Camera Commercio di Genova e Volver, grande successo delle Escursioni legate al progetto R-Itinera Grande successo per le giornate promosse dalla Camera di Commercio di Genova per scoprire il territorio, la cultura e l’ambiente dedicate a famiglie, over 65 e ragazzi tra i 18 e i 29 anni, giornalisti, blogger e tour operator. Tra le attività incluse nel programma escursioni gratuite in Risciò a Genova, per scoprire il centro storico medievale più grande d’Europa in modo originale e divertente, e il tour Sulle tracce della Tonnarella di Camogli per immergersi nelle tradizioni locali. L’iniziativa faceva parte del Progetto Interreg Ita-Fra Marittimo “R-Itinera”, di cui la Camera di Commercio è partner, con l’obiettivo di promuovere Itinerari Turistici Sostenibili. Le escursioni sono state finanziate con fondi PC IFM 2014-2020. Nello specifico la Camera di Commercio, dopo una gara, ha incaricato il tour operator ligure Volver, specializzato sull’Incoming, di organizzare le escursioni. «Un Progetto molto interessante – commenta Giada Marabotto, titolare Volver Tour Operator – che ha consentito di coinvolgere circa 70 persone scelte tra i target indicati. Moltissime le famiglie che hanno aderito al tour sulla Tonnarella di Camogli, mentre per l’escursione in Risciò a Genova c’erano anche molti 65 enni». Tra gli obiettivi dell’iniziativa quello di coinvolgere target diversi allo scopo di raccogliere suggerimenti ed input per migliorare l’esperienza. «I Feedback sono stati positivi – aggiunge Marabotto – per le attività scelte e per le esperienze particolari volte alla conoscenza delle tradizioni e del territorio. Molto interessanti i suggerimenti forniti per migliorare il tour esperienziale. Chi ha partecipato al Tour sulla Tonnarella di Camogli ha chiesto che sia distribuito materiale informativo specifico sulla pesca e che al momento del pranzo possa essere fornita una descrizione sulle pietanze del menù, per creare un file rouge tra mare, pesca e cibo da gustare. E per finire, visto che ci troviamo all’interno di un’Area Protetta ed una parte del Tour è in barca il suggerimento è di utilizzare un’imbarcazione elettrica”.

