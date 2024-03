Calabria all’Itb di Berlino. Gerace fiore all’occhiello della regione All’Itb di Berlino è arrivata anche la Calabria con le sue straordinarie bellezze. In particolare la città di Gerace, che può vantare uno dei centri storici più affascinanti del Sud Italia. “Gerace da qui a qualche anno diventerà più accessibile, più smart – dichiara Domenico Romeo, responsabile lavori pubblici e patrimonio del comune -. La città è stata oggetto di un finanziamento molto importante, di 20 milioni di euro, in modo da far decollare dal punto di vista turistico e culturale sia Gerace che tutto il territorio della locride”. Naturalmente questa spinta su Gerace e sulla locride si iscrive in un lavoro che la regione Calabria sta facendo per rinnovare e rinforzare la propria presenza sullo scenario del turismo e della cultura. “Il progetto è molto importante. Gerace è al centro di una progettualità diffusa che significa turismo, ma anche esperienza, esaltazione del gusto e della cultura agroalimtenare – commenta Cosimo Cermelo Caridi, dirigente della regione Calabria per la promozione dell’offerta turistica -. E non solo, significa anchem il rafforzamento dell’artigianato e della conoscenza del territorio, che si apre verso culture straordinarie come l’area grecanica. Insomma si tratta di un progetto molto vasto che preveda anche un’associazione fra tutti gli operatori commerciali e artigianali della città”. Per dare un’idea complessiva: Gerace è otto tematismi, cinquanta esperienze, 150 posti letto, più di dieci ristoranti, 600 posti a sedere nel caso di banchetti che possono essere organizzati in chiave diffusa, e cinque bar che propongono ognuno un piatto tipico del borgo. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463170 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lavori in corso all'aeroporto di Lamezia Terme: è Marco Franchini, amministratore di Sacal, società di gestione dello scalo della Calabria, a illustrare i primi interventi attraverso i profili social del presidente della Regione, Roberto Occhiuto. "1.600 mq dei futuri 16mila che costituiranno il nuovo aeroporto di Lamezia Terme": si legge nel post che presenta il progetto del rinnovo. "Questa struttura - prosegue il manager - sostituirà la zona partenze per la prossima stagione estiva con 5 gate di imbarco (...) poi, quando sarà realizzata la nuova zona partenze, sarà adibita ad arrivi nazionali e internazionali dove saranno processati i controlli di sicurezza". Gli interventi previsti sono diversi e cambieranno, in prospettiva, aspetto e funzionalità, garantendo al contempo servizi di gran lunga migliori rispetto a quelli offerti attualmente. Si parte dai primi 75 milioni di euro che saranno destinati allo sviluppo dell’aerostazione passeggeri. In pratica, un nuovo terminal partenze, l’adeguamento antisismico dell’aerostazione esistente, la riconfigurazione terminal arrivi e la riqualifica di curbside, airside e landside Intanto, fra le novità dell'orario estivo ci sono i collegamenti di Condor che volerà da Lamezia a Düsseldorf, Francoforte sul Meno e Monaco di Baviera: Düsseldorf sarà collegata dal 3 maggio al 25 ottobre ogni lunedì e venerdì; Francoforte sul Meno dal 3 maggio al 25 ottobre ogni martedì e venerdì e Monaco di Baviera sempre dal 3 maggio al 25 ottobre ogni lunedì e venerdì. Eurowings collegherà invece Lamezia con a Colonia, Düsseldorf, Hannover, Salisburgo e Stoccarda: rispetto alla summer 2023 la novità è costituita da Hannover che ha preso il posto di Innsbruck. [post_title] => Aeroporto Lamezia: avviati i lavori di rinnovo. Le novità di Condor ed Eurowings [post_date] => 2024-03-11T09:53:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710150787000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463113 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Sama 2.0 il personale di bordo virtuale olografico lanciato da Qatar Airways che diventa così la prima compagnia aerea al mondo a sviluppare un personale di bordo umano digitale alimentato dall'intelligenza artificiale per assistere i passeggeri nella progettazione di esperienze di viaggio personalizzate. Sama, che in arabo significa "cielo", è stata al centro della scena nel nuovo stand di Qatar Airways durante l’ITB di Berlino.: grazie all'Ia conversazionale, continuerà ad apprendere e a svilupparsi nel tempo per migliorare le risposte attraverso le interazioni con i passeggeri. Ed è pronta a rispondere in tempo reale a domande come le Faq di Qatar Airways, le destinazioni, i consigli per l'assistenza e altro ancora, e sarà accessibile attraverso QVerse, la piattaforma digitale immersiva del vettore, e attraverso l'app. Questa innovazione è stata sviluppata dalla compagnia aerea in collaborazione con UneeQ, leader nella tecnologia umana digitale Ai. Questa collaborazione sfrutta l'innovativa piattaforma di UneeQ per migliorare l'esperienza di viaggio digitale e stabilisce nuovi standard nel settore dell'aviazione. "Sama 2.0 rappresenta la nostra incessante ricerca di innovazione e incarna la mission di Qatar Airways di offrire un servizio e un’ospitalità eccezionali - ha dichiarato il vicepresidente marketing di Qatar Airways, Babar Rahman -. Si tratta di un punto fondamentale per la sinergia tra tecnologia e contatto umano, non solo per Qatar Airways, ma anche per il settore in generale. Qatar Airways è impegnata a collaborare con esperti di innovazione per creare prodotti e servizi all'avanguardia per i suoi clienti". [post_title] => Qatar Airways: ecco Sama 2.0, l'equipaggio di cabina virtuale alimentato dall'Ai [post_date] => 2024-03-08T11:26:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709897164000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463089 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All'Itb di Berlino è stata presentata Global Travel Tech che è l'associazione dei più grandi distributori di viaggi online: Amadeus, Booking Holdings, eDreams Odigeo, Expedia Group, Skyscanner e Travelport. Dal comunicato diffuso durante la grande fiera berlinese si legge: "Insieme, questi leader nella tecnologia dei viaggi mirano a dare maggiore potere ai viaggiatori consentendo trasparenza, concorrenza e scelta senza precedenti nel settore dei viaggi". Naturalmente si tratta di una dichiarazione che fa acqua da tutte le parti. Più trasparenza? In che senso ? Molte di queste aziende devono pagare multe proprio per la mancata trasparenza. Più potere ai viaggiatori? Cosa significa? In pratica niente. Non significa niente. Il viaggiatore è sempre più solo nella scelta turistica. E questo proprio perché i colossi dell'online hanno fatto di questa solitudine la loro forza. Insomma un'associazione che nasce su basi che non stanno bene in piedi. Noi crediamo che si siano unite per fare maggiore pressione, il che è assolutamente naturale trattandosi di imprese che muovono miliardi di euro e di dollari. Ma allora ditelo subito. Siamo un gruppo di pressione, siamo una lobby che cerca di ottenere il meglio per le proprie aziende. Lasciate stare il viaggiatore, le scelte, la trasparenza. Queste aziende hanno un solo scopo: il massimo profitto punto e basta. E da qui non si muovono. [post_title] => Global Travel Tech, nasce la grande lobby dei giganti online [post_date] => 2024-03-08T10:17:36+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709893056000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463081 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lisbona ha conquistato il primo gradino del podio nella classifica europea delle migliori destinazioni Mice per il 2023, in occasione dei World Mice Awards. Nel corso dell'evento che si è svolto durante l'Itb di Berlino, si è tenuta anche la 31a edizione europea dei World Travel Awards, dove Lisbona ha ricevuto il riconoscimento di migliore destinazione urbana d'Europa per l’anno 2024. La capitale portoghese infatti ha dimostrato infatti negli ultimi anni un’attrattività senza pari. Lo scorso anno e fino ad oggi, sono stati organizzati a Lisbona 2.251 eventi, che hanno attirato più di 592.178 partecipanti da tutto il mondo. La posizione privilegiata, le moderne e versatili infrastrutture e l'eccellente accessibilità, unite ad un’ampia gamma di esperienze culturali, ne fanno una scelta per l'organizzazione di eventi in Europa. Da notare che dal 2019, Lisbona ha costantemente mantenuto la sua posizione sul podio Icca (International Congress and Convention Association), attestandosi al secondo posto, a livello globale. Il segmento Mice svolge un ruolo importante nell'economia di Lisbona, contribuendo in modo significativo al turismo e allo sviluppo economico della città, generando entrate e occupazione. Nel 2022 e 2023 Associação Turismo de Lisboa ha stanziato oltre 1 milione di Euro per ospitare congressi e eventi, attraverso il Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa (finanziato con le entrate generate dalla tassa di soggiorno) e la partecipazione di Atl al programma nazionale, Portugal Events, con il 25% del finanziamento complessivo. [post_title] => Lisbona migliore destinazione urbana d'Europa ai World Travel Awards [post_date] => 2024-03-08T10:04:39+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709892279000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate italiana di Wizz Air conta nel 2024 oltre 200 rotte dall'Italia verso 40 Paesi, incluse sette nuove rotte da Roma verso Alicante, Copenaghen, Amburgo, Berlino e Danzica e da Milano verso Parigi e Tenerife. In vendita ci sono più di 13 milioni di posti. Oltre ai nuovi collegamenti, Wizz Air ha ripreso a volare da Milano, Roma e Venezia verso Chisinau, garantendo un servizio giornaliero per tutta l’estate. L'operativo estivo conta quindi oltre 90 destinazioni. Inoltre, la low cost effettuerà anche voli speciali per i passeggeri italiani in occasione delle partite del Campionato europeo di calcio in Germania, mettendo a disposizione anche un servizio esclusivo di navette per i tifosi. I voli per le partite partiranno da Milano e Roma il 15, 20 e 24 giugno. Per coloro che desiderano sostenere la squadra in loco, i biglietti sono disponibili ad un prezzo fisso di 159 euro. Nella scorsa stagione estiva oltre 10 milioni di passeggeri hanno scelto Wizz Air per i loro viaggi da e verso l'Italia e la maggior ha scelto destinazioni come la Sicilia, la Spagna e il Regno Unito. [post_title] => Wizz Air plana sull'estate italiana con più di 200 rotte. Sette novità da Roma e Milano [post_date] => 2024-03-08T09:00:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709888437000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463037" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, la global marketing director di Enit, Maria Elena Rossi, Raffaella Iarrapino e la communication & marketing manager di Enit Germania, Christine Frank[/caption] Sarà online a fine di aprile Italcares: il nuovo portale di Federterme co-finanziato dal ministero del Turismo per un totale di 1,5 milioni di euro era stato presentato lo scorso giugno e ora sta finalmente per vedere la luce. Lo ha rivelato all'Itb di Berlino la responsabile del progetto, Raffaella Iarrapino: "Il nuovo sito fa parte di un strategia di più ampio respiro dedicata al turismo medicale: un settore in grande crescita a livello internazionale. Includerà in un'unica piattaforma online la proposta di benessere e salute dei nostri partner: terme, aziende sanitarie e spa. Ci saranno sezioni dedicate all'offerta dei servizi, ma anche a contenuti d'interesse. L'utente potrà interagire con il sito e selezionare la proposta migliore per le proprie specifiche esigenze". Disponibile fin da subito in quattro lingue, oltre all'italiano ci saranno le versioni inglesi, francesi e tedesche, il sito si propone anche come interlocutore privilegiato del mondo b2b: "Agenzie, tour operator, assicurazioni e fondi previdenziali non solo potranno trovare il prodotto migliore per i propri clienti/assistiti ma anche stringere accordi di collaborazione ad hoc - conclude Raffaella Iarrapino -. L'obiettivo è infatti quello di diventare il punto di riferimento unico per il segmento salute e benessere in Italia". [post_title] => Online a fine aprile il portale Italcares di Federterme [post_date] => 2024-03-07T12:27:28+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709814448000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463003 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463010" align="alignleft" width="225"] Paolo Giuntarelli con Farbizio ferrara presidente della V commissione legislativa regione Sicilia[/caption] All'Itb di Berlino abbiamo incontrato Paolo Giuntarelli, direttore regionale affari della presidenza, per il cinema, il turismo, l'audiovisivo e lo sport. Allora Roma e quindi anche il Lazio si stanno preparando per il grande Giubileo del 2025, ma il 2024 come lo vede dal punto di vista del turismo e delle iniziative della regione? "In questo momento stiamo lavorando sul turismo sportivo, ma anche sui grandi eventi che vedranno il Lazio protagonista, come nel caso degli Europei di atletica leggera e molti altri. Quindi siamo concentrati sia sui grandi eventi che sul Giubileo che rappresentano una grossa attrattiva turistica sia nazionale che internazionale. Naturalmente in parallelo stiamo lavorando per regolamentare tutta l'attività legislativa di governance della nostra regione. Cosa ci dice dell'overtourism, che è un grave problema per la Capitale? "Non è un problema che una singola regione può risolvere. Ci deve essere una concertazione in modo da riuscire a togliere pressione alla massa di turismo che si concentra in alcune città. Naturalmente puntiamo anche alla destagionalizzazione, alla scoperta dei territori della regione, di città e borghi poco conosciuti ma che sono dei veri e propri gioielli. Insomma intorno a Roma c'è tutto il Lazio intorno. E noi puntiamo ad allargare la conoscenza delle nostre eccellenze" [post_title] => Giuntarelli (Regione Lazio):"Siamo concentrati sui grandi eventi" [post_date] => 2024-03-07T10:34:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709807664000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462989 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463000" align="alignleft" width="300"] Matteo della Valle[/caption] Abbiamo incontrato all'Itb di Berlino Matteo della Valle, passengers sales & marketing staff director di Gnv. "Noi prevediamo una stagione positiva. Già il 2023 è stata complessivamente una buona stagione sebbene tutto il comparto di trasporto locale abbia avuto un andamento similare, cioè una forte spinta sulle prenotazioni fino ad aprile, e poi un rallentamento dovuto a diversi fattori, specialmente il ritorno del traffico verso paesi più esotici, nel medio e lungo raggio, ma anche la condizione economica delle famiglie italiane. Nel 2024 ci aspettiamo una andamento buono, per ora siamo un po' sopra a livello di prenotazioni rispetto allo scorso anno. Naturalmente la strategia è di tenere il corso delle prenotazioni alto anche sulla stagione estiva. Ci sono delle difficoltà sui paesi esteri. Per esempio in Germania che per la prima volta è in recessione dalla seconda guerra mondiale. Quindi con una capacità di spesa limitata. Però devo dire che mi sento fiducioso. le vendite stanno andando. Gnv si presenta con degli incrementi di capacità importanti su quattro dei sei trade principali". Cosa vi aspettate dalle due nuove navi, Sirio e Auriga? "E' un bellissimo segnale da parte dell'armatore che continua ad investire in Gnv. Un dato significativo è che nel 2019 avevamo 16 navi, oggi ne abbiamo 28. In controtendenza rispetto al settore del trasporto passeggeri che ha dovuto fare i conti con il Covid. Ecco noi siamo cresciuti sia sulle navi che sui passeggeri. Per quanto riguarda le due nuove navi le metteremo una sulla Genova Palermo, e l'altra sulla Genova Olbia. Quali sono i vostri canali di vendita? "Guardi, naturalmente le agenzie di viaggio sul territorio, le ota e la vendita diretta. Le ota in questo momento rappresentano il 20% del fatturato. E penso che la proporzione rimanga per parecchio tempo. Perché se da un lato le ota hanno una loro importanza, le agenzie di viaggio fisiche hanno qualcosa che le distingue, come il completamento del viaggio, la vicinanza, la competenza che rappresentano un valore unico nella distribuzione del prodotto. Per questo dico che l'off line è il nostro primo canale e lo rimarrà per molto tempo". [post_title] => Della Valle (Gnv): " Puntiamo ad una stagione molto positiva" [post_date] => 2024-03-07T10:09:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709806161000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462920 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aegean si è assicurata un altro slot all'aeroporto di Londra Heathrow e aggiunge così all'operativo il quarto volo giornaliero consecutivo che collega Atene con il più importante hub internazionale del Regno Unito. Il nuovo volo, che sarà operato tutti i giorni tranne il sabato, con partenza da Atene alle 16.00 ora locale e da Londra/Heathrow alle 19.00 ora locale, aumenta significativamente le opzioni per i passeggeri e migliora ulteriormente la connettività con le isole greche, via Atene. Da oggi il volo è disponibile sui sistemi di prenotazione e inizierà a operare dal 31 marzo 2024, su base annuale. La frequenza dei voli verso le principali città europee, come Francoforte con 5 voli giornalieri (2 da/per Atene, 2 da/per Salonicco, 1 da/per Heraklion), Larnaca con 8 voli (7 da/per Atene, 1 da/per Salonicco), Roma, Zurigo, Ginevra, Parigi, Berlino e insieme a Dubai, la nuova destinazione aggiunta, offre una maggiore scelta ai passeggeri, contribuendo allo stesso tempo agli sforzi compiuti per l' del periodo di viaggio in Grecia. Come risultato degli sforzi già perseguiti dalla compagnia aerea nei primi due mesi del 2024, il traffico passeggeri ha registrato un aumento significativo, sia sulla rete nazionale dell'11% che su quella internazionale del 7% rispetto al 2023. [post_title] => Aegean aggiunge il quarto volo giornaliero su Londra Heathrow [post_date] => 2024-03-07T09:15:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709802941000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "calabria allitb di berlino" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":25,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":346,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463170","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lavori in corso all'aeroporto di Lamezia Terme: è Marco Franchini, amministratore di Sacal, società di gestione dello scalo della Calabria, a illustrare i primi interventi attraverso i profili social del presidente della Regione, Roberto Occhiuto. \r

\r

\"1.600 mq dei futuri 16mila che costituiranno il nuovo aeroporto di Lamezia Terme\": si legge nel post che presenta il progetto del rinnovo. \"Questa struttura - prosegue il manager - sostituirà la zona partenze per la prossima stagione estiva con 5 gate di imbarco (...) poi, quando sarà realizzata la nuova zona partenze, sarà adibita ad arrivi nazionali e internazionali dove saranno processati i controlli di sicurezza\".\r

\r

Gli interventi previsti sono diversi e cambieranno, in prospettiva, aspetto e funzionalità, garantendo al contempo servizi di gran lunga migliori rispetto a quelli offerti attualmente. Si parte dai primi 75 milioni di euro che saranno destinati allo sviluppo dell’aerostazione passeggeri. In pratica, un nuovo terminal partenze, l’adeguamento antisismico dell’aerostazione esistente, la riconfigurazione terminal arrivi e la riqualifica di curbside, airside e landside\r

\r

Intanto, fra le novità dell'orario estivo ci sono i collegamenti di Condor che volerà da Lamezia a Düsseldorf, Francoforte sul Meno e Monaco di Baviera: Düsseldorf sarà collegata dal 3 maggio al 25 ottobre ogni lunedì e venerdì; Francoforte sul Meno dal 3 maggio al 25 ottobre ogni martedì e venerdì e Monaco di Baviera sempre dal 3 maggio al 25 ottobre ogni lunedì e venerdì.\r

\r

Eurowings collegherà invece Lamezia con a Colonia, Düsseldorf, Hannover, Salisburgo e Stoccarda: rispetto alla summer 2023 la novità è costituita da Hannover che ha preso il posto di Innsbruck.","post_title":"Aeroporto Lamezia: avviati i lavori di rinnovo. Le novità di Condor ed Eurowings","post_date":"2024-03-11T09:53:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710150787000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Sama 2.0 il personale di bordo virtuale olografico lanciato da Qatar Airways che diventa così la prima compagnia aerea al mondo a sviluppare un personale di bordo umano digitale alimentato dall'intelligenza artificiale per assistere i passeggeri nella progettazione di esperienze di viaggio personalizzate.\r

Sama, che in arabo significa \"cielo\", è stata al centro della scena nel nuovo stand di Qatar Airways durante l’ITB di Berlino.: grazie all'Ia conversazionale, continuerà ad apprendere e a svilupparsi nel tempo per migliorare le risposte attraverso le interazioni con i passeggeri. Ed è pronta a rispondere in tempo reale a domande come le Faq di Qatar Airways, le destinazioni, i consigli per l'assistenza e altro ancora, e sarà accessibile attraverso QVerse, la piattaforma digitale immersiva del vettore, e attraverso l'app.\r

Questa innovazione è stata sviluppata dalla compagnia aerea in collaborazione con UneeQ, leader nella tecnologia umana digitale Ai. Questa collaborazione sfrutta l'innovativa piattaforma di UneeQ per migliorare l'esperienza di viaggio digitale e stabilisce nuovi standard nel settore dell'aviazione. \r

\"Sama 2.0 rappresenta la nostra incessante ricerca di innovazione e incarna la mission di Qatar Airways di offrire un servizio e un’ospitalità eccezionali - ha dichiarato il vicepresidente marketing di Qatar Airways, Babar Rahman -. Si tratta di un punto fondamentale per la sinergia tra tecnologia e contatto umano, non solo per Qatar Airways, ma anche per il settore in generale. Qatar Airways è impegnata a collaborare con esperti di innovazione per creare prodotti e servizi all'avanguardia per i suoi clienti\".","post_title":"Qatar Airways: ecco Sama 2.0, l'equipaggio di cabina virtuale alimentato dall'Ai","post_date":"2024-03-08T11:26:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709897164000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463089","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'Itb di Berlino è stata presentata Global Travel Tech che è l'associazione dei più grandi distributori di viaggi online: Amadeus, Booking Holdings, eDreams Odigeo, Expedia Group, Skyscanner e Travelport. Dal comunicato diffuso durante la grande fiera berlinese si legge: \"Insieme, questi leader nella tecnologia dei viaggi mirano a dare maggiore potere ai viaggiatori consentendo trasparenza, concorrenza e scelta senza precedenti nel settore dei viaggi\".\r

\r

Naturalmente si tratta di una dichiarazione che fa acqua da tutte le parti. Più trasparenza? In che senso ? Molte di queste aziende devono pagare multe proprio per la mancata trasparenza. Più potere ai viaggiatori? Cosa significa? In pratica niente. Non significa niente. Il viaggiatore è sempre più solo nella scelta turistica. E questo proprio perché i colossi dell'online hanno fatto di questa solitudine la loro forza.\r

\r

Insomma un'associazione che nasce su basi che non stanno bene in piedi. Noi crediamo che si siano unite per fare maggiore pressione, il che è assolutamente naturale trattandosi di imprese che muovono miliardi di euro e di dollari. Ma allora ditelo subito. Siamo un gruppo di pressione, siamo una lobby che cerca di ottenere il meglio per le proprie aziende. Lasciate stare il viaggiatore, le scelte, la trasparenza. Queste aziende hanno un solo scopo: il massimo profitto punto e basta. E da qui non si muovono.","post_title":"Global Travel Tech, nasce la grande lobby dei giganti online","post_date":"2024-03-08T10:17:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1709893056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463081","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lisbona ha conquistato il primo gradino del podio nella classifica europea delle migliori destinazioni Mice per il 2023, in occasione dei World Mice Awards.\r

\r

Nel corso dell'evento che si è svolto durante l'Itb di Berlino, si è tenuta anche la 31a edizione europea dei World Travel Awards, dove Lisbona ha ricevuto il riconoscimento di migliore destinazione urbana d'Europa per l’anno 2024.\r

\r

La capitale portoghese infatti ha dimostrato infatti negli ultimi anni un’attrattività senza pari. Lo scorso anno e fino ad oggi, sono stati organizzati a Lisbona 2.251 eventi, che hanno attirato più di 592.178 partecipanti da tutto il mondo. La posizione privilegiata, le moderne e versatili infrastrutture e l'eccellente accessibilità, unite ad un’ampia gamma di esperienze culturali, ne fanno una scelta per l'organizzazione di eventi in Europa. Da notare che dal 2019, Lisbona ha costantemente mantenuto la sua posizione sul podio Icca (International Congress and Convention Association), attestandosi al secondo posto, a livello globale.\r

\r

Il segmento Mice svolge un ruolo importante nell'economia di Lisbona, contribuendo in modo significativo al turismo e allo sviluppo economico della città, generando entrate e occupazione. Nel 2022 e 2023 Associação Turismo de Lisboa ha stanziato oltre 1 milione di Euro per ospitare congressi e eventi, attraverso il Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa (finanziato con le entrate generate dalla tassa di soggiorno) e la partecipazione di Atl al programma nazionale, Portugal Events, con il 25% del finanziamento complessivo.","post_title":"Lisbona migliore destinazione urbana d'Europa ai World Travel Awards","post_date":"2024-03-08T10:04:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1709892279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate italiana di Wizz Air conta nel 2024 oltre 200 rotte dall'Italia verso 40 Paesi, incluse sette nuove rotte da Roma verso Alicante, Copenaghen, Amburgo, Berlino e Danzica e da Milano verso Parigi e Tenerife. In vendita ci sono più di 13 milioni di posti.\r

Oltre ai nuovi collegamenti, Wizz Air ha ripreso a volare da Milano, Roma e Venezia verso Chisinau, garantendo un servizio giornaliero per tutta l’estate. L'operativo estivo conta quindi oltre 90 destinazioni.\r

Inoltre, la low cost effettuerà anche voli speciali per i passeggeri italiani in occasione delle partite del Campionato europeo di calcio in Germania, mettendo a disposizione anche un servizio esclusivo di navette per i tifosi. I voli per le partite partiranno da Milano e Roma il 15, 20 e 24 giugno. Per coloro che desiderano sostenere la squadra in loco, i biglietti sono disponibili ad un prezzo fisso di 159 euro.\r

Nella scorsa stagione estiva oltre 10 milioni di passeggeri hanno scelto Wizz Air per i loro viaggi da e verso l'Italia e la maggior ha scelto destinazioni come la Sicilia, la Spagna e il Regno Unito. ","post_title":"Wizz Air plana sull'estate italiana con più di 200 rotte. Sette novità da Roma e Milano","post_date":"2024-03-08T09:00:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709888437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463037\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, la global marketing director di Enit, Maria Elena Rossi, Raffaella Iarrapino e la communication & marketing manager di Enit Germania, Christine Frank[/caption]\r

\r

Sarà online a fine di aprile Italcares: il nuovo portale di Federterme co-finanziato dal ministero del Turismo per un totale di 1,5 milioni di euro era stato presentato lo scorso giugno e ora sta finalmente per vedere la luce. Lo ha rivelato all'Itb di Berlino la responsabile del progetto, Raffaella Iarrapino: \"Il nuovo sito fa parte di un strategia di più ampio respiro dedicata al turismo medicale: un settore in grande crescita a livello internazionale. Includerà in un'unica piattaforma online la proposta di benessere e salute dei nostri partner: terme, aziende sanitarie e spa. Ci saranno sezioni dedicate all'offerta dei servizi, ma anche a contenuti d'interesse. L'utente potrà interagire con il sito e selezionare la proposta migliore per le proprie specifiche esigenze\".\r

\r

Disponibile fin da subito in quattro lingue, oltre all'italiano ci saranno le versioni inglesi, francesi e tedesche, il sito si propone anche come interlocutore privilegiato del mondo b2b: \"Agenzie, tour operator, assicurazioni e fondi previdenziali non solo potranno trovare il prodotto migliore per i propri clienti/assistiti ma anche stringere accordi di collaborazione ad hoc - conclude Raffaella Iarrapino -. L'obiettivo è infatti quello di diventare il punto di riferimento unico per il segmento salute e benessere in Italia\".","post_title":"Online a fine aprile il portale Italcares di Federterme","post_date":"2024-03-07T12:27:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1709814448000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463010\" align=\"alignleft\" width=\"225\"] Paolo Giuntarelli con Farbizio ferrara presidente della V commissione legislativa regione Sicilia[/caption]\r

\r

All'Itb di Berlino abbiamo incontrato Paolo Giuntarelli, direttore regionale affari della presidenza, per il cinema, il turismo, l'audiovisivo e lo sport.\r

\r

Allora Roma e quindi anche il Lazio si stanno preparando per il grande Giubileo del 2025, ma il 2024 come lo vede dal punto di vista del turismo e delle iniziative della regione?\r

\r

\"In questo momento stiamo lavorando sul turismo sportivo, ma anche sui grandi eventi che vedranno il Lazio protagonista, come nel caso degli Europei di atletica leggera e molti altri. Quindi siamo concentrati sia sui grandi eventi che sul Giubileo che rappresentano una grossa attrattiva turistica sia nazionale che internazionale. Naturalmente in parallelo stiamo lavorando per regolamentare tutta l'attività legislativa di governance della nostra regione.\r

\r

Cosa ci dice dell'overtourism, che è un grave problema per la Capitale?\r

\r

\"Non è un problema che una singola regione può risolvere. Ci deve essere una concertazione in modo da riuscire a togliere pressione alla massa di turismo che si concentra in alcune città. Naturalmente puntiamo anche alla destagionalizzazione, alla scoperta dei territori della regione, di città e borghi poco conosciuti ma che sono dei veri e propri gioielli. Insomma intorno a Roma c'è tutto il Lazio intorno. E noi puntiamo ad allargare la conoscenza delle nostre eccellenze\"","post_title":"Giuntarelli (Regione Lazio):\"Siamo concentrati sui grandi eventi\"","post_date":"2024-03-07T10:34:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1709807664000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462989","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463000\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matteo della Valle[/caption]\r

\r

Abbiamo incontrato all'Itb di Berlino Matteo della Valle, passengers sales & marketing staff director di Gnv.\r

\r

\"Noi prevediamo una stagione positiva. Già il 2023 è stata complessivamente una buona stagione sebbene tutto il comparto di trasporto locale abbia avuto un andamento similare, cioè una forte spinta sulle prenotazioni fino ad aprile, e poi un rallentamento dovuto a diversi fattori, specialmente il ritorno del traffico verso paesi più esotici, nel medio e lungo raggio, ma anche la condizione economica delle famiglie italiane.\r

\r

Nel 2024 ci aspettiamo una andamento buono, per ora siamo un po' sopra a livello di prenotazioni rispetto allo scorso anno. Naturalmente la strategia è di tenere il corso delle prenotazioni alto anche sulla stagione estiva. Ci sono delle difficoltà sui paesi esteri. Per esempio in Germania che per la prima volta è in recessione dalla seconda guerra mondiale. Quindi con una capacità di spesa limitata. Però devo dire che mi sento fiducioso. le vendite stanno andando. Gnv si presenta con degli incrementi di capacità importanti su quattro dei sei trade principali\".\r

\r

Cosa vi aspettate dalle due nuove navi, Sirio e Auriga?\r

\r

\"E' un bellissimo segnale da parte dell'armatore che continua ad investire in Gnv. Un dato significativo è che nel 2019 avevamo 16 navi, oggi ne abbiamo 28. In controtendenza rispetto al settore del trasporto passeggeri che ha dovuto fare i conti con il Covid. Ecco noi siamo cresciuti sia sulle navi che sui passeggeri. Per quanto riguarda le due nuove navi le metteremo una sulla Genova Palermo, e l'altra sulla Genova Olbia. \r

\r

Quali sono i vostri canali di vendita?\r

\r

\"Guardi, naturalmente le agenzie di viaggio sul territorio, le ota e la vendita diretta. Le ota in questo momento rappresentano il 20% del fatturato. E penso che la proporzione rimanga per parecchio tempo. Perché se da un lato le ota hanno una loro importanza, le agenzie di viaggio fisiche hanno qualcosa che le distingue, come il completamento del viaggio, la vicinanza, la competenza che rappresentano un valore unico nella distribuzione del prodotto. Per questo dico che l'off line è il nostro primo canale e lo rimarrà per molto tempo\".","post_title":"Della Valle (Gnv): \" Puntiamo ad una stagione molto positiva\"","post_date":"2024-03-07T10:09:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709806161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aegean si è assicurata un altro slot all'aeroporto di Londra Heathrow e aggiunge così all'operativo il quarto volo giornaliero consecutivo che collega Atene con il più importante hub internazionale del Regno Unito.\r

\r

Il nuovo volo, che sarà operato tutti i giorni tranne il sabato, con partenza da Atene alle 16.00 ora locale e da Londra/Heathrow alle 19.00 ora locale, aumenta significativamente le opzioni per i passeggeri e migliora ulteriormente la connettività con le isole greche, via Atene. Da oggi il volo è disponibile sui sistemi di prenotazione e inizierà a operare dal 31 marzo 2024, su base annuale.\r

\r

La frequenza dei voli verso le principali città europee, come Francoforte con 5 voli giornalieri (2 da/per Atene, 2 da/per Salonicco, 1 da/per Heraklion), Larnaca con 8 voli (7 da/per Atene, 1 da/per Salonicco), Roma, Zurigo, Ginevra, Parigi, Berlino e insieme a Dubai, la nuova destinazione aggiunta, offre una maggiore scelta ai passeggeri, contribuendo allo stesso tempo agli sforzi compiuti per l' del periodo di viaggio in Grecia.\r

\r

Come risultato degli sforzi già perseguiti dalla compagnia aerea nei primi due mesi del 2024, il traffico passeggeri ha registrato un aumento significativo, sia sulla rete nazionale dell'11% che su quella internazionale del 7% rispetto al 2023.","post_title":"Aegean aggiunge il quarto volo giornaliero su Londra Heathrow","post_date":"2024-03-07T09:15:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709802941000]}]}}