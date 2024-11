Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio, Porto Cervo si riuniscono nell’associazione Territori di Eccellenza È stato firmato l’accordo di programma tra Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio e Porto Cervo, destinazioni che dal 2014 Fondazione Altagamma ha identificato come i luoghi più iconici d’Italia nominandoli Territori di Eccellenza insieme ad altri. Entro 10 mesi saràcostituita l’Associazione che raggruppa i luoghi ad alta vocazione turistica identificati da Fondazione Altagamma. «Il turismo è una leva strategica di sviluppo per il Paese e per il Made in Italy – commenta Matteo Lunelli, presidente di Altagamma – Alcuni territori che raccontano e rappresentano al meglio l’eccellenza dello stile di vita italiano sono diventati destinazioni di riferimento per i viaggiatori di alto profilo e dal 2014 abbiamo voluto valorizzarli nominandoli Soci Onorari della Fondazione. Siamo lieti che cinque di loro – Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio e Porto Cervo – si siano formalmente riuniti in una partnership che potenzia ogni membro e facilita la promozione di un turismo di alta gamma che può avere massimo impatto in termini di indotto diretto e indiretto sulla nostra economia. Proprio i Territori di Eccellenza possono essere esempio e traino per un riposizionamento verso l’alto del turismo nel nostro Paese». Obiettivo primario dell’Associazione è l’elaborazione di modalità efficaci di sviluppo del turismo di alto profilo in ambito nazionale e internazionale, perseguendo economie di scala nell’ambito di azioni promozionali per quanto riguarda le attività turistiche dei Territori di Eccellenza. Tra gli scopi principali, aumentare la visibilità e il peso dei Territori nei confronti delle istituzioni nazionali e internazionali, così come di enti privati quali organizzazioni non governative, fondazioni culturali, associazioni di promozione turistica, al fine di indirizzare le politiche turistiche del Paese a supporto dell’eccellenza. Ma anche la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio paesaggistico, artistico, artigianale, storico, commerciale e sociale dei Territori, sarà un tassello fondamentale del percorso strategico definito dagli Associati. Considerato prioritario anche lo sviluppo e l’implementazione di modelli di gestione dei Territori per rendere il turismo sempre più sostenibile, che rappresenta oggi uno dei target fondamentali degli obiettivi europei dell’Agenda 2030. Saranno definite pertanto azioni sinergiche, al fine di individuare e condividere obiettivi strategici e iniziative operative con l’obiettivo di coordinare le rispettive attività. Tra queste rientra lo scambio di informazioni, esperienze e best practice tra gli Associati. Tali iniziative comporteranno una chiara individuazione delle tempistiche di completamento delle medesime, il monitoraggio continuativo dei progressi compiuti e la verifica dell’avanzamento dei lavori. Obiettivo del 2025, un evento corale dei Territori negli Stati Uniti, oltre ad una serie di attività formative e istituzionali. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479886 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È stato firmato l’accordo di programma tra Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio e Porto Cervo, destinazioni che dal 2014 Fondazione Altagamma ha identificato come i luoghi più iconici d’Italia nominandoli Territori di Eccellenza insieme ad altri. Entro 10 mesi saràcostituita l’Associazione che raggruppa i luoghi ad alta vocazione turistica identificati da Fondazione Altagamma. «Il turismo è una leva strategica di sviluppo per il Paese e per il Made in Italy – commenta Matteo Lunelli, presidente di Altagamma - Alcuni territori che raccontano e rappresentano al meglio l’eccellenza dello stile di vita italiano sono diventati destinazioni di riferimento per i viaggiatori di alto profilo e dal 2014 abbiamo voluto valorizzarli nominandoli Soci Onorari della Fondazione. Siamo lieti che cinque di loro - Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio e Porto Cervo - si siano formalmente riuniti in una partnership che potenzia ogni membro e facilita la promozione di un turismo di alta gamma che può avere massimo impatto in termini di indotto diretto e indiretto sulla nostra economia. Proprio i Territori di Eccellenza possono essere esempio e traino per un riposizionamento verso l’alto del turismo nel nostro Paese». Obiettivo primario dell’Associazione è l’elaborazione di modalità efficaci di sviluppo del turismo di alto profilo in ambito nazionale e internazionale, perseguendo economie di scala nell’ambito di azioni promozionali per quanto riguarda le attività turistiche dei Territori di Eccellenza. Tra gli scopi principali, aumentare la visibilità e il peso dei Territori nei confronti delle istituzioni nazionali e internazionali, così come di enti privati quali organizzazioni non governative, fondazioni culturali, associazioni di promozione turistica, al fine di indirizzare le politiche turistiche del Paese a supporto dell’eccellenza. Ma anche la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio paesaggistico, artistico, artigianale, storico, commerciale e sociale dei Territori, sarà un tassello fondamentale del percorso strategico definito dagli Associati. Considerato prioritario anche lo sviluppo e l’implementazione di modelli di gestione dei Territori per rendere il turismo sempre più sostenibile, che rappresenta oggi uno dei target fondamentali degli obiettivi europei dell’Agenda 2030. Saranno definite pertanto azioni sinergiche, al fine di individuare e condividere obiettivi strategici e iniziative operative con l’obiettivo di coordinare le rispettive attività. Tra queste rientra lo scambio di informazioni, esperienze e best practice tra gli Associati. Tali iniziative comporteranno una chiara individuazione delle tempistiche di completamento delle medesime, il monitoraggio continuativo dei progressi compiuti e la verifica dell’avanzamento dei lavori. Obiettivo del 2025, un evento corale dei Territori negli Stati Uniti, oltre ad una serie di attività formative e istituzionali. [post_title] => Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio, Porto Cervo si riuniscono nell'associazione Territori di Eccellenza [post_date] => 2024-11-27T12:18:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732709918000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479899 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 30 novembre al 14 dicembre 2024 aprono eccezionalmente al pubblico con visite guidate i bunker antiaerei della 2° Guerra mondiale di Ponte San Pietro e di Dalmine in provincia di Bergamo; di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano e quello di Brescia. Bunker 1944 si propone di recuperare, valorizzare, mettere in rete e rendere fruibili, grazie a visite guidate, alcuni rifugi antiaerei della Lombardia per farli conoscere attraverso un percorso tra storia, memoria e forti emozioni. Durante i tour guidati si vive un’esperienza sicuramente non convenzionale, intensa e dal sicuro coinvolgimento emotivo che vuole rendere le persone più consapevoli del significato della guerra e della privazione della libertà. Con Bunker 1944 si ricostruisce, inoltre, un pezzo di storia importante e significativa del territorio e delle sue comunità. Nei rifugi è possibile vedere fotografie e oggetti d’epoca per rivivere, anche tramite suggestioni visive e sonore, la tragica esperienza della guerra e dei bombardamenti. «Riapriamo i bunker – spiega Giorgio Ravasio, ideatore del progetto Bunker 1944 e presidente dell’Associazione Crespi d’Adda che con l’associazione T-essere si propone di far conoscere e valorizzare luoghi, anche minori, di interesse storico per renderli fruibili evitandone lo stato di degrado e abbandono – perché la cultura è, oggi più che mai, sotto attacco ed è simbolico per noi ridare voce a chi ha vissuto la paura, l’ansia, lo sgomento in luoghi come questi, perché esistono luoghi bombardati e persone che soffrono e che si rifugiano sottoterra per sopravvivere. A volte, però, come da noi il bunker è soltanto psicologico ed è necessario uscire dalle tenebre per riportare alla luce l’importanza della conoscenza e della cultura che sono una delle cure più potenti contro l’odio, la malignità e l’ignoranza». I bunker da visitare e riaperti al pubblico sono stati per lo più costruiti in adiacenza di importanti fabbriche all’inizio degli anni ‘40 del secolo scorso per proteggere lavoratori e la popolazione civile dai bombardamenti degli Alleati: l’industria Breda di Milano, la Breda Meccanica Bresciana (oggi Leonardo), le acciaierie Dalmine (BG). I rifugi antiaerei di Ponte san Pietro (BG) sono stati realizzati, invece, a causa della presenza di un ponte ferroviario della linea Bergamo – Milano. Tutti obiettivi militari sensibili e presi di mira dai bombardamenti alleati del 1944. Il progetto Bunker 1944 è realizzato da T-essere con la collaborazione dell’associazione Museo della Melara, Bunker Dalmine, EUMM – Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord, Parco Nord Milano, Città di Dalmine, Comune di Ponte san Pietro. [post_title] => Bunker 1944, visite guidate di Ponte San Pietro e di Dalmine, di Sesto San Giovanni e di Brescia [post_date] => 2024-11-27T12:17:43+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732709863000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono aperte le vendite per i 12 resort Bluserena in in Sardegna, Puglia, Calabria, Sicilia e Abruzzo, in vista delle vacanze 2025. E fino al 5 dicembre è possibile approfittare della promozione Black Friday, con sconti fino al 20% su tutte le prenotazioni per l’estate, con in più la possibilità di cancellare sino a 30 giorni prima della partenza. La nuova stagione promette anche di essere ricca di novità. A partire dal restyling di alcune strutture: al sardo Calaserena Resort sono in arrivo otto nuove suite oltre a 40 camere comunicanti, ideali per le famiglie. Il Serenè Resort in Calabria nella prossima estate potrà contare sul rinnovamento delle attrezzature della sua spiaggia e del bar. Il Granserena Hotel, posizionato direttamente sul mare in Puglia, vedrà il completamento del restyling delle camere. Pure il Serena Majestic Hotel Residence in Abruzzo sarà protagonista di importanti lavori di ammodernamento che riguarderanno tra gli altri l’anfiteatro, alcuni spazi mice e la terrazza esterna del ristorante al primo piano. Ma le novità non finiscono qui: nei resort Bluserena sono in programma anche nuove attività per i più piccoli: il Serenino Club (tre-cinque anni) introduce il Discovery Picnic, un’avventura nella natura con picnic all’aperto e laboratori green. I piccoli artisti si divertiranno con il Serenella Clay Art, creando capolavori in argilla, e con il laboratorio Serenella Cupcake, dove indosseranno grembiuli e cappelli da chef per preparare dei cupcake. I servizi del Serenino saranno disponibili pure all'Alborèa Ecolodge Resort, il 5 stelle di Bluserena all'Ethra Reserve in Puglia. Anche i bambini più grandi del Serenino Più (sei-nove anni) potranno divertirsi al Discovery Picnic, così come creando slime appiccicosi nel laboratorio Serenella Slime o esplorando il mondo delle bolle di sapone al Serenella Bubble. Non mancheranno inoltre le attività sportive. Un'ulteriore novità speciale 2025 è Una notte da pirati, durante la quale ragazzi e ragazze (10-13 anni) vivranno un’avventura sotto le stelle, trasformandosi in pirati e passando la notte in tenda. Inoltre, al Serenè Resort e al Torreserena Resort potranno cimentarsi nel parco avventura, affrontando percorsi sospesi tra gli alberi in massima sicurezza. Per i teenager, infine, il SerenHappy (14-17 anni) porta una novità unica: l’Explorer lunch, un picnic all’aperto dove socializzare, divertirsi e scoprire la natura, trasformando il pranzo in un momento speciale di condivisione. [post_title] => Bluserena apre le vendite 2025: Black Friday sino al dicembre [post_date] => 2024-11-26T10:01:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732615289000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro a Manila per il primo concept store "Emirates World" nel Sud-est asiatico: situato allo Shangri-La The Fort, nel cuore di Bonifacio Global City, Taguig City, il nuovo spazio di 221 metri quadrati è stato inaugurato da Adnan Kazim, vp esecutivo e cco della compagnia aerea di Dubai, alla presenza della first lady delle Filippine, Liza Araneta Marcos, insieme a Mohamed Obaid Al Qataam Al Zaabi, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti nell'arcipelago. "Questo nuovo store è concepito come un punto di riferimento unico in cui i clienti possono scoprire prodotti e servizi di eccellenza di Emirates, e vivere un’anteprima della nostra celebre ospitalità a bordo - ha sottolineato il cco -. Questo spazio mira a stabilire nuovi standard nell’esperienza di retail, sia nelle Filippine che nel nostro network globale. L’Emirates World Store è parte di una strategia più ampia per avvicinarci ai nostri clienti durante la pianificazione dei loro viaggi e offrire un’esperienza che rispecchi i valori del nostro brand.” Un elemento distintivo dello spazio è la riproduzione della Lounge di bordo dell’A380, che permette ai clienti di apprezzare da vicino i dettagli esclusivi che caratterizzano il lusso e l’eccellenza dei prodotti Emirates in volo. I visitatori possono inoltre esplorare una selezione di articoli di merchandising e accessori da viaggio del marchio Emirates, inclusa l’ultima collezione Nba pensata per gli appassionati di basket. L’Emirates World Store è inoltre dotato di tecnologie all’avanguardia che lo distinguono dai tradizionali spazi di travel retail, come uno schermo interattivo per il self-service, che consente ai clienti di cercare rapidamente le opzioni di volo, verificare la disponibilità e altro ancora. Emirates volo a Manila dal 1990 e oggi serve le Filippine con 28 voli settimanali, per circa 22.700 posti settimanali da e per Dubai e permettendo ai viaggiatori di raggiungere oltre 140 destinazioni in tutto il mondo. [gallery ids="479632,479633,479635"] [post_title] => Emirates World: taglio del nastro a Manila del primo concept store nel Sud-est asiatico [post_date] => 2024-11-25T08:54:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732524849000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479529 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A Klagenfurt, in Carinzia, l’avvicinarsi del Natale è un tempo luminoso: di tradizione e di gioia. L’antico centro rinascimentale accoglie i visitatori, incantandoli con la sua tipica atmosfera natalizia e offrendo percorsi guidati. Fino al 24 dicembre sarà allestito nella centrale Neuer Platz un mercatino caratteristico che offre manufatti artigianali, moda invernale, articoli da regalo e decorazioni natalizie, oltre a bevande e piatti regionali per riscaldarsi e rifocillarsi. Il vivace mercatino è solo uno degli eventi di un tempo ricco di spirito natalizio e di tradizioni di origine celtica, germanica e romana. Sabato 23 novembre alle 19 sfileranno i Krampus: imponenti figuranti vestiti di pelliccia, maschera di legno con corna e lingua sporgente, coda e zoccoli. Già dal 1600 accompagnano San Nicola. Nella mitologia di questi territori i Krampus sono dei demoni sconfitti dal santo e poi costretti a servirlo: il loro compito è quello di “spaventare” i bambini che sono stati cattivi, spingendoli a fare il bene. Il primo dicembre è la prima domenica d’Avvento, quando si accende una delle 4 candele che decorano le ghirlande fatte di rami d’abete intrecciati. Nei quattro fine settimana successivi il Lendhafen, la zona del porto sul Wörthersee, ospita l’Hafenknistern: un mercatino festoso dove l’atmosfera natalizia è arricchita da un variegato programma musicale. Si può godere l’attesa del Natale anche negli ambienti unici del museo all’aperto Maria Saal, che racconta le antiche usanze e i mestieri tradizionali della Carinzia. Il 6 dicembre è il giorno di San Nicola, che dona i dolcetti ai bambini che sono stati buoni: cioccolato, noci, mandarini e pan di zenzero, ma anche piccoli regali finiscono nelle calze e nei piatti che i piccoli mettono davanti alla porta o sulla finestra la sera precedente. Il 7, il 14 e il 21 dicembre a Klagenfurt ricorrono alcuni degli appuntamenti del ricco programma proposto dalla Cattedrale di San Pietro e Paolo con le “Rorate”: le messe mattutine a lume di candela dell’Avvento, seguite dalla colazione. Il 13 dicembre intorno al Wörthersee si celebra anche la festa di Santa Lucia che a Siracusa, in Sicilia, oltre 1.700 anni fa, si prese cura dei cristiani perseguitati: portava una corona di candele sul capo per vedere la strada mentre assisteva i rifugiati nelle catacombe e ancora oggi viene ricordata accendendo una candela sul davanzale delle finestre. Tanti poi gli appuntamenti per i bambini, i concerti e i cori, da scoprire sul sito www.visitklagenfurt.at. Dopo l’atteso Natale, infine, dal 27 al 31 dicembre si aspetterà il nuovo anno con il Mercatino di Capodanno in Neuer Platz: tutti i giorni dalle 10:00 fino alle 23:00, ma il 31 dicembre 2024 fino alle ore 24.00. [gallery ids="479530,479532,479534"] [post_title] => L’attesa del Natale in Carinzia, tra mercatini, musica e tanta tradizione [post_date] => 2024-11-22T14:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732284032000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479610 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è tenuta oggi a Palazzo Lombardia la prima edizione degli Stati generali del turismo dei territori promossa da Feries, leader italiano nella ricettività extra-alberghiera online, in collaborazione con regione Lombardia. Un evento partecipato che ha avuto l’obiettivo di aprire uno spazio di confronto tra istituzioni, professionisti, associazioni, destinazioni turistiche e operatori del comparto per dare impulso a una crescita organica e consapevole del turismo rurale, esperienziale e diffuso che caratterizza il nostro Paese. Il turismo rurale in Italia, infatti, rappresenta un'opportunità unica di sviluppo economico e di implementazione di un nuovo modello turistico in grado di unire tradizione e innovazione. Tuttavia, il settore, che negli ultimi anni ha registrato una costante crescita, risulta ancora particolarmente frammentato e per questo necessita di un sistema integrato che permetta agli attori che ne fanno parte di unirsi e fare rete. Mazzali «È una grande soddisfazione ospitare in Lombardia la prima edizione degli Stati Generali del Turismo dei Territori (SGTT) organizzati con la collaborazione dell’Osservatorio regionale per il Turismo e l’Attrattività e Feries e con la partecipazione di Istat - afferma Barbara Mazzali, assessore al turismo, marketing territoriale e moda della regione Lombardia - Il turismo dei territori sta assumendo un’importanza crescente anche in Lombardia. Dalle nostre elaborazioni emerge, infatti, che da gennaio ad agosto del 2024, il 63% dei nostri pernottamenti si registra nei territori, mentre il 37% riguarda i comuni capoluogo. «La permanenza media nei territori è di 3,3 notti a fronte di 2,4 notti per i capoluoghi. Oggi - prosegue l’Assessore - il turista moderno non cerca solo una destinazione ma un’esperienza autentica, che lo porta a uscire dalle vie iconiche, per immergersi, piuttosto, nella bellezza della natura e nel calore delle tradizioni locali che piccoli centri offrono. «In questo quadro, il potenziale lombardo è alto: l’offerta di turismo dei territori è vasta, grazie a un territorio regionale caratterizzato da una varietà di paesaggi, monti, colline, laghi, costellati da borghi, castelli, ville e cascine. Ma anche piste ciclabili e sentieri per il trekking. Scenari ideali per quel ‘turismo outdoor’ che piace ai turisti internazionali, ma sempre di più anche a connazionali e lombardi che scelgono il turismo di prossimità. Da parte sua, Regione Lombardia valorizza i suoi borghi storici attraverso progetti e percorsi culturali e turistici. Forte è, inoltre, l’impegno degli operatori che offrono servizi ricettivi di qualità, anche nel settore extra-alberghiero”. Focus Lombardia Il turismo in Lombardia continua a crescere. I dati dei flussi turistici del periodo gennaio-agosto 2024 ,forniti dall’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività, evidenziano oltre 13 milioni di arrivi e circa 38 milioni di pernottamenti, con un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Si registra una netta prevalenza di turisti stranieri che nella stagione estiva raggiungono un picco del 74%. I primi cinque Paesi di provenienza sono la Germania, gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito ed i Paesi Bassi. L’analisi delle tracce digitali (sentiment) evidenzia un livello di apprezzamento molto alto 86/100, in crescita rispetto al 2023.​ In questo scenario ad aumentare sono anche i dati registrati dal turismo dei territori. Sempre nei primi otto mesi dell’anno i visitatori delle aree extraurbane hanno superato quelli dei capoluoghi, rispettivamente con il 63,2% ed il 36,8%. Una tendenza confermata anche sul fronte della permanenza media, che registra più giorni nei territori (3,3) che nei capoluoghi (2,4). Secondo le analisi di Regione Lombardia il turismo dei territori è superiore a quello dei capoluoghi per tutti i mesi considerati e raggiunge il picco nella stagione estiva, a differenza di quello dei capoluoghi, che rimane sostanzialmente costante lungo tutto il periodo. Infine, in tutte le Province si registra una prevalenza del turismo dei territori, ad eccezione di Milano in cui è il capoluogo che attrae la maggioranza di turisti. Focus Italia: le anticipazioni per la stagione fredda e il 2025 Secondo i dati rilevati da Feries tramite i suoi due portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it il turismo rurale in Italia è un'alternativa sempre più apprezzata da chi è alla ricerca di esperienze autentiche e sostenibili e di un’ospitalità di qualità, a misura di viaggiatore. A confermarlo è anche la recente indagine condotta dall’azienda su oltre 1.400 turisti italiani e stranieri sui trend del settore per l’autunno/inverno con un’anteprima delle tendenze per il 2025. Secondo le rilevazioni per la stagione fredda il soggiorno in agriturismo è tra le preferenze del 61% degli intervistati, mentre il 40% si orienta per la casa vacanze. In entrambi i casi a convincere è l’offerta dell’ospitalità extraurbana, in grado di coniugare un ambiente familiare e accogliente con esperienze uniche, a contatto con la natura e servizi sempre più evoluti. Sul fronte delle intenzioni di viaggio, l’81% degli italiani pensa di fare un viaggio nei prossimi mesi contro il 74% degli stranieri ma, se tra i connazionali solo il 15% ha già prenotato, la percentuale sale al 27% tra gli ospiti internazionali, evidenziando la tendenza all’estero per l’early booking. Tra le destinazioni l’Italia resta la meta ideale per Italiani e stranieri, rispettivamente con il 74% e il 53% delle preferenze. Esperienze Quanto al periodo di viaggio, in generale i dati rilevano una buona distribuzione per i vari periodi della stagione autunno/inverno con una percentuale significativa (37%) fuori dai ponti e dalle festività. Sul fronte delle esperienze di viaggio più ricercate da italiani e turisti internazionali, al primo posto del podio salgono i borghi, scelti dal 68% degli italiani e dal 77% dei turisti internazionali. Seguono i soggiorni all’insegna dell’enogastronoma, amatissimi dagli stranieri con il 75% delle preferenze e scelti da un italiano su tre e i mercatini di Natale, con una media delle preferenze del 25% tra connazionali e non. Guardando al prossimo anno, i dati previsionali evidenziano una tendenza alla destagionalizzazione con viaggi distribuiti durante l’anno anche tra i connazionali. Se il periodo estivo continua a essere il prescelto dal 54% degli italiani, la primavera registra un interesse crescente con il 45% delle intenzioni di viaggio. Nessuna novità sul fronte delle mete di viaggio, tra cui l’Italia continua a essere la regina indiscussa. Sebbene il desiderio di viaggiare in Europa sia forte (42%), lo Stivale resta al primo posto delle scelte di italiani e stranieri (57%). [post_title] => Regione Lombardia: buone prospettive dagli Stati generali del turismo dei territori [post_date] => 2024-11-22T13:30:52+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732282252000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479450 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il viaggio verso il benessere si arricchisce di una nuova tappa con la seconda edizione della guida "E-SPAnsiva", un'opera che celebra la cultura della Salus per Aquam e le eccellenze italiane nel panorama del wellness. Lanciata nel 2022, la guida torna con una seconda edizione per raccontare 50 nuove SPA d'Italia, ognuna associata a una forma di benessere unica, in un viaggio che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità. "L'acqua è il vero lusso del futuro - afferma l'autrice Raffaella Dallarda, fisioterapista, naturopata e fondatrice di Inspatime. Dobbiamo preservarla e valorizzarla, perché rappresenta il cuore pulsante di ogni SPA". La guida, pubblicata da Robb Report, offre un'esperienza multisensoriale grazie a contenuti cartacei e qr-code che rimandano ad approfondimenti digitali e interattivi, schede tecniche e gallery fotografiche. Ogni SPA selezionata non viene semplicemente recensita, ma narrata attraverso una lente che enfatizza eccellenza, innovazione e tradizione, spaziando da SPA geotermiche a quelle immerse nei boschi, fino a mete pensate per famiglie, pre-maman e bambini. [caption id="attachment_479453" align="alignright" width="208"] La giornalista Cristina Milanesi, moderatrice dell'evento, con l'autrice di E-SPAnsiva Raffaella Dallarda e la figlia Pernilla[/caption] "Durante la mia gravidanza ho scoperto quanto poco siano considerate le esigenze delle donne in dolce attesa nelle destinazioni benessere" spiega Dallarda, che ha voluto dedicare una sezione speciale della guida alle strutture più attente a queste necessità. E il trend sta cambiando, perché il turismo termale non è più percepito come un turismo legato al target agé ma è molto apprezzato e ricercato oggi dalle nuove generazioni, grazie a un numero crescente di offerte in chiave contemporanea. Il lavoro dietro "E-SPAnsiva" è frutto di due anni di viaggio nelle 20 regioni italiane, durante i quali l'autrice ha percorso 160.000 km per incontrare professionisti del settore e scoprire le peculiarità delle SPA del Bel Paese. "Il benessere è una cultura che l'Italia deve promuovere e condividere. È fondamentale un cambio di prospettiva, servono investimenti a livello governativo, di welfare aziendale e assicurativo per permettere a tutti l'accesso al benessere psicofisico. E questa guida vuole essere un invito a esplorare il nostro patrimonio unico" conclude Dallarda. Con un occhio rivolto al 2024, proclamato da molti l'anno del well-being, "E-SPAnsiva" si propone non solo come un utile strumento per viaggiatori e appassionati, ma anche come una risorsa preziosa per i professionisti del settore. Tra le novità, una sezione introduttiva con contributi di esperti come l'architetto Silvia Giannini e lo chef Alain Ducasse, che arricchiscono il volume di visioni trasversali sul benessere. Un'opera che non si ferma qui: "Il mio sogno è portare E-SPAnsiva oltre i confini italiani, perché il benessere non ha confini" anticipa Dallarda, che ora guarda all'Europa come prossima tappa del suo viaggio verso il wellness. [post_title] => Presentata la nuova edizione di E-SPAnsiva, la guida alle migliori SPA italiane [post_date] => 2024-11-21T09:35:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => benessere [1] => spa ) [post_tag_name] => Array ( [0] => benessere [1] => spa ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732181756000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479365 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479366" align="alignright" width="300"] credit Whitebox Studio[/caption] Per il secondo anno consecutivo la Marina di Porto Cervo – di proprietà del gruppo Smeralda Holding – società controllata dalla Qatar Investment Authority (Qia) – ha ottenuto l’ambito premio di riconoscimento Blue Marina Awards: un marchio di eccellenza che valorizza le strutture turistiche nautiche distintesi per il loro impegno nella sostenibilità, nell’inclusione e nei servizi di accoglienza turistica. L’iniziativa, ideata e coordinata da Walter Vassallo e promossa da Assonautica Italiana e Assonat – Confcommercio, con il supporto tecnico del Rina – Registro italiano navale per il processo di valutazione dei requisiti, ha visto premiati con il marchio ì13 porti turistici, tra cui la Marina di Porto Cervo, e cinque approdi turistici. La bandiera bianca e blu dei Blue Marina Awards continuerà quindi a essere esposta anche nel 2025 sopra la Marina di Porto Cervo: un marchio che differenzia la struttura, rappresentando un valore aggiunto nella scelta del turista diportista. Lo scopo principale dei Bma è la valorizzazione delle strutture turistiche portuali nautiche, uno stimolo a migliorarsi, per celebrare il loro impegno ai temi dell’ambiente, della sostenibilità, dell’energia, della sicurezza, dell’inclusione e dei servizi di accoglienza turistica. «Siamo orgogliosi di vedere confermato per il secondo anno consecutivo questo prestigioso riconoscimento – afferma Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding –, a riprova del nostro costante impegno nell'eccellenza e nei servizi offerti agli ospiti della Marina di Porto Cervo. Ogni giorno lavoriamo per incrementare costantemente i nostri già elevati standard in sicurezza, sostenibilità, innovazione e in nuove modalità di accoglienza turistica». La Marina di Porto Cervo è uno dei più sofisticati e confortevoli attracchi situati nel mar Mediterraneo. Situata nell’ansa occidentale del porto, ha una capienza di oltre 700 posti barca e dispone di una prestigiosa offerta di servizi e assistenza per imbarcazioni di lusso. [post_title] => Marina di Porto Cervo premiata ancora con il Blue Marina Awards [post_date] => 2024-11-21T09:34:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732181669000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visit Maldives investe ancora sul mercato Italia con l'obiettivo di attrarre un maggior numero di visitatori: “Discover Maldives” è l'ultima iniziativa lanciata in tal senso, che prevede una serie di webinar che prenderà il via giovedì 28 novembre. Rivolto ai professionisti del turismo italiano, offrirà approfondimenti sulle numerose proposte turistiche delle Maldive. Il tema del webinar è 'Adventure & Sustainability' e vedrà la partecipazione di The Barefoot Eco Hotel, Hummingbird Travel, The Residence Maldives e Centara Grand Island Resort. Grazie alle presentazioni dei partner, il webinar permetterà di approfondire le caratteristiche distintive della destinazione, le esperienze uniche e le proposte esclusive. L'obiettivo è consolidare la reputazione delle Maldive come destinazione di eccellenza per i viaggiatori italiani, fornendo informazioni di valore e rafforzando le collaborazioni con i professionisti del settore. Inoltre, la serie di webinar punta a mettere in evidenza la varietà dei prodotti turistici e delle esperienze disponibili, per attirare viaggiatori con gusti e preferenze differenti. [post_title] => Visit Maldives rilancia sul mercato Italia con nuovi webinar per il trade [post_date] => 2024-11-20T11:07:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732100871000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "capri cortina dampezzo courmayeur madonna campiglio porto cervo si riuniscono nellassociazione territori eccellenza" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":101,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":853,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479886","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È stato firmato l’accordo di programma tra Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio e Porto Cervo, destinazioni che dal 2014 Fondazione Altagamma ha identificato come i luoghi più iconici d’Italia nominandoli Territori di Eccellenza insieme ad altri.\r

\r

Entro 10 mesi saràcostituita l’Associazione che raggruppa i luoghi ad alta vocazione turistica identificati da Fondazione Altagamma.\r

\r

«Il turismo è una leva strategica di sviluppo per il Paese e per il Made in Italy – commenta Matteo Lunelli, presidente di Altagamma - Alcuni territori che raccontano e rappresentano al meglio l’eccellenza dello stile di vita italiano sono diventati destinazioni di riferimento per i viaggiatori di alto profilo e dal 2014 abbiamo voluto valorizzarli nominandoli Soci Onorari della Fondazione. Siamo lieti che cinque di loro - Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio e Porto Cervo - si siano formalmente riuniti in una partnership che potenzia ogni membro e facilita la promozione di un turismo di alta gamma che può avere massimo impatto in termini di indotto diretto e indiretto sulla nostra economia. Proprio i Territori di Eccellenza possono essere esempio e traino per un riposizionamento verso l’alto del turismo nel nostro Paese».\r

\r

Obiettivo primario dell’Associazione è l’elaborazione di modalità efficaci di sviluppo del turismo di alto profilo in ambito nazionale e internazionale, perseguendo economie di scala nell’ambito di azioni promozionali per quanto riguarda le attività turistiche dei Territori di Eccellenza.\r

\r

Tra gli scopi principali, aumentare la visibilità e il peso dei Territori nei confronti delle istituzioni nazionali e internazionali, così come di enti privati quali organizzazioni non governative, fondazioni culturali, associazioni di promozione turistica, al fine di indirizzare le politiche turistiche del Paese a supporto dell’eccellenza. Ma anche la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio paesaggistico, artistico, artigianale, storico, commerciale e sociale dei Territori, sarà un tassello fondamentale del percorso strategico definito dagli Associati. Considerato prioritario anche lo sviluppo e l’implementazione di modelli di gestione dei Territori per rendere il turismo sempre più sostenibile, che rappresenta oggi uno dei target fondamentali degli obiettivi europei dell’Agenda 2030. Saranno definite pertanto azioni sinergiche, al fine di individuare e condividere obiettivi strategici e iniziative operative con l’obiettivo di coordinare le rispettive attività. Tra queste rientra lo scambio di informazioni, esperienze e best practice tra gli Associati. Tali iniziative comporteranno una chiara individuazione delle tempistiche di completamento delle medesime, il monitoraggio continuativo dei progressi compiuti e la verifica dell’avanzamento dei lavori. Obiettivo del 2025, un evento corale dei Territori negli Stati Uniti, oltre ad una serie di attività formative e istituzionali.","post_title":"Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio, Porto Cervo si riuniscono nell'associazione Territori di Eccellenza","post_date":"2024-11-27T12:18:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732709918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479899","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 30 novembre al 14 dicembre 2024 aprono eccezionalmente al pubblico con visite guidate i bunker antiaerei della 2° Guerra mondiale di Ponte San Pietro e di Dalmine in provincia di Bergamo; di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano e quello di Brescia.\r

\r

Bunker 1944 si propone di recuperare, valorizzare, mettere in rete e rendere fruibili, grazie a visite guidate, alcuni rifugi antiaerei della Lombardia per farli conoscere attraverso un percorso tra storia, memoria e forti emozioni. Durante i tour guidati si vive un’esperienza sicuramente non convenzionale, intensa e dal sicuro coinvolgimento emotivo che vuole rendere le persone più consapevoli del significato della guerra e della privazione della libertà.\r

\r

Con Bunker 1944 si ricostruisce, inoltre, un pezzo di storia importante e significativa del territorio e delle sue comunità. Nei rifugi è possibile vedere fotografie e oggetti d’epoca per rivivere, anche tramite suggestioni visive e sonore, la tragica esperienza della guerra e dei bombardamenti.\r

\r

«Riapriamo i bunker – spiega Giorgio Ravasio, ideatore del progetto Bunker 1944 e presidente dell’Associazione Crespi d’Adda che con l’associazione T-essere si propone di far conoscere e valorizzare luoghi, anche minori, di interesse storico per renderli fruibili evitandone lo stato di degrado e abbandono – perché la cultura è, oggi più che mai, sotto attacco ed è simbolico per noi ridare voce a chi ha vissuto la paura, l’ansia, lo sgomento in luoghi come questi, perché esistono luoghi bombardati e persone che soffrono e che si rifugiano sottoterra per sopravvivere. A volte, però, come da noi il bunker è soltanto psicologico ed è necessario uscire dalle tenebre per riportare alla luce l’importanza della conoscenza e della cultura che sono una delle cure più potenti contro l’odio, la malignità e l’ignoranza».\r

\r

I bunker da visitare e riaperti al pubblico sono stati per lo più costruiti in adiacenza di importanti fabbriche all’inizio degli anni ‘40 del secolo scorso per proteggere lavoratori e la popolazione civile dai bombardamenti degli Alleati: l’industria Breda di Milano, la Breda Meccanica Bresciana (oggi Leonardo), le acciaierie Dalmine (BG). I rifugi antiaerei di Ponte san Pietro (BG) sono stati realizzati, invece, a causa della presenza di un ponte ferroviario della linea Bergamo – Milano. Tutti obiettivi militari sensibili e presi di mira dai bombardamenti alleati del 1944. \r

\r

Il progetto Bunker 1944 è realizzato da T-essere con la collaborazione dell’associazione Museo della Melara, Bunker Dalmine, EUMM – Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord, Parco Nord Milano, Città di Dalmine, Comune di Ponte san Pietro.\r

\r

","post_title":"Bunker 1944, visite guidate di Ponte San Pietro e di Dalmine, di Sesto San Giovanni e di Brescia","post_date":"2024-11-27T12:17:43+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1732709863000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono aperte le vendite per i 12 resort Bluserena in in Sardegna, Puglia, Calabria, Sicilia e Abruzzo, in vista delle vacanze 2025. E fino al 5 dicembre è possibile approfittare della promozione Black Friday, con sconti fino al 20% su tutte le prenotazioni per l’estate, con in più la possibilità di cancellare sino a 30 giorni prima della partenza.\r

\r

La nuova stagione promette anche di essere ricca di novità. A partire dal restyling di alcune strutture: al sardo Calaserena Resort sono in arrivo otto nuove suite oltre a 40 camere comunicanti, ideali per le famiglie. Il Serenè Resort in Calabria nella prossima estate potrà contare sul rinnovamento delle attrezzature della sua spiaggia e del bar. Il Granserena Hotel, posizionato direttamente sul mare in Puglia, vedrà il completamento del restyling delle camere. Pure il Serena Majestic Hotel Residence in Abruzzo sarà protagonista di importanti lavori di ammodernamento che riguarderanno tra gli altri l’anfiteatro, alcuni spazi mice e la terrazza esterna del ristorante al primo piano.\r

\r

Ma le novità non finiscono qui: nei resort Bluserena sono in programma anche nuove attività per i più piccoli: il Serenino Club (tre-cinque anni) introduce il Discovery Picnic, un’avventura nella natura con picnic all’aperto e laboratori green. I piccoli artisti si divertiranno con il Serenella Clay Art, creando capolavori in argilla, e con il laboratorio Serenella Cupcake, dove indosseranno grembiuli e cappelli da chef per preparare dei cupcake. I servizi del Serenino saranno disponibili pure all'Alborèa Ecolodge Resort, il 5 stelle di Bluserena all'Ethra Reserve in Puglia.\r

\r

Anche i bambini più grandi del Serenino Più (sei-nove anni) potranno divertirsi al Discovery Picnic, così come creando slime appiccicosi nel laboratorio Serenella Slime o esplorando il mondo delle bolle di sapone al Serenella Bubble. Non mancheranno inoltre le attività sportive. Un'ulteriore novità speciale 2025 è Una notte da pirati, durante la quale ragazzi e ragazze (10-13 anni) vivranno un’avventura sotto le stelle, trasformandosi in pirati e passando la notte in tenda. Inoltre, al Serenè Resort e al Torreserena Resort potranno cimentarsi nel parco avventura, affrontando percorsi sospesi tra gli alberi in massima sicurezza. Per i teenager, infine, il SerenHappy (14-17 anni) porta una novità unica: l’Explorer lunch, un picnic all’aperto dove socializzare, divertirsi e scoprire la natura, trasformando il pranzo in un momento speciale di condivisione.","post_title":"Bluserena apre le vendite 2025: Black Friday sino al dicembre","post_date":"2024-11-26T10:01:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732615289000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro a Manila per il primo concept store \"Emirates World\" nel Sud-est asiatico: situato allo Shangri-La The Fort, nel cuore di Bonifacio Global City, Taguig City, il nuovo spazio di 221 metri quadrati è stato inaugurato da Adnan Kazim, vp esecutivo e cco della compagnia aerea di Dubai, alla presenza della first lady delle Filippine, Liza Araneta Marcos, insieme a Mohamed Obaid Al Qataam Al Zaabi, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti nell'arcipelago.\r

\r

\r

\"Questo nuovo store è concepito come un punto di riferimento unico in cui i clienti possono scoprire prodotti e servizi di eccellenza di Emirates, e vivere un’anteprima della nostra celebre ospitalità a bordo - ha sottolineato il cco -. Questo spazio mira a stabilire nuovi standard nell’esperienza di retail, sia nelle Filippine che nel nostro network globale. L’Emirates World Store è parte di una strategia più ampia per avvicinarci ai nostri clienti durante la pianificazione dei loro viaggi e offrire un’esperienza che rispecchi i valori del nostro brand.”\r

\r

Un elemento distintivo dello spazio è la riproduzione della Lounge di bordo dell’A380, che permette ai clienti di apprezzare da vicino i dettagli esclusivi che caratterizzano il lusso e l’eccellenza dei prodotti Emirates in volo. I visitatori possono inoltre esplorare una selezione di articoli di merchandising e accessori da viaggio del marchio Emirates, inclusa l’ultima collezione Nba pensata per gli appassionati di basket.\r

L’Emirates World Store è inoltre dotato di tecnologie all’avanguardia che lo distinguono dai tradizionali spazi di travel retail, come uno schermo interattivo per il self-service, che consente ai clienti di cercare rapidamente le opzioni di volo, verificare la disponibilità e altro ancora.\r

\r

Emirates volo a Manila dal 1990 e oggi serve le Filippine con 28 voli settimanali, per circa 22.700 posti settimanali da e per Dubai e permettendo ai viaggiatori di raggiungere oltre 140 destinazioni in tutto il mondo.\r

\r

\r

[gallery ids=\"479632,479633,479635\"]\r

\r

\r

","post_title":"Emirates World: taglio del nastro a Manila del primo concept store nel Sud-est asiatico","post_date":"2024-11-25T08:54:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732524849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479529","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A Klagenfurt, in Carinzia, l’avvicinarsi del Natale è un tempo luminoso: di tradizione e di gioia. L’antico centro rinascimentale accoglie i visitatori, incantandoli con la sua tipica atmosfera natalizia e offrendo percorsi guidati.\r

\r

Fino al 24 dicembre sarà allestito nella centrale Neuer Platz un mercatino caratteristico che offre manufatti artigianali, moda invernale, articoli da regalo e decorazioni natalizie, oltre a bevande e piatti regionali per riscaldarsi e rifocillarsi. Il vivace mercatino è solo uno degli eventi di un tempo ricco di spirito natalizio e di tradizioni di origine celtica, germanica e romana.\r

\r

Sabato 23 novembre alle 19 sfileranno i Krampus: imponenti figuranti vestiti di pelliccia, maschera di legno con corna e lingua sporgente, coda e zoccoli. Già dal 1600 accompagnano San Nicola. Nella mitologia di questi territori i Krampus sono dei demoni sconfitti dal santo e poi costretti a servirlo: il loro compito è quello di “spaventare” i bambini che sono stati cattivi, spingendoli a fare il bene.\r

\r

Il primo dicembre è la prima domenica d’Avvento, quando si accende una delle 4 candele che decorano le ghirlande fatte di rami d’abete intrecciati. Nei quattro fine settimana successivi il Lendhafen, la zona del porto sul Wörthersee, ospita l’Hafenknistern: un mercatino festoso dove l’atmosfera natalizia è arricchita da un variegato programma musicale. Si può godere l’attesa del Natale anche negli ambienti unici del museo all’aperto Maria Saal, che racconta le antiche usanze e i mestieri tradizionali della Carinzia.\r

\r

Il 6 dicembre è il giorno di San Nicola, che dona i dolcetti ai bambini che sono stati buoni: cioccolato, noci, mandarini e pan di zenzero, ma anche piccoli regali finiscono nelle calze e nei piatti che i piccoli mettono davanti alla porta o sulla finestra la sera precedente. Il 7, il 14 e il 21 dicembre a Klagenfurt ricorrono alcuni degli appuntamenti del ricco programma proposto dalla Cattedrale di San Pietro e Paolo con le “Rorate”: le messe mattutine a lume di candela dell’Avvento, seguite dalla colazione.\r

\r

Il 13 dicembre intorno al Wörthersee si celebra anche la festa di Santa Lucia che a Siracusa, in Sicilia, oltre 1.700 anni fa, si prese cura dei cristiani perseguitati: portava una corona di candele sul capo per vedere la strada mentre assisteva i rifugiati nelle catacombe e ancora oggi viene ricordata accendendo una candela sul davanzale delle finestre. Tanti poi gli appuntamenti per i bambini, i concerti e i cori, da scoprire sul sito www.visitklagenfurt.at. Dopo l’atteso Natale, infine, dal 27 al 31 dicembre si aspetterà il nuovo anno con il Mercatino di Capodanno in Neuer Platz: tutti i giorni dalle 10:00 fino alle 23:00, ma il 31 dicembre 2024 fino alle ore 24.00.\r

\r

[gallery ids=\"479530,479532,479534\"]","post_title":"L’attesa del Natale in Carinzia, tra mercatini, musica e tanta tradizione","post_date":"2024-11-22T14:00:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732284032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è tenuta oggi a Palazzo Lombardia la prima edizione degli Stati generali del turismo dei territori promossa da Feries, leader italiano nella ricettività extra-alberghiera online, in collaborazione con regione Lombardia. Un evento partecipato che ha avuto l’obiettivo di aprire uno spazio di confronto tra istituzioni, professionisti, associazioni, destinazioni turistiche e operatori del comparto per dare impulso a una crescita organica e consapevole del turismo rurale, esperienziale e diffuso che caratterizza il nostro Paese.\r

Il turismo rurale in Italia, infatti, rappresenta un'opportunità unica di sviluppo economico e di implementazione di un nuovo modello turistico in grado di unire tradizione e innovazione. Tuttavia, il settore, che negli ultimi anni ha registrato una costante crescita, risulta ancora particolarmente frammentato e per questo necessita di un sistema integrato che permetta agli attori che ne fanno parte di unirsi e fare rete.\r

\r

Mazzali\r

«È una grande soddisfazione ospitare in Lombardia la prima edizione degli Stati Generali del Turismo dei Territori (SGTT) organizzati con la collaborazione dell’Osservatorio regionale per il Turismo e l’Attrattività e Feries e con la partecipazione di Istat - afferma Barbara Mazzali, assessore al turismo, marketing territoriale e moda della regione Lombardia - Il turismo dei territori sta assumendo un’importanza crescente anche in Lombardia. Dalle nostre elaborazioni emerge, infatti, che da gennaio ad agosto del 2024, il 63% dei nostri pernottamenti si registra nei territori, mentre il 37% riguarda i comuni capoluogo.\r

\r

«La permanenza media nei territori è di 3,3 notti a fronte di 2,4 notti per i capoluoghi. Oggi - prosegue l’Assessore - il turista moderno non cerca solo una destinazione ma un’esperienza autentica, che lo porta a uscire dalle vie iconiche, per immergersi, piuttosto, nella bellezza della natura e nel calore delle tradizioni locali che piccoli centri offrono. \r

\r

«In questo quadro, il potenziale lombardo è alto: l’offerta di turismo dei territori è vasta, grazie a un territorio regionale caratterizzato da una varietà di paesaggi, monti, colline, laghi, costellati da borghi, castelli, ville e cascine. Ma anche piste ciclabili e sentieri per il trekking. Scenari ideali per quel ‘turismo outdoor’ che piace ai turisti internazionali, ma sempre di più anche a connazionali e lombardi che scelgono il turismo di prossimità. Da parte sua, Regione Lombardia valorizza i suoi borghi storici attraverso progetti e percorsi culturali e turistici. Forte è, inoltre, l’impegno degli operatori che offrono servizi ricettivi di qualità, anche nel settore extra-alberghiero”.\r

Focus Lombardia\r

Il turismo in Lombardia continua a crescere. I dati dei flussi turistici del periodo gennaio-agosto 2024 ,forniti dall’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività, evidenziano oltre 13 milioni di arrivi e circa 38 milioni di pernottamenti, con un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Si registra una netta prevalenza di turisti stranieri che nella stagione estiva raggiungono un picco del 74%. I primi cinque Paesi di provenienza sono la Germania, gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito ed i Paesi Bassi.\r

L’analisi delle tracce digitali (sentiment) evidenzia un livello di apprezzamento molto alto 86/100, in crescita rispetto al 2023.​\r

In questo scenario ad aumentare sono anche i dati registrati dal turismo dei territori. Sempre nei primi otto mesi dell’anno i visitatori delle aree extraurbane hanno superato quelli dei capoluoghi, rispettivamente con il 63,2% ed il 36,8%. Una tendenza confermata anche sul fronte della permanenza media, che registra più giorni nei territori (3,3) che nei capoluoghi (2,4).\r

Secondo le analisi di Regione Lombardia il turismo dei territori è superiore a quello dei capoluoghi per tutti i mesi considerati e raggiunge il picco nella stagione estiva, a differenza di quello dei capoluoghi, che rimane sostanzialmente costante lungo tutto il periodo. Infine, in tutte le Province si registra una prevalenza del turismo dei territori, ad eccezione di Milano in cui è il capoluogo che attrae la maggioranza di turisti.\r

\r

Focus Italia: le anticipazioni per la stagione fredda e il 2025\r

Secondo i dati rilevati da Feries tramite i suoi due portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it il turismo rurale in Italia è un'alternativa sempre più apprezzata da chi è alla ricerca di esperienze autentiche e sostenibili e di un’ospitalità di qualità, a misura di viaggiatore. \r

A confermarlo è anche la recente indagine condotta dall’azienda su oltre 1.400 turisti italiani e stranieri sui trend del settore per l’autunno/inverno con un’anteprima delle tendenze per il 2025. Secondo le rilevazioni per la stagione fredda il soggiorno in agriturismo è tra le preferenze del 61% degli intervistati, mentre il 40% si orienta per la casa vacanze. In entrambi i casi a convincere è l’offerta dell’ospitalità extraurbana, in grado di coniugare un ambiente familiare e accogliente con esperienze uniche, a contatto con la natura e servizi sempre più evoluti.\r

Sul fronte delle intenzioni di viaggio, l’81% degli italiani pensa di fare un viaggio nei prossimi mesi contro il 74% degli stranieri ma, se tra i connazionali solo il 15% ha già prenotato, la percentuale sale al 27% tra gli ospiti internazionali, evidenziando la tendenza all’estero per l’early booking. Tra le destinazioni l’Italia resta la meta ideale per Italiani e stranieri, rispettivamente con il 74% e il 53% delle preferenze.\r

\r

Esperienze\r

Quanto al periodo di viaggio, in generale i dati rilevano una buona distribuzione per i vari periodi della stagione autunno/inverno con una percentuale significativa (37%) fuori dai ponti e dalle festività. Sul fronte delle esperienze di viaggio più ricercate da italiani e turisti internazionali, al primo posto del podio salgono i borghi, scelti dal 68% degli italiani e dal 77% dei turisti internazionali. Seguono i soggiorni all’insegna dell’enogastronoma, amatissimi dagli stranieri con il 75% delle preferenze e scelti da un italiano su tre e i mercatini di Natale, con una media delle preferenze del 25% tra connazionali e non.\r

Guardando al prossimo anno, i dati previsionali evidenziano una tendenza alla destagionalizzazione con viaggi distribuiti durante l’anno anche tra i connazionali. Se il periodo estivo continua a essere il prescelto dal 54% degli italiani, la primavera registra un interesse crescente con il 45% delle intenzioni di viaggio. Nessuna novità sul fronte delle mete di viaggio, tra cui l’Italia continua a essere la regina indiscussa. Sebbene il desiderio di viaggiare in Europa sia forte (42%), lo Stivale resta al primo posto delle scelte di italiani e stranieri (57%).","post_title":"Regione Lombardia: buone prospettive dagli Stati generali del turismo dei territori","post_date":"2024-11-22T13:30:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732282252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479450","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il viaggio verso il benessere si arricchisce di una nuova tappa con la seconda edizione della guida \"E-SPAnsiva\", un'opera che celebra la cultura della Salus per Aquam e le eccellenze italiane nel panorama del wellness. Lanciata nel 2022, la guida torna con una seconda edizione per raccontare 50 nuove SPA d'Italia, ognuna associata a una forma di benessere unica, in un viaggio che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità.\r

\r

\"L'acqua è il vero lusso del futuro - afferma l'autrice Raffaella Dallarda, fisioterapista, naturopata e fondatrice di Inspatime. Dobbiamo preservarla e valorizzarla, perché rappresenta il cuore pulsante di ogni SPA\".\r

\r

La guida, pubblicata da Robb Report, offre un'esperienza multisensoriale grazie a contenuti cartacei e qr-code che rimandano ad approfondimenti digitali e interattivi, schede tecniche e gallery fotografiche. Ogni SPA selezionata non viene semplicemente recensita, ma narrata attraverso una lente che enfatizza eccellenza, innovazione e tradizione, spaziando da SPA geotermiche a quelle immerse nei boschi, fino a mete pensate per famiglie, pre-maman e bambini.\r

\r

[caption id=\"attachment_479453\" align=\"alignright\" width=\"208\"] La giornalista Cristina Milanesi, moderatrice dell'evento, con l'autrice di E-SPAnsiva Raffaella Dallarda e la figlia Pernilla[/caption]\r

\r

\"Durante la mia gravidanza ho scoperto quanto poco siano considerate le esigenze delle donne in dolce attesa nelle destinazioni benessere\" spiega Dallarda, che ha voluto dedicare una sezione speciale della guida alle strutture più attente a queste necessità. \r

E il trend sta cambiando, perché il turismo termale non è più percepito come un turismo legato al target agé ma è molto apprezzato e ricercato oggi dalle nuove generazioni, grazie a un numero crescente di offerte in chiave contemporanea.\r

\r

Il lavoro dietro \"E-SPAnsiva\" è frutto di due anni di viaggio nelle 20 regioni italiane, durante i quali l'autrice ha percorso 160.000 km per incontrare professionisti del settore e scoprire le peculiarità delle SPA del Bel Paese. \"Il benessere è una cultura che l'Italia deve promuovere e condividere. È fondamentale un cambio di prospettiva, servono investimenti a livello governativo, di welfare aziendale e assicurativo per permettere a tutti l'accesso al benessere psicofisico. E questa guida vuole essere un invito a esplorare il nostro patrimonio unico\" conclude Dallarda.\r

\r

Con un occhio rivolto al 2024, proclamato da molti l'anno del well-being, \"E-SPAnsiva\" si propone non solo come un utile strumento per viaggiatori e appassionati, ma anche come una risorsa preziosa per i professionisti del settore. Tra le novità, una sezione introduttiva con contributi di esperti come l'architetto Silvia Giannini e lo chef Alain Ducasse, che arricchiscono il volume di visioni trasversali sul benessere.\r

\r

Un'opera che non si ferma qui: \"Il mio sogno è portare E-SPAnsiva oltre i confini italiani, perché il benessere non ha confini\" anticipa Dallarda, che ora guarda all'Europa come prossima tappa del suo viaggio verso il wellness.","post_title":"Presentata la nuova edizione di E-SPAnsiva, la guida alle migliori SPA italiane","post_date":"2024-11-21T09:35:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["benessere","spa"],"post_tag_name":["benessere","spa"]},"sort":[1732181756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479366\" align=\"alignright\" width=\"300\"] credit Whitebox Studio[/caption]\r

\r

Per il secondo anno consecutivo la Marina di Porto Cervo – di proprietà del gruppo Smeralda Holding – società controllata dalla Qatar Investment Authority (Qia) – ha ottenuto l’ambito premio di riconoscimento Blue Marina Awards: un marchio di eccellenza che valorizza le strutture turistiche nautiche distintesi per il loro impegno nella sostenibilità, nell’inclusione e nei servizi di accoglienza turistica.\r

\r

L’iniziativa, ideata e coordinata da Walter Vassallo e promossa da Assonautica Italiana e Assonat – Confcommercio, con il supporto tecnico del Rina – Registro italiano navale per il processo di valutazione dei requisiti, ha visto premiati con il marchio ì13 porti turistici, tra cui la Marina di Porto Cervo, e cinque approdi turistici.\r

\r

La bandiera bianca e blu dei Blue Marina Awards continuerà quindi a essere esposta anche nel 2025 sopra la Marina di Porto Cervo: un marchio che differenzia la struttura, rappresentando un valore aggiunto nella scelta del turista diportista. Lo scopo principale dei Bma è la valorizzazione delle strutture turistiche portuali nautiche, uno stimolo a migliorarsi, per celebrare il loro impegno ai temi dell’ambiente, della sostenibilità, dell’energia, della sicurezza, dell’inclusione e dei servizi di accoglienza turistica.\r

\r

«Siamo orgogliosi di vedere confermato per il secondo anno consecutivo questo prestigioso riconoscimento – afferma Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding –, a riprova del nostro costante impegno nell'eccellenza e nei servizi offerti agli ospiti della Marina di Porto Cervo. Ogni giorno lavoriamo per incrementare costantemente i nostri già elevati standard in sicurezza, sostenibilità, innovazione e in nuove modalità di accoglienza turistica».\r

\r

La Marina di Porto Cervo è uno dei più sofisticati e confortevoli attracchi situati nel mar Mediterraneo. Situata nell’ansa occidentale del porto, ha una capienza di oltre 700 posti barca e dispone di una prestigiosa offerta di servizi e assistenza per imbarcazioni di lusso.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Marina di Porto Cervo premiata ancora con il Blue Marina Awards","post_date":"2024-11-21T09:34:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732181669000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Maldives investe ancora sul mercato Italia con l'obiettivo di attrarre un maggior numero di visitatori: “Discover Maldives” è l'ultima iniziativa lanciata in tal senso, che prevede una serie di webinar che prenderà il via giovedì 28 novembre.\r

\r

Rivolto ai professionisti del turismo italiano, offrirà approfondimenti sulle numerose proposte turistiche delle Maldive. Il tema del webinar è 'Adventure & Sustainability' e vedrà la partecipazione di The Barefoot Eco Hotel, Hummingbird Travel, The Residence Maldives e Centara Grand Island Resort. Grazie alle presentazioni dei partner, il webinar permetterà di approfondire le caratteristiche distintive della destinazione, le esperienze uniche e le proposte esclusive. \r

\r

L'obiettivo è consolidare la reputazione delle Maldive come destinazione di eccellenza per i viaggiatori italiani, fornendo informazioni di valore e rafforzando le collaborazioni con i professionisti del settore. Inoltre, la serie di webinar punta a mettere in evidenza la varietà dei prodotti turistici e delle esperienze disponibili, per attirare viaggiatori con gusti e preferenze differenti.","post_title":"Visit Maldives rilancia sul mercato Italia con nuovi webinar per il trade","post_date":"2024-11-20T11:07:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732100871000]}]}}