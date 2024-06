Cicloturismo, la Toscana protagonista a Becycle a Firenze fino al 28 giugno La Toscana delle due ruote a pedali, sarà presente a Becycle, l’evento organizzato da Pitti Immagine che fino al 28 giugno celebra la bicicletta alla Stazione Leopolda di Firenze. Per l’occasione il comitato scientifico per la parte cicloturismo e destinazioni è stato affidato a Toscana Promozione Turistica. L’evento è organizzato in coincidenza con il Grand Départ del Tour de France previsto a Firenze il 29 giugno. Becycle è dedicato al mondo delle biciclette, del cicloturismo e dello stile di vita legato alla bici. Ci saranno anche le Regioni interessate dalle tappe italiane del Tour e gli Enti vocati al cicloturismo, al turismo sostenibile e a quello attivo, tutti settori in cui la Toscana è leader. «Ci apprestiamo a vivere un momento unico con la partenza del Tour de France – spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – Per la bicicletta, e per tutto quello che ad essa ruota intorno, abbiamo investito e continueremo ad investire risorse ed energie importanti. Con un’offerta che mette al centro la sostenibilità, il turismo slow e una ricchezza culturale quasi unica». “Il bike – aggiunge Leonardo Marras, assessore al turismo – è uno dei principali attrattori dell’offerta turistica della regione che, infatti, è stata la prima a dotarsi di un Atlante degli itinerari cicloturistici: uno strumento digitale in continuo aggiornamento che facilita l’organizzazione del viaggio. Con oltre 15.000 km di percorsi, la guida offre anche informazioni su strutture e proposte di vacanze a tema, risorsa essenziale per pianificare un tour in bicicletta attraverso il portale web dedicato www.visittuscany.com, che include descrizioni dettagliate, mappe interattive, profili altimetrici e indicazioni utili». Condividi

[post_title] => Toscana, con Argentario Link parte il nuovo servizio Trenitalia, novità della Summer Experience [post_date] => 2024-06-27T12:11:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719490278000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470337 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Toscana delle due ruote a pedali, sarà presente a Becycle, l’evento organizzato da Pitti Immagine che fino al 28 giugno celebra la bicicletta alla Stazione Leopolda di Firenze. Per l’occasione il comitato scientifico per la parte cicloturismo e destinazioni è stato affidato a Toscana Promozione Turistica. L’evento è organizzato in coincidenza con il Grand Départ del Tour de France previsto a Firenze il 29 giugno. Becycle è dedicato al mondo delle biciclette, del cicloturismo e dello stile di vita legato alla bici. Ci saranno anche le Regioni interessate dalle tappe italiane del Tour e gli Enti vocati al cicloturismo, al turismo sostenibile e a quello attivo, tutti settori in cui la Toscana è leader. «Ci apprestiamo a vivere un momento unico con la partenza del Tour de France – spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - Per la bicicletta, e per tutto quello che ad essa ruota intorno, abbiamo investito e continueremo ad investire risorse ed energie importanti. Con un’offerta che mette al centro la sostenibilità, il turismo slow e una ricchezza culturale quasi unica». “Il bike – aggiunge Leonardo Marras, assessore al turismo - è uno dei principali attrattori dell’offerta turistica della regione che, infatti, è stata la prima a dotarsi di un Atlante degli itinerari cicloturistici: uno strumento digitale in continuo aggiornamento che facilita l'organizzazione del viaggio. Con oltre 15.000 km di percorsi, la guida offre anche informazioni su strutture e proposte di vacanze a tema, risorsa essenziale per pianificare un tour in bicicletta attraverso il portale web dedicato www.visittuscany.com, che include descrizioni dettagliate, mappe interattive, profili altimetrici e indicazioni utili». [post_title] => Cicloturismo, la Toscana protagonista a Becycle a Firenze fino al 28 giugno [post_date] => 2024-06-27T12:10:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719490258000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470320 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in casa Swan Hellenic che diventa partner del network Virtuoso. 