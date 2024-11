Cinque Terre, Via dell’Amore dopo i danni da intense piogge riapertura a Natale Sono partiti i lavori sulla Via dell’Amore di ripristino e rinforzo delle strutture danneggiate dai distacchi di rocce e materiali provocati dalle intense piogge di ottobre durante due allerte meteo. L’obiettivo è riaprire il sentiero panoramico tra Riomaggiore e Manarola entro Natale. Conclusi i sopralluoghi tecnici, nei giorni scorsi il Commissario di governo per le opere di contrasto al dissesto idrogeologico e presidente della Regione Marco Bucci ha firmato il mandato alla struttura commissariale regionale di avviare le attività di ripristino. La prima stima complessiva delle opere ammonta a circa 300mila euro. D’intesa con il Comune di Riomaggiore, l’intervento sarà realizzato grazie agli introiti dei biglietti venduti dalla riapertura al pubblico, ad agosto, del luogo più iconico delle Cinque Terre, patrimonio Unesco, a conferma dell’importanza di queste risorse per le indispensabili manutenzioni e la gestione della Via dell’Amore. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478798 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono partiti i lavori sulla Via dell’Amore di ripristino e rinforzo delle strutture danneggiate dai distacchi di rocce e materiali provocati dalle intense piogge di ottobre durante due allerte meteo. L’obiettivo è riaprire il sentiero panoramico tra Riomaggiore e Manarola entro Natale. Conclusi i sopralluoghi tecnici, nei giorni scorsi il Commissario di governo per le opere di contrasto al dissesto idrogeologico e presidente della Regione Marco Bucci ha firmato il mandato alla struttura commissariale regionale di avviare le attività di ripristino. La prima stima complessiva delle opere ammonta a circa 300mila euro. D’intesa con il Comune di Riomaggiore, l’intervento sarà realizzato grazie agli introiti dei biglietti venduti dalla riapertura al pubblico, ad agosto, del luogo più iconico delle Cinque Terre, patrimonio Unesco, a conferma dell’importanza di queste risorse per le indispensabili manutenzioni e la gestione della Via dell’Amore. [post_title] => Cinque Terre, Via dell'Amore dopo i danni da intense piogge riapertura a Natale [post_date] => 2024-11-13T11:10:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731496206000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478758 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Palazzo Fauzone è un prezioso boutique hotel a tema letterario nel centro storico di Mondovì (CN). Al pregio del palazzo storico, si unisce infatti la grande passione dei proprietari per i libri: la letteratura è il tema portante delle camere e degli appartamenti riservati agli ospiti. Le sei camere del Palazzo sono ispirate a grandi classici della letteratura internazionale. A queste si aggiungono sette incantevoli appartamenti (di cui uno pet friendly), con cucina, soggiorno e affaccio sull'esterno. Ogni camera da letto e ogni appartamento non si limitano a raccontare una storia, ma vi immergono il visitatore, anche grazie alle bellissime illustrazioni d'autore che decorano le pareti. L'invito, ovviamente, è a leggere - o a rileggere - il romanzo di riferimento, che è sempre disponibile per i visitatori sul comodino della stanza. O a prendere uno dei tantissimi libri che affollano gli scaffali dei corridoi del Palazzo. Per Natale, Palazzo Fauzone Relais ha pensato all'iniziativa Notte d'autore: Dormire tra le pagine di un libro. Un'esperienza di immersione completa tra letteratura e relax, da vivere in compagnia o da regalare. Il costo del pacchetto regalo è a partire da 199 euro e comprende il pernottamento per 2 persone, che include una ricca colazione con una selezione di prodotti del territorio e una copia di un grande classico della letteratura in regalo. In camera inoltre una bottiglia di vino Alta Langa per un brindisi d’autore e, al mattino seguente, una visita guidata al piano nobile e agli affreschi del '500 che lo decorano, accompagnata dal racconto della storia di Mondovì e della famiglia Fauzone. La visita ha una durata di 45 minuti ed è disponibile in lingua italiana, inglese e francese. [post_title] => Palazzo Fauzone e i pacchetti "Notte d'autore", soggiorni tra storia ed i classici della letteratura [post_date] => 2024-11-13T09:41:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731490868000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478698 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La città di Bari si prepara ad accogliere l'undicesima edizione di Btm Italia, in programma dal 26 al 28 febbraio 2025 presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante. Quest'anno l'evento si sviluppa attorno a un programma ampio e articolato che celebra il tema "Il Viaggio nel Viaggio", un invito a riflettere sulle molteplici dimensioni del viaggio, sia fisiche che interiori. Questa metafora, che parte dalla domanda “Quando comincia il viaggio?” diventa il filo conduttore di tutti gli argomenti toccati durante la fiera per riflettere su come ogni nuova scoperta, ogni singola esperienza, ogni piccolo spostamento, siano un viaggio dentro un viaggio più grande. Btm Italia, dopo il successo della scorsa edizione che ha visto 48mila presenze, torna per la terza volta a Bari in contemporanea al BUY Puglia, il marketplace del turismo incoming pugliese, ampliando ulteriormente gli spazi espositivi che raggiungeranno i 16.000 metri quadri, accogliendo un numero record di oltre 250 espositori e 430 aziende, con la partecipazione di 100 buyer nazionali e internazionali e offrendo un’opportunità unica per gli operatori di incontrarsi, scambiare idee e avviare collaborazioni di rilievo. Questo grazie all’importante investimento sull’area T-Trade, il villaggio dell’outgoing che darà ancora più spazio ai protagonisti del turismo trade: con la presenza di enti del turismo nazionali, destinazioni internazionali, tour operator, compagnie aeree, marittime e agenzie di viaggio, il villaggio T-Trade si presenta come uno spazio pensato per diventare il luogo eletto dagli operatori del sud Italia per incontrare decision maker italiani e internazionali, offrendo un'occasione unica per esplorare nuovi mercati e creare sinergie commerciali. La sezione è strutturata per favorire momenti di networking ad alto valore aggiunto, con stand espositivi e incontri che favoriscono dialoghi immediati, in grado di trasformare ogni contatto in una collaborazione solida e proficua. [caption id="attachment_478700" align="alignleft" width="200"] Nevio D'Arpa[/caption] Ampliamento “Quest’anno, con l’ampliamento della fiera a 16.000 metri quadri e l’investimento sul villaggio T-Trade, BTM Italia compie un ulteriore passo in avanti sul turismo outgoing. Crediamo fermamente che il Centro-Sud abbia tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento internazionale, e il nostro obiettivo è dimostrarlo. Bari, con Btm, diventa il luogo ideale per creare connessioni globali senza dover per forza volare a Londra o Berlino - ha dichiarato Nevio D’Arpa, ceo di Btm Italia -. «Con questa edizione, stiamo portando nel cuore del Sud Italia i grandi player del turismo, offrendo alle aziende locali e nazionali una piattaforma di alto livello per costruire relazioni con partner internazionali. La crescita del mercato turistico in quest’area rappresenta una straordinaria opportunità per tutti gli attori coinvolti, e Btm Italia vuole essere il ponte che collega il nostro territorio alle opportunità globali, offrendo un evento che combina visione internazionale e radicamento locale.” Sempre all’avanguardia il programma formativo e di dibattito: oltre 100 tra conferenze, incontri B2B e tavole rotonde si svolgeranno nelle diverse sale della fiera, offrendo una piattaforma di confronto sulle principali sfide del settore turistico. Se il concetto di viaggio è intrinsecamente legato all'essenza umana, rappresentando un mezzo per scoprire nuove realtà, culture e, soprattutto, se stessi, "Il Viaggio nel Viaggio", tema di questa edizione, intende esplorare questa complessità, considerandolo non solo come spostamento geografico, ma anche come percorso di crescita personale e professionale. [post_title] => La Btm si prepara per l'11ª edizione con il tema "Il Viaggio nel Viaggio" [post_date] => 2024-11-12T11:00:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731409253000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478694 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_478695" align="alignleft" width="300"] Domenico Pellegrino e Monica Astuti[/caption] La partnership esclusiva fra il Gruppo Bluvacanze e Disneyland Paris, già iniziata a primavera si arricchisce di pacchetti natalizi. L’accordo prevede la vendita da novembre di due cofanetti con pacchetti viaggio rivolti alle coppie e alle famiglie, per poter viaggiare a San Valentino e durante il ponte del 2 giugno a condizioni eccezionali per pricing e accessibilità. I cofanetti Disneyland Paris distribuiti in esclusiva dal network Bluvacanze e Vivere&Viaggiare così come dalle agenzie del polo Blunet, per un totale di 900 negozi in Italia, comprendono due pernottamenti e trattamento di prima colazione, l’ingresso ai Parchi per 3 giorni e un gift speciale. In particolare, l’esperienza “Family edition” da scartare sotto l’albero del prossimo Natale 2024 è utilizzabile per il Ponte del 2 giugno (1-3 giugno 2025) mentre la “San Valentino edition”, come il naming esplicita, invita a stupire con la Magia di Disneyland Paris gli innamorati per la loro festa di metà febbraio (14-16 febbraio 2025). Tutte le proposte sono garantite e modificabili fino a 7 giorni dalla partenza, senza penali. A supporto di questo lancio, una serie di iniziative di comunicazione e di marketing che sottolineano una collaborazione ricca di contenuti e di creatività, fino a comprendere attività di entertainment rivolte al consumatore finale. Missione social I travel creator Blupeople sono appena rientrati dalla recente “missione social” a Disneyland Paris, dove hanno raccolto spunti, immagini e video da rilasciare sui canali @bluvacanzeofficial di TikTok e Instagram. Lo scopo della narrazione, che prenderà vita attraverso una campagna digital B2C tra novembre e i primi mesi di gennaio 2025, è di offrire ai clienti delle agenzie di viaggio e della community fidelizzata di Blu&cluB “insights” esclusivi per una full immersion nei Parchi, mirata a viverne appieno la coinvolgente atmosfera, certi di non perdere gli attimi e gli spot cruciali. Inoltre, in tutta la rete di punti vendita del Gruppo Bluvacanze viene distribuito il catalogo “Disneyland Paris – Entra in un Mondo Magico” con validità dal 1° aprile 2025 al 30 marzo 2026” grazie al quale pianificare la visita e il soggiorno con mappe e descrizioni degli hotel di Disneyland Paris, ma non solo. Dopo il restyling del cinque stelle Disneyland Hotel, l’anno a Disneyland Paris si conclude con una delle stagioni più attese: il Magico Natale Disney. Sempre nell’ambito della partnership, infine, il Travel Innovation Hub del Gruppo Bluvacanze a Milano ha dato appuntamento ai viaggiatori nel corso del 2024 attraverso eventi culturali come i pomeriggi con i disegnatori ufficiali Disney e i digital creator specializzati sul pubblico di famiglie con bambini. [post_title] => Gruppo Bluvacanze lancia per Natale i cofanetti di Disneyland Paris [post_date] => 2024-11-12T10:55:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731408904000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478722 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_478723" align="aligncenter" width="479"] ph credits: Alex Filz[/caption] Dal 29 novembre al 6 gennaio, Merano ospiterà i suoi caratteristici Mercatini di Natale, tappa imperdibile per chi desidera vivere l’atmosfera dell’Avvento tra le vette alpine. Il Natale a Merano vedrà la sua inaugurazione la sera del 28 novembre per terminare il giorno dell’Epifania. Giornate ricche di sapori tipici, artigianato locale, tradizioni folcloristiche e intrattenimento (ma anche relax) per tutte le età. I Mercatini si sviluppano lungo il fiume Passirio e sulla Passeggiata che lo costeggia, le “casette” invitano i visitatori a scoprire da vicino l’artigianato altoatesino e la varietà dei prodotti enogastronomici della zona come brezel, birra e speck. In Piazza della Rena, dove affaccia l’elegante Palais Esplanade e dove sorge Castel Kallmünz, tradizione montanara e stile si fondono nel Villaggio Natalizio. Qui, all’interno del grande “chalet”, uno chef stellato accoglie i commensali con pasti d’autore che la sera, su prenotazione, vengono serviti ai tavoli. In Piazza è altresì possibile partecipare a laboratori per adulti e prendere parte a degustazioni guidate di gin e cioccolata. Ma l’atmosfera natalizia è magica anche per i bambini, i quali hanno l’opportunità di partecipare a laboratori pensati apposta per loro e realizzare gioielli, cappelli per Capodanno e decorazioni natalizie, cucinare biscotti, cimentarsi in giochi da tavolo e assistere alla proiezione dei classici Disney. [caption id="attachment_478726" align="aligncenter" width="402"] ph credits: Alex Filz[/caption] San Nicolò e i Krampus Caratteristiche figure del folclore popolare dell’area alpina sono i Krampus, personaggi “demoniaci” che in alcune giornate si aggirano fra le casette natalizie. Preannunciati dal rumore dei campanacci, i Krampus spaventano i passanti mentre accompagnano San Nicolò, il Santo patrono di Merano, intento a donare dolci ai bambini più buoni. L’antica usanza nasce dalla paura dei contadini che, temendo demoni e spiriti durante le notti invernali, pensarono di difendersi scolpendo spaventose maschere di legno e munendosi di campanacci per scacciare gli indesiderati ospiti. Merano è anche nota località di relax, grazie alle piscine, alle saune e ai trattamenti che offrono le Terme. Di Elisa Biagioli [post_title] => Mercatini di Natale a Merano tra sapori, laboratori e tradizioni altoatesine [post_date] => 2024-11-11T16:02:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731340965000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478639 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 305.000 passeggeri trasportati fra gennaio e ottobre 2024, un incremento del +25% rispetto allo stesso periodo del 2023, con un’offerta di circa 325.000 posti in vendita (+22% vs 2023) e un load factor che si è attestato al 94%: sono i numeri di Volotea sulla base di Firenze, inaugurata lo scorso anno. Nel 2024, il vettore ha, quindi, registrato un aumento in termini di capacità molto più elevato su base annua, estendendo così la propria stagionalità. Questo grazie anche all’ampio portfolio di mete disponibili, che conferma Volotea la prima compagnia a Firenze in termini di destinazioni disponibili. Quest’anno il vettore è volato verso 13 destinazioni, una in più rispetto al 2023: Bari, Cagliari, Catania, Olbia, Palermo, Bordeaux, Lione, Nantes, Marsiglia, Tolosa, Bilbao, Amburgo e Praga, novità 2024. Inoltre, durante il periodo di traffico più intenso, il numero di dipendenti ha toccato le 30 persone. La compagnia prevede di chiudere il 2024 a Firenze superando i 365.000 passeggeri trasportati, il che rappresenterebbe una crescita del +24% rispetto al 2023. "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti a Firenze nel corso del 2024 – ha commentato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. La crescita costante presso lo scalo testimonia il nostro impegno a livello locale: grazie all’offerta di comodi collegamenti verso destinazioni sempre molto apprezzate siamo in grado di supportare in modo concreto il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire le bellezze e l’arte del capoluogo toscano, senza dimenticare, allo stesso tempo, le necessità di viaggio dei tanti passeggeri fiorentini e toscani. Guardiamo con fiducia al futuro, certi che continueremo a rafforzare la nostra presenza su questo importante scalo. Infatti, per il 2025 ci prepariamo a scendere in pista con un’offerta di voli di circa il +5% rispetto al 2024". Il network del prossimo anno prevede infatti l'aggiunta della nuova destinazione di Alghero, che sarà operata dal prossimo 6 luglio con due voli alla settimana, il mercoledì e la domenica, e un’offerta di oltre 5.000 posti in vendita: in questo modo, Volotea collegherà Firenze con tutti gli scali sardi. Oltre all’offerta della base di Firenze per il 2025, Volotea conferma per il prossimo anno anche i collegamenti dall’aeroporto di Pisa per Olbia e Nantes, garantendo così pieno supporto a tutti i passeggeri toscani. "Siamo particolarmente soddisfatti del rapporto collaborativo e proficuo che abbiamo costruito insieme a Volotea: investire in nuove rotte e collegamenti è la dimostrazione di una rinnovata e corrisposta fiducia - ha aggiunto Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti -. Gli importanti risultati raggiunti oggi dalla compagnia sottolineano ancora una volta la strategicità del sistema aeroportuale regionale all’interno del panorama europeo. D'altronde, il crescente numero di passeggeri e l’ampliamento delle destinazioni rispondono alle esigenze di una domanda sempre in aumento. Basti pensare che nei primi dieci mesi dell’anno, gli scali di Pisa e Firenze nel loro complesso hanno registrato una crescita del 10% sul 2023, sfiorando la soglia degli 8 milioni di passeggeri”. [post_title] => Volotea punta ai 365.000 passeggeri su Firenze. E per il 2025 aggiunge Alghero [post_date] => 2024-11-11T12:52:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731329543000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478624 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha un nuovo presidente, Lorenzo Viviani. Con l’insediamento di Viviani, il Parco entra in una nuova fase, con un organo direttivo rinnovato grazie alle recenti nomine ministeriali dei Sindaci Marco Fenelli (Vernazza) e Francesco Sassarini (Monterosso al mare), oltre a Stefano Macchio, rappresentante di Ispra. Tra gli obiettivi del nuovo presidente quello di promuovere una gestione partecipata, rispettosa delle specificità e del ruolo dell’area protetta nel contesto locale e nazionale e di iniziare questa nuova fase con un approccio di ascolto attivo, coinvolgendo tutte le anime del Parco. «Interpreto questo incarico come un’opportunità per rafforzare il legame con i cittadini e le istituzioni e intraprendere un cammino comune verso la tutela del nostro prezioso patrimonio naturale e paesaggistico - sottolinea Viviani - È essenziale conoscere a fondo l’area protetta, ascoltando le voci del territorio e valorizzando le professionalità multidisciplinari già presenti nell’organico del Parco. Questo ci permetterà di impostare un lavoro di pianificazione in un’ottica di integrazione tra saperi, coniugando tutela, sviluppo sostenibile e recupero del territorio». Nel corso del primo consiglio direttivo è stato approvato l’Accordo Quadro con i Parchi Nazionali dell’Arcipelago Toscano e dell’Appennino Tosco-Emiliano, per una gestione associata di servizi in materia di anticorruzione, trasparenza, risorse umane, formazione e supporto giuridico. L’accordo mira a migliorare la qualità dei servizi e a ottimizzare le risorse economiche e amministrative, garantendo maggiore efficienza. Tra i progetti approvati spicca Be-Natural finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito del Bando” Simbiosi 2023. [post_title] => Parco Nazionale delle 5 Terre, Lorenzo Viviani nuovo presidente [post_date] => 2024-11-11T12:23:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731327789000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478610 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno spiraglio nell'affaire Ita-Lufthansa. Un'intesa è possibile già oggi - 11 novembre - per poi procedere con la finalizzazione dei documenti nelle ore successive e in tempo per la deadline prevista dalla Commissione Ue, le 23.59 dell'undici novembre. È questa la valutazione che, secondo quanto riportato da Ansa, filtra da fonti tedesche in merito alla trattativa tra Ita e Lufthansa. Una valutazione ottimistica, basata sul fatto che la compagnia teutonica ha deciso di non insistere nelle sue richieste iniziali di abbassare il prezzo per la seconda tranche di Ita con l'obiettivo di superare lo stallo venutosi a creare quasi una settimana fa. "I 2/3 dei nodi sono stati risolti, rimane da negoziare il restante terzo", si spiega. A Bruxelles c'è "fiducia" che gli ultimi ostacoli tra il Mef e Lufthansa per le nozze con Ita vengano risolti "nelle prossime ore" con l'invio del piano finale sottoscritto da tutti i protagonisti dei negoziati. Lo si apprende da fonti vicine al dossier, che osservano come l'accordo sia "importante per entrambe le parti". Ricevuto il plico - la scadenza è alle 23:59 di domani ma, se necessario, l'Ue è disponibile a concedere flessibilità -, la squadra antitrust di Margrethe Vestager analizzerà i documenti con l'obiettivo di un via libera finale entro novembre, allo scadere del primo esecutivo von der Leyen. Giorni di riserbo Le stesse fonti continuano a ricordare come il successo delle nozze sia nelle sole mani delle parti. Anche in questi giorni di riserbo Bruxelles è sempre rimasta in contatto con le autorità italiane e la compagnia di Carsten Spohr. Nella sua analisi finale, l'antitrust Ue valuterà gli impegni (rimedi, in gergo) implementati dalle parti per rispettare le condizioni concordate nell'intesa politica raggiunta il 3 luglio. A partire dall'idoneità e dai business plan delle compagnie con cui Ita e Lufthansa hanno siglato le intese per garantire la concorrenza nelle rotte problematiche: easyJet per lo scalo lombardo e il corto raggio, Air France e Iag (holding tra le altre di British Airways e Iberia) per le tratte transoceaniche. Il giudizio preliminare informale della Commissione europea, a quanto si apprende, è positivo e non sono attesi rilievi negativi. Se l'operazione dovesse naufragare per un mancato accordo tra Roma e Francoforte, ogni nuova intesa di Ita con un partner alternativo richiederebbe di ricominciare daccapo l'iter per le fusioni previsto dall'antitrust comunitario, un processo di per sé lungo, arrivato con Lufthansa al miglio finale con l'intesa politica con Bruxelles raggiunta il 3 luglio dopo complessi negoziati per garantire la tutela della concorrenza. [post_title] => Ita e Lufthansa stanno tentando di rimettere in carreggiata l'accordo [post_date] => 2024-11-11T10:55:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731322522000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478459 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il territorio piemontese delle Langhe, Roero e Monferrato farà da cornice dal 16 novembre al 22 dicembre 2024 all’evento diffuso Il Magico Paese di Natale. Un’edizione speciale, visto che giunge al diciottesimo anno, a conferma della notevole crescita di questo appuntamento, inserito da European Best Destinations al settimo posto tra i più importanti mercatini natalizi d’Europa e insignito della menzione di 'mercatino più romantico'. Protagoniste dell’atmosfera tipica del Natale saranno il suggestivo borgo di Govone, dove Babbo Natale ha la sua casa nel Castello Reale, Asti con il celebre mercatino natalizio e San Damiano d’Asti che ospiterà il Presepe vivente in alcune date di dicembre. Un progetto in forte crescita È nel borgo di Govone che, 18 anni fa, ha preso vita la magia del Natale. «L'iniziativa è nata qui - spiega Pier Paolo Guelfo, ideatore e organizzatore dell'evento, durante un incontro con la stampa a Roma presso l'Osteria dell'Ingegno -, con un musical itinerante che ogni anno racconta storie ed emozioni, coinvolgendo sempre più visitatori. Questo progetto è cresciuto nel tempo: abbiamo iniziato con poche installazioni e un piccolo pubblico, fino a trasformare Govone in un punto di riferimento per le festività natalizie in Italia. Il percorso attorno al Castello Reale è diventato sempre più magico, arricchito di installazioni luminose e attività che valorizzano il paesaggio delle colline, Patrimonio Unesco. E quando l’evento ha iniziato ad attirare migliaia di persone, abbiamo esteso il mercatino natalizio fino ad Asti, mantenendo comunque il cuore pulsante del progetto qui a Govone». [gallery columns="2" ids="478461,478462"] Lo scorso anno, l’evento ha attirato 500.000 visitatori. «I pernottamenti sul territorio hanno registrato un +11% a novembre e un +60% a dicembre - puntualizza Guelfo -, segno che sempre più persone scelgono di vivere il Natale nel Magico Paese. L'estensione dell'iniziativa fino ad Asti ha permesso al progetto di continuare a crescere, ospitando fino a 130 casette nel suo mercatino, che, accolto nella piazza centrale di Asti, regala suggestioni uniche». Le casette di legno ospiteranno artigiani e produttori provenienti da tutta Italia, con i loro manufatti perfetti per un regalo speciale, i prodotti deliziosi da assaggiare e lo street food per una pausa golosa e tutto sarà arricchito da addobbi e animazioni che contribuiranno a creare un'atmosfera natalizia unica. Per facilitare l’accesso, un accordo con Trenitalia prevede un’estensione della linea con un bus navetta che accoglie i visitatori in arrivo alla stazione ferroviaria di Asti. «Govone ora ha una sorta di 'stazione magica' - spiega Guelfo - che facilita gli spostamenti e arricchisce l’esperienza per i visitatori». A completare l’evento, il presepe vivente di San Damiano d’Asti, che si terrà nelle cantine storiche e nei sotterranei del paese, in un’esperienza immersiva tra botteghe, animali e antichi mestieri. «San Damiano, con i suoi 7.000 abitanti, offre un contesto davvero suggestivo - racconta l'organizzatore -: entrare nei sotterranei e attraversare queste volte a botte dà la sensazione di entrare in un villaggio d’altri tempi, una nicchia di storia e tradizione». L'obiettivo di quest'edizione è proporre un'esperienza in grado di coniugare sapientemente tradizione e innovazione, volta ad attrarre visitatori nazionali e internazionali, considerato soprattutto l'appeal finora esercitato su bacini come Francia, Svizzera, Germania e Spagna. Si mira così a consolidare il ruolo del mercatino del Magico Paese di Natale quale vetrina d'eccellenza in Europa per l'artigianato e l'enogastronomia italiana. [post_title] => Al via il Magico paese di Natale, con il mercatino più romantico d'Europa [post_date] => 2024-11-08T09:30:37+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731058237000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cinque terre via dellamore danni intense piogge riapertura natale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":88,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":961,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478798","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono partiti i lavori sulla Via dell’Amore di ripristino e rinforzo delle strutture danneggiate dai distacchi di rocce e materiali provocati dalle intense piogge di ottobre durante due allerte meteo. L’obiettivo è riaprire il sentiero panoramico tra Riomaggiore e Manarola entro Natale.\r

\r

Conclusi i sopralluoghi tecnici, nei giorni scorsi il Commissario di governo per le opere di contrasto al dissesto idrogeologico e presidente della Regione Marco Bucci ha firmato il mandato alla struttura commissariale regionale di avviare le attività di ripristino.\r

\r

La prima stima complessiva delle opere ammonta a circa 300mila euro.\r

\r

D’intesa con il Comune di Riomaggiore, l’intervento sarà realizzato grazie agli introiti dei biglietti venduti dalla riapertura al pubblico, ad agosto, del luogo più iconico delle Cinque Terre, patrimonio Unesco, a conferma dell’importanza di queste risorse per le indispensabili manutenzioni e la gestione della Via dell’Amore.","post_title":"Cinque Terre, Via dell'Amore dopo i danni da intense piogge riapertura a Natale","post_date":"2024-11-13T11:10:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731496206000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478758","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Palazzo Fauzone è un prezioso boutique hotel a tema letterario nel centro storico di Mondovì (CN). Al pregio del palazzo storico, si unisce infatti la grande passione dei proprietari per i libri: la letteratura è il tema portante delle camere e degli appartamenti riservati agli ospiti. \r

\r

Le sei camere del Palazzo sono ispirate a grandi classici della letteratura internazionale. A queste si aggiungono sette incantevoli appartamenti (di cui uno pet friendly), con cucina, soggiorno e affaccio sull'esterno.\r

\r

Ogni camera da letto e ogni appartamento non si limitano a raccontare una storia, ma vi immergono il visitatore, anche grazie alle bellissime illustrazioni d'autore che decorano le pareti.\r

\r

L'invito, ovviamente, è a leggere - o a rileggere - il romanzo di riferimento, che è sempre disponibile per i visitatori sul comodino della stanza. O a prendere uno dei tantissimi libri che affollano gli scaffali dei corridoi del Palazzo.\r

\r

Per Natale, Palazzo Fauzone Relais ha pensato all'iniziativa Notte d'autore: Dormire tra le pagine di un libro. Un'esperienza di immersione completa tra letteratura e relax, da vivere in compagnia o da regalare. Il costo del pacchetto regalo è a partire da 199 euro e comprende il pernottamento per 2 persone, che include una ricca colazione con una selezione di prodotti del territorio e una copia di un grande classico della letteratura in regalo. In camera inoltre una bottiglia di vino Alta Langa per un brindisi d’autore e, al mattino seguente, una visita guidata al piano nobile e agli affreschi del '500 che lo decorano, accompagnata dal racconto della storia di Mondovì e della famiglia Fauzone. La visita ha una durata di 45 minuti ed è disponibile in lingua italiana, inglese e francese.","post_title":"Palazzo Fauzone e i pacchetti \"Notte d'autore\", soggiorni tra storia ed i classici della letteratura","post_date":"2024-11-13T09:41:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1731490868000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La città di Bari si prepara ad accogliere l'undicesima edizione di Btm Italia, in programma dal 26 al 28 febbraio 2025 presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante. Quest'anno l'evento si sviluppa attorno a un programma ampio e articolato che celebra il tema \"Il Viaggio nel Viaggio\", un invito a riflettere sulle molteplici dimensioni del viaggio, sia fisiche che interiori. Questa metafora, che parte dalla domanda “Quando comincia il viaggio?” diventa il filo conduttore di tutti gli argomenti toccati durante la fiera per riflettere su come ogni nuova scoperta, ogni singola esperienza, ogni piccolo spostamento, siano un viaggio dentro un viaggio più grande.\r

Btm Italia, dopo il successo della scorsa edizione che ha visto 48mila presenze, torna per la terza volta a Bari in contemporanea al BUY Puglia, il marketplace del turismo incoming pugliese, ampliando ulteriormente gli spazi espositivi che raggiungeranno i 16.000 metri quadri, accogliendo un numero record di oltre 250 espositori e 430 aziende, con la partecipazione di 100 buyer nazionali e internazionali e offrendo un’opportunità unica per gli operatori di incontrarsi, scambiare idee e avviare collaborazioni di rilievo.\r

Questo grazie all’importante investimento sull’area T-Trade, il villaggio dell’outgoing che darà ancora più spazio ai protagonisti del turismo trade: con la presenza di enti del turismo nazionali, destinazioni internazionali, tour operator, compagnie aeree, marittime e agenzie di viaggio, il villaggio T-Trade si presenta come uno spazio pensato per diventare il luogo eletto dagli operatori del sud Italia per incontrare decision maker italiani e internazionali, offrendo un'occasione unica per esplorare nuovi mercati e creare sinergie commerciali. La sezione è strutturata per favorire momenti di networking ad alto valore aggiunto, con stand espositivi e incontri che favoriscono dialoghi immediati, in grado di trasformare ogni contatto in una collaborazione solida e proficua.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_478700\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Nevio D'Arpa[/caption]\r

Ampliamento\r

“Quest’anno, con l’ampliamento della fiera a 16.000 metri quadri e l’investimento sul villaggio T-Trade, BTM Italia compie un ulteriore passo in avanti sul turismo outgoing. Crediamo fermamente che il Centro-Sud abbia tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento internazionale, e il nostro obiettivo è dimostrarlo. Bari, con Btm, diventa il luogo ideale per creare connessioni globali senza dover per forza volare a Londra o Berlino - ha dichiarato Nevio D’Arpa, ceo di Btm Italia -.\r

«Con questa edizione, stiamo portando nel cuore del Sud Italia i grandi player del turismo, offrendo alle aziende locali e nazionali una piattaforma di alto livello per costruire relazioni con partner internazionali. La crescita del mercato turistico in quest’area rappresenta una straordinaria opportunità per tutti gli attori coinvolti, e Btm Italia vuole essere il ponte che collega il nostro territorio alle opportunità globali, offrendo un evento che combina visione internazionale e radicamento locale.”\r

Sempre all’avanguardia il programma formativo e di dibattito: oltre 100 tra conferenze, incontri B2B e tavole rotonde si svolgeranno nelle diverse sale della fiera, offrendo una piattaforma di confronto sulle principali sfide del settore turistico. Se il concetto di viaggio è intrinsecamente legato all'essenza umana, rappresentando un mezzo per scoprire nuove realtà, culture e, soprattutto, se stessi, \"Il Viaggio nel Viaggio\", tema di questa edizione, intende esplorare questa complessità, considerandolo non solo come spostamento geografico, ma anche come percorso di crescita personale e professionale.\r

","post_title":"La Btm si prepara per l'11ª edizione con il tema \"Il Viaggio nel Viaggio\"","post_date":"2024-11-12T11:00:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731409253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478695\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Domenico Pellegrino e Monica Astuti[/caption]\r

La partnership esclusiva fra il Gruppo Bluvacanze e Disneyland Paris, già iniziata a primavera si arricchisce di pacchetti natalizi. L’accordo prevede la vendita da novembre di due cofanetti con pacchetti viaggio rivolti alle coppie e alle famiglie, per poter viaggiare a San Valentino e durante il ponte del 2 giugno a condizioni eccezionali per pricing e accessibilità.\r

I cofanetti Disneyland Paris distribuiti in esclusiva dal network Bluvacanze e Vivere&Viaggiare così come dalle agenzie del polo Blunet, per un totale di 900 negozi in Italia, comprendono due pernottamenti e trattamento di prima colazione, l’ingresso ai Parchi per 3 giorni e un gift speciale. In particolare, l’esperienza “Family edition” da scartare sotto l’albero del prossimo Natale 2024 è utilizzabile per il Ponte del 2 giugno (1-3 giugno 2025) mentre la “San Valentino edition”, come il naming esplicita, invita a stupire con la Magia di Disneyland Paris gli innamorati per la loro festa di metà febbraio (14-16 febbraio 2025). Tutte le proposte sono garantite e modificabili fino a 7 giorni dalla partenza, senza penali.\r

A supporto di questo lancio, una serie di iniziative di comunicazione e di marketing che sottolineano una collaborazione ricca di contenuti e di creatività, fino a comprendere attività di entertainment rivolte al consumatore finale.\r

\r

Missione social\r

I travel creator Blupeople sono appena rientrati dalla recente “missione social” a Disneyland Paris, dove hanno raccolto spunti, immagini e video da rilasciare sui canali @bluvacanzeofficial di TikTok e Instagram. Lo scopo della narrazione, che prenderà vita attraverso una campagna digital B2C tra novembre e i primi mesi di gennaio 2025, è di offrire ai clienti delle agenzie di viaggio e della community fidelizzata di Blu&cluB “insights” esclusivi per una full immersion nei Parchi, mirata a viverne appieno la coinvolgente atmosfera, certi di non perdere gli attimi e gli spot cruciali.\r

Inoltre, in tutta la rete di punti vendita del Gruppo Bluvacanze viene distribuito il catalogo “Disneyland Paris – Entra in un Mondo Magico” con validità dal 1° aprile 2025 al 30 marzo 2026” grazie al quale pianificare la visita e il soggiorno con mappe e descrizioni degli hotel di Disneyland Paris, ma non solo.\r

Dopo il restyling del cinque stelle Disneyland Hotel, l’anno a Disneyland Paris si conclude con una delle stagioni più attese: il Magico Natale Disney.\r

\r

Sempre nell’ambito della partnership, infine, il Travel Innovation Hub del Gruppo Bluvacanze a Milano ha dato appuntamento ai viaggiatori nel corso del 2024 attraverso eventi culturali come i pomeriggi con i disegnatori ufficiali Disney e i digital creator specializzati sul pubblico di famiglie con bambini.\r

","post_title":"Gruppo Bluvacanze lancia per Natale i cofanetti di Disneyland Paris","post_date":"2024-11-12T10:55:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1731408904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478723\" align=\"aligncenter\" width=\"479\"] ph credits: Alex Filz[/caption]\r

\r

Dal 29 novembre al 6 gennaio, Merano ospiterà i suoi caratteristici Mercatini di Natale, tappa imperdibile per chi desidera vivere l’atmosfera dell’Avvento tra le vette alpine.\r

\r

Il Natale a Merano vedrà la sua inaugurazione la sera del 28 novembre per terminare il giorno dell’Epifania. Giornate ricche di sapori tipici, artigianato locale, tradizioni folcloristiche e intrattenimento (ma anche relax) per tutte le età.\r

\r

I Mercatini si sviluppano lungo il fiume Passirio e sulla Passeggiata che lo costeggia, le “casette” invitano i visitatori a scoprire da vicino l’artigianato altoatesino e la varietà dei prodotti enogastronomici della zona come brezel, birra e speck.\r

\r

In Piazza della Rena, dove affaccia l’elegante Palais Esplanade e dove sorge Castel Kallmünz, tradizione montanara e stile si fondono nel Villaggio Natalizio. Qui, all’interno del grande “chalet”, uno chef stellato accoglie i commensali con pasti d’autore che la sera, su prenotazione, vengono serviti ai tavoli. In Piazza è altresì possibile partecipare a laboratori per adulti e prendere parte a degustazioni guidate di gin e cioccolata.\r

\r

Ma l’atmosfera natalizia è magica anche per i bambini, i quali hanno l’opportunità di partecipare a laboratori pensati apposta per loro e realizzare gioielli, cappelli per Capodanno e decorazioni natalizie, cucinare biscotti, cimentarsi in giochi da tavolo e assistere alla proiezione dei classici Disney.\r

\r

[caption id=\"attachment_478726\" align=\"aligncenter\" width=\"402\"] ph credits: Alex Filz[/caption]\r

\r

San Nicolò e i Krampus\r

\r

Caratteristiche figure del folclore popolare dell’area alpina sono i Krampus, personaggi “demoniaci” che in alcune giornate si aggirano fra le casette natalizie. Preannunciati dal rumore dei campanacci, i Krampus spaventano i passanti mentre accompagnano San Nicolò, il Santo patrono di Merano, intento a donare dolci ai bambini più buoni. L’antica usanza nasce dalla paura dei contadini che, temendo demoni e spiriti durante le notti invernali, pensarono di difendersi scolpendo spaventose maschere di legno e munendosi di campanacci per scacciare gli indesiderati ospiti.\r

\r

Merano è anche nota località di relax, grazie alle piscine, alle saune e ai trattamenti che offrono le Terme.\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Mercatini di Natale a Merano tra sapori, laboratori e tradizioni altoatesine","post_date":"2024-11-11T16:02:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731340965000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478639","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 305.000 passeggeri trasportati fra gennaio e ottobre 2024, un incremento del +25% rispetto allo stesso periodo del 2023, con un’offerta di circa 325.000 posti in vendita (+22% vs 2023) e un load factor che si è attestato al 94%: sono i numeri di Volotea sulla base di Firenze, inaugurata lo scorso anno. \r

\r

Nel 2024, il vettore ha, quindi, registrato un aumento in termini di capacità molto più elevato su base annua, estendendo così la propria stagionalità. Questo grazie anche all’ampio portfolio di mete disponibili, che conferma Volotea la prima compagnia a Firenze in termini di destinazioni disponibili. Quest’anno il vettore è volato verso 13 destinazioni, una in più rispetto al 2023: Bari, Cagliari, Catania, Olbia, Palermo, Bordeaux, Lione, Nantes, Marsiglia, Tolosa, Bilbao, Amburgo e Praga, novità 2024. Inoltre, durante il periodo di traffico più intenso, il numero di dipendenti ha toccato le 30 persone.\r

\r

La compagnia prevede di chiudere il 2024 a Firenze superando i 365.000 passeggeri trasportati, il che rappresenterebbe una crescita del +24% rispetto al 2023.\r

\r

\"Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti a Firenze nel corso del 2024 – ha commentato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. La crescita costante presso lo scalo testimonia il nostro impegno a livello locale: grazie all’offerta di comodi collegamenti verso destinazioni sempre molto apprezzate siamo in grado di supportare in modo concreto il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire le bellezze e l’arte del capoluogo toscano, senza dimenticare, allo stesso tempo, le necessità di viaggio dei tanti passeggeri fiorentini e toscani. Guardiamo con fiducia al futuro, certi che continueremo a rafforzare la nostra presenza su questo importante scalo. Infatti, per il 2025 ci prepariamo a scendere in pista con un’offerta di voli di circa il +5% rispetto al 2024\".\r

\r

Il network del prossimo anno prevede infatti l'aggiunta della nuova destinazione di Alghero, che sarà operata dal prossimo 6 luglio con due voli alla settimana, il mercoledì e la domenica, e un’offerta di oltre 5.000 posti in vendita: in questo modo, Volotea collegherà Firenze con tutti gli scali sardi. Oltre all’offerta della base di Firenze per il 2025, Volotea conferma per il prossimo anno anche i collegamenti dall’aeroporto di Pisa per Olbia e Nantes, garantendo così pieno supporto a tutti i passeggeri toscani.\r

\r

\"Siamo particolarmente soddisfatti del rapporto collaborativo e proficuo che abbiamo costruito insieme a Volotea: investire in nuove rotte e collegamenti è la dimostrazione di una rinnovata e corrisposta fiducia - ha aggiunto Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti -. Gli importanti risultati raggiunti oggi dalla compagnia sottolineano ancora una volta la strategicità del sistema aeroportuale regionale all’interno del panorama europeo. D'altronde, il crescente numero di passeggeri e l’ampliamento delle destinazioni rispondono alle esigenze di una domanda sempre in aumento. Basti pensare che nei primi dieci mesi dell’anno, gli scali di Pisa e Firenze nel loro complesso hanno registrato una crescita del 10% sul 2023, sfiorando la soglia degli 8 milioni di passeggeri”.\r

\r

","post_title":"Volotea punta ai 365.000 passeggeri su Firenze. E per il 2025 aggiunge Alghero","post_date":"2024-11-11T12:52:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1731329543000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478624","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha un nuovo presidente, Lorenzo Viviani.\r

\r

Con l’insediamento di Viviani, il Parco entra in una nuova fase, con un organo direttivo rinnovato grazie alle recenti nomine ministeriali dei Sindaci Marco Fenelli (Vernazza) e Francesco Sassarini (Monterosso al mare), oltre a Stefano Macchio, rappresentante di Ispra.\r

\r

Tra gli obiettivi del nuovo presidente quello di promuovere una gestione partecipata, rispettosa delle specificità e del ruolo dell’area protetta nel contesto locale e nazionale e di iniziare questa nuova fase con un approccio di ascolto attivo, coinvolgendo tutte le anime del Parco.\r

\r

«Interpreto questo incarico come un’opportunità per rafforzare il legame con i cittadini e le istituzioni e intraprendere un cammino comune verso la tutela del nostro prezioso patrimonio naturale e paesaggistico - sottolinea Viviani - È essenziale conoscere a fondo l’area protetta, ascoltando le voci del territorio e valorizzando le professionalità multidisciplinari già presenti nell’organico del Parco. Questo ci permetterà di impostare un lavoro di pianificazione in un’ottica di integrazione tra saperi, coniugando tutela, sviluppo sostenibile e recupero del territorio».\r

\r

Nel corso del primo consiglio direttivo è stato approvato l’Accordo Quadro con i Parchi Nazionali dell’Arcipelago Toscano e dell’Appennino Tosco-Emiliano, per una gestione associata di servizi in materia di anticorruzione, trasparenza, risorse umane, formazione e supporto giuridico. L’accordo mira a migliorare la qualità dei servizi e a ottimizzare le risorse economiche e amministrative, garantendo maggiore efficienza. Tra i progetti approvati spicca Be-Natural finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito del Bando” Simbiosi 2023.","post_title":"Parco Nazionale delle 5 Terre, Lorenzo Viviani nuovo presidente","post_date":"2024-11-11T12:23:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731327789000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno spiraglio nell'affaire Ita-Lufthansa. Un'intesa è possibile già oggi - 11 novembre - per poi procedere con la finalizzazione dei documenti nelle ore successive e in tempo per la deadline prevista dalla Commissione Ue, le 23.59 dell'undici novembre.\r

È questa la valutazione che, secondo quanto riportato da Ansa, filtra da fonti tedesche in merito alla trattativa tra Ita e Lufthansa. Una valutazione ottimistica, basata sul fatto che la compagnia teutonica ha deciso di non insistere nelle sue richieste iniziali di abbassare il prezzo per la seconda tranche di Ita con l'obiettivo di superare lo stallo venutosi a creare quasi una settimana fa. \"I 2/3 dei nodi sono stati risolti, rimane da negoziare il restante terzo\", si spiega.\r

A Bruxelles c'è \"fiducia\" che gli ultimi ostacoli tra il Mef e Lufthansa per le nozze con Ita vengano risolti \"nelle prossime ore\" con l'invio del piano finale sottoscritto da tutti i protagonisti dei negoziati. Lo si apprende da fonti vicine al dossier, che osservano come l'accordo sia \"importante per entrambe le parti\". Ricevuto il plico - la scadenza è alle 23:59 di domani ma, se necessario, l'Ue è disponibile a concedere flessibilità -, la squadra antitrust di Margrethe Vestager analizzerà i documenti con l'obiettivo di un via libera finale entro novembre, allo scadere del primo esecutivo von der Leyen.\r

Giorni di riserbo\r

Le stesse fonti continuano a ricordare come il successo delle nozze sia nelle sole mani delle parti. Anche in questi giorni di riserbo Bruxelles è sempre rimasta in contatto con le autorità italiane e la compagnia di Carsten Spohr. Nella sua analisi finale, l'antitrust Ue valuterà gli impegni (rimedi, in gergo) implementati dalle parti per rispettare le condizioni concordate nell'intesa politica raggiunta il 3 luglio.\r

\r

A partire dall'idoneità e dai business plan delle compagnie con cui Ita e Lufthansa hanno siglato le intese per garantire la concorrenza nelle rotte problematiche: easyJet per lo scalo lombardo e il corto raggio, Air France e Iag (holding tra le altre di British Airways e Iberia) per le tratte transoceaniche. Il giudizio preliminare informale della Commissione europea, a quanto si apprende, è positivo e non sono attesi rilievi negativi.\r

\r

Se l'operazione dovesse naufragare per un mancato accordo tra Roma e Francoforte, ogni nuova intesa di Ita con un partner alternativo richiederebbe di ricominciare daccapo l'iter per le fusioni previsto dall'antitrust comunitario, un processo di per sé lungo, arrivato con Lufthansa al miglio finale con l'intesa politica con Bruxelles raggiunta il 3 luglio dopo complessi negoziati per garantire la tutela della concorrenza.","post_title":"Ita e Lufthansa stanno tentando di rimettere in carreggiata l'accordo","post_date":"2024-11-11T10:55:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1731322522000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478459","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il territorio piemontese delle Langhe, Roero e Monferrato farà da cornice dal 16 novembre al 22 dicembre 2024 all’evento diffuso Il Magico Paese di Natale.\r

\r

Un’edizione speciale, visto che giunge al diciottesimo anno, a conferma della notevole crescita di questo appuntamento, inserito da European Best Destinations al settimo posto tra i più importanti mercatini natalizi d’Europa e insignito della menzione di 'mercatino più romantico'.\r

\r

Protagoniste dell’atmosfera tipica del Natale saranno il suggestivo borgo di Govone, dove Babbo Natale ha la sua casa nel Castello Reale, Asti con il celebre mercatino natalizio e San Damiano d’Asti che ospiterà il Presepe vivente in alcune date di dicembre.\r

\r

Un progetto in forte crescita\r

\r

È nel borgo di Govone che, 18 anni fa, ha preso vita la magia del Natale. «L'iniziativa è nata qui - spiega Pier Paolo Guelfo, ideatore e organizzatore dell'evento, durante un incontro con la stampa a Roma presso l'Osteria dell'Ingegno -, con un musical itinerante che ogni anno racconta storie ed emozioni, coinvolgendo sempre più visitatori. Questo progetto è cresciuto nel tempo: abbiamo iniziato con poche installazioni e un piccolo pubblico, fino a trasformare Govone in un punto di riferimento per le festività natalizie in Italia. Il percorso attorno al Castello Reale è diventato sempre più magico, arricchito di installazioni luminose e attività che valorizzano il paesaggio delle colline, Patrimonio Unesco. E quando l’evento ha iniziato ad attirare migliaia di persone, abbiamo esteso il mercatino natalizio fino ad Asti, mantenendo comunque il cuore pulsante del progetto qui a Govone».\r

\r

[gallery columns=\"2\" ids=\"478461,478462\"]\r

\r

Lo scorso anno, l’evento ha attirato 500.000 visitatori. «I pernottamenti sul territorio hanno registrato un +11% a novembre e un +60% a dicembre - puntualizza Guelfo -, segno che sempre più persone scelgono di vivere il Natale nel Magico Paese. L'estensione dell'iniziativa fino ad Asti ha permesso al progetto di continuare a crescere, ospitando fino a 130 casette nel suo mercatino, che, accolto nella piazza centrale di Asti, regala suggestioni uniche».\r

\r

Le casette di legno ospiteranno artigiani e produttori provenienti da tutta Italia, con i loro manufatti perfetti per un regalo speciale, i prodotti deliziosi da assaggiare e lo street food per una pausa golosa e tutto sarà arricchito da addobbi e animazioni che contribuiranno a creare un'atmosfera natalizia unica.\r

\r

Per facilitare l’accesso, un accordo con Trenitalia prevede un’estensione della linea con un bus navetta che accoglie i visitatori in arrivo alla stazione ferroviaria di Asti. «Govone ora ha una sorta di 'stazione magica' - spiega Guelfo - che facilita gli spostamenti e arricchisce l’esperienza per i visitatori».\r

\r

A completare l’evento, il presepe vivente di San Damiano d’Asti, che si terrà nelle cantine storiche e nei sotterranei del paese, in un’esperienza immersiva tra botteghe, animali e antichi mestieri. «San Damiano, con i suoi 7.000 abitanti, offre un contesto davvero suggestivo - racconta l'organizzatore -: entrare nei sotterranei e attraversare queste volte a botte dà la sensazione di entrare in un villaggio d’altri tempi, una nicchia di storia e tradizione».\r

\r

L'obiettivo di quest'edizione è proporre un'esperienza in grado di coniugare sapientemente tradizione e innovazione, volta ad attrarre visitatori nazionali e internazionali, considerato soprattutto l'appeal finora esercitato su bacini come Francia, Svizzera, Germania e Spagna. Si mira così a consolidare il ruolo del mercatino del Magico Paese di Natale quale vetrina d'eccellenza in Europa per l'artigianato e l'enogastronomia italiana.\r

\r

","post_title":"Al via il Magico paese di Natale, con il mercatino più romantico d'Europa","post_date":"2024-11-08T09:30:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731058237000]}]}}