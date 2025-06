Val d’Aosta: legge nuove abitazioni per i dipendenti degli alberghi Agevolazioni per il riuso di immobili da destinare ai dipendenti degli alberghi e degli esercizi commerciali di tipo turistico, anche attraverso finanziamenti agevolati: è quanto prevede un disegno di legge approvato a larga maggioranza dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta con l’obiettivo di risolvere il problema abitativo che affligge il personale del settore turistico, soprattutto nelle località valdostane più frequentate. Per contenere il consumo di suolo, il provvedimento – ha spiegato il relatore Albert Chatrian (Union valdotaine) – prevede esclusivamente il riutilizzo di edifici esistenti, escludendo nuove costruzioni e rispondendo così anche alla necessità di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e di promuovere la riqualificazione urbana. Sono interessati due tipi di edifici: quelli con destinazione turistico-ricettiva alberghiera, cessati definitivamente e non riconvertiti ad altro uso e quelli con altre destinazioni d’uso, previa modifica della destinazione in funzione dell’alloggio del personale. Gli edifici così riutilizzati saranno classificati come strutture complementari di aziende alberghiere attive, rendendo così possibile l’accesso ai mutui agevolati previsti dalla normativa regionale. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492038 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Latitud Patagonia, il brand di Quality Group specializzato in viaggi in Argentina e Cile apre la stagione 2025/2026 con una programmazione rinnovata nella struttura, nei numeri e nella flessibilità. Latitud Patagonia propone viaggi autentici, profondamente radicati nel territorio, con un’attenzione crescente alla qualità e alla libertà del viaggiatore. Il cuore della programmazione resta la Patagonia, sempre più al centro dell’interesse del mercato italiano, affiancata da nuove dinamiche che valorizzano la personalizzazione, il viaggio su misura e la dimensione dell’esperienza. Tra le principali novità, il potenziamento del Gran Tour della Patagonia, fiore all’occhiello della programmazione, sarà disponibile da ottobre 2025 a marzo 2026 con 16 partenze garantite, rispetto alle 10 dell’anno precedente. Una decisione maturata in risposta al costante aumento di domanda, ma con una ferma volontà di mantenere l’identità qualitativa del viaggio. “Visto il successo di questo tour, che si è oramai affermato come un best seller, Latitud Patagonia ha deciso di aumentare le date di partenza. La scorsa stagione ci siamo trovati spesso a dover dire alle agenzie che il tour era completo, e quindi, di fatto, avevamo due scelte: o aumentare il numero dei partecipanti o aumentare le date. Con l’obiettivo di non intaccare l’esperienza e la qualità del viaggio, abbiamo deciso di aumentare le date di partenza, lasciando invariato il numero massimo di partecipanti a 16”. Spiega [caption id="attachment_492040" align="alignleft" width="300"] Francesco Vitali[/caption] , founder e general manager Latitud Patagonia. Approccio flessibile Parallelamente è stata apportata una significativa rivisitazione dei tour di gruppo, ripensati con un approccio più flessibile, inserendo momenti di libertà. Ad esempio, a Buenos Aires, dove la tradizionale cena-spettacolo di Tango da sempre era inclusa nell’itinerario, viene resa opzionale, lasciando ai clienti la libertà di scegliere tra diverse opzioni. “Abbiamo deciso di non decidere al posto dei nostri viaggiatori – sottolinea Vitali –. Preferiamo proporre alternative e lasciare che siano loro a scegliere ciò che più li rappresenta”. Tra le altre novità è stata introdotta una giornata libera a El Calafate, che storicamente prevedeva la navigazione sul Lago Argentino. “Negli ultimi anni – continua Vitali– molti clienti ci hanno chiesto alternative più attive o diversificate, come un’escursione a Torres del Paine o un trekking a El Chaltén. Abbiamo quindi introdotto la giornata libera, proponendo queste esperienze come opzioni integrabili. I dati registrati confermano la correttezza della nostra scelta: meno della metà dei partecipanti oggi sceglie la navigazione, il resto si divide equamente tra le nuove proposte”. Secondo dati ufficiali forniti dall’Ambasciata Argentina a Roma, nel 2024 il Paese ha accolto 6,6 milioni di visitatori internazionali e il turismo rappresenta oggi il 5,3% delle esportazioni totali, consolidandosi come uno dei settori strategici della bilancia commerciale nazionale. Scenario favorevole La politica dei “cieli aperti” ha portato alla firma di 14 nuovi accordi bilaterali, e una rete di 57 aeroporti attivi su tutto il territorio nazionale, contribuendo ad ampliare la connettività e ridurre i costi logistici. Allo stesso tempo si è rafforzato il trend degli investimenti esteri diretti nel comparto turistico. Tra il 2004 e il 2024 sono stati annunciati 60 progetti per un valore complessivo di 939 milioni di dollari USA, con 13 progetti sviluppati negli ultimi cinque anni per un totale di 140 milioni di dollari. Il quadro è sostenuto da una legislazione favorevole, caratterizzata dalla liberalizzazione economica, dall’eliminazione progressiva del controllo valutario e da strumenti specifici come il RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), che stimolano l’afflusso di capitali verso progetti strategici. “Considerando questo scenario particolarmente favorevole – afferma Marco Peci, direttore commerciale Quality Group – stiamo valutando la possibilità di potenziare ulteriormente la nostra presenza operativa in Argentina, con l’obiettivo di rafforzare ancora di più il controllo diretto sulla qualità dei servizi offerti. Ma è ancora presto per fare annunci ufficiali”. [post_title] => Latitud Patagonia (by Quality Group) apre la stagione 2025/2026 [post_date] => 2025-06-05T13:40:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749130829000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ancora in crescita il turismo in Emilia-Romagna: nei primi quattro mesi del 2025, spiegano i dati provvisori rilevati dall'Ufficio regionale di statistica, si registra un un aumento complessivo del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con circa 2,8 milioni di presenze tra italiani e stranieri. In particolare i turisti italiani hanno costituito la maggior parte dei visitatori, raggiungendo quota 2.032.390, con una incremento dello 0,3% sul 2024 mentre quelli stranieri, con 766.813 arrivi, hanno fatto registrare un aumento del 7,6% I pernottamenti complessivi da gennaio ad aprile sono stati oltre 6,7 milioni, (+1,7%): quelli degli italiani, (oltre 4,6 milioni), hanno segnato una leggera diminuzione (-0,8%) mentre sono apparsi in crescita quelli degli stranieri con un + 7,5%, (oltre 2,1 milioni). In ascesa le strutture extralberghiere con un + 15,9% negli arrivi e +10,3% nelle le presenze. Nel primo quadrimestre le città d'arte e d'affari pesano per il 45,7% sul movimento complessivo di turisti in Emilia-Romagna, e in termini di pernottamenti circa il 43,1% del totale regionale, segue la Riviera con il 31,12% del movimento per numero di turisti e il 35,2% dei pernottamenti nei primi quattro mesi dell'anno. [post_title] => Aumento dei turisti del 2,2% in Emilia Romagna nei primi 4 mesi 2025 [post_date] => 2025-06-05T13:04:49+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749128689000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492030 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Agevolazioni per il riuso di immobili da destinare ai dipendenti degli alberghi e degli esercizi commerciali di tipo turistico, anche attraverso finanziamenti agevolati: è quanto prevede un disegno di legge approvato a larga maggioranza dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta con l'obiettivo di risolvere il problema abitativo che affligge il personale del settore turistico, soprattutto nelle località valdostane più frequentate. Per contenere il consumo di suolo, il provvedimento - ha spiegato il relatore Albert Chatrian (Union valdotaine) - prevede esclusivamente il riutilizzo di edifici esistenti, escludendo nuove costruzioni e rispondendo così anche alla necessità di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e di promuovere la riqualificazione urbana. Sono interessati due tipi di edifici: quelli con destinazione turistico-ricettiva alberghiera, cessati definitivamente e non riconvertiti ad altro uso e quelli con altre destinazioni d'uso, previa modifica della destinazione in funzione dell'alloggio del personale. Gli edifici così riutilizzati saranno classificati come strutture complementari di aziende alberghiere attive, rendendo così possibile l'accesso ai mutui agevolati previsti dalla normativa regionale. [post_title] => Val d'Aosta: legge nuove abitazioni per i dipendenti degli alberghi [post_date] => 2025-06-05T13:00:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749128422000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492024 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_492025" align="alignleft" width="300"] Renato Brunetta[/caption] Il presidente del Cnel Renato Brunetta e il ministro del turismo Daniela Santanché hanno sottoscritto un accordo interistituzionale, per rafforzare la collaborazione per lo sviluppo sociale ed economico del settore turistico. Fra i principali obiettivi dell’accordo: analisi delle ricadute sociali ed economiche degli investimenti in formazione nel settore turistico, anche attraverso il Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo; approfondire le necessità di formazione e riqualificazione degli operatori del settore sui cui il ministero del turismo ha già avviato un profondo lavoro; la programmazione e gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri impiegati nel comparto. Per favorire l’attuazione di quanto previsto dall’accordo sarà istituito un Comitato congiunto tra il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e il ministero del turismo composto da sei membri (tre rappresentanti per ciascuna istituzione). “L’intesa – ha affermato il presidente del Cnel Renato Brunetta – è indirizzata a rafforzare un settore estremamente importante per la nostra economia. Un settore che rappresenta un importante volano di investimenti diretti e indiretti e che ha rilevanti e positivi effetti sull’occupazione, specialmente per quel che riguarda i giovani e le donne. Il turismo non è solo un motore economico, ma un elemento cruciale di coesione sociale e di sviluppo sostenibile e inclusivo nei territori, svolgendo un ruolo essenziale anche nella valorizzazione delle aree interne, spesso prive di servizi, ma ricche di storia, cultura e tradizioni. Noi vogliamo puntare in particolar modo sulla formazione e la riqualificazione del capitale umano, come leva fondamentale per accrescere la qualità del comparto e rendere il nostro Paese più competitivo rispetto ai principali competitor. Ringrazio il ministro Santanché per aver voluto avviare questa collaborazione”. “Questo protocollo – ha dichiarato il ministro del turismo Daniela Santanchè – rappresenta un passo significativo verso una governance più integrata e strategica del turismo italiano. La collaborazione con il Cnel, per la quale ringrazio il presidente Brunetta, ci permetterà di affrontare con maggiore efficacia le sfide legate alla formazione, all’occupazione e alla gestione dei flussi turistici, contribuendo così alla crescita sostenibile del settore”. [post_title] => Firmato accordo istituzionale fra Cnel e ministero del turismo [post_date] => 2025-06-05T12:43:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749127400000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492006 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eti - Express Travel International debutta in Italia: l'operatore specializzato sull'Egitto che movimenta oltre 600.000 ospiti all’anno, il prossimo 25 luglio effettuerà il primo volo charter da Verona verso Sharm El Sheikh. Il volo sarà operato da Eti Österreich GmbH: il riferimento per le agenzie di viaggio italiane è Nicole Cudicio, che insieme a Nikola Stampfer sta sviluppando la rete di distribuzione sul mercato Italia. In seguito, nell'autunno 2025, Eti aprirà una società propria in Italia e opererà come tour operator italiano. Fino ad allora, la vendita sarà gestita a livello transfrontaliero, con il supporto di Eti Austria e Eti Slovenia. La sicurezza e il comfort degli ospiti sono da sempre una priorità per il to: l’azienda è coperta da assicurazione contro l’insolvenza presso Accelerant Insurance Europe SA e offre assistenza in lingua italiana a tutti i partner e clienti provenienti dall’Italia. Oltre agli hotel del marchio Red Sea Hotels, Eti propone anche soggiorni nei resort delle catene Pickalbatros e Xperience Hotels – tutte strutture selezionate con attenzione per garantire il massimo della soddisfazione. L'operatore è stato fondato nel 1998 a Francoforte sul Meno da Maja-Jennifer Köhl e Mohamed Samir, con l’obiettivo di specializzarsi nei pacchetti vacanze per l’Egitto. Oggi l’azienda è presente con sedi proprie in Austria, Svizzera, Regno Unito, Slovenia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania. Eti si distingue per il rapporto qualità-prezzo, reso possibile grazie ad accordi esclusivi con Red Sea Hotels e con l'agenzia locale Cairo Express Travel. [post_title] => L'Egitto di Eti - Express Travel International sbarca in Italia [post_date] => 2025-06-05T11:16:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749122212000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491998 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Frena il costo del jet fuel ma le tariffe del trasporto aereo ‘volano’. Nonostante i costi del carburante avio mostrino infatti un trend discendente, a farla da padrone sul prezzo finale dei biglietti dei voli aerei sono le complicazioni delle tariffe e dei costi aggiuntivi. È quanto afferma Assoviaggi Confesercenti in una nota. Secondo l’ultimo Jet Fuel Price Monitor pubblicato da Iata, il prezzo medio globale del jet fuel, voce di spesa strategica per il comparto dei viaggi aerei, si è attestato a 82,30 dollari al barile nell’ultima settimana di maggio, segnando un calo dell’1,7% rispetto a quella precedente. Una fase discendente che prosegue da inizio anno, con valori medi inferiori del 12% rispetto al 2024, quando il prezzo medio era di circa 93 dollari al barile nel primo trimestre. Jet fuel crack spread Il jet fuel crack spread - la differenza tra il prezzo del jet fuel e quello del greggio - si è ridotto a meno di 20 dollari al barile, segnalando una maggiore efficienza nei costi di raffinazione. Così come i carburanti terrestri mostrano segnali di stabilità: la benzina registrava 1,81 €/litro a gennaio e 1,70 €/litro a maggio 2025; il gasolio auto e bus da 1,71 €/litro di gennaio è sceso a 1,59 €/litro in maggio. Il confronto con il primo semestre del 2024 fa emergere, perciò, prezzi medi inferiori per il semestre in corso sia per il trasporto aereo che per quello terrestre. “Il calo del jet fuel sarebbe un segnale incoraggiante per il settore - commenta Gianni Rebecchi presidente Assoviaggi - e potrebbe tradursi in una maggiore competitività delle tariffe aeree ed in una programmazione più sostenibile per le agenzie di viaggio, mentre la stabilità dei carburanti terrestri aiuta a contenere i prezzi dei servizi a terra. Ancillary revenue Ma a far impennare i costi del trasporto aereo sono le cosiddette ancillary revenue o entrate ancillari, ovvero gli extra-costi praticati dalle compagnie aeree per i servizi connessi ai voli – dai bagagli in stiva, posti a bordo, pasti e bevande, la selezione dell’area dell’aeromobile dove viaggiare, l’imbarco prioritario e altri servizi personalizzati - che hanno fatto schizzare in alto negli ultimi mesi i prezzi finali dei biglietti rispetto alle tariffe base o scontate proposte al pubblico. Oggi si paga più per un bagaglio da imbarcare che per il volo, se vuoi scegliere il posto a sedere paghi, se vicino al corridoio o nelle prime file o vicino alle uscite di sicurezza costa di più. Diverse compagnie aeree hanno, per esempio, introdotto per le tariffe di Business Class una maggiorazione del prezzo se vuoi scegliere il posto prima del check-in aeroportuale, per non parlare del complesso sistema tariffario per il quale inizia un’avventura tra tariffe non rimborsabili, o modificabili, con penale in percentuale se cancelli o con l’applicazione di una fee a forfait, con incluso od escluso il bagaglio e un limite di Kg, con imbarco prioritario o senza. Un vero e proprio caos tariffario e dei costi aggiuntivi che incide sul prezzo finale del biglietto, tanto che anche l’Unione Europea riunirà i ministri dei Trasporti degli Stati membri per discutere di nuove regole chiare per il bagaglio a mano in cabina”. [post_title] => Assoviaggi: jet fuel in calo ma le tariffe dei voli s'impennano. Perché? [post_date] => 2025-06-05T10:43:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => aerei [1] => ancillary [2] => iata [3] => jet-fuel [4] => tariffe [5] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => aerei [1] => ancillary [2] => iata [3] => jet fuel [4] => tariffe [5] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749120184000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491986 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Club del Sole imprime una nuova accelerazione volta alla crescita sui mercati esteri grazie alla nuova partnership commerciale con TravelJet, storico operatore specializzato nell’incoming sul mercato Italia. Al timone del progetto il direttore vendite del Gruppo, Pierluigi Ceci, che, sin dal suo ingresso in Club del Sole, ha avviato un processo di espansione nei mercati internazionali. In questo contesto, TravelJet avrà un ruolo centrale nella gestione delle relazioni commerciali, degli accordi e delle vendite, grazie a una sales force dedicata che lavorerà in stretta sinergia con il team Club del Sole. «Reputiamo che questo accordo sia ricco di aspettative e potenzialità; i mercati esteri segnano numeri molto incoraggianti verso il prodotto open air e Club del Sole ne è capofila in Italia. Siamo estremamente fiduciosi di una risposta molto positiva e veloce da parte dei numerosi player internazionali e contiamo di iniziare già a breve la programmazione 2026 con azioni e strumenti molto mirati e specifici» ha commentato Filippo Bacchini, ceo di TravelJet. «L'operazione si inserisce all'interno di una strategia più ampia di sviluppo del nostro gruppo, volta a consolidare la leadership italiana nel segmento open air estendendo al contempo la riconoscibilità del brand Club del Sole anche al di fuori dei confini nazionali – ha affermato Angelo Cartelli, direttore generale di Club del Sole (nella foto) -. Conferma il nostro impegno nel processo di internazionalizzazione la recente attivazione della prima campagna pubblicitaria sulla tv tedesca. La campagna, focalizzata sulle regioni di Baden e Baviera, è stata progettata in aree strategiche e selezionate per il loro elevato potenziale turistico e la forte affinità con il target di Club del Sole. Per noi è infatti molto importante raggiungere il pubblico tedesco, attento alla qualità, all'autenticità, alla sostenibilità e all'aspetto familiare dell'esperienza di viaggio». [post_title] => Club del Sole spinge sui mercati esteri: al via una nuova partnership con TravelJet [post_date] => 2025-06-05T09:47:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749116868000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491983 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania e Comiso, ha rinnovato l'intero ecosistema digitale, che comprende il portale aeroporto.catania.it, il sito aeroportodicomiso.eu, il sito corporate, la piattaforma di servizi Sac Service e una versione aggiornata dell'app mobile CTAairport, disponibile sia per Android che iOS. Il progetto di trasformazione digitale ha dimostrato immediatamente la sua efficacia durante l'ultima emergenza legata all'eruzione dell'Etna (16-18 febbraio), quando la piattaforma ha gestito un picco straordinario di 91.775 utenti attivi contemporaneamente, con 281.441 visualizzazioni di pagina e 987.329 interazioni totali. Un picco che si è ripetuto nelle giornate del 2 e del 3 giugno, a fronte della nube eruttiva che ha determinato il parziale crollo di uno dei crateri, con oltre 30 mila utenti attivi in 24 ore e un aumento di traffico del 428%. «Questo progetto rappresenta un cambio di paradigma nel modo in cui gli aeroporti regionali si interfacciano con i viaggiatori e gli stakeholder - spiega una nota della Sac -. Abbiamo creato un ecosistema digitale resiliente, capace di fornire informazioni in tempo reale anche durante situazioni di emergenza, quando il flusso di utenti aumenta esponenzialmente». «L'Aeroporto di Catania rappresenta una vera eccellenza del nostro territorio, posizionandosi tra i primissimi in Italia per numero di passeggeri, ed era perciò necessario progettare un servizio digitale che, sia in termini di design, accessibilità e funzionalità, rispondesse alle esigenze e aspettative della sua utenza estremamente variegata» spiega Francesco Bonanno, founder e managing director di The Wave, digital agency con sede a Catania, Palermo e Milano, che ha progettato e realizzato le nuove piattaforme. Un progetto internazionale Il nuovo ecosistema digitale ha registrato un'immediata espansione della sua base utenti a livello internazionale, con un significativo incremento di nuovi utenti provenienti dall'estero. La crescita globale dell’utenza è del 400% dal rilascio dei nuovi siti. La diffusione dell'utilizzo su tutto il territorio nazionale è capillare, da nord a sud, confermando la crescente importanza dello scalo etneo nel panorama aeroportuale italiano. [post_title] => Catania: l'aeroporto è più smart grazie al nuovo ecosistema digitale [post_date] => 2025-06-05T09:39:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749116388000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491967 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La sintesi ideale fra radici italiane - siciliane nello specifico - e standard internazionali: questo l'approccio che ha guidato la totale ristrutturazione del Milan Marriott, storico indirizzo dell'ospitalità meneghina e piena espressione della proprietà della famiglia Russotti, che attraverso Rgh (Russotti Gestioni Hotels) continua a investire nell'ospitalità d'eccellenza. Un intervento radicale firmato dallo studio Spagnulo & Partners ha portato al rinnovo delle 317 camere (180 quelle già pronte, le altre lo saranno per fine anno) e tutte le aree comuni - con un investimento complessivo di 200 mln di euro - secondo un concept minimal chic che combina eleganza sobria e funzionalità. Nuovo smalto anche per gli le aree meeting che sin dalle origini hanno contraddistinto l'offerta della struttura: 3.000 mq complessivi, che rappresentano il più grande spazio congressuale nel centro di Milano. Due sale da 400 mq ciascuna – combinabili per creare un’unica area da 800 mq – si affiancano a 14 sale riunioni, capaci di accogliere eventi aziendali e privati di ogni tipo. Saranno operativi dal prossimo settembre. Massimo risalto poi per l'offerta dedicata alla ristorazione e al tempo libero, che definisce l'idea stessa della struttura e cioè «l'apertura alla città e ai suoi abitanti - spiega il managing director Pippo Russotti -. Con spazi ripensati che siano un invito a utilizzare l'hotel, con i suoi bar e ristorante anche per chi non vi soggiorna. Crediamo in questa città e nel prodotto che stiamo creando e continuiamo a lavorare su questa idea». Ecco quindi la nuova sala “Leonardo”, perno dell'esperienza gastronomica dell’hotel, dove farà capolino la tradizione siciliana - terra d’origine della famiglia Russotti -, con piatti iconici rivisitati in chiave contemporanea. Ci sarà inoltre un nuovo club con drink bar e terrazza sulla strada: il luogo di incontro aperto alla città. Una soluzione che ben risponde alle nuove esigenze dei viaggiatori e intercetta quel target bleisure che è proprio nel radar della struttura milanese: «La ristrutturazione risponde all’evoluzione della città e del viaggiatore sia business sia leisure. Abbiamo voluto trasformare la struttura in un vero e proprio polo nel cuore di Milano, capace di accogliere grandi eventi ma anche di offrire un’esperienza di soggiorno rinnovata, con camere dal design innovativo e contemporaneo. Il nostro obiettivo è quello di creare un punto di riferimento non solo per chi viaggia per lavoro, ma anche per chi cerca un soggiorno di qualità in una Milano sempre più internazionale e dinamica». La struttura di via Washington «è stato il primo albergo a marchio Marriott in Italia - ricorda Russotti -, quando in Europa erano poco più di una quindicina». L'hotel, aperto l'8 settembre 1994 come Ramada, è infatti passato sotto il marchio Marriott nel 1998, successivamente all'acquisizione del brand da parte del colosso americano. [gallery ids="491969,491974,491973,491971,491972,491975"] [post_title] => Milan Marriott: totale ristrutturazione fra tradizione, innovazione e apertura alla città [post_date] => 2025-06-05T08:55:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749113705000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bitazioni dipendenti degli alberghi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4582,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Latitud Patagonia, il brand di Quality Group specializzato in viaggi in Argentina e Cile apre la stagione 2025/2026 con una programmazione rinnovata nella struttura, nei numeri e nella flessibilità. Latitud Patagonia propone viaggi autentici, profondamente radicati nel territorio, con un’attenzione crescente alla qualità e alla libertà del viaggiatore. \r

Il cuore della programmazione resta la Patagonia, sempre più al centro dell’interesse del mercato italiano, affiancata da nuove dinamiche che valorizzano la personalizzazione, il viaggio su misura e la dimensione dell’esperienza. Tra le principali novità, il potenziamento del Gran Tour della Patagonia, fiore all’occhiello della programmazione, sarà disponibile da ottobre 2025 a marzo 2026 con 16 partenze garantite, rispetto alle 10 dell’anno precedente. Una decisione maturata in risposta al costante aumento di domanda, ma con una ferma volontà di mantenere l’identità qualitativa del viaggio.\r

“Visto il successo di questo tour, che si è oramai affermato come un best seller, Latitud Patagonia ha deciso di aumentare le date di partenza. La scorsa stagione ci siamo trovati spesso a dover dire alle agenzie che il tour era completo, e quindi, di fatto, avevamo due scelte: o aumentare il numero dei partecipanti o aumentare le date. Con l’obiettivo di non intaccare l’esperienza e la qualità del viaggio, abbiamo deciso di aumentare le date di partenza, lasciando invariato il numero massimo di partecipanti a 16”. Spiega\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_492040\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco Vitali[/caption]\r

, founder e general manager Latitud Patagonia.\r

\r

Approccio flessibile\r

Parallelamente è stata apportata una significativa rivisitazione dei tour di gruppo, ripensati con un approccio più flessibile, inserendo momenti di libertà. Ad esempio, a Buenos Aires, dove la tradizionale cena-spettacolo di Tango da sempre era inclusa nell’itinerario, viene resa opzionale, lasciando ai clienti la libertà di scegliere tra diverse opzioni.\r

“Abbiamo deciso di non decidere al posto dei nostri viaggiatori – sottolinea Vitali –. Preferiamo proporre alternative e lasciare che siano loro a scegliere ciò che più li rappresenta”. Tra le altre novità è stata introdotta una giornata libera a El Calafate, che storicamente prevedeva la navigazione sul Lago Argentino. “Negli ultimi anni – continua Vitali– molti clienti ci hanno chiesto alternative più attive o diversificate, come un’escursione a Torres del Paine o un trekking a El Chaltén. Abbiamo quindi introdotto la giornata libera, proponendo queste esperienze come opzioni integrabili. I dati registrati confermano la correttezza della nostra scelta: meno della metà dei partecipanti oggi sceglie la navigazione, il resto si divide equamente tra le nuove proposte”.\r

\r

Secondo dati ufficiali forniti dall’Ambasciata Argentina a Roma, nel 2024 il Paese ha accolto 6,6 milioni di visitatori internazionali e il turismo rappresenta oggi il 5,3% delle esportazioni totali, consolidandosi come uno dei settori strategici della bilancia commerciale nazionale. \r

\r

Scenario favorevole\r

La politica dei “cieli aperti” ha portato alla firma di 14 nuovi accordi bilaterali, e una rete di 57 aeroporti attivi su tutto il territorio nazionale, contribuendo ad ampliare la connettività e ridurre i costi logistici.\r

Allo stesso tempo si è rafforzato il trend degli investimenti esteri diretti nel comparto turistico. Tra il 2004 e il 2024 sono stati annunciati 60 progetti per un valore complessivo di 939 milioni di dollari USA, con 13 progetti sviluppati negli ultimi cinque anni per un totale di 140 milioni di dollari. Il quadro è sostenuto da una legislazione favorevole, caratterizzata dalla liberalizzazione economica, dall’eliminazione progressiva del controllo valutario e da strumenti specifici come il RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), che stimolano l’afflusso di capitali verso progetti strategici.\r

“Considerando questo scenario particolarmente favorevole – afferma Marco Peci, direttore commerciale Quality Group – stiamo valutando la possibilità di potenziare ulteriormente la nostra presenza operativa in Argentina, con l’obiettivo di rafforzare ancora di più il controllo diretto sulla qualità dei servizi offerti. Ma è ancora presto per fare annunci ufficiali”.\r

","post_title":"Latitud Patagonia (by Quality Group) apre la stagione 2025/2026","post_date":"2025-06-05T13:40:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1749130829000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ancora in crescita il turismo in Emilia-Romagna: nei primi quattro mesi del 2025, spiegano i dati provvisori rilevati dall'Ufficio regionale di statistica, si registra un un aumento complessivo del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con circa 2,8 milioni di presenze tra italiani e stranieri.\r

In particolare i turisti italiani hanno costituito la maggior parte dei visitatori, raggiungendo quota 2.032.390, con una incremento dello 0,3% sul 2024 mentre quelli stranieri, con 766.813 arrivi, hanno fatto registrare un aumento del 7,6% I pernottamenti complessivi da gennaio ad aprile sono stati oltre 6,7 milioni, (+1,7%): quelli degli italiani, (oltre 4,6 milioni), hanno segnato una leggera diminuzione (-0,8%) mentre sono apparsi in crescita quelli degli stranieri con un + 7,5%, (oltre 2,1 milioni).\r

\r

In ascesa le strutture extralberghiere con un + 15,9% negli arrivi e +10,3% nelle le presenze. Nel primo quadrimestre le città d'arte e d'affari pesano per il 45,7% sul movimento complessivo di turisti in Emilia-Romagna, e in termini di pernottamenti circa il 43,1% del totale regionale, segue la Riviera con il 31,12% del movimento per numero di turisti e il 35,2% dei pernottamenti nei primi quattro mesi dell'anno.\r

","post_title":"Aumento dei turisti del 2,2% in Emilia Romagna nei primi 4 mesi 2025","post_date":"2025-06-05T13:04:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1749128689000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492030","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Agevolazioni per il riuso di immobili da destinare ai dipendenti degli alberghi e degli esercizi commerciali di tipo turistico, anche attraverso finanziamenti agevolati: è quanto prevede un disegno di legge approvato a larga maggioranza dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta con l'obiettivo di risolvere il problema abitativo che affligge il personale del settore turistico, soprattutto nelle località valdostane più frequentate.\r

\r

Per contenere il consumo di suolo, il provvedimento - ha spiegato il relatore Albert Chatrian (Union valdotaine) - prevede esclusivamente il riutilizzo di edifici esistenti, escludendo nuove costruzioni e rispondendo così anche alla necessità di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e di promuovere la riqualificazione urbana.\r

\r

Sono interessati due tipi di edifici: quelli con destinazione turistico-ricettiva alberghiera, cessati definitivamente e non riconvertiti ad altro uso e quelli con altre destinazioni d'uso, previa modifica della destinazione in funzione dell'alloggio del personale. Gli edifici così riutilizzati saranno classificati come strutture complementari di aziende alberghiere attive, rendendo così possibile l'accesso ai mutui agevolati previsti dalla normativa regionale.","post_title":"Val d'Aosta: legge nuove abitazioni per i dipendenti degli alberghi","post_date":"2025-06-05T13:00:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1749128422000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492024","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_492025\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Renato Brunetta[/caption]\r

Il presidente del Cnel Renato Brunetta e il ministro del turismo Daniela Santanché hanno sottoscritto un accordo interistituzionale, per rafforzare la collaborazione per lo sviluppo sociale ed economico del settore turistico. Fra i principali obiettivi dell’accordo: analisi delle ricadute sociali ed economiche degli investimenti in formazione nel settore turistico, anche attraverso il Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo; approfondire le necessità di formazione e riqualificazione degli operatori del settore sui cui il ministero del turismo ha già avviato un profondo lavoro; la programmazione e gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri impiegati nel comparto.\r

Per favorire l’attuazione di quanto previsto dall’accordo sarà istituito un Comitato congiunto tra il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e il ministero del turismo composto da sei membri (tre rappresentanti per ciascuna istituzione).\r

“L’intesa – ha affermato il presidente del Cnel Renato Brunetta – è indirizzata a rafforzare un settore estremamente importante per la nostra economia. Un settore che rappresenta un importante volano di investimenti diretti e indiretti e che ha rilevanti e positivi effetti sull’occupazione, specialmente per quel che riguarda i giovani e le donne. Il turismo non è solo un motore economico, ma un elemento cruciale di coesione sociale e di sviluppo sostenibile e inclusivo nei territori, svolgendo un ruolo essenziale anche nella valorizzazione delle aree interne, spesso prive di servizi, ma ricche di storia, cultura e tradizioni. Noi vogliamo puntare in particolar modo sulla formazione e la riqualificazione del capitale umano, come leva fondamentale per accrescere la qualità del comparto e rendere il nostro Paese più competitivo rispetto ai principali competitor. Ringrazio il ministro Santanché per aver voluto avviare questa collaborazione”.\r

“Questo protocollo – ha dichiarato il ministro del turismo Daniela Santanchè – rappresenta un passo significativo verso una governance più integrata e strategica del turismo italiano. La collaborazione con il Cnel, per la quale ringrazio il presidente Brunetta, ci permetterà di affrontare con maggiore efficacia le sfide legate alla formazione, all’occupazione e alla gestione dei flussi turistici, contribuendo così alla crescita sostenibile del settore”.","post_title":"Firmato accordo istituzionale fra Cnel e ministero del turismo","post_date":"2025-06-05T12:43:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1749127400000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492006","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eti - Express Travel International debutta in Italia: l'operatore specializzato sull'Egitto che movimenta oltre 600.000 ospiti all’anno, il prossimo 25 luglio effettuerà il primo volo charter da Verona verso Sharm El Sheikh.\r

Il volo sarà operato da Eti Österreich GmbH: il riferimento per le agenzie di viaggio italiane è Nicole Cudicio, che insieme a Nikola Stampfer sta sviluppando la rete di distribuzione sul mercato Italia.\r

In seguito, nell'autunno 2025, Eti aprirà una società propria in Italia e opererà come tour operator italiano. Fino ad allora, la vendita sarà gestita a livello transfrontaliero, con il supporto di Eti Austria e Eti Slovenia.\r

La sicurezza e il comfort degli ospiti sono da sempre una priorità per il to: l’azienda è coperta da assicurazione contro l’insolvenza presso Accelerant Insurance Europe SA e offre assistenza in lingua italiana a tutti i partner e clienti provenienti dall’Italia.\r

Oltre agli hotel del marchio Red Sea Hotels, Eti propone anche soggiorni nei resort delle catene Pickalbatros e Xperience Hotels – tutte strutture selezionate con attenzione per garantire il massimo della soddisfazione.\r

L'operatore è stato fondato nel 1998 a Francoforte sul Meno da Maja-Jennifer Köhl e Mohamed Samir, con l’obiettivo di specializzarsi nei pacchetti vacanze per l’Egitto. Oggi l’azienda è presente con sedi proprie in Austria, Svizzera, Regno Unito, Slovenia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania.\r

Eti si distingue per il rapporto qualità-prezzo, reso possibile grazie ad accordi esclusivi con Red Sea Hotels e con l'agenzia locale Cairo Express Travel.","post_title":"L'Egitto di Eti - Express Travel International sbarca in Italia","post_date":"2025-06-05T11:16:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1749122212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Frena il costo del jet fuel ma le tariffe del trasporto aereo ‘volano’. Nonostante i costi del carburante avio mostrino infatti un trend discendente, a farla da padrone sul prezzo finale dei biglietti dei voli aerei sono le complicazioni delle tariffe e dei costi aggiuntivi. È quanto afferma Assoviaggi Confesercenti in una nota.\r

\r

Secondo l’ultimo Jet Fuel Price Monitor pubblicato da Iata, il prezzo medio globale del jet fuel, voce di spesa strategica per il comparto dei viaggi aerei, si è attestato a 82,30 dollari al barile nell’ultima settimana di maggio, segnando un calo dell’1,7% rispetto a quella precedente. Una fase discendente che prosegue da inizio anno, con valori medi inferiori del 12% rispetto al 2024, quando il prezzo medio era di circa 93 dollari al barile nel primo trimestre.\r

Jet fuel crack spread\r

Il jet fuel crack spread - la differenza tra il prezzo del jet fuel e quello del greggio - si è ridotto a meno di 20 dollari al barile, segnalando una maggiore efficienza nei costi di raffinazione. Così come i carburanti terrestri mostrano segnali di stabilità: la benzina registrava 1,81 €/litro a gennaio e 1,70 €/litro a maggio 2025; il gasolio auto e bus da 1,71 €/litro di gennaio è sceso a 1,59 €/litro in maggio.\r

\r

Il confronto con il primo semestre del 2024 fa emergere, perciò, prezzi medi inferiori per il semestre in corso sia per il trasporto aereo che per quello terrestre. “Il calo del jet fuel sarebbe un segnale incoraggiante per il settore - commenta Gianni Rebecchi presidente Assoviaggi - e potrebbe tradursi in una maggiore competitività delle tariffe aeree ed in una programmazione più sostenibile per le agenzie di viaggio, mentre la stabilità dei carburanti terrestri aiuta a contenere i prezzi dei servizi a terra.\r

Ancillary revenue\r

Ma a far impennare i costi del trasporto aereo sono le cosiddette ancillary revenue o entrate ancillari, ovvero gli extra-costi praticati dalle compagnie aeree per i servizi connessi ai voli – dai bagagli in stiva, posti a bordo, pasti e bevande, la selezione dell’area dell’aeromobile dove viaggiare, l’imbarco prioritario e altri servizi personalizzati - che hanno fatto schizzare in alto negli ultimi mesi i prezzi finali dei biglietti rispetto alle tariffe base o scontate proposte al pubblico.\r

\r

Oggi si paga più per un bagaglio da imbarcare che per il volo, se vuoi scegliere il posto a sedere paghi, se vicino al corridoio o nelle prime file o vicino alle uscite di sicurezza costa di più. Diverse compagnie aeree hanno, per esempio, introdotto per le tariffe di Business Class una maggiorazione del prezzo se vuoi scegliere il posto prima del check-in aeroportuale, per non parlare del complesso sistema tariffario per il quale inizia un’avventura tra tariffe non rimborsabili, o modificabili, con penale in percentuale se cancelli o con l’applicazione di una fee a forfait, con incluso od escluso il bagaglio e un limite di Kg, con imbarco prioritario o senza. \r

\r

Un vero e proprio caos tariffario e dei costi aggiuntivi che incide sul prezzo finale del biglietto, tanto che anche l’Unione Europea riunirà i ministri dei Trasporti degli Stati membri per discutere di nuove regole chiare per il bagaglio a mano in cabina”.","post_title":"Assoviaggi: jet fuel in calo ma le tariffe dei voli s'impennano. Perché?","post_date":"2025-06-05T10:43:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["aerei","ancillary","iata","jet-fuel","tariffe","topnews"],"post_tag_name":["aerei","ancillary","iata","jet fuel","tariffe","Top News"]},"sort":[1749120184000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491986","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club del Sole imprime una nuova accelerazione volta alla crescita sui mercati esteri grazie alla nuova partnership commerciale con TravelJet, storico operatore specializzato nell’incoming sul mercato Italia.\r

Al timone del progetto il direttore vendite del Gruppo, Pierluigi Ceci, che, sin dal suo ingresso in Club del Sole, ha avviato un processo di espansione nei mercati internazionali.\r

In questo contesto, TravelJet avrà un ruolo centrale nella gestione delle relazioni commerciali, degli accordi e delle vendite, grazie a una sales force dedicata che lavorerà in stretta sinergia con il team Club del Sole.\r

«Reputiamo che questo accordo sia ricco di aspettative e potenzialità; i mercati esteri segnano numeri molto incoraggianti verso il prodotto open air e Club del Sole ne è capofila in Italia. Siamo estremamente fiduciosi di una risposta molto positiva e veloce da parte dei numerosi player internazionali e contiamo di iniziare già a breve la programmazione 2026 con azioni e strumenti molto mirati e specifici» ha commentato Filippo Bacchini, ceo di TravelJet.\r

«L'operazione si inserisce all'interno di una strategia più ampia di sviluppo del nostro gruppo, volta a consolidare la leadership italiana nel segmento open air estendendo al contempo la riconoscibilità del brand Club del Sole anche al di fuori dei confini nazionali – ha affermato Angelo Cartelli, direttore generale di Club del Sole (nella foto) -. Conferma il nostro impegno nel processo di internazionalizzazione la recente attivazione della prima campagna pubblicitaria sulla tv tedesca. La campagna, focalizzata sulle regioni di Baden e Baviera, è stata progettata in aree strategiche e selezionate per il loro elevato potenziale turistico e la forte affinità con il target di Club del Sole. Per noi è infatti molto importante raggiungere il pubblico tedesco, attento alla qualità, all'autenticità, alla sostenibilità e all'aspetto familiare dell'esperienza di viaggio».\r

","post_title":"Club del Sole spinge sui mercati esteri: al via una nuova partnership con TravelJet","post_date":"2025-06-05T09:47:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1749116868000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491983","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania e Comiso, ha rinnovato l'intero ecosistema digitale, che comprende il portale aeroporto.catania.it, il sito aeroportodicomiso.eu, il sito corporate, la piattaforma di servizi Sac Service e una versione aggiornata dell'app mobile CTAairport, disponibile sia per Android che iOS. \r

\r

Il progetto di trasformazione digitale ha dimostrato immediatamente la sua efficacia durante l'ultima emergenza legata all'eruzione dell'Etna (16-18 febbraio), quando la piattaforma ha gestito un picco straordinario di 91.775 utenti attivi contemporaneamente, con 281.441 visualizzazioni di pagina e 987.329 interazioni totali. Un picco che si è ripetuto nelle giornate del 2 e del 3 giugno, a fronte della nube eruttiva che ha determinato il parziale crollo di uno dei crateri, con oltre 30 mila utenti attivi in 24 ore e un aumento di traffico del 428%.\r

\r

«Questo progetto rappresenta un cambio di paradigma nel modo in cui gli aeroporti regionali si interfacciano con i viaggiatori e gli stakeholder - spiega una nota della Sac -. Abbiamo creato un ecosistema digitale resiliente, capace di fornire informazioni in tempo reale anche durante situazioni di emergenza, quando il flusso di utenti aumenta esponenzialmente».\r

\r

«L'Aeroporto di Catania rappresenta una vera eccellenza del nostro territorio, posizionandosi tra i primissimi in Italia per numero di passeggeri, ed era perciò necessario progettare un servizio digitale che, sia in termini di design, accessibilità e funzionalità, rispondesse alle esigenze e aspettative della sua utenza estremamente variegata» spiega Francesco Bonanno, founder e managing director di The Wave, digital agency con sede a Catania, Palermo e Milano, che ha progettato e realizzato le nuove piattaforme.\r

\r

Un progetto internazionale\r

\r

Il nuovo ecosistema digitale ha registrato un'immediata espansione della sua base utenti a livello internazionale, con un significativo incremento di nuovi utenti provenienti dall'estero. La crescita globale dell’utenza è del 400% dal rilascio dei nuovi siti. La diffusione dell'utilizzo su tutto il territorio nazionale è capillare, da nord a sud, confermando la crescente importanza dello scalo etneo nel panorama aeroportuale italiano.","post_title":"Catania: l'aeroporto è più smart grazie al nuovo ecosistema digitale","post_date":"2025-06-05T09:39:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1749116388000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491967","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La sintesi ideale fra radici italiane - siciliane nello specifico - e standard internazionali: questo l'approccio che ha guidato la totale ristrutturazione del Milan Marriott, storico indirizzo dell'ospitalità meneghina e piena espressione della proprietà della famiglia Russotti, che attraverso Rgh (Russotti Gestioni Hotels) continua a investire nell'ospitalità d'eccellenza.\r

\r

Un intervento radicale firmato dallo studio Spagnulo & Partners ha portato al rinnovo delle 317 camere (180 quelle già pronte, le altre lo saranno per fine anno) e tutte le aree comuni - con un investimento complessivo di 200 mln di euro - secondo un concept minimal chic che combina eleganza sobria e funzionalità. Nuovo smalto anche per gli le aree meeting che sin dalle origini hanno contraddistinto l'offerta della struttura: 3.000 mq complessivi, che rappresentano il più grande spazio congressuale nel centro di Milano. Due sale da 400 mq ciascuna – combinabili per creare un’unica area da 800 mq – si affiancano a 14 sale riunioni, capaci di accogliere eventi aziendali e privati di ogni tipo. Saranno operativi dal prossimo settembre.\r

\r

Massimo risalto poi per l'offerta dedicata alla ristorazione e al tempo libero, che definisce l'idea stessa della struttura e cioè «l'apertura alla città e ai suoi abitanti - spiega il managing director Pippo Russotti -. Con spazi ripensati che siano un invito a utilizzare l'hotel, con i suoi bar e ristorante anche per chi non vi soggiorna. Crediamo in questa città e nel prodotto che stiamo creando e continuiamo a lavorare su questa idea». \r

\r

Ecco quindi la nuova sala “Leonardo”, perno dell'esperienza gastronomica dell’hotel, dove farà capolino la tradizione siciliana - terra d’origine della famiglia Russotti -, con piatti iconici rivisitati in chiave contemporanea. Ci sarà inoltre un nuovo club con drink bar e terrazza sulla strada: il luogo di incontro aperto alla città.\r

\r

Una soluzione che ben risponde alle nuove esigenze dei viaggiatori e intercetta quel target bleisure che è proprio nel radar della struttura milanese: «La ristrutturazione risponde all’evoluzione della città e del viaggiatore sia business sia leisure. Abbiamo voluto trasformare la struttura in un vero e proprio polo nel cuore di Milano, capace di accogliere grandi eventi ma anche di offrire un’esperienza di soggiorno rinnovata, con camere dal design innovativo e contemporaneo. Il nostro obiettivo è quello di creare un punto di riferimento non solo per chi viaggia per lavoro, ma anche per chi cerca un soggiorno di qualità in una Milano sempre più internazionale e dinamica».\r

\r

La struttura di via Washington «è stato il primo albergo a marchio Marriott in Italia - ricorda Russotti -, quando in Europa erano poco più di una quindicina». L'hotel, aperto l'8 settembre 1994 come Ramada, è infatti passato sotto il marchio Marriott nel 1998, successivamente all'acquisizione del brand da parte del colosso americano. \r

\r

[gallery ids=\"491969,491974,491973,491971,491972,491975\"]\r

\r

","post_title":"Milan Marriott: totale ristrutturazione fra tradizione, innovazione e apertura alla città","post_date":"2025-06-05T08:55:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1749113705000]}]}}