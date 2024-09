Civitatis entra in Fto. De Iscar: “Un’opportunità straordinaria” “Un’opportunità straordinaria per rafforzare la nostra presenza in Italia e per sviluppare i contatti con i principali protagonisti del turismo organizzato”. Così la chief b2b sales officer di Civitatis, Verónica de Íscar, definisce l’entrata della piattaforma di visite guidate ed escursioni in Fto: “Vogliamo soprattutto contribuire attivamente allo sviluppo del settore”. “L’adesione di Civitatis, che accogliamo con soddisfazione, è la conseguenza naturale della crescita che la nostra federazione sta facendo continuamente negli anni – le fa eco il presidente di Fto, Franco Gattinoni -. Crescere per noi non significa solamente aumentare il numero delle imprese aderenti, ma portare valore all’associazione e alla filiera del turismo organizzato, in termini di competenze, esperienza e professionalità, contribuendo anche a facilitare il dialogo con le istituzioni di riferimento e tutti gli altri stakeholder del settore turistico. L’accordo con Civitatis va proprio in questa direzione: crescere tutti insieme e far crescere tutte le aziende del turismo”. Civitatis sarà inoltre protagonista della fiera di Rimini il prossimo ottobre. In questa occasione, l’azienda sarà rappresentata dal suo team locale, oltre a Verónica de Íscar e ad Alberto Gutiérrez, ceo dell’azienda. Óscar Fernández, responsabile della comunicazione, interverrà inoltre nel panel organizzato dalla stessa Fto intitolato Sostenibilità autentica: incoming in Italia tra verità e innovazione, che si terrà giovedì 10 ottobre, dalle 16:50 alle 18 nell’Italy Arena padiglione A7. Condividi

