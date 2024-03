Bmt. Giuntarelli, regione Lazio: “promuoviamo il benessere e la vacanza attiva” Benessere, natura, vacanze attive, questi i focus della presentazione a cura dell’Assessorato al turismo della regione Lazio svoltasi ieri alla Bmt di Napoli, cui hanno preso parte operatori, media e Dmo locali.

“La Bmt è un appuntamento immancabile. E’ importante per noi essere qui per sviluppare il turismo del Lazio attraverso la promozione del benessere e della vacanza attiva – precisa Paolo Giuntarelli, direttore regionale affari della presidenza, per il cinema, il turismo, l’audiovisivo e lo sport -. Il Lazio, oltre ad essere cultura e storia, è anche sport e benessere. La regione può attrarre nuovi flussi turistici grazie anche al prezioso contributo delle Dmo. La Bmt è per la regione un’importante occasione per declinare questi valori e per dimostrare che i laziali sanno costruire un’offerta capace di portare i turisti fuori da Roma”.

Quindi anche “cultura, enogastronomia (abbiamo la prima cantina subacquea nel Lago di Nemi), progetti validi e comunicazione – puntualizza Edy Palazzi, consigliera vicepresidente commissione cultura, spettacolo, sport e turismo della regione Lazio”. Punti chiave condivisi dalle Dmo partecipanti: “Benessere e vacanza attiva si legano fortemente alla componente naturalistica – indica Federica Scala di Etruskey”. La dmo si concentra in particolare sul patrimonio etrusco, con un focus su quel tratto di costa a nord di Roma che tocca cittadine quali Ladispoli, Cerveteri e Tarquinia. L’offerta di sport e turismo attivo con Etruskey, mira a far vivere il mare tutto l’anno diversificando le attività proposte, dalle più tradizionali alle più innovative, come escursioni in barca al tramonto da Civitavecchia, escursioni in aree archeologiche sommerse come al castello di Santa Severa, trekking nella zona di Pyrgi, e sport come, kitesurf, surf, golf a Marina Velca. Tra le Dmo intervenute, H2O Tevere Mare, che oltre a trattare il turismo terrestre con, ad esempio, suggestive escursioni sull’Appia Antica, concentra il proprio business nel turismo acquatico in tutte le sue declinazioni: Tevere, laghi, costa con escursioni in barca. E poi anche Dmo InLazioSud, operanto sulle province di Frosinone e Latina e DestiMED per la gestione e lo sviluppo sostenibile delle destinazioni turistiche mediterranee. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463628" align="aligncenter" width="517"] Lo staff di Trenitalia alla Bmt di Napoli[/caption] "Il treno è un viaggio sostenibile per eccellenza - spiega Pietro Diamantini, direttore business Alta Velocità - Stiamo lavorando per un approccio alla sostenibilità sempre più completo, dal consumo di energia ai servizi e prodotti offerti a bordo, fino agli impianti di manutenzione implementati con pannelli autovoltaici". [caption id="attachment_463635" align="aligncenter" width="487"] Pietro Diamantini, direttore business Alta Velocità durante l'intervista[/caption] Dopo un 2022 di crescita, Trenitalia vuole oggi consolidare il risultato e crescere ulteriormente. "Abbiamo lanciato iniziative commerciali e di prodotto per garantire non solo il miglior servizio, ma anche una miglior fruizione dell'esperienza viaggio, in primo luogo grazie alla capillarità sul territorio e all'intermodalità garantita, ma anche con un catalogo di intrattenimento a bordo sempre più ricco e a una flessibilità maggiore nel cambio biglietto, anche per le classi economy e super-economy". Agenzie Confermato il rapporto privilegiato con il canale agenziale: "Stiamo raccontando ad agenzie e tour operator tutte le opportunità commerciali pensate per loro - spiega Diamantini -, perché il ruolo della distribuzione è importantissimo, soprattutto oggi che è stato rivalorizzato nell'approccio consulenziale". Nello stand della Bmt è presente tutto il team Sales AV per incontrare i partner, agenzie, tour operator e operatori del settore nazionali e internazionali e sviluppare i piani commerciali del 2024. Serafino Lo Piano, Vanessa Esposito, Fiorella Di Eleonora, Maurizio Mirone, Maria Paola De Rosa, Nicoletta Vitale, Diana De Vincenzo, Massimo Tedesco, Antonio Sbrizzo, Alessandro Russo, Valentina Iaquinto e Raffaella Recine. [post_title] => Trenitalia: sostenibilità e supporto per le agenzie di viaggio [post_date] => 2024-03-15T14:20:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710512420000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463609 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In Bmt si parla di Going e soprattutto di Going4cruise, la linea di prodotto che lega l'operatore alla crociera naturalmente Msc. «Per noi di Going l'appuntamento della Bmt di Napoli è sempre importante - comincia Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going -. Siamo qui con la novità che stiamo facendo come Going, come tour operator, con un prodotto dedicato all'America, agli Stati Uniti. Il percorso che stiamo facendo lo conoscete: è quelli di copertura delle destinazioni principali, delle aree leisure, specialmente lungo raggio. Un mese fa abbiamo presentato la raccolta dedicata all'Oriente, oggi siamo con l'america e fra una settimana l'Africa. Quindi andiamo a coprire un panorama molto vasto per il mercato italiano. Naturalmente non siamo presenti solo sul lungo, facciamo anche medio e corto raggio. Quando parliamo di America e soprattutto degli Stati Uniti, parliamo di una linea di prodotto che abbiamo battezzato Going4cruise. In cosa si differenza da tutte le altre proposte? La relazione che ci unisce a Msc è una relazione di clienti e fornitori. E proprio negli Stati Uniti siamo coloro che gestiscono i contratti con gli alberghi New York e a Miami. Quindi la relazione con Msc è continua. Forniamo questi prodotti che vengono caricati sui loro sistemi di prenotazione che fgirano su tutti i mercati internazionali. Di conseguenze, le agenzie, gli operatori non vedono Going, vedono un'organizzazione Msc, ma dietro ci siamo noi di Going. Qual è il valore che portiamo sul mercato italiano? E' un valore di power, nel senso che abbiamo la capacità di acquisto e negoziazione contrattuale e questo ci da un valore aggiunto rispetto ad altre soluzioni». «Questo prodotto in termini di crescita è strategico - afferma Leonardo Massa, vice president Southern Europe of the Cruise division of the Msc Group -. La nostra presenza negli Stati Uniti è crescente negli anni. Abbiamo cominciato pochi anni fa con Miami, e oggi le nostre navi sono presenti su base annuale a Miami, a Port Canaveral e a New York. Quindi avere queste tre anvi tutto l'anno è un primo indicatore di quanto gli Stati UnitiC. Un primo dato: nel 2023 hanno fatto crociere negli Usa con Msc circa 30 mila italiani. Qual è la strategia alle spalle allora: fare ciò che abbiamo già fatto nel Mediterraneo, in cui siamo market leader. Il mercato usa offre delle opportunità e delle complessità differenti. Crediamo che il lavoro fatto in questi anni, anche grazie al contributo di Going, sia già molto importante. Con Going4cruise abbiamo allargato l'offerta verso tutti quei clienti che negli Stati Uniti ci vanno per leisure o per altri motivi, perché gli prospettiamo anche la potenzialità del cruise. Cosa che è accaduta e che credo continuerà ad accadere con maggiore frequenza» [post_title] => Going4cruise, una risorsa strategica per crescere in Usa [post_date] => 2024-03-15T13:45:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710510331000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463588 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dalla più recente novità del debutto di Europalink alle conferme di un ampio network di collegamenti per Sardegna e Sicilia: questi in sintesi i punti focali dell'estate Grimaldi Lines, messi in evidenza a Bmt da Francesca Marino, head of passenger department della società di navigazione. «La Europalink aumenta la capacità offerta sulla linea per la Grecia di circa il 20% per ogni viaggio effettuato e si affianca ai collegamenti già operati dalla Kydon Palace sulla Brindisi-Igoumenitsa». Una riconferma dell'importanza della destinazione Grecia, dalla quale ci sono grandi aspettative: «Una bella sfida, dopo un 2023 molto forte per la Grecia, anche se iniziato in sordina. Il porto di Brindisi è cresciuto tantissimo e la Grecia è una meta molto gradita e non solo dal pubblico del Sud Italia: i collegamenti sono attrattivi anche per chi parte da regioni più a Nord, che utilizzano l'auto per poi passare al traghetto». Discorso che si applica anche ai passeggeri provenienti dall'estero, a cominciare «da quelli di lingua tedesca che raggiungono Livorno, ad esempio, per poi dirigersi a Olbia o Palermo, ma anche la Tunisia. Notiamo anche flussi interessanti da Polonia e Repubblica Ceca, anche in questo caso attraversano l'Italia per poi raggiungere la loro meta finale in traghetto». A livello di costi, «siamo allineati ai prezzi 2023: certo, nel picco di agosto i prezzi sono più elevati, ma è naturale. Il trasporto marittimo resta comunque accessibile e, avendo noi numerose partenze, il prezzo dinamico dà al mercato la possibilità di trovare l'opzione più aderente alle proprie esigenze». Da menzionare anche il tour operator di Grimali Lines, che «programma pacchetti viaggio per le nostre destinazioni: ci saranno novità per l'estate con tante proposte per le isole, la Grecia e la Spagna». [post_title] => Grimaldi Lines a grandi passi sulla stagione 2024 [post_date] => 2024-03-15T12:30:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710505805000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463565 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Benessere, natura, vacanze attive, questi i focus della presentazione a cura dell’Assessorato al turismo della regione Lazio svoltasi ieri alla Bmt di Napoli, cui hanno preso parte operatori, media e Dmo locali. “La Bmt è un appuntamento immancabile. E’ importante per noi essere qui per sviluppare il turismo del Lazio attraverso la promozione del benessere e della vacanza attiva – precisa Paolo Giuntarelli, direttore regionale affari della presidenza, per il cinema, il turismo, l’audiovisivo e lo sport -. Il Lazio, oltre ad essere cultura e storia, è anche sport e benessere. La regione può attrarre nuovi flussi turistici grazie anche al prezioso contributo delle Dmo. La Bmt è per la regione un’importante occasione per declinare questi valori e per dimostrare che i laziali sanno costruire un’offerta capace di portare i turisti fuori da Roma”. Quindi anche “cultura, enogastronomia (abbiamo la prima cantina subacquea nel Lago di Nemi), progetti validi e comunicazione – puntualizza Edy Palazzi, consigliera vicepresidente commissione cultura, spettacolo, sport e turismo della regione Lazio”. Punti chiave condivisi dalle Dmo partecipanti: “Benessere e vacanza attiva si legano fortemente alla componente naturalistica – indica Federica Scala di Etruskey”. La dmo si concentra in particolare sul patrimonio etrusco, con un focus su quel tratto di costa a nord di Roma che tocca cittadine quali Ladispoli, Cerveteri e Tarquinia. L’offerta di sport e turismo attivo con Etruskey, mira a far vivere il mare tutto l’anno diversificando le attività proposte, dalle più tradizionali alle più innovative, come escursioni in barca al tramonto da Civitavecchia, escursioni in aree archeologiche sommerse come al castello di Santa Severa, trekking nella zona di Pyrgi, e sport come, kitesurf, surf, golf a Marina Velca. Tra le Dmo intervenute, H2O Tevere Mare, che oltre a trattare il turismo terrestre con, ad esempio, suggestive escursioni sull’Appia Antica, concentra il proprio business nel turismo acquatico in tutte le sue declinazioni: Tevere, laghi, costa con escursioni in barca. E poi anche Dmo InLazioSud, operanto sulle province di Frosinone e Latina e DestiMED per la gestione e lo sviluppo sostenibile delle destinazioni turistiche mediterranee. [post_title] => Bmt. Giuntarelli, regione Lazio: “promuoviamo il benessere e la vacanza attiva” [post_date] => 2024-03-15T11:33:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710502407000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prenotano con un anticipo di almeno un mese e scelgono principalmente il soggiorno in hotel; si dedicano allo sci ed in generale ad attività sportive, a passeggiate e ad esperienze legate ad eventi enogastronomici; sono pronti a rinunciare a località troppo care per via della minore capacità di spesa, ma non alla possibilità di fare un soggiorno in montagna, magari aggiustando il tiro per evitare di sforare con il budget; prediligono le destinazioni del Nord Italia soprattutto per la settimana bianca; per lo sci nel week end le località montane del Centro Sud recuperano, laddove la performance è stata penalizzata dalle scarse nevicate sull’Appennino. Ma soprattutto: solo il 4,5% di essi ha scelto di recarsi all’estero. Questa la fotografia del movimento turistico degli italiani in occasione delle vacanze sulla neve secondo il rapporto realizzato da Tecnè per conto della Federalberghi. Tra coloro che hanno dedicato alla propria vacanza un’intera settimana (6,5 milioni) e quelli che invece hanno deciso di sciare solo nel week end (2,4 milioni), è certo che l’appuntamento con la neve per gli italiani non è andato deserto. «Per noi è una bella conferma che arriva a ridosso della Pasqua, il che fa ben sperare. Abbiamo avuto momenti di difficoltà, temendo che il turismo invernale potesse essere penalizzato in termini di performance dalle scarse nevicate. La diretta conseguenza è evidente soprattutto per ciò che riguarda l’Appennino. Attualmente le cime sono ben innevate e lo scenario potrebbe cambiare. Di certo siamo sempre più ammirati del fatto che i nostri concittadini continuano a prediligere mete italiane nel progettare il proprio viaggio». Cosi ha commentato la ricerca di Tecnè il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. «La soluzione in hotel resta la favorita nel periodo delle settimane bianche, una bella boccata di ossigeno per le nostre imprese – ha proseguito Bocca - Tutto questo è di ottimo auspicio». “Ciò che gioca contro la prospettiva di vacanza, di qualsiasi periodo si voglia parlare, è purtroppo l’impatto della minore capacità di spesa – ha concluso il presidente di Federalberghi – Secondo la nostra indagine, sette italiani su dieci hanno dovuto fare i conti con i rincari, orientando diversamente le proprie scelte. E per noi questa non potrà mai essere una buona notizia”. [post_title] => Federalberghi: 8,9 milioni di italiani hanno scelto la montagna [post_date] => 2024-03-15T11:31:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710502313000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463495 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il contatto diretto con la gente locale, le esperienze di vita autentiche, la scoperta di cultura e tradizioni che affondano le radici in tempi lontani: la Polinesia Francese punta dritto a riposizionarsi sul mercato Italia andando oltre il concetto – alquanto limitante – delle spiagge bianche, delle lagune cristalline. Non solo overwater bungalow quindi, ma una destinazione da tempo votata alla sostenibilità, che post pandemia vuole ritagliarsi un nuovo ruolo, diventando attrattiva per diversi segmenti di mercato – anche in questo caso, oltre lo stereotipo della meta da viaggio di nozze. Lo spiega Jean Marc Mocellin, ceo di Tahiti Tourisme, in questi giorni in missione in Italia (insieme a Gina Bunton, chief international operations officer e Verly Atae, international promotion manager) per rinsaldare e ampliare i rapporti con i tour operator e anticipare il lancio della nuova campagna “Feel what we feel” in the Islands of Tahiti. «Obiettivo della campagna è quello di riposizionare la percezione della destinazione, concentrandoci sulla cultura, sulla popolazione e sulle esperienze da poter vivere affinché i visitatori possano realmente sentire cosa significa per noi vivere un giorno dopo l’altro a Tahiti”. E se è vero che “meravigliose spiagge e lagune si trovano in tanti angoli del mondo, quel che fa la differenza qui sono la gente e la loro ospitalità». Nello specifico, dopo il focus 2023 sulla nautica, la campagna 2024 punterà i riflettori sulle soluzioni di soggiorno oltre i classici resort, come l'affitto di case vacanza (Feel at home in a vacation rental") e sul segmento Lgbtq+. Un’immagine rinnovata che per essere colta appieno dai viaggiatori necessita anche del contributo del trade: «Stiamo incontrando i tour operator italiani, allargando le collaborazioni a realtà orientate al segmento culturale, discovery, avventura. Oltre quindi quelle specializzate sulle proposte per honeymooners che, nel caso del mercato Italia rappresentano l’80% degli arrivi». Per questo a fine aprile un fam trip a Tahiti vedrà raggiungere l’arcipelago proprio operatori che non hanno mai programmato prima la destinazione. Una strategia di sviluppo, quella da qui al 2027 che vede anche un limite al numero di arrivi nell’arcipelago «fissato a 280.000 turisti all’anno: dato che potrebbe essere raddoppiato nell’arco dei 15 anni successivi, incentivando in parallelo i visitatori a raggiungere altre isole, oltre alle cinque o sei più note e frequentate. Isole dove uno sviluppo turistico mirato contribuirebbe a far sì che i giovani restino su queste isole senza trasferirsi a Tahiti in cerca di lavoro». I numeri 2023 [caption id="attachment_463501" align="alignright" width="300"] Da sinistra, Verly Atae e Gina Bunton[/caption] Il 2023 è stato un anno record per gli arrivi, «che con 261.813 visitatori ha superato i risultati 2019 (236.642) ed è in crescita del +20% sul 2022». Numeri in termini assoluti ‘ridotti’ certo, ma la Polinesia è e vuole restare una «boutique destination, non una meta di massa». Nord America e Francia si confermano i mercati principali con il 76,5% del totale, rispetto al 61% del 2019; l’Europa, Francia esclusa, rappresenta solo l’11% degli arrivi «e vogliamo aumentare questa quota, come quella degli italiani che l’anno scorso sono stati 5.747 (meno 2% sul 2022) con un sesto posto nella classifica globale. Italia che vorremmo riportare, come è stato per un lungo periodo in passato, al terzo posto». [post_title] => Le Isole di Tahiti: la nuova campagna ruota attorno a cultura ed esperienze [post_date] => 2024-03-15T10:42:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710499347000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463551 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453824" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo[/caption] Pagamenti immediati, sicuri, garantiti, senza costi aggiuntivi e commissioni: in occasione della partecipazione a Bmt, Aiav in collaborazione con M-Facility, società specializzata nella realizzazione di sistemi per agevolare le transazioni finanziarie tra i soggetti della filiera turistica, ha presentato l’innovativo sistema di pagamento b2b STS – Settlement Technology System. «Tra le incombenze che drenano maggiori risorse alle agenzie di viaggio – ha spiegato Fulvio Avataneo, presidente Aiav – la gestione dei pagamenti verso i fornitori è una delle più insidiose. Dalla richiesta di fidejussioni alla concessione del credito, dal factoring ai plafond delle carte di credito, gli agenti di viaggio sono quotidianamente alle prese con sistemi di pagamento complessi e autoreferenziali, gestiti da società terze che spesso modificano le regole contrattuali unilateralmente. «Inoltre, è ormai prassi consolidata da parte di alcuni tour operator richiedere il saldo dei servizi per mezzo di carta di credito, addebitando costi fino al 3% del valore della pratica, anche se l’anticipo di 2 o 3 settimane dalla partenza consentirebbe di saldare con soluzioni meno gravose per le agenzie di viaggio. Il tema è particolarmente sentito dai piccoli imprenditori, in un momento di grande effervescenza del turismo organizzato, caratterizzato da prezzi crescenti e da una concorrenza sempre più agguerrita che spinge al ribasso i margini. STS rappresenta una soluzione concreta, facile da implementare e già disponibile in vista dell’imminente stagione estiva, adottata con grande soddisfazione da un’azienda del calibro di Trenitalia, oltre che da altri importanti player”. Realizzato da M-Facility, il servizio oggi è accessibile su tutte le filiali di Intesa Sanpaolo e sulle filiali delle Banche del Credito Cooperativo che hanno aderito. STS basa le transazioni su bonifici bancari istantanei a costo zero, appoggiati su conti correnti degli Istituti Bancari partner che gli agenti di viaggio possono aprire a condizioni agevolate, grazie a convenzioni esclusive a loro favore. Per il resto il sistema è completamente gratuito per gli agenti e garantisce transazioni sicure e immediate, tutelando al contempo il venditore – tour operator, vettore o altro fornitore – da insolvenze e rischi finanziari. L’agenzia che aderisce al circuito, infatti, attiva un conto corrente in convenzione: i pagamenti sono quindi autorizzati solo nell’ambito del saldo presente. Il modello individuato permette di costruire un rapporto diretto, senza intermediari, e paritario tra rete distributiva, che quindi recupera competitività sul mercato, e fornitori di servizi. STS è accessibile anche presso le Banche del Credito Cooperativo che hanno aderito al servizio. Daniele Fiorini, direttore generale di M-Facility spa, ha dichiarato: “Nel turismo non esiste attualmente una modalità standard di regolamento dei flussi finanziari, universalmente condivisa. Il sistema STS è stato ideato, progettato e sviluppato sulla base delle esigenze degli operatori della filiera e può essere integrato con le piattaforme dei GDS e dei tour operator, semplificando ulteriormente l’operatività. «La nostra è una soluzione tecnologica innovativa per il mercato rispettosa dei ruoli dei singoli soggetti. M-Facility, infatti, non si sostituisce agli Istituti di Credito, ma li supporta con la soluzione STS. Con i nostri partner, inoltre, stiamo lavorando per rendere accessibile il servizio STS a tutto il Corporate Banking Interbancario, quindi senza vincoli sulla scelta della banca presso cui appoggiare il conto corrente. Il valore aggiunto di STS è innegabile in termini di efficacia organizzativa ed efficienza gestionale e il potenziale è molto alto: la nostra ambizione è di poter accentrare nel breve periodo tutti i pagamenti del settore”. Sul mercato dal 2019, STS vanta già una consolidata collaborazione con Trenitalia, che utilizza la piattaforma per la gestione degli incassi di circa 500 agenzie, a cui è già stato revocato l’obbligo di fidejussione. Secondo le analisi condotte da Aiav sui suoi associati, l’utilizzo di STS con Trenitalia comporta un risparmio annuo di circa 500 euro, riconducibile all’eliminazione dei costi finanziari diretti e indiretti della fidejussione. Recentemente il sistema è stato adottato anche da Ellade Viaggi, rinomata società che opera nel campo della biglietteria marittima, e da una decina di tour operator di medie dimensioni. Sono in fase avanzata le trattative con alcuni big player, compreso uno dei principali nomi dell’aviazione italiana. [post_title] => Aiav presenta per le agenzie l'innovativo sistema di pagamento STS [post_date] => 2024-03-15T10:35:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710498958000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463532 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro all'aeroporto di Milano Linate per la nuova struttura sanitaria di Bianalisi, secondo poliambulatorio privato aperto in un aeroporto in Italia, dopo quello avviato dal gruppo a luglio 2023 presso il Terminal 1 di Milano Malpensa: a disposizione un punto prelievi per analisi di laboratorio ma anche visite specialistiche, servizi di diagnostica per immagini, terapie fisiche e prestazioni di medicina del lavoro e medicina aeronautica. Bianalisi Linate è collocato al Piano Arrivi, punta a diventare un centro di riferimento per le esigenze di salute e benessere dei passeggeri, della popolazione residente nei dintorni – grazie al comodo collegamento con la nuova metropolitana M4 - ma soprattutto degli oltre 8.000 lavoratori che, quotidianamente, prestano il proprio servizio all’interno dello scalo milanese. «Dopo l’apertura pioneristica di Malpensa, anche questa di Linate, sottolinea la tendenza degli aeroporti a diventare delle piccole città, vere e proprie airport city, in grado di offrire servizi diversificati ai propri passeggeri, ai lavoratori dell’aeroporto e oggi con la metro anche ai milanesi - ha dichiarato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti di Milano -. Questa nuova offerta di servizi, fra l’altro, è in linea con il nostro impegno per favorire un equilibrio vita/lavoro sempre migliore a tutta la comunità aeroportuale in risposta a un’esigenza sempre più sentita dopo il Covid». Il centro prelievi e poliambulatorio opera in regime privato, dal lunedì al sabato. Numerose le specialità e le visite prenotabili anche online: dalla cardiologia alla ginecologia, dalla fisiatria alla nutrizione e alle principali branche della medicina. Particolare attenzione viene dedicata anche alle problematiche ortopediche e alla medicina estetica, settori nei quali sono offerti servizi all’avanguardia attraverso l’ossigeno-ozono terapia e le terapie di riabilitazione. Non mancano inoltre la medicina dei viaggi, per quei passeggeri che si recano in determinate aree geografiche, e la medicina aeronautica, il settore rivolto ai piloti civili e commerciali. [post_title] => Milano Linate: operativo il nuovo centro medico per personale e passeggeri [post_date] => 2024-03-15T10:31:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710498663000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463526 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà sull'isola di Kea il nuovo resort di sole ville con cui il brand One&Only debutterà alle Cicladi. Sviluppata su scogliera affacciata su una baia protetta lungo la costa occidentale dell’isola, la struttura beneficerà di collegamenti privati in motoscafo con il One&Only Aesthesis, prima proprietà del marchio del gruppo Kerzner in territorio ellenico, inaugurato a novembre sulla riviera ateniese della Glyfada. Progettato dall'architetto John Heah, il One&Only Kéa Island dispone di 63 Cliff villa da una o due camere da letto con viste sul paesaggio dell’isola e sul mar Egeo. Caratterizzate da stile contemporaneo e finiture di lusso in marmo locale, le ville vantano finestre a tutta altezza che garantiscono illuminazione naturale, ampie terrazze, piscine a sfioro private e aree living con caminetti. Sul versante opposto della baia, si trova una selezione di 40 One&Only private homes disponibili per l'acquisto. Le residenze ispirate al design greco contemporaneo offrono una varietà di opzioni da una fino a sei camere da letto, con dimensioni comprese tra 180 e 3.020 metri quadrati e sono posizionate su ampi lotti di terreno che misurano fino a 7.130 mq. Ispirandosi alle antiche radici agricole dell’isola di Kea, il resort offre cinque ristoranti e bar, che celebrano gli ingredienti stagionali e i produttori locali. La baia del resort ospita inoltre il Bond Beach Club. Gli amanti del benessere possono approfittare della One&Only Spa in collaborazione con Subtle Energies: un santuario vista mare su tre piani ispirato al concetto di sophrosyne (sof-ros-i-nee), l'antica espressione greca che indica l'equilibrio tra mente e corpo. Disponibili trattamenti d'autore ispirati alla mitologia ellenica, studiati in esclusiva per il resort. Il Club One propone una varietà di attività per tutte le età, come tennis, padel, noleggio biciclette e un'area dedicata agli adolescenti con campo da basket. Gli ospiti più piccoli possono invece accedere al programma KidsOnly e a una serie di lezioni e attività ispirate ai relitti di Kéa attraverso racconti, cacce al tesoro ed esperienze educative sulla sostenibilità, la flora e la fauna dell'isola. [post_title] => One&Only sbarca alle Cicladi con un resort di sole ville sull'isola di Kea [post_date] => 2024-03-15T10:11:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710497503000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bmt giuntarelli regione lazio promuoviamo benessere la vacanza attiva" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":50,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2932,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463628\" align=\"aligncenter\" width=\"517\"] Lo staff di Trenitalia alla Bmt di Napoli[/caption]\r

\r

\"Il treno è un viaggio sostenibile per eccellenza - spiega Pietro Diamantini, direttore business Alta Velocità - Stiamo lavorando per un approccio alla sostenibilità sempre più completo, dal consumo di energia ai servizi e prodotti offerti a bordo, fino agli impianti di manutenzione implementati con pannelli autovoltaici\".\r

\r

[caption id=\"attachment_463635\" align=\"aligncenter\" width=\"487\"] Pietro Diamantini, direttore business Alta Velocità durante l'intervista[/caption]\r

\r

Dopo un 2022 di crescita, Trenitalia vuole oggi consolidare il risultato e crescere ulteriormente. \"Abbiamo lanciato iniziative commerciali e di prodotto per garantire non solo il miglior servizio, ma anche una miglior fruizione dell'esperienza viaggio, in primo luogo grazie alla capillarità sul territorio e all'intermodalità garantita, ma anche con un catalogo di intrattenimento a bordo sempre più ricco e a una flessibilità maggiore nel cambio biglietto, anche per le classi economy e super-economy\".\r

Agenzie\r

Confermato il rapporto privilegiato con il canale agenziale: \"Stiamo raccontando ad agenzie e tour operator tutte le opportunità commerciali pensate per loro - spiega Diamantini -, perché il ruolo della distribuzione è importantissimo, soprattutto oggi che è stato rivalorizzato nell'approccio consulenziale\".\r

\r

Nello stand della Bmt è presente tutto il team Sales AV per incontrare i partner, agenzie, tour operator e operatori del settore nazionali e internazionali e sviluppare i piani commerciali del 2024. Serafino Lo Piano, Vanessa Esposito, Fiorella Di Eleonora, Maurizio Mirone, Maria Paola De Rosa, Nicoletta Vitale, Diana De Vincenzo, Massimo Tedesco, Antonio Sbrizzo, Alessandro Russo, Valentina Iaquinto e Raffaella Recine. ","post_title":"Trenitalia: sostenibilità e supporto per le agenzie di viaggio","post_date":"2024-03-15T14:20:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1710512420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463609","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Bmt si parla di Going e soprattutto di Going4cruise, la linea di prodotto che lega l'operatore alla crociera naturalmente Msc.\r

\r

«Per noi di Going l'appuntamento della Bmt di Napoli è sempre importante - comincia Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going -. Siamo qui con la novità che stiamo facendo come Going, come tour operator, con un prodotto dedicato all'America, agli Stati Uniti. Il percorso che stiamo facendo lo conoscete: è quelli di copertura delle destinazioni principali, delle aree leisure, specialmente lungo raggio. Un mese fa abbiamo presentato la raccolta dedicata all'Oriente, oggi siamo con l'america e fra una settimana l'Africa. Quindi andiamo a coprire un panorama molto vasto per il mercato italiano. Naturalmente non siamo presenti solo sul lungo, facciamo anche medio e corto raggio.\r

\r

Quando parliamo di America e soprattutto degli Stati Uniti, parliamo di una linea di prodotto che abbiamo battezzato Going4cruise. In cosa si differenza da tutte le altre proposte? La relazione che ci unisce a Msc è una relazione di clienti e fornitori. E proprio negli Stati Uniti siamo coloro che gestiscono i contratti con gli alberghi New York e a Miami. Quindi la relazione con Msc è continua. Forniamo questi prodotti che vengono caricati sui loro sistemi di prenotazione che fgirano su tutti i mercati internazionali. Di conseguenze, le agenzie, gli operatori non vedono Going, vedono un'organizzazione Msc, ma dietro ci siamo noi di Going. Qual è il valore che portiamo sul mercato italiano? E' un valore di power, nel senso che abbiamo la capacità di acquisto e negoziazione contrattuale e questo ci da un valore aggiunto rispetto ad altre soluzioni».\r

\r

«Questo prodotto in termini di crescita è strategico - afferma Leonardo Massa, vice president Southern Europe of the Cruise division of the Msc Group -. La nostra presenza negli Stati Uniti è crescente negli anni. Abbiamo cominciato pochi anni fa con Miami, e oggi le nostre navi sono presenti su base annuale a Miami, a Port Canaveral e a New York. Quindi avere queste tre anvi tutto l'anno è un primo indicatore di quanto gli Stati UnitiC. Un primo dato: nel 2023 hanno fatto crociere negli Usa con Msc circa 30 mila italiani. Qual è la strategia alle spalle allora: fare ciò che abbiamo già fatto nel Mediterraneo, in cui siamo market leader. Il mercato usa offre delle opportunità e delle complessità differenti. Crediamo che il lavoro fatto in questi anni, anche grazie al contributo di Going, sia già molto importante. Con Going4cruise abbiamo allargato l'offerta verso tutti quei clienti che negli Stati Uniti ci vanno per leisure o per altri motivi, perché gli prospettiamo anche la potenzialità del cruise. Cosa che è accaduta e che credo continuerà ad accadere con maggiore frequenza»\r

\r

","post_title":"Going4cruise, una risorsa strategica per crescere in Usa","post_date":"2024-03-15T13:45:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710510331000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463588","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dalla più recente novità del debutto di Europalink alle conferme di un ampio network di collegamenti per Sardegna e Sicilia: questi in sintesi i punti focali dell'estate Grimaldi Lines, messi in evidenza a Bmt da Francesca Marino, head of passenger department della società di navigazione.\r

\r

«La Europalink aumenta la capacità offerta sulla linea per la Grecia di circa il 20% per ogni viaggio effettuato e si affianca ai collegamenti già operati dalla Kydon Palace sulla Brindisi-Igoumenitsa». Una riconferma dell'importanza della destinazione Grecia, dalla quale ci sono grandi aspettative: «Una bella sfida, dopo un 2023 molto forte per la Grecia, anche se iniziato in sordina. Il porto di Brindisi è cresciuto tantissimo e la Grecia è una meta molto gradita e non solo dal pubblico del Sud Italia: i collegamenti sono attrattivi anche per chi parte da regioni più a Nord, che utilizzano l'auto per poi passare al traghetto».\r

\r

Discorso che si applica anche ai passeggeri provenienti dall'estero, a cominciare «da quelli di lingua tedesca che raggiungono Livorno, ad esempio, per poi dirigersi a Olbia o Palermo, ma anche la Tunisia. Notiamo anche flussi interessanti da Polonia e Repubblica Ceca, anche in questo caso attraversano l'Italia per poi raggiungere la loro meta finale in traghetto». \r

\r

A livello di costi, «siamo allineati ai prezzi 2023: certo, nel picco di agosto i prezzi sono più elevati, ma è naturale. Il trasporto marittimo resta comunque accessibile e, avendo noi numerose partenze, il prezzo dinamico dà al mercato la possibilità di trovare l'opzione più aderente alle proprie esigenze».\r

\r

Da menzionare anche il tour operator di Grimali Lines, che «programma pacchetti viaggio per le nostre destinazioni: ci saranno novità per l'estate con tante proposte per le isole, la Grecia e la Spagna». ","post_title":"Grimaldi Lines a grandi passi sulla stagione 2024","post_date":"2024-03-15T12:30:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710505805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463565","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Benessere, natura, vacanze attive, questi i focus della presentazione a cura dell’Assessorato al turismo della regione Lazio svoltasi ieri alla Bmt di Napoli, cui hanno preso parte operatori, media e Dmo locali. \r

“La Bmt è un appuntamento immancabile. E’ importante per noi essere qui per sviluppare il turismo del Lazio attraverso la promozione del benessere e della vacanza attiva – precisa Paolo Giuntarelli, direttore regionale affari della presidenza, per il cinema, il turismo, l’audiovisivo e lo sport -. Il Lazio, oltre ad essere cultura e storia, è anche sport e benessere. La regione può attrarre nuovi flussi turistici grazie anche al prezioso contributo delle Dmo. La Bmt è per la regione un’importante occasione per declinare questi valori e per dimostrare che i laziali sanno costruire un’offerta capace di portare i turisti fuori da Roma”.\r

Quindi anche “cultura, enogastronomia (abbiamo la prima cantina subacquea nel Lago di Nemi), progetti validi e comunicazione – puntualizza Edy Palazzi, consigliera vicepresidente commissione cultura, spettacolo, sport e turismo della regione Lazio”. Punti chiave condivisi dalle Dmo partecipanti: “Benessere e vacanza attiva si legano fortemente alla componente naturalistica – indica Federica Scala di Etruskey”. La dmo si concentra in particolare sul patrimonio etrusco, con un focus su quel tratto di costa a nord di Roma che tocca cittadine quali Ladispoli, Cerveteri e Tarquinia. L’offerta di sport e turismo attivo con Etruskey, mira a far vivere il mare tutto l’anno diversificando le attività proposte, dalle più tradizionali alle più innovative, come escursioni in barca al tramonto da Civitavecchia, escursioni in aree archeologiche sommerse come al castello di Santa Severa, trekking nella zona di Pyrgi, e sport come, kitesurf, surf, golf a Marina Velca. Tra le Dmo intervenute, H2O Tevere Mare, che oltre a trattare il turismo terrestre con, ad esempio, suggestive escursioni sull’Appia Antica, concentra il proprio business nel turismo acquatico in tutte le sue declinazioni: Tevere, laghi, costa con escursioni in barca. E poi anche Dmo InLazioSud, operanto sulle province di Frosinone e Latina e DestiMED per la gestione e lo sviluppo sostenibile delle destinazioni turistiche mediterranee.","post_title":"Bmt. Giuntarelli, regione Lazio: “promuoviamo il benessere e la vacanza attiva”","post_date":"2024-03-15T11:33:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710502407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prenotano con un anticipo di almeno un mese e scelgono principalmente il soggiorno in hotel; si dedicano allo sci ed in generale ad attività sportive, a passeggiate e ad esperienze legate ad eventi enogastronomici; sono pronti a rinunciare a località troppo care per via della minore capacità di spesa, ma non alla possibilità di fare un soggiorno in montagna, magari aggiustando il tiro per evitare di sforare con il budget; prediligono le destinazioni del Nord Italia soprattutto per la settimana bianca; per lo sci nel week end le località montane del Centro Sud recuperano, laddove la performance è stata penalizzata dalle scarse nevicate sull’Appennino. Ma soprattutto: solo il 4,5% di essi ha scelto di recarsi all’estero.\r

\r

Questa la fotografia del movimento turistico degli italiani in occasione delle vacanze sulla neve secondo il rapporto realizzato da Tecnè per conto della Federalberghi.\r

\r

Tra coloro che hanno dedicato alla propria vacanza un’intera settimana (6,5 milioni) e quelli che invece hanno deciso di sciare solo nel week end (2,4 milioni), è certo che l’appuntamento con la neve per gli italiani non è andato deserto.\r

\r

«Per noi è una bella conferma che arriva a ridosso della Pasqua, il che fa ben sperare. Abbiamo avuto momenti di difficoltà, temendo che il turismo invernale potesse essere penalizzato in termini di performance dalle scarse nevicate. La diretta conseguenza è evidente soprattutto per ciò che riguarda l’Appennino. Attualmente le cime sono ben innevate e lo scenario potrebbe cambiare. Di certo siamo sempre più ammirati del fatto che i nostri concittadini continuano a prediligere mete italiane nel progettare il proprio viaggio». Cosi ha commentato la ricerca di Tecnè il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca.\r

\r

«La soluzione in hotel resta la favorita nel periodo delle settimane bianche, una bella boccata di ossigeno per le nostre imprese – ha proseguito Bocca - Tutto questo è di ottimo auspicio».\r

\r

“Ciò che gioca contro la prospettiva di vacanza, di qualsiasi periodo si voglia parlare, è purtroppo l’impatto della minore capacità di spesa – ha concluso il presidente di Federalberghi – Secondo la nostra indagine, sette italiani su dieci hanno dovuto fare i conti con i rincari, orientando diversamente le proprie scelte. E per noi questa non potrà mai essere una buona notizia”.","post_title":"Federalberghi: 8,9 milioni di italiani hanno scelto la montagna","post_date":"2024-03-15T11:31:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710502313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463495","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il contatto diretto con la gente locale, le esperienze di vita autentiche, la scoperta di cultura e tradizioni che affondano le radici in tempi lontani: la Polinesia Francese punta dritto a riposizionarsi sul mercato Italia andando oltre il concetto – alquanto limitante – delle spiagge bianche, delle lagune cristalline.\r

\r

Non solo overwater bungalow quindi, ma una destinazione da tempo votata alla sostenibilità, che post pandemia vuole ritagliarsi un nuovo ruolo, diventando attrattiva per diversi segmenti di mercato – anche in questo caso, oltre lo stereotipo della meta da viaggio di nozze. \r

\r

Lo spiega Jean Marc Mocellin, ceo di Tahiti Tourisme, in questi giorni in missione in Italia (insieme a Gina Bunton, chief international operations officer e Verly Atae, international promotion manager) per rinsaldare e ampliare i rapporti con i tour operator e anticipare il lancio della nuova campagna “Feel what we feel” in the Islands of Tahiti.\r

\r

«Obiettivo della campagna è quello di riposizionare la percezione della destinazione, concentrandoci sulla cultura, sulla popolazione e sulle esperienze da poter vivere affinché i visitatori possano realmente sentire cosa significa per noi vivere un giorno dopo l’altro a Tahiti”. E se è vero che “meravigliose spiagge e lagune si trovano in tanti angoli del mondo, quel che fa la differenza qui sono la gente e la loro ospitalità».\r

\r

Nello specifico, dopo il focus 2023 sulla nautica, la campagna 2024 punterà i riflettori sulle soluzioni di soggiorno oltre i classici resort, come l'affitto di case vacanza (Feel at home in a vacation rental\") e sul segmento Lgbtq+.\r

\r

Un’immagine rinnovata che per essere colta appieno dai viaggiatori necessita anche del contributo del trade: «Stiamo incontrando i tour operator italiani, allargando le collaborazioni a realtà orientate al segmento culturale, discovery, avventura. Oltre quindi quelle specializzate sulle proposte per honeymooners che, nel caso del mercato Italia rappresentano l’80% degli arrivi». Per questo a fine aprile un fam trip a Tahiti vedrà raggiungere l’arcipelago proprio operatori che non hanno mai programmato prima la destinazione.\r

\r

Una strategia di sviluppo, quella da qui al 2027 che vede anche un limite al numero di arrivi nell’arcipelago «fissato a 280.000 turisti all’anno: dato che potrebbe essere raddoppiato nell’arco dei 15 anni successivi, incentivando in parallelo i visitatori a raggiungere altre isole, oltre alle cinque o sei più note e frequentate. Isole dove uno sviluppo turistico mirato contribuirebbe a far sì che i giovani restino su queste isole senza trasferirsi a Tahiti in cerca di lavoro».\r

\r

I numeri 2023\r

\r

[caption id=\"attachment_463501\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Verly Atae e Gina Bunton[/caption]\r

\r

Il 2023 è stato un anno record per gli arrivi, «che con 261.813 visitatori ha superato i risultati 2019 (236.642) ed è in crescita del +20% sul 2022». Numeri in termini assoluti ‘ridotti’ certo, ma la Polinesia è e vuole restare una «boutique destination, non una meta di massa».\r

\r

Nord America e Francia si confermano i mercati principali con il 76,5% del totale, rispetto al 61% del 2019; l’Europa, Francia esclusa, rappresenta solo l’11% degli arrivi «e vogliamo aumentare questa quota, come quella degli italiani che l’anno scorso sono stati 5.747 (meno 2% sul 2022) con un sesto posto nella classifica globale. Italia che vorremmo riportare, come è stato per un lungo periodo in passato, al terzo posto».","post_title":"Le Isole di Tahiti: la nuova campagna ruota attorno a cultura ed esperienze","post_date":"2024-03-15T10:42:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710499347000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453824\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo[/caption]\r

\r

Pagamenti immediati, sicuri, garantiti, senza costi aggiuntivi e commissioni: in occasione della partecipazione a Bmt, Aiav in collaborazione con M-Facility, società specializzata nella realizzazione di sistemi per agevolare le transazioni finanziarie tra i soggetti della filiera turistica, ha presentato l’innovativo sistema di pagamento b2b STS – Settlement Technology System. \r

\r

«Tra le incombenze che drenano maggiori risorse alle agenzie di viaggio – ha spiegato Fulvio Avataneo, presidente Aiav – la gestione dei pagamenti verso i fornitori è una delle più insidiose. Dalla richiesta di fidejussioni alla concessione del credito, dal factoring ai plafond delle carte di credito, gli agenti di viaggio sono quotidianamente alle prese con sistemi di pagamento complessi e autoreferenziali, gestiti da società terze che spesso modificano le regole contrattuali unilateralmente.\r

\r

«Inoltre, è ormai prassi consolidata da parte di alcuni tour operator richiedere il saldo dei servizi per mezzo di carta di credito, addebitando costi fino al 3% del valore della pratica, anche se l’anticipo di 2 o 3 settimane dalla partenza consentirebbe di saldare con soluzioni meno gravose per le agenzie di viaggio. Il tema è particolarmente sentito dai piccoli imprenditori, in un momento di grande effervescenza del turismo organizzato, caratterizzato da prezzi crescenti e da una concorrenza sempre più agguerrita che spinge al ribasso i margini. STS rappresenta una soluzione concreta, facile da implementare e già disponibile in vista dell’imminente stagione estiva, adottata con grande soddisfazione da un’azienda del calibro di Trenitalia, oltre che da altri importanti player”. \r

\r

Realizzato da M-Facility, il servizio oggi è accessibile su tutte le filiali di Intesa Sanpaolo e sulle filiali delle Banche del Credito Cooperativo che hanno aderito. STS basa le transazioni su bonifici bancari istantanei a costo zero, appoggiati su conti correnti degli Istituti Bancari partner che gli agenti di viaggio possono aprire a condizioni agevolate, grazie a convenzioni esclusive a loro favore.\r

\r

Per il resto il sistema è completamente gratuito per gli agenti e garantisce transazioni sicure e immediate, tutelando al contempo il venditore – tour operator, vettore o altro fornitore – da insolvenze e rischi finanziari. L’agenzia che aderisce al circuito, infatti, attiva un conto corrente in convenzione: i pagamenti sono quindi autorizzati solo nell’ambito del saldo presente. Il modello individuato permette di costruire un rapporto diretto, senza intermediari, e paritario tra rete distributiva, che quindi recupera competitività sul mercato, e fornitori di servizi. STS è accessibile anche presso le Banche del Credito Cooperativo che hanno aderito al servizio.\r

\r

Daniele Fiorini, direttore generale di M-Facility spa, ha dichiarato: “Nel turismo non esiste attualmente una modalità standard di regolamento dei flussi finanziari, universalmente condivisa. Il sistema STS è stato ideato, progettato e sviluppato sulla base delle esigenze degli operatori della filiera e può essere integrato con le piattaforme dei GDS e dei tour operator, semplificando ulteriormente l’operatività.\r

\r

«La nostra è una soluzione tecnologica innovativa per il mercato rispettosa dei ruoli dei singoli soggetti. M-Facility, infatti, non si sostituisce agli Istituti di Credito, ma li supporta con la soluzione STS. Con i nostri partner, inoltre, stiamo lavorando per rendere accessibile il servizio STS a tutto il Corporate Banking Interbancario, quindi senza vincoli sulla scelta della banca presso cui appoggiare il conto corrente. Il valore aggiunto di STS è innegabile in termini di efficacia organizzativa ed efficienza gestionale e il potenziale è molto alto: la nostra ambizione è di poter accentrare nel breve periodo tutti i pagamenti del settore”.\r

\r

Sul mercato dal 2019, STS vanta già una consolidata collaborazione con Trenitalia, che utilizza la piattaforma per la gestione degli incassi di circa 500 agenzie, a cui è già stato revocato l’obbligo di fidejussione. Secondo le analisi condotte da Aiav sui suoi associati, l’utilizzo di STS con Trenitalia comporta un risparmio annuo di circa 500 euro, riconducibile all’eliminazione dei costi finanziari diretti e indiretti della fidejussione. Recentemente il sistema è stato adottato anche da Ellade Viaggi, rinomata società che opera nel campo della biglietteria marittima, e da una decina di tour operator di medie dimensioni. Sono in fase avanzata le trattative con alcuni big player, compreso uno dei principali nomi dell’aviazione italiana. ","post_title":"Aiav presenta per le agenzie l'innovativo sistema di pagamento STS","post_date":"2024-03-15T10:35:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710498958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro all'aeroporto di Milano Linate per la nuova struttura sanitaria di Bianalisi, secondo poliambulatorio privato aperto in un aeroporto in Italia, dopo quello avviato dal gruppo a luglio 2023 presso il Terminal 1 di Milano Malpensa: a disposizione un punto prelievi per analisi di laboratorio ma anche visite specialistiche, servizi di diagnostica per immagini, terapie fisiche e prestazioni di medicina del lavoro e medicina aeronautica.\r

\r

Bianalisi Linate è collocato al Piano Arrivi, punta a diventare un centro di riferimento per le esigenze di salute e benessere dei passeggeri, della popolazione residente nei dintorni – grazie al comodo collegamento con la nuova metropolitana M4 - ma soprattutto degli oltre 8.000 lavoratori che, quotidianamente, prestano il proprio servizio all’interno dello scalo milanese.\r

\r

«Dopo l’apertura pioneristica di Malpensa, anche questa di Linate, sottolinea la tendenza degli aeroporti a diventare delle piccole città, vere e proprie airport city, in grado di offrire servizi diversificati ai propri passeggeri, ai lavoratori dell’aeroporto e oggi con la metro anche ai milanesi - ha dichiarato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti di Milano -. Questa nuova offerta di servizi, fra l’altro, è in linea con il nostro impegno per favorire un equilibrio vita/lavoro sempre migliore a tutta la comunità aeroportuale in risposta a un’esigenza sempre più sentita dopo il Covid».\r

\r

Il centro prelievi e poliambulatorio opera in regime privato, dal lunedì al sabato. Numerose le specialità e le visite prenotabili anche online: dalla cardiologia alla ginecologia, dalla fisiatria alla nutrizione e alle principali branche della medicina. Particolare attenzione viene dedicata anche alle problematiche ortopediche e alla medicina estetica, settori nei quali sono offerti servizi all’avanguardia attraverso l’ossigeno-ozono terapia e le terapie di riabilitazione.\r

\r

Non mancano inoltre la medicina dei viaggi, per quei passeggeri che si recano in determinate aree geografiche, e la medicina aeronautica, il settore rivolto ai piloti civili e commerciali.","post_title":"Milano Linate: operativo il nuovo centro medico per personale e passeggeri","post_date":"2024-03-15T10:31:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710498663000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463526","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà sull'isola di Kea il nuovo resort di sole ville con cui il brand One&Only debutterà alle Cicladi. Sviluppata su scogliera affacciata su una baia protetta lungo la costa occidentale dell’isola, la struttura beneficerà di collegamenti privati in motoscafo con il One&Only Aesthesis, prima proprietà del marchio del gruppo Kerzner in territorio ellenico, inaugurato a novembre sulla riviera ateniese della Glyfada. Progettato dall'architetto John Heah, il One&Only Kéa Island dispone di 63 Cliff villa da una o due camere da letto con viste sul paesaggio dell’isola e sul mar Egeo. Caratterizzate da stile contemporaneo e finiture di lusso in marmo locale, le ville vantano finestre a tutta altezza che garantiscono illuminazione naturale, ampie terrazze, piscine a sfioro private e aree living con caminetti.\r

\r

Sul versante opposto della baia, si trova una selezione di 40 One&Only private homes disponibili per l'acquisto. Le residenze ispirate al design greco contemporaneo offrono una varietà di opzioni da una fino a sei camere da letto, con dimensioni comprese tra 180 e 3.020 metri quadrati e sono posizionate su ampi lotti di terreno che misurano fino a 7.130 mq. Ispirandosi alle antiche radici agricole dell’isola di Kea, il resort offre cinque ristoranti e bar, che celebrano gli ingredienti stagionali e i produttori locali. La baia del resort ospita inoltre il Bond Beach Club. Gli amanti del benessere possono approfittare della One&Only Spa in collaborazione con Subtle Energies: un santuario vista mare su tre piani ispirato al concetto di sophrosyne (sof-ros-i-nee), l'antica espressione greca che indica l'equilibrio tra mente e corpo. Disponibili trattamenti d'autore ispirati alla mitologia ellenica, studiati in esclusiva per il resort. Il Club One propone una varietà di attività per tutte le età, come tennis, padel, noleggio biciclette e un'area dedicata agli adolescenti con campo da basket. Gli ospiti più piccoli possono invece accedere al programma KidsOnly e a una serie di lezioni e attività ispirate ai relitti di Kéa attraverso racconti, cacce al tesoro ed esperienze educative sulla sostenibilità, la flora e la fauna dell'isola.","post_title":"One&Only sbarca alle Cicladi con un resort di sole ville sull'isola di Kea","post_date":"2024-03-15T10:11:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710497503000]}]}}