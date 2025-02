CBreL: Roma e Lazio al centro del turismo congressuale e di alta gamma Un network in evoluzione, nuovi soci e una destinazione sempre più competitiva. Sono questi i temi affrontati nell’assemblea del Convention Bureau Roma e Lazio (CBReL), che si è tenuta nella suggestiva cornice del Roma Convention Center ‘La Nuvola’. L’evento ha visto la presentazione della prima release del Rapporto dell’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi (OICE) con focus sulla destinazione. Grazie alla collaborazione tra Federcongressi&Eventi e il CBReL, nel 2024 è stato avviato lo sviluppo di un osservatorio che fornirà dati e analisi sul settore, contribuendo a delinearne l’importanza e l’impatto sulla filiera ricettiva. Roma destinazione leader per il MICE Roma e la sua area metropolitana si confermano protagoniste del settore, con 41.951 eventi organizzati nel 2024, coinvolgendo 3.968.245 partecipanti e generando complessivamente 6.576.094 presenze. La durata media degli eventi è stata di 1,5 giorni, con una partecipazione media di 94,6 persone per evento, per un totale di 62.355 giornate complessive. Particolarmente rilevante è il dato sugli eventi con durata superiore a un giorno, che hanno rappresentato il 48,2% del totale. Questi eventi hanno coinvolto 2.331.800 partecipanti e generato 4.634.100 presenze, pari al 70,6% del totale. Questi numeri consolidano il posizionamento della Capitale tra le destinazioni europee più dinamiche nel settore congressuale. Roma ha infatti raggiunto il settimo posto nel ranking mondiale ICCA 2024 per numero di eventi internazionali ospitati e si colloca nella Top 8 europea per eventi di alto profilo secondo Cvent. Questo risultato testimonia non solo la capacità della città di attrarre eventi internazionali, ma anche il valore del suo ecosistema congressuale, che include strutture moderne, servizi di alto livello e un contesto storico e culturale unico al mondo. «Il focus sulla destinazione del Rapporto OICE rappresenta uno strumento fondamentale per monitorare le performance del settore e disporre finalmente di dati certi e verificati. Auspichiamo che, col tempo, anche grazie a una piena collaborazione degli operatori del territorio, questi dati possano diventare sempre più approfonditi e profilati, consentendo un’analisi più accurata dei trend e dell’andamento, oltre a una pianificazione più efficace delle strategie di promozione» ha dichiarato Onorio Rebecchini, presidente del Convention Bureau Roma e Lazio. CBReL in crescita Con l’ingresso dei nuovi Soci – AG Boutique Journey, Emergenze Sonore, Eventi X Group, Fondazione Cinema per Roma, Hotel de la Ville, ICB Allestimenti, Love-IT DMC, Orient Express La Minerva, Pepe Catering, The Production Group e Una Hotels Decò Roma – il CBReL consolida il proprio ruolo di punto di riferimento regionale, portando a 157 il numero totale di operatori e player del turismo, di cui 135 Soci e 22 Partner. Nel 2025, il CBReL proseguirà il suo percorso di promozione della destinazione, puntando sulla qualità e diversificazione. Gran parte delle attività sarà focalizzata sulla realizzazione e partecipazione a missioni ed eventi internazionali, con un’attenzione particolare alla meeting industry e al segmento lusso. A supporto delle attività di scouting, saranno altresì organizzati fam trip e site inspection, offrendo così agli operatori locali l’opportunità di accogliere buyer internazionali sul territorio.

Il CBReL, inoltre, garantirà la rappresentanza del territorio nelle principali fiere e workshop internazionali di settore, anche in assenza delle Istituzioni, assumendo il ruolo di ambasciatore dell’eccellenza regionale. Questa strategia si affiancherà alla consolidata collaborazione con ENIT, Regione Lazio e Roma Capitale, assicurando una presenza costante e qualificata nei principali appuntamenti globali della meeting industry.

In aggiunta, l’Assemblea ha rappresentato l’occasione per presentare la partnership con Equoevento Onlus, organizzazione impegnata nel recupero del cibo in eccedenza preparato durante congressi e grandi eventi, destinandolo a case famiglia ed enti caritatevoli.

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484083 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un network in evoluzione, nuovi soci e una destinazione sempre più competitiva. Sono questi i temi affrontati nell'assemblea del Convention Bureau Roma e Lazio (CBReL), che si è tenuta nella suggestiva cornice del Roma Convention Center 'La Nuvola'. L'evento ha visto la presentazione della prima release del Rapporto dell’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi (OICE) con focus sulla destinazione. Grazie alla collaborazione tra Federcongressi&Eventi e il CBReL, nel 2024 è stato avviato lo sviluppo di un osservatorio che fornirà dati e analisi sul settore, contribuendo a delinearne l’importanza e l’impatto sulla filiera ricettiva. Roma destinazione leader per il MICE Roma e la sua area metropolitana si confermano protagoniste del settore, con 41.951 eventi organizzati nel 2024, coinvolgendo 3.968.245 partecipanti e generando complessivamente 6.576.094 presenze. La durata media degli eventi è stata di 1,5 giorni, con una partecipazione media di 94,6 persone per evento, per un totale di 62.355 giornate complessive. Particolarmente rilevante è il dato sugli eventi con durata superiore a un giorno, che hanno rappresentato il 48,2% del totale. Questi eventi hanno coinvolto 2.331.800 partecipanti e generato 4.634.100 presenze, pari al 70,6% del totale. Questi numeri consolidano il posizionamento della Capitale tra le destinazioni europee più dinamiche nel settore congressuale. Roma ha infatti raggiunto il settimo posto nel ranking mondiale ICCA 2024 per numero di eventi internazionali ospitati e si colloca nella Top 8 europea per eventi di alto profilo secondo Cvent. Questo risultato testimonia non solo la capacità della città di attrarre eventi internazionali, ma anche il valore del suo ecosistema congressuale, che include strutture moderne, servizi di alto livello e un contesto storico e culturale unico al mondo. «Il focus sulla destinazione del Rapporto OICE rappresenta uno strumento fondamentale per monitorare le performance del settore e disporre finalmente di dati certi e verificati. Auspichiamo che, col tempo, anche grazie a una piena collaborazione degli operatori del territorio, questi dati possano diventare sempre più approfonditi e profilati, consentendo un’analisi più accurata dei trend e dell’andamento, oltre a una pianificazione più efficace delle strategie di promozione» ha dichiarato Onorio Rebecchini, presidente del Convention Bureau Roma e Lazio. CBReL in crescita Con l’ingresso dei nuovi Soci - AG Boutique Journey, Emergenze Sonore, Eventi X Group, Fondazione Cinema per Roma, Hotel de la Ville, ICB Allestimenti, Love-IT DMC, Orient Express La Minerva, Pepe Catering, The Production Group e Una Hotels Decò Roma - il CBReL consolida il proprio ruolo di punto di riferimento regionale, portando a 157 il numero totale di operatori e player del turismo, di cui 135 Soci e 22 Partner. Nel 2025, il CBReL proseguirà il suo percorso di promozione della destinazione, puntando sulla qualità e diversificazione. Gran parte delle attività sarà focalizzata sulla realizzazione e partecipazione a missioni ed eventi internazionali, con un’attenzione particolare alla meeting industry e al segmento lusso. A supporto delle attività di scouting, saranno altresì organizzati fam trip e site inspection, offrendo così agli operatori locali l’opportunità di accogliere buyer internazionali sul territorio. Il CBReL, inoltre, garantirà la rappresentanza del territorio nelle principali fiere e workshop internazionali di settore, anche in assenza delle Istituzioni, assumendo il ruolo di ambasciatore dell’eccellenza regionale. Questa strategia si affiancherà alla consolidata collaborazione con ENIT, Regione Lazio e Roma Capitale, assicurando una presenza costante e qualificata nei principali appuntamenti globali della meeting industry. In aggiunta, l’Assemblea ha rappresentato l’occasione per presentare la partnership con Equoevento Onlus, organizzazione impegnata nel recupero del cibo in eccedenza preparato durante congressi e grandi eventi, destinandolo a case famiglia ed enti caritatevoli. [post_title] => CBreL: Roma e Lazio al centro del turismo congressuale e di alta gamma [post_date] => 2025-02-06T14:58:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738853892000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484089 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Autentico Hospitality festeggia 10 anni di attività, dedicati a offrire esperienze uniche, valorizzando l’autenticità, il lusso discreto e il calore che contraddistinguono le strutture del gruppo. Attraverso i 3 prestigiosi marchi Autentico Hotels, Prestigio Collection e Autentico Villas, promuove sul mercato un’offerta alberghiera ed extra alberghiera tutta italiana di qualità mettendo l’accento sul territorio, le storie di famiglia e i luoghi dell’ospitalità più autentica. Da Autentico Hotels, la collezione di 20 hotels di lusso indipendenti dalla forte personalità e identità che offrono esperienze di soggiorno personalizzate legate al territorio, a Prestigio Collection, il circuito riservato a strutture alberghiere principalmente 4 stelle che hanno l’esigenza di una rappresentanza commerciale con target e obiettivi diversi sui principali mercati a livello mondiale. Infine l’ultima nata Autentico Villas, una selezione di case, ville e dimore di pregio che conta oggi più di 100 strutture proposte in esclusiva in tutta Italia per rispondere alle esigenze di una clientela alla ricerca del massimo comfort. Un’offerta diversificata in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di distribuzione da parte del mercato hospitality, le cui sinergie sviluppate tra le diverse attività del brand, consentono ad Autentico Hospitality di essere più performante e di sviluppare maggiori opportunità di business. Un nuovo concetto di Club che nel corso di questi 10 anni si è potenziato ed arricchito di nuove strutture e affiliazioni che hanno ampliato il portfolio garantendo un’offerta completa estesa su tutto il territorio nazionale. Una sfida supportata da un ampliamento di offerta di servizi e competenze nel Revenue Management, Digital Marketing e nella crescita e sviluppo del personale che ha portato ad estendere la propria rete con i recenti ingressi in Autentico Hotels di La Monastica Resort & Spa e Lupaia in Toscana, del Grand Hotel Parker’s di Napoli e della novità 2025 Hotel Miramalfi di Amalfi. [post_title] => Autentico Hospitality, 10 anni di attività nell'accoglienza di alta gamma [post_date] => 2025-02-06T11:53:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738842825000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484006 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_484008" align="alignleft" width="300"] Gianni Galli[/caption] Dopo un 2024 buono ma non eccezionale, caratterizzato di un incremento del 12% sull'anno precedente, l’operatore di casa Volonline, Teorema Vacanze, ha lanciato a settembre un nuovo piano di sviluppo industriale. "Siamo partiti dal prodotto, con investimenti per ricalibrare le singole destinazioni arricchendole di contenuti, coinvolgendo anche l’ufficio commerciale e marketing - spiega il founder e ceo di Volonline, Luigi Deli -. Il nuovo corso è stato subito ben accolto dal mercato, facendo registrare una crescita media delle vendite superiore al 150% nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. Gli incrementi delle prenotazioni dei tour accompagnati in Europa e in Egitto, in particolare per le crociere sul Nilo, ci hanno quindi spinto a proporre per la primavera/estate un’ampia disponibilità di prodotto Teorema Vacanze per numerose destinazioni con partenze e prezzo garantito per i ponti e per l’altissima stagione". Ma l’investimento ha riguardato anche l’ingresso di nuove figure professionali, come quella di Gianni Galli, professionista molto noto nel settore, specialista sul corto e medio raggio e con un solido network di relazioni personali grazie al suo precedente percorso in Gattinoni e Best Tours. "Il suo apporto come product manager Teorema Vacanze e, grazie alla sua esperienza di contrattualistica alberghiera, anche di EasyHotelXml, sarà fondamentale per completare il vantaggio competitivo sul volato”. “Stiamo avendo un buon riscontro anche perché abbiamo iniziato con largo anticipo a promuovere i nostri pacchetti con partenze speciali e garantite a prezzo fisso per la primavera che, grazie ai ponti favorevoli, permettono di concedersi fino a dieci giorni di vacanza – aggiunge Luca Frolino, brand general manager Teorema Vacanze -. Abbiamo oltre 2 mila posti garantiti per le principali destinazioni più adatte al periodo, in primis le capitali e le città europee, il mar Rosso e gli Stati Uniti, con partenze da Milano e Roma. Molte delle partenze sono già confermate al 40%. La maggior parte delle prenotazioni riguarda il prodotto a marchio Giravacanze by Teorema, che si basa per il 90% su city break e viaggi a corto raggio, ideali per questa stagionalità. Per quanto riguarda il 2025 in generale, la nostra politica è sempre quella di offrire pacchetti di viaggi con partenze e prezzi garantiti per i periodi di alta stagione, e partenze dinamiche rispetto alla stagionalità e alle richieste. Come sempre optiamo per la formula di pricing conveniente fin da subito invece di seguire la regola delle tariffe scontate last minute”. Tra le proposte sulle quali Teorema punta di più e per le quali il to ha più disponibilità, ci sono i pacchetti per l’oceano Indiano e Bali e Thailandia. "Ci aspettiamo un’ulteriore crescita delle vendite di crociere sul Nilo, uno dei viaggi più prenotati nel 2024 - conclude Frolino -. Per questo, per il 2025 abbiamo programmato una serie di partenze garantite da Milano e da Roma che sicuramente saranno apprezzate dal mercato anche per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le novità, proponiamo Doha, una valida alternativa a Dubai ed Emirati Arabi, che offre ricettività ottima e servizi di alto livello, escursioni e visite”. [post_title] => Nuovo piano di sviluppo Teorema. Arriva Gianni Galli come product manager [post_date] => 2025-02-05T13:20:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738761634000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483998 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Escursioni che mixano visite, esperienze, degustazioni e momenti di relax, da svolgersi in due giornate o da prolungare per periodi più lunghi in base alla disponibilità del viaggiatore. Si chiama Geoparco dell’Alta Murgia tour: tra natura, arte e gusto il nuovo itinerario con cui l'incoming tour operator pugliese di Gravina specializzato in turismo culturale ed esperienziale, Ada Tour, è risultato aggiudicatario dell’avviso pubblico Prodotti turistici dell’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione, teso a innovare e diversificare l’offerta turistica pugliese. "Dopo la recente nomina del 9 settembre 2024 a geoparco Unesco dell’area del parco nazionale dell’Alta Murgia, abbiamo sentito prioritaria la necessità di strutturare dei prodotti turistici sul nostro territorio, da sempre secondario rispetto ad altre aree più note della Puglia, come il Salento, il Gargano e la valle d’Itria, e quindi privo di un’offerta ben strutturata e distribuita - spiega il direttore di Ada Tour, Marcello Benevento -. Numerose le partnership siglate con operatori locali pubblici e privati, a cominciare dallo stesso Ente parco nazionale dell’Alta Murgia". Grazie proprio a tali collaborazioni, l'itinerario dedicato al geoparco, i cui tour inizieranno a metà febbraio, mira a porsi come un prodotto turistico di eccellenza in grado di rispondere alle tendenze emergenti del turismo esperienziale e sostenibile. "Ogni partner contribuisce a valorizzare l’autenticità del territorio, ad ampliare la rete di promozione e a coinvolgere attivamente le comunità locali. Il tutto per un tour dinamico e attrattivo, che unisce tradizione e innovazione, coinvolgendo tutto il territorio". "Il riconoscimento Unesco apre nuove prospettive per la valorizzazione turistica del nostro territorio - aggiunge il commissario straordinario del parco Francesco Tarantini -. Iniziative come questa contribuiscono a strutturare un’offerta sostenibile e di qualità, capace di far conoscere l’identità geologica, culturale ed enogastronomica del geoparco. Lavorare in sinergia con gli operatori è fondamentale per rendere MurGeopark sempre più attrattivo e accessibile a un pubblico ampio e consapevole". L'itinerario sarà presentato domani giovedì 6 febbraio alle 10 presso la sede dell’Ente parco Alta Murgia a Gravina in Puglia, nonché in occasione della Bit Milano tra il 9 e l'11 dello stesso mese nello stand di Puglia Promozione. Nei giorni del 14 e 15 marzo è inoltre previsto un educational per una delegazione di tour operator, giornalisti e influencer. [gallery ids="484002,484003,484004"] [post_title] => Nuovo itinerario Ada Tour dedicato al geoparco Unesco dell'Alta Murgia [post_date] => 2025-02-05T13:04:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738760698000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483978" align="alignleft" width="300"] L'amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic[/caption] Enit partecipa alla East Mediterranean International Tourism & Travel Exhibition di Istanbul, insieme al ministero del turismo. Uno dei più importanti appuntamenti fieristici del settore turistico nel Mediterraneo, che vedrà una folta presenza italiana: l’evento rappresenta, difatti, un’opportunità strategica per promuovere l’Italia come destinazione d’eccellenza, valorizzando il suo patrimonio culturale, paesaggistico ed esperienziale davanti a un pubblico di buyer internazionali e professionisti del settore. “L’Italia è al centro del turismo mediterraneo e la nostra partecipazione a questo evento testimonia l’impegno costante di Enit nel rafforzare le sinergie con i mercati, emergenti e consolidati, dell’area. Emitt rappresenta un’occasione per stringere nuovi accordi con player internazionali, attrarre flussi turistici e presentare al mondo la straordinaria diversità dell’offerta turistica italiana” commenta Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit. Lo spazio espositivo di Enit sarà il punto di riferimento per scoprire l’offerta turistica italiana, grazie alla presenza di Regioni Lazio e Campania ed alla partecipazione di 18 aziende. Un viaggio attraverso le bellezze italiane, tra destinazioni iconiche e luoghi meno conosciuti, eccellenze enogastronomiche, itinerari sostenibili e proposte tailor-made per ogni tipo di viaggiatore. Partecipare ad Emitt rappresenta anche il punto d’incontro con un territorio che dimostra di apprezzare le destinazioni italiane, come ricordano i dati: nel 2024 il numero di passeggeri aeroportuali dalla Turchia all’Italia indicano un totale (provvisorio) di 353 mila arrivi (+9,3% sull’anno precedente). Di questi flussi il 90% arriva da Istanbul (+9,2%). Un traffico molto leisure, solo l’1,8% viaggia per business e la [post_title] => L' Enit è protagonista alla fiera del turismo di Istanbul [post_date] => 2025-02-05T11:32:49+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738755169000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483955 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Azerbaijan Airlines ha rinnovato l'accordo con Travelport per la distribuzione dei contenuti, in base al quale le agenzie di viaggio che utilizzano Travelport+ continueranno ad avere accesso all'intera gamma di contenuti di Azal pronti per la vendita al dettaglio, compresi i servizi accessori. “Travelport è stato un partner eccezionale che ha sostenuto la nostra crescita, garantendo che i nostri contenuti fossero normalizzati e facilmente accessibili alle agenzie - ha dichiarato Jamil Manizade, chief commercial officer di Azal -. Questo prolungamento dell'accordo dimostra il nostro impegno comune per dare ai rivenditori di viaggi la possibilità di offrire esperienze migliori ai nostri clienti”. Gli agenti che utilizzano Travelport+ possono visualizzare e confrontare l'intera gamma di tariffe e servizi di Azerbaijan Airlines senza soluzione di continuità in un'unica vista, migliorando la loro capacità di prenotare le migliori offerte per i viaggiatori. Grazie ai miglioramenti della ricerca AI di Travelport, Content Curation Layer (Ccl), gli agenti possono confrontare rapidamente e facilmente le opzioni di volo e identificare le offerte più rilevanti del vettore. Il Ccl di Travelport utilizza l'intelligenza artificiale per normalizzare e arricchire i contenuti aggregati in modo che le offerte delle compagnie aeree siano più facili da comprendere e confrontare. “Questo accordo garantisce alle agenzie che utilizzano Travelport+ un accesso semplificato ai contenuti arricchiti e pronti per la vendita al dettaglio di Azal - ha dichiarato Damian Hickey, Global Head of Air Partners di Travelport -. La strategia di crescita del vettore sarà fortemente sostenuta dai nostri clienti delle agenzie che utilizzano Travelport+ per cercare e prenotare le offerte e le rotte aggiuntive di Azal”. [post_title] => Azerbaijan Airlines rinnova e amplia l'intesa con Travelport [post_date] => 2025-02-05T10:41:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738752113000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483828 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nell'ultimo triennio, sono state 409 le sentenze digitali nel settore turistico italiano per un valore complessivo delle controversie pari a circa 45 milioni di euro. In altri termini, la conflittualità media per singola sentenza risulta pari a oltre 109 mila euro. Emerge da uno studio dell'istituto di ricerca Demoskopika che ha analizzato le sentenze tributarie di merito digitali per regione nel triennio 2022-2024 rilevati dalla banca dati della giurisprudenza tributaria del ministero dell'Economia e delle Finanze aggiornate al 30 settembre 2024. Circa il 36,2% dei giudizi ha avuto un esito favorevole al contribuente, mentre il 34,2% è stato favorevole all'ufficio; il restante 29,6% rientra in altre tipologie di esiti processuali. Secondo il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio, "è fondamentale un'azione coordinata tra istituzioni a tutti i livelli per ridurre il contenzioso e garantire maggiore competitività al settore turistico". Regione per regione A livello regionale emerge un quadro piuttosto variegato: Lazio, Sicilia e Puglia, con 189 controversie e un valore del contenzioso tributario pari a 25 milioni di euro, si caratterizzano quali sistemi turistici "più litigiosi". Sul versante opposto i meno avvezzi al contenzioso risultano Umbria, Basilicata e Valle d'Aosta totalizzando, nell'arco temporale individuato, 6 controversie per un valore complessivo pari a poco più di 246mila euro. Infine, un'ultima curiosità: in Molise, con oltre 343mila euro, il valore medio più alto per controversia, seguito da Puglia (261mila euro) e Lombardia (175mila euro). In particolare: Lazio con 82 controversie per un valore pari a 10,8 milioni di euro, Sicilia con 73 contenziosi per un valore pari a 5,3 milioni e Puglia con 34 contenziosi per 8,9 milioni. Più che significativi, inoltre, i posizionamenti nella classifica della litigiosità turistica anche per altri cinque sistemi locali: Campania con 40 contenziosi per un valore pari a 3,7 milioni di euro, Lombardia con 28 contenziosi per 4,9 milioni, Emilia-Romagna con 24 contenziosi per un valore pari a 1,5 milioni, Veneto con 22 contenziosi per 1,6 milioni e Sardegna con 18 contenziosi per 1,4 milioni. Sul versante opposto, a collocarsi nelle ultime posizioni del ranking del contenzioso turistico italiano, cinque sistemi locali: Umbria con 2 contenziosi per un valore di appena 3mila euro, Valle d'Aosta con 2 contenziosi per un valore pari a 117mila euro, Basilicata con 2 contenziosi per un valore pari a 126mila euro, Friuli Venezia Giulia con 3 contenziosi per 372mila euro e, infine, Trentino Alto Adige con 4 contenziosi per 493mila euro. [post_title] => Negli ultimi tre anni 409 sentenze nel turismo, per 45 milioni di euro [post_date] => 2025-02-03T14:41:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738593678000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483773 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi prodotti e rituali ispirati alle tradizioni di tutto il mondo. Il 5 stelle milanese di casa Planetaria, Château Monfort, arricchisce la propria offerta grazie a una partnership con Cinq Mondes, brand francese leader specializzato in trattamenti spa, che offre prodotti skincare, bodycare e fragranze. “Siamo molto orgogliosi di questa nuova collaborazione, grazie alla quale Amore e Psiche diventa l’unica spa Cinq Mondes di Milano - sottolinea il brand e developement manager di Planetaria Hotels, Stefano Risolè -. La qualità ed efficacia dei loro prodotti, unita alla gamma unica di rituali e trattamenti proposti, integra e completa il processo di rinnovamento a cui abbiamo recentemente sottoposto la nostra area wellness, per offrire ai nostri ospiti una vera oasi di benessere e disconnessione dalla frenesia della città”. Amore e Psiche è stata progettata come uno spazio fuori dal tempo, in cui ogni dettaglio richiama il contatto con la natura. La piscina, le docce emozionali e il bagno turco si caratterizzano per l’uso di delicati colori della terra, superfici riflettenti e luci soffuse che rendono ancora più suggestivo l’ambiente pensato per un uso esclusivo. E' infatti possibile accedere all’area benessere solo su prenotazione e per due ore, in coppia oppure in piccoli gruppi. Presente in oltre 30 paesi e in più di mille spa di hotel 4 e 5 stelle, Cinq Mondes ora porta all’interno della spa Amore e Psiche numerosi trattamenti, tra cui il rituale Polinesiano della durata di 50 minuti, che si ispira alle tradizioni di bellezza delle isole omonime e al famoso massaggio Lomi-Lomi, pensato per alleviare le tensioni muscolari profonde, restituendo vitalità ed energia. [post_title] => Planetaria: i trattamenti Cinq Mondes entrano nella spa dello Château Monfort di Milano [post_date] => 2025-02-03T10:51:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738579876000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483760 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sorgeranno a Ferrara, Pavia, Calvanico, in provincia di Salerno, e Padova i primi quattro indirizzi Brainville: il nuovo progetto di student housing ideato dal gruppo Swadeshi Hotels, che tra alberghi attivi e in corso di realizzazione vanta oltre mille camere in nove regioni italiane. Il nostro paese è infatti tra le prime dieci destinazioni mondiali per studenti internazionali, con circa un milione di presenze ogni anno. Tuttavia, la carenza di posti letto rappresenta una sfida importante, specialmente in città universitarie minori, dove la domanda supera di gran lunga l’offerta. “Il progetto Brainville nasce su scala nazionale e guarda al futuro – spiega Nicola Ciccarelli, ideatore dell’iniziativa –, sia per migliorare l'esperienza universitaria degli studenti, e dunque delle famiglie, sia per gli aspetti che riguardano l'innovazione e l'impatto ambientale che le strutture avranno nel contesto in cui nasceranno”. Le aree che accoglieranno i primi quattro studentati sono state già acquisite e sono oggetto di restyling, per essere a disposizione del mercato per l'anno accademico 2026/2027. Ogni struttura sarà realizzata in ottica green, con massima attenzione a evitare gli sprechi e uno sguardo all'inclusione e all'accessibilità, con un occhio particolare rivolto ai più fragili. Per la realizzazione degli studentati saranno utilizzati materiali eco-friendly e tecniche costruttive a basso impatto ambientale, che prevedono l'implementazione di sistemi di gestione energetica efficienti e impianti per il riciclo delle acque. L'innovazione riguarda anche i servizi che saranno offerti nei vari campus: connettività Internet ad alta velocità, sistemi di sicurezza avanzati, aree studio funzionali, palestre e zone verdi per il relax e lo sport. [post_title] => Il gruppo Swadeshi Hotels lancia il nuovo brand di student housing Brainville [post_date] => 2025-02-03T10:16:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738577787000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cbrel roma lazio al centro del turismo congressuale alta gamma" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1359,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484083","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un network in evoluzione, nuovi soci e una destinazione sempre più competitiva. Sono questi i temi affrontati nell'assemblea del Convention Bureau Roma e Lazio (CBReL), che si è tenuta nella suggestiva cornice del Roma Convention Center 'La Nuvola'.\r

L'evento ha visto la presentazione della prima release del Rapporto dell’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi (OICE) con focus sulla destinazione. Grazie alla collaborazione tra Federcongressi&Eventi e il CBReL, nel 2024 è stato avviato lo sviluppo di un osservatorio che fornirà dati e analisi sul settore, contribuendo a delinearne l’importanza e l’impatto sulla filiera ricettiva.\r

Roma destinazione leader per il MICE\r

Roma e la sua area metropolitana si confermano protagoniste del settore, con 41.951 eventi organizzati nel 2024, coinvolgendo 3.968.245 partecipanti e generando complessivamente 6.576.094 presenze. La durata media degli eventi è stata di 1,5 giorni, con una partecipazione media di 94,6 persone per evento, per un totale di 62.355 giornate complessive.\r

Particolarmente rilevante è il dato sugli eventi con durata superiore a un giorno, che hanno rappresentato il 48,2% del totale. Questi eventi hanno coinvolto 2.331.800 partecipanti e generato 4.634.100 presenze, pari al 70,6% del totale.\r

Questi numeri consolidano il posizionamento della Capitale tra le destinazioni europee più dinamiche nel settore congressuale. Roma ha infatti raggiunto il settimo posto nel ranking mondiale ICCA 2024 per numero di eventi internazionali ospitati e si colloca nella Top 8 europea per eventi di alto profilo secondo Cvent. Questo risultato testimonia non solo la capacità della città di attrarre eventi internazionali, ma anche il valore del suo ecosistema congressuale, che include strutture moderne, servizi di alto livello e un contesto storico e culturale unico al mondo.\r

\r

«Il focus sulla destinazione del Rapporto OICE rappresenta uno strumento fondamentale per monitorare le performance del settore e disporre finalmente di dati certi e verificati. Auspichiamo che, col tempo, anche grazie a una piena collaborazione degli operatori del territorio, questi dati possano diventare sempre più approfonditi e profilati, consentendo un’analisi più accurata dei trend e dell’andamento, oltre a una pianificazione più efficace delle strategie di promozione» ha dichiarato Onorio Rebecchini, presidente del Convention Bureau Roma e Lazio.\r

\r

CBReL in crescita\r

\r

Con l’ingresso dei nuovi Soci - AG Boutique Journey, Emergenze Sonore, Eventi X Group, Fondazione Cinema per Roma, Hotel de la Ville, ICB Allestimenti, Love-IT DMC, Orient Express La Minerva, Pepe Catering, The Production Group e Una Hotels Decò Roma - il CBReL consolida il proprio ruolo di punto di riferimento regionale, portando a 157 il numero totale di operatori e player del turismo, di cui 135 Soci e 22 Partner. \r

\r

Nel 2025, il CBReL proseguirà il suo percorso di promozione della destinazione, puntando sulla qualità e diversificazione. Gran parte delle attività sarà focalizzata sulla realizzazione e partecipazione a missioni ed eventi internazionali, con un’attenzione particolare alla meeting industry e al segmento lusso. A supporto delle attività di scouting, saranno altresì organizzati fam trip e site inspection, offrendo così agli operatori locali l’opportunità di accogliere buyer internazionali sul territorio.\r

\r

\r

Il CBReL, inoltre, garantirà la rappresentanza del territorio nelle principali fiere e workshop internazionali di settore, anche in assenza delle Istituzioni, assumendo il ruolo di ambasciatore dell’eccellenza regionale. Questa strategia si affiancherà alla consolidata collaborazione con ENIT, Regione Lazio e Roma Capitale, assicurando una presenza costante e qualificata nei principali appuntamenti globali della meeting industry.\r

In aggiunta, l’Assemblea ha rappresentato l’occasione per presentare la partnership con Equoevento Onlus, organizzazione impegnata nel recupero del cibo in eccedenza preparato durante congressi e grandi eventi, destinandolo a case famiglia ed enti caritatevoli.\r

","post_title":"CBreL: Roma e Lazio al centro del turismo congressuale e di alta gamma","post_date":"2025-02-06T14:58:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738853892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484089","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Autentico Hospitality festeggia 10 anni di attività, dedicati a offrire esperienze uniche, valorizzando l’autenticità, il lusso discreto e il calore che contraddistinguono le strutture del gruppo.\r

\r

Attraverso i 3 prestigiosi marchi Autentico Hotels, Prestigio Collection e Autentico Villas, promuove sul mercato un’offerta alberghiera ed extra alberghiera tutta italiana di qualità mettendo l’accento sul territorio, le storie di famiglia e i luoghi dell’ospitalità più autentica.\r

\r

Da Autentico Hotels, la collezione di 20 hotels di lusso indipendenti dalla forte personalità e identità che offrono esperienze di soggiorno personalizzate legate al territorio, a Prestigio Collection, il circuito riservato a strutture alberghiere principalmente 4 stelle che hanno l’esigenza di una rappresentanza commerciale con target e obiettivi diversi sui principali mercati a livello mondiale. Infine l’ultima nata Autentico Villas, una selezione di case, ville e dimore di pregio che conta oggi più di 100 strutture proposte in esclusiva in tutta Italia per rispondere alle esigenze di una clientela alla ricerca del massimo comfort. \r

\r

Un’offerta diversificata in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di distribuzione da parte del mercato hospitality, le cui sinergie sviluppate tra le diverse attività del brand, consentono ad Autentico Hospitality di essere più performante e di sviluppare maggiori opportunità di business.\r

\r

Un nuovo concetto di Club che nel corso di questi 10 anni si è potenziato ed arricchito di nuove strutture e affiliazioni che hanno ampliato il portfolio garantendo un’offerta completa estesa su tutto il territorio nazionale. Una sfida supportata da un ampliamento di offerta di servizi e competenze nel Revenue Management, Digital Marketing e nella crescita e sviluppo del personale che ha portato ad estendere la propria rete con i recenti ingressi in Autentico Hotels di La Monastica Resort & Spa e Lupaia in Toscana, del Grand Hotel Parker’s di Napoli e della novità 2025 Hotel Miramalfi di Amalfi.\r

\r

","post_title":"Autentico Hospitality, 10 anni di attività nell'accoglienza di alta gamma","post_date":"2025-02-06T11:53:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738842825000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484006","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_484008\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianni Galli[/caption]\r

\r

Dopo un 2024 buono ma non eccezionale, caratterizzato di un incremento del 12% sull'anno precedente, l’operatore di casa Volonline, Teorema Vacanze, ha lanciato a settembre un nuovo piano di sviluppo industriale. \"Siamo partiti dal prodotto, con investimenti per ricalibrare le singole destinazioni arricchendole di contenuti, coinvolgendo anche l’ufficio commerciale e marketing - spiega il founder e ceo di Volonline, Luigi Deli -. Il nuovo corso è stato subito ben accolto dal mercato, facendo registrare una crescita media delle vendite superiore al 150% nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. Gli incrementi delle prenotazioni dei tour accompagnati in Europa e in Egitto, in particolare per le crociere sul Nilo, ci hanno quindi spinto a proporre per la primavera/estate un’ampia disponibilità di prodotto Teorema Vacanze per numerose destinazioni con partenze e prezzo garantito per i ponti e per l’altissima stagione\".\r

\r

Ma l’investimento ha riguardato anche l’ingresso di nuove figure professionali, come quella di Gianni Galli, professionista molto noto nel settore, specialista sul corto e medio raggio e con un solido network di relazioni personali grazie al suo precedente percorso in Gattinoni e Best Tours. \"Il suo apporto come product manager Teorema Vacanze e, grazie alla sua esperienza di contrattualistica alberghiera, anche di EasyHotelXml, sarà fondamentale per completare il vantaggio competitivo sul volato”.\r

\r

“Stiamo avendo un buon riscontro anche perché abbiamo iniziato con largo anticipo a promuovere i nostri pacchetti con partenze speciali e garantite a prezzo fisso per la primavera che, grazie ai ponti favorevoli, permettono di concedersi fino a dieci giorni di vacanza – aggiunge Luca Frolino, brand general manager Teorema Vacanze -. Abbiamo oltre 2 mila posti garantiti per le principali destinazioni più adatte al periodo, in primis le capitali e le città europee, il mar Rosso e gli Stati Uniti, con partenze da Milano e Roma. Molte delle partenze sono già confermate al 40%. La maggior parte delle prenotazioni riguarda il prodotto a marchio Giravacanze by Teorema, che si basa per il 90% su city break e viaggi a corto raggio, ideali per questa stagionalità. Per quanto riguarda il 2025 in generale, la nostra politica è sempre quella di offrire pacchetti di viaggi con partenze e prezzi garantiti per i periodi di alta stagione, e partenze dinamiche rispetto alla stagionalità e alle richieste. Come sempre optiamo per la formula di pricing conveniente fin da subito invece di seguire la regola delle tariffe scontate last minute”.\r

\r

Tra le proposte sulle quali Teorema punta di più e per le quali il to ha più disponibilità, ci sono i pacchetti per l’oceano Indiano e Bali e Thailandia. \"Ci aspettiamo un’ulteriore crescita delle vendite di crociere sul Nilo, uno dei viaggi più prenotati nel 2024 - conclude Frolino -. Per questo, per il 2025 abbiamo programmato una serie di partenze garantite da Milano e da Roma che sicuramente saranno apprezzate dal mercato anche per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le novità, proponiamo Doha, una valida alternativa a Dubai ed Emirati Arabi, che offre ricettività ottima e servizi di alto livello, escursioni e visite”.","post_title":"Nuovo piano di sviluppo Teorema. Arriva Gianni Galli come product manager","post_date":"2025-02-05T13:20:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738761634000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Escursioni che mixano visite, esperienze, degustazioni e momenti di relax, da svolgersi in due giornate o da prolungare per periodi più lunghi in base alla disponibilità del viaggiatore. Si chiama Geoparco dell’Alta Murgia tour: tra natura, arte e gusto il nuovo itinerario con cui l'incoming tour operator pugliese di Gravina specializzato in turismo culturale ed esperienziale, Ada Tour, è risultato aggiudicatario dell’avviso pubblico Prodotti turistici dell’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione, teso a innovare e diversificare l’offerta turistica pugliese.\r

\r

\"Dopo la recente nomina del 9 settembre 2024 a geoparco Unesco dell’area del parco nazionale dell’Alta Murgia, abbiamo sentito prioritaria la necessità di strutturare dei prodotti turistici sul nostro territorio, da sempre secondario rispetto ad altre aree più note della Puglia, come il Salento, il Gargano e la valle d’Itria, e quindi privo di un’offerta ben strutturata e distribuita - spiega il direttore di Ada Tour, Marcello Benevento -. Numerose le partnership siglate con operatori locali pubblici e privati, a cominciare dallo stesso Ente parco nazionale dell’Alta Murgia\".\r

\r

Grazie proprio a tali collaborazioni, l'itinerario dedicato al geoparco, i cui tour inizieranno a metà febbraio, mira a porsi come un prodotto turistico di eccellenza in grado di rispondere alle tendenze emergenti del turismo esperienziale e sostenibile. \"Ogni partner contribuisce a valorizzare l’autenticità del territorio, ad ampliare la rete di promozione e a coinvolgere attivamente le comunità locali. Il tutto per un tour dinamico e attrattivo, che unisce tradizione e innovazione, coinvolgendo tutto il territorio\".\r

\r

\"Il riconoscimento Unesco apre nuove prospettive per la valorizzazione turistica del nostro territorio - aggiunge il commissario straordinario del parco Francesco Tarantini -. Iniziative come questa contribuiscono a strutturare un’offerta sostenibile e di qualità, capace di far conoscere l’identità geologica, culturale ed enogastronomica del geoparco. Lavorare in sinergia con gli operatori è fondamentale per rendere MurGeopark sempre più attrattivo e accessibile a un pubblico ampio e consapevole\".\r

\r

L'itinerario sarà presentato domani giovedì 6 febbraio alle 10 presso la sede dell’Ente parco Alta Murgia a Gravina in Puglia, nonché in occasione della Bit Milano tra il 9 e l'11 dello stesso mese nello stand di Puglia Promozione. Nei giorni del 14 e 15 marzo è inoltre previsto un educational per una delegazione di tour operator, giornalisti e influencer.\r

\r

[gallery ids=\"484002,484003,484004\"]","post_title":"Nuovo itinerario Ada Tour dedicato al geoparco Unesco dell'Alta Murgia","post_date":"2025-02-05T13:04:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738760698000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483978\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic[/caption]\r

\r

Enit partecipa alla East Mediterranean International Tourism & Travel Exhibition di Istanbul, insieme al ministero del turismo.\r

\r

Uno dei più importanti appuntamenti fieristici del settore turistico nel Mediterraneo, che vedrà una folta presenza italiana: l’evento rappresenta, difatti, un’opportunità strategica per promuovere l’Italia come destinazione d’eccellenza, valorizzando il suo patrimonio culturale, paesaggistico ed esperienziale davanti a un pubblico di buyer internazionali e professionisti del settore.\r

\r

“L’Italia è al centro del turismo mediterraneo e la nostra partecipazione a questo evento testimonia l’impegno costante di Enit nel rafforzare le sinergie con i mercati, emergenti e consolidati, dell’area. Emitt rappresenta un’occasione per stringere nuovi accordi con player internazionali, attrarre flussi turistici e presentare al mondo la straordinaria diversità dell’offerta turistica italiana” commenta Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit.\r

\r

Lo spazio espositivo di Enit sarà il punto di riferimento per scoprire l’offerta turistica italiana, grazie alla presenza di Regioni Lazio e Campania ed alla partecipazione di 18 aziende. Un viaggio attraverso le bellezze italiane, tra destinazioni iconiche e luoghi meno conosciuti, eccellenze enogastronomiche, itinerari sostenibili e proposte tailor-made per ogni tipo di viaggiatore.\r

\r

Partecipare ad Emitt rappresenta anche il punto d’incontro con un territorio che dimostra di apprezzare le destinazioni italiane, come ricordano i dati: nel 2024 il numero di passeggeri aeroportuali dalla Turchia all’Italia indicano un totale (provvisorio) di 353 mila arrivi (+9,3% sull’anno precedente). Di questi flussi il 90% arriva da Istanbul (+9,2%). Un traffico molto leisure, solo l’1,8% viaggia per business e la","post_title":"L' Enit è protagonista alla fiera del turismo di Istanbul","post_date":"2025-02-05T11:32:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738755169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483955","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Azerbaijan Airlines ha rinnovato l'accordo con Travelport per la distribuzione dei contenuti, in base al quale le agenzie di viaggio che utilizzano Travelport+ continueranno ad avere accesso all'intera gamma di contenuti di Azal pronti per la vendita al dettaglio, compresi i servizi accessori.\r

\r

“Travelport è stato un partner eccezionale che ha sostenuto la nostra crescita, garantendo che i nostri contenuti fossero normalizzati e facilmente accessibili alle agenzie - ha dichiarato Jamil Manizade, chief commercial officer di Azal -. Questo prolungamento dell'accordo dimostra il nostro impegno comune per dare ai rivenditori di viaggi la possibilità di offrire esperienze migliori ai nostri clienti”.\r

\r

Gli agenti che utilizzano Travelport+ possono visualizzare e confrontare l'intera gamma di tariffe e servizi di Azerbaijan Airlines senza soluzione di continuità in un'unica vista, migliorando la loro capacità di prenotare le migliori offerte per i viaggiatori. Grazie ai miglioramenti della ricerca AI di Travelport, Content Curation Layer (Ccl), gli agenti possono confrontare rapidamente e facilmente le opzioni di volo e identificare le offerte più rilevanti del vettore. Il Ccl di Travelport utilizza l'intelligenza artificiale per normalizzare e arricchire i contenuti aggregati in modo che le offerte delle compagnie aeree siano più facili da comprendere e confrontare.\r

\r

“Questo accordo garantisce alle agenzie che utilizzano Travelport+ un accesso semplificato ai contenuti arricchiti e pronti per la vendita al dettaglio di Azal - ha dichiarato Damian Hickey, Global Head of Air Partners di Travelport -. La strategia di crescita del vettore sarà fortemente sostenuta dai nostri clienti delle agenzie che utilizzano Travelport+ per cercare e prenotare le offerte e le rotte aggiuntive di Azal”.\r

\r

","post_title":"Azerbaijan Airlines rinnova e amplia l'intesa con Travelport","post_date":"2025-02-05T10:41:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738752113000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nell'ultimo triennio, sono state 409 le sentenze digitali nel settore turistico italiano per un valore complessivo delle controversie pari a circa 45 milioni di euro. In altri termini, la conflittualità media per singola sentenza risulta pari a oltre 109 mila euro.\r

\r

Emerge da uno studio dell'istituto di ricerca Demoskopika che ha analizzato le sentenze tributarie di merito digitali per regione nel triennio 2022-2024 rilevati dalla banca dati della giurisprudenza tributaria del ministero dell'Economia e delle Finanze aggiornate al 30 settembre 2024.\r

\r

Circa il 36,2% dei giudizi ha avuto un esito favorevole al contribuente, mentre il 34,2% è stato favorevole all'ufficio; il restante 29,6% rientra in altre tipologie di esiti processuali. Secondo il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio, \"è fondamentale un'azione coordinata tra istituzioni a tutti i livelli per ridurre il contenzioso e garantire maggiore competitività al settore turistico\".\r

Regione per regione\r

A livello regionale emerge un quadro piuttosto variegato: Lazio, Sicilia e Puglia, con 189 controversie e un valore del contenzioso tributario pari a 25 milioni di euro, si caratterizzano quali sistemi turistici \"più litigiosi\".\r

\r

Sul versante opposto i meno avvezzi al contenzioso risultano Umbria, Basilicata e Valle d'Aosta totalizzando, nell'arco temporale individuato, 6 controversie per un valore complessivo pari a poco più di 246mila euro. Infine, un'ultima curiosità: in Molise, con oltre 343mila euro, il valore medio più alto per controversia, seguito da Puglia (261mila euro) e Lombardia (175mila euro).\r

\r

In particolare: Lazio con 82 controversie per un valore pari a 10,8 milioni di euro, Sicilia con 73 contenziosi per un valore pari a 5,3 milioni e Puglia con 34 contenziosi per 8,9 milioni.\r

\r

Più che significativi, inoltre, i posizionamenti nella classifica della litigiosità turistica anche per altri cinque sistemi locali: Campania con 40 contenziosi per un valore pari a 3,7 milioni di euro, Lombardia con 28 contenziosi per 4,9 milioni, Emilia-Romagna con 24 contenziosi per un valore pari a 1,5 milioni, Veneto con 22 contenziosi per 1,6 milioni e Sardegna con 18 contenziosi per 1,4 milioni.\r

\r

Sul versante opposto, a collocarsi nelle ultime posizioni del ranking del contenzioso turistico italiano, cinque sistemi locali: Umbria con 2 contenziosi per un valore di appena 3mila euro, Valle d'Aosta con 2 contenziosi per un valore pari a 117mila euro, Basilicata con 2 contenziosi per un valore pari a 126mila euro, Friuli Venezia Giulia con 3 contenziosi per 372mila euro e, infine, Trentino Alto Adige con 4 contenziosi per 493mila euro.\r

","post_title":"Negli ultimi tre anni 409 sentenze nel turismo, per 45 milioni di euro","post_date":"2025-02-03T14:41:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738593678000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi prodotti e rituali ispirati alle tradizioni di tutto il mondo. Il 5 stelle milanese di casa Planetaria, Château Monfort, arricchisce la propria offerta grazie a una partnership con Cinq Mondes, brand francese leader specializzato in trattamenti spa, che offre prodotti skincare, bodycare e fragranze.\r

\r

“Siamo molto orgogliosi di questa nuova collaborazione, grazie alla quale Amore e Psiche diventa l’unica spa Cinq Mondes di Milano - sottolinea il brand e developement manager di Planetaria Hotels, Stefano Risolè -. La qualità ed efficacia dei loro prodotti, unita alla gamma unica di rituali e trattamenti proposti, integra e completa il processo di rinnovamento a cui abbiamo recentemente sottoposto la nostra area wellness, per offrire ai nostri ospiti una vera oasi di benessere e disconnessione dalla frenesia della città”.\r

\r

Amore e Psiche è stata progettata come uno spazio fuori dal tempo, in cui ogni dettaglio richiama il contatto con la natura. La piscina, le docce emozionali e il bagno turco si caratterizzano per l’uso di delicati colori della terra, superfici riflettenti e luci soffuse che rendono ancora più suggestivo l’ambiente pensato per un uso esclusivo. E' infatti possibile accedere all’area benessere solo su prenotazione e per due ore, in coppia oppure in piccoli gruppi.\r

\r

Presente in oltre 30 paesi e in più di mille spa di hotel 4 e 5 stelle, Cinq Mondes ora porta all’interno della spa Amore e Psiche numerosi trattamenti, tra cui il rituale Polinesiano della durata di 50 minuti, che si ispira alle tradizioni di bellezza delle isole omonime e al famoso massaggio Lomi-Lomi, pensato per alleviare le tensioni muscolari profonde, restituendo vitalità ed energia.","post_title":"Planetaria: i trattamenti Cinq Mondes entrano nella spa dello Château Monfort di Milano","post_date":"2025-02-03T10:51:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738579876000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sorgeranno a Ferrara, Pavia, Calvanico, in provincia di Salerno, e Padova i primi quattro indirizzi Brainville: il nuovo progetto di student housing ideato dal gruppo Swadeshi Hotels, che tra alberghi attivi e in corso di realizzazione vanta oltre mille camere in nove regioni italiane. Il nostro paese è infatti tra le prime dieci destinazioni mondiali per studenti internazionali, con circa un milione di presenze ogni anno. Tuttavia, la carenza di posti letto rappresenta una sfida importante, specialmente in città universitarie minori, dove la domanda supera di gran lunga l’offerta.\r

\r

“Il progetto Brainville nasce su scala nazionale e guarda al futuro – spiega Nicola Ciccarelli, ideatore dell’iniziativa –, sia per migliorare l'esperienza universitaria degli studenti, e dunque delle famiglie, sia per gli aspetti che riguardano l'innovazione e l'impatto ambientale che le strutture avranno nel contesto in cui nasceranno”.\r

\r

Le aree che accoglieranno i primi quattro studentati sono state già acquisite e sono oggetto di restyling, per essere a disposizione del mercato per l'anno accademico 2026/2027. Ogni struttura sarà realizzata in ottica green, con massima attenzione a evitare gli sprechi e uno sguardo all'inclusione e all'accessibilità, con un occhio particolare rivolto ai più fragili. Per la realizzazione degli studentati saranno utilizzati materiali eco-friendly e tecniche costruttive a basso impatto ambientale, che prevedono l'implementazione di sistemi di gestione energetica efficienti e impianti per il riciclo delle acque. L'innovazione riguarda anche i servizi che saranno offerti nei vari campus: connettività Internet ad alta velocità, sistemi di sicurezza avanzati, aree studio funzionali, palestre e zone verdi per il relax e lo sport.\r

\r

","post_title":"Il gruppo Swadeshi Hotels lancia il nuovo brand di student housing Brainville","post_date":"2025-02-03T10:16:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738577787000]}]}}