Bene le spiagge italiane. Previsto sciopero balneari. Sarcasmo di Ft e Le Monde (che hanno ragione) Spiagge prese d’assalto dai turisti stranieri che apprezzano sempre di più il connubio tra le bellezze delle nostre coste e delle città d’arte, facendo incrementare il numero degli arrivi. Fin qui le cose positive. Ora passiamo a quelle negative: la mobilitazione dei balneari che preannunciano uno “sciopero” di due ore degli ombrelloni per il prossimo 9 agosto. Ma andiamo per gradi. Le destinazioni marine che si confermano anche per l’estate 2024 le più richieste, con un aumento delle prenotazioni della clientela domestica del +1,5% e di quelle della componente straniera, che registra addirittura un +6,3% rispetto allo scorso anno, calcola l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi. Una crescita che incrementa dunque l’afflusso di denaro fresco: oltre sei miliardi e mezzo di euro. Tanto spenderanno gli stranieri che ad agosto affolleranno città e borghi d’arte, spiagge e montagne del nostro Paese prevede un’ indagine di Cna Turismo e Commercio. I turisti provenienti d’oltreconfine dovrebbero assicurare nel complesso 39 milioni di pernottamenti, con una crescita di 2,7 milioni (+7,5%) rispetto all’anno scorso. Sciopero Il clima positivo è incrinato dallo scontento dei balneari che preannunciano ‘scioperi’ degli ombrelloni su tutto il litorale italiano ad agosto. Gli ombrelloni saranno aperti con due ore di ritardo sulle spiagge italiane il prossimo 9 agosto, quando i balneari di Fipe Confcommercio e di Fiba Confesercenti adotteranno questa forma di mobilitazione per accendere i riflettori sulla irrisolta questione delle concessioni. La protesta sarà preceduta, il giorno prima, dalla comunicazione in tutte le strutture dei concessionari di una lettera in cui gli operatori del settore denunciano “la situazione paradossale” in cui si trovano a fronte delle incertezze sul loro destino e puntano il dito sulla “ignavia della politica” . Ft e Le Monde Poi se la prima protesta non basterà, dopo 10 giorni il ritardo nell’apertura delle attrezzature sulle spiagge sarà di 4 ore e dopo ancora potrebbe verificarsi un’ulteriore “serrata” di 6-8 ore a fine agosto. “Sono due anni che il governo non fa nulla” protesta il presidente del Sindacato Italiano Balneari, Antonio Capacchione. La protesta è presa di mira dal Financial Times: “Minacciano di interrompere il lavoro” per proteggere “concessioni redditizie” commenta il quotidiano della City. Anche Le Monde però si interessa dei litorali italiani e dei loro gestori “ben decisi a preservare questo business tipicamente italiano”. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472603 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il noleggio, un settore che continua a crescere con un totale di 1,3 milioni di veicoli in circolazione, guida la transizione energetica: nel 2023, il 34% dei nuovi veicoli elettrici e il 63% dei veicoli ibridi plug-in sono stati immatricolati per essere noleggiati. Una soluzione flessibile per il turismo in Italia – cresciuto del 30% nell’ultimo anno rispetto al 2022 - ma anche per il settore business che ha registrato nel 2023 un incremento del 25%, con 40 milioni di viaggi per lavoro (fonte dati: Aniasa - Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital). Ed è in parallelo a questi dati che corre il rapporto tra Noleggiare e Silla Industries, due eccellenze italiane nel settore della mobilità e del viaggiare elettrico, oggi sempre più facile. Pluriennale è l’impegno verso la sostenibilità ambientale dell’azienda veronese, punto di riferimento in Italia nel settore del renting con la sua offerta flessibile e che negli ultimi anni ha abbracciato una mobilità sempre più green arricchendo la sua flotta con modelli elettrici a zero emissioni. Con le sue 59 sedi in tutta Italia, nelle principali località turistiche, ma anche nelle città cuore del business come Milano, Roma, Torino, Noleggiare è attiva dal 2006 e offre a privati e aziende soluzioni di mobilità all’avanguardia e di alta qualità per un’esperienza di noleggio innovativa, affidabile e personalizzata. “Abbiamo in mente di rafforzare la nostra offerta elettrica in ogni filiale: oggi abbiamo superato i 40 caricatori installati con Silla Industries, un partner che riflette il nostro impegno concreto verso una mobilità sostenibile. Negli ultimi anni, abbiamo introdotto quasi 400 veicoli completamente elettrici a zero emissioni che attualmente rappresentano una quota crescente della nostra flotta”, commenta Giuseppe Schenal, emobility e luxury vehicles manager di Noleggiare, con un ruolo strategico nella gestione di tutti i veicoli a propulsione elettrica e ibrida. “L'innovazione è un elemento chiave della crescita aziendale che ci vede impegnati anche in nuovi progetti e tecnologie per migliorare i servizi e nel fornire soluzioni di mobilità all’avanguardia volti a tutelare l’ambiente”. “Questa collaborazione, che cresce settimana dopo settimana da un anno e mezzo a questa parte dimostra quanto l’evoluzione della mobilità elettrica e del suo gradimento nel nostro Paese sia reale e come sistemi di ricarica più facili e accessibili possano fare la differenza” aggiunge Alberto Stecca, ceo di Silla Industries. “Da sempre crediamo che il futuro della mobilità sia elettrico e il rapporto con Noleggiare è un acceleratore del percorso di transizione energetica per costruire un mondo più verde e sostenibile per tutti." Oggi, la collaborazione vede oltre 40 colonnine Prism a disposizione di Noleggiare, in 15 sedi dislocate sul territorio italiano. Le caratteristiche innovative di Prism offrono una gestione efficiente delle ricariche e consentono un facile conteggio dei costi: in questo modo, Noleggiare ha la garanzia di registrare e valorizzare ogni singola sessione di ricarica per procedere al saldo delle spese di consumo al momento della riconsegna del veicolo. Sarcasmo di Ft e Le Monde (che hanno ragione) [post_date] => 2024-07-31T12:47:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722430067000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472596 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hertz ha annunciato una partnership con Verra Mobility Corporation, fornitore di soluzioni tecnologiche per la mobilità intelligente, per offrire ai suoi clienti in Italia il pagamento elettronico dei pedaggi. PlatePass, il servizio di gestione dei pedaggi fornito da Verra Mobility, consente di pagare il pedaggi in modo più sicuro, veloce e facile che è già disponibile in 10 punti di noleggio Hertz in quattro città italiane: Milano, Torino, Bergamo e Genova. L'Italia ha uno dei sistemi autostradali con pedaggio più vasto d'Europa ed è una delle principali destinazioni turistiche del mondo, con un traffico elevato, soprattutto, durante l'alta stagione. Grazie all'attivazione di PlatePass, i clienti possono utilizzare le "corsie preferenziali" dove i pedaggi vengono addebitati elettronicamente senza la necessità di fermarsi o di attendere in lunghe file, consentendo un'esperienza senza barriere più agevole ed ecologica. "Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con Verra Mobility e poter offrire PlatePass in Italia. Il servizio è un valore aggiunto molto apprezzato e gradito dai nostri clienti perché agevola il transito sulle strade a pedaggio e rende più piacevoli gli spostamenti soprattutto nell’alta stagione e durante i fine settimana. Il pagamento del pedaggio può rappresentare una scocciatura soprattutto quando si guida in posti non conosciuti, specialmente all'estero. Hertz è molto attenta allo sviluppo tecnologico e pronta ad adottare soluzioni sempre nuove che, abbinate al servizio premium che offriamo, possano rendere l’esperienza di noleggio dei nostri Ospiti semplice e piacevole", ha dichiarato Massimiliano Archiapatti, ad di Hertz Italia e vice president operations Europe. [post_title] => Hertz presenta PlatePass per il pagamento elettronico dei pedaggi [post_date] => 2024-07-31T11:56:41+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722427001000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472588 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nell'anno che celebra le radici italiane nel mondo, Ita Airways e la Farnesina fanno coppia e siglano una convenzione ad hoc che prevede tariffe agevolate per gli italiani residenti all'estero. "La firma di questa convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è volta a promuovere il “Turismo delle Radici” – ha dichiarato Antonino Turicchi, presidente della compagnia aerea - e non solo rafforza i legami tra gli italiani residenti all'estero e la loro terra d'origine, ma offre anche vantaggi concreti per riscoprire le proprie radici. Ita supporta così un progetto significativo per garantire la connettività di tutte le comunità italiane, destinato a valorizzare il patrimonio culturale e storico del nostro Paese su scala globale, grazie al nostro network internazionale e intercontinentale che conta 41 destinazioni servite, oltre il doppio rispetto alla nostra partenza operativa di ottobre 2021”. “Sin dall’inizio del mio mandato ho voluto rafforzare il legame con le comunità italiane all’estero, ma anche i servizi ad essi dedicati, per incentivarne il turismo in Italia, alla scoperta dei luoghi di origine dei loro avi - ha commentato Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri -. Le agevolazioni che saranno offerte da Ita Airways rappresentano una dimostrazione del forte legame del tessuto produttivo italiano con i connazionali e gli italo-discendenti nel mondo”. Negoziata nel quadro del programma “Italea Card”, noto anche come “Passaporto delle radici”, la convenzione offrirà a italiani e italo-discendenti nel mondo tariffe agevolate sull’acquisto di biglietti aerei. Gli utenti potranno accedere alle tariffe agevolate attraverso il sito italeacard.com, ove verrà inserito un apposito riquadro che rimanderà alla pagina dell’offerta sul sito della compagnia. La Convenzione consente inoltre di avviare attività promozionali congiunte tra Farnesina e Ita Airways, in modo da aumentare la visibilità delle iniziative legate al Turismo delle radici. [post_title] => Intesa Ita Airways e Farnesina sul turismo delle radici: tariffe speciali per italiani all'estero [post_date] => 2024-07-31T11:32:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722425549000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472575 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visit Finland promuove le spiagge segrete per un viaggio Coast to Coast alla scoperta del Paese più felice del mondo. Spiagge incontaminate con sabbia finissima e acque cristalline, lontane dalle folle, accessibili senza stress anche in alta stagione. La Finlandia, con le sue spiagge senza fine e i laghi più grandi d’Europa è la destinazione ideale per sfuggire al caldo e alla folla di turisti che popola le mete balneari più battute nel periodo estivo. Per chi dunque è alla ricerca di una meta originale per una vacanza last minute, Visit Finland ha selezionato le migliori spiagge e località finlandesi che permettono di non rinunciare al mare, al relax e agli sport acquatici e non solo. Infinite distese di sabbia, sentieri di legno e dune dalle forme curiose plasmate dal vento sono i tratti distintivi di Yyteri, la spiaggia più lunga dei Paesi Nordici. Con un centro benessere, un hotel e persino un campo da golf, la spiaggia di Yyteri a Pori fa parte di una riserva naturale riconosciuta a livello internazionale, insignita della Bandiera Blu. Oltre a rilassarsi su queste spiagge adatte alle famiglie, è possibile praticare numerose altre attività, tra cui surf, paddle e persino bird watching. Perfino in Lapponia, in particolare a Ylläs, si trovano alcune delle spiagge più belle della Finlandia in cui è possibile fare delle nuotate indimenticabili immergendosi nelle acque artiche sotto il sole di mezzanotte. Durante l'estate, quando il sole non tramonta mai, è il momento migliore per fare il bagno di mezzanotte. Con un po' di fortuna si può anche avere una renna come compagna di nuoto. A due passi dalla città di Turku, questa pittoresca cittadina è una delle località estive più belle della Finlandia. Con il suo delizioso porticciolo animato da barche a vela e il centro storico ricco di case in legno colorate che ospitano negozietti artigianali e locali accoglienti, Naantali è il luogo ideale in cui godersi una vacanza rilassante. Da qui è possibile fare passeggiate incantevoli seguendo uno dei tanti sentieri immersi nella natura, ma anche island hopping, gite in barca e escursioni in kayak. Da non perdere assolutamente: Kultaranta, la residenza estiva del presidente finlandese, e per le famiglie una visita al magico parco tematico dei Mumin sull'isola di Kailo. Infine, per i foodlovers questo piccolo centro è la meta ideale: la promenade sul mare, infatti, è costellata da piccoli locali e ristorantini eccellenti, tra cui Amandis dove è possibile assaporare il miglior waffle della Finlandia. A soli 10 minuti da Helsinki, Pihlajasaari è un'isola molto apprezzata per trascorrere una piacevole giornata estiva in riva al mare. L'isola è famosa per le sue pittoresche spiagge sabbiose e rocciose, perfette per gli amanti della tintarella e del nuoto. Su Läntinen Pihlajasaari si trova un boschetto protetto, incastonato tra le rocce, ma anche verdi prati e numerosissime specie di uccelli. Un buon modo per esplorare la natura e la storia dell'isola è il sentiero naturalistico di due chilometri. Quest'isola è la meta perfetta per i picnic, ma anche per gustare le prelibatezze del ristorante Pihlajasaari. [post_title] => Finlandia, spiagge segrete per un viaggio coast to coast [post_date] => 2024-07-31T10:32:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722421961000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472483 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Madernassa, Ristorante & Resort è situato nella regione delle Langhe del Roero, nel piccolo borgo di Guarene, a due passi da Alba. La sua missione, nel corso degli anni, è stata sempre di percorrere la strada dell’eco-sostenibilità nel rispetto della biodiversità che punta alla conservazione del prezioso patrimonio delle piante ed erbe alimentari. Dalla piscina alle camere, dal giardino delle erbe aromatiche al frutteto, in ogni area della Madernassa un occhio di riguardo sarà riservato all’ambiente. «Chi ci conosce sa bene quanto la nostra famiglia sia sensibile e vicina a tematiche ambientali - spiega Ivan Delpiano CEO e Co-Founder del brand Madernassa - Il termine green è noto da pochi anni ma mi interessavo a questi temi già agli inizi della mia carriera lavorativa. L’obiettivo che ora ci siamo posti, dopo esserci focalizzati su come ottimizzare alcuni aspetti del ristorante, è quello di apportare alcune ulteriori accortezze e interventi strutturali per ridurre l’impatto ambientale dell’intero resort, sviluppando progetti di biodiversità, con benefici positivi per noi e per l’intera collettività». E’ un progetto condiviso che si aggiunge al costante impegno nella ricerca dell’unicità esperienziale da far vivere agli ospiti del resort. «Per permettere ai nostri ospiti di vivere l’esperienza totalizzante a contatto con la natura - aggiunge Delpiano - oltre a tutte le altre iniziative, stiamo completando l’ampio parco di oltre 25.000 mq che circonda il Resort con l’accrescimento dell’area boschiva didattica, al cui interno saranno presenti due laghetti, querce, carpini, gelsi, cespugli di nocciolo selvatico e tante essenze autoctone». Situato nel perimetro di un antico cascinale, la Madernassa è stata ristrutturata nel 2003 con una particolare attenzione al mantenimento del passato agricolo e dell’eredità contadina: dal 2016 qui si coniugano la tradizione con le più attuali tecniche di ricerca e produzione nel rispetto dell’ambiente a iniziare dal solo utilizzo di fonti rinnovabili, una scelta importante e premiante. Dal 1° gennaio 2021 l’energia elettrica utilizzata dall’intera struttura proviene esclusivamente da fonti rinnovabili ed è certificata da Garanzia di Origine (GO). L’intera energia richiesta è generata da impianti capaci di convertire l’energia solare ed eolica in elettrica. A La Madernassa è possibile scegliere, quando ci si accomoda al tavolo, fra più tipologie di acqua differenti, una selezione che tiene in gran conto le acque italiane a basso impatto ambientale. Ciò che distingue l’insegna e la struttura è l’onnipresente proposta di un prodotto locale, scelta che implica una riduzione dell’inquinamento provocato dal trasporto della stessa. Non solo, è stato scelto di diminuire l’utilizzo di prodotti confezionati in plastica, preferendo quelli presentati in vetro o in alluminio. Con l’obiettivo di rendere efficiente anche il contenimento della temperatura e il riscaldamento, la scelta del Ristorante & Resort La Madernassa è stata quella di installare, anche nell’area Garden, serramenti a taglio termico, capaci di isolare in modo più efficiente l’ambiente sia d’estate che d’inverno. Sulla stessa linea anche la scelta delle caldaie e pompe di calore. Molteplici sono gli interventi già effettuati, o in previsione di esserlo, negli ambienti più strettamente connessi al Ristorante 1 stella Michelin La Madernassa. Nella vigna, la sostituzione dei sostegni in plastica con equivalenti in acciaio e dei pali in cemento con canne di bambù e la variante in legno ha consentito il cambio dell’organizzazione strutturale dell’area, che già si era finora distinta per la produzione in regime biologico. La novità più grande, però, è rappresentata dalla creazione di un bosco autoctono, composto da piante di alto fusto, cespugli e erbe edibili, con la triplice funzione di diminuire la presenza di CO2 nell’atmosfera, aumentare la produzione di O2 e coltivare essenze utili per la cucina del ristorante. «Il bosco sta crescendo nella parte sommitale della struttura, dove in precedenza vi era un frutteto di albicocche, e conterrà al suo interno due laghetti, querce, carpini, olmi e cespugli di nocciolo selvatico biancospino - continua Ivan Delpiano - Per ora non ci saranno tavoli, ma sentieri con panche in legno e pietra, per permettere ai clienti di vivere l’esperienza totalizzante a contatto con la natura». La Madernassa è circondata dal verde di un grande bio parco e offre la particolarità di rilassarsi dentro un’antica dimora storica completamente ristrutturata con la disponibilità di camere in stile rustico dotate di ogni comfort. Il resort dispone di piscina panoramica esterna, Spa con trattamenti personalizzati, numerosissime attività da svolgersi all’aria aperta, come la ricerca del tartufo, o all’interno della struttura, dalle visite in cantina sino ai workshop legati al ristorante, uno dei fiori all’occhiello de la Madernassa. Insignito della stella Michelin, la cucina è capitanata dallo chef Giuseppe D’Errico. [post_title] => La Madernassa, il Resort nelle Langhe del Roero sempre più eco-sostenibile [post_date] => 2024-07-31T09:10:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722417004000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472565 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Oman e fiordi della penisola del Musandam la nuova, ambiziosa sfida di Giver Viaggi e Crociere: una proposta inedita per l'operatore che quest'anno compie 75 anni di attività, sviluppata negli ultimi 12 mesi dalla pm Il Grande Nord Cristina Ferrando in collaborazione e con il supporto del Ministero della Cultura e del Turismo del Sultanato dell’Oman e Turkish Airlines. La programmazione include tre proposte di viaggio esclusive Giver con accompagnatore esperto di lingua italiana, declinate in un catalogo di 12 pagine già disponibile online e in distribuzione nelle agenzie di viaggi a partire dal mese di settembre. Gli itinerari "sono realizzati secondo lo stile Giver e pensati per dare ai nostri clienti più affezionati la possibilità di viaggiare per altre destinazioni ritrovando la formula vincente che da sempre ci contraddistingue: tour esclusivi per piccoli gruppi con i nostri accompagnatori esperti - afferma Ferrando -. Un focus particolare del prodotto saranno i fiordi della penisola di Musandam, un angolo incontaminato dell’Oman che richiama idealmente gli scenari della Norvegia, destinazione regina della proposta turistica di Giver.” “Con questa novità ci rivolgiamo alle agenzie nostre partner con possibilità di vendere in esclusiva le singole partenze con le nostre ottime condizioni gruppo - aggiunge Giorgia Paciotta, responsabile commerciale del to -. Il numero contenuto di passeggeri per ciascuna partenza offre la garanzia di un viaggio curato in ogni aspetto per visitare i fiordi del nord nella penisola del Musandam, una zona turisticamente meno conosciuta dell’Oman, oltre ad un tour classico che si svolge attraverso il deserto, il mare e le oasi di montagna". Nel dettaglio, le proposte, che prevedono voli con Turkish Airlines da Milano e da Roma, sono: Tris d'Oriente, Oman, fiordi di Musandam e Dubai, tour di 7 giorni, massimo 15 partecipanti (partenze 28 dicembre 2024, 16 gennaio 2025, 13 e 27 febbraio 2025, 6 e 20 marzo 2025, 10 e 24 aprile 2025). Oman, navigazione nei fiordi del deserto e Dubai: tour di 9 giorni, massimo 10 partecipanti (partenze: 30 gennaio 2025, 21 febbraio 2025, 28 marzo 2025, 18 aprile 2025). Oman Classico, tra storia e natura: tour di 9 giorni, massimo 15 partecipanti (partenze: 18 novembre 2024, 6 gennaio 2025, 17 febbraio 2025, 10 marzo 2025, 21 aprile 2025). [post_title] => Debutta con tre tour l'Oman firmato Giver: catalogo già online e nelle agenzie da settembre [post_date] => 2024-07-31T08:55:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722416144000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472522 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Più di 36 milioni di valigie lo scorso anno sono state perse, danneggiate o consegnate in ritardo. Un incubo per chi si sposta in aereo e non sorprende vedere come anche in Italia sempre più vacanzieri cerchino di tutelarsi con una polizza viaggio. È quanto emerge dall’analisi di Facile.it, sottolineando che, a giugno 2024, la richiesta di questi prodotti assicurativi è aumentata del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Naturalmente le polizze viaggio tutelano gli assicurati da una vasta serie di imprevisti che possono rovinare una vacanza, tra cui anche lo smarrimento, il furto, o la ritardata consegna dei bagagli. In casi come questi l’assicurazione interviene non solo rimborsando il valore dei beni contenuti, ma anche coprendo le spese sostenute per acquisti di prima necessità. L’assicurazione smarrimento bagagli è una copertura che normalmente viene proposta come estensione della tradizionale polizza viaggio e tutela l’assicurato sia in caso di smarrimento, danneggiamento o ritardata consegna delle valigie da parte del vettore aereo, sia in caso di furto bagagli durante la vacanza. [post_title] => Durante lo scorso anno 36 milioni di valige sono state perse o danneggiate [post_date] => 2024-07-30T11:37:34+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722339454000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un investimento fra innovazione e flessibilità quello alla base del nuovo accordo che Club del Sole ha siglato con Takyon, startup italiana che ha introdotto per la prima volta sul mercato la rivendibilità delle prenotazioni non rimborsabili attraverso la trasformazione delle stesse in beni digitali (Nft). In base all'intesa le strutture Club del Sole possono proporre, tramite i propri sistemi di booking, prenotazioni tokenizzate su blockchain che possono essere rivendute dai clienti direttamente sulla piattaforma Takyon, garantendo loro maggiore flessibilità. “Per noi un accordo con uno dei gruppi di villaggi più rinomati in Italia significa estendere i benefici della nostra soluzione a un pubblico più ampio, proponendola tra gli altri anche a famiglie con figli - spiega Antonio Picozzi, ceo e founder di Takyon -: coi bambini l’imprevisto è dietro l’angolo, e grazie alla possibilità di rivendere la prenotazione garantiamo maggior flessibilità anche a chi fatica di più a pianificare i dettagli di una vacanza”. [caption id="attachment_472518" align="alignleft" width="300"] Il founding team Takyon[/caption] Angelo E. Cartelli, Direttore Generale di Club del Sole ha dichiarato: “Con Takyon condividiamo la vocazione per l'innovazione e l’attenzione al tema della flessibilità, molto sentito dai clienti che scelgono il nostro modello di vacanza “Full Life Holidays”, formula che vede, per la prima volta, valori che sembrerebbero antitetici – come comfort e natura, flessibilità e libertà – coesistere armoniosamente per un’esperienza senza eguali. La vacanza “Full Life” è flessibile in quanto il cliente ha la massima libertà nella scelta della propria soluzione abitativa, alla quale può aggiungere o meno, senza alcun vincolo, tutti gli altri servizi presenti nei villaggi: dalla spiaggia al Food & Beverage, dalle esperienze sul territorio alle attività per gli amici a quattro zampe. Inoltre, collaborare con una start-up fortemente vocata a tecnologia e digitalizzazione riflette il nostro impegno a essere sempre più orientati alle esigenze del viaggiatore contemporaneo ed innovare i processi tecnologici per migliorarne l’esperienza di vacanza, dal momento della prenotazione al ritorno a casa”. [post_title] => Club del Sole in partnership con Takyon per vacanze più smart e flessibili [post_date] => 2024-07-30T11:27:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722338866000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bene le spiagge italiane" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":24,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3776,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il noleggio, un settore che continua a crescere con un totale di 1,3 milioni di veicoli in circolazione, guida la transizione energetica: nel 2023, il 34% dei nuovi veicoli elettrici e il 63% dei veicoli ibridi plug-in sono stati immatricolati per essere noleggiati. Una soluzione flessibile per il turismo in Italia – cresciuto del 30% nell’ultimo anno rispetto al 2022 - ma anche per il settore business che ha registrato nel 2023 un incremento del 25%, con 40 milioni di viaggi per lavoro (fonte dati: Aniasa - Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital).\r

\r

Ed è in parallelo a questi dati che corre il rapporto tra Noleggiare e Silla Industries, due eccellenze italiane nel settore della mobilità e del viaggiare elettrico, oggi sempre più facile. Pluriennale è l’impegno verso la sostenibilità ambientale dell’azienda veronese, punto di riferimento in Italia nel settore del renting con la sua offerta flessibile e che negli ultimi anni ha abbracciato una mobilità sempre più green arricchendo la sua flotta con modelli elettrici a zero emissioni. Con le sue 59 sedi in tutta Italia, nelle principali località turistiche, ma anche nelle città cuore del business come Milano, Roma, Torino, Noleggiare è attiva dal 2006 e offre a privati e aziende soluzioni di mobilità all’avanguardia e di alta qualità per un’esperienza di noleggio innovativa, affidabile e personalizzata.\r

\r

“Abbiamo in mente di rafforzare la nostra offerta elettrica in ogni filiale: oggi abbiamo superato i 40 caricatori installati con Silla Industries, un partner che riflette il nostro impegno concreto verso una mobilità sostenibile. Negli ultimi anni, abbiamo introdotto quasi 400 veicoli completamente elettrici a zero emissioni che attualmente rappresentano una quota crescente della nostra flotta”, commenta Giuseppe Schenal, emobility e luxury vehicles manager di Noleggiare, con un ruolo strategico nella gestione di tutti i veicoli a propulsione elettrica e ibrida. “L'innovazione è un elemento chiave della crescita aziendale che ci vede impegnati anche in nuovi progetti e tecnologie per migliorare i servizi e nel fornire soluzioni di mobilità all’avanguardia volti a tutelare l’ambiente”.\r

\r

“Questa collaborazione, che cresce settimana dopo settimana da un anno e mezzo a questa parte dimostra quanto l’evoluzione della mobilità elettrica e del suo gradimento nel nostro Paese sia reale e come sistemi di ricarica più facili e accessibili possano fare la differenza” aggiunge Alberto Stecca, ceo di Silla Industries. “Da sempre crediamo che il futuro della mobilità sia elettrico e il rapporto con Noleggiare è un acceleratore del percorso di transizione energetica per costruire un mondo più verde e sostenibile per tutti.\"\r

\r

Oggi, la collaborazione vede oltre 40 colonnine Prism a disposizione di Noleggiare, in 15 sedi dislocate sul territorio italiano. Le caratteristiche innovative di Prism offrono una gestione efficiente delle ricariche e consentono un facile conteggio dei costi: in questo modo, Noleggiare ha la garanzia di registrare e valorizzare ogni singola sessione di ricarica per procedere al saldo delle spese di consumo al momento della riconsegna del veicolo.","post_title":"Noleggiare, accordo con Silla Industries per le ricariche elettriche","post_date":"2024-07-31T13:44:22+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722433462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spiagge prese d'assalto dai turisti stranieri che apprezzano sempre di più il connubio tra le bellezze delle nostre coste e delle città d'arte, facendo incrementare il numero degli arrivi. Fin qui le cose positive. Ora passiamo a quelle negative: la mobilitazione dei balneari che preannunciano uno \"sciopero\" di due ore degli ombrelloni per il prossimo 9 agosto. \r

\r

Ma andiamo per gradi. Le destinazioni marine che si confermano anche per l'estate 2024 le più richieste, con un aumento delle prenotazioni della clientela domestica del +1,5% e di quelle della componente straniera, che registra addirittura un +6,3% rispetto allo scorso anno, calcola l'Associazione Italiana Confindustria Alberghi.\r

\r

Una crescita che incrementa dunque l'afflusso di denaro fresco: oltre sei miliardi e mezzo di euro. Tanto spenderanno gli stranieri che ad agosto affolleranno città e borghi d'arte, spiagge e montagne del nostro Paese prevede un' indagine di Cna Turismo e Commercio. I turisti provenienti d'oltreconfine dovrebbero assicurare nel complesso 39 milioni di pernottamenti, con una crescita di 2,7 milioni (+7,5%) rispetto all'anno scorso. \r

Sciopero\r

Il clima positivo è incrinato dallo scontento dei balneari che preannunciano 'scioperi' degli ombrelloni su tutto il litorale italiano ad agosto. Gli ombrelloni saranno aperti con due ore di ritardo sulle spiagge italiane il prossimo 9 agosto, quando i balneari di Fipe Confcommercio e di Fiba Confesercenti adotteranno questa forma di mobilitazione per accendere i riflettori sulla irrisolta questione delle concessioni.\r

\r

La protesta sarà preceduta, il giorno prima, dalla comunicazione in tutte le strutture dei concessionari di una lettera in cui gli operatori del settore denunciano \"la situazione paradossale\" in cui si trovano a fronte delle incertezze sul loro destino e puntano il dito sulla \"ignavia della politica\" .\r

Ft e Le Monde\r

Poi se la prima protesta non basterà, dopo 10 giorni il ritardo nell'apertura delle attrezzature sulle spiagge sarà di 4 ore e dopo ancora potrebbe verificarsi un'ulteriore \"serrata\" di 6-8 ore a fine agosto. \"Sono due anni che il governo non fa nulla\" protesta il presidente del Sindacato Italiano Balneari, Antonio Capacchione. La protesta è presa di mira dal Financial Times: \"Minacciano di interrompere il lavoro\" per proteggere \"concessioni redditizie\" commenta il quotidiano della City. Anche Le Monde però si interessa dei litorali italiani e dei loro gestori \"ben decisi a preservare questo business tipicamente italiano\".","post_title":"Bene le spiagge italiane. Previsto sciopero balneari. Sarcasmo di Ft e Le Monde (che hanno ragione)","post_date":"2024-07-31T12:47:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722430067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472596","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Hertz ha annunciato una partnership con Verra Mobility Corporation, fornitore di soluzioni tecnologiche per la mobilità intelligente, per offrire ai suoi clienti in Italia il pagamento elettronico dei pedaggi. PlatePass, il servizio di gestione dei pedaggi fornito da Verra Mobility, consente di pagare il pedaggi in modo più sicuro, veloce e facile che è già disponibile in 10 punti di noleggio Hertz in quattro città italiane: Milano, Torino, Bergamo e Genova.\r

L'Italia ha uno dei sistemi autostradali con pedaggio più vasto d'Europa ed è una delle principali destinazioni turistiche del mondo, con un traffico elevato, soprattutto, durante l'alta stagione. Grazie all'attivazione di PlatePass, i clienti possono utilizzare le \"corsie preferenziali\" dove i pedaggi vengono addebitati elettronicamente senza la necessità di fermarsi o di attendere in lunghe file, consentendo un'esperienza senza barriere più agevole ed ecologica.\r

\"Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con Verra Mobility e poter offrire PlatePass in Italia. Il servizio è un valore aggiunto molto apprezzato e gradito dai nostri clienti perché agevola il transito sulle strade a pedaggio e rende più piacevoli gli spostamenti soprattutto nell’alta stagione e durante i fine settimana. Il pagamento del pedaggio può rappresentare una scocciatura soprattutto quando si guida in posti non conosciuti, specialmente all'estero. Hertz è molto attenta allo sviluppo tecnologico e pronta ad adottare soluzioni sempre nuove che, abbinate al servizio premium che offriamo, possano rendere l’esperienza di noleggio dei nostri Ospiti semplice e piacevole\", ha dichiarato Massimiliano Archiapatti, ad di Hertz Italia e vice president operations Europe.\r

\r

","post_title":"Hertz presenta PlatePass per il pagamento elettronico dei pedaggi","post_date":"2024-07-31T11:56:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722427001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472588","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nell'anno che celebra le radici italiane nel mondo, Ita Airways e la Farnesina fanno coppia e siglano una convenzione ad hoc che prevede tariffe agevolate per gli italiani residenti all'estero. \r

\"La firma di questa convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è volta a promuovere il “Turismo delle Radici” – ha dichiarato Antonino Turicchi, presidente della compagnia aerea - e non solo rafforza i legami tra gli italiani residenti all'estero e la loro terra d'origine, ma offre anche vantaggi concreti per riscoprire le proprie radici. Ita supporta così un progetto significativo per garantire la connettività di tutte le comunità italiane, destinato a valorizzare il patrimonio culturale e storico del nostro Paese su scala globale, grazie al nostro network internazionale e intercontinentale che conta 41 destinazioni servite, oltre il doppio rispetto alla nostra partenza operativa di ottobre 2021”.\r

“Sin dall’inizio del mio mandato ho voluto rafforzare il legame con le comunità italiane all’estero, ma anche i servizi ad essi dedicati, per incentivarne il turismo in Italia, alla scoperta dei luoghi di origine dei loro avi - ha commentato Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri -. Le agevolazioni che saranno offerte da Ita Airways rappresentano una dimostrazione del forte legame del tessuto produttivo italiano con i connazionali e gli italo-discendenti nel mondo”.\r

Negoziata nel quadro del programma “Italea Card”, noto anche come “Passaporto delle radici”, la convenzione offrirà a italiani e italo-discendenti nel mondo tariffe agevolate sull’acquisto di biglietti aerei. Gli utenti potranno accedere alle tariffe agevolate attraverso il sito italeacard.com, ove verrà inserito un apposito riquadro che rimanderà alla pagina dell’offerta sul sito della compagnia.\r

La Convenzione consente inoltre di avviare attività promozionali congiunte tra Farnesina e Ita Airways, in modo da aumentare la visibilità delle iniziative legate al Turismo delle radici.","post_title":"Intesa Ita Airways e Farnesina sul turismo delle radici: tariffe speciali per italiani all'estero","post_date":"2024-07-31T11:32:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722425549000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472575","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Finland promuove le spiagge segrete per un viaggio Coast to Coast alla scoperta del Paese più felice del mondo.\r

\r

Spiagge incontaminate con sabbia finissima e acque cristalline, lontane dalle folle, accessibili senza stress anche in alta stagione.\r

\r

La Finlandia, con le sue spiagge senza fine e i laghi più grandi d’Europa è la destinazione ideale per sfuggire al caldo e alla folla di turisti che popola le mete balneari più battute nel periodo estivo.\r

\r

Per chi dunque è alla ricerca di una meta originale per una vacanza last minute, Visit Finland ha selezionato le migliori spiagge e località finlandesi che permettono di non rinunciare al mare, al relax e agli sport acquatici e non solo.\r

\r

Infinite distese di sabbia, sentieri di legno e dune dalle forme curiose plasmate dal vento sono i tratti distintivi di Yyteri, la spiaggia più lunga dei Paesi Nordici. Con un centro benessere, un hotel e persino un campo da golf, la spiaggia di Yyteri a Pori fa parte di una riserva naturale riconosciuta a livello internazionale, insignita della Bandiera Blu. Oltre a rilassarsi su queste spiagge adatte alle famiglie, è possibile praticare numerose altre attività, tra cui surf, paddle e persino bird watching.\r

\r

Perfino in Lapponia, in particolare a Ylläs, si trovano alcune delle spiagge più belle della Finlandia in cui è possibile fare delle nuotate indimenticabili immergendosi nelle acque artiche sotto il sole di mezzanotte. Durante l'estate, quando il sole non tramonta mai, è il momento migliore per fare il bagno di mezzanotte. Con un po' di fortuna si può anche avere una renna come compagna di nuoto.\r

\r

A due passi dalla città di Turku, questa pittoresca cittadina è una delle località estive più belle della Finlandia. Con il suo delizioso porticciolo animato da barche a vela e il centro storico ricco di case in legno colorate che ospitano negozietti artigianali e locali accoglienti, Naantali è il luogo ideale in cui godersi una vacanza rilassante. Da qui è possibile fare passeggiate incantevoli seguendo uno dei tanti sentieri immersi nella natura, ma anche island hopping, gite in barca e escursioni in kayak. Da non perdere assolutamente: Kultaranta, la residenza estiva del presidente finlandese, e per le famiglie una visita al magico parco tematico dei Mumin sull'isola di Kailo. Infine, per i foodlovers questo piccolo centro è la meta ideale: la promenade sul mare, infatti, è costellata da piccoli locali e ristorantini eccellenti, tra cui Amandis dove è possibile assaporare il miglior waffle della Finlandia.\r

\r

A soli 10 minuti da Helsinki, Pihlajasaari è un'isola molto apprezzata per trascorrere una piacevole giornata estiva in riva al mare. L'isola è famosa per le sue pittoresche spiagge sabbiose e rocciose, perfette per gli amanti della tintarella e del nuoto. Su Läntinen Pihlajasaari si trova un boschetto protetto, incastonato tra le rocce, ma anche verdi prati e numerosissime specie di uccelli. Un buon modo per esplorare la natura e la storia dell'isola è il sentiero naturalistico di due chilometri. Quest'isola è la meta perfetta per i picnic, ma anche per gustare le prelibatezze del ristorante Pihlajasaari.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Finlandia, spiagge segrete per un viaggio coast to coast","post_date":"2024-07-31T10:32:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722421961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472483","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Madernassa, Ristorante & Resort è situato nella regione delle Langhe del Roero, nel piccolo borgo di Guarene, a due passi da Alba.\r

\r

La sua missione, nel corso degli anni, è stata sempre di percorrere la strada dell’eco-sostenibilità nel rispetto della biodiversità che punta alla conservazione del prezioso patrimonio delle piante ed erbe alimentari. \r

\r

Dalla piscina alle camere, dal giardino delle erbe aromatiche al frutteto, in ogni area della Madernassa un occhio di riguardo sarà riservato all’ambiente.\r

\r

«Chi ci conosce sa bene quanto la nostra famiglia sia sensibile e vicina a tematiche ambientali - spiega Ivan Delpiano CEO e Co-Founder del brand Madernassa - Il termine green è noto da pochi anni ma mi interessavo a questi temi già agli inizi della mia carriera lavorativa. L’obiettivo che ora ci siamo posti, dopo esserci focalizzati su come ottimizzare alcuni aspetti del ristorante, è quello di apportare alcune ulteriori accortezze e interventi strutturali per ridurre l’impatto ambientale dell’intero resort, sviluppando progetti di biodiversità, con benefici positivi per noi e per l’intera collettività».\r

\r

E’ un progetto condiviso che si aggiunge al costante impegno nella ricerca dell’unicità esperienziale da far vivere agli ospiti del resort. «Per permettere ai nostri ospiti di vivere l’esperienza totalizzante a contatto con la natura - aggiunge Delpiano - oltre a tutte le altre iniziative, stiamo completando l’ampio parco di oltre 25.000 mq che circonda il Resort con l’accrescimento dell’area boschiva didattica, al cui interno saranno presenti due laghetti, querce, carpini, gelsi, cespugli di nocciolo selvatico e tante essenze autoctone».\r

\r

Situato nel perimetro di un antico cascinale, la Madernassa è stata ristrutturata nel 2003 con una particolare attenzione al mantenimento del passato agricolo e dell’eredità contadina: dal 2016 qui si coniugano la tradizione con le più attuali tecniche di ricerca e produzione nel rispetto dell’ambiente a iniziare dal solo utilizzo di fonti rinnovabili, una scelta importante e premiante. \r

\r

Dal 1° gennaio 2021 l’energia elettrica utilizzata dall’intera struttura proviene esclusivamente da fonti rinnovabili ed è certificata da Garanzia di Origine (GO). L’intera energia richiesta è generata da impianti capaci di convertire l’energia solare ed eolica in elettrica.\r

\r

A La Madernassa è possibile scegliere, quando ci si accomoda al tavolo, fra più tipologie di acqua differenti, una selezione che tiene in gran conto le acque italiane a basso impatto ambientale. Ciò che distingue l’insegna e la struttura è l’onnipresente proposta di un prodotto locale, scelta che implica una riduzione dell’inquinamento provocato dal trasporto della stessa. Non solo, è stato scelto di diminuire l’utilizzo di prodotti confezionati in plastica, preferendo quelli presentati in vetro o in alluminio.\r

\r

\r

\r

Con l’obiettivo di rendere efficiente anche il contenimento della temperatura e il riscaldamento, la scelta del Ristorante & Resort La Madernassa è stata quella di installare, anche nell’area Garden, serramenti a taglio termico, capaci di isolare in modo più efficiente l’ambiente sia d’estate che d’inverno. Sulla stessa linea anche la scelta delle caldaie e pompe di calore.\r

\r

Molteplici sono gli interventi già effettuati, o in previsione di esserlo, negli ambienti più strettamente connessi al Ristorante 1 stella Michelin La Madernassa. Nella vigna, la sostituzione dei sostegni in plastica con equivalenti in acciaio e dei pali in cemento con canne di bambù e la variante in legno ha consentito il cambio dell’organizzazione strutturale dell’area, che già si era finora distinta per la produzione in regime biologico. \r

\r

La novità più grande, però, è rappresentata dalla creazione di un bosco autoctono, composto da piante di alto fusto, cespugli e erbe edibili, con la triplice funzione di diminuire la presenza di CO2 nell’atmosfera, aumentare la produzione di O2 e coltivare essenze utili per la cucina del ristorante.\r

\r

«Il bosco sta crescendo nella parte sommitale della struttura, dove in precedenza vi era un frutteto di albicocche, e conterrà al suo interno due laghetti, querce, carpini, olmi e cespugli di nocciolo selvatico biancospino - continua Ivan Delpiano - Per ora non ci saranno tavoli, ma sentieri con panche in legno e pietra, per permettere ai clienti di vivere l’esperienza totalizzante a contatto con la natura».\r

\r

La Madernassa è circondata dal verde di un grande bio parco e offre la particolarità di rilassarsi dentro un’antica dimora storica completamente ristrutturata con la disponibilità di camere in stile rustico dotate di ogni comfort. Il resort dispone di piscina panoramica esterna, Spa con trattamenti personalizzati, numerosissime attività da svolgersi all’aria aperta, come la ricerca del tartufo, o all’interno della struttura, dalle visite in cantina sino ai workshop legati al ristorante, uno dei fiori all’occhiello de la Madernassa. Insignito della stella Michelin, la cucina è capitanata dallo chef Giuseppe D’Errico.\r

\r

","post_title":"La Madernassa, il Resort nelle Langhe del Roero sempre più eco-sostenibile","post_date":"2024-07-31T09:10:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722417004000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472565","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Si chiama Oman e fiordi della penisola del Musandam la nuova, ambiziosa sfida di Giver Viaggi e Crociere: una proposta inedita per l'operatore che quest'anno compie 75 anni di attività, sviluppata negli ultimi 12 mesi dalla pm Il Grande Nord Cristina Ferrando in collaborazione e con il supporto del Ministero della Cultura e del Turismo del Sultanato dell’Oman e Turkish Airlines.\r

\r

La programmazione include tre proposte di viaggio esclusive Giver con accompagnatore esperto di lingua italiana, declinate in un catalogo di 12 pagine già disponibile online e in distribuzione nelle agenzie di viaggi a partire dal mese di settembre.\r

\r

Gli itinerari \"sono realizzati secondo lo stile Giver e pensati per dare ai nostri clienti più affezionati la possibilità di viaggiare per altre destinazioni ritrovando la formula vincente che da sempre ci contraddistingue: tour esclusivi per piccoli gruppi con i nostri accompagnatori esperti - afferma Ferrando -. Un focus particolare del prodotto saranno i fiordi della penisola di Musandam, un angolo incontaminato dell’Oman che richiama idealmente gli scenari della Norvegia, destinazione regina della proposta turistica di Giver.”\r

\r

“Con questa novità ci rivolgiamo alle agenzie nostre partner con possibilità di vendere in esclusiva le singole partenze con le nostre ottime condizioni gruppo - aggiunge Giorgia Paciotta, responsabile commerciale del to -. Il numero contenuto di passeggeri per ciascuna partenza offre la garanzia di un viaggio curato in ogni aspetto per visitare i fiordi del nord nella penisola del Musandam, una zona turisticamente meno conosciuta dell’Oman, oltre ad un tour classico che si svolge attraverso il deserto, il mare e le oasi di montagna\".\r

\r

Nel dettaglio, le proposte, che prevedono voli con Turkish Airlines da Milano e da Roma, sono: Tris d'Oriente, Oman, fiordi di Musandam e Dubai, tour di 7 giorni, massimo 15 partecipanti (partenze 28 dicembre 2024, 16 gennaio 2025, 13 e 27 febbraio 2025, 6 e 20 marzo 2025, 10 e 24 aprile 2025).\r

\r

Oman, navigazione nei fiordi del deserto e Dubai: tour di 9 giorni, massimo 10 partecipanti (partenze: 30 gennaio 2025, 21 febbraio 2025, 28 marzo 2025, 18 aprile 2025).\r

\r

Oman Classico, tra storia e natura: tour di 9 giorni, massimo 15 partecipanti (partenze: 18 novembre 2024, 6 gennaio 2025, 17 febbraio 2025, 10 marzo 2025, 21 aprile 2025).","post_title":"Debutta con tre tour l'Oman firmato Giver: catalogo già online e nelle agenzie da settembre","post_date":"2024-07-31T08:55:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722416144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Più di 36 milioni di valigie lo scorso anno sono state perse, danneggiate o consegnate in ritardo. Un incubo per chi si sposta in aereo e non sorprende vedere come anche in Italia sempre più vacanzieri cerchino di tutelarsi con una polizza viaggio. È quanto emerge dall’analisi di Facile.it, sottolineando che, a giugno 2024, la richiesta di questi prodotti assicurativi è aumentata del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.\r

\r

Naturalmente le polizze viaggio tutelano gli assicurati da una vasta serie di imprevisti che possono rovinare una vacanza, tra cui anche lo smarrimento, il furto, o la ritardata consegna dei bagagli. In casi come questi l’assicurazione interviene non solo rimborsando il valore dei beni contenuti, ma anche coprendo le spese sostenute per acquisti di prima necessità.\r

\r

L’assicurazione smarrimento bagagli è una copertura che normalmente viene proposta come estensione della tradizionale polizza viaggio e tutela l’assicurato sia in caso di smarrimento, danneggiamento o ritardata consegna delle valigie da parte del vettore aereo, sia in caso di furto bagagli durante la vacanza.","post_title":"Durante lo scorso anno 36 milioni di valige sono state perse o danneggiate","post_date":"2024-07-30T11:37:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722339454000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un investimento fra innovazione e flessibilità quello alla base del nuovo accordo che Club del Sole ha siglato con Takyon, startup italiana che ha introdotto per la prima volta sul mercato la rivendibilità delle prenotazioni non rimborsabili attraverso la trasformazione delle stesse in beni digitali (Nft).\r

In base all'intesa le strutture Club del Sole possono proporre, tramite i propri sistemi di booking, prenotazioni tokenizzate su blockchain che possono essere rivendute dai clienti direttamente sulla piattaforma Takyon, garantendo loro maggiore flessibilità.\r

“Per noi un accordo con uno dei gruppi di villaggi più rinomati in Italia significa estendere i benefici della nostra soluzione a un pubblico più ampio, proponendola tra gli altri anche a famiglie con figli - spiega Antonio Picozzi, ceo e founder di Takyon -: coi bambini l’imprevisto è dietro l’angolo, e grazie alla possibilità di rivendere la prenotazione garantiamo maggior flessibilità anche a chi fatica di più a pianificare i dettagli di una vacanza”.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_472518\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il founding team Takyon[/caption]\r

Angelo E. Cartelli, Direttore Generale di Club del Sole ha dichiarato: “Con Takyon condividiamo la vocazione per l'innovazione e l’attenzione al tema della flessibilità, molto sentito dai clienti che scelgono il nostro modello di vacanza “Full Life Holidays”, formula che vede, per la prima volta, valori che sembrerebbero antitetici – come comfort e natura, flessibilità e libertà – coesistere armoniosamente per un’esperienza senza eguali.\r

La vacanza “Full Life” è flessibile in quanto il cliente ha la massima libertà nella scelta della propria soluzione abitativa, alla quale può aggiungere o meno, senza alcun vincolo, tutti gli altri servizi presenti nei villaggi: dalla spiaggia al Food & Beverage, dalle esperienze sul territorio alle attività per gli amici a quattro zampe. Inoltre, collaborare con una start-up fortemente vocata a tecnologia e digitalizzazione riflette il nostro impegno a essere sempre più orientati alle esigenze del viaggiatore contemporaneo ed innovare i processi tecnologici per migliorarne l’esperienza di vacanza, dal momento della prenotazione al ritorno a casa”.","post_title":"Club del Sole in partnership con Takyon per vacanze più smart e flessibili","post_date":"2024-07-30T11:27:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1722338866000]}]}}