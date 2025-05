E’ arrivato il momento che le compagnie aeree abbiano il fondo di garanzia Pier Ezhaya nel ruolo di presidente di Astoi ha affermato che il turismo organizzato ha troppe forme di rappresentanza. E ha ragione. Troppe sigle, troppe voci a parlare. Così, specialmente nei rapporti politici non si va da nessuna parte. Ma questa frammentazione potrebbe ritornare utile. Sarebbe opportuno che le sigle si unissero per un unico scopo: forzare l’Unione europea o chi per essa a regolamentare per legge un fondo di garanzia per le compagnie aeree. A chiunque osserva il settore da fuori sembra impossibile che i vettori non debbano creare un fondo di garanzia nel caso che uno di loro fallisca (e in questi anni i casi sono stati molti). La legge del più forte Perché gli operatori devono averlo e anche le agenzie e le compagnie aeree no? La risposta è facile. Perché le compagnie aeree a livello di lobby sono molto più forti di chiunque altro. ma qui non si tratta di essere forti o deboli. Si tratta di tutelare i consumatori, i passeggeri. In pratica la nuova Direttiva pacchetti è così sbilanciata nei confronti dei consumatori da mettere a rischio la vita stessa di operatori e agenzie di viaggio. E i passeggeri degli aerei non sono consumatori? Cosa sono dei simpatici attraversatori dell’atmosfera? perché in questo mondo così complesso le regole non valgono mai per tutti. l’Europa è nata per dare la giusta importanza a tutte le istanze e non solo a quelle dei più forti. Il fondo di garanzia alle compagnie aeree è un obbligo che non si può più aggirare. L’Europa si svegli. Condividi

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Visit Denver, l'ufficio del Turismo del Colorado, The Great American West, United Airlines e Aeroporti di Roma, è stata celebrata con un evento di presentazione che si è svolto a Roma dedicato alle bellezze e alle esperienze offerte da queste destinazioni statunitensi.\r

«Questa nuova rotta fra Roma e Denver si inserisce perfettamente nei nostri piani strategici per connettere la nostra destinazione con il mondo - ha dichiarato Richard Scharf, presidente e ceo di Visit Denver -. La nostra accogliente città si trova ai piedi delle Montagne Rocciose: rilassata, coinvolgente, e perfetta in ogni stagione, dove lo spirito dell’avventura incontra una genuina ospitalità».\r

Il Colorado offre esperienze uniche in ogni periodo dell’anno. «Un’avventura all’aria aperta qui non sarebbe completa senza una visita al maestoso Rocky Mountain National Park o un tuffo nella storia western nei quartieri storici nati durante la corsa all’oro», ha affermato Tim Wolfe, direttore dell’Ufficio del Turismo del Colorado. «Con questo collegamento diretto ci aspettiamo un incremento significativo del numero di turisti italiani, attratti dai nostri innumerevoli itinerari estivi e invernali».\r

Guardando al futuro, Wolfe ha annunciato che per il 2025 sono in programma diverse attività di marketing dedicate al mercato italiano, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della destinazione e aumentare gli arrivi dall’Italia.\r

L’espansione dell’offerta turistica statunitense non si ferma al solo Colorado. A essere promossa è anche la vasta regione del Great American West, che comprende quattro stati: Idaho, North Dakota, South Dakota e Wyoming. «È una regione autentica, ricca di paesaggi mozzafiato e di storia, davvero magica - ha commentato Olga Mazzoni, rappresentante italiana di The Great American West -. Offriamo al mercato italiano numerosi itinerari che spaziano dai parchi nazionali alla fauna selvatica, dai rodei estivi ai PowWow – le spettacolari cerimonie di danze e canti tradizionali dei nativi americani».\r

(Quirino Falessi)\r

\r

[gallery ids=\"489992,489993,489991\"]","post_title":"Denver porta d’accesso per Colorado e Great American West grazie al volo diretto di United","post_date":"2025-05-07T15:21:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746631300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489979","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Milano Linate diventa sempre più casa su misura per Ita Airways, che questa mattina ha inaugurato qui la nuova Runway Lounge, occasione ideale anche per lanciare la nuova partnership con il Coni che la vede protagonista in qualità di compagnia aerea sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, Milano-Cortina 2026.\r

\r

Ma anche un momento che consente a Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita, di mettere a fuoco andamento e prospettive per il city airport in particolare e per il vettore più in generale, all'indomani della presentazione dei risultati del primo trimestre 2025. \r

\r

«Una lounge da 500 metri quadri, con 125 posti, area food, business e relax, che risponde a tutte le esigenze dei passeggeri del gruppo Lufthansa - spiega Eberhart -. E rappresenta un traguardo significativo per la compagnia che a Linate lo scorso anno ha trasportato oltre 5 milioni di passeggeri e 1,2 milioni nel primo trimestre 2025». Numeri, quelli 2025, che l'ad ammette saranno, anzi, lo sono già «influenzati dalla presenza di easyJet sullo scalo: evidentemente i 'rimedi' (chiesti dall'antitrust Ue, ndr) funzionano. Ma, se saremo molto fortunati, non escludo supereremo i quasi 6 milioni trasportati nel 2024».\r

\r

Dal city airport Ita opera attualmente un network di 27 destinazioni, numero che non cambierà nel 2025, visto comeun periodo «di consolidamento», che tiene conto quindi della competizione con easyJet, ma anche di quella «con Klm, che da Malpensa ha trasferito qui i voli per Amsterdam. Vediamo come prosegue quest'anno e poi decideremo come muoverci». \r

\r

La partnership con il Coni\r

E' il presidente di Ita, Sandro Pappalardo, a raccontare l'affinità della compagnia con lo sport: «La partnership con il Coni enfatizza ulteriormente la grande unione di Ita con l'Italia e con lo sport azzurro, e con i valori che da sempre lo sport rappresenta. Costanza, impegno, affetto per l'appartenenza: sono valori che hanno accompagnato 5.000 persone che hanno realizzato un sogno, prendendo in mano una start up e portando oggi la compagnia al giusto posizionamento nel panorama italiano ed europeo. Noi diciamo grazie a queste persone che hanno realizzato un sogno tutto italiano. Lo sport è un'eccellenza nazionale e Ita anche: entrambi hanno dovere di essere ambasciatori dell'Italia nel mondo».\r

\r

Il presidente Malagò, sottolinea inoltre come «Ita Airways incarna i valori fondanti dello sport, e questa alleanza naturale proietta l'immagine dell'Italia, con la sua innata ospitalità e la sua vocazione turistica, sulla scena globale. Siamo convinti che questa collaborazione non sia solo un accordo, ma un passaggio storico che rafforza i nostri Giochi Olimpici e Paralimpici e l'eredità che lasceranno».\r

\r

Agenzie di viaggio «preziose»\r

\r

\r

Un canale «molto prezioso»: così Eberhart definisce le agenzie di viaggio, per le quali «manteniamo strumenti ad hoc e incentivi e una presenza assidua dei nostri sales su tutto il territorio nazionale, anzi: abbiamo una penetrazione veramente capillare, che raggiunge anche le piccole agenzie». All'estero il rapporto con il trade «è un po' più difficile, ma grazie alla collaborazione con il gruppo Lufthansa ci sarà la possibilità di avere una copertura molto più completa, a partire da Germania, Svizzera, Austria e Belgio, e attraverso i partner negli Stati Uniti e in Asia, dove abbiamo diverse jv, ad esempio in Giappone, a Singapore, Cina: tutti contratti di cui Ita beneficerà in futuro».\r

\r

\r

Milano e la moda\r

\r

Il nome scelto per la lounge simboleggia un ulteriore legame con Milano: Runway non è solo la pista di decollo ma anche la passerella delle sfilate di moda che identificano la città a livello mondiale, quello stesso settore fashion che catalizza milioni di visitatori ogni anno. Ecco quindi una mini collezione creata in esclusiva per Ita: 12 'day jamas' ispirati a 12 destinazioni del network della compagnia.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways spicca il volo: da Linate alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026","post_date":"2025-05-07T15:06:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746630377000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_355923\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Elisabetta Fabri[/caption]\r

\r

Confindustria Alberghi esprime pieno sostegno al regolamento approvato dal Consiglio comunale di Firenze sulle locazioni turistiche brevi. Una misura che va nella direzione giusta per tutelare l’identità della città, la qualità dell’offerta turistica e l’equilibrio tra residenti e visitatori.\r

\r

“Firenze compie una scelta coraggiosa, rispondendo con responsabilità a un’esigenza concreta del territorio. Di fronte a uno sviluppo incontrollato degli affitti brevi che rischia di svuotare i centri storici e snaturare le città, il Comune ha deciso di intervenire per preservare l’autenticità del tessuto urbano e garantire un turismo sostenibile – dichiara Elisabetta Fabri, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.”\r

\r

La decisione di Firenze arriva dopo la sentenza n. 2928/2025 del Consiglio di Stato che ha annullato un provvedimento simile adottato dal Comune di Sirmione, ponendo limiti alle possibilità di intervento degli enti locali. Tuttavia, la scelta del capoluogo toscano rappresenta un’importante presa di posizione in difesa della città, dei suoi abitanti e della sua attrattività.\r

\r

“Riconosciamo che a livello nazionale sia stato già fatto molto e senza gli interventi previsti sino ad oggi la situazione sarebbe rimasta allo stallo, ma occorre un ulteriore passaggio. Auspichiamo in una norma nazionale che, laddove necessario, fornisca strumenti ai Sindaci per regolamentare il fenomeno in base alle specifiche esigenze del territorio, anche alla luce della disponibilità dei dati monitorati dalla Banca Dati Strutture Ricettive e dal Codice Identificativo Nazionale – prosegue la Presidente Fabri.”\r

\r

“Non siamo per il turismo a tutti i costi, ma per un turismo sostenibile che nutra le nostre città. Preservare la vivibilità del Paese è un dovere verso i cittadini e verso il settore stesso. Le destinazioni di successo sono quelle capaci di offrire autenticità, relazioni umane e scambio culturale tra residenti e viaggiatori in un contesto servito da infrastrutture e servizi adeguati. Dobbiamo invece contrastare il fenomeno della desertificazione perché l’attrattività e la sostenibilità dei nostri centri dipendono da un equilibrio virtuoso che rende possibile l’incontro e apre il dialogo tra abitanti e visitatori.\r

\r

Un legame che fa del turismo di qualità un motore di crescita, capace di arricchirci attraverso l’incontro tra culture diverse, un valore che non possiamo permetterci di perdere. Senza questo scambio e senza la vita quotidiana dei quartieri, le città perdono la loro anima e il fascino autentico della dolce vita, tanto apprezzato nel mondo – conclude la Fabri.” \r

\r

\r

\r

","post_title":"Confindustria Alberghi a fianco di Firenze sugli affitti brevi","post_date":"2025-05-07T14:16:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746627416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489976","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pier Ezhaya nel ruolo di presidente di Astoi ha affermato che il turismo organizzato ha troppe forme di rappresentanza. E ha ragione. Troppe sigle, troppe voci a parlare. Così, specialmente nei rapporti politici non si va da nessuna parte.\r

\r

Ma questa frammentazione potrebbe ritornare utile. Sarebbe opportuno che le sigle si unissero per un unico scopo: forzare l'Unione europea o chi per essa a regolamentare per legge un fondo di garanzia per le compagnie aeree. A chiunque osserva il settore da fuori sembra impossibile che i vettori non debbano creare un fondo di garanzia nel caso che uno di loro fallisca (e in questi anni i casi sono stati molti).\r

La legge del più forte\r

Perché gli operatori devono averlo e anche le agenzie e le compagnie aeree no? La risposta è facile. Perché le compagnie aeree a livello di lobby sono molto più forti di chiunque altro. ma qui non si tratta di essere forti o deboli. Si tratta di tutelare i consumatori, i passeggeri. In pratica la nuova Direttiva pacchetti è così sbilanciata nei confronti dei consumatori da mettere a rischio la vita stessa di operatori e agenzie di viaggio.\r

\r

E i passeggeri degli aerei non sono consumatori? Cosa sono dei simpatici attraversatori dell'atmosfera? perché in questo mondo così complesso le regole non valgono mai per tutti. l'Europa è nata per dare la giusta importanza a tutte le istanze e non solo a quelle dei più forti.\r

\r

Il fondo di garanzia alle compagnie aeree è un obbligo che non si può più aggirare. L'Europa si svegli.","post_title":"E' arrivato il momento che le compagnie aeree abbiano il fondo di garanzia","post_date":"2025-05-07T12:40:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1746621627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489971\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il direttore commerciale, Riccardo Fantoni[/caption]\r

Sono partiti i Summer Days di Costa Crociere, la promozione speciale che offre fino a 300 euro di sconto a cabina e un “acconto leggero” di 100 euro a persona, per prenotazioni effettuate entro il 31 maggio 2025, su crociere estive alla scoperta del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa e sui programmi dell’autunno-inverno verso mete calde come gli Emirati, i Caraibi e le isole Canarie.\r

Grandissima attenzione al tema dell’accessibilità che si riflette in un’ampia disponibilità di porti, aeroporti e voli charter, ma anche in un efficiente sistema di collegamenti via terra in bus e treni. In particolare, spicca la partnership strategica con Trenitalia, che garantirà ai crocieristi sconti fino all’80%. Un’iniziativa pensata per agevolare gli spostamenti e promuovere una mobilità integrata e sostenibile.\r

La compagnia propone viaggi che combinano Sea Destinations, destinazioni inedite da vivere dalla prospettiva unica del mare, dove prenderanno vita le experience disegnate dal direttore Creativo Luca Tommassini, e Land Destinations, con una proposta rinnovata di Land Experiences, esperienze a terra nei luoghi più iconici, personalizzate e pensate per massimizzare la discesa in ogni destinazione, in base alle esigenze degli Ospiti.\r

“Ci troviamo in un momento dell’anno estremamente importante – afferma il direttore commerciale, Riccardo Fantoni –. I prossimi mesi rappresentano una grande opportunità per continuare a creare valore e lo faremo grazie a un ingente piano di investimenti in comunicazione, connettività e prodotto, le cui continue innovazioni contribuiscono ad aumentare i livelli di soddisfazione dei nostri Ospiti. Vogliamo giocare questa partita insieme alla rete distributiva, che resta il nostro canale più importante. Per questo mettiamo a disposizione degli Agenti, nostri Partner, strumenti concreti, incentivazioni e servizi che li aiutino a distinguersi sul mercato e a convertire con efficacia la domanda che generiamo. Proporre Costa in questo periodo significa offrire ai Clienti un prodotto molto apprezzato, vantaggi commerciali e significative opportunità di remunerazione”.","post_title":"Costa Crociere: è partita la promozione dei \"Summer Days\"","post_date":"2025-05-07T11:50:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746618645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489961","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hotiday il primo hotel decentralizzato globale con sede in aree dedicate all’interno delle migliori strutture alberghiere locali, ha annunciato un aumento di capitale di 5,5 milioni di euro. \r

Il raggiungimento di questo obiettivo, ottenuto grazie alla partecipazione di fondi di investimento come P101 e 40Jemz, consentirà alla startup di espandere ulteriormente il portafoglio di destinazioni in Europa, aprire nuovi mercati e ampliare quelli esistenti, arricchire i servizi offerti agli albergatori, stringere collaborazioni nuove strutture in località turistiche d’eccellenza e ampliare il team. \r

Nata nel 2022 da un'idea dei giovani under 30 Vittorio Gargiulo, Federico Brunelli e Federico Di Carlo, si è sviluppata grazie al programma di accelerazione B4i - Bocconi for innovation. Nel 2024, quando la startup contava un team di soli 15 collaboratori, ha raggiunto un fatturato di oltre 5 milioni di euro (+500% rispetto al 2023) e ha aperto la sua prima Room Collection all’estero, a Parigi. \r

Oggi sono oltre 65 le realtà che collaborano con Hotiday, tra cui gruppi alberghieri di spicco come TH Resorts e più di 90 le destinazioni in Europa, tra cui Italia, Francia, Grecia e Portogallo.","post_title":"Hotiday, l'hotel decentralizzato aumenta il capitale di 5,5 milioni di euro","post_date":"2025-05-07T11:37:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746617870000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per Euroflora 2025 bilancio più che positivo con 400 espositori, 154 giardini, 254 concorsi e 200mila presenze in undici giorni.\r

\r

«Abbiamo colto la sfida del ritorno nella sede originaria, - afferma Mauro Ferrando, presidente Porto Antico di Genova - profondamente trasformata grazie al progetto di Renzo Piano, con il debutto a fini espositivi dell’arena centrale del Palasport e delle aree del futuro parco urbano di piazzale Kennedy. Abbiamo osato scegliendo un progetto, realizzato dall’architetto Matteo Fraschini del gruppo Urges Valagussa, ad alta sostenibilità caratterizzato da allestimenti in materiale altamente riciclabile, legno e cartone, rispettosi di tutte le normative di sicurezza attuali. Più di tutto abbiamo voluto proporre un Euroflora ricca di contenuti innovativi e di interattività. Un ulteriore elemento di soddisfazione riguarda la mobilità, anche nei momenti di maggior affluenza il traffico è stato scorrevole grazie alla scelta di indirizzare i visitatori verso i mezzi di trasporto collettivi, dai treni ai bus turistici e alle navette gratuite di collegamento».\r

\r

Tra le novità dell’edizione 2025 un ruolo preponderante l’ha avuto l’interattività con 150 eventi in programma.\r

\r

Impegnativo il programma dei concorsi svolti, - 254 tra concorsi d’onore, tecnici ed estetici valutati da un team di 155 persone, di cui 105 giurati italiani e stranieri, 8 responsabili di area e 35 segretari di giuria, affiancati dai 7 membri del comitato scientifico.\r

\r

E’ stata illustrata da Luca Sabatini, data scientist di Regione Liguria, la ricerca Euroflora 2025 condotta attraverso 1.339 interviste face-to-face tra il 24 aprile e il 4 maggio, con un margine di errore campionario pari a ±2,7%. L’analisi restituisce un quadro dettagliato e affidabile del profilo dei visitatori, delle loro opinioni e del livello di soddisfazione complessivo rispetto all’esperienza vissuta. Il pubblico si conferma maturo, con un’età media di 49,7 anni, e caratterizzato da un’elevata mobilità: il 37,6% dei partecipanti, infatti, proviene da fuori regione. Si segnala anche una buona capacità attrattiva verso nuovi pubblici, con il 45,4% di visitatori alla loro prima partecipazione all’evento.\r

\r

Il voto medio assegnato all’esperienza generale è 4,1 su 5, un dato che testimonia la qualità percepita dell’evento, con una quota di soddisfatti (voti 4 o 5 su 5) pari al 79,3%. Inoltre, il 78,5% dei partecipanti si è detto disposto a raccomandare Euroflora, mentre l’86,5% ha dichiarato la volontà di partecipare anche a future edizioni.\r

\r

I giovani sono i protagonisti di una nuova fruizione dell’evento. L’approfondimento generazionale rivela come la fascia più giovane abbia mostrato un interesse crescente verso l’evento, con una soddisfazione (88,4%) e una propensione a ritornare (88,9%) decisamente superiori alla media. Questo si accompagna a una forte disponibilità a promuovere l’evento attraverso canali digitali e social media, diventando così ambasciatori spontanei della manifestazione tra coetanei e follower.\r

\r

Degno di nota anche l’interesse verso le attività collaterali: il 10,9% del pubblico ha partecipato ad eventi paralleli, rivelando un’attenzione crescente verso un’offerta culturale e formativa integrata.\r

\r

«Euroflora, nella sua rinnovata edizione nel waterfront genovese ha saputo rendere la nostra regione protagonista a livello nazionale e internazionale – aggiunge il presidente della regione Liguria, Marco Bucci - Abbiamo mostrato il meglio del nostro territorio, la sua identità, la sua sostenibilità e la sua ospitalità. Come è emerso anche dai dati sulle presenze turistiche che hanno ‘invaso’ la nostra città e la nostra regione, creando un magnifico effetto “fuori salone”. La Liguria c’è, cresce, accoglie e si fa ammirare. Ed Euroflora è stata la prova concreta di quanto si può fare collaborando insieme e di quanto il nostro territorio abbia da offrire».\r

\r

«Rispetto dell'ambiente, biodiversità e tecnologia hanno infatti scandito il ritmo dei tantissimi eventi e focus – commenta il sindaco ff di Genova Pietro Piciocchi - guidando i visitatori in un percorso ricco di curiosità e di punti di vista panoramici. Grande attenzione all'uso di materiale di riciclo e al riutilizzo delle piante in città e nei municipi, tanto che in questo senso Euroflora continua in permanente abbellendo i vari angoli di Genova dove nei prossimi giorni tantissime piante troveranno una collocazione, arricchendo e rinnovando il nostro verde pubblico».\r

\r

«I risultati ottenuti dall'edizione di quest'anno di Euroflora, sia in termini numerici di visitatori sia in termini di soddisfazione da parte di pubblico ed espositori, testimoniano la grande riuscita dell'evento dalla duplice identità florovivaistico internazionale ed espressione profonda dell’identità ligure – sottolinea l’assessore regionale al turismo della Liguria Luca Lombardi - La tendenza turistica crescente degli ultimi anni è la ricerca di autenticità, bellezza e paesaggi da vivere, elementi celebrati da Euroflora in maniera impeccabile».\r

\r

«Un grande evento internazionale che ha animato non solo l’area espositiva del Waterfront di Levante ma tutta la nostra città per un viaggio floreale che ha coinvolto strade e piazze ma anche parchi, ville e palazzi storici mettendone in risalto l’unicità e le meravigliose sfaccettature creando un’atmosfera davvero unica - dichiara l’assessore al turismo e marketing territoriale, Alessandra Bianchi - Genova, città Best in Travel 2025, si conferma una delle mete più apprezzate dai turisti di tutto il mondo ed eventi come Euroflora, che richiamano in città tantissimi visitatori, ci permettono di continuare a crescere come destinazione e, allo stesso tempo, di destagionalizzare i flussi preservando il nostro patrimonio e andando incontro ad un turismo sostenibile».","post_title":"Genova Euroflora 2025, bilancio positivo con 200 mila presenze","post_date":"2025-05-07T11:27:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746617260000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eventi nomadi è un progetto nato nel 2018 allo scopo di contribuire a superare il turismo tradizionale, per trasformarlo in un'esperienza di scoperta e impatto sociale positivo: un turismo sostenibile e responsabile che sia lento, rispettoso delle culture locali e attento all'ambiente.\r

\r

«Non facciamo turismo. Scopriamo storie, mondi, persone, culture e creiamo momenti di condivisione\", secondo la filosofia del \"social impact travel\"». È il potente manifesto di Eventi Nomadi, progetto nato grazie all’impegno di Ivana Paolucci , con oltre 30 anni di esperienza professionale maturata presso importanti tour operator - che oggi lo rilancia grazie anche al supporto del bando della regione Lazio per l’autoimprenditorialità femminile e giovanile, co-finanziato dal fondo sociale europeo plus 2021-2027.\r

\r

Un viaggiatore, non più un semplice turista, bensì un esploratore responsabile ma anche curioso, pronto a immergersi in maniera lenta, coinvolgente e autentica nelle culture locali, creando connessioni, non solo per scoprirne il patrimonio culturale e ambientale.\r

\r

«Dopo trent'anni nel turismo tradizionale, dal disagio che provavo è nata l'urgenza di trovare una via alternativa all'overtourism e ricostruire un rapporto autentico tra viaggiatori e comunità ospitanti - spiega Ivana Paolucci, fondatrice del progetto - Sono partita da me per immaginare le persone a cui rivolgermi: spiriti nomadi desiderosi di esplorare e instaurare uno scambio alla pari con la cultura locale, per supportarla ed essere agenti di cambiamento. Il focus non è più la destinazione, ma la relazione che si crea con i luoghi e i suoi abitanti, portatori unici di storie. Ogni viaggio diventa così un'opportunità per scoprire se stessi attraverso il mondo delle persone che si incontrano, creando ricordi indelebili e una nuova visione».\r

\r

Eventi nomadi, nel proporre esperienze progettate per ridurre al minimo l'impatto ambientale e sociale, e selezionando partner eco-friendly, propone due linee di prodotto, In piccoli gruppi di massimo 12-15 persone:\r

\r

Viaggi (turismo sostenibile): itinerari in bicicletta, camminate e trekking, viaggi etici a contatto con le comunità locali, con partecipazione attiva alla quotidianità e ai progetti di sviluppo territoriale.\r

\r

Esperienze (weekend ed eventi esperienziali): proposte che generano flussi turistici in bassa stagione portando reddito ai territori, sempre con attenzione alla sostenibilità e all'autenticità.\r

\r

Le destinazioni spaziano dall’Europa (Grecia e Italia), all’Africa (Etiopia e Ghana, presto anche Mozambico), all’Asia (Vietnam, Cambogia e Laos).","post_title":"Eventi Nomadi, quando il viaggio è scoperta di paesaggi, storia e confronto con le culture locali","post_date":"2025-05-07T11:10:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746616205000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489937","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Record di fatturato e profitti per il bilancio 2024-25 di Ana Holdings, casa madre di All Nippon Airways: la società ha generato un fatturato di circa 13,8 miliardi di euro e un utile netto di circa 933,6 milioni di euro. Risultati in larga parte trainati dalla forte domanda nel traffico passeggeri, specie nei settori internazionale e leisure.\r

\r

L'utile operativo è stato di 196,6 miliardi di yen (oltre 1,1 miliardi di euro, in altre parole circa 101 milioni di euro in più rispetto alle previsioni riviste e incrementate a febbraio per l'intero anno.\r

\r

Il fatturato relativo ai passeggeri internazionali, con una forte domanda di voli verso il Giappone, ha raggiunto il livello record di circa 4,9 miliardi di euro, grazie alle tre nuove rotte da Haneda per Milano Malpensa, Stoccolma e Istanbul, lanciate a partire da dicembre 2025. Proprio sulle rotte internazionali la compagnia giapponese ha trasportato 8,07 milioni di passeggeri, con un load factor medio del 79,2%.\r

\r

Per il prossimo anno finanziario, che si concluderà il 31 marzo 2026, è stimato un fatturato operativo di circa 14,4 miliardi di euro, che sarà di nuovo il più alto mai raggiunto. L'utile operativo per il nuovo esercizio è previsto invece a quota 1,1 miliardi di euro, mentre quello netto è stimato in circa 744 milioni di euro.\r

\r

","post_title":"Ana Holdings: utile oltre le stime nell'esercizio 2024-25 grazie al traffico internazionale","post_date":"2025-05-07T09:43:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746611011000]}]}}