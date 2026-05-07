Bolzano, terza edizione di Beam per raccontare l’evoluzione dell’ospitalità Organizzato da Fiera Bolzano, Beam – 19 e 20 maggio – è il summit internazionale dedicato all’evoluzione dell’ospitalità contemporanea. Nato nel 2023 con il format “Mindset Matters”, si è rapidamente affermato come uno degli appuntamenti di riferimento per albergatori, imprenditori, designer, chef e professionisti del turismo che vogliono ripensare modelli, esperienze e linguaggi dell’hospitality. Il tema dell’anno “Lead the Shift” è un invito esplicito a superare una logica puramente operativa per abbracciare un ruolo più attivo nel guidare il cambiamento. La riflessione si muove su un doppio livello: la gestione quotidiana delle strutture e la capacità di costruire modelli sostenibili nel tempo, capaci di generare valore per il territorio, per le imprese e per chi viaggia. Tra i protagonisti il direttore editoriale e presidente di Monocle Tyler Brûlé, Sven Sallaerts di Younique Concepts e Andreas Tuffentsammer, il più giovane chef stellato Michelin in Germania nel 2011. «La più grande innovazione è stata trasformare una semplice offerta di alloggio in un sistema integrato di qualità – commenta Manuela Pattis, Responsabile dell’Unità Innovazione di HGV Alto Adige – I family business, con filiere decisionali corte e visione di lungo periodo, hanno favorito un’innovazione diffusa, radicata nel territorio ma capace di generare un posizionamento internazionale distintivo». «Il vero lusso è quello dello slow living – aggiunge Angelica Galeazzi, Founder de L’Angelica Corte Palazzina – nella cura autentica, nel tempo dedicato all’ospite e nella sensazione di sentirsi parte di una famiglia. Ogni dettaglio richiama la vita di cascina, offrendo un’esperienza sincera e profondamente connessa al territorio». Condividi

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La crociera è stata presentata a bordo della stessa ammiraglia di Msc Crociere nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato il consigliere delegato del sindaco di Napoli per l'industria della musica e dell'audiovisivo Ferdinando Tozzi, Luca Valentini, l'ideatore dell'evento Francesco Spinosa, il direttore d'orchestra Carlo Morelli, il presidente della fondazione Roberto Murolo, Mario Coppeto e Mimmo Barra, responsabile dei rapporti istituzionali dell'agenzia Campania Turismo, che ha portato i saluti del presidente della Terza Commissione Turismo e Attività Produttive Giovanni Mensorio e dellassessore al Turismo e alla Promozione del Territorio, Vincenzo Maraio. Presente alla conferenza anche il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, che ha spiegato poi le ragioni del patrocinio: «La Città di Vietri sul Mare ha concesso il proprio patrocinio alla Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana, riconoscendone il valore culturale e identitario. La cittadina della Costiera Amalfitana sarà fra i protagonisti dell'edizione 2026 con le produzioni e le storie dei suoi straordinari artigiani della ceramica». 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Sarajevo è una destinazione che negli ultimi anni sta rafforzando il proprio posizionamento nel panorama europeo grazie a un’offerta capace di intrecciare autenticità, cultura, lifestyle e natura.\r

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Nel cuore dei Balcani e conosciuta come la “Gerusalemme d’Europa”, Sarajevo è una delle rare città del continente dove moschee, sinagoghe, chiese cattoliche e ortodosse convivono nel raggio di pochi minuti, restituendo al visitatore una dimensione urbana dove Oriente e Occidente non si contrappongono, ma dialogano quotidianamente.\r

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“Sarajevo non è soltanto una destinazione da visitare, ma una città da vivere e comprendere attraverso le sue persone, le sue storie e la sua cultura dell’incontro” sottolinea Faruk Čaluk, Senior Advisor Tourism Board Association of Sarajevo Canton “Oggi il nostro obiettivo è attrarre un turismo internazionale interessato a esperienze autentiche, sostenibili e distribuite durante tutto l’anno”.\r

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La città sta infatti investendo su un modello di sviluppo year-round, sostenuto da una crescente attenzione verso il segmento boutique e lifestyle e da un calendario culturale che contribuisce ad ampliare la stagionalità. Un percorso che valorizza sia il patrimonio storico sia la dimensione esperienziale della destinazione.\r

Tra storia e innovazione\r

Il cuore identitario resta Baščaršija, l’antico quartiere ottomano dove Sarajevo conserva la propria anima più autentica: vicoli acciottolati, botteghe artigiane, caffetterie storiche e piccoli ristoranti tradizionali raccontano una città che ha fatto della socialità e dell’ospitalità uno dei propri tratti distintivi. Qui sorgono simboli come la moschea di Gazi Husrev-beg, il Bezistan e il Sebilj, la fontana in legno diventata emblema della città.\r

A pochi passi, la via Ferhadija segna simbolicamente il passaggio tra il mondo ottomano e quello austro-ungarico, in uno skyline che alterna minareti, edifici imperiali e architetture socialiste. Una stratificazione urbana che rende Sarajevo una delle capitali più riconoscibili dell’Europa sud-orientale.\r

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“Il viaggiatore contemporaneo cerca destinazioni con una forte identità culturale e Sarajevo risponde perfettamente a questa domanda, grazie alla sua autenticità e alla capacità di creare connessioni emotive con chi la visita” aggiunge Faruk Caluk.\r

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Sul fronte dell’offerta esperienziale, Sarajevo punta su itinerari che raccontano la convivenza culturale della città, come il percorso “Where Cultures Embrace”, e su progetti che coinvolgono direttamente artisti, guide e residenti locali. Tra le tappe più significative anche il Museo dell’Infanzia in Guerra, testimonianza intensa del conflitto degli anni Novanta, e la Vijećnica, l’ex Biblioteca Nazionale simbolo della rinascita cittadina.\r

Outdoor, festival e gastronomia\r

Sempre più strategico anche il legame tra città e outdoor. Le montagne olimpiche di Trebević, Igman e Bjelašnica, facilmente raggiungibili dal centro urbano, consentono infatti di combinare esperienze culturali e attività nella natura in tutte le stagioni. In inverno, Sarajevo rafforza così il proprio appeal come alternativa accessibile alle destinazioni alpine più affollate, grazie anche all’eredità delle Olimpiadi Invernali del 1984.\r

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La gastronomia rappresenta un ulteriore elemento di attrazione. Dai celebri ćevapi alle diverse varianti di pita, fino al rituale del caffè bosniaco, la cucina locale diventa parte integrante dell’esperienza di viaggio. Cresce parallelamente anche l’offerta ricettiva, che affianca hotel internazionali e strutture storiche a un numero crescente di boutique hotel orientati a un turismo culturale e leisure di qualità.\r

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Ad alimentare la visibilità internazionale contribuisce infine il calendario eventi, guidato dal Sarajevo Film Festival, uno degli appuntamenti cinematografici più importanti dell’Europa sud-orientale, insieme a festival musicali, teatrali e culturali distribuiti durante tutto l’anno.\r

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Dall'Italia, che rappresenta il primo mercato europeo, Sarajevo è raggiungibile con voli diretti da Milano Bergamo operati da Ryanair e da Roma con Wizz Air, oltre a collegamenti via principali hub europei.","post_title":"Sarajevo: la capitale bosniaca accelera sul turismo esperienziale","post_date":"2026-05-07T15:22:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1778167358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Organizzato da Fiera Bolzano, Beam - 19 e 20 maggio - è il summit internazionale dedicato all'evoluzione dell'ospitalità contemporanea. Nato nel 2023 con il format \"Mindset Matters\", si è rapidamente affermato come uno degli appuntamenti di riferimento per albergatori, imprenditori, designer, chef e professionisti del turismo che vogliono ripensare modelli, esperienze e linguaggi dell'hospitality.\r

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Il tema dell'anno \"Lead the Shift\" è un invito esplicito a superare una logica puramente operativa per abbracciare un ruolo più attivo nel guidare il cambiamento. La riflessione si muove su un doppio livello: la gestione quotidiana delle strutture e la capacità di costruire modelli sostenibili nel tempo, capaci di generare valore per il territorio, per le imprese e per chi viaggia.\r

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Tra i protagonisti il direttore editoriale e presidente di Monocle Tyler Brûlé, Sven Sallaerts di Younique Concepts e Andreas Tuffentsammer, il più giovane chef stellato Michelin in Germania nel 2011.\r

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«La più grande innovazione è stata trasformare una semplice offerta di alloggio in un sistema integrato di qualità - commenta Manuela Pattis, Responsabile dell'Unità Innovazione di HGV Alto Adige - I family business, con filiere decisionali corte e visione di lungo periodo, hanno favorito un'innovazione diffusa, radicata nel territorio ma capace di generare un posizionamento internazionale distintivo».\r

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«Il vero lusso è quello dello slow living - aggiunge Angelica Galeazzi, Founder de L'Angelica Corte Palazzina - nella cura autentica, nel tempo dedicato all'ospite e nella sensazione di sentirsi parte di una famiglia. Ogni dettaglio richiama la vita di cascina, offrendo un'esperienza sincera e profondamente connessa al territorio».\r

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","post_title":"Bolzano, terza edizione di Beam per raccontare l'evoluzione dell'ospitalità","post_date":"2026-05-07T12:55:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1778158540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513541","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Proseguono gli appuntamenti di Meet for Travel, il format firmato Welcome Travel Group pensato per favorire il confronto diretto tra agenzie del network e partner commerciali \r

Il calendario primaverile introduce nuove località, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la copertura territoriale, raggiungendo anche aree finora meno presidiate, senza rinunciare a piazze strategiche. Quattro gli appuntamenti in programma: 11 maggio Palermo, per intercettare la Sicilia occidentale; 14 maggio Roma, tappa irrinunciabile; 19 maggio Modena e 17 giugno Treviso, scelte per presidiare rispettivamente Emilia e Triveneto, rafforzando una presenza sempre più capillare.\r

Il format, volutamente agile e contenuto, prevede la partecipazione di circa 60–80 Agenti di Viaggio per ciascuna tappa e mette al centro il dialogo tra distribuzione organizzata e i partner coinvolti. L’obiettivo è favorire una collaborazione concreta e operativa, lasciando spazio ai fornitori per presentare soluzioni, novità e opportunità direttamente agli Agenti. Tra i protagonisti, vettori aerei e ferroviari, Enti del turismo, catene alberghiere e selezionate realtà di servizi ancillari, tutti chiamati a confrontarsi con le agenzie Welcome e Geo in un contesto dinamico e ad alto livello di interazione.\r

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[caption id=\"attachment_414094\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Adriano Apicella[/caption]\r

“In un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione, che sta influenzando in modo significativo il settore dei viaggi, iniziative come Meet for Travel diventano ancora più strategiche – afferma Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group –. Rafforzare il dialogo diretto tra il Network e i Partner significa mettere le nostre Agenzie nelle condizioni di affrontare con maggiore efficacia le sfide del mercato, rispondendo in modo tempestivo alle nuove esigenze del viaggiatore e valorizzando la qualità della relazione e il presidio del territorio.\r

Cuore dell’evento è l’Expo preserale, fulcro del format, in cui ogni Partner ha l’opportunità di confrontarsi in modo diretto e strutturato con tutti gli Agenti presenti, rispondendo puntualmente alle loro richieste. All’Expo partecipano anche Alpitour World e Costa Crociere, a testimonianza della forte integrazione industriale e della sinergia che caratterizza il modello Welcome Travel Group.\r

A seguire, un momento a platea a cura dei main partner dell’evento, per un breve approfondimento su tematiche di particolare interesse. Costante anche la presenza della direzione del network, per rafforzare il valore della relazione e del dialogo diretto e aperto con tutti gli attori della filiera.\r

Grande attenzione è riservata anche alla scelta delle location: non spazi convenzionali, ma contesti distintivi per valore storico, identità e legame con il territorio, in grado di rendere ogni tappa unica e memorabile. Accanto alla dimensione business, resta centrale anche quella relazionale: momenti di networking informale, tra conversazioni, brindisi e un’attenta proposta gastronomica, contribuiscono a creare un’atmosfera conviviale, curata e di qualità.","post_title":"Welcome Travel, riprendono gli incontri del Meet for Travel","post_date":"2026-05-07T10:06:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1778148415000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Il turismo di lusso italiano continua a correre, sostenuto da nuove aperture, investimenti internazionali e da una domanda straniera sempre più forte. È quanto emerso durante la presentazione della terza edizione dei Best Luxury Hotel Awards, il premio dedicato all’hotellerie cinque stelle e cinque stelle lusso, in programma il prossimo 22 ottobre al Principe di Savoia di Milano. \r

A tracciare il quadro del settore sono stati Mauro Santinato, presidente di Teamwork, e Giorgio Ribaudo, managing director di Thrends, che hanno illustrato dati e trend del “Luxury Hospitality Report”. Oggi in Italia si contano 763 strutture cinque stelle, un numero triplicato rispetto agli anni Novanta e cresciuto soprattutto dal 2019 a oggi.\r

Secondo le stime illustrate durante la conferenza, il comparto alberghiero italiano potrebbe chiudere il 2025 con un fatturato vicino ai 40 miliardi di euro, di cui oltre 8 miliardi generati proprio dagli hotel luxury. Un dato particolarmente significativo considerando che il segmento rappresenta solo una minima parte dell’offerta ricettiva complessiva nazionale.\r

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I mercati internazionali\r

Il turismo internazionale continua a essere il motore principale del settore: nelle strutture cinque stelle circa il 76-77% della domanda arriva dall’estero. Gli Stati Uniti si confermano il primo mercato di riferimento, mentre il mercato europeo resta nel complesso il più importante per il lusso italiano.\r

Roma è oggi la città italiana con il maggior numero di camere cinque stelle, seguita da Milano, Venezia e Firenze, mentre la Toscana si conferma la regione con la più alta concentrazione di strutture luxury. Parallelamente cresce il fenomeno delle destinazioni “second tier”, con località come Taormina e Forte dei Marmi protagoniste di una vera espansione dell’offerta di alta gamma. A Taormina sono previste sei nuove aperture cinque stelle nei prossimi anni, mentre Forte dei Marmi passerà da 6 a 18 strutture luxury.\r

Tra i trend emergenti del 2026 spiccano il “mindful luxury”, con il benessere vissuto come esperienza globale e non più solo legata alla spa, la ricerca di autenticità e di connessione con il territorio, ma anche il bisogno crescente di relazione umana in un contesto sempre più dominato dalla tecnologia.\r

(Alessandra Favaro)","post_title":"Turismo di lusso, l’Italia accelera: il segmento vale oltre 8 miliardi e cresce più del mercato","post_date":"2026-05-06T13:04:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1778072693000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513433","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Genova riscopre il proprio “secolo d’oro” e lo fa attraverso un progetto editoriale che unisce ospitalità e valorizzazione del territorio, rafforzando il posizionamento culturale dell’hôtellerie di fascia alta.\r

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In occasione del decimo anniversario della collana “Libri della Buonanotte”, il Gruppo Duetorrihotels ha scelto di accendere i riflettori sulla città tra Cinquecento e Seicento con il volume “L’età d’oro di Genova. La Superba tra Cinquecento e Seicento”, firmato dalla giornalista Roberta Olcese. Un’iniziativa che trova la sua cornice naturale nell’Hotel Bristol Palace, icona dell’ospitalità genovese. \r

Il progetto editoriale – curato dalla storica dell’arte Beatrice Buscaroli ed edito da Minerva – rappresenta da dieci anni un elemento distintivo dell’offerta del gruppo: un racconto breve lasciato in camera, pensato come gesto di benvenuto ma anche come leva di storytelling territoriale. Un format che trasforma il soggiorno in esperienza, intercettando un segmento di domanda sempre più attento ai contenuti culturali.\r

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[caption id=\"attachment_513438\" align=\"alignleft\" width=\"265\"] Giovanni Ferrando, Direttore Bristol Palace -Genova[/caption]\r

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«Con i Libri della Buonanotte celebriamo dieci anni di un progetto che ha saputo coniugare ospitalità e cultura, offrendo ai nostri ospiti un’esperienza autentica e identitaria – commenta Giovanni Ferrando, direttore dell’Hotel Bristol Palace – Questo nuovo volume dedicato a Genova rafforza il legame con il territorio e contribuisce a raccontarne il patrimonio meno conosciuto, in linea con una strategia che punta su contenuti di valore per arricchire il soggiorno».\r

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Il libro accompagna il lettore in un viaggio nella Genova dei grandi esploratori, quando la città, grazie ai traffici con le Americhe, viveva una stagione di straordinaria prosperità. Un’epoca segnata dal potere delle grandi famiglie, dai Rolli – le dimore nobiliari destinate ad accogliere sovrani e personalità illustri – e da un fermento artistico che vide protagonisti maestri come Peter Paul Rubens.\r

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L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di promozione territoriale sviluppato in collaborazione con il Comune di Genova, che prevede anche l’organizzazione di un press tour dedicato, confermando la sinergia tra operatori dell’ospitalità e istituzioni nella costruzione di un racconto integrato della destinazione.\r

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Parte del gruppo Duetorrihotels insieme al Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna, al Due Torri Hotel di Verona e all’Hotel Bernini Palace di Firenze, il Bristol Palace si distingue per un’identità fortemente legata alla storia e all’arte. Inaugurato nel 1905 su progetto di Dario Carboni, l’hotel conserva intatto il fascino Liberty, con ambienti Art Nouveau e l’iconico scalone ellittico che, secondo la tradizione, avrebbe ispirato anche Alfred Hitchcock.\r

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Con questa operazione, Duetorrihotels consolida dunque una strategia che punta sull’integrazione tra ospitalità di alto livello e contenuti culturali, elemento sempre più centrale nella competitività delle destinazioni d’arte italiane sul mercato internazionale.","post_title":"Al Bristol Palace di Genova lo storytelling territoriale come esperienza di soggiorno","post_date":"2026-05-06T11:47:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["duetorrihotels","genova"],"post_tag_name":["Duetorrihotels","Genova"]},"sort":[1778068045000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513407","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

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[caption id=\"attachment_513427\" align=\"alignleft\" width=\"259\"] Italo Folonari[/caption]\r

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Il noleggio veicoli si conferma un asset strategico per il turismo: il 25° Rapporto Aniasa descrive un settore in piena salute e sempre più centrale per la mobilità dei viaggiatori, ma non privo di nubi all’orizzonte legate soprattutto alle sfide legislative e a obblighi europei sull'elettrificazione ritenuti troppo rigidi. Da qui si leva un monito sul \"futuro sbagliato\" della mobilità.\r

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Il dato più significativo riguarda il noleggio a breve termine (rent-a-car), con un fatturato di 1,6 miliardi di euro (+6,4%) nel 2025 che vede negli aeroporti il suo vero traino: il 60% dei contratti viene infatti siglato negli scali aeroportuali, con una crescita dell'11%. Un segnale chiaro per chi gestisce flussi internazionali: il 51% dei clienti del noleggio sono stranieri.\r

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Le sfide: fiscalità e transizione energetica\r

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Se da un lato la flotta sfiora gli 1,5 milioni di veicoli, dall'altro pesa l'incognita dei costi e delle normative europee. Aniasa ha lanciato l'allarme sul target UE che impone il 45% di auto elettriche nei parchi aziendali entro il 2030: un vincolo che rischia l'aumento dei prezzi del noleggio, riduzione dell'offerta e un invecchiamento del parco circolante.\r

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Mentre il rent-a-car regge, il car sharing vive una crisi profonda, con noleggi crollati da 13 a meno di 4 milioni a causa di costi operativi alle stelle (furti e vandalismi) e scarso supporto normativo. Parallelamente, si assiste a una rivoluzione nel parco auto: i brand cinesi hanno conquistato il 20% delle immatricolazioni a breve termine. Un'avanzata spinta dal divario tra i prezzi delle auto nuove (saliti del 50% in 10 anni) e i redditi reali, rendendo i marchi orientali l'opzione accessibile per molti operatori e privati.\r

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Il presidente di Aniasa, Italo Folonari, ha ribadito la necessità di un supporto istituzionale che riconosca il valore del noleggio: «Auspichiamo che possa essere adottata l'IVA agevolata del 10% per i noleggi di veicoli a breve termine. Il contesto fiscale continua a penalizzare le aziende del settore, frenando lo sviluppo e gli investimenti». Folonari ha poi sottolineato il ruolo del noleggio nel rinnovo del parco circolante italiano (4 anni di vita media contro i 13 della media nazionale), definendolo un motore di innovazione.\r

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[caption id=\"attachment_513421\" align=\"alignnone\" width=\"450\"] Gianluca Di Loreto[/caption]\r

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Nonostante i numeri positivi, il settore esprime forti dubbi sulla velocità della transizione ecologica imposta da Bruxelles. La ricerca condotta con Bain & Company evidenzia uno scollamento tra gli annunci normativi e la realtà del mercato. Gianluca Di Loreto, Partner di Bain & Company, ha commentato duramente le previsioni mancate degli ultimi anni: «La promessa di una “nuova mobilità”, fatta di 100% elettrico e sharing al posto dell’auto privata, si scontra con una realtà più lenta e meno accessibile. Per rimettere il settore in carreggiata occorre rimettere “il cliente al volante”, con una transizione energetica meno ideologica e più pragmatica. Una mobilità fatta solo di sharing ed elettrico si scontra con una realtà di redditi stagnanti e accessibilità economica».\r

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La sfida è chiara: riequilibrare la transizione ecologica e ripensare prodotti e prezzi per non \"uscire di strada”, garantendo che l'auto non torni a essere, come suggerisce il rapporto, un lusso per pochi.\r

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(Anna Morrone)","post_title":"25° Rapporto Aniasa: il noleggio come pilastro del turismo tra crescita aeroportuale e l'incognita green","post_date":"2026-05-06T11:12:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["aniasa"],"post_tag_name":["Aniasa"]},"sort":[1778065954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nuova centralità geopolitica del Mediterraneo, il ruolo dei porti nella sicurezza nazionale ed europea, l’integrazione tra infrastrutture, logistica e sistema produttivo, la transizione energetica, l’innovazione tecnologica, l’intelligenza artificiale applicata alle infrastrutture, il rapporto tra porti, città e territori, il turismo crocieristico e le nuove competenze del lavoro portuale. Sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati e discussi da istituzioni, esperti, professionisti e associazioni di categoria in occasione di “Deoportibus – Il Festival dei porti che collegano il mondo”, il primo evento internazionale interamente dedicato ai grandi temi della portualità, che ha scelto Ravenna per la sua seconda edizione e che si terrà, dal 21 al 23 maggio prossimi, nella città diventata da poco la prima Capitale italiana del Mare.\r

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Deportibus - promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna e organizzato da Italian Blue Growth - sarà anche il primo vero spazio di confronto sulla bozza del disegno di legge di riforma del sistema portuale che, proprio in questi giorni, ha avuto il via libera della Ragioneria di Stato e approda alle Camere per avviare il confronto politico sulla revisione della governance e dell’organizzazione dei porti. Al Festival se ne parlerà in una tavola rotonda dedicata con il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi.\r

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L’ inaugurazione del Festival e il taglio del nastro si terranno giovedì 21 maggio presso le Artificerie Almagià alla presenza dello stesso Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Cristiana Pagni, Presidente Italian Blue Growth; Francesco Benevolo, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale; Alessandro Barattoni, Sindaco del Comune di Ravenna; Michele De Pascale, Presidente Regione dell’Emilia-Romagna.\r

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Nell’arco delle tre giornate, il Festival ospiterà oltre 30 appuntamenti tra tavole rotonde, conferenze, interviste, incontri, momenti di co-working, spettacoli e presentazioni di libri, dedicati a questioni decisive per il futuro del settore. Per l’occasione, Ravenna, il suo porto e la Darsena, insieme ad alcuni dei luoghi più significativi della città, si trasformeranno in un laboratorio diffuso di idee, relazioni e visioni.\r

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Il programma si articolerà in due macro-aree tematiche. La prima, ‘Connessioni’, sarà dedicata al confronto tecnico, politico e istituzionale: uno spazio pensato per approfondire strategie, innovazione, portualità e sviluppo territoriale attraverso il contributo di esperti, amministratori, imprese e ricercatori. La seconda, ‘Impronte’, rappresenterà invece la dimensione più divulgativa e accessibile del Festival, con incontri, talk, visite guidate, dimostrazioni e performance pensati per raccontare a un pubblico ampio i temi del mare, dei porti, dell’ambiente, del lavoro e dell’innovazione.\r

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Sabato 23 maggio alle ore 22.00 la Darsena di Ravenna ospiterà infatti uno spettacolo suggestivo che unisce tecnologia, musica e tradizione: una coreografia di droni luminosi accompagnata da spettacolari fuochi d’artificio e dall’esibizione dal vivo dell’Orchestra La Corelli diretta dal Maestro Jacopo Rivani. L’evento offrirà al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente, in cui luci, colori e musica si fonderanno in una scenografia a cielo aperto pensata per emozionare cittadini e visitatori di tutte le età.\r

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Durante la tre-giorni il Mar- Museo d’Arte della città di Ravenna offre visite al museo e alla Collezione dei Mosaici Contemporanei oltre che laboratori di mosaico a cura di Fondazione RavennAntica.\r

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Anche il MAS - Museo Nazionale delle Attività Subacquee apre le sue porte con visite guidate alla mostra fotografica dedicata al “Relitto del Paguro”. \r

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Arricchisce il programma culturale di Deportibus la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, finalizzata a coinvolgere attivamente gli studenti dei corsi di Fotografia e Pittura in un percorso creativo e partecipativo legato ai temi dell’iniziativa.\r

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L’evento è promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna e Camera di Commercio Ferrara Ravenna. Organizzato da Italian Blue Growth, il festival si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, e con il patrocinio di: Commissione Europea, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministro della Difesa, Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Assoporti, Assiterminal, Assocostieri, Fedespedi, Federazione del Mare, e si inserisce nell’ambito delle iniziative di Italian Port Days.","post_title":"Ravenna ospita dal 21 al 23 maggio “Deportibus, il festival dei porti che collegano il mondo”","post_date":"2026-05-06T10:49:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1778064594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513395","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Lufthansa si lascia alle spalle il primo trimestre 2026 con una perdita ridotta a 665 milioni di euro, contro il rosso di 885 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno scorso.\r

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Per contro, il fatturato è salito a 8,7 miliardi di euro, +8%, e anche la perdita operativa è stata contenuta a 612 milioni di euro, un netto miglioramento rispetto al dato precedente: -722 milioni di euro.\r

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A causa di alcuni fattori di incertezza, il profilo di \"rischio-opportunità si è spostato verso i rischi\", spiega la compagnia aerea. Malgrado ciò, il gruppo tedesco mantiene le sue previsioni per l'intero anno, puntando a un risultato operativo (Ebit rettificato) significativamente superiore a quello dell'anno precedente (1.960 milioni di euro).\r

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«Nel primo trimestre abbiamo migliorato in modo significativo i risultati finanziari dell’anno precedente, con un ebit rettificato in crescita di 110 milioni di euro e un utile netto in aumento di 220 milioni di euro - ha commentato Carsten Spohr, presidente del cda e ceo di Deutsche Lufthansa AG -. Il fatturato del gruppo è salito dell’8% a 8,7 miliardi di euro: un nuovo record per un primo trimestre. Stiamo realizzando ciò che ci eravamo prefissati e mantenendo le promesse fatte. Con la consegna di sette nuovi aeromobili, di cui cinque a lungo raggio, siamo pienamente in linea con gli obiettivi nel primo trimestre dell’anno».\r

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All'orizzonte, però, resta l'incertezza legata alla crisi in Medio Oriente che «unita all’aumento dei costi del carburante e ai vincoli operativi, pone sfide enormi per il mondo nel suo complesso, per il trasporto aereo globale e anche per la nostra azienda - ha precisato Spohr -. Ma siamo resilienti nella nostra capacità di assorbire questi impatti. Ciò vale sia per la nostra copertura superiore alla media contro le fluttuazioni dei prezzi del carburante, sia per la nostra strategia multi-hub e multi-compagnia aerea, che ci offre una maggiore flessibilità nel nostro network rotte e nello sviluppo della flotta. Con il contributo delle nostre società Lufthansa Cargo e Lufthansa Technik, insieme al nostro team di 110.000 dipendenti, usciremo quindi da questa crisi ancora più forti, come è spesso accaduto nei 100 anni della nostra storia».\r

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","post_title":"Gruppo Lufthansa: perdite ridotte nel primo trimestre e ricavi a +8%","post_date":"2026-05-06T10:07:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1778062078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Semaforo verde per la \"Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana\" in programma dal 28 settembre al 5 ottobre a bordo di Msc World Europa. La 18ª edizione dell'appuntamento ormai storico coniuga viaggio, spettacolo e valorizzazione dell'identità partenopea.\r

Nata nel 2008 da un'idea di Francesco Spinosa e organizzata dall'associazione Più Napoli con la collaborazione di Scoop Travel, la crociera rappresenta un format unico nel suo genere, cresciuto anno dopo anno. Per una settimana Msc World Europa si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato a Napoli, alla sua musica e al suo patrimonio culturale.\r

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Durante la navigazione si alterneranno concerti dal vivo, spettacoli serali, incontri culturali, momenti dedicati alla lingua napoletana, alla storia della città, alle tradizioni popolari e alla grande canzone partenopea. Un viaggio che unirà intrattenimento e contenuti, emozione e appartenenza.\r

Le novità\r

Tra le novità annunciate spicca \"Napoli on board\", nuovo format dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei giovani talenti della musica e della tradizione napoletana, con l'obiettivo di creare un ponte tra memoria e nuove generazioni.\r

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Nel percorso di crescita del progetto è inoltre prevista la presenza di un direttore artistico di alto profilo, figura chiamata a rafforzare ulteriormente la qualità culturale e la visione strategica della manifestazione, accompagnandone lo sviluppo nei prossimi anni. Tra gli obiettivi del prossimo triennio anche il potenziamento degli scambi culturali nei porti delle città del Mediterraneo toccate dalla Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana, attraverso collaborazioni con realtà locali, artisti, istituzioni e comunità territoriali, affinché ogni approdo diventi occasione di incontro tra Napoli e il mondo.\r

Luca Valentini, direttore commerciale Msc Crociere ha affermato: «La Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana è un progetto in cui Msc Crociere ha creduto fin dall'inizio. La nostra ammiraglia Msc World Europa è la cornice ideale per un evento capace di portare la cultura e l'identità di Napoli nel Mediterraneo».\r

La crociera è stata presentata a bordo della stessa ammiraglia di Msc Crociere nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato il consigliere delegato del sindaco di Napoli per l'industria della musica e dell'audiovisivo Ferdinando Tozzi, Luca Valentini, l'ideatore dell'evento Francesco Spinosa, il direttore d'orchestra Carlo Morelli, il presidente della fondazione Roberto Murolo, Mario Coppeto e Mimmo Barra, responsabile dei rapporti istituzionali dell'agenzia Campania Turismo, che ha portato i saluti del presidente della Terza Commissione Turismo e Attività Produttive Giovanni Mensorio e dellassessore al Turismo e alla Promozione del Territorio, Vincenzo Maraio. Presente alla conferenza anche il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, che ha spiegato poi le ragioni del patrocinio: «La Città di Vietri sul Mare ha concesso il proprio patrocinio alla Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana, riconoscendone il valore culturale e identitario. La cittadina della Costiera Amalfitana sarà fra i protagonisti dell'edizione 2026 con le produzioni e le storie dei suoi straordinari artigiani della ceramica».","post_title":"Msc World Europa ospiterà la Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana","post_date":"2026-05-05T13:19:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777987161000]}]}}