Convention Bureau di Roma e Lazio: nuovi associati e piano di crescita Il nuovo anno si apre con tante novità per il Convention Bureau Roma e Lazio, che ha svelato un ambizioso piano di sviluppo triennale durante l’Assemblea dei Soci ospitata ieri nell’edificio monumentale dell’Acquario Romano. Un evento che celebra il momento di crescita significativo per Cbrel, evidenziato dall’ingresso di dieci nuovi associati, tra cui Borgo della Mistica, citizenM Rome Isola Tiberina, Midas Palace Hotel, Palazzo Brancaccio, Rose Garden Palace Roma by OMNIA Hotels, Six Senses Rome e The Production Group. Il presidente Onorio Rebecchini ha espresso il suo orgoglio per questi nuovi ingressi, ritenendoli una conferma dell’influenza e del prestigio che il Convention Bureau ha acquisito nel settore. “La varietà e l’esperienza dei nostri membri ci consentirà di migliorare le nostre iniziative promozionali – spiega – e di sviluppare una strategia più completa e mirata, valorizzando l’unicità della nostra destinazione sia in Italia che all’estero”. Le attività del Convention Bureau non si limitano al solo ambito congressuale, attraverso la partecipazione alle più importanti fiere e workshop di settore della meeting industry (IMEX Francoforte, IMEX America Las Vegas e IBTM World Barcellona e altre) – bensì intende espandere la sua influenza in nuovi segmenti di mercato legati al turismo d’affari. Ne è un esempio il progetto “CORE Roma Experience” – realizzato in collaborazione con NEBE e lanciato in anteprima all’ILTM di Cannes lo scorso dicembre – la manifestazione dedicata esclusivamente alle eccellenze dell’alta ospitalità del territorio la cui prima edizione è in programma nella Capitale dal 27 al 30 novembre 2024. Grazie a “CORE Roma Experience”, Roma e Lazio diventeranno il cuore pulsante del luxury travel, richiamando una selezione dei migliori top buyer e media internazionali di settore. Le partnership Accanto all’iter programmatico portato avanti con ENIT, Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma e l’Agenzia ICE, si rafforzano le partnership in essere con i grandi player del turismo regionale – solo per citarne alcuni, Aeroporti di Roma, Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, ITA Airways e Roma Convention Center “La Nuvola” – e si strutturano nuove sinergie per la realizzazione di roadshow, sales blitz, fam trip, pre e post tour per facilitare il networking e l’incontro tra domanda e offerta. Grande attenzione alla promozione della destinazione, in termini di accoglienza, ospitalità e gestione dei flussi, anche nel contesto del Giubileo del 2025 con la firma di un significativo Protocollo di Intesa con il Vicariato di Roma – Opera Romana Pellegrinaggi per la realizzazione di attività congiunte finalizzate alla promozione turistica, religiosa e culturale di Roma e Lazio nell’ambito della meeting industry e del wedding. Il 2024 si profila, quindi, come un anno ricco di obiettivi sfidanti e novità per il Convention Bureau Roma e Lazio, tra cui l’avvio della collaborazione con Lamberto Mancini, Direttore Generale della Fondazione Roma Expo 2030, che affiancherà il Consiglio di Amministrazione nelle politiche di indirizzo strategico, apportando la sua vasta esperienza e competenza. “Con il piano di sviluppo ci proponiamo di raggiungere nuovi traguardi e di promuovere gli elevati standard qualitativi della destinazione in modo più ampio e coinvolgente, abbracciando la diversificazione dell’offerta dei nostri operatori per attirare un pubblico sempre più eterogeneo – afferma il presidente Rebecchini -. Guardiamo con fiducia al futuro, convinti che la nostra visione ambiziosa, unitamente a una sinergia pubblico-privata tra Istituzioni e stakeholder sempre più virtuosa e proficua, possa contribuire al continuo successo della meeting industry a beneficio del comparto turistico regionale e del suo indotto”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il nuovo anno si apre con tante novità per il Convention Bureau Roma e Lazio, che ha svelato un ambizioso piano di sviluppo triennale durante l'Assemblea dei Soci ospitata ieri nell'edificio monumentale dell'Acquario Romano. Un evento che celebra il momento di crescita significativo per Cbrel, evidenziato dall'ingresso di dieci nuovi associati, tra cui Borgo della Mistica, citizenM Rome Isola Tiberina, Midas Palace Hotel, Palazzo Brancaccio, Rose Garden Palace Roma by OMNIA Hotels, Six Senses Rome e The Production Group. Il presidente Onorio Rebecchini ha espresso il suo orgoglio per questi nuovi ingressi, ritenendoli una conferma dell'influenza e del prestigio che il Convention Bureau ha acquisito nel settore. "La varietà e l'esperienza dei nostri membri ci consentirà di migliorare le nostre iniziative promozionali - spiega - e di sviluppare una strategia più completa e mirata, valorizzando l'unicità della nostra destinazione sia in Italia che all'estero". Le attività del Convention Bureau non si limitano al solo ambito congressuale, attraverso la partecipazione alle più importanti fiere e workshop di settore della meeting industry (IMEX Francoforte, IMEX America Las Vegas e IBTM World Barcellona e altre) - bensì intende espandere la sua influenza in nuovi segmenti di mercato legati al turismo d’affari. Ne è un esempio il progetto “CORE Roma Experience” - realizzato in collaborazione con NEBE e lanciato in anteprima all’ILTM di Cannes lo scorso dicembre - la manifestazione dedicata esclusivamente alle eccellenze dell’alta ospitalità del territorio la cui prima edizione è in programma nella Capitale dal 27 al 30 novembre 2024. Grazie a “CORE Roma Experience”, Roma e Lazio diventeranno il cuore pulsante del luxury travel, richiamando una selezione dei migliori top buyer e media internazionali di settore. Le partnership Accanto all’iter programmatico portato avanti con ENIT, Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma e l’Agenzia ICE, si rafforzano le partnership in essere con i grandi player del turismo regionale - solo per citarne alcuni, Aeroporti di Roma, Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, ITA Airways e Roma Convention Center “La Nuvola” - e si strutturano nuove sinergie per la realizzazione di roadshow, sales blitz, fam trip, pre e post tour per facilitare il networking e l’incontro tra domanda e offerta. Grande attenzione alla promozione della destinazione, in termini di accoglienza, ospitalità e gestione dei flussi, anche nel contesto del Giubileo del 2025 con la firma di un significativo Protocollo di Intesa con il Vicariato di Roma - Opera Romana Pellegrinaggi per la realizzazione di attività congiunte finalizzate alla promozione turistica, religiosa e culturale di Roma e Lazio nell’ambito della meeting industry e del wedding. Il 2024 si profila, quindi, come un anno ricco di obiettivi sfidanti e novità per il Convention Bureau Roma e Lazio, tra cui l’avvio della collaborazione con Lamberto Mancini, Direttore Generale della Fondazione Roma Expo 2030, che affiancherà il Consiglio di Amministrazione nelle politiche di indirizzo strategico, apportando la sua vasta esperienza e competenza. “Con il piano di sviluppo ci proponiamo di raggiungere nuovi traguardi e di promuovere gli elevati standard qualitativi della destinazione in modo più ampio e coinvolgente, abbracciando la diversificazione dell’offerta dei nostri operatori per attirare un pubblico sempre più eterogeneo - afferma il presidente Rebecchini -. Guardiamo con fiducia al futuro, convinti che la nostra visione ambiziosa, unitamente a una sinergia pubblico-privata tra Istituzioni e stakeholder sempre più virtuosa e proficua, possa contribuire al continuo successo della meeting industry a beneficio del comparto turistico regionale e del suo indotto". [post_title] => Convention Bureau di Roma e Lazio: nuovi associati e piano di crescita [post_date] => 2024-01-31T15:40:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706715642000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460447 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La spinta positiva della domanda di viaggio internazionale ha trainato i conti dei primi nove mesi dell'esercizio 2023-24 del gruppo All Nippon Airways, che ha centrato utili da record. Nei nove mesi chiusi lo scorso 31 dicembre «la domanda complessiva di passeggeri ha continuato a riprendersi costantemente - spiega una nota del gruppo giapponese - nonostante i rischi geopolitici globali. Inoltre, nonostante l'aumento dei costi variabili dovuto all'ampliamento della scala delle operazioni, i profitti hanno registrato un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente grazie alla continua gestione dei costi». La casa madre Ana Hd, ha dunque registrato un utile operativo di 210,1 miliardi di yen, un utile ordinario di 207,1 miliardi di yen e un utile netto attribuibile ai proprietari della capogruppo di 148,9 miliardi di yen. «I risultati finanziari positivi del Gruppo Ana evidenziano l'espansione delle operazioni internazionali, che hanno svolto un ruolo fondamentale nella redditività complessiva della compagnia aerea rispetto al periodo precedente - ha dichiarato Kimihiro Nakahori, vicepresidente esecutivo e group cfo Ana Hd -. Questo successo sottolinea l'impatto dell'ampliamento del raggio d'azione globale sulla performance finanziaria del gruppo, l'impegno di tutti i membri del team e la continua gestione dei costi». Il traffico internazionale, in particolare, ha registrato aumenti sia del volume dei passeggeri sia dei ricavi, grazie alla solida domanda commerciale proveniente dal Giappone, agli sforzi aggressivi per catturare la domanda di viaggi inbound verso la destinazione e alla domanda leisure proveniente dallo stesso Giappone. Nel terzo trimestre, i ricavi delle attività passeggeri sono aumentati in modo significativo rispetto al piano iniziale. Sulle rotte internazionali, Anaha catturato la domanda in ripresa a prezzi unitari elevati, mentre sulle rotte domestiche la domanda leisure è stata forte. Tuttavia, come annunciato in precedenza, si prevede un aumento delle spese di manutenzione nel quarto trimestre. Il gruppo ha comunque rivisto al rialzo le previsioni finanziarie consolidate per l'anno fiscale 2023. [post_title] => Il gruppo Ana centra utili record nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2023-24 [post_date] => 2024-01-31T10:44:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706697860000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460341 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' in programma il prossimo 20 febbraio, presso l'hotel Acquaviva del Garda, il recruiting day dei percorsi dedicati alla ristorazione (sala e bar) nonché alla parte tecnica (igiene e manutenzione delle piscine) della nuova Terme di Sirmione Academy: "Negli ultimi anni, nel settore turistico, abbiamo assistito alla crisi del modello lavorativo tradizionale e a una mutata percezione del lavoro e dei valori a esso associati. In particolare nel nostro settore rileviamo una diminuzione della qualità della preparazione in ingresso al mondo del lavoro - spiega il direttore generale di Terme di Sirmione, Margherita De Angeli -. È proprio per questo che abbiamo deciso di investire in modo permanente nella realizzazione di un’academy che rappresenta un’opportunità per chi desidera intraprendere un nuovo percorso professionale in un’azienda solida, in continua crescita e che offre un contesto di lavoro stabile e duraturo”. I destinatari dei due percorsi f&b e tecnico sono persone che, pur non avendo una preparazione specifica, desiderano investire nel proprio futuro per acquisire le conoscenze teorico-pratiche necessarie a intraprendere una carriera professionale in ambito di servizio di sala e bar nel settore hotellerie o in ambito tecnico termale. I candidati saranno appunto selezionati durante un recruiting day, martedì 20 febbraio, dalle 9 alle 14, presso l'hotel Acquaviva del Garda. Chi supererà la selezione sarà assunto dal mese di marzo con un regolare contratto di due mesi presso le sedi di Terme di Sirmione, che includono strutture pluripremiate, hotel a 3, 4, 5 stelle, spa e centri curativi. Nel corso dei due mesi verrà svolto il percorso di formazione pratico e teorico di 100 ore, guidato da esperti interni: professionisti di Terme di Sirmione (maitre e direttori d’hotel, tecnici) di lunga esperienza e con conoscenze specifiche riguardanti i processi e le pratiche aziendali. Inoltre, colleghi più esperti e dirigenti agiranno come guide offrendo supporto e condividendo le loro conoscenze. Al termine del percorso di formazione e dei due mesi di contratto, verrà effettuata una valutazione finale di tutti i partecipanti e alla selezione dei migliori sarà proposto un contratto di assunzione per l’intera stagione. Un altro percorso sarà infine dedicato al benessere: per i dipendenti interni che intendono entrare e crescere in Terme di Sirmione, l’academy prevede infatti la possibilità di accedere a percorsi di formazione come operatori di yoga e mindfulness e come augfussmeister presso scuole specializzate e certificate. Inoltre, l’azienda offre percorsi di formazione e specializzazione a estetiste e beauty specialist nei protocolli a metodo Terme di Sirmione. [post_title] => Nasce la Terme di Sirmione Academy: selezioni il 20 febbraio all'hotel Acquaviva del Garda [post_date] => 2024-01-30T10:49:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706611796000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460310 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Mostrare la Malesia come l'ultimo hotspot globale dell'ecoturismo e la destinazione ecoturistica più riconoscibile e imperdibile al mondo»: questo il prossimo traguardo di Tourism Malaysia che anche quest'anno parteciperà alla Bit e lo farà con una delegazione guidata da Zalina Binti Ahmad, nuova direttrice dell'ufficio di Parigi di Tourism Malaysia, responsabile di Francia e Spagna e che si occupa anche del mercato Italia. «Le principali tendenze del mercato italiano sembrano concentrarsi sulla cultura e sull'ecoturismo, soprattutto tra le giovani generazioni - ha sottolineato Zalina Binti Ahmad -. Grazie alla ricchezza della natura e della cultura e ai maggiori sforzi verso l’ecoturismo, la Malesia punta a diventare una destinazione da sogno per gli italiani. Il mercato italiano è attualmente uno dei principali in Europa per la Malesia; pertanto, è fondamentale per Tourism Malaysia aumentare continuamente i propri sforzi per mantenere la destinazione visibile e attraente per la gente del posto e per i paesi vicini». La Malesia conta quattro siti dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, tra cui i siti della tripla corona Kinabalu Park e il Parco Nazionale Gunung Mulu mostrano lo splendore della biodiversità. L'isola di Langkawi e il parco Kinabalu sono riconosciuti come geoparchi globali dall'Unesco, mentre le città storiche di Georgetown e Melaka svelano le narrazioni accattivanti della diversità culturale e del patrimonio della Malesia. Tra le novità del ricettivo, l'apertura di brand chiave del lifestyle e dell’ospitalità come Park Hyatt Kuala Lumpur at Merdeka 118, The Waldorf Astoria e The Conrad è prevista a Kuala Lumpur tra il 2024 e il 2025. Altre aperture includono l'Hilton Burau Bay a Langkawi e l'Intercontinental Resort di Penang. Distribuito su 36 mq, lo stand della Malesia metterà in evidenza nuove esperienze da scoprire. Mostrerà vari temi legati alla destinazione attraverso immagini colorate che rappresentano i luoghi preferiti dai viaggiatori italiani. La Malesia ha ricevuto 44.508 italiani a novembre 2023, una crescita incoraggiante. Agosto registra il maggior numero di visitatori con 13.761 passeggeri provenienti dall'Italia, più del doppio rispetto allo stesso mese del 2022. [post_title] => Malesia: un ruolo da protagonista fra le destinazioni green a livello mondiale [post_date] => 2024-01-30T09:15:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706606156000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460307 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sorgerà a Malaga, nella piazza Manuel Azaña, proprio di fronte all’avenida de Andalucía, il nuovo CaixaForum, polo culturale che arricchirà l’offerta della città e doterà di nuove aree verdi la zona, convertendola in un centro rivitalizzante. Quest’anno partono i lavori, che termineranno nel 2026, con un investimento di 30 milioni di euro più 5 milioni per le attività, che prevedono 6 esposizioni annuali e 1.500 attività. In quasi 10.000 metri quadrati avranno posto due grandi sale espositive, un auditorium e diverse sale polivalenti al primo piano; al piano terra uno spazio educativo, una caffetteria-ristorante e una libreria, con il parcheggio sotterraneo. Fuori il grande giardino sarà il polmone verde del quartiere e accoglierà diverse attività all’aperto. Il progetto degli architetti Felipe Pich-Aguilera e Teresa Batlle e del loro team, con la collaborazione di Arup España, è stato concepito per integrarsi nel paesaggio urbano, generando un impatto positivo sul quartiere; la fluida copertura a forma di goccia d’acqua sarà l’emblema dell’edificio e permetterà di giocare con la luce facendo risaltare il suo singolare profilo, di giorno e di notte. Fungerà anche da rifugio climatico: l’edificio si orienterà seguendo il corso del sole la cui incidenza verrà modulata in sezioni secondo le stagioni dell’anno, anche grazie all’utilizzo di materiali sostenibili che mirano all’economia circolare. Il progetto, infatti, sottolinea il nuovo corso dell’architettura che, secondo i suoi progettisti, deve trovare il giusto compromesso tra società e natura. Il progetto di Malaga segue quelli della fondazione ‘la Caixa’ già presenti nelle principali città spagnole: Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Zaragoza e Palma. [post_title] => Spagna: aprirà i battenti nel 2026 a Malaga il nuovo polo culturale CaixaForum [post_date] => 2024-01-29T13:49:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706536158000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460283 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in casa Mandarin Oriental, che annuncia il proprio approdo nella capitale ungherese grazie all'apertura del nuovo Gellért, Budapest, prevista per il 2027. L'albergo di 143 camere e suite sarà completamente ristrutturato a cura dello studio londinese di interior design di Alexander Waterworth, già responsabile dei lavori del Mandarin Oriental, Costa Navarino. Di proprietà della società di investimeto Bdpst Group, l'hotel mira a diventare una vera destinazione dedicata al wellness e sarà caratterizzato da sette aree esperienziali, che combineranno i trattamenti termali di origine orientale del gruppo Mandarin a terapie europee che celebrano la tradizione ungherese. La struttura offrirà inoltre uno spazio dedicato al fitness e una piscina coperta all'ultimo piano, con una vasca vitality, una sauna, una piscina fredda e un'area relax all'aperto. Sempre sul tetto, sarà presente un bar con vista panoramica sul lato Pest della città e sul fiume Danubio. L’Hotel ospiterà poi un ristorante affacciato sulla città e sul fiume, al quale si aggiungeranno una pasticceria e un cafè in stile ungherese, nonché una spaziosa sala da ballo. Il Mandarin Oriental Gellért, Budapest sorgerà in seguito alla ristrutturazione dello storico Gellért Hotel: un gioiello architettonico in stile Art Nouveau, rinnovato in chiave moderna. Posizionato sul lato Buda della città e a pochi passi dal ponte della Libertà, che collega Buda a Pest, l'albergo ha aperto i propri battenti nel 1918, diventando presto una struttura leggendaria della capitale ungherese. "A Budapest adotteremo lo stesso approccio che impieghiamo in tutte le nostre proprietà storiche, unendo il rispetto della cultura locale al comfort moderno che ci caratterizza - sottolinea il ceo di Mandarin Oriental Hotel Group, Laurent Kleitman -. Siamo entusiasti di approdate per la prima volta in Ungheria e di poter assistere alla rinascita di questa vera e propria leggenda dell'ospitalità. Il Mandarin Oriental Gellért, Budapest, insieme ai nostri hotel di Praga e a Vienna, formerà un’interessante triade in Europa Centrale." [post_title] => Mandarin Oriental approda a Budapest: il nuovo hotel Gellért aprirà nel 2027 [post_date] => 2024-01-29T11:59:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706529591000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460271 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460272" align="alignleft" width="300"] Luigi Stefanelli[/caption] Torna il tradizionale appuntamento con i Protagonisti del Mare: l'evento che Costa Crociere dedica ai partner della distribuzione e che quest'anno giunge alla sua ventottesima edizione. In programma dal 7 all'11 febbraio, vedrà come di consueto la premiazione delle agenzie di viaggio che si sono distinte per i loro risultati e il supporto al brand. Saranno in particolare 700 gli ospiti che si contenderanno diversi premi. Tutti a bordo di Costa Smeralda durante la crociera di Sanremo, per un appuntamento che permetterà ai partner di assistere dal vivo alle esibizioni degli artisti e di godersi il ricco programma giornaliero di un itinerario a edizione limitata, alla quale parteciperanno artisti di fama mondiale. Inoltre, gli agenti potranno partecipare a una serie di appuntamenti pensati da Costa appositamente per loro: a cominciare dai cinque workshop speciali dedicati ad alcuni tra i prodotti più celebri dell’enogastronomia italiana. Per rimanere in tema con la musica di Sanremo, si terrà inoltre a bordo, The Voice of the Sea. Pdm Edition: due serate, una di audizioni e l’altra di premiazione, che permetteranno agli ospiti di mettere alla prova le proprie doti canore davanti a una giuria stellare. I vincitori avranno poi l’opportunità di esibirsi condividendo il palco con i due giudici d’eccezione. Per concludere le attività speciali, è in programma pure un coinvolgente laboratorio di danza seguito da uno spettacolo finale. “I partner sono da sempre gli ambasciatori per eccellenza del nostro brand, il pilastro del nostro successo – sottolinea il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni –. Per questo motivo, da ben 28 edizioni, premiamo e diamo valore al grande lavoro della distribuzione con i Protagonisti del Mare: giornate di divertimento, celebrazione, ascolto e presentazione delle novità”. Non mancheranno infatti a bordo i tradizionali appuntamenti con la direzione commerciale di Costa, che presenterà la strategia comunicativa basata sul nuovo posizionamento Live Your Wonder, le iniziative commerciali e le novità di prodotto 2024. “Grazie a un nuovo linguaggio di comunicazione e a partnership strategiche come quella di Sanremo, stiamo raggiungendo nuovi target di clienti e, con investimenti continui sul prodotto, rispondiamo anche a bisogni e desideri delle nuove generazioni di crocieristi - aggiunge Luigi Stefanelli, Southern Europe region associate vice president -. Tra le novità, abbiamo per esempio arricchito gli itinerari con le inedite Sea Destinations. A partire dalla prossima primavera i nostri ospiti scopriranno e vivranno in questo modo il viaggio in maniera del tutto nuova, con esperienze sempre più uniche, immersive ed esclusive. Mete inattese che si aggiungeranno alle nostre Land Destinations, alls scoperta di luoghi insoliti, all'insegna di cibo, arte, cultura e tradizioni”. [post_title] => Costa: alla crociera di Sanremo tornano anche quest'anno i Protagonisti del Mare [post_date] => 2024-01-29T11:23:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706527433000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460199 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un ritorno in grande stile quello dell'industria turistica di New York City nel 2023: entrate per 74 miliardi di dollari, di cui oltre 48 miliardi provenienti da spese dirette, 61,8 milioni di viaggiatori, pari ad un recupero del 93% sul record di visite del 2019. E una crescita di 380.000 posti di lavoro nel settore turistico e dell'ospitalità. "Nel corso del 2023, New York City ha visto un continuo ritorno ai ritmi precedenti alla pandemia, riaffermando il ruolo del turismo come motore dell'economia della città, con un impatto economico di 74 miliardi di dollari - ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions -. La città è dinamica come non mai: nuove attrazioni, cultura, ristoranti, accoglienza straordinaria e tanto altro ancora hanno permesso a New York di rimanere una delle destinazioni preferite dai viaggiatori nazionali e internazionali". L'analisi dei flussi in entrata evidenzia che il turismo internazionale, che rappresenta quasi la metà della spesa dei visitatori, ha portato in città 10,8 milioni di visitatori nel 2023, con un aumento del 14,9% rispetto all'anno precedente. A dicembre 2023, in particolare, il numero di viaggiatori internazionali in possesso di un visto valido per gli Stati Uniti è risultato superiore a qualsiasi periodo storico. I cinque maggiori mercati internazionali per New York City sono Regno Unito (974.000 visitatori), Canada (864.000 visitatori), Francia (728.000 visitatori), Brasile (589.000 visitatori) e Germania (554.000 visitatori). I paesi dell'Europa occidentale riconquistano la loro posizione di mercati principali per i viaggi internazionali. Da sottolineare, inoltre, come il traffico aereo nei tre aeroporti di New York - La Guardia, Jfk e Newark - superi attualmente i livelli pre-pandemia e siano in corso investimenti per oltre 20 miliardi di dollari al fine di migliorare l'esperienza dei viaggiatori. Il futuro Mentre la città si appresta ad accogliere quest'anno 64,5 milioni di visitatori, all'orizzonte ci sono già i traguardi 2026 di 'America 250', anniversario dei 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti; New York City commemorerà il suo ruolo di prima capitale, di luogo di nascita del governo americano e di città in cui è stato scritto il Bill of Rights. E la Coppa del Mondo Fifa 2026 che sarà ospitata da New York/New Jersey [post_title] => New York riconquista la scena internazionale da protagonista. E punta ai 64,5 mln di visitatori [post_date] => 2024-01-26T12:22:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706271721000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460130 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saldo positivo per la stagione 2023 delle Bahamas che alla fine dello scorso novembre hanno registrato 8.645.374 arrivi (aerei e marittimi) internazionali, pari ad una crescita del 41,8% rispetto al periodo corrispondente del 2022. In particolare, gli arrivi italiani relativi al periodo gennaio-dicembre 2023 hanno fatto segnare un incremento del 25% rispetto agli stessi mesi del 2022 (dati parziali). Tutte le isole - Nassau/Paradise Island, l’isola di Grand Bahama e le Out Islands - hanno registrato arrivi aerei e marittimi stranieri complessivi da record durante i primi undici mesi del 2023, con Bimini che guida la crescita complessiva delle Out Island attestandosi ad un +110% rispetto al 2022 e addirittura al +925% rispetto al 2019. Oltre alla partecipazione alla Welcome Travel Group Convention i prossimi 4, 5 e 6 febbraio presso la Fiera di Milano, Padiglione 4, stand A111, la general manager Maria Grazia Marino è stata e sarà impegnata in diverse iniziative promozionali organizzate in co-marketing con operatori e compagnie aeree in tutta Italia. Nello specifico, l’anno è stato inaugurato con un webinar destinato alle agenzie di viaggio di Going; esperienza molto positiva che verrà ripetuta – questa volta con presenza live – a Napoli, in occasione della Bmt del prossimo marzo. Destinatari della formazione, organizzata a Monza in collaborazione con Gastaldi Holidays il prossimo primo febbraio, sempre gli agenti di viaggio; un secondo appuntamento si terrà a Napoli nel mese di marzo. Il trade ancora protagonista a serie di un’operazione congiunta dell’ente con Air Canada, ad incentivazione delle combinate Canada-Bahamas, favorite dai collegamenti aerei dall’Italia della compagnia di bandiera verso i principali aeroporti canadesi e da Montreal e Toronto verso la capitale Nassau. Si tratta di una promozione – attiva dal 12 febbraio fino al 30 aprile – che premierà con un fam trip in Canada e alle Bahamas, le prime 5 agenzie di viaggio che venderanno 4 pacchetti comprensivi di entrambe le destinazioni (almeno 4 pernottamenti alle Bahamas per due persone) e di voli Air Canada. L’operazione congiunta prevede anche un roadshow di 4 tappe il prossimo febbraio: il 12 febbraio, i rappresentanti del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas ed Air Canada incontreranno le agenzie di Torino, il 13 saranno a Milano, il 14 febbraio a Roma e, infine, si conclude il giorno 15 a Bari. Il mese di febbraio prevede inoltre il lancio del sito e-learning in italiano bahamasagents.com/it che fornisce una formazione approfondita sulla destinazione. [post_title] => Bahamas: gli arrivi italiani crescono del +25%. Raffica di iniziative per il trade [post_date] => 2024-01-25T14:56:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706194565000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "convention bureau roma lazio nuovi associati piano crescita" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":70,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1332,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il nuovo anno si apre con tante novità per il Convention Bureau Roma e Lazio, che ha svelato un ambizioso piano di sviluppo triennale durante l'Assemblea dei Soci ospitata ieri nell'edificio monumentale dell'Acquario Romano. Un evento che celebra il momento di crescita significativo per Cbrel, evidenziato dall'ingresso di dieci nuovi associati, tra cui Borgo della Mistica, citizenM Rome Isola Tiberina, Midas Palace Hotel, Palazzo Brancaccio, Rose Garden Palace Roma by OMNIA Hotels, Six Senses Rome e The Production Group.\r

\r

Il presidente Onorio Rebecchini ha espresso il suo orgoglio per questi nuovi ingressi, ritenendoli una conferma dell'influenza e del prestigio che il Convention Bureau ha acquisito nel settore. \"La varietà e l'esperienza dei nostri membri ci consentirà di migliorare le nostre iniziative promozionali - spiega - e di sviluppare una strategia più completa e mirata, valorizzando l'unicità della nostra destinazione sia in Italia che all'estero\".\r

\r

Le attività del Convention Bureau non si limitano al solo ambito congressuale, attraverso la partecipazione alle più importanti fiere e workshop di settore della meeting industry (IMEX Francoforte, IMEX America Las Vegas e IBTM World Barcellona e altre) - bensì intende espandere la sua influenza in nuovi segmenti di mercato legati al turismo d’affari. Ne è un esempio il progetto “CORE Roma Experience” - realizzato in collaborazione con NEBE e lanciato in anteprima all’ILTM di Cannes lo scorso dicembre - la manifestazione dedicata esclusivamente alle eccellenze dell’alta ospitalità del territorio la cui prima edizione è in programma nella Capitale dal 27 al 30 novembre 2024. Grazie a “CORE Roma Experience”, Roma e Lazio diventeranno il cuore pulsante del luxury travel, richiamando una selezione dei migliori top buyer e media internazionali di settore.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Le partnership\r

\r

Accanto all’iter programmatico portato avanti con ENIT, Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma e l’Agenzia ICE, si rafforzano le partnership in essere con i grandi player del turismo regionale - solo per citarne alcuni, Aeroporti di Roma, Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, ITA Airways e Roma Convention Center “La Nuvola” - e si strutturano nuove sinergie per la realizzazione di roadshow, sales blitz, fam trip, pre e post tour per facilitare il networking e l’incontro tra domanda e offerta.\r

\r

Grande attenzione alla promozione della destinazione, in termini di accoglienza, ospitalità e gestione dei flussi, anche nel contesto del Giubileo del 2025 con la firma di un significativo Protocollo di Intesa con il Vicariato di Roma - Opera Romana Pellegrinaggi per la realizzazione di attività congiunte finalizzate alla promozione turistica, religiosa e culturale di Roma e Lazio nell’ambito della meeting industry e del wedding.\r

\r

Il 2024 si profila, quindi, come un anno ricco di obiettivi sfidanti e novità per il Convention Bureau Roma e Lazio, tra cui l’avvio della collaborazione con Lamberto Mancini, Direttore Generale della Fondazione Roma Expo 2030, che affiancherà il Consiglio di Amministrazione nelle politiche di indirizzo strategico, apportando la sua vasta esperienza e competenza.\r

\r

“Con il piano di sviluppo ci proponiamo di raggiungere nuovi traguardi e di promuovere gli elevati standard qualitativi della destinazione in modo più ampio e coinvolgente, abbracciando la diversificazione dell’offerta dei nostri operatori per attirare un pubblico sempre più eterogeneo - afferma il presidente Rebecchini -. Guardiamo con fiducia al futuro, convinti che la nostra visione ambiziosa, unitamente a una sinergia pubblico-privata tra Istituzioni e stakeholder sempre più virtuosa e proficua, possa contribuire al continuo successo della meeting industry a beneficio del comparto turistico regionale e del suo indotto\".","post_title":"Convention Bureau di Roma e Lazio: nuovi associati e piano di crescita","post_date":"2024-01-31T15:40:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706715642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La spinta positiva della domanda di viaggio internazionale ha trainato i conti dei primi nove mesi dell'esercizio 2023-24 del gruppo All Nippon Airways, che ha centrato utili da record.\r

\r

Nei nove mesi chiusi lo scorso 31 dicembre «la domanda complessiva di passeggeri ha continuato a riprendersi costantemente - spiega una nota del gruppo giapponese - nonostante i rischi geopolitici globali. Inoltre, nonostante l'aumento dei costi variabili dovuto all'ampliamento della scala delle operazioni, i profitti hanno registrato un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente grazie alla continua gestione dei costi». La casa madre Ana Hd, ha dunque registrato un utile operativo di 210,1 miliardi di yen, un utile ordinario di 207,1 miliardi di yen e un utile netto attribuibile ai proprietari della capogruppo di 148,9 miliardi di yen.\r

\r

«I risultati finanziari positivi del Gruppo Ana evidenziano l'espansione delle operazioni internazionali, che hanno svolto un ruolo fondamentale nella redditività complessiva della compagnia aerea rispetto al periodo precedente - ha dichiarato Kimihiro Nakahori, vicepresidente esecutivo e group cfo Ana Hd -. Questo successo sottolinea l'impatto dell'ampliamento del raggio d'azione globale sulla performance finanziaria del gruppo, l'impegno di tutti i membri del team e la continua gestione dei costi».\r

\r

Il traffico internazionale, in particolare, ha registrato aumenti sia del volume dei passeggeri sia dei ricavi, grazie alla solida domanda commerciale proveniente dal Giappone, agli sforzi aggressivi per catturare la domanda di viaggi inbound verso la destinazione e alla domanda leisure proveniente dallo stesso Giappone.\r

\r

Nel terzo trimestre, i ricavi delle attività passeggeri sono aumentati in modo significativo rispetto al piano iniziale. Sulle rotte internazionali, Anaha catturato la domanda in ripresa a prezzi unitari elevati, mentre sulle rotte domestiche la domanda leisure è stata forte. Tuttavia, come annunciato in precedenza, si prevede un aumento delle spese di manutenzione nel quarto trimestre. Il gruppo ha comunque rivisto al rialzo le previsioni finanziarie consolidate per l'anno fiscale 2023.\r

\r

","post_title":"Il gruppo Ana centra utili record nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2023-24","post_date":"2024-01-31T10:44:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706697860000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in programma il prossimo 20 febbraio, presso l'hotel Acquaviva del Garda, il recruiting day dei percorsi dedicati alla ristorazione (sala e bar) nonché alla parte tecnica (igiene e manutenzione delle piscine) della nuova Terme di Sirmione Academy: \"Negli ultimi anni, nel settore turistico, abbiamo assistito alla crisi del modello lavorativo tradizionale e a una mutata percezione del lavoro e dei valori a esso associati. In particolare nel nostro settore rileviamo una diminuzione della qualità della preparazione in ingresso al mondo del lavoro - spiega il direttore generale di Terme di Sirmione, Margherita De Angeli -. È proprio per questo che abbiamo deciso di investire in modo permanente nella realizzazione di un’academy che rappresenta un’opportunità per chi desidera intraprendere un nuovo percorso professionale in un’azienda solida, in continua crescita e che offre un contesto di lavoro stabile e duraturo”.\r

\r

I destinatari dei due percorsi f&b e tecnico sono persone che, pur non avendo una preparazione specifica, desiderano investire nel proprio futuro per acquisire le conoscenze teorico-pratiche necessarie a intraprendere una carriera professionale in ambito di servizio di sala e bar nel settore hotellerie o in ambito tecnico termale. I candidati saranno appunto selezionati durante un recruiting day, martedì 20 febbraio, dalle 9 alle 14, presso l'hotel Acquaviva del Garda. Chi supererà la selezione sarà assunto dal mese di marzo con un regolare contratto di due mesi presso le sedi di Terme di Sirmione, che includono strutture pluripremiate, hotel a 3, 4, 5 stelle, spa e centri curativi. Nel corso dei due mesi verrà svolto il percorso di formazione pratico e teorico di 100 ore, guidato da esperti interni: professionisti di Terme di Sirmione (maitre e direttori d’hotel, tecnici) di lunga esperienza e con conoscenze specifiche riguardanti i processi e le pratiche aziendali. Inoltre, colleghi più esperti e dirigenti agiranno come guide offrendo supporto e condividendo le loro conoscenze. Al termine del percorso di formazione e dei due mesi di contratto, verrà effettuata una valutazione finale di tutti i partecipanti e alla selezione dei migliori sarà proposto un contratto di assunzione per l’intera stagione. \r

\r

Un altro percorso sarà infine dedicato al benessere: per i dipendenti interni che intendono entrare e crescere in Terme di Sirmione, l’academy prevede infatti la possibilità di accedere a percorsi di formazione come operatori di yoga e mindfulness e come augfussmeister presso scuole specializzate e certificate. Inoltre, l’azienda offre percorsi di formazione e specializzazione a estetiste e beauty specialist nei protocolli a metodo Terme di Sirmione.","post_title":"Nasce la Terme di Sirmione Academy: selezioni il 20 febbraio all'hotel Acquaviva del Garda","post_date":"2024-01-30T10:49:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706611796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460310","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Mostrare la Malesia come l'ultimo hotspot globale dell'ecoturismo e la destinazione ecoturistica più riconoscibile e imperdibile al mondo»: questo il prossimo traguardo di Tourism Malaysia che anche quest'anno parteciperà alla Bit e lo farà con una delegazione guidata da Zalina Binti Ahmad, nuova direttrice dell'ufficio di Parigi di Tourism Malaysia, responsabile di Francia e Spagna e che si occupa anche del mercato Italia.\r

\r

«Le principali tendenze del mercato italiano sembrano concentrarsi sulla cultura e sull'ecoturismo, soprattutto tra le giovani generazioni - ha sottolineato Zalina Binti Ahmad -. Grazie alla ricchezza della natura e della cultura e ai maggiori sforzi verso l’ecoturismo, la Malesia punta a diventare una destinazione da sogno per gli italiani. Il mercato italiano è attualmente uno dei principali in Europa per la Malesia; pertanto, è fondamentale per Tourism Malaysia aumentare continuamente i propri sforzi per mantenere la destinazione visibile e attraente per la gente del posto e per i paesi vicini».\r

La Malesia conta quattro siti dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, tra cui i siti della tripla corona Kinabalu Park e il Parco Nazionale Gunung Mulu mostrano lo splendore della biodiversità. L'isola di Langkawi e il parco Kinabalu sono riconosciuti come geoparchi globali dall'Unesco, mentre le città storiche di Georgetown e Melaka svelano le narrazioni accattivanti della diversità culturale e del patrimonio della Malesia. \r

Tra le novità del ricettivo, l'apertura di brand chiave del lifestyle e dell’ospitalità come Park Hyatt Kuala Lumpur at Merdeka 118, The Waldorf Astoria e The Conrad è prevista a Kuala Lumpur tra il 2024 e il 2025. Altre aperture includono l'Hilton Burau Bay a Langkawi e l'Intercontinental Resort di Penang.\r

\r

Distribuito su 36 mq, lo stand della Malesia metterà in evidenza nuove esperienze da scoprire. Mostrerà vari temi legati alla destinazione attraverso immagini colorate che rappresentano i luoghi preferiti dai viaggiatori italiani. \r

La Malesia ha ricevuto 44.508 italiani a novembre 2023, una crescita incoraggiante. Agosto registra il maggior numero di visitatori con 13.761 passeggeri provenienti dall'Italia, più del doppio rispetto allo stesso mese del 2022.","post_title":"Malesia: un ruolo da protagonista fra le destinazioni green a livello mondiale","post_date":"2024-01-30T09:15:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706606156000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460307","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sorgerà a Malaga, nella piazza Manuel Azaña, proprio di fronte all’avenida de Andalucía, il nuovo CaixaForum, polo culturale che arricchirà l’offerta della città e doterà di nuove aree verdi la zona, convertendola in un centro rivitalizzante.\r

\r

Quest’anno partono i lavori, che termineranno nel 2026, con un investimento di 30 milioni di euro più 5 milioni per le attività, che prevedono 6 esposizioni annuali e 1.500 attività. In quasi 10.000 metri quadrati avranno posto due grandi sale espositive, un auditorium e diverse sale polivalenti al primo piano; al piano terra uno spazio educativo, una caffetteria-ristorante e una libreria, con il parcheggio sotterraneo. Fuori il grande giardino sarà il polmone verde del quartiere e accoglierà diverse attività all’aperto.\r

\r

Il progetto degli architetti Felipe Pich-Aguilera e Teresa Batlle e del loro team, con la collaborazione di Arup España, è stato concepito per integrarsi nel paesaggio urbano, generando un impatto positivo sul quartiere; la fluida copertura a forma di goccia d’acqua sarà l’emblema dell’edificio e permetterà di giocare con la luce facendo risaltare il suo singolare profilo, di giorno e di notte. Fungerà anche da rifugio climatico: l’edificio si orienterà seguendo il corso del sole la cui incidenza verrà modulata in sezioni secondo le stagioni dell’anno, anche grazie all’utilizzo di materiali sostenibili che mirano all’economia circolare.\r

\r

Il progetto, infatti, sottolinea il nuovo corso dell’architettura che, secondo i suoi progettisti, deve trovare il giusto compromesso tra società e natura. Il progetto di Malaga segue quelli della fondazione ‘la Caixa’ già presenti nelle principali città spagnole: Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Zaragoza e Palma.","post_title":"Spagna: aprirà i battenti nel 2026 a Malaga il nuovo polo culturale CaixaForum","post_date":"2024-01-29T13:49:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706536158000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460283","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Mandarin Oriental, che annuncia il proprio approdo nella capitale ungherese grazie all'apertura del nuovo Gellért, Budapest, prevista per il 2027. L'albergo di 143 camere e suite sarà completamente ristrutturato a cura dello studio londinese di interior design di Alexander Waterworth, già responsabile dei lavori del Mandarin Oriental, Costa Navarino.\r

\r

Di proprietà della società di investimeto Bdpst Group, l'hotel mira a diventare una vera destinazione dedicata al wellness e sarà caratterizzato da sette aree esperienziali, che combineranno i trattamenti termali di origine orientale del gruppo Mandarin a terapie europee che celebrano la tradizione ungherese. La struttura offrirà inoltre uno spazio dedicato al fitness e una piscina coperta all'ultimo piano, con una vasca vitality, una sauna, una piscina fredda e un'area relax all'aperto. Sempre sul tetto, sarà presente un bar con vista panoramica sul lato Pest della città e sul fiume Danubio. L’Hotel ospiterà poi un ristorante affacciato sulla città e sul fiume, al quale si aggiungeranno una pasticceria e un cafè in stile ungherese, nonché una spaziosa sala da ballo.\r

\r

Il Mandarin Oriental Gellért, Budapest sorgerà in seguito alla ristrutturazione dello storico Gellért Hotel: un gioiello architettonico in stile Art Nouveau, rinnovato in chiave moderna. Posizionato sul lato Buda della città e a pochi passi dal ponte della Libertà, che collega Buda a Pest, l'albergo ha aperto i propri battenti nel 1918, diventando presto una struttura leggendaria della capitale ungherese. \"A Budapest adotteremo lo stesso approccio che impieghiamo in tutte le nostre proprietà storiche, unendo il rispetto della cultura locale al comfort moderno che ci caratterizza - sottolinea il ceo di Mandarin Oriental Hotel Group, Laurent Kleitman -. Siamo entusiasti di approdate per la prima volta in Ungheria e di poter assistere alla rinascita di questa vera e propria leggenda dell'ospitalità. Il Mandarin Oriental Gellért, Budapest, insieme ai nostri hotel di Praga e a Vienna, formerà un’interessante triade in Europa Centrale.\"","post_title":"Mandarin Oriental approda a Budapest: il nuovo hotel Gellért aprirà nel 2027","post_date":"2024-01-29T11:59:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706529591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460272\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Stefanelli[/caption]\r

\r

Torna il tradizionale appuntamento con i Protagonisti del Mare: l'evento che Costa Crociere dedica ai partner della distribuzione e che quest'anno giunge alla sua ventottesima edizione. In programma dal 7 all'11 febbraio, vedrà come di consueto la premiazione delle agenzie di viaggio che si sono distinte per i loro risultati e il supporto al brand.\r

\r

Saranno in particolare 700 gli ospiti che si contenderanno diversi premi. Tutti a bordo di Costa Smeralda durante la crociera di Sanremo, per un appuntamento che permetterà ai partner di assistere dal vivo alle esibizioni degli artisti e di godersi il ricco programma giornaliero di un itinerario a edizione limitata, alla quale parteciperanno artisti di fama mondiale. Inoltre, gli agenti potranno partecipare a una serie di appuntamenti pensati da Costa appositamente per loro: a cominciare dai cinque workshop speciali dedicati ad alcuni tra i prodotti più celebri dell’enogastronomia italiana. Per rimanere in tema con la musica di Sanremo, si terrà inoltre a bordo, The Voice of the Sea. Pdm Edition: due serate, una di audizioni e l’altra di premiazione, che permetteranno agli ospiti di mettere alla prova le proprie doti canore davanti a una giuria stellare. I vincitori avranno poi l’opportunità di esibirsi condividendo il palco con i due giudici d’eccezione. Per concludere le attività speciali, è in programma pure un coinvolgente laboratorio di danza seguito da uno spettacolo finale.\r

\r

“I partner sono da sempre gli ambasciatori per eccellenza del nostro brand, il pilastro del nostro successo – sottolinea il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni –. Per questo motivo, da ben 28 edizioni, premiamo e diamo valore al grande lavoro della distribuzione con i Protagonisti del Mare: giornate di divertimento, celebrazione, ascolto e presentazione delle novità”. Non mancheranno infatti a bordo i tradizionali appuntamenti con la direzione commerciale di Costa, che presenterà la strategia comunicativa basata sul nuovo posizionamento Live Your Wonder, le iniziative commerciali e le novità di prodotto 2024.\r

\r

“Grazie a un nuovo linguaggio di comunicazione e a partnership strategiche come quella di Sanremo, stiamo raggiungendo nuovi target di clienti e, con investimenti continui sul prodotto, rispondiamo anche a bisogni e desideri delle nuove generazioni di crocieristi - aggiunge Luigi Stefanelli, Southern Europe region associate vice president -. Tra le novità, abbiamo per esempio arricchito gli itinerari con le inedite Sea Destinations. A partire dalla prossima primavera i nostri ospiti scopriranno e vivranno in questo modo il viaggio in maniera del tutto nuova, con esperienze sempre più uniche, immersive ed esclusive. Mete inattese che si aggiungeranno alle nostre Land Destinations, alls scoperta di luoghi insoliti, all'insegna di cibo, arte, cultura e tradizioni”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Costa: alla crociera di Sanremo tornano anche quest'anno i Protagonisti del Mare","post_date":"2024-01-29T11:23:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706527433000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460199","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un ritorno in grande stile quello dell'industria turistica di New York City nel 2023: entrate per 74 miliardi di dollari, di cui oltre 48 miliardi provenienti da spese dirette, 61,8 milioni di viaggiatori, pari ad un recupero del 93% sul record di visite del 2019. E una crescita di 380.000 posti di lavoro nel settore turistico e dell'ospitalità.\r

\r

\"Nel corso del 2023, New York City ha visto un continuo ritorno ai ritmi precedenti alla pandemia, riaffermando il ruolo del turismo come motore dell'economia della città, con un impatto economico di 74 miliardi di dollari - ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions -. La città è dinamica come non mai: nuove attrazioni, cultura, ristoranti, accoglienza straordinaria e tanto altro ancora hanno permesso a New York di rimanere una delle destinazioni preferite dai viaggiatori nazionali e internazionali\".\r

\r

L'analisi dei flussi in entrata evidenzia che il turismo internazionale, che rappresenta quasi la metà della spesa dei visitatori, ha portato in città 10,8 milioni di visitatori nel 2023, con un aumento del 14,9% rispetto all'anno precedente. A dicembre 2023, in particolare, il numero di viaggiatori internazionali in possesso di un visto valido per gli Stati Uniti è risultato superiore a qualsiasi periodo storico.\r

\r

I cinque maggiori mercati internazionali per New York City sono Regno Unito (974.000 visitatori), Canada (864.000 visitatori), Francia (728.000 visitatori), Brasile (589.000 visitatori) e Germania (554.000 visitatori). I paesi dell'Europa occidentale riconquistano la loro posizione di mercati principali per i viaggi internazionali.\r

\r

Da sottolineare, inoltre, come il traffico aereo nei tre aeroporti di New York - La Guardia, Jfk e Newark - superi attualmente i livelli pre-pandemia e siano in corso investimenti per oltre 20 miliardi di dollari al fine di migliorare l'esperienza dei viaggiatori.\r

\r

Il futuro\r

\r

Mentre la città si appresta ad accogliere quest'anno 64,5 milioni di visitatori, all'orizzonte ci sono già i traguardi 2026 di 'America 250', anniversario dei 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti; New York City commemorerà il suo ruolo di prima capitale, di luogo di nascita del governo americano e di città in cui è stato scritto il Bill of Rights. E la Coppa del Mondo Fifa 2026 che sarà ospitata da New York/New Jersey","post_title":"New York riconquista la scena internazionale da protagonista. E punta ai 64,5 mln di visitatori","post_date":"2024-01-26T12:22:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706271721000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460130","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Saldo positivo per la stagione 2023 delle Bahamas che alla fine dello scorso novembre hanno registrato 8.645.374 arrivi (aerei e marittimi) internazionali, pari ad una crescita del 41,8% rispetto al periodo corrispondente del 2022. \r

In particolare, gli arrivi italiani relativi al periodo gennaio-dicembre 2023 hanno fatto segnare un incremento del 25% rispetto agli stessi mesi del 2022 (dati parziali).\r

Tutte le isole - Nassau/Paradise Island, l’isola di Grand Bahama e le Out Islands - hanno registrato arrivi aerei e marittimi stranieri complessivi da record durante i primi undici mesi del 2023, con Bimini che guida la crescita complessiva delle Out Island attestandosi ad un +110% rispetto al 2022 e addirittura al +925% rispetto al 2019.\r

Oltre alla partecipazione alla Welcome Travel Group Convention i prossimi 4, 5 e 6 febbraio presso la Fiera di Milano, Padiglione 4, stand A111, la general manager Maria Grazia Marino è stata e sarà impegnata in diverse iniziative promozionali organizzate in co-marketing con operatori e compagnie aeree in tutta Italia. Nello specifico, l’anno è stato inaugurato con un webinar destinato alle agenzie di viaggio di Going; esperienza molto positiva che verrà ripetuta – questa volta con presenza live – a Napoli, in occasione della Bmt del prossimo marzo.\r

Destinatari della formazione, organizzata a Monza in collaborazione con Gastaldi Holidays il prossimo primo febbraio, sempre gli agenti di viaggio; un secondo appuntamento si terrà a Napoli nel mese di marzo.\r

Il trade ancora protagonista a serie di un’operazione congiunta dell’ente con Air Canada, ad incentivazione delle combinate Canada-Bahamas, favorite dai collegamenti aerei dall’Italia della compagnia di bandiera verso i principali aeroporti canadesi e da Montreal e Toronto verso la capitale Nassau.\r

Si tratta di una promozione – attiva dal 12 febbraio fino al 30 aprile – che premierà con un fam trip in Canada e alle Bahamas, le prime 5 agenzie di viaggio che venderanno 4 pacchetti comprensivi di entrambe le destinazioni (almeno 4 pernottamenti alle Bahamas per due persone) e di voli Air Canada.\r

L’operazione congiunta prevede anche un roadshow di 4 tappe il prossimo febbraio: il 12 febbraio, i rappresentanti del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas ed Air Canada incontreranno le agenzie di Torino, il 13 saranno a Milano, il 14 febbraio a Roma e, infine, si conclude il giorno 15 a Bari. Il mese di febbraio prevede inoltre il lancio del sito e-learning in italiano bahamasagents.com/it che fornisce una formazione approfondita sulla destinazione.","post_title":"Bahamas: gli arrivi italiani crescono del +25%. Raffica di iniziative per il trade","post_date":"2024-01-25T14:56:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706194565000]}]}}