Consolato Onorario della Polonia a Firenze, CACF, CCPTC, con il supporto di B&BHI Italia, Palazzo Coppini; media partner The Map Report, The Florentine e Travel Quotidiano con ItaliAbsolutely. [post_title] => The World in Florence, dal 21 al 23 novembre il Festival che promuove il patrimonio locale ed il viaggio consapevole [post_date] => 2023-11-20T10:49:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700477359000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cresce la rete dimprese visit zoncolan per la valorizzazione delle alpi carniche" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1690,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Valorizzare, promuovere e sviluppare turismo slow in partnership con le imprese locali, per far vivere al turista, ma anche alle persone del luogo, un’esperienza indimenticabile, in cui la bellezza della natura si fonde con il piacere di vivere appieno ogni istante. E' la missione della rete d'imprese Visit Zoncolan: un consorzio nato nel 2019, ma ufficializzato solo a gennaio 2022, che opera nel territorio attorno al monte omonimo, nelle Alpi Carniche, in Friuli Venezia Giulia, tra i comuni di Comeglians, Ovaro, Paluzza, Ravascletto, Sutrio e Treppo-Ligosullo.\r

\r

L’obiettivo è quello di sostenere il turismo, l’economia locale e le tradizioni del territorio. Vi fanno parte hotel, alberghi diffusi, agriturismi, camping, ristoranti, osterie, aziende agricole e artigianali, botteghe, negozi sportivi e produttori locali: piccole realtà che lavorano insieme per offrire pacchetti turistici completi promuovendo l’intera area del comprensorio dello Zoncolan come una destinazione ideale per gli amanti della natura, dello sport all’aria aperta, della storia, della cultura, delle tradizioni e dell’enogastronomia; tutti valori di cui questa zona è ricca.\r

\r

A oggi Visit Zoncolan conta 37 soci e quattro associati. E’ previsto un ulteriore ampliamento nel prossimo triennio. “Il nostro obiettivo principale è quello di promuovere un turismo sostenibile e di qualità, che rispetti l’ambiente e contribuisca allo sviluppo economico e sociale della comunità locale - spiega il presidente Silvio Ortis -. La collaborazione tra le diverse aziende consente di offrire servizi integrati ai visitatori, garantendo al contempo un beneficio reciproco per le imprese coinvolte”.\r

\r

Attraverso la rete, è possibile prenotare soggiorni in hotel o alberghi diffusi, gustare la cucina locale nei ristoranti convenzionati, partecipare a escursioni guidate e attività sportive, acquistare prodotti tipici, oggetti artigianali in legno (dall’oggettistica alla borsa di design), prodotti derivati dalla lavorazione di erbe officiali, formaggi di malga e del caseificio di valle e prelibatezze come i tipici cjarsòns, nonché pregiate birre artigianali. Le escursioni (che sono organizzate in tutta la Carnia per dare la possibilità ai turisti di godere della bellezza e dei panorami delle Alpi nel loro complesso) vengono programmate assieme a una serie di piacevoli attività per grandi e piccoli secondo un calendario mensile, ma possono anche essere richieste su misura individualmente o per piccoli gruppi. “Siamo molto soddisfatti del riscontro avuto la scorsa estate dalle nostre attività - aggiunge Ortis -. Abbiamo infatti registrato molto interesse e un crescente desiderio di vivere esperienze coinvolgenti nella natura, sia da parte delle famiglie, sia degli appassionati di slow tourism.”\r

\r

","post_title":"Cresce la rete d'imprese Visit Zoncolan per la valorizzazione delle Alpi Carniche","post_date":"2023-11-22T10:07:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1700647658000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456513","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta a Milano la prima edizione dell’Hilton Sustainability Forum: un evento di analisi e approfondimento sulle sfide e le opportunità della sostenibilità aziendale, nel corso del quale imprenditori, manager e opinion leader si sono confrontati davanti a una platea di studenti. Il forum, fortemente voluto dal general manager dell'Hilton Milan, Daniele Fabbri, leader italiano per i progetti esg (environmental, social and governance) del gruppo Usa, ha coinvolto alcune università milanesi, a cui è stato chiesto di realizzare un progetto applicabile al settore del turismo con focus sull'hotellerie o sulle destinazioni.\r

\r

Tra i lavori è stato premiato quello dal titolo Hilton for the Ocean Clean Up, ma tutte le indagini sulle aree dell’energia, il cibo e i materiali di consumo hanno offerto spunti importanti che verranno applicati nel gruppo. \"Questa forma di dialogo e di scambio testimonia l’impegno e la passione che ognuno di noi condivide per un futuro più sostenibile - ha detto Fabbri rivolgendosi agli studenti -. Il vostro impegno ed entusiasmo sono la linfa vitale di questo forum: siete i leader di domani. Il vostro ruolo è fondamentale nel dare forma al mondo che verrà\". \r

\r

Fabbri ha poi ringraziato i relatori presenti, perché \"la vostra visione è fondamentale per ispirare questo forum verso orizzonti innovativi e soluzioni concrete. Oggi condividiamo non solo idee e progetti, ma anche l'obbligo morale di agire per interesse del nostro pianeta e delle generazioni future\".\r

\r

Tra i relatori era presente Giuseppe Milici, partner Deloitte & Touche e senior manager in sustainability services. Milici ha parlato della sostenibilità sottolineando come la gestione dei temi esg stia portando le aziende a identificare le pratiche virtuose come parte integrante dei propri sistemi di business. Sul fronte dell’environmental si devono in particolare ridurre le emissioni entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Alla voce social bisogna ricordare che, se in Italia i diritti sono tutelati, in molti paesi milioni di persone sono sfruttate e nuove leggi sono state emanate per obbligare le imprese al rispetto dei diritti umani. Infine la governance aziendale dovrà essere riprogettata per favorire la transizione verso modelli di business sostenibili.\r

\r

Milici ha anche ricordato come la sostenibilità sia vantaggiosa per le imprese perché crea valori, riduce i costi e porta all’innovazione, offre vantaggi competitivi, migliora la reputazione del brand, attrae e fidelizza i capitali e i talent, e favorisce l’impiego. Perché i giovani si sentono protetti e tranquilli lavorando in aziende virtuose. \"Per comprendere le preoccupazioni dei giovani in Italia e nel mondo, Deloitte realizza ogni anno l’indagine Global GenZ and Millennial Survey. La ricerca si chiede come stiamo andando. A livello mondiale i giovani ci dicono che i datori di lavoro dopo la pandemia stanno facendo progressi, ma il livello di sostenibilità del business è ancora lontano dalla loro aspettativa. Il costo della vita nelle città principali, come Milano, è molto alto e questo è un problema per queste generazioni, che si sentono enormemente stressate perché non vedono un futuro chiaro, sia familiare sia lavorativo. A questo si aggiungono i problemi di diversity e di inclusion, il linguaggio utilizzato e anche casi di molestie. In Italia sono state intervistate 800 persone di cui 500 della generazione Z e 300 Millennial. Equamente divisi tra uomini e donne, per lo più non sposati.\r

\r

Sono emersi quelli che sono i top concern italiani, non diversi da quelli dei giovani all’estero. Al primo posto il costo della vita, tema cruciale per la gestione dell’indipendenza e dei desideri come la possibilità di viaggiare e andare in vacanza; quindi il climate change e la disoccupazione. In Italia il 60% della genZ e il 71% dei Millennials pensano che non riusciranno a farsi una famiglia tradizionale, perché non sono sicuri del proprio futuro lavorativo. La stessa percentuale teme che non riuscirà mai ad acquistare una casa. Quasi tutti devono integrare la prima fonte di reddito con un secondo lavoro o con l'aiuto dei genitori. L’attenzione al cambiamento climatico diventa uno stile di vita consapevole, con un’alimentazione sana e spesso vegana. Per questo è importante il tema della sostenibilità sul posto di lavoro. Infatti, per quanto si tema la disoccupazione, i driver per cercare lavoro sono sempre più relativi al work life balance. Lo smart working è diventato un must-have, una pre-condizione richiesta sin dai colloqui di assunzione, così come l’attenzione alla salute mentale, con la richiesta di un supporto psicologico. Una necessità emersa in particolare nel post-pandemia. Anche Deloitte sta seguendo il cambiamento - conclude Milici - rivedendo il proprio modello di business\".\r

\r

","post_title":"Hilton Sustainability Forum: lo sguardo di Deloitte sui top concern dei giovani italiani","post_date":"2023-11-21T14:01:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700575273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo Natale il nuovo 5 stelle della bergamasca: situato a Clusone, in val Seriana, e circondato da un parco di 26 mila metri quadrati, il Collina Luxury Resort sarà costituito da cinque chalet in legno con jacuzzi, che includeranno tre junior suite e sei suite di superficie compresa tra i 30 e i 50 metri quadrati, nonché una penthouse di 120 mq, per 24 posti letto complessivi. A completare l'offerta un ristorante gourmet chiamato Beides, un bar, una cantina a vista, una piscina scoperta e una indoor, una sala fitness, uno spazio meeting, un centro benessere con linea di prodotti propri, nonché parcheggi coperti e una piazzola di atterraggio per elicotteri.\r

\r

La proprietà della struttura è riconducibile all'imprenditore locale Luciano Verzeroli, originario di Parre e titolare della Vemec di Ardesio, azienda specializzata nella progettazione, sviluppo e realizzazione di componenti per macchine operanti in diversi settori industriali. Direttore della struttura, sia operativo sia commerciale, sarà invece Alessandro Urru.\r

\r

Il complesso sarà il secondo hotel a 5 stelle della provincia di Bergamo. A Brusaporto è infatti presente l’hotel La Dimora da dieci camere. Nel 2020 ha inoltre chiuso il relais San Lorenzo da 30 stanze localizzato nella città alta del capoluogo. A sei anni dalla sua inaugurazione, la struttura aveva infatti sospeso le proprie attività durante il primo lockdown di marzo 2020, con la prospettiva di una riapertura a settembre, ma poi era arrivata la decisione dei gestori di non riaprire. Sempre a Bergamo è però in pipeline un’altra struttura a 5 stelle: il Villa Sasetta da 60 camere, più un ristorante gourmet.","post_title":"Cresce l'offerta a 5 stelle della bergamasca: a Natale apre il Collina Luxury Relais","post_date":"2023-11-21T13:07:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700572030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un futuro all'insegna della crescita per Trieste Airport, che sin da questo mese di novembre va a caccia di nuovo personale: da addetti all'assistenza aeromobili e passeggeri, fino a manutentori, personale in amministrazione e security (Gpg - Guardia Particolare Giurata), che saranno selezionati dal Polo Permanent dell’agenzia per il lavoro Adhr Group del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la filiale di Monfalcone. \r

«Stiamo portando avanti in stretta sinergia con Regione e l’agenzia del turismo un piano di sviluppo cruciale per lo sviluppo economico-turistico e sociale del territorio regionale - ha affermato l’amministratore delegato di Trieste Airport Marco Consalvo -. Un progetto che ci consente di attuare programmazioni condivise e di impiegare le risorse in modo mirato. L’obiettivo è di andare anche oltre il bacino di utenza regionale per aumentare il turismo da mercati non di prossimità». \r

Il 2023 si chiuderà con un +35% di traffico passeggeri rispetto al 2022 e +20% rispetto al 2019 superando quindi il dato di traffico pre pandemia, il 2023 sarà il migliore di sempre dal punto di vista della movimentazione aerea e del traffico passeggeri. \r

«La stagione estiva 2023 ha rappresentato il periodo di svolta per la crescita e lo sviluppo di Trieste Airport con l’aumento di offerta delle destinazioni, delle frequenze settimanali e l’incremento del 25% della capacità di posti offerti rispetto al 2019: i nuovi collegamenti introdotti nello scorso periodo estivo sono stati in gran parte confermati anche per l’attuale stagione invernale, l’azienda è ora al lavoro per finalizzare l’estate 2024 (a partire da fine marzo 2024) che prevede un significativo aumento del numero dei voli in partenza da Trieste Airport.\r

L’aeroporto regionale sta per completare inoltre un’importante trasformazione green, grazie a un impianto fotovoltaico da 3,5 MW di potenza installata con storage di energia che coprirà più del 50% del proprio fabbisogno energetico, ed ha attivato nuovi servizi di interesse ad una sempre più ampia tipologia di utenti del polo intermodale dello scalo regionale collegato in modo diretto alla fermata ferroviaria Trieste Airport sulla linea Trieste - Venezia/Trieste - Udine.\r

\r

","post_title":"Trieste Airport cresce e punta ai flussi internazionali. Al via nuove assunzioni","post_date":"2023-11-21T11:56:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700567785000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456485","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair non ci sta. La low cost irlandese, dopo il tavolo sul trasporto aereo che si è riunito ieri con la partecipazione del ministro delle imprese, Adolfo Urso, ribatte che \"L'Italia non ha un problema di tariffe, ma ha un problema di capienza, di mancanza di posti. Per garantire tariffe basse in Italia serve ridurre i costi che ci sono per le compagnie aeree ma questo purtroppo non sta avvenendo\".\r

\r

La dichiarazione è quella rilasciata all'Ansa dal direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, che continua affermando che \"L'Italia non è competitiva. Il governo deve rendersi conto di questo. Non c'entra l'algoritmo, è roba senza senso, si sta 'abbaiando' alla cosa sbagliata\".\r

\r

McGiunness ha poi nuovamente sollecitato il governo ad \"abolire l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco\". Il manager irlandese ha fatto anche presente che il costo dei controllori del traffico aereo in Italia è del 70% più alto che in Spagna.","post_title":"Ryanair, McGuinness: \"Italia non competitiva. Eliminare l'addizionale\"","post_date":"2023-11-21T10:17:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700561875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456447\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Club Med Seychelles[/caption]\r

\r

Parte domani la settimana del Black Friday griffato Club Med: dal 21 al 28 novembre infatti i clienti avranno la possibilità di accedere a riduzioni fino a 900 euro a persona, per una vacanza premium all inclusive in alcune delle più belle destinazioni al mondo, e trascorrere l'inverno al mare o in montagna.\r

\r

Tra le strutture incluse nella promozione, ecco dunque il Club Med Punta Cana, in Repubblica Dominicana, molto apprezzato da famiglie e coppie per la sua versatilità e i suoi servizi, tra cui una Circus School, un parco giochi dove sperimentare sport acrobatici, un’area zen e un campo pratica golf. Il Club Med Michès Playa Esmeralda è invece la nuova gemma nascosta della stessa Repubblica Dominicana, che sorge su una lunga spiaggia bianca e fa parte della gamma Exclusive Collection. Il resort è composto da quattro aree distinte che offrono una vacanza adatta a ogni esigenza. Sull'isola privata di Sainte Anne, nel cuore dell’arcipelago delle Seychelles, sorge poi il Club Med Seychelles, sempre della gamma Exclusive Collection, che vanta innumerevoli proposte, quali trekking, immersioni alla scoperta di popolatissimi fondali marini, yoga, kayak, vela, stand up paddle, padel, tennis e tanto altro.\r

\r

Oltre il mare c'è naturalmente la montagna d’inverno, che sta diventando per Club Med uno dei suoi nuovi punti di forza. L’offerta neve comprende un’esperienza culinaria top con l’80% dei cibi locali, ma soprattutto skipass, 25 ore di lezione di sci e snowboard alla settimana per tutti i livelli e altri sport sulla neve, oltre a sport indoor, piscina e sauna o hammam, e infine l’assistenza nei Kids Club ai bambini e ai ragazzi dai quattro ai 17 anni, nonché la scelta di far soggiornare gratuitamente i bambini fino ai quattro anni non compiuti. Tra i resort inclusi nel Black Friday, si segnala il Club Med Saint-Moritz Roi Soleil sulle Alpi Francesi e il Club Med Pragelato Sestriere sulla sponda italiana della catena montuosa.","post_title":"Club Med: domani scatta la settimana Black Friday","post_date":"2023-11-20T13:04:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700485480000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce il team digital di Primarete Network che assume dieci giovani per completare la propria trasformazione in campo distributivo. \"Vogliamo uscire dallo stereotipo di network tradizionale basato solo sul numero di agenzie e non sul rinnovamento professionale dei servizi digitali - spiega il presidente, Ivano Zilio -. Oggi ci siamo ritrovati dopo la pandemia con un’altra minaccia che incombe sul nostro settore: le guerre. Siamo costretti ad adeguarci alle nuove esigenze di un mercato profondamente trasformato dalle crisi, con la conseguente diminuzione della spesa sui viaggi e il caro voli che incide molto sul prezzo dei pacchetti. Ma sul settore pesa anche l’assenza di cambio generazionale\".\r

\r

E' per questo motivo che Primarete ha deciso di assumere nuovi giovani provenienti da scuole e università specializzate nel Turismo: \"Un modo per dare risposte a questo mercato sempre più digitale - prosegue Zilio -. Ai nuovi target di consumatori bisogna assicurare figure provviste di titoli di studio più adeguati ai modelli di lavoro attuali. Allo stesso tempo occorre proporre ai nuovi arrivati percorsi di carriera interessanti, per dar loro modo di sentirsi parte di una realtà in evoluzione. Oggi il nostro gruppo sta in particolare portando avanti vari progetti online nel campo della biglietteria aerea con Flypoint Multi-Gds, Cruisepoint e Hotelpoint. Le agenzie utilizzano la piattaforma dei pacchetti sul dinamico; tutto passa su piattaforme per fare ricerche veloci e combinare servizi in modo rapido. Siamo un network che vanta 30 anni di esperienza, ma che si adegua costantemente al mercato\".","post_title":"Primarete Network: dieci nuove assunzioni per rafforzare il team digital","post_date":"2023-11-20T10:58:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700477910000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I numeri del 2022 avevano confermato La Spezia quale città tra le più scelte in Italia dai turisti. Dati straordinari che nel 2023 hanno visto un incremento medio di quasi il 20% che inseriscono la città nel circuito turistico nazionale, europeo ed internazionale. I numeri parlano di una crescita costante rispetto al 2022 sia di numero di turisti che transitano sia per numero di notti di permanenza; un dato significativo a riprova che La Spezia sia una città nella quale i turisti si fermano e visitano per più giorni.\r

\r

«Numeri importanti che testimoniano il grande lavoro portato avanti nell’ottica di destagionalizzazione e di ampliamento dell’offerta turistica per andare incontro ad un pubblico eterogeneo- dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Molti sono stati gli eventi: da quelli tradizionali come il Palio del Golfo, la Fiera di San Giuseppe, il Carnevale Spezzino sino al Raduno Nazionale dei Bersaglieri, la ricca programmazione dell’estate spezzina, il Festival del Jazz, la Notte Bianca, And Festival, La Spezia Fantasy; le manifestazioni legate alla cultura come il Paleofestival, Spetialis, Libriamoci, le Notti al Castello, esposizioni temporanee nei nostri Musei Civici come Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti che ha superato i 5000 visitatori; all’outdoor e allo sport come i Campionati Assoluti di Scherma, l’Italian Star Ballet, il Raduno Nazionale di Escursionismo Adattato, il Festival della Vela Solidale, Sport in Piazza, la prima edizione della Golfo dei Poeti Cup».\r

\r

Anche l’inverno si prepara ad essere molto interessante con le iniziative natalizie, la grande festa di Capodanno, la programmazione del Teatro Civico con artisti di rilievo e il nuovo progetto del Trac Festival che durerà ben due mesi nella suggestiva location dello chapiteau negli spazi esterni del PIN.\r

\r

Sono stati realizzati un nuovo sito turistico e una cartellonistica con QR Code in tutte le lingue del mondo tramite la quale avere indicazioni su quattro diversi itinerari cittadini da percorrere a piedi.\r

\r

Un successo frutto di grandi investimenti e azioni mirate portate avanti in questi anni con una politica volta allo sviluppo del Turismo in città investendo oltre 10 milioni di euro su infrastrutture turistiche, servizi, eventi culturali e di intrattenimento distribuiti in tutto l’arco dell’anno, grandi manifestazioni fieristiche e sportive capaci di intercettare pubblico 365 giorni l’anno.\r

\r

Il numero di presenze registrate da gennaio a settembre 2023 è di 584.574 che segna un +14,06% in più rispetto all’anno precedente ma il dato più interessanti sono le presenze mensili che raggiungano il picco massimo nei mesi di luglio e agosto, ma registrano sempre numeri importanti a riprova che le politiche sulla destagionalizzazione siano vincenti, Per quando riguarda la nazionalità del turista/cliente, si osserva la preponderante presenza dei turisti francesi, ma anche tedeschi cinesi, inglesi, australiani e un +38.44% di turisti americani.","post_title":"La Spezia, cresce del 20% il numero dei turisti tra gennaio e settembre 2023.","post_date":"2023-11-20T10:50:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1700477416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456413","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende il via il 21 novembre a Firenze l’edizione 2023 del Festival Internazionale “THE WORLD IN FLORENCE”, un progetto quinquennale (2021-2025) che mira ad aumentare a livello mondiale il coinvolgimento delle istituzioni di formazione universitaria e delle amministrazioni pubbliche impegnate nella sensibilizzazione, interpretazione e comunicazione delle espressioni culturali locali del loro territorio, non solo per il progresso sostenibile, ma anche per quello inclusivo, solidale ed etico della comunità di cui fanno parte.\r

\r

Questo evento è pensato per coinvolgere attivamente le comunità nell’interpretare e comunicare il proprio patrimonio locale e le pratiche culturali tradizionali del territorio al fine di proteggere e promuovere dinamiche e politiche di viaggio consapevoli, sostenibili e inclusive.\r

\r

The World in Florence proseguirà fino al 23 novembre 2023, come evento itinerante nel centro storico del capoluogo toscano tra gli spazi della Palazzina Reale di Santa Maria Novella e quelli di Palazzo Coppini,\r

\r

Il Festival nella sessione Learning Journey - Places and Cultures in Transitions indagherà quest’anno i temi del patrimonio, del viaggio, dell’ambiente e del dialogo tra i popoli, in relazione al macrotema della mobilità. La mobilità è un diritto delle donne e degli uomini, da sempre legato ad una pluralità di fattori e di circostanze, dai conflitti politico-religiosi ed etnici alle emergenze economiche, dalle progettualità lavorative e familiari fino all’esigenza di allontanarsi da territori affetti da cambiamenti climatici. Ma la mobilità si sviluppa, anche o soprattutto, a partire dalla volontà di soddisfare curiosità culturali e di svago, assumendo la forma di un turismo tornato, dopo lo stop imposto dalla crisi pandemica, in crescita esponenziale. Questo tipo di mobilità di massa impatta l’ambiente, ad esempio con emissioni, eccessivo consumo di risorse e produzione di rifiuti.\r

\r

«Coerentemente alle finalità del programma quinquennale (2021-2025) del Festival – spiega Carlotta Del Bianco, Presidente della Fondazione Romualdo Del Bianco - e a quelle perseguite dalla Fondazione Romualdo Del Bianco, le sessioni del Learning Journey si rivolgono a studenti, ricercatori, docenti e a tutti gli interessati alle tematiche relative al patrimonio, al viaggio e allo sviluppo dei territori, nella loro relazione con il cambiamento climatico e con la diversità culturale, tra rischi noti e nuove sfide».\r

\r

Il 21 novembre è la giornata di Apertura del Festival con i saluti istituzionali di Carlotta Del Bianco, ed Alessia Bettini, Vicesindaca e Assessora cultura, turismo, partecipazione, cittadinanza attiva, manutenzione e decoro - Presidente della Fondazione Architetti di Firenze.\r

\r

Alle 16.30 è la volta dellaTavola rotonda: Turismo e comunità locali: prospettive su Firenze - Confronto tra relatori e relatrici di diversi settori sull’agire quotidiano nelle realtà locali, sull’importanza delle “comunità” quale punto di riferimento per gli operatori sia pubblici che privati per la valorizzazione dell'economia e del turismo del territorio. Coordina: Massimo Lucidi, Presidente della Fondazione E-Novation e direttore “The Map Report”. Intervengono: - Alessia Bettini, Vicesindaca e Assessora cultura, turismo, partecipazione, cittadinanza attiva, manutenzione e decoro - Giorgia Giovannetti, Prorettrice ai Rapporti internazionali e accordi multilaterali, Università degli Studi di Firenze - Eleonora Odorino, Vice Direttrice Destination Florence Convention & Visitors Bureau - Fabio Fanfani, Decano del Corpo Consolare di Firenze - Sara Schiaffonati, Direttrice Commerciale e Marketing B&B Hotels Group Italia - Eleonora Sorbi Salvini, Consigliera Amici dei Musei e dei Monumenti Fiorentini - Maria Carniglia, Giornalista di “Travel Quotidiano” - Francesca Lascialfari, Preside dell’Istituto Professionale Alberghiero Aurelio Saffi di Firenze\r

\r

18.30 Inaugurazione e visita della mostra “phygital” Luoghi Parlanti: territori e itinerari consapevoli Mostra di pannelli fotografici raffiguranti le espressioni culturali tipiche di territori da 24 paesi, con contenuti multimediali accessibili da cellulare.\r

\r

20.30 Conferenza-spettacolo Homo turisticus Evolution Duccio Canestrini, Fondazione Campus, Lucca. Uno spettacolo sulle dinamiche della relazione tra gli esseri umani e l'ambiente, sul simbolismo del corpo umano, sul turismo responsabile e lo studio dei processi legati agli incontri interculturali.\r

\r

La manifestazione è ideata da Fondazione Romualdo Del Bianco, Movimento Life Beyond Tourism – Travel To Dialogue, con il patrocinio di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, ICCROM, ICOMOS, Consolato Onorario della Repubblica Ceca a Firenze, CCIAA di Firenze, Consiglio d’Europa, Confcommercio di Firenze e Arezzo, Centro Associazioni Culturali Fiorentine APS, IFLA, Fondazione Ernesto Balducci, ETOA, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Consolato Onorario della Polonia a Firenze, CACF, CCPTC, con il supporto di B&BHI Italia, Palazzo Coppini; media partner The Map Report, The Florentine e Travel Quotidiano con ItaliAbsolutely.","post_title":"The World in Florence, dal 21 al 23 novembre il Festival che promuove il patrimonio locale ed il viaggio consapevole","post_date":"2023-11-20T10:49:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1700477359000]}]}}