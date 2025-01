Btm in partnership operativa con Travel Hashtag durante la manifestazione “È arrivato il momento di ufficializzare la partnership tra le nostre realtà”. Esordisce così Nevio D’Arpa, fondatore e ceo di Btm Italia, riferendosi alle ottime relazioni con Travel Hashtag, organizzazione che crea e sviluppa format di comunicazione ed eventi per l’industria del turismo, tra cui “Travel #”, appuntamento internazionale itinerante di business networking che promuove l’Italia più autentica nel mondo. Ad un mese esatto dall’edizione annuale di Btm Italia in programma dal 26 al 28 febbraio a Bari presso la Fiera del Levante, sono maturi i tempi per l’annuncio di una partnership tra uno degli eventi più importanti a livello nazionale che da anni riunisce in Puglia operatori, amministrazioni, imprese, enti pubblici e privati con l’intento di creare un momento di incontro e conoscenza tra operatori del settore turistico ed uno dei brand internazionali più originali nell’ambito del marketing, della comunicazione e degli eventi per l’industria del turismo. Una partnership che vedrà fin da subito il coinvolgimento di Travel Hashtag durante l’imminente edizione di Btm Italia di fine febbraio: Nicola Romanelli modererà infatti un talk il 27 febbraio pomeriggio a tema luxury hospitality e mercati internazionali per poi coordinare, il giorno successivo, una nuova edizione di #masterclass, format spin-off di Travel Hashtag. Una relazione tra le parti che ha già visto negli ultimi anni diversi momenti di proficua collaborazione e reciproco supporto. “Da oggi intendiamo dare forma a questa nostra relazione di business per permettere ai rispettivi partner di poter allargare il perimetro delle opportunità di visibilità e promozione in Italia e all’estero – spiega Nicola Romanelli, fondatore e Presidente di Travel Hashtag – Inoltre, anche i progetti spin-off, nostri e di Btm Italia, potranno beneficiare di sinergie tattiche a livello qualitativo, operativo e di comunicazione, in grado di arricchire ulteriormente l’offerta di iniziative mirate alla valorizzazione e alla promozione di territori, eccellenze e talenti del nostro mezzogiorno ad un’audience sempre più ampia”. Condividi

