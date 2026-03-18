Confindustria alberghi: congelamento delle prenotazioni per l’Italia Il rallentamento nei flussi turistici internazionali diretti verso l’Italia, e il progressivo congelamento delle prenotazioni per la stagione primaverile ed estiva: questi i primi effetti del conflitto in Medio Oriente sul sistema ricettivo nazionale. Il quadro che emerge dall’ultimo monitoraggio dell’Associazione italiana Confindustria Alberghi, su un campione di aziende associate, delinea un impatto asimmetrico che colpisce in particolare le Città d’Arte e il segmento lusso, dove è forte la componente del mercato internazionale. L’analisi evidenzia una contrazione delle prenotazioni extra-UE, con il 62% degli operatori che segnala una diminuzione della domanda e un contestuale incremento delle cancellazioni. L’analisi dei dati evidenzia l’impatto sul comparto lusso, dove la dipendenza dai mercati a lungo raggio è più forte. In particolare, il 67% delle strutture 5 stelle e il 65% di quelle 4 stelle denunciano un aumento delle cancellazioni da mercati extra-UE. Venezia, Roma e Firenze risentono della forte esposizione verso i mercati del Medio Oriente — Israele, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Kuwait — e dell’Asia, con Cina e Giappone in testa. Osservando il dettaglio di alcune destinazioni, Torino e Venezia mostrano i primi cali delle prenotazioni, che interessano rispettivamente l’80% e il 73% delle strutture intervistate. Diversa la situazione di Milano, dove la componente business funge da parziale ammortizzatore, pur senza restare immune al trend negativo. Anche sul fronte delle cancellazioni, Venezia e Roma registrano i primi aumenti legati alla clientela extra-UE, che interessano rispettivamente il 93% e l’80% delle strutture campionate, seguite da Milano con il 76%. Temporaneo rallentamento “In questa fase stiamo osservando un temporaneo rallentamento, con una parte della domanda che tende a rinviare le decisioni di viaggio e un mercato che si conferma più prudente, anche nelle dinamiche di prenotazione”, dichiara Confindustria Alberghi. “È però ancora presto per valutare con precisione quali potranno essere gli effetti sulle prossime settimane e sull’andamento della stagione, perché l’evoluzione della situazione resta incerta. Proprio per questo è importante mantenere uno sguardo realistico ma equilibrato: l’Italia continua a essere una destinazione solida e attrattiva, ma sarà necessario monitorare con attenzione l’andamento delle prenotazioni per comprendere meglio gli sviluppi futuri”. Il quadro logistico globale appare oggi fortemente compromesso: come emerge dalle recenti analisi del World Travel & Tourism Council (WTTC), la cancellazione di oltre 43.000 voli e le pesanti restrizioni agli spazi aerei hanno innescato un’impennata dei costi operativi e delle tariffe, con riflessi critici sulla programmazione dei viaggi per la stagione pasquale ed estiva. Secondo le stime attuali dell’organismo internazionale, l’instabilità in Medio Oriente rischia di bruciare ogni giorno 600 milioni di euro a livello globale, colpendo duramente l’intera catena del valore del turismo. In questo scenario, sebbene il mercato domestico mostri una tenuta relativa con un incremento delle cancellazioni limitato al 12%, la contrazione dei flussi internazionali pone seri dubbi sulla redditività delle strutture nel breve-medio periodo. Confindustria Alberghi sottolinea come l’incertezza attuale stia portando a un congelamento delle prenotazioni. La criticità non riguarda solo il Medio Oriente, ma si estende anche ad altri mercati chiave come l’Australia, l’Iran e, in misura minore, gli USA, che iniziano a dare segni di contrazione. L’aumento dei costi dei voli, infatti, funge da ulteriore deterrente: i lunghi viaggi verso l’Europa diventano così meno accessibili. Un contesto complesso che l’Associazione continuerà a monitorare con attenzione per valutarne gli effetti sul settore alberghiero. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509897 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il rallentamento nei flussi turistici internazionali diretti verso l’Italia, e il progressivo congelamento delle prenotazioni per la stagione primaverile ed estiva: questi i primi effetti del conflitto in Medio Oriente sul sistema ricettivo nazionale. Il quadro che emerge dall’ultimo monitoraggio dell’Associazione italiana Confindustria Alberghi, su un campione di aziende associate, delinea un impatto asimmetrico che colpisce in particolare le Città d’Arte e il segmento lusso, dove è forte la componente del mercato internazionale. L'analisi evidenzia una contrazione delle prenotazioni extra-UE, con il 62% degli operatori che segnala una diminuzione della domanda e un contestuale incremento delle cancellazioni. L’analisi dei dati evidenzia l’impatto sul comparto lusso, dove la dipendenza dai mercati a lungo raggio è più forte. In particolare, il 67% delle strutture 5 stelle e il 65% di quelle 4 stelle denunciano un aumento delle cancellazioni da mercati extra-UE. Venezia, Roma e Firenze risentono della forte esposizione verso i mercati del Medio Oriente — Israele, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Kuwait — e dell’Asia, con Cina e Giappone in testa. Osservando il dettaglio di alcune destinazioni, Torino e Venezia mostrano i primi cali delle prenotazioni, che interessano rispettivamente l’80% e il 73% delle strutture intervistate. Diversa la situazione di Milano, dove la componente business funge da parziale ammortizzatore, pur senza restare immune al trend negativo. Anche sul fronte delle cancellazioni, Venezia e Roma registrano i primi aumenti legati alla clientela extra-UE, che interessano rispettivamente il 93% e l’80% delle strutture campionate, seguite da Milano con il 76%. Temporaneo rallentamento “In questa fase stiamo osservando un temporaneo rallentamento, con una parte della domanda che tende a rinviare le decisioni di viaggio e un mercato che si conferma più prudente, anche nelle dinamiche di prenotazione”, dichiara Confindustria Alberghi. “È però ancora presto per valutare con precisione quali potranno essere gli effetti sulle prossime settimane e sull’andamento della stagione, perché l’evoluzione della situazione resta incerta. Proprio per questo è importante mantenere uno sguardo realistico ma equilibrato: l’Italia continua a essere una destinazione solida e attrattiva, ma sarà necessario monitorare con attenzione l’andamento delle prenotazioni per comprendere meglio gli sviluppi futuri”. Il quadro logistico globale appare oggi fortemente compromesso: come emerge dalle recenti analisi del World Travel & Tourism Council (WTTC), la cancellazione di oltre 43.000 voli e le pesanti restrizioni agli spazi aerei hanno innescato un’impennata dei costi operativi e delle tariffe, con riflessi critici sulla programmazione dei viaggi per la stagione pasquale ed estiva. Secondo le stime attuali dell'organismo internazionale, l’instabilità in Medio Oriente rischia di bruciare ogni giorno 600 milioni di euro a livello globale, colpendo duramente l'intera catena del valore del turismo. In questo scenario, sebbene il mercato domestico mostri una tenuta relativa con un incremento delle cancellazioni limitato al 12%, la contrazione dei flussi internazionali pone seri dubbi sulla redditività delle strutture nel breve-medio periodo. Confindustria Alberghi sottolinea come l’incertezza attuale stia portando a un congelamento delle prenotazioni. La criticità non riguarda solo il Medio Oriente, ma si estende anche ad altri mercati chiave come l’Australia, l’Iran e, in misura minore, gli USA, che iniziano a dare segni di contrazione. L’aumento dei costi dei voli, infatti, funge da ulteriore deterrente: i lunghi viaggi verso l’Europa diventano così meno accessibili. Un contesto complesso che l’Associazione continuerà a monitorare con attenzione per valutarne gli effetti sul settore alberghiero. [post_title] => Confindustria alberghi: congelamento delle prenotazioni per l'Italia [post_date] => 2026-03-18T14:05:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773842746000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509843 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_447393" align="alignleft" width="450"] Gabriele Burgio[/caption] La quotazione in Borsa si avvicina e la conferma viene dallo stesso presidente e a.d. di Alpitour World, Gabriele Burgio, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera sottolinea come, dopo l’aumento della partecipazione nel capitale di Alpitour messo a segno da Tip, la Borsa sia diventata «uno sviluppo naturale. Stiamo ragionando e stiamo studiando: quando arriveremo a 200 milioni di Ebitda avremo la dimensione giusta». Malgrado la delicata situazione geopolitica, i tempi sono maturi: la corsa verso Piazza Affari è stata accelerata dai brillanti risultati conseguiti negli anni, culminati nell’ultimo bilancio, quello relativo all’anno finanziario 2024-25, che ha portato nelle casse del gruppo ricavi per quasi 2,3 miliardi di euro, in crescita del 9,8% sull’anno precedente e un utile pari a 75,4 milioni, in aumento del 41%. «Per il futuro, potremmo replicare il nostro modello in altri Paesi oppure rafforzare la nostra presenza in Italia. Personalmente, propenderei per la seconda ipotesi, in modo da consolidare il nostro ruolo di interlocutore per gli italiani che vogliono viaggiare all’estero e per gli stranieri che vogliono venire in Italia”, che attualmente procurano quasi il 20% del fatturato totale. Cambiamento strutturale Il manager evidenzia poi un cambiamento strutturale che sta interessando il turismo: «Oggi i viaggi non sono più un consumo discrezionale, ma quasi essenziale» ha spiegato Burgio. Si tratta di un trend emergente, che Alpitour World soddisfa con una potenza di 27 hotel e 18 aerei, che procura in un anno qualcosa come 3,3 milioni di turisti-clienti. «Abbiamo più di 1.000 clienti che fanno oltre otto viaggi all’anno con noi e oltre 3.000 che ne fanno più di cinque» spiega Burgio. Un flusso che né inflazione, né guerre, né aumento dei prezzi riusciranno a bloccare. “Fino a prima della guerra le previsioni sul 2026 erano rosee ed eravamo ampiamente sopra le attese per l’anno”. E anche in uno scenario complesso come quello attuale, la capacità di offrire tante soluzioni in aree del mondo differenti, potendo contare su una compagnia aerea di proprietà e su un gruppo alberghiero, può fare la differenza. “L’Egitto sta crescendo moltissimo, così come l’Italia, con gli hotel che stanno registrando prenotazioni in aumento del 27%. Per contro, l’interesse sugli Stati Uniti è un po’ calato e Cuba è praticamente chiusa”. Sulla situazione attuale, Burgio prende tempo: la stagione forte nelle località interessate dal conflitto «era ormai agli sgoccioli perchè sta arrivando il caldo. Ovviamente, i conflitti generano paura e, quindi, spingono a rinviare la prenotazione delle vacanze». Il fatto però di proporre tante destinazioni diverse «ci rende meno esposti agli choc geopolitici: lo dimostra il fatto che in questi anni di permacrisi i nostri risultati sono sempre cresciuti». Infine, sul futuro andamento dei prezzi, «per il momento non vedo inflazione sul turismo, anche se bisognerà vedere quali saranno gli effetti della fiammata di petrolio e gas». [post_title] => Alpitour World, Burgio: «La quotazione in Borsa è uno sviluppo naturale» [post_date] => 2026-03-18T14:00:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773842431000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509877 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Une Campagne en Provence (Bras) nel XII secolo era una fattoria templare circondata da prati e colline. Oggi è una struttura immersa in una foresta privata di 190 ettari che offre un’accoglienza fatta di camere in bed & breakfast, monolocali ed appartamenti, per un totale di 30 posti letto. La struttura, di proprietà di Martina e Claude Fussler, è vicina a diverse località ricche di storia e fascino: a pochi minuti dalla Basilica di Saint-Maximin, a meno di un’ora dalla Costa Azzurra, dalle Gole del Verdon o da Aix-en-Provence, celebre per i paesaggi di Cézanne, e da Marsiglia. Premiato con il riconoscimento European Wildlife Estate, il complesso offre numerose attività e servizi dedicati al relax e al benessere a contatto con la natura: ampi giardini, sentieri nel bosco per passeggiate o jogging, forest bathing, piscina, ciclismo, equitazione e corsi di cucina mediterranea. La gastronomia provenzale è protagonista con i prodotti locali. «I nostri punti di forza sono il comfort di alto livello e la cura del cliente – spiega Claude Fussler – che apprezza il contesto rilassante in cui siamo immersi e la personalizzazione dell’accoglienza». La maggior parte della clientela è costituita da francesi, tedeschi ed anglofoni. La percentuale degli italiani è ancora bassa. «Si tratta soprattutto di famiglie provenienti da Lombardia, Piemonte ed il resto dell’ Italia del nord – aggiunge Fussler – Abbiamo accolto l’invito della Camera di Commercio di Marsiglia che si sta concentrando sul mercato italiano che rappresenta per noi un’opportunità interessante. Per questo inseriremo anche la lingua italiana nel nostro sito, in modo da offrire tutte le informazioni più utili agli ospiti interessati. Puntiamo anche a rafforzare i rapporti con le agenzie ed i tour operator italiani ». Il core business di Une Campagne en Provence è rappresentato dalle famiglie. «Grazie ai servizi (piscina grande e piscina per bambini) - conclude Claude Fussler - ed alle diverse attività organizzate per grandi e piccoli, le famiglie trascorrono una settimana o periodi più lunghi. Mentre i bambini ed anche i nonni si divertono e rilassano tra passeggiate, percorsi sul pony, i genitori possono dedicarsi a visite ed escursioni nei dintorni oppure usufruire di trattamenti wellness personalizzati». (Maria Carniglia) [post_title] => Une campagne en Provence punta sul mercato italiano, vacanze relax tra natura e cultura [post_date] => 2026-03-18T12:42:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773837768000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509885 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alpitour World e Radio Italia fanno coppia fissa anche per l'estate 2026, con divertimento, musica, dirette radio e appuntamenti live in cinque strutture Bravo e Voihotels. Radio Italia, infatti, sarà presente dal 7 al 12 giugno al Bravo Tamra Beach di Sharm El Sheikh (Egitto) con 5 collegamenti quotidiani di Ilaria Cappelluti; dal 29 giugno al 4 luglio al Bravo Baia di Tindari (Sicilia, Messina) con le dirette di Mauro Marino e Francesca Leto dalle 13 alle 16 e di Giuditta Arecco e Marco Falivelli dalle 16 alle 18; dal 6 all’11 luglio al Voi Arenella Resort (Sicilia, Siracusa) con le dirette di Paoletta dalle 9 alle 12 e di Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi dalle 16 alle 18; dal 20 luglio all’1 agosto al Voi Tanka Village (Sardegna, Villasimius), con le dirette di Mauro Marino e Francesca Leto dalle 13 alle 16 e di Giuditta Arecco e Marco Falivelli dalle 16 alle 18; dal 31 agosto al 5 settembre al Bravo Alimini (Puglia, Alimini) con le dirette di Paoletta dalle 9 alle 12 e Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi dalle 16 alle 18. Previsti dj set a cura di Radio Italia, intrattenimento ed esibizioni live, contenuti esclusivi sul sito radioitalia.it e sui canali social dell’emittente. Neos accompagnerà i conduttori della Radio, gli artisti e gli ospiti con volo diretto da Milano Malpensa: a bordo sarà disponibile la playlist di Radio Italia, per garantire un intrattenimento musicale di qualità durante il viaggio. Le note di Radio Italia, inoltre, accompagneranno gli ospiti Bravo all’interno di tutti i villaggi nel mondo grazie alle speciali playlist curate dalla stessa radio. «La collaborazione con Radio Italia, che prosegue ormai da molti anni, rappresenta per noi un valore aggiunto essenziale nell’arricchire l’esperienza dei nostri ospiti - afferma Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing office Alpitour World -. Per il 2026 abbiamo scelto di ampliare ulteriormente il progetto includendo, per la prima volta, una tappa internazionale a Sharm El Sheikh, una delle mete più apprezzate dai nostri clienti, oltre alle iniziative nei nostri resort Bravo e Voihotels in Italia». «L’estate è da sempre il momento ideale per vivere la musica insieme e, anche per il 2026, saremo presenti nei villaggi con dirette, dj set ed esibizioni live per accompagnare gli ospiti con l’energia, l’emozione e la bellezza della musica italiana, creando momenti di condivisione e divertimento» aggiunge Alessandro Volanti, direttore marketing e commerciale Radio Italia. [post_title] => Alpitour World e Radio Italia rinnovano l'intesa. Primo appuntamento live a Sharm El Sheikh [post_date] => 2026-03-18T12:41:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773837663000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509864 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' iniziato il 16 marzo e proseguirà gradualmente nel corso del mese, il rinnovo della piattaforma digitale di American Airlines che migliora l'esperienza dei viaggiatori, con spiegazioni chiare in caso di ritardi o cancellazioni dei voli. La compagnia ha introdotto motivazioni chiare e di facile comprensione per ritardi e cancellazioni direttamente all’interno della app mobile e su aa.com: «Migliorare l’esperienza digitale è una priorità per il team di American - ha dichiarato Heather Garboden, chief customer officer del vettore -. Combinando strumenti self-service con spiegazioni puntuali, offriamo ai passeggeri maggiore trasparenza e più controllo durante tutto il viaggio, perché crediamo che la chiarezza generi fiducia, soprattutto in caso di disagi operativi». La nuova funzionalità si basa sulla piattaforma di gestione delle irregolarità di American, recentemente migliorata, che riunisce in un unico luogo gli strumenti di cui i passeggeri hanno bisogno per gestire cambiamenti inattesi nei loro piani di viaggio. Quando si verifica un ritardo o una cancellazione che rientra nei criteri, oppure una coincidenza a rischio, i passeggeri possono comprendere rapidamente cosa sta accadendo e intervenire, il tutto all’interno della stessa esperienza intuitiva. Oltre a visualizzare le motivazioni di ritardi e cancellazioni sull’app mobile e su aa.com, i passeggeri inizieranno a ricevere questo mese notifiche push personalizzate, e‑mail e messaggi di testo, garantendo comunicazioni tempestive, pertinenti e informative. Dietro le quinte, i sistemi di American traducono la complessità operativa in messaggi chiari e facilmente comprensibili, aiutando i passeggeri a capire cosa sta succedendo e cosa fare successivamente. La piattaforma di gestione delle irregolarità operative di American è disponibile per i passeggeri quando si verifica un’irregolarità operativa che rientra nei criteri previsti, come ritardi prolungati, coincidenze a rischio, mancati collegamenti o cancellazioni. L’app mobile più intelligente per il viaggio L’esperienza si basa sulla versione migliorata dell’app mobile di American, progettata per fungere da compagno di viaggio digitale lungo tutto il percorso. La schermata iniziale riprogettata mette in evidenza i dettagli del viaggio in tempo reale e offre accesso diretto agli strumenti di cui i passeggeri si avvalgono maggiormente durante il viaggio – dalle carte d’imbarco agli aggiornamenti sullo stato del volo, fino al supporto in caso di irregolarità operative. Quando si verificano irregolarità, la piattaforma centralizzata dedicata compare direttamente sulla schermata iniziale e, a partire da questo mese, apparirà anche all’interno della prenotazione del volo nell’app, consentendo ai passeggeri di consultare rapidamente e in modo efficiente le spiegazioni relative a ritardi e cancellazioni e di scegliere le opzioni di riprenotazione disponibili. [post_title] => American Airlines: aggiornamenti in tempo reale per ritardi o cancellazioni su app e sito [post_date] => 2026-03-18T10:52:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773831128000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una domanda di viaggio dinamica, che si traduce in una crescita solida nelle destinazioni europee e americane: è la fotografia scattata da Civitatis sui trend delle prenotazioni per la prossima settimana di Pasqua dall'inizio del conflitto in Medio Oriente. I dati della piattaforma specializzata nella prenotazione di tour e attività, mostrano che i viaggiatori stanno dando priorità alla sicurezza e alla ricchezza culturale di destinazioni consolidate. Senza tralasciare mete come il Giappone o il Sud-est asiatico, che continuano a raccogliere numerose prenotazioni, le aree geografiche che hanno registrato la maggiore accelerazione nell'ultima settimana sono - a livello europeo - Atene, Budapest, Siviglia o Cracovia registrano una crescita spettacolare. In Italia, Napoli, Roma, Firenze e Venezia guidano la domanda, insieme a Torino, Milano, Matera e le isole. In America Latina spiccano Rio de Janeiro e Buenos Aires, seguiti da Messico e Repubblica Dominicana. Infine, in Nord America, città come Orlando o Las Vegas superano il 50% di incremento. «Civitatis mantiene un monitoraggio costante della situazione globale per garantire la migliore esperienza al cliente - afferma il cco, Enrique Espinel che, in relazione alle destinazioni che attualmente risentono di criticità logistiche in Medio Oriente, spiega -: La nostra priorità assoluta è la tranquillità del viaggiatore e il supporto ai nostri partner locali. Stiamo lavorando fianco a fianco con i tour operator nelle zone colpite per offrire alternative flessibili. Per le agenzie e i viaggiatori i cui piani hanno subito variazioni, abbiamo attivato protocolli di supporto diretto che includono la gestione rapida dei rimborsi o il cambio di data per tutte le prenotazioni nelle aree interessate». [post_title] => Civitatis: «Crescono Europa e Americhe, di riflesso alla crisi in Medio Oriente» [post_date] => 2026-03-18T10:21:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773829318000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509846 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_509847" align="alignleft" width="300"] Agostino Pari, Alessandro Furlotti, Adnan Tolkun e Alptug Nasuhoglu[/caption] Una Turchia alternativa, che accanto agli itinerari a partenze garantite possa offrire circuiti alla scoperta di aspetti inediti e meno conosciuti del Paese. A proporre la destinazione con un taglio differente è Latitude, tour operator che fa il suo ingresso sul mercato italiano rappresentato da Tourism Connection. “Latitude è una dmc con 30 anni di esperienza alle spalle – spiega Adnan Tolkun, direttore commerciale per l’Italia -. Siamo già presenti su diversi mercati internazionali, da quelli sudamericani a quelli orientali. I tempi erano maturi per approcciare un bacino complesso come quello italiano, sicuramente difficile ma dalle ampie potenzialità di sviluppo per un marchio che abbina la profonda conoscenza del prodotto alla qualità e competitività delle proposte”. “La Turchia – aggiunge Alptug Nasuhoglu, sales & marketing manager – è molto più di quanto si possa credere, vantando un territorio ricco di tesori culturali e artistici, ma anche legati alle tradizioni e alla natura. Tesori da scoprire attraverso esperienze a contatto con le comunità locali e con il territorio”. Gli obiettivi Con circa 35.000 clienti totalizzati nell’ultimo anno, Latitude è pronto a entrare anche in Italia con obiettivi ambiziosi: “Stiamo dialogando con i tour operator che programmano la Turchia per attivare sinergie che ci portino a distribuire i nostri prodotti in un numero sempre più ampio di agenzie di viaggio – spiega Alessandro Furlotti, sales representative & travel consultant di Tourism Connection intervenuto alla presentazione a Milano insieme ad Agostino Pari, sales & tourism consultant -. A breve, accanto alla programmazione “classica”, proporremo una serie di circuiti esperienziali come quello alla scoperta dell’ “altra Anatolia”. L’obiettivo è quello di andare a intercettare una clientela curiosa e desiderosa di entrare in contatto autentico con la Turchia. Si tratta di una prima fase di sviluppo, che ci consentirà di tarare al meglio la nostra proposta sulle esigenze del mercato”. [post_title] => Latitude, la Turchia "alternativa" sbarca sul mercato italiano [post_date] => 2026-03-18T09:26:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773825964000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509825 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ajet aggiorna la policy relative alla modifiche dei voli in relazione all’attuale situazione in Medio Oriente, che coinvolge Iran, Iraq, Siria, Libano, Emirati Arabi Uniti, Dammam e Riyadh. In una nota al trade, la compagnia aerea spiega che tutti i passeggeri di AJet Airlines registrati per i voli da/per Iran, Iraq, Siria, Libano, Emirati Arabi Uniti, Dammam e Riyadh dal 28 febbraio 2026 al 31 marzo 2026 (inclusi), per i biglietti emessi entro il 28 febbraio 2026, possono effettuare modifiche entro il 10 maggio 2026 (incluso). Nel dettaglio: le modifiche alla prenotazione saranno effettuate gratuitamente. Per le richieste di rimborso: i biglietti non utilizzati saranno rimborsati gratuitamente; i biglietti parzialmente utilizzati, per i quali il viaggio non è stato completato, il rimborso dei voli non utilizzati sarà effettuato gratuitamente. Proroga della validità del biglietto: può essere estesa fino al 10 maggio 2026 (incluso) senza alcuna differenza tariffaria o penale. Queste policy si applicano anche ai servizi accessori e saranno valide solo per i voli operati da AJet. [post_title] => Ajet aggiorna la policy per cancellazioni e modifiche dei biglietti [post_date] => 2026-03-18T09:25:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773825955000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509794 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Livorno presenta un ricco calendario di eventi tra il blu del mare e il verde dei suoi parchi. Tra i primi appuntamenti da segnare in agenda c’è Harborea – Festa delle Piante e dei Giardini d’Oltremare, in programma dal 17 al 19 aprile nello storico Parco di Villa Mimbelli. La manifestazione, giunta alla quattordicesima edizione, trasforma il parco in un grande giardino aperto al pubblico, tra esposizioni florovivaistiche, incontri dedicati al paesaggio e alla botanica, laboratori e momenti di divulgazione dedicati al mondo del verde. Ogni edizione ruota attorno a un tema specifico. Quella del 2026 sarà intitolata “Mediterraneo crocevia di civiltà”, filo conduttore delle conversazioni e degli approfondimenti che si terranno nel teatrino della villa. In questi incontri, tradizionalmente molto seguiti dal pubblico, si alternano ospiti ed esperti per riflettere sul rapporto tra natura, cultura e paesaggio. Negli anni Harborea ha registrato un’affluenza di circa 10mila visitatori, un traguardo che gli organizzatori sperano di superare proprio grazie alle novità dell’edizione 2026. Pochi giorni dopo sarà il mare a diventare protagonista con la Settimana Velica Internazionale dell’Accademia Navale – Città di Livorno, che tornerà dal 24 aprile al 3 maggio 2026 portando nelle acque della città regate, equipaggi e velisti da tutta Italia e dall’estero. Promossa dall’Accademia Navale di Livorno, la manifestazione è oggi uno degli appuntamenti più importanti del panorama velico internazionale e coinvolge numerosi circoli nautici della costa, con competizioni di alto livello e iniziative dedicate anche alla vela giovanile e inclusiva. Resteranno invece nel calendario alcuni degli appuntamenti che negli anni hanno contribuito a rendere la Settimana Velica Internazionale un evento di primo piano nel panorama nautico: confermate la Naval Academies Regatta e la storica Regata dell’Accademia Navale – Ran 630. Con l’estate all’orizzonte, Livorno fa rotta su uno degli eventi più identitari della città: Effetto Venezia. Sono state infatti annunciate le date e il tema portante della nuova edizione – la 41esima, dal 29 luglio al 2 agosto – che, come ogni anno, accenderà il quartiere della Venezia Nuova con spettacoli, musica e installazioni artistiche. “Futuro Prossimo”, questo il tema individuato dalla direzione artistica di Grazia Di Michele, al timone per il terzo anno consecutivo, dedicando l’edizione 2026 interamente al mondo giovanile, che sarà protagonista del racconto. L’obiettivo è anche quello di creare un ponte transgenerazionale attraverso un dialogo che unisca arte e confronti tematici. [post_title] => Livorno, la primavera e l’estate animeranno parchi, mare e quartieri storici [post_date] => 2026-03-17T12:48:52+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773751732000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "confindustria alberghi congelamento delle prenotazioni litalia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":47,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4177,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il rallentamento nei flussi turistici internazionali diretti verso l’Italia, e il progressivo congelamento delle prenotazioni per la stagione primaverile ed estiva: questi i primi effetti del conflitto in Medio Oriente sul sistema ricettivo nazionale. Il quadro che emerge dall’ultimo monitoraggio dell’Associazione italiana Confindustria Alberghi, su un campione di aziende associate, delinea un impatto asimmetrico che colpisce in particolare le Città d’Arte e il segmento lusso, dove è forte la componente del mercato internazionale. L'analisi evidenzia una contrazione delle prenotazioni extra-UE, con il 62% degli operatori che segnala una diminuzione della domanda e un contestuale incremento delle cancellazioni.\r

\r

L’analisi dei dati evidenzia l’impatto sul comparto lusso, dove la dipendenza dai mercati a lungo raggio è più forte. In particolare, il 67% delle strutture 5 stelle e il 65% di quelle 4 stelle denunciano un aumento delle cancellazioni da mercati extra-UE. Venezia, Roma e Firenze risentono della forte esposizione verso i mercati del Medio Oriente — Israele, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Kuwait — e dell’Asia, con Cina e Giappone in testa.\r

\r

Osservando il dettaglio di alcune destinazioni, Torino e Venezia mostrano i primi cali delle prenotazioni, che interessano rispettivamente l’80% e il 73% delle strutture intervistate. Diversa la situazione di Milano, dove la componente business funge da parziale ammortizzatore, pur senza restare immune al trend negativo. Anche sul fronte delle cancellazioni, Venezia e Roma registrano i primi aumenti legati alla clientela extra-UE, che interessano rispettivamente il 93% e l’80% delle strutture campionate, seguite da Milano con il 76%.\r

Temporaneo rallentamento\r

“In questa fase stiamo osservando un temporaneo rallentamento, con una parte della domanda che tende a rinviare le decisioni di viaggio e un mercato che si conferma più prudente, anche nelle dinamiche di prenotazione”, dichiara Confindustria Alberghi. “È però ancora presto per valutare con precisione quali potranno essere gli effetti sulle prossime settimane e sull’andamento della stagione, perché l’evoluzione della situazione resta incerta. Proprio per questo è importante mantenere uno sguardo realistico ma equilibrato: l’Italia continua a essere una destinazione solida e attrattiva, ma sarà necessario monitorare con attenzione l’andamento delle prenotazioni per comprendere meglio gli sviluppi futuri”.\r

\r

Il quadro logistico globale appare oggi fortemente compromesso: come emerge dalle recenti analisi del World Travel & Tourism Council (WTTC), la cancellazione di oltre 43.000 voli e le pesanti restrizioni agli spazi aerei hanno innescato un’impennata dei costi operativi e delle tariffe, con riflessi critici sulla programmazione dei viaggi per la stagione pasquale ed estiva. Secondo le stime attuali dell'organismo internazionale, l’instabilità in Medio Oriente rischia di bruciare ogni giorno 600 milioni di euro a livello globale, colpendo duramente l'intera catena del valore del turismo. In questo scenario, sebbene il mercato domestico mostri una tenuta relativa con un incremento delle cancellazioni limitato al 12%, la contrazione dei flussi internazionali pone seri dubbi sulla redditività delle strutture nel breve-medio periodo.\r

\r

Confindustria Alberghi sottolinea come l’incertezza attuale stia portando a un congelamento delle prenotazioni. La criticità non riguarda solo il Medio Oriente, ma si estende anche ad altri mercati chiave come l’Australia, l’Iran e, in misura minore, gli USA, che iniziano a dare segni di contrazione. L’aumento dei costi dei voli, infatti, funge da ulteriore deterrente: i lunghi viaggi verso l’Europa diventano così meno accessibili. Un contesto complesso che l’Associazione continuerà a monitorare con attenzione per valutarne gli effetti sul settore alberghiero.\r

\r

","post_title":"Confindustria alberghi: congelamento delle prenotazioni per l'Italia","post_date":"2026-03-18T14:05:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773842746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509843","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447393\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Gabriele Burgio[/caption]\r

\r

La quotazione in Borsa si avvicina e la conferma viene dallo stesso presidente e a.d. di Alpitour World, Gabriele Burgio, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera sottolinea come, dopo l’aumento della partecipazione nel capitale di Alpitour messo a segno da Tip, la Borsa sia diventata «uno sviluppo naturale. Stiamo ragionando e stiamo studiando: quando arriveremo a 200 milioni di Ebitda avremo la dimensione giusta».\r

\r

Malgrado la delicata situazione geopolitica, i tempi sono maturi: la corsa verso Piazza Affari è stata accelerata dai brillanti risultati conseguiti negli anni, culminati nell’ultimo bilancio, quello relativo all’anno finanziario 2024-25, che ha portato nelle casse del gruppo ricavi per quasi 2,3 miliardi di euro, in crescita del 9,8% sull’anno precedente e un utile pari a 75,4 milioni, in aumento del 41%.\r

\r

«Per il futuro, potremmo replicare il nostro modello in altri Paesi oppure rafforzare la nostra presenza in Italia. Personalmente, propenderei per la seconda ipotesi, in modo da consolidare il nostro ruolo di interlocutore per gli italiani che vogliono viaggiare all’estero e per gli stranieri che vogliono venire in Italia”, che attualmente procurano quasi il 20% del fatturato totale.\r

Cambiamento strutturale\r

Il manager evidenzia poi un cambiamento strutturale che sta interessando il turismo: «Oggi i viaggi non sono più un consumo discrezionale, ma quasi essenziale» ha spiegato Burgio. Si tratta di un trend emergente, che Alpitour World soddisfa con una potenza di 27 hotel e 18 aerei, che procura in un anno qualcosa come 3,3 milioni di turisti-clienti.\r

\r

«Abbiamo più di 1.000 clienti che fanno oltre otto viaggi all’anno con noi e oltre 3.000 che ne fanno più di cinque» spiega Burgio. Un flusso che né inflazione, né guerre, né aumento dei prezzi riusciranno a bloccare. “Fino a prima della guerra le previsioni sul 2026 erano rosee ed eravamo ampiamente sopra le attese per l’anno”. E anche in uno scenario complesso come quello attuale, la capacità di offrire tante soluzioni in aree del mondo differenti, potendo contare su una compagnia aerea di proprietà e su un gruppo alberghiero, può fare la differenza. “L’Egitto sta crescendo moltissimo, così come l’Italia, con gli hotel che stanno registrando prenotazioni in aumento del 27%. Per contro, l’interesse sugli Stati Uniti è un po’ calato e Cuba è praticamente chiusa”.\r

\r

Sulla situazione attuale, Burgio prende tempo: la stagione forte nelle località interessate dal conflitto «era ormai agli sgoccioli perchè sta arrivando il caldo. Ovviamente, i conflitti generano paura e, quindi, spingono a rinviare la prenotazione delle vacanze». Il fatto però di proporre tante destinazioni diverse «ci rende meno esposti agli choc geopolitici: lo dimostra il fatto che in questi anni di permacrisi i nostri risultati sono sempre cresciuti».\r

\r

Infine, sul futuro andamento dei prezzi, «per il momento non vedo inflazione sul turismo, anche se bisognerà vedere quali saranno gli effetti della fiammata di petrolio e gas».\r

\r

","post_title":"Alpitour World, Burgio: «La quotazione in Borsa è uno sviluppo naturale»","post_date":"2026-03-18T14:00:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773842431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509877","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Une Campagne en Provence (Bras) nel XII secolo era una fattoria templare circondata da prati e colline. Oggi è una struttura immersa in una foresta privata di 190 ettari che offre un’accoglienza fatta di camere in bed & breakfast, monolocali ed appartamenti, per un totale di 30 posti letto.\r

\r

La struttura, di proprietà di Martina e Claude Fussler, è vicina a diverse località ricche di storia e fascino: a pochi minuti dalla Basilica di Saint-Maximin, a meno di un’ora dalla Costa Azzurra, dalle Gole del Verdon o da Aix-en-Provence, celebre per i paesaggi di Cézanne, e da Marsiglia.\r

\r

Premiato con il riconoscimento European Wildlife Estate, il complesso offre numerose attività e servizi dedicati al relax e al benessere a contatto con la natura: ampi giardini, sentieri nel bosco per passeggiate o jogging, forest bathing, piscina, ciclismo, equitazione e corsi di cucina mediterranea. La gastronomia provenzale è protagonista con i prodotti locali.\r

\r

«I nostri punti di forza sono il comfort di alto livello e la cura del cliente – spiega Claude Fussler – che apprezza il contesto rilassante in cui siamo immersi e la personalizzazione dell’accoglienza».\r

\r

La maggior parte della clientela è costituita da francesi, tedeschi ed anglofoni. La percentuale degli italiani è ancora bassa. «Si tratta soprattutto di famiglie provenienti da Lombardia, Piemonte ed il resto dell’ Italia del nord – aggiunge Fussler – Abbiamo accolto l’invito della Camera di Commercio di Marsiglia che si sta concentrando sul mercato italiano che rappresenta per noi un’opportunità interessante. Per questo inseriremo anche la lingua italiana nel nostro sito, in modo da offrire tutte le informazioni più utili agli ospiti interessati. Puntiamo anche a rafforzare i rapporti con le agenzie ed i tour operator italiani ».\r

\r

Il core business di Une Campagne en Provence è rappresentato dalle famiglie.\r

\r

«Grazie ai servizi (piscina grande e piscina per bambini) - conclude Claude Fussler - ed alle diverse attività organizzate per grandi e piccoli, le famiglie trascorrono una settimana o periodi più lunghi. Mentre i bambini ed anche i nonni si divertono e rilassano tra passeggiate, percorsi sul pony, i genitori possono dedicarsi a visite ed escursioni nei dintorni oppure usufruire di trattamenti wellness personalizzati».\r

\r

(Maria Carniglia)\r

\r

","post_title":"Une campagne en Provence punta sul mercato italiano, vacanze relax tra natura e cultura","post_date":"2026-03-18T12:42:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773837768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509885","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alpitour World e Radio Italia fanno coppia fissa anche per l'estate 2026, con divertimento, musica, dirette radio e appuntamenti live in cinque strutture Bravo e Voihotels.\r

\r

Radio Italia, infatti, sarà presente dal 7 al 12 giugno al Bravo Tamra Beach di Sharm El Sheikh (Egitto) con 5 collegamenti quotidiani di Ilaria Cappelluti; dal 29 giugno al 4 luglio al Bravo Baia di Tindari (Sicilia, Messina) con le dirette di Mauro Marino e Francesca Leto dalle 13 alle 16 e di Giuditta Arecco e Marco Falivelli dalle 16 alle 18; dal 6 all’11 luglio al Voi Arenella Resort (Sicilia, Siracusa) con le dirette di Paoletta dalle 9 alle 12 e di Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi dalle 16 alle 18; dal 20 luglio all’1 agosto al Voi Tanka Village (Sardegna, Villasimius), con le dirette di Mauro Marino e Francesca Leto dalle 13 alle 16 e di Giuditta Arecco e Marco Falivelli dalle 16 alle 18; dal 31 agosto al 5 settembre al Bravo Alimini (Puglia, Alimini) con le dirette di Paoletta dalle 9 alle 12 e Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi dalle 16 alle 18. Previsti dj set a cura di Radio Italia, intrattenimento ed esibizioni live, contenuti esclusivi sul sito radioitalia.it e sui canali social dell’emittente.\r

\r

Neos accompagnerà i conduttori della Radio, gli artisti e gli ospiti con volo diretto da Milano Malpensa: a bordo sarà disponibile la playlist di Radio Italia, per garantire un intrattenimento musicale di qualità durante il viaggio. Le note di Radio Italia, inoltre, accompagneranno gli ospiti Bravo all’interno di tutti i villaggi nel mondo grazie alle speciali playlist curate dalla stessa radio.\r

\r

«La collaborazione con Radio Italia, che prosegue ormai da molti anni, rappresenta per noi un valore aggiunto essenziale nell’arricchire l’esperienza dei nostri ospiti - afferma Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing office Alpitour World -. Per il 2026 abbiamo scelto di ampliare ulteriormente il progetto includendo, per la prima volta, una tappa internazionale a Sharm El Sheikh, una delle mete più apprezzate dai nostri clienti, oltre alle iniziative nei nostri resort Bravo e Voihotels in Italia».\r

\r

«L’estate è da sempre il momento ideale per vivere la musica insieme e, anche per il 2026, saremo presenti nei villaggi con dirette, dj set ed esibizioni live per accompagnare gli ospiti con l’energia, l’emozione e la bellezza della musica italiana, creando momenti di condivisione e divertimento» aggiunge Alessandro Volanti, direttore marketing e commerciale Radio Italia.","post_title":"Alpitour World e Radio Italia rinnovano l'intesa. Primo appuntamento live a Sharm El Sheikh","post_date":"2026-03-18T12:41:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773837663000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' iniziato il 16 marzo e proseguirà gradualmente nel corso del mese, il rinnovo della piattaforma digitale di American Airlines che migliora l'esperienza dei viaggiatori, con spiegazioni chiare in caso di ritardi o cancellazioni dei voli.\r

\r

La compagnia ha introdotto motivazioni chiare e di facile comprensione per ritardi e cancellazioni direttamente all’interno della app mobile e su aa.com: «Migliorare l’esperienza digitale è una priorità per il team di American - ha dichiarato Heather Garboden, chief customer officer del vettore -. Combinando strumenti self-service con spiegazioni puntuali, offriamo ai passeggeri maggiore trasparenza e più controllo durante tutto il viaggio, perché crediamo che la chiarezza generi fiducia, soprattutto in caso di disagi operativi».\r

\r

La nuova funzionalità si basa sulla piattaforma di gestione delle irregolarità di American, recentemente migliorata, che riunisce in un unico luogo gli strumenti di cui i passeggeri hanno bisogno per gestire cambiamenti inattesi nei loro piani di viaggio. Quando si verifica un ritardo o una cancellazione che rientra nei criteri, oppure una coincidenza a rischio, i passeggeri possono comprendere rapidamente cosa sta accadendo e intervenire, il tutto all’interno della stessa esperienza intuitiva.\r

\r

Oltre a visualizzare le motivazioni di ritardi e cancellazioni sull’app mobile e su aa.com, i passeggeri inizieranno a ricevere questo mese notifiche push personalizzate, e‑mail e messaggi di testo, garantendo comunicazioni tempestive, pertinenti e informative.\r

Dietro le quinte, i sistemi di American traducono la complessità operativa in messaggi chiari e facilmente comprensibili, aiutando i passeggeri a capire cosa sta succedendo e cosa fare successivamente.\r

\r

La piattaforma di gestione delle irregolarità operative di American è disponibile per i passeggeri quando si verifica un’irregolarità operativa che rientra nei criteri previsti, come ritardi prolungati, coincidenze a rischio, mancati collegamenti o cancellazioni.\r

\r

L’app mobile più intelligente per il viaggio\r

\r

L’esperienza si basa sulla versione migliorata dell’app mobile di American, progettata per fungere da compagno di viaggio digitale lungo tutto il percorso.\r

\r

La schermata iniziale riprogettata mette in evidenza i dettagli del viaggio in tempo reale e offre accesso diretto agli strumenti di cui i passeggeri si avvalgono maggiormente durante il viaggio – dalle carte d’imbarco agli aggiornamenti sullo stato del volo, fino al supporto in caso di irregolarità operative.\r

\r

Quando si verificano irregolarità, la piattaforma centralizzata dedicata compare direttamente sulla schermata iniziale e, a partire da questo mese, apparirà anche all’interno della prenotazione del volo nell’app, consentendo ai passeggeri di consultare rapidamente e in modo efficiente le spiegazioni relative a ritardi e cancellazioni e di scegliere le opzioni di riprenotazione disponibili.","post_title":"American Airlines: aggiornamenti in tempo reale per ritardi o cancellazioni su app e sito","post_date":"2026-03-18T10:52:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773831128000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una domanda di viaggio dinamica, che si traduce in una crescita solida nelle destinazioni europee e americane: è la fotografia scattata da Civitatis sui trend delle prenotazioni per la prossima settimana di Pasqua dall'inizio del conflitto in Medio Oriente.\r

\r

I dati della piattaforma specializzata nella prenotazione di tour e attività, mostrano che i viaggiatori stanno dando priorità alla sicurezza e alla ricchezza culturale di destinazioni consolidate. Senza tralasciare mete come il Giappone o il Sud-est asiatico, che continuano a raccogliere numerose prenotazioni, le aree geografiche che hanno registrato la maggiore accelerazione nell'ultima settimana sono - a livello europeo - Atene, Budapest, Siviglia o Cracovia registrano una crescita spettacolare. In Italia, Napoli, Roma, Firenze e Venezia guidano la domanda, insieme a Torino, Milano, Matera e le isole.\r

In America Latina spiccano Rio de Janeiro e Buenos Aires, seguiti da Messico e Repubblica Dominicana. Infine, in Nord America, città come Orlando o Las Vegas superano il 50% di incremento.\r

\r

\r

«Civitatis mantiene un monitoraggio costante della situazione globale per garantire la migliore esperienza al cliente - afferma il cco, Enrique Espinel che, in relazione alle destinazioni che attualmente risentono di criticità logistiche in Medio Oriente, spiega -: La nostra priorità assoluta è la tranquillità del viaggiatore e il supporto ai nostri partner locali. Stiamo lavorando fianco a fianco con i tour operator nelle zone colpite per offrire alternative flessibili. Per le agenzie e i viaggiatori i cui piani hanno subito variazioni, abbiamo attivato protocolli di supporto diretto che includono la gestione rapida dei rimborsi o il cambio di data per tutte le prenotazioni nelle aree interessate».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Civitatis: «Crescono Europa e Americhe, di riflesso alla crisi in Medio Oriente»","post_date":"2026-03-18T10:21:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773829318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509846","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509847\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Agostino Pari, Alessandro Furlotti, Adnan Tolkun e Alptug Nasuhoglu[/caption]\r

\r

Una Turchia alternativa, che accanto agli itinerari a partenze garantite possa offrire circuiti alla scoperta di aspetti inediti e meno conosciuti del Paese. A proporre la destinazione con un taglio differente è Latitude, tour operator che fa il suo ingresso sul mercato italiano rappresentato da Tourism Connection.\r

\r

“Latitude è una dmc con 30 anni di esperienza alle spalle – spiega Adnan Tolkun, direttore commerciale per l’Italia -. Siamo già presenti su diversi mercati internazionali, da quelli sudamericani a quelli orientali. I tempi erano maturi per approcciare un bacino complesso come quello italiano, sicuramente difficile ma dalle ampie potenzialità di sviluppo per un marchio che abbina la profonda conoscenza del prodotto alla qualità e competitività delle proposte”.\r

\r

“La Turchia – aggiunge Alptug Nasuhoglu, sales & marketing manager – è molto più di quanto si possa credere, vantando un territorio ricco di tesori culturali e artistici, ma anche legati alle tradizioni e alla natura. Tesori da scoprire attraverso esperienze a contatto con le comunità locali e con il territorio”.\r

Gli obiettivi\r

Con circa 35.000 clienti totalizzati nell’ultimo anno, Latitude è pronto a entrare anche in Italia con obiettivi ambiziosi: “Stiamo dialogando con i tour operator che programmano la Turchia per attivare sinergie che ci portino a distribuire i nostri prodotti in un numero sempre più ampio di agenzie di viaggio – spiega Alessandro Furlotti, sales representative & travel consultant di Tourism Connection intervenuto alla presentazione a Milano insieme ad Agostino Pari, sales & tourism consultant -. A breve, accanto alla programmazione “classica”, proporremo una serie di circuiti esperienziali come quello alla scoperta dell’ “altra Anatolia”. L’obiettivo è quello di andare a intercettare una clientela curiosa e desiderosa di entrare in contatto autentico con la Turchia. Si tratta di una prima fase di sviluppo, che ci consentirà di tarare al meglio la nostra proposta sulle esigenze del mercato”.","post_title":"Latitude, la Turchia \"alternativa\" sbarca sul mercato italiano","post_date":"2026-03-18T09:26:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773825964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ajet aggiorna la policy relative alla modifiche dei voli in relazione all’attuale situazione in Medio Oriente, che coinvolge Iran, Iraq, Siria, Libano, Emirati Arabi Uniti, Dammam e Riyadh.\r

\r

In una nota al trade, la compagnia aerea spiega che tutti i passeggeri di AJet Airlines registrati per i voli da/per Iran, Iraq, Siria, Libano, Emirati Arabi Uniti, Dammam e Riyadh dal 28 febbraio 2026 al 31 marzo 2026 (inclusi), per i biglietti emessi entro il 28 febbraio 2026, possono effettuare modifiche entro il 10 maggio 2026 (incluso).\r

\r

Nel dettaglio: le modifiche alla prenotazione saranno effettuate gratuitamente. Per le richieste di rimborso: i biglietti non utilizzati saranno rimborsati gratuitamente; i biglietti parzialmente utilizzati, per i quali il viaggio non è stato completato, il rimborso dei voli non utilizzati sarà effettuato gratuitamente.\r

\r

Proroga della validità del biglietto: può essere estesa fino al 10 maggio 2026 (incluso) senza alcuna differenza tariffaria o penale. Queste policy si applicano anche ai servizi accessori e saranno valide solo per i voli operati da AJet.","post_title":"Ajet aggiorna la policy per cancellazioni e modifiche dei biglietti","post_date":"2026-03-18T09:25:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773825955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509794","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Livorno presenta un ricco calendario di eventi tra il blu del mare e il verde dei suoi parchi.\r

\r

Tra i primi appuntamenti da segnare in agenda c’è Harborea – Festa delle Piante e dei Giardini d’Oltremare, in programma dal 17 al 19 aprile nello storico Parco di Villa Mimbelli. La manifestazione, giunta alla quattordicesima edizione, trasforma il parco in un grande giardino aperto al pubblico, tra esposizioni florovivaistiche, incontri dedicati al paesaggio e alla botanica, laboratori e momenti di divulgazione dedicati al mondo del verde. Ogni edizione ruota attorno a un tema specifico.\r

\r

Quella del 2026 sarà intitolata “Mediterraneo crocevia di civiltà”, filo conduttore delle conversazioni e degli approfondimenti che si terranno nel teatrino della villa. In questi incontri, tradizionalmente molto seguiti dal pubblico, si alternano ospiti ed esperti per riflettere sul rapporto tra natura, cultura e paesaggio.\r

\r

Negli anni Harborea ha registrato un’affluenza di circa 10mila visitatori, un traguardo che gli organizzatori sperano di superare proprio grazie alle novità dell’edizione 2026.\r

\r

Pochi giorni dopo sarà il mare a diventare protagonista con la Settimana Velica Internazionale dell’Accademia Navale – Città di Livorno, che tornerà dal 24 aprile al 3 maggio 2026 portando nelle acque della città regate, equipaggi e velisti da tutta Italia e dall’estero. Promossa dall’Accademia Navale di Livorno, la manifestazione è oggi uno degli appuntamenti più importanti del panorama velico internazionale e coinvolge numerosi circoli nautici della costa, con competizioni di alto livello e iniziative dedicate anche alla vela giovanile e inclusiva.\r

\r

Resteranno invece nel calendario alcuni degli appuntamenti che negli anni hanno contribuito a rendere la Settimana Velica Internazionale un evento di primo piano nel panorama nautico: confermate la Naval Academies Regatta e la storica Regata dell’Accademia Navale – Ran 630.\r

\r

Con l’estate all’orizzonte, Livorno fa rotta su uno degli eventi più identitari della città: Effetto Venezia.\r

\r

Sono state infatti annunciate le date e il tema portante della nuova edizione – la 41esima, dal 29 luglio al 2 agosto – che, come ogni anno, accenderà il quartiere della Venezia Nuova con spettacoli, musica e installazioni artistiche.\r

\r

“Futuro Prossimo”, questo il tema individuato dalla direzione artistica di Grazia Di Michele, al timone per il terzo anno consecutivo, dedicando l’edizione 2026 interamente al mondo giovanile, che sarà protagonista del racconto. L’obiettivo è anche quello di creare un ponte transgenerazionale attraverso un dialogo che unisca arte e confronti tematici.","post_title":"Livorno, la primavera e l’estate animeranno parchi, mare e quartieri storici","post_date":"2026-03-17T12:48:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773751732000]}]}}