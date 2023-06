Bonus per i lavoratori del turismo: c’è qualcosa che non quadra «Con il bonus estate per i lavoratori del turismo, che prevede un trattamento integrativo del 15% per la stagione estiva, manteniamo fede alla parola data qualche settimana fa», ha commentato il ministro del turismo Daniela Santanchè all’indomani dell’introduzione di questo nuovo strumento. Ma la dichiarazione è ingannevole. Innanzitutto il bonus non è per i lavoratori del turismo in generale, ma per chi fa lavori notturni e per gli straordinari. Quindi diciamo che la platea si riduce di parecchio. In secondo luogo, specialmente durante la stagione, molti degli straordinari non vengono registrati, per cui il bonus non scatta. Un’altra domanda che ci poniamo è questa: il fondo è di 54,7 milioni di euro. Non vi sembrano pochi? Se tutti dovessero fare straordinari (perché in alta stagione molti fanno straordinari, registrati o meno) quella cifra basterebbe solo per una piccola parte del nord Sardegna. Insomma c’è qualcosa di non chiaro in questo bonus. Sarebbe meglio che invece di buttare fumo negli occhi chi di dovere specificasse qual è la platea, che calcoli si sono fatti, quali sono i veri obiettivi del provvedimento. Giuseppe Aloe

