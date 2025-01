Borghi del Ponente, a Open Mind Consulting la comunicazione di un nuovo progetto I tre comuni liguri di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi (IM), vincitori nel 2022 del “Bando Borghi” del PNRR, uniscono le forze sotto il nuovo marchio Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare, ed affidano alla Open Mind Consulting di Torino la comunicazione del progetto, finalizzato alla rigenerazione e al rebranding del patrimonio culturale, religioso e rurale del golfo dianese, e del retroterra di questo angolo di Liguria. Il Comune di Cervo, capofila della candidatura, prontamente affiancato da Diano Arentino e Villa Faraldi, ha saputo farsi trovare pronto per questa importante opportunità di valorizzazione del territorio e dell’economia locale che passa, inevitabilmente, anche dalla comunicazione e dal re-branding turistico. Gli interventi resi possibili dai finanziamenti del PNRR, più concretamente, puntano a promuovere forme di turismo sostenibile e lento, capaci di favorire un processo di destagionalizzazione e posizionare il territorio sul circuito internazionale, e a renderlo punto di riferimento per le attività culturali, dalla programmazione di eventi, alle produzioni innovative, dalla crescita dei talenti e delle imprese culturali, alla promozione di percorsi storici e naturalistici. «Quello che ci aspettiamo – commenta il Sindaco di Cervo, Comune capofila, Lina Cha – è che i Borghi possano tornare ad essere luoghi vivi e vissuti, promuovendo un ecosistema diffuso capace di offrire opportunità culturali, lavorative, di intrattenimento, sportive e naturalistiche che attirino target anche molto diversi tra loro: professionisti che lavorano in remoto; studenti che cercano un contatto con un clima culturale vitale; imprese per attività formative da svolgersi su questo territorio; turisti in cerca di storia, cultura e natura. Vogliamo creare uno spazio di inclusione ed apertura, dove la cultura, la natura e la bellezza costruiscono e saldano le relazioni, attirano persone, da vicino e da lontano, ad un ritmo che contrasta con quello frenetico delle città e dei grandi eventi». Nasce così, su suggerimento dell’agenzia di comunicazione torinese Open Mind Consulting srl, a cui le attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni e social media management sono state affidate, “Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare”, un brand che intende raccontare le specificità dei tre comuni della provincia di Imperia. «Il Ponente ligure, storica destinazione turistica balneare, ha finalmente la possibilità di raccontarsi sotto una nuova luce e nuove linee guida – commenta Angela Marini, CEO di Open Mind Consulting – intendiamo innanzitutto ribadire una volta di più l’inestricabile il rapporto di codipendenza tra la fascia costiera e il suo retroterra, che possono fare sistema oggi, nell’epoca in cui il turismo è il motore trainante dell’economia locale, come hanno già fatto durante tutta la loro storia di intrecci e scambi mercantili. Vogliamo quindi spostare il punto di vista dal mare all’entroterra, dal blu al verde degli olivi e al rosso della terra, concentrandoci sui suoi frutti sia in senso stretto, per le eccellenze enogastronomiche, che in senso lato, per quanto riguarda le manifestazioni culturali, artistiche, musicali e architettoniche che si esprimono nei borghi di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483275 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I tre comuni liguri di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi (IM), vincitori nel 2022 del “Bando Borghi” del PNRR, uniscono le forze sotto il nuovo marchio Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare, ed affidano alla Open Mind Consulting di Torino la comunicazione del progetto, finalizzato alla rigenerazione e al rebranding del patrimonio culturale, religioso e rurale del golfo dianese, e del retroterra di questo angolo di Liguria. Il Comune di Cervo, capofila della candidatura, prontamente affiancato da Diano Arentino e Villa Faraldi, ha saputo farsi trovare pronto per questa importante opportunità di valorizzazione del territorio e dell’economia locale che passa, inevitabilmente, anche dalla comunicazione e dal re-branding turistico. Gli interventi resi possibili dai finanziamenti del PNRR, più concretamente, puntano a promuovere forme di turismo sostenibile e lento, capaci di favorire un processo di destagionalizzazione e posizionare il territorio sul circuito internazionale, e a renderlo punto di riferimento per le attività culturali, dalla programmazione di eventi, alle produzioni innovative, dalla crescita dei talenti e delle imprese culturali, alla promozione di percorsi storici e naturalistici. «Quello che ci aspettiamo – commenta il Sindaco di Cervo, Comune capofila, Lina Cha – è che i Borghi possano tornare ad essere luoghi vivi e vissuti, promuovendo un ecosistema diffuso capace di offrire opportunità culturali, lavorative, di intrattenimento, sportive e naturalistiche che attirino target anche molto diversi tra loro: professionisti che lavorano in remoto; studenti che cercano un contatto con un clima culturale vitale; imprese per attività formative da svolgersi su questo territorio; turisti in cerca di storia, cultura e natura. Vogliamo creare uno spazio di inclusione ed apertura, dove la cultura, la natura e la bellezza costruiscono e saldano le relazioni, attirano persone, da vicino e da lontano, ad un ritmo che contrasta con quello frenetico delle città e dei grandi eventi». Nasce così, su suggerimento dell’agenzia di comunicazione torinese Open Mind Consulting srl, a cui le attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni e social media management sono state affidate, “Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare”, un brand che intende raccontare le specificità dei tre comuni della provincia di Imperia. «Il Ponente ligure, storica destinazione turistica balneare, ha finalmente la possibilità di raccontarsi sotto una nuova luce e nuove linee guida – commenta Angela Marini, CEO di Open Mind Consulting – intendiamo innanzitutto ribadire una volta di più l’inestricabile il rapporto di codipendenza tra la fascia costiera e il suo retroterra, che possono fare sistema oggi, nell’epoca in cui il turismo è il motore trainante dell’economia locale, come hanno già fatto durante tutta la loro storia di intrecci e scambi mercantili. Vogliamo quindi spostare il punto di vista dal mare all’entroterra, dal blu al verde degli olivi e al rosso della terra, concentrandoci sui suoi frutti sia in senso stretto, per le eccellenze enogastronomiche, che in senso lato, per quanto riguarda le manifestazioni culturali, artistiche, musicali e architettoniche che si esprimono nei borghi di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi». [post_title] => Borghi del Ponente, a Open Mind Consulting la comunicazione di un nuovo progetto [post_date] => 2025-01-27T13:18:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737983905000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483252 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crescono ancora gli investimenti Eden in comunicazione. E' partita ieri la nuova campagna crossmediale del brand seamless di casa Alpitour per lo spot Incredibile ma Eden, che già l'anno scorso aveva visto il budget dedicato salire da 4 a 5 milioni di euro. E per il 2025 l'impegno è stato ulteriormente aumentato, sottolinea una nota dell'operatore. L’obiettivo è quello di sempre: rafforzare ulteriormente la awareness e la consideration del marchio che si rivolge a un pubblico ampio, offrendo un’esperienza di viaggio caratterizzata da affidabilità, prezzi competitivi e “zero sbatti”; il claim distintivo della comunicazione. Lo spot, disponibile nei formati da 30 e 15 secondi, ripropone lo storytelling degli scorsi anni, arricchito da alcune scene inedite, e un voice over che ne scandisce il racconto. On air da ieri, domenica 26 gennaio sino al 15 febbraio sui principali canali tv, ctv e ott (Netflix e Prime Video), sarà anche sui canali digitali fino a fine del mese prossimo con un’ampia pianificazione su Google e Meta. Insieme alla campagna televisiva, sarà inoltre lanciata un’importante iniziativa commerciale, comunicata attraverso un codino finale allo spot, che consentirà di usufruire di uno sconto fino a 200 euro a camera per tutte le prenotazioni con volo Neos e di almeno sette notti in doppia, effettuate dal 26 gennaio al 15 febbraio. “Abbiamo anticipato la nostra campagna di qualche settimana rispetto allo scorso anno per rispondere alle nuove abitudini di prenotazione dei viaggiatori - spiega Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer -. Attraverso il concept creativo di questo spot vogliamo ribadire, in modo ironico e divertente, quanto possa essere complicato organizzare una vacanza in autonomia tra opzioni, tariffe e servizi da considerare”. A completare l'offerta tv ci saranno pure alcuni format speciali, come il gioco Domanda e Risposta, in onda su Sky e Discovery, e diverse altre iniziative con l’intento di raggiungere il pubblico in modo fresco e coinvolgente. Tra queste, la nuova collaborazione con Radio 105 che darà un tocco divertente alla campagna con spot promo e il contest organizzato con La Carovana di 105, partecipando al quale gli ascoltatori potranno indovinare le mete misteriose di Eden e vincere due viaggi. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, il brand sarà protagonista su Spotify con contenuti audio e video e sponsorizzerà la playlist Alta Rotazione per due settimane. Nel media mix non mancheranno infine le testate lifestyle rivolte principalmente alle nuove generazioni, come Cosmopolitan, che porterà la filosofia "zero sbatti" sui propri social, e The Wom, che insieme a Eden porterà in vacanza 20 follower che potranno vivere un’esperienza a Sharm el Sheikh, ospiti del Domina Coral Bay, pronti a condividere ogni emozione sui social. [post_title] => Crescono ancora gli investimenti Eden in comunicazione. Al via la campagna crossmediale 2025 [post_date] => 2025-01-27T11:43:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737978219000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483203 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alidays Home, a Milano, è dove tutto ha inizio. Un team di 100 professionisti produce la vacanza di chi ha scelto l'operatore meneghino: a partire dall’organizzazione, durante l'intero itinerario e dopo il rientro a casa. «È un mondo bello, dinamico e trasparente che dà una visione profonda di quello che facciamo, con un approccio basato sulla persona e sull’importanza del viaggio» afferma Davide Catania, fondatore e amministratore unico di Alidays. L’offerta del to raggiunge l’oceano Indiano e Mauritius, il Nord e il Sud America, con estensione caraibica, nonché Polinesia, Fiji e Cook nel Pacifico, l’Estremo Oriente con Giappone, Thailandia e una parte della Cina (non ancora inclusa nel catalogo cartaceo), l’Oceania e il Medio Oriente, con una sezione di incoming rivolta ai clienti esteri. «La parte logistica prevede partenze garantite con minimo due pax fino a un massimo di 14, con una categoria alberghiera che viaggia tra i 4 stelle e i 4 stelle e mezzo. I tour sono caratterizzati da un mix tra cultura ed esperienza, dove alle attività più classiche, che non possono mancare, si aggiungono delle proposte uniche, adatte al nostro target di viaggiatori medio alto. Ripercorrendo i mesi passati, nel 2024 ha performato positivamente l’Estremo Oriente: era partito bene già nel 2023 e la traiettoria è in crescita per il 2025. Per noi il Nord America è inoltre sempre una destinazione con un’incidenza significativa: nel 2024 ha tenuto, dopo un 2023 un po’ sofferente; adesso vediamo una ripresa, soprattutto sulla parte Stati Uniti, dove la domanda continua a crescere. L’anno scorso è andato bene anche il Sud America. Per il 2025 l’attenzione è ancora rivolta alle aree del Nord America e dell’Estremo Oriente, che per noi sono molto significative. In Giappone ci sono problemi di overselling: oggi la capacità è inferiore alla domanda. Per le partenze di aprile abbiamo per esempio bloccato le vendite: non possiamo andare oltre quelle date perché sappiamo che poi il livello scenderebbe. La nostra attenzione alla sostenibilità è una limitazione dal punto di vista commerciale, ma credo sia una forma di rispetto per il cliente perché i costi di un viaggio in Giappone meritano queste attenzioni. Abbiamo anche implementato le partenze sul Vietnam, dove il tailor-made è ancora predominante rispetto alle partenze garantite. Stanno poi crescendo altre destinazioni come l’India, entrata nella nostra programmazione nel 2023, e le scelte di nicchia per viaggiatori più avventurosi, come il Sud America». Catania introduce poi il rapporto privilegiato con l’adv e con il cliente: «Per favorirlo siamo presenti in tutto il paese; stiamo raggiungendo le diverse regioni con le tappe del nostro roadshow Alidays on Tour rivolto agli agenti e nel 2024 abbiamo investito tanto nell’assistenza. Non viene più esternalizzata ma è interna e dialoga con il cliente, soprattutto quando chiama dall’estero: per un volo o un albergo cancellato, ma anche per una difficoltà climatica». In tutto questo è importante il supporto della tecnologia: «Non la utilizziamo per sostituire parte del lavoro, ma per potenziarlo. Continuiamo a investire in tale direzione e tra qualche giorno rilasceremo una modalità di creazione del viaggio con l’intelligenza artificiale, per consentire agli agenti di dedicare il proprio tempo alla parte più umana e di scambio con il cliente. Inoltre, per fidelizzare i clienti, stiamo implementando un flusso di informazione verso il mercato da parte del cliente, per renderlo protagonista e comunicatore dell’esperienza vissuta. Abbiamo tanti repeater e stiamo mettendo a punto il progetto la Scatola dei ricordi, che li renderà nostri ambassador. Dobbiamo creare le condizioni commerciali, di comunicazione, di marketing, di prodotto e di interazione perché il nostro lavoro raggiunga i migliori risultati» conclude Catania. Lavoro di cui parla Pietro De Arena, head of marketing del to: «Il nostro nuovo catalogo Alidays on Tour, il mondo in scena, racconta i nuovi tour esclusivi per piccoli gruppi, caratterizzati da una organizzazione e un making molto importanti. Sono curati dai nostri destination manager, che sono degli specialisti, dei conoscitori a 360 gradi delle destinazioni. Porteremo il loro story telling anche nelle tappe del roadshow per approfondire le destinazioni da un punto di vista legato all’esperienza e alla persona». [gallery ids="483208,483073,483206"] [post_title] => Alidays: una programmazione che mette in scena il mondo, fondata sulla persona [post_date] => 2025-01-27T11:13:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737976429000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483240 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In un settore turistico sempre più frammentato, con nuove professioni che nascono ogni giorno, è fondamentale fare chiarezza e definire ruoli chiari e riconoscibili. A mio avviso dobbiamo proporre un approccio semplice ma che tiene conto di un organigramma ottimale con due figure fondamentali, quella del tecnico di destinazione e quella del Destination Manager. Il tecnico di destinazione è l’anima operativa per la gestione di una DMO turistica. E’ la figura sempre in prima linea, può gestire l’organizzazione pratica, la comunicazione o la gestione del monitoraggio di destinazione con il supporto di sistemi Big Data based. In molti casi si può occupare di coordinare le attività come la gestione della rete, gli eventi locali e il monitoraggio dei servizi offerti. Il suo lavoro è fondamentale per garantire un’esperienza impeccabile ai turisti e per raccogliere informazioni utili per migliorare continuamente la destinazione. Dall’altra parte, troviamo il Destination Manager. Questa è la figura che ha la visione strategica. Cerca le risorse, analizza i dati, pianifica lo sviluppo del territorio e coordina le attività dei tecnici di destinazione e degli altri operatori. È il punto di riferimento per tutti gli attori del settore, dagli enti pubblici ai privati, con l'obiettivo di creare un sistema turistico integrato, sostenibile e competitivo. Il Destination Manager ha delle forti competenze di base , implementate anche e soprattutto da una solida esperienza sul campo e poi ha una propria specializzazione, sia per la gestione dei diversi ambiti territoriali e delle differenti esigenze di sviluppo turistico, dalle aree interne alle grandi città d’arte, alle specializzazioni di prodotto. Allargare il panorama delle professioni turistiche con una definizione più chiara e strategica di queste due figure chiave porta vantaggi significativi. Tra gli altri, facilita la comprensione del settore sia per gli addetti ai lavori che per le istituzioni e permette loro di effettuare le scelte più corrette per una migliore gestione di una Dmo . In secondo luogo, permette di sviluppare percorsi formativi chiari e certificati per la loro professionalizzazione. Infine, permette di allineare il modello italiano agli standard internazionali, rendendo più facile collaborare con operatori stranieri. È arrivato il momento di riconoscere e valorizzare queste due professioni fondamentali. Un modello chiaro, semplice e riconoscibile può fare la differenza per il futuro del turismo in Italia. Flavia Maria Coccia Claudio Dell’Accio Assidema [post_title] => Il tecnico di destinazione e il ruolo del Destination Manager. [post_date] => 2025-01-27T10:39:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737974399000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483172 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da tempo Corsica Sardinia Ferries è molto concentrata a promuovere il turismo sostenibile e continua ad investire nella direzione della transizione ecologica e della riduzione dell’impronta ambientale. «Corsica Sardinia Ferries è sempre più Green Oriented – aggiunge Cristina Pizzutti, Responsabile Comunicazione e Marketing Corsica Sardinia Ferries - ed è consapevole dell'importanza del mare e della sua salute, per questo si impegna quotidianamente per ridurre la sua impronta ecologica e preservare il Mediterraneo, il suo ecosistema e la sua preziosa biodiversità. Le sue Navi Gialle non sono solo un mezzo confortevole per raggiungere le destinazioni delle vacanze ma veri e propri laboratori galleggianti, che partecipano allo sforzo collettivo, per la difesa del mare e dell’ecosistema». Fiore all’occhiello della compagnia è la Ristorazione che propone una vasta scelta a bordo: il Ristorante à la carte DOLCE VITA, dove i piatti della tradizione sono rivisitati in chiave moderna, sotto la supervisione di uno chef stellato, il dinamico Self-Service gourmand YELLOW’S, gli allegri coffee shop SWEET CAFE, l’elegante e classico RIVIERA LOUNGE, il LIDO BEACH bar posto sul ponte solarium, il mediterraneo “pasta e pizza” GUSTO e il MAIN STREET hamburgheria contemporanea. Questi locali, che hanno un nome rappresentativo, un logo dedicato e una precisa personalità, esprimono i moderni concetti di ristorazione, rispettando le mode, le filosofie di vita, le esigenze salutistiche e le voglie della clientela più attenta. La ristorazione è di qualità, curata, ricca, originale, varia e accessibile, rispetta i ritmi delle stagioni e la sostenibilità in cucina, grazie alla scelta di cibi biologici o di prodotti a basso impatto ambientale e di provenienza locale e attraverso tecniche di lavorazione ad hoc. Su tutte le navi, i piatti sono rigorosamente preparati a bordo, con materie prime scelte, per garantire freschezza, bontà e qualità. [post_title] => Corsica Sardinia Ferries, focus su ristorazione e ambiente [post_date] => 2025-01-27T08:47:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737967629000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483157 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte da Palermo il prossimo mercoledì 29 gennaio la campagna di assunzioni 2025 di Gnv, realizzata in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i centri per l’impiego. L’obiettivo è quello di potenziare l’organico di circa 500 risorse, in vista dell’ingresso di due nuove navi (la Polaris e la Orion, ndr). Saranno in tutto 12 gli incontri organizzati. Dopo la Sicilia (oltre Palermo, Catania e Trapani) Gnv girerà l'intero territorio nazionale per presentare le opportunità di lavoro a bordo delle proprie navi facendo tappa in Puglia (Bari e Taranto), Calabria (Reggio Calabria e Pizzo Calabro), Campania (Napoli), Friuli-Venezia Giulia (Trieste), Emilia-Romagna (Ravenna) e Liguria (Genova). In Sicilia, in particolare, i recruiting day si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 29 gennaio dalle ore 9:30 alle 16:30 a Palermo (viale Praga 29), giovedì 30 gennaio dalle 9:30 alle 16:30 a Trapani (piazzale Falcone e Borsellino 26) e venerdì 31 gennaio dalle 9:30 alle 15 a Catania (via Nicola Coviello 6). . Gnv ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di gestione dell’hotel, come referenti It, assistenti d’ufficio, piccolo di camera e piccolo di cucina, cuochi con diploma alberghiero e/o esperienza di bordo, pizzaioli, cambusieri con esperienza di bordo, magazzinieri con esperienza di bordo e shop assistant, oltre a personale di macchina e di coperta, tra cui ottonai, frigoristi, marinai, carpentieri, elettricisti, giovanotti elettricisti, capi operai, operai motoristi e operai meccanici, comuni di macchina, ufficiali di macchina e direttori di macchina, 1° ufficiali di macchina. Ai candidati che parteciperanno agli open day è richiesto di portare con sé una copia del proprio documento d’identità in corso di validità, una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di formazione a bordo organizzate in collaborazione con l'Msc Training Center, che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere. Per l’invio dei cv è possibile consultare il sito della compagnia all’interno della sezione Lavora con noi. Per ulteriori informazioni scrivere a crew@gnv.it. [post_title] => Parte il 29 gennaio in Sicilia la campagna di recruiting Gnv. Si cercano 500 profili [post_date] => 2025-01-24T11:20:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737717652000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483160 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_478700" align="alignleft" width="200"] Nevio D'Arpa[/caption] "È arrivato il momento di ufficializzare la partnership tra le nostre realtà". Esordisce così Nevio D'Arpa, fondatore e ceo di Btm Italia, riferendosi alle ottime relazioni con Travel Hashtag, organizzazione che crea e sviluppa format di comunicazione ed eventi per l'industria del turismo, tra cui "Travel #", appuntamento internazionale itinerante di business networking che promuove l'Italia più autentica nel mondo. Ad un mese esatto dall'edizione annuale di Btm Italia in programma dal 26 al 28 febbraio a Bari presso la Fiera del Levante, sono maturi i tempi per l'annuncio di una partnership tra uno degli eventi più importanti a livello nazionale che da anni riunisce in Puglia operatori, amministrazioni, imprese, enti pubblici e privati con l'intento di creare un momento di incontro e conoscenza tra operatori del settore turistico ed uno dei brand internazionali più originali nell'ambito del marketing, della comunicazione e degli eventi per l'industria del turismo. Una partnership che vedrà fin da subito il coinvolgimento di Travel Hashtag durante l'imminente edizione di Btm Italia di fine febbraio: Nicola Romanelli modererà infatti un talk il 27 febbraio pomeriggio a tema luxury hospitality e mercati internazionali per poi coordinare, il giorno successivo, una nuova edizione di #masterclass, format spin-off di Travel Hashtag. Una relazione tra le parti che ha già visto negli ultimi anni diversi momenti di proficua collaborazione e reciproco supporto. "Da oggi intendiamo dare forma a questa nostra relazione di business per permettere ai rispettivi partner di poter allargare il perimetro delle opportunità di visibilità e promozione in Italia e all'estero - spiega Nicola Romanelli, fondatore e Presidente di Travel Hashtag - Inoltre, anche i progetti spin-off, nostri e di Btm Italia, potranno beneficiare di sinergie tattiche a livello qualitativo, operativo e di comunicazione, in grado di arricchire ulteriormente l'offerta di iniziative mirate alla valorizzazione e alla promozione di territori, eccellenze e talenti del nostro mezzogiorno ad un'audience sempre più ampia". [post_title] => Btm in partnership operativa con Travel Hashtag durante la manifestazione [post_date] => 2025-01-24T11:17:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737717464000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483116 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una soluzione che garantisce serenità e protezione contro i disagi causati dall’ eventuale pioggia durante il soggiorno alle Maldive in alta stagione. L'operatore capitolino specializzato sulla destinazione dell'oceano Indiano, Manta World To, introduce l'innovativa polizza Maltempo Eventi Estero in collaborazione con Revo Insurance. L’indennizzo, pari al 50% della somma assicurata nei giorni in cui si verifica l'evento, si attiva automaticamente al superamento di una soglia di precipitazioni stabilita in fase di sottoscrizione, senza necessità di denuncia o perizie. La determinazione dei sinistri si basa sui dati forniti dall’Oracolo: un sistema certificato per la misurazione delle precipitazioni. Per questa polizza l’Oracolo primario è OpenWeather, con supporto di backup fornito dal progetto europeo Era5 del programma Copernicus. Dopo tre giorni rispetto al termine del periodo di copertura, il cliente riceve una report via mail che indica il dettaglio sui millimetri di pioggia registrati durante i giorni oggetto di copertura e la relativa informazione sul diritto o meno all’indennizzo previsto. In caso di sinistro certificato, Revo Insurance garantisce quindi la comunicazione delle modalità di liquidazione entro cinque giorni lavorativi. [post_title] => Maldive: Manta World To introduce la polizza Revo contro i giorni di maltempo [post_date] => 2025-01-24T09:12:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737709932000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mondo in scena scrive Alidays sul frontespizio del nuovo catalogo, che racconta i suoi tour per piccoli gruppi. «Il volume stampato è stato distribuito a metà dicembre e stiamo attivando una strategia di comunicazione su tutto il territorio» racconta Pietro De Arena, head of marketing di Alidays. Grande l’orgoglio del to nel presentare un prodotto che amplia e arricchisce la programmazione del to. Il roadshow Mauritius On Tour, primo focus di un ricco progetto di divulgazione, ha preso il via a Milano per poi proseguire a Verona e Bologna, a cui si aggiungeranno altre tappe in Sicilia, Puglia, Sardegna,… A tutti i partecipanti verrà dato un attestato di partecipazione e formazione. Il punto di partenza è stato l’Alidays Home di Milano, per mostrare l’entusiasmo e la professionalità con cui lavorano le 100 persone del team del to, entro spazi separati solo da vetri e non da muri. «A Milano sono arrivate 30 agenzie da tutta Italia, in particolare da Marche, Umbria e Liguria. Abbiamo condiviso approfondimenti lavorativi in sinergia con un ente del turismo, cinque catene alberghiere e una compagnia aerea e anche momenti conviviali, a fianco del nostro partner: la onlus italiana Make-A-Wish, che da 20 anni realizza i desideri di bambini affetti da gravi patologie. Vogliamo ora muoverci da Milano, facendo conoscere meglio il nostro brand, la nostra attività e la nostra produzione: abbiamo già 38 piani marketing sul tavolo e faremo tante attività con dei partner, perché il prodotto stimoli le adv e, quindi, il cliente finale. Saremo più comunicativi, più presenti e più strategici grazie alla nostra importante rete commerciale su tutto il territorio italiano. Cercheremo di connettere sempre più le compagnie aeree e gli enti o le rappresentanze, dando maggior visibilità ai nostri tour esclusivi». Gli itinerari Alidays on Tour sono progettati per piccoli gruppi, accompagnati da guide locali esperte e parlanti italiano, con soggiorni in strutture selezionate e con un focus sulle tradizioni locali, sulla cultura e sulla storia delle destinazioni. «La parte logistica prevede partenze garantite con minimo due pax fino a un massimo di 14. Sono tour caratterizzati da molta esperienzialità, con un target medio alto - sottolinea Davide Catania, fondatore e amministratore unico di Alidays -. Le destinazioni sono l’oceano Indiano con Mauritius in primo piano, il Nord e il Sud America con estensione caraibica e Polinesia, Fiji e Cook nel Pacifico, l’Estremo Oriente con Giappone, Thailandia e una parte della Cina (non ancora inclusa nel catalogo cartaceo), l’Oceania e il Medio Oriente. Stiamo attivando tante operazioni per rendere sempre più strategica la nostra comunicazione, per raggiungere non solo il mondo del b2b in maniera sempre più efficace, ma per aprirci a una comunicazione b2c2b in modo da stimolare il cliente e renderlo partecipe della nostra cura del prodotto. Il progetto comunicativo ha però sempre l’obiettivo di stimolare le agenzie, che sono il nostro partner d’eccezione». «Con il roadshow cerchiamo di implementare sempre più la collaborazione con le adv - conclude Arena –. Vogliamo fare delle rotonde: sederci attorno a un tavolo per capire meglio le esigenze degli agenti e le modalità per attivarci in modo più operativo a loro favore. Inoltre le adv dovranno provare, testare i nostri tour esclusivi. Avranno poi un compito di co-creazione realizzando dei contenuti per i social, perché numerosi agenti hanno delle importanti skill in questo senso. Faremo dei fam trip e creeremo diverse opportunità per far conoscere lo standard dei nostri viaggi». [post_title] => Alidays on Tour: un roadshow per raccontare alle adv i nuovi itinerari per piccoli gruppi [post_date] => 2025-01-23T12:57:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737637048000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "borghi del ponente open mind consulting la comunicazione un progetto" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":967,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I tre comuni liguri di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi (IM), vincitori nel 2022 del “Bando Borghi” del PNRR, uniscono le forze sotto il nuovo marchio Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare, ed affidano alla Open Mind Consulting di Torino la comunicazione del progetto, finalizzato alla rigenerazione e al rebranding del patrimonio culturale, religioso e rurale del golfo dianese, e del retroterra di questo angolo di Liguria.\r

\r

Il Comune di Cervo, capofila della candidatura, prontamente affiancato da Diano Arentino e Villa Faraldi, ha saputo farsi trovare pronto per questa importante opportunità di valorizzazione del territorio e dell’economia locale che passa, inevitabilmente, anche dalla comunicazione e dal re-branding turistico. \r

\r

Gli interventi resi possibili dai finanziamenti del PNRR, più concretamente, puntano a promuovere forme di turismo sostenibile e lento, capaci di favorire un processo di destagionalizzazione e posizionare il territorio sul circuito internazionale, e a renderlo punto di riferimento per le attività culturali, dalla programmazione di eventi, alle produzioni innovative, dalla crescita dei talenti e delle imprese culturali, alla promozione di percorsi storici e naturalistici. \r

\r

«Quello che ci aspettiamo – commenta il Sindaco di Cervo, Comune capofila, Lina Cha – è che i Borghi possano tornare ad essere luoghi vivi e vissuti, promuovendo un ecosistema diffuso capace di offrire opportunità culturali, lavorative, di intrattenimento, sportive e naturalistiche che attirino target anche molto diversi tra loro: professionisti che lavorano in remoto; studenti che cercano un contatto con un clima culturale vitale; imprese per attività formative da svolgersi su questo territorio; turisti in cerca di storia, cultura e natura. Vogliamo creare uno spazio di inclusione ed apertura, dove la cultura, la natura e la bellezza costruiscono e saldano le relazioni, attirano persone, da vicino e da lontano, ad un ritmo che contrasta con quello frenetico delle città e dei grandi eventi».\r

\r

Nasce così, su suggerimento dell’agenzia di comunicazione torinese Open Mind Consulting srl, a cui le attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni e social media management sono state affidate, “Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare”, un brand che intende raccontare le specificità dei tre comuni della provincia di Imperia.\r

\r

«Il Ponente ligure, storica destinazione turistica balneare, ha finalmente la possibilità di raccontarsi sotto una nuova luce e nuove linee guida – commenta Angela Marini, CEO di Open Mind Consulting – intendiamo innanzitutto ribadire una volta di più l’inestricabile il rapporto di codipendenza tra la fascia costiera e il suo retroterra, che possono fare sistema oggi, nell’epoca in cui il turismo è il motore trainante dell’economia locale, come hanno già fatto durante tutta la loro storia di intrecci e scambi mercantili. Vogliamo quindi spostare il punto di vista dal mare all’entroterra, dal blu al verde degli olivi e al rosso della terra, concentrandoci sui suoi frutti sia in senso stretto, per le eccellenze enogastronomiche, che in senso lato, per quanto riguarda le manifestazioni culturali, artistiche, musicali e architettoniche che si esprimono nei borghi di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi».\r

\r

","post_title":"Borghi del Ponente, a Open Mind Consulting la comunicazione di un nuovo progetto","post_date":"2025-01-27T13:18:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1737983905000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483252","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescono ancora gli investimenti Eden in comunicazione. E' partita ieri la nuova campagna crossmediale del brand seamless di casa Alpitour per lo spot Incredibile ma Eden, che già l'anno scorso aveva visto il budget dedicato salire da 4 a 5 milioni di euro. E per il 2025 l'impegno è stato ulteriormente aumentato, sottolinea una nota dell'operatore.\r

\r

L’obiettivo è quello di sempre: rafforzare ulteriormente la awareness e la consideration del marchio che si rivolge a un pubblico ampio, offrendo un’esperienza di viaggio caratterizzata da affidabilità, prezzi competitivi e “zero sbatti”; il claim distintivo della comunicazione. Lo spot, disponibile nei formati da 30 e 15 secondi, ripropone lo storytelling degli scorsi anni, arricchito da alcune scene inedite, e un voice over che ne scandisce il racconto. On air da ieri, domenica 26 gennaio sino al 15 febbraio sui principali canali tv, ctv e ott (Netflix e Prime Video), sarà anche sui canali digitali fino a fine del mese prossimo con un’ampia pianificazione su Google e Meta.\r

\r

Insieme alla campagna televisiva, sarà inoltre lanciata un’importante iniziativa commerciale, comunicata attraverso un codino finale allo spot, che consentirà di usufruire di uno sconto fino a 200 euro a camera per tutte le prenotazioni con volo Neos e di almeno sette notti in doppia, effettuate dal 26 gennaio al 15 febbraio.\r

\r

“Abbiamo anticipato la nostra campagna di qualche settimana rispetto allo scorso anno per rispondere alle nuove abitudini di prenotazione dei viaggiatori - spiega Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer -. Attraverso il concept creativo di questo spot vogliamo ribadire, in modo ironico e divertente, quanto possa essere complicato organizzare una vacanza in autonomia tra opzioni, tariffe e servizi da considerare”.\r

\r

A completare l'offerta tv ci saranno pure alcuni format speciali, come il gioco Domanda e Risposta, in onda su Sky e Discovery, e diverse altre iniziative con l’intento di raggiungere il pubblico in modo fresco e coinvolgente. Tra queste, la nuova collaborazione con Radio 105 che darà un tocco divertente alla campagna con spot promo e il contest organizzato con La Carovana di 105, partecipando al quale gli ascoltatori potranno indovinare le mete misteriose di Eden e vincere due viaggi. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, il brand sarà protagonista su Spotify con contenuti audio e video e sponsorizzerà la playlist Alta Rotazione per due settimane.\r

\r

Nel media mix non mancheranno infine le testate lifestyle rivolte principalmente alle nuove generazioni, come Cosmopolitan, che porterà la filosofia \"zero sbatti\" sui propri social, e The Wom, che insieme a Eden porterà in vacanza 20 follower che potranno vivere un’esperienza a Sharm el Sheikh, ospiti del Domina Coral Bay, pronti a condividere ogni emozione sui social.","post_title":"Crescono ancora gli investimenti Eden in comunicazione. Al via la campagna crossmediale 2025","post_date":"2025-01-27T11:43:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737978219000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alidays Home, a Milano, è dove tutto ha inizio. Un team di 100 professionisti produce la vacanza di chi ha scelto l'operatore meneghino: a partire dall’organizzazione, durante l'intero itinerario e dopo il rientro a casa. «È un mondo bello, dinamico e trasparente che dà una visione profonda di quello che facciamo, con un approccio basato sulla persona e sull’importanza del viaggio» afferma Davide Catania, fondatore e amministratore unico di Alidays. L’offerta del to raggiunge l’oceano Indiano e Mauritius, il Nord e il Sud America, con estensione caraibica, nonché Polinesia, Fiji e Cook nel Pacifico, l’Estremo Oriente con Giappone, Thailandia e una parte della Cina (non ancora inclusa nel catalogo cartaceo), l’Oceania e il Medio Oriente, con una sezione di incoming rivolta ai clienti esteri.\r

\r

«La parte logistica prevede partenze garantite con minimo due pax fino a un massimo di 14, con una categoria alberghiera che viaggia tra i 4 stelle e i 4 stelle e mezzo. I tour sono caratterizzati da un mix tra cultura ed esperienza, dove alle attività più classiche, che non possono mancare, si aggiungono delle proposte uniche, adatte al nostro target di viaggiatori medio alto. Ripercorrendo i mesi passati, nel 2024 ha performato positivamente l’Estremo Oriente: era partito bene già nel 2023 e la traiettoria è in crescita per il 2025. Per noi il Nord America è inoltre sempre una destinazione con un’incidenza significativa: nel 2024 ha tenuto, dopo un 2023 un po’ sofferente; adesso vediamo una ripresa, soprattutto sulla parte Stati Uniti, dove la domanda continua a crescere. L’anno scorso è andato bene anche il Sud America. Per il 2025 l’attenzione è ancora rivolta alle aree del Nord America e dell’Estremo Oriente, che per noi sono molto significative. In Giappone ci sono problemi di overselling: oggi la capacità è inferiore alla domanda. Per le partenze di aprile abbiamo per esempio bloccato le vendite: non possiamo andare oltre quelle date perché sappiamo che poi il livello scenderebbe. La nostra attenzione alla sostenibilità è una limitazione dal punto di vista commerciale, ma credo sia una forma di rispetto per il cliente perché i costi di un viaggio in Giappone meritano queste attenzioni. Abbiamo anche implementato le partenze sul Vietnam, dove il tailor-made è ancora predominante rispetto alle partenze garantite. Stanno poi crescendo altre destinazioni come l’India, entrata nella nostra programmazione nel 2023, e le scelte di nicchia per viaggiatori più avventurosi, come il Sud America».\r

\r

Catania introduce poi il rapporto privilegiato con l’adv e con il cliente: «Per favorirlo siamo presenti in tutto il paese; stiamo raggiungendo le diverse regioni con le tappe del nostro roadshow Alidays on Tour rivolto agli agenti e nel 2024 abbiamo investito tanto nell’assistenza. Non viene più esternalizzata ma è interna e dialoga con il cliente, soprattutto quando chiama dall’estero: per un volo o un albergo cancellato, ma anche per una difficoltà climatica».\r

\r

In tutto questo è importante il supporto della tecnologia: «Non la utilizziamo per sostituire parte del lavoro, ma per potenziarlo. Continuiamo a investire in tale direzione e tra qualche giorno rilasceremo una modalità di creazione del viaggio con l’intelligenza artificiale, per consentire agli agenti di dedicare il proprio tempo alla parte più umana e di scambio con il cliente. Inoltre, per fidelizzare i clienti, stiamo implementando un flusso di informazione verso il mercato da parte del cliente, per renderlo protagonista e comunicatore dell’esperienza vissuta. Abbiamo tanti repeater e stiamo mettendo a punto il progetto la Scatola dei ricordi, che li renderà nostri ambassador. Dobbiamo creare le condizioni commerciali, di comunicazione, di marketing, di prodotto e di interazione perché il nostro lavoro raggiunga i migliori risultati» conclude Catania.\r

\r

Lavoro di cui parla Pietro De Arena, head of marketing del to: «Il nostro nuovo catalogo Alidays on Tour, il mondo in scena, racconta i nuovi tour esclusivi per piccoli gruppi, caratterizzati da una organizzazione e un making molto importanti. Sono curati dai nostri destination manager, che sono degli specialisti, dei conoscitori a 360 gradi delle destinazioni. Porteremo il loro story telling anche nelle tappe del roadshow per approfondire le destinazioni da un punto di vista legato all’esperienza e alla persona».\r

\r

[gallery ids=\"483208,483073,483206\"]","post_title":"Alidays: una programmazione che mette in scena il mondo, fondata sulla persona","post_date":"2025-01-27T11:13:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737976429000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483240","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In un settore turistico sempre più frammentato, con nuove professioni che nascono ogni giorno, è fondamentale fare chiarezza e definire ruoli chiari e riconoscibili. A mio avviso dobbiamo proporre un approccio semplice ma che tiene conto di un organigramma ottimale con due figure fondamentali, quella del tecnico di destinazione e quella del Destination Manager.\r

\r

Il tecnico di destinazione è l’anima operativa per la gestione di una DMO turistica. E’ la figura sempre in prima linea, può gestire l’organizzazione pratica, la comunicazione o la gestione del monitoraggio di destinazione con il supporto di sistemi Big Data based. In molti casi si può occupare di coordinare le attività come la gestione della rete, gli eventi locali e il monitoraggio dei servizi offerti. Il suo lavoro è fondamentale per garantire un’esperienza impeccabile ai turisti e per raccogliere informazioni utili per migliorare continuamente la destinazione.\r

\r

Dall’altra parte, troviamo il Destination Manager. Questa è la figura che ha la visione strategica. Cerca le risorse, analizza i dati, pianifica lo sviluppo del territorio e coordina le attività dei tecnici di destinazione e degli altri operatori. È il punto di riferimento per tutti gli attori del settore, dagli enti pubblici ai privati, con l'obiettivo di creare un sistema turistico integrato, sostenibile e competitivo.\r

\r

Il Destination Manager ha delle forti competenze di base , implementate anche e soprattutto da una solida esperienza sul campo e poi ha una propria specializzazione, sia per la gestione dei diversi ambiti territoriali e delle differenti esigenze di sviluppo turistico, dalle aree interne alle grandi città d’arte, alle specializzazioni di prodotto.\r

\r

Allargare il panorama delle professioni turistiche con una definizione più chiara e strategica di queste due figure chiave porta vantaggi significativi. Tra gli altri, facilita la comprensione del settore sia per gli addetti ai lavori che per le istituzioni e permette loro di effettuare le scelte più corrette per una migliore gestione di una Dmo . In secondo luogo, permette di sviluppare percorsi formativi chiari e certificati per la loro professionalizzazione. Infine, permette di allineare il modello italiano agli standard internazionali, rendendo più facile collaborare con operatori stranieri.\r

\r

È arrivato il momento di riconoscere e valorizzare queste due professioni fondamentali. Un modello chiaro, semplice e riconoscibile può fare la differenza per il futuro del turismo in Italia.\r

\r

\r

\r

Flavia Maria Coccia\r

\r

Claudio Dell’Accio\r

\r

Assidema","post_title":"Il tecnico di destinazione e il ruolo del Destination Manager.","post_date":"2025-01-27T10:39:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1737974399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483172","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da tempo Corsica Sardinia Ferries è molto concentrata a promuovere il turismo sostenibile e continua ad investire nella direzione della transizione ecologica e della riduzione dell’impronta ambientale.\r

\r

«Corsica Sardinia Ferries è sempre più Green Oriented – aggiunge Cristina Pizzutti, Responsabile Comunicazione e Marketing Corsica Sardinia Ferries - ed è consapevole dell'importanza del mare e della sua salute, per questo si impegna quotidianamente per ridurre la sua impronta ecologica e preservare il Mediterraneo, il suo ecosistema e la sua preziosa biodiversità. Le sue Navi Gialle non sono solo un mezzo confortevole per raggiungere le destinazioni delle vacanze ma veri e propri laboratori galleggianti, che partecipano allo sforzo collettivo, per la difesa del mare e dell’ecosistema».\r

\r

Fiore all’occhiello della compagnia è la Ristorazione che propone una vasta scelta a bordo: il Ristorante à la carte DOLCE VITA, dove i piatti della tradizione sono rivisitati in chiave moderna, sotto la supervisione di uno chef stellato, il dinamico Self-Service gourmand YELLOW’S, gli allegri coffee shop SWEET CAFE, l’elegante e classico RIVIERA LOUNGE, il LIDO BEACH bar posto sul ponte solarium, il mediterraneo “pasta e pizza” GUSTO e il MAIN STREET hamburgheria contemporanea. Questi locali, che hanno un nome rappresentativo, un logo dedicato e una precisa personalità, esprimono i moderni concetti di ristorazione, rispettando le mode, le filosofie di vita, le esigenze salutistiche e le voglie della clientela più attenta.\r

\r

La ristorazione è di qualità, curata, ricca, originale, varia e accessibile, rispetta i ritmi delle stagioni e la sostenibilità in cucina, grazie alla scelta di cibi biologici o di prodotti a basso impatto ambientale e di provenienza locale e attraverso tecniche di lavorazione ad hoc. Su tutte le navi, i piatti sono rigorosamente preparati a bordo, con materie prime scelte, per garantire freschezza, bontà e qualità.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Corsica Sardinia Ferries, focus su ristorazione e ambiente","post_date":"2025-01-27T08:47:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737967629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte da Palermo il prossimo mercoledì 29 gennaio la campagna di assunzioni 2025 di Gnv, realizzata in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i centri per l’impiego. L’obiettivo è quello di potenziare l’organico di circa 500 risorse, in vista dell’ingresso di due nuove navi (la Polaris e la Orion, ndr). Saranno in tutto 12 gli incontri organizzati. Dopo la Sicilia (oltre Palermo, Catania e Trapani) Gnv girerà l'intero territorio nazionale per presentare le opportunità di lavoro a bordo delle proprie navi facendo tappa in Puglia (Bari e Taranto), Calabria (Reggio Calabria e Pizzo Calabro), Campania (Napoli), Friuli-Venezia Giulia (Trieste), Emilia-Romagna (Ravenna) e Liguria (Genova). In Sicilia, in particolare, i recruiting day si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 29 gennaio dalle ore 9:30 alle 16:30 a Palermo (viale Praga 29), giovedì 30 gennaio dalle 9:30 alle 16:30 a Trapani (piazzale Falcone e Borsellino 26) e venerdì 31 gennaio dalle 9:30 alle 15 a Catania (via Nicola Coviello 6). .\r

\r

Gnv ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di gestione dell’hotel, come referenti It, assistenti d’ufficio, piccolo di camera e piccolo di cucina, cuochi con diploma alberghiero e/o esperienza di bordo, pizzaioli, cambusieri con esperienza di bordo, magazzinieri con esperienza di bordo e shop assistant, oltre a personale di macchina e di coperta, tra cui ottonai, frigoristi, marinai, carpentieri, elettricisti, giovanotti elettricisti, capi operai, operai motoristi e operai meccanici, comuni di macchina, ufficiali di macchina e direttori di macchina, 1° ufficiali di macchina.\r

\r

Ai candidati che parteciperanno agli open day è richiesto di portare con sé una copia del proprio documento d’identità in corso di validità, una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di formazione a bordo organizzate in collaborazione con l'Msc Training Center, che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere. Per l’invio dei cv è possibile consultare il sito della compagnia all’interno della sezione Lavora con noi. Per ulteriori informazioni scrivere a crew@gnv.it.","post_title":"Parte il 29 gennaio in Sicilia la campagna di recruiting Gnv. Si cercano 500 profili","post_date":"2025-01-24T11:20:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737717652000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483160","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_478700\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Nevio D'Arpa[/caption]\r

\r

\"È arrivato il momento di ufficializzare la partnership tra le nostre realtà\". Esordisce così Nevio D'Arpa, fondatore e ceo di Btm Italia, riferendosi alle ottime relazioni con Travel Hashtag, organizzazione che crea e sviluppa format di comunicazione ed eventi per l'industria del turismo, tra cui \"Travel #\", appuntamento internazionale itinerante di business networking che promuove l'Italia più autentica nel mondo. \r

\r

Ad un mese esatto dall'edizione annuale di Btm Italia in programma dal 26 al 28 febbraio a Bari presso la Fiera del Levante, sono maturi i tempi per l'annuncio di una partnership tra uno degli eventi più importanti a livello nazionale che da anni riunisce in Puglia operatori, amministrazioni, imprese, enti pubblici e privati con l'intento di creare un momento di incontro e conoscenza tra operatori del settore turistico ed uno dei brand internazionali più originali nell'ambito del marketing, della comunicazione e degli eventi per l'industria del turismo. \r

\r

Una partnership che vedrà fin da subito il coinvolgimento di Travel Hashtag durante l'imminente edizione di Btm Italia di fine febbraio: Nicola Romanelli modererà infatti un talk il 27 febbraio pomeriggio a tema luxury hospitality e mercati internazionali per poi coordinare, il giorno successivo, una nuova edizione di #masterclass, format spin-off di Travel Hashtag.\r

\r

Una relazione tra le parti che ha già visto negli ultimi anni diversi momenti di proficua collaborazione e reciproco supporto. \"Da oggi intendiamo dare forma a questa nostra relazione di business per permettere ai rispettivi partner di poter allargare il perimetro delle opportunità di visibilità e promozione in Italia e all'estero - spiega Nicola Romanelli, fondatore e Presidente di Travel Hashtag - Inoltre, anche i progetti spin-off, nostri e di Btm Italia, potranno beneficiare di sinergie tattiche a livello qualitativo, operativo e di comunicazione, in grado di arricchire ulteriormente l'offerta di iniziative mirate alla valorizzazione e alla promozione di territori, eccellenze e talenti del nostro mezzogiorno ad un'audience sempre più ampia\". ","post_title":"Btm in partnership operativa con Travel Hashtag durante la manifestazione","post_date":"2025-01-24T11:17:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1737717464000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483116","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una soluzione che garantisce serenità e protezione contro i disagi causati dall’ eventuale pioggia durante il soggiorno alle Maldive in alta stagione. L'operatore capitolino specializzato sulla destinazione dell'oceano Indiano, Manta World To, introduce l'innovativa polizza Maltempo Eventi Estero in collaborazione con Revo Insurance. L’indennizzo, pari al 50% della somma assicurata nei giorni in cui si verifica l'evento, si attiva automaticamente al superamento di una soglia di precipitazioni stabilita in fase di sottoscrizione, senza necessità di denuncia o perizie.\r

\r

La determinazione dei sinistri si basa sui dati forniti dall’Oracolo: un sistema certificato per la misurazione delle precipitazioni. Per questa polizza l’Oracolo primario è OpenWeather, con supporto di backup fornito dal progetto europeo Era5 del programma Copernicus. Dopo tre giorni rispetto al termine del periodo di copertura, il cliente riceve una report via mail che indica il dettaglio sui millimetri di pioggia registrati durante i giorni oggetto di copertura e la relativa informazione sul diritto o meno all’indennizzo previsto. In caso di sinistro certificato, Revo Insurance garantisce quindi la comunicazione delle modalità di liquidazione entro cinque giorni lavorativi.","post_title":"Maldive: Manta World To introduce la polizza Revo contro i giorni di maltempo","post_date":"2025-01-24T09:12:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737709932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mondo in scena scrive Alidays sul frontespizio del nuovo catalogo, che racconta i suoi tour per piccoli gruppi. «Il volume stampato è stato distribuito a metà dicembre e stiamo attivando una strategia di comunicazione su tutto il territorio» racconta Pietro De Arena, head of marketing di Alidays. Grande l’orgoglio del to nel presentare un prodotto che amplia e arricchisce la programmazione del to. Il roadshow Mauritius On Tour, primo focus di un ricco progetto di divulgazione, ha preso il via a Milano per poi proseguire a Verona e Bologna, a cui si aggiungeranno altre tappe in Sicilia, Puglia, Sardegna,… A tutti i partecipanti verrà dato un attestato di partecipazione e formazione.\r

\r

Il punto di partenza è stato l’Alidays Home di Milano, per mostrare l’entusiasmo e la professionalità con cui lavorano le 100 persone del team del to, entro spazi separati solo da vetri e non da muri. «A Milano sono arrivate 30 agenzie da tutta Italia, in particolare da Marche, Umbria e Liguria. Abbiamo condiviso approfondimenti lavorativi in sinergia con un ente del turismo, cinque catene alberghiere e una compagnia aerea e anche momenti conviviali, a fianco del nostro partner: la onlus italiana Make-A-Wish, che da 20 anni realizza i desideri di bambini affetti da gravi patologie. Vogliamo ora muoverci da Milano, facendo conoscere meglio il nostro brand, la nostra attività e la nostra produzione: abbiamo già 38 piani marketing sul tavolo e faremo tante attività con dei partner, perché il prodotto stimoli le adv e, quindi, il cliente finale. Saremo più comunicativi, più presenti e più strategici grazie alla nostra importante rete commerciale su tutto il territorio italiano. Cercheremo di connettere sempre più le compagnie aeree e gli enti o le rappresentanze, dando maggior visibilità ai nostri tour esclusivi».\r

\r

Gli itinerari Alidays on Tour sono progettati per piccoli gruppi, accompagnati da guide locali esperte e parlanti italiano, con soggiorni in strutture selezionate e con un focus sulle tradizioni locali, sulla cultura e sulla storia delle destinazioni. «La parte logistica prevede partenze garantite con minimo due pax fino a un massimo di 14. Sono tour caratterizzati da molta esperienzialità, con un target medio alto - sottolinea Davide Catania, fondatore e amministratore unico di Alidays -. Le destinazioni sono l’oceano Indiano con Mauritius in primo piano, il Nord e il Sud America con estensione caraibica e Polinesia, Fiji e Cook nel Pacifico, l’Estremo Oriente con Giappone, Thailandia e una parte della Cina (non ancora inclusa nel catalogo cartaceo), l’Oceania e il Medio Oriente. Stiamo attivando tante operazioni per rendere sempre più strategica la nostra comunicazione, per raggiungere non solo il mondo del b2b in maniera sempre più efficace, ma per aprirci a una comunicazione b2c2b in modo da stimolare il cliente e renderlo partecipe della nostra cura del prodotto. Il progetto comunicativo ha però sempre l’obiettivo di stimolare le agenzie, che sono il nostro partner d’eccezione».\r

\r

«Con il roadshow cerchiamo di implementare sempre più la collaborazione con le adv - conclude Arena –. Vogliamo fare delle rotonde: sederci attorno a un tavolo per capire meglio le esigenze degli agenti e le modalità per attivarci in modo più operativo a loro favore. Inoltre le adv dovranno provare, testare i nostri tour esclusivi. Avranno poi un compito di co-creazione realizzando dei contenuti per i social, perché numerosi agenti hanno delle importanti skill in questo senso. Faremo dei fam trip e creeremo diverse opportunità per far conoscere lo standard dei nostri viaggi».","post_title":"Alidays on Tour: un roadshow per raccontare alle adv i nuovi itinerari per piccoli gruppi","post_date":"2025-01-23T12:57:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737637048000]}]}}