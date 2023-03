Cnel: «Piano industriale per il Made in Italy. Il turismo è fondamentale» «Le transizioni ecologica e digitale stanno mettendo a dura prova il nostro sistema industriale che tiene grazie alle performance degli ultimi due anni sia in termini di crescita (+10,5%) che di export (9,4%) ma serve un piano industriale in grado di sostenere le imprese ad affrontare le sfide globali. In questo momento dobbiamo puntare a rafforzare il nucleo delle imprese e dei distretti più competitivi. Il Made in Italy va sostenuto e difeso. «Serve un maggiore coordinamento sia orizzontale, cioè tra le diverse istituzioni che si occupano di sostegno alle imprese e internazionalizzazione, sia a livello verticale con l’Europa per sostenere la competitività con la Cina». Lo ha affermato il presidente del Cnel, Tiziano Treu, nel corso dell’audizione alla Commissione attività produttive della Camera in merito all’indagine conoscitiva sul Made in Italy dove è intervenuto anche il consigliere Cnel, Gian Paolo Gualaccini. Sfide La vera sfida è supportare le imprese nell’innovazione in particolare le Pmi in modo da aiutarle ad essere all’altezza delle sfide globali che abbiamo di fronte e che essa sia diffusa. Le nostre imprese, anche per la loro dimensione, fanno fatica a fare innovazione. Il Pnrr rappresenta una grande opportunità”. Anche il turismo gioca un ruolo fondamentale nell’economia del Made in Italy e come tale va sostenuto, come afferma il consigliere Gualaccini: «le parti sociali del Cnel hanno sempre prestato molta attenzione al settore del ‘turismò. Ne sono prova le numerose proposte in materia presentate ai precedenti governi ma soprattutto l’accordo interistituzionale tra il Cnel e il Ministero del Turismo siglato nel luglio scorso e confermato dall’attuale ministro Santanchè per far si che il Pnrr sia un’opportunità per il lavoro di qualità per giovani e donne e per la crescita delle aree meridionali».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441069 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_424672" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo, presidente Aiav[/caption] Credito al consumo senza costi per il venditore: è la nuova proposta di Aiav realizzata in collaborazione con Banca Sella. Una grande opportunità per le oltre 2.000 agenzie di viaggio Aiav che potranno così proporre ai loro clienti la possibilità di rateizzare il pagamento delle vacanze, appoggiandosi ad un istituto di credito di comprovata affidabilità. Fondata nel 1886, Banca Sella è presente con le sue filiali in tutta Italia e si colloca tra i leader nella fornitura di servizi finanziari per le imprese e per i consumatori. Grazie alla sua consolidata esperienza e alla solidità della struttura, è in grado di offrire una gamma completa di soluzioni, che comprendono anche i finanziamenti per viaggi e vacanze. Fulvio Avataneo, Presidente Aiav dichiara: “«l buy now pay later è una formula di pagamento sempre più apprezzata dai consumatori che, pur non rinunciando alle esperienze e ai viaggi, nell’ultimo periodo hanno dovuto ridurre le spese a causa dei rincari provocati dalla crisi climatica e dalla situazione politica internazionale. A differenza dei big player del turismo, le agenzie non hanno la capacità finanziaria di sobbarcarsi il costo di queste operazioni: per questo, insieme a Banca Sella, abbiamo sviluppato una soluzione a costo zero per il venditore, che consente comunque al cliente di diluire il pagamento». Nello specifico, in virtù dell’accordo, le agenzie iscritte potranno accedere agevolmente a formule di rateizzazione, senza costi per il venditore, caratterizzate da tassi di interesse vantaggiosi per il cliente. Uno strumento utile anche in un’ottica di up-selling, che rende decisamente più accessibili i viaggi più costosi, come quelli sul lungo raggio, in forte ripresa negli ultimi mesi. Tutte le trattative sono operate nella massima sicurezza, online oppure offline a discrezione del cliente, e nel rispetto della normativa in vigore. La soluzione di finanziamento offerta dalla collaborazione tra Aiav e Banca Sella è disponibile per i viaggi in Italia e all’estero e rientra a pieno titolo nel costante impegno dell'associazione a fornire alle agenzie associate tutti i supporti necessari affinché possano concentrarsi sull’attività di vendita, intercettando tutti i trend di mercato e le opportunità disponibili, per incrementare la loro competitività e cogliere la sfida legata alla ripresa del turismo organizzato, dopo lo stop degli ultimi due anni. [post_title] => Aiav-Banca Sella: credito al consumo senza costi per le agenzie [post_date] => 2023-03-08T14:52:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678287177000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441049 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Le transizioni ecologica e digitale stanno mettendo a dura prova il nostro sistema industriale che tiene grazie alle performance degli ultimi due anni sia in termini di crescita (+10,5%) che di export (9,4%) ma serve un piano industriale in grado di sostenere le imprese ad affrontare le sfide globali. In questo momento dobbiamo puntare a rafforzare il nucleo delle imprese e dei distretti più competitivi. Il Made in Italy va sostenuto e difeso. «Serve un maggiore coordinamento sia orizzontale, cioè tra le diverse istituzioni che si occupano di sostegno alle imprese e internazionalizzazione, sia a livello verticale con l'Europa per sostenere la competitività con la Cina». Lo ha affermato il presidente del Cnel, Tiziano Treu, nel corso dell'audizione alla Commissione attività produttive della Camera in merito all'indagine conoscitiva sul Made in Italy dove è intervenuto anche il consigliere Cnel, Gian Paolo Gualaccini. Sfide La vera sfida è supportare le imprese nell'innovazione in particolare le Pmi in modo da aiutarle ad essere all'altezza delle sfide globali che abbiamo di fronte e che essa sia diffusa. Le nostre imprese, anche per la loro dimensione, fanno fatica a fare innovazione. Il Pnrr rappresenta una grande opportunità". Anche il turismo gioca un ruolo fondamentale nell'economia del Made in Italy e come tale va sostenuto, come afferma il consigliere Gualaccini: «le parti sociali del Cnel hanno sempre prestato molta attenzione al settore del 'turismò. Ne sono prova le numerose proposte in materia presentate ai precedenti governi ma soprattutto l'accordo interistituzionale tra il Cnel e il Ministero del Turismo siglato nel luglio scorso e confermato dall'attuale ministro Santanchè per far si che il Pnrr sia un'opportunità per il lavoro di qualità per giovani e donne e per la crescita delle aree meridionali». [post_title] => Cnel: «Piano industriale per il Made in Italy. Il turismo è fondamentale» [post_date] => 2023-03-08T12:36:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678279014000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441020 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mare Italia e tariffe sensibili a tutti i target di utenza. Per Grimaldi Lines l’estate è Mare Italia ma anche Spagna, Grecia e Tunisia. Sulla Sardegna sono confermate le 8 rotte per raggiungere sia il nord che il sud dell’isola. La novità dell’estate 2023 è la nave Europa Palace, che dal 12 febbraio scorso serve la linea Napoli-Cagliari-Palermo e viceversa, consentendo a Grimaldi Lines di rispondere in modo soddisfacente alla crescente richiesta del mercato. La nave è un ferry di ultima generazione, in grado di trasportare fino a 1.800 passeggeri, con una vasta gamma di servizi, dalle sistemazioni confortevoli in cabine standard o superior, ristorante à la carte e self-service, sala giochi per bambini e la grande piscina esterna con solarium, un must nei mesi più caldi. Sulla Sicilia nell’ottobre scorso è stata inaugurata la rotta Napoli-Palermo e viceversa, che è andata ad arricchire l’offerta di collegamenti marittimi per il capoluogo siciliano con partenza dai porti di Livorno, Cagliari e Salerno. La nave a disposizione è la Cruise Ausonia. Grimaldi conferma i collegamenti internazionali sulle destinazioni Spagna, Grecia e Tunisia, per i quali la domanda ha ripreso a crescere in maniera sostenuta. La politica tariffaria, sensibile alle esigenze di tutti i target di utenza, prevede per i collegamenti marittimi da Livorno per Olbia, da Civitavecchia per Olbia e Porto Torres, da Livorno e Napoli per Palermo, da Civitavecchia e Porto Torres per Barcellona, una promozione tra le più apprezzate, l’Advanced Booking, che offre una riduzione del 20% (diritti fissi esclusi) a chi prenota il suo viaggio estivo entro il 30 aprile 2023. A chi viaggia in bassa stagione è invece dedicata la speciale Promo Auto e Moto, con il 100% di sconto (diritti fissi esclusi) sul supplemento veicolo al seguito per un numero limitato di partenze sulla tratta Napoli-Palermo e viceversa. La promozione è valida per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2023, con partenza entro il 31 maggio 2023 Torna nel 2023 anche la ricca programmazione di viaggi a tema sulla tratta CivitavecchiaBarcellona e ritorno. Dal 21 al 27 aprile è in programma Una Nave di Libri per Barcellona, l’atteso appuntamento con il primo e unico festival della letteratura sul mare, a cura della testata Leggere:tutti. In piena estate, dal 15 al 18 luglio, sarà la volta di Grimaldi Dance Fit Cruise con la sua proposta di lezioni e sessioni di fitness condotta dai più noti istruttori internazionali, nei grandi spazi interni e sul ponte della nave. [post_title] => Grimaldi Lines, focus su Mare Italia e tariffe ad hoc [post_date] => 2023-03-08T12:07:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678277266000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441034 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441036" align="alignleft" width="293"] Francesco Tapinassi, direttore di Toscana promozione turistica[/caption] La Toscana si presenta all'Itb di Berlino forte del suo rapporto molto intenso con il mercato tedesco. Infatti la Germania costituisce il primo mercato estero per la Toscana. Per questo è stata inserita tra i paesi target del piano promozionale 2023 di Toscana Promozione Turistica. L'agenzia è presente in fiera con uno stand espositivo di 80 mq, che trova spazio nel padiglione Italia di Enit, all'interno del quale le attività di promozione, destination marketing e commercializzazione si svolgeranno sotto l'egida e con i colori istituzionali della campagna promozionale "Toscana, rinascimento senza fine". Fra le grandi promozioni c'è Il cicloturismo in Toscana. Un viaggio tra borghi storici e in armonia con la natura. «I percorsi in bici in Toscana sono una delle proposte più belle e interessanti - afferma Francesco Tapinassi, direttore di Toscana promozione turistica -. Abbiamo molte proposte in bici su percorsi prettamente fiorentini con offerte differenziate. E' un nuovo modo di conoscere il territorio, un modo alternativo che fa scoprire lati straordinari della città e di ciò che ci sta intorno. Tutto il nostro lavoro, naturalmente è collegato al lavoro sia dell'Enit che del trade» Itb 2023 presenterà la Toscana non solo come meta di un turismo classico e consolidato, ma come una destinazione al passo con le tendenze della domanda, capace di fare del viaggio un'esperienza per la vita: dove storia, heritage, cultura e bellezza concorrono a porre chi la visita al centro di un universo le cui parole chiave sono ambiente, salute, sicurezza, scoperta, rigenerazione. [post_title] => Una Toscana verde e rinascimentale all'Itb di Berlino [post_date] => 2023-03-08T11:45:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678275910000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441011 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa allarga il network estivo con l'apertura di quattro nuove destinazioni per un aumento di capacità di oltre 65.000 posti tra Europa e Nord Africa. Inoltre, perseguendo il piano di espansione favorito dalla ripresa economica e dalle dinamiche di crescita iniziate nel 2022, la compagnia aerea spagnola rafforzerà l'operativo inaugurando la nuova rotta New York - Santo Domingo. Si comincia il 26 marzo con la ripresa della rotta per Tunisi, dove Air Europa volerà inizialmente con due frequenze settimanali che aumenteranno a tre da giugno. Sempre a metà giugno, il vettore decollerà per la prima volta da Madrid-Barajas verso Santorini, con tre frequenze alla settimana fino all'inizio di settembre. In questo stesso periodo, la presenza di Air Europa in Grecia sarà rafforzata con la ripresa dei collegamenti verso Atene con quattro voli settimanali. A luglio, infine, sarà la volta di due voli settimanali su Alghero mentre da metà luglio a metà settembre, collegherà New York e Santo Domingo con due frequenze settimanali. Santorini, Atene, Alghero e Tunisi saranno operati dalla flotta Boeing 737-800, mentre per le tratte transoceaniche saranno utilizzati i Boeing 787 Dreamliner. [post_title] => Air Europa: due voli settimanali per Alghero e debutto sulla New York-Santo Domingo [post_date] => 2023-03-08T10:50:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678272633000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440957 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Luxair amplia la flotta con un ordine a Boeing per due 737-8; ne prenderà in leasing un altro paio, che saranno probabilmente sostituiti da altri due velivoli acquistati nel 2027. "L'acquisto di un massimo di quattro Boeing 737-8 è considerato una parte essenziale degli investimenti per il futuro di Luxair", spiega la compagnia aerea. Luxair opera oggi con una flotta di 19 aeromobili, di cui 11 Dash 8-400, quattro B737-700 e quattro B737-800. I due 737-8 saranno consegnati nel primo trimestre del 2026. "Nel frattempo, come soluzione ponte, Luxair prenderà temporaneamente in leasing da Boeing altri due 737-8 che saranno gestiti dai propri equipaggi, fino alla consegna dei nuovi aerei". I due Max in leasing entreranno in servizio la prossima estate: Luxair ha dichiarato che sta anche negoziando un ordine per altri due Max da consegnare nel 2027, quando scadrà il contratto di locazione dei due aeromobili. Il vettore configurerà i Max con un massimo di 186 posti a sedere, offrendo ai passeggeri una "distanza tra i sedili superiore alla media" di 30 pollici. Il nuovo aeromobile sarà utilizzato sulle rotte verso Dubai, Capo Verde e Senegal, oltre che per nuove destinazioni. [post_title] => Luxair amplia la flotta con un ordine fino a quattro Boeing 737-8 [post_date] => 2023-03-08T09:30:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678267819000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441001 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stato un anno record il 2022 per Starhotels, che ha chiuso con un fatturato totale di 241 milioni di euro, arrivando quasi a triplicare i ricavi del 2021 (pari a 85 milioni), ma soprattutto rimanendo dell'1,7% sopra i livelli del 2019, quando aveva raggiunto il risultato migliore di sempre. E anche i margini operativi lordi presentano numeri di tutto rispetto, con l'ebitda a quota 80 milioni di euro, pari al 33% del giro d'affari complessivo e a un +21% sul 2019. A trainare le performance della compagnia, tornata a essere il primo gruppo italiano per fatturato, la crescita delle tariffe medie, che l'anno scorso sono aumentate del 36% rispetto ai 12 mesi precedenti. Bene anche la domanda leisure, che ha ripreso consistenza grazie al ritorno di mercati chiave, come quello americano, nuovamente secondo bacino di business più importante per la compagnia dopo quello italiano. “Abbiamo chiuso il 2022 con una crescita straordinaria, che rispecchia la reattività, l’ambizione, l’impegno e l’abilità del nostro team di affrontare e superare con successo le gravi difficoltà degli ultimi anni - sottolinea Elisabetta Fabri, presidente e a.d. di Starhotels -. Grazie alla capacità di creare valore attraverso un’attenta attività gestionale e la forte penetrazione commerciale, siamo in grado di attrarre anche proprietà alberghiere terze con contratti di management e di lease. Per il 2023 ci aspettiamo una crescita ancor più energica che supporterà questi nostri piani di sviluppo, più ambiziosi che mai.” Il 2023 vedrà in particolare concretizzarsi investimenti importanti per Starhotels, orientati soprattutto al riposizionamento di alcuni hotel già parte del portfolio e all’avvicinarsi di nuove, importanti aperture: tra queste il Gabrielli, albergo storico dalla facciata in stile veneziano, che si contraddistingue per la location su Riva degli Schiavoni, a breve distanza da piazza San Marco e con affacci sull’isola di San Giorgio Maggiore. L’hotel è al momento oggetto di una importante ristrutturazione e riaprirà nel 2024. La compagnia si è inoltre recentemente aperta con soddisfazione a nuovi modelli di sviluppo quali il mercato degli appartamenti di lusso: dopo i Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione lanciati nel 2021, entro il 2025 sarà la volta del Teatro Luxury Apartments di Firenze, uno dei più grandi recuperi immobiliari in corso nella città del Giglio e nuova proposta residenziale di alto profilo negli spazi dell’ex teatro del Maggio in corso Italia. [post_title] => Starhotels da record: fatturato a 241 mln e margini operativi al 33% [post_date] => 2023-03-08T09:05:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678266318000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441005 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volare celebra il suo primo anno dal lancio raggiungendo quota 1 milione di iscritti. Il programma loyalty di Ita Airways festeggia il traguardo in concomitanza della presenza all'Itb di Berlino. Per festeggiare il risultato raggiunto e premiare la fiducia concessa ai propri clienti, la compagnia dona al milionesimo iscritto al programma Volare lo stato Executive un livello esclusivo a cui il cliente accederà direttamente dal Club Smart. Tra i benefici del Club Executive ci sono check-in prioritario, acceleratore di punti, fast track, imbarco prioritario e accesso alle Lounge sono alcuni dei benefit a cui il milionesimo socio avrà accesso. Durante il mese di marzo Volare riserva inoltre promozioni importanti sia per i soci sia per chi ancora non fa parte di questa grande community. Entro il 31 marzo 2023 infatti, i soci riceveranno doppi punti per i voli effettuati nel mese di marzo verso qualsiasi destinazione e, per chi non è ancora iscritto, è previsto un welcome bonus di 2000 punti per le iscrizioni nel mese di marzo. Infine, le possibilità di accumulare punti aumentano con la promozione Invita un amico, che consente di guadagnare punti per ogni nuovo amico che si iscrive al programma, entro il 31 marzo 2023. “Il risultato raggiunto e queste iniziative confermano come Ita Airways stia continuando a lavorare per il suo obiettivo primario di porre il cliente al centro del business, con un programma che ruota intorno alle sue esigenze - ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare – e questo traguardo ne è una conferma. Siamo contenti che i nostri clienti ci scelgano quotidianamente per i viaggi di piacere e di lavoro, oltre ad affidarsi ai servizi e prodotti dei partner che negli ultimi mesi sono entrati a far parte del programma.” [post_title] => Ita Airways: Volare compie un anno e raggiunge il primo milione di iscritti [post_date] => 2023-03-08T08:50:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678265418000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Andalusia continua a combattere l'espansione di affitti per le vacanze. L'assessore al turismo, Arturo Bernal, ha annunciato un nuovo decreto per porre fine alle piattaforme in stile Airbnb. Una misura di controllo decisa, che fornirà un quadro normativo per le diverse province. Verrà diffuso pubblicamente «entro pochissimi giorni». Il piano Dopo questo passo sarà abilitato il termine per la presentazione delle modifiche e l'autorizzazione di tutti i verbali che ne consentiranno l'entrata in vigore. L'elaborazione del decreto ha avuto la collaborazione di numerosi imprenditori del settore. Sono state analizzate anche diverse risoluzioni giudiziarie che indicavano che i consigli comunali non avevano il potere di regolare l'affitto, la comunità conferirà loro i relativi poteri per realizzare "un'urbanistica, e una turistica". I quartieri avranno la possibilità di decidere «se vogliono o meno che ci siano alloggi turistici». In sintesi, Bernal ha sottolineato che «si tratta di una norma che mira a controllare e migliorare la qualità dei servizi turistici». [post_title] => Andalusia: piano normativo per bloccare la crescita di affitti stile Airbnb [post_date] => 2023-03-07T14:04:28+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678197868000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cnel piano industriale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":20,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5368,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441069","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_424672\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo, presidente Aiav[/caption]\r

\r

Credito al consumo senza costi per il venditore: è la nuova proposta di Aiav realizzata in collaborazione con Banca Sella.\r

\r

Una grande opportunità per le oltre 2.000 agenzie di viaggio Aiav che potranno così proporre ai loro clienti la possibilità di rateizzare il pagamento delle vacanze, appoggiandosi ad un istituto di credito di comprovata affidabilità.\r

\r

Fondata nel 1886, Banca Sella è presente con le sue filiali in tutta Italia e si colloca tra i leader nella fornitura di servizi finanziari per le imprese e per i consumatori. Grazie alla sua consolidata esperienza e alla solidità della struttura, è in grado di offrire una gamma completa di soluzioni, che comprendono anche i finanziamenti per viaggi e vacanze.\r

\r

Fulvio Avataneo, Presidente Aiav dichiara: “«l buy now pay later è una formula di pagamento sempre più apprezzata dai consumatori che, pur non rinunciando alle esperienze e ai viaggi, nell’ultimo periodo hanno dovuto ridurre le spese a causa dei rincari provocati dalla crisi climatica e dalla situazione politica internazionale. A differenza dei big player del turismo, le agenzie non hanno la capacità finanziaria di sobbarcarsi il costo di queste operazioni: per questo, insieme a Banca Sella, abbiamo sviluppato una soluzione a costo zero per il venditore, che consente comunque al cliente di diluire il pagamento».\r

\r

Nello specifico, in virtù dell’accordo, le agenzie iscritte potranno accedere agevolmente a formule di rateizzazione, senza costi per il venditore, caratterizzate da tassi di interesse vantaggiosi per il cliente. Uno strumento utile anche in un’ottica di up-selling, che rende decisamente più accessibili i viaggi più costosi, come quelli sul lungo raggio, in forte ripresa negli ultimi mesi. Tutte le trattative sono operate nella massima sicurezza, online oppure offline a discrezione del cliente, e nel rispetto della normativa in vigore.\r

\r

La soluzione di finanziamento offerta dalla collaborazione tra Aiav e Banca Sella è disponibile per i viaggi in Italia e all’estero e rientra a pieno titolo nel costante impegno dell'associazione a fornire alle agenzie associate tutti i supporti necessari affinché possano concentrarsi sull’attività di vendita, intercettando tutti i trend di mercato e le opportunità disponibili, per incrementare la loro competitività e cogliere la sfida legata alla ripresa del turismo organizzato, dopo lo stop degli ultimi due anni.\r

","post_title":"Aiav-Banca Sella: credito al consumo senza costi per le agenzie","post_date":"2023-03-08T14:52:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678287177000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441049","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Le transizioni ecologica e digitale stanno mettendo a dura prova il nostro sistema industriale che tiene grazie alle performance degli ultimi due anni sia in termini di crescita (+10,5%) che di export (9,4%) ma serve un piano industriale in grado di sostenere le imprese ad affrontare le sfide globali. In questo momento dobbiamo puntare a rafforzare il nucleo delle imprese e dei distretti più competitivi. Il Made in Italy va sostenuto e difeso.\r

\r

«Serve un maggiore coordinamento sia orizzontale, cioè tra le diverse istituzioni che si occupano di sostegno alle imprese e internazionalizzazione, sia a livello verticale con l'Europa per sostenere la competitività con la Cina». Lo ha affermato il presidente del Cnel, Tiziano Treu, nel corso dell'audizione alla Commissione attività produttive della Camera in merito all'indagine conoscitiva sul Made in Italy dove è intervenuto anche il consigliere Cnel, Gian Paolo Gualaccini.\r

Sfide\r

La vera sfida è supportare le imprese nell'innovazione in particolare le Pmi in modo da aiutarle ad essere all'altezza delle sfide globali che abbiamo di fronte e che essa sia diffusa. Le nostre imprese, anche per la loro dimensione, fanno fatica a fare innovazione. Il Pnrr rappresenta una grande opportunità\".\r

\r

Anche il turismo gioca un ruolo fondamentale nell'economia del Made in Italy e come tale va sostenuto, come afferma il consigliere Gualaccini: «le parti sociali del Cnel hanno sempre prestato molta attenzione al settore del 'turismò. Ne sono prova le numerose proposte in materia presentate ai precedenti governi ma soprattutto l'accordo interistituzionale tra il Cnel e il Ministero del Turismo siglato nel luglio scorso e confermato dall'attuale ministro Santanchè per far si che il Pnrr sia un'opportunità per il lavoro di qualità per giovani e donne e per la crescita delle aree meridionali».","post_title":"Cnel: «Piano industriale per il Made in Italy. Il turismo è fondamentale»","post_date":"2023-03-08T12:36:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1678279014000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mare Italia e tariffe sensibili a tutti i target di utenza. Per Grimaldi Lines l’estate è Mare Italia ma anche Spagna, Grecia e Tunisia.\r

\r

Sulla Sardegna sono confermate le 8 rotte per raggiungere sia il nord che il sud dell’isola. La novità dell’estate 2023 è la nave Europa Palace, che dal 12 febbraio scorso serve la linea Napoli-Cagliari-Palermo e viceversa, consentendo a Grimaldi Lines di rispondere in modo soddisfacente alla crescente richiesta del mercato. La nave è un ferry di ultima generazione, in grado di trasportare fino a 1.800 passeggeri, con una vasta gamma di servizi, dalle sistemazioni confortevoli in cabine standard o superior, ristorante à la carte e self-service, sala giochi per bambini e la grande piscina esterna con solarium, un must nei mesi più caldi.\r

\r

Sulla Sicilia nell’ottobre scorso è stata inaugurata la rotta Napoli-Palermo e viceversa, che è andata ad arricchire l’offerta di collegamenti marittimi per il capoluogo siciliano con partenza dai porti di Livorno, Cagliari e Salerno. La nave a disposizione è la Cruise Ausonia.\r

\r

Grimaldi conferma i collegamenti internazionali sulle destinazioni Spagna, Grecia e Tunisia, per i quali la domanda ha ripreso a crescere in maniera sostenuta.\r

\r

La politica tariffaria, sensibile alle esigenze di tutti i target di utenza, prevede per i collegamenti marittimi da Livorno per Olbia, da Civitavecchia per Olbia e Porto Torres, da Livorno e Napoli per Palermo, da Civitavecchia e Porto Torres per Barcellona, una promozione tra le più apprezzate, l’Advanced Booking, che offre una riduzione del 20% (diritti fissi esclusi) a chi prenota il suo viaggio estivo entro il 30 aprile 2023.\r

\r

A chi viaggia in bassa stagione è invece dedicata la speciale Promo Auto e Moto, con il 100% di sconto (diritti fissi esclusi) sul supplemento veicolo al seguito per un numero limitato di partenze sulla tratta Napoli-Palermo e viceversa. La promozione è valida per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2023, con partenza entro il 31 maggio 2023\r

\r

Torna nel 2023 anche la ricca programmazione di viaggi a tema sulla tratta CivitavecchiaBarcellona e ritorno. Dal 21 al 27 aprile è in programma Una Nave di Libri per Barcellona, l’atteso appuntamento con il primo e unico festival della letteratura sul mare, a cura della testata Leggere:tutti. In piena estate, dal 15 al 18 luglio, sarà la volta di Grimaldi Dance Fit Cruise con la sua proposta di lezioni e sessioni di fitness condotta dai più noti istruttori internazionali, nei grandi spazi interni e sul ponte della nave.\r

\r

","post_title":"Grimaldi Lines, focus su Mare Italia e tariffe ad hoc","post_date":"2023-03-08T12:07:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678277266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441034","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441036\" align=\"alignleft\" width=\"293\"] Francesco Tapinassi, direttore di Toscana promozione turistica[/caption]\r

\r

La Toscana si presenta all'Itb di Berlino forte del suo rapporto molto intenso con il mercato tedesco. Infatti la Germania costituisce il primo mercato estero per la Toscana. Per questo è stata inserita tra i paesi target del piano promozionale 2023 di Toscana Promozione Turistica. L'agenzia è presente in fiera con uno stand espositivo di 80 mq, che trova spazio nel padiglione Italia di Enit, all'interno del quale le attività di promozione, destination marketing e commercializzazione si svolgeranno sotto l'egida e con i colori istituzionali della campagna promozionale \"Toscana, rinascimento senza fine\".\r

\r

Fra le grandi promozioni c'è Il cicloturismo in Toscana. Un viaggio tra borghi storici e in armonia con la natura.\r

\r

«I percorsi in bici in Toscana sono una delle proposte più belle e interessanti - afferma Francesco Tapinassi, direttore di Toscana promozione turistica -. Abbiamo molte proposte in bici su percorsi prettamente fiorentini con offerte differenziate. E' un nuovo modo di conoscere il territorio, un modo alternativo che fa scoprire lati straordinari della città e di ciò che ci sta intorno. Tutto il nostro lavoro, naturalmente è collegato al lavoro sia dell'Enit che del trade»\r

\r

Itb 2023 presenterà la Toscana non solo come meta di un turismo classico e consolidato, ma come una destinazione al passo con le tendenze della domanda, capace di fare del viaggio un'esperienza per la vita: dove storia, heritage, cultura e bellezza concorrono a porre chi la visita al centro di un universo le cui parole chiave sono ambiente, salute, sicurezza, scoperta, rigenerazione.","post_title":"Una Toscana verde e rinascimentale all'Itb di Berlino","post_date":"2023-03-08T11:45:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678275910000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441011","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa allarga il network estivo con l'apertura di quattro nuove destinazioni per un aumento di capacità di oltre 65.000 posti tra Europa e Nord Africa. Inoltre, perseguendo il piano di espansione favorito dalla ripresa economica e dalle dinamiche di crescita iniziate nel 2022, la compagnia aerea spagnola rafforzerà l'operativo inaugurando la nuova rotta New York - Santo Domingo.\r

\r

Si comincia il 26 marzo con la ripresa della rotta per Tunisi, dove Air Europa volerà inizialmente con due frequenze settimanali che aumenteranno a tre da giugno. Sempre a metà giugno, il vettore decollerà per la prima volta da Madrid-Barajas verso Santorini, con tre frequenze alla settimana fino all'inizio di settembre. In questo stesso periodo, la presenza di Air Europa in Grecia sarà rafforzata con la ripresa dei collegamenti verso Atene con quattro voli settimanali. A luglio, infine, sarà la volta di due voli settimanali su Alghero mentre da metà luglio a metà settembre, collegherà New York e Santo Domingo con due frequenze settimanali. Santorini, Atene, Alghero e Tunisi saranno operati dalla flotta Boeing 737-800, mentre per le tratte transoceaniche saranno utilizzati i Boeing 787 Dreamliner.","post_title":"Air Europa: due voli settimanali per Alghero e debutto sulla New York-Santo Domingo","post_date":"2023-03-08T10:50:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678272633000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Luxair amplia la flotta con un ordine a Boeing per due 737-8; ne prenderà in leasing un altro paio, che saranno probabilmente sostituiti da altri due velivoli acquistati nel 2027.\r

\r

\"L'acquisto di un massimo di quattro Boeing 737-8 è considerato una parte essenziale degli investimenti per il futuro di Luxair\", spiega la compagnia aerea. Luxair opera oggi con una flotta di 19 aeromobili, di cui 11 Dash 8-400, quattro B737-700 e quattro B737-800.\r

\r

I due 737-8 saranno consegnati nel primo trimestre del 2026. \"Nel frattempo, come soluzione ponte, Luxair prenderà temporaneamente in leasing da Boeing altri due 737-8 che saranno gestiti dai propri equipaggi, fino alla consegna dei nuovi aerei\". I due Max in leasing entreranno in servizio la prossima estate: Luxair ha dichiarato che sta anche negoziando un ordine per altri due Max da consegnare nel 2027, quando scadrà il contratto di locazione dei due aeromobili.\r

\r

Il vettore configurerà i Max con un massimo di 186 posti a sedere, offrendo ai passeggeri una \"distanza tra i sedili superiore alla media\" di 30 pollici. Il nuovo aeromobile sarà utilizzato sulle rotte verso Dubai, Capo Verde e Senegal, oltre che per nuove destinazioni.","post_title":"Luxair amplia la flotta con un ordine fino a quattro Boeing 737-8","post_date":"2023-03-08T09:30:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678267819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato un anno record il 2022 per Starhotels, che ha chiuso con un fatturato totale di 241 milioni di euro, arrivando quasi a triplicare i ricavi del 2021 (pari a 85 milioni), ma soprattutto rimanendo dell'1,7% sopra i livelli del 2019, quando aveva raggiunto il risultato migliore di sempre. E anche i margini operativi lordi presentano numeri di tutto rispetto, con l'ebitda a quota 80 milioni di euro, pari al 33% del giro d'affari complessivo e a un +21% sul 2019. A trainare le performance della compagnia, tornata a essere il primo gruppo italiano per fatturato, la crescita delle tariffe medie, che l'anno scorso sono aumentate del 36% rispetto ai 12 mesi precedenti. Bene anche la domanda leisure, che ha ripreso consistenza grazie al ritorno di mercati chiave, come quello americano, nuovamente secondo bacino di business più importante per la compagnia dopo quello italiano.\r

\r

“Abbiamo chiuso il 2022 con una crescita straordinaria, che rispecchia la reattività, l’ambizione, l’impegno e l’abilità del nostro team di affrontare e superare con successo le gravi difficoltà degli ultimi anni - sottolinea Elisabetta Fabri, presidente e a.d. di Starhotels -. Grazie alla capacità di creare valore attraverso un’attenta attività gestionale e la forte penetrazione commerciale, siamo in grado di attrarre anche proprietà alberghiere terze con contratti di management e di lease. Per il 2023 ci aspettiamo una crescita ancor più energica che supporterà questi nostri piani di sviluppo, più ambiziosi che mai.”\r

\r

Il 2023 vedrà in particolare concretizzarsi investimenti importanti per Starhotels, orientati soprattutto al riposizionamento di alcuni hotel già parte del portfolio e all’avvicinarsi di nuove, importanti aperture: tra queste il Gabrielli, albergo storico dalla facciata in stile veneziano, che si contraddistingue per la location su Riva degli Schiavoni, a breve distanza da piazza San Marco e con affacci sull’isola di San Giorgio Maggiore. L’hotel è al momento oggetto di una importante ristrutturazione e riaprirà nel 2024.\r

\r

La compagnia si è inoltre recentemente aperta con soddisfazione a nuovi modelli di sviluppo quali il mercato degli appartamenti di lusso: dopo i Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione lanciati nel 2021, entro il 2025 sarà la volta del Teatro Luxury Apartments di Firenze, uno dei più grandi recuperi immobiliari in corso nella città del Giglio e nuova proposta residenziale di alto profilo negli spazi dell’ex teatro del Maggio in corso Italia.","post_title":"Starhotels da record: fatturato a 241 mln e margini operativi al 33%","post_date":"2023-03-08T09:05:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678266318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volare celebra il suo primo anno dal lancio raggiungendo quota 1 milione di iscritti. Il programma loyalty di Ita Airways festeggia il traguardo in concomitanza della presenza all'Itb di Berlino. Per festeggiare il risultato raggiunto e premiare la fiducia concessa ai propri clienti, la compagnia dona al milionesimo iscritto al programma Volare lo stato Executive un livello esclusivo a cui il cliente accederà direttamente dal Club Smart.\r

Tra i benefici del Club Executive ci sono check-in prioritario, acceleratore di punti, fast track, imbarco prioritario e accesso alle Lounge sono alcuni dei benefit a cui il milionesimo socio avrà accesso.\r

Durante il mese di marzo Volare riserva inoltre promozioni importanti sia per i soci sia per chi ancora non fa parte di questa grande community. Entro il 31 marzo 2023 infatti, i soci riceveranno doppi punti per i voli effettuati nel mese di marzo verso qualsiasi destinazione e, per chi non è ancora iscritto, è previsto un welcome bonus di 2000 punti per le iscrizioni nel mese di marzo. Infine, le possibilità di accumulare punti aumentano con la promozione Invita un amico, che consente di guadagnare punti per ogni nuovo amico che si iscrive al programma, entro il 31 marzo 2023.\r

“Il risultato raggiunto e queste iniziative confermano come Ita Airways stia continuando a lavorare per il suo obiettivo primario di porre il cliente al centro del business, con un programma che ruota intorno alle sue esigenze - ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare – e questo traguardo ne è una conferma. Siamo contenti che i nostri clienti ci scelgano quotidianamente per i viaggi di piacere e di lavoro, oltre ad affidarsi ai servizi e prodotti dei partner che negli ultimi mesi sono entrati a far parte del programma.”","post_title":"Ita Airways: Volare compie un anno e raggiunge il primo milione di iscritti","post_date":"2023-03-08T08:50:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678265418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Andalusia continua a combattere l'espansione di affitti per le vacanze. L'assessore al turismo, Arturo Bernal, ha annunciato un nuovo decreto per porre fine alle piattaforme in stile Airbnb. \r

\r

Una misura di controllo decisa, che fornirà un quadro normativo per le diverse province. Verrà diffuso pubblicamente «entro pochissimi giorni».\r

Il piano\r

Dopo questo passo sarà abilitato il termine per la presentazione delle modifiche e l'autorizzazione di tutti i verbali che ne consentiranno l'entrata in vigore. \r

\r

L'elaborazione del decreto ha avuto la collaborazione di numerosi imprenditori del settore. Sono state analizzate anche diverse risoluzioni giudiziarie che indicavano che i consigli comunali non avevano il potere di regolare l'affitto, la comunità conferirà loro i relativi poteri per realizzare \"un'urbanistica, e una turistica\". I quartieri avranno la possibilità di decidere «se vogliono o meno che ci siano alloggi turistici». \r

\r

In sintesi, Bernal ha sottolineato che «si tratta di una norma che mira a controllare e migliorare la qualità dei servizi turistici».\r

\r

","post_title":"Andalusia: piano normativo per bloccare la crescita di affitti stile Airbnb","post_date":"2023-03-07T14:04:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678197868000]}]}}