Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura all’Itb di Berlino «E’ stato difficile, sia per Brescia che per Bergamo, superare momenti difficili come quelli della pandemia, ma una volta che siamo riusciti ad andare avanti abbiamo puntato a una nuova consapevolezza che si è concretizzata nella scelta di Brescia e Bergamo Capitale della cultura 2023 – così inizia Manuel Gabriele, direttore Visit Brescia, presentando il progetto all’Itb di Berlino-. Anche la nomina è stata fatta dal governo con largo anticipo rispetto al solito, grazie alla bontà del progetto, e all’idea di fratellanza insita nel progetto stesso. E’ stato anche un riconoscimento per le due città. «Il progetto che è stato presentato parla della città illuminata che è il cuore di tutto il progetto. Ed è un’idea che non si esaurisce nel 2023 ma che vede un forma di progressione nel tempo attraverso quattro filoni. Il primo è la città dei tesori nascosti. Da quest’anno saranno promossi i luoghi di arte e cultura unici in Italia. Città matura che prevede un nuovo modo di pensare le due città, un percorso verde di paesaggistica che si espleta in un cammino nuovo fra Bergamo a Brescia. Inoltre voglio segnalare la ciclovia che unisce le due città. Gli altri due filoni si chiamano La città che inventa e La città cultura. Nel primo caso si parla di innovazione. mentre per la cultura si è pensato ad un vero e proprio ripensamento degli eventi. per cui il luogo non è più pensato per il turista ma per il cittadino e quindi diventa attrattivo per il turista». «Per questo invito tutti a venire nella Capitale italiana della cultura per scoprire una dimensione sul serio unica»

