Confesercenti: tornano gli stranieri in Italia. Città d’arte protagoniste.

La ‘grande bellezza’ del patrimonio culturale italiano torna a conquistare visitatori stranieri e domestici. È quanto emerge da uno studio condotto da CST per Assoturismo Confesercenti, presentato a Roma alla presenza del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, dell’amministratore delegato di ENIT Roberta Garibaldi, della Presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise, del Presidente nazionale di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina e del Vicepresidente vicario di Assohotel Confesercenti Nicola Scolamacchia, con la moderazione di Cinzia Conti dell’Ansa.

Tra giugno e agosto sono previste nelle città d’arte 27,4 milioni di presenze, oltre 5,5 milioni in più rispetto al 2021. Un boom dovuto soprattutto al ritorno dei turisti stranieri: oltre 17,5 milioni, il 34% in più rispetto alla scorsa estate.

Tra i turisti stranieri in forte aumento, si segnalano tedeschi, francesi, statunitensi, britannici, olandesi, spagnoli, austriaci e svizzeri. Sempre sulla ripresa della domanda straniera, presentano un leggero aumento anche i bacini del Belgio, Scandinavia, Polonia, Brasile e Ungheria. Di ritorno, ma con quote marginali, canadesi, indiani, russi, giapponesi, israeliani e sudafricani.

“Naturalmente il ritorno degli stranieri genererà un impatto importante anche sui consumi turistici – commenta Cinzia Conti -, che toccheranno quota 9,1 miliardi di euro”, di cui 4,3 nel solo trimestre estivo.

“Sono stati anni di tempesta perfetta, ma anche di cambiamenti profondi – ha aggiunto Roberta Garibaldi, a.d. dell’Enit – Abbiamo visto dei dati sul cambiamento dell’offerta e dell’intermediazione. Tante tendenze in essere hanno subito un’accelerazione: il turista è cambiato, cerca viaggi più personali, è attento all’aspetto della sostenibilità, ambientale e sociale, cerca il concetto di benessere in viaggio”.

Tra le carte da giocare, digitalizzazione e cicloturismo sono ai primi posti nell’intervento del ministro Garavaglia: “Sicuramente l’innovazione e la digitalizzazione hanno bisogno di investimenti importanti. L’hub digitale su cui stiamo lavorando è già stato rivisitato, ma a ottobre, con l’app, avremo le carte in regola per giocarcela con i migliori”. Sul turismo a due ruote, il ministro aggiunge: “Si tratta di un’enorme opportunità, in Germania vale 20 miliardi, in Italia solo 5: si tratta di margini di crescita importanti”.

C’è un problema da risolvere, però, che incombe sulle imprese: il reperimento dei lavoratori per il settore turismo. Lo sostiene Patrizia De Luise: “Abbiamo vissuto uno scenario difficile che ha travolto chi fa impresa in questo Paese – spiega la Presidente nazionale di Confesercenti -. Oggi abbiamo un problema con i lavoratori, dobbiamo capire bene come intervenire, ma sappiamo che il problema non è del reddito di cittadinanza: 2/3 delle persone che lo prendono non sarebbero comunque occupabili nelle nostre imprese”.