Chianciano Terme, il nuovo piano di promozione punta su comunicazione ed eventi

Partenariato pubblico-privato, comunicazione innovativa e coordinata ed eventi di alto livello sono le parole chiave per il nuovo piano di promozione turistica di Chianciano Terme.

Presentato da Pirene srl, assegnataria del bando del maggio 2021, il nuovo piano di promozione turistica di Chianciano Terme è un programma triennale di lavoro corale che ha l’obiettivo di rilanciare il territorio attraverso tre direttrici principali: la costituzione di una rete pubblico-privata aperta, a cui hanno aderito già molte imprese, per una governance efficiente, condivisa e partecipata dei processi e delle iniziative da intraprendere; una comunicazione innovativa e coordinata dei materiali informativi e promozionali, volta alla valorizzazione di servizi e prodotti locali, puntando sul digitale; l’ideazione e la ricerca di nuovi eventi di alta gamma, in grado di connotare la destinazione Chianciano Termeper i segmenti turistici di elezione.

«Il Comune di Chianciano Terme – ha commentato Andrea Marchetti, sindaco di Chianciano Terme – si è proposto con questo bando di innovare e accrescere la competitività del proprio sistema turistico e di accoglienza, con iniziative di marketing territoriale efficace, e con la promozione anche a livello internazionale del territorio e delle produzioni di riferimento. Per raggiungere questi obiettivi, si è ritenuto opportuno attivare un partenariato stabile tra operatori del territorio, in quanto soggetti interessati a promuovere e realizzare nel territorio della città di Chianciano Terme azioni di sviluppo di sistema. È importante sottolineare – ha concluso il Sindaco – che lo Stato italiano e la Regione Toscana sostengono i partenariati nelle azioni volte allo sviluppo turistico locale, cosi come previsto a livello euro-unitario per l’utilizzo ottimale delle risorse pubbliche».

«Siamo felici di poter sviluppare il piano di promozione turistica per Chianciano Terme – ha commentato Aldo Gucci, responsabile di progetto per Pirene – La ripresa economica, dopo due anni di pandemia, ­passa anche attraverso l’evoluzione del turismo e lo sviluppo di un marketing territoriale innovativo. La collaborazione virtuosa tra istituzioni pubbliche e aziende private, la digitalizzazione dei processi e un’attività di comunicazione coordinata, che punti anche sul digitale, sono oggi fattori decisivi per garantire un’offerta turistica di qualità e in linea con la nuova domanda dei visitatori».

Il piano di promozione, infine, è stato pensato in coordinamento strategico con i piani di sviluppo delle Terme di Chianciano, con la nuova governance del gruppo Terme Italia che ha prodotto un piano di investimenti di oltre 6 mln di euro, compatibilmente con l’attesa rispetto al pronunciamento del Tribunale di Siena sulla proposta di concordato dello scorso dicembre.