Bankitalia certifica il boom del turismo straniero. Spesi 15,9 miliardi

Gli stranieri tornano in Italia in massa: nei primi sei mesi del 2022 hanno speso 15,9 miliardi di euro, in aumento del 308% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (3,9 mld). Nel confronto con il primo anno della pandemia (6,2 mld), l’incremento è del 155,1%, grazie ai mesi precedenti l’arrivo del covid (gennaio e febbraio).

E’ quanto emerge dalle tabelle della Banca d’Italia che accompagnano l’indagine sul turismo internazionale. La bilancia dei pagamenti turistica mostra che i turisti italiani andati all’estero, nel primo semestre, hanno speso 9 miliardi, in aumento del 142,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (3,7 mld). L’incremento rispetto ai primi sei mesi del 2020, quando gli italiani hanno speso 5,2 miliardi di euro, è invece del 71%. Il saldo risulta positivo per 6,8 miliardi di euro, un valore che è difficile confrontare con l’anno precedente (159 mln) e con il 2020 (935 mln).

Analizzando i trimestri emerge che nei primi tre mesi dell’anno la spesa degli stranieri è stata pari a 5,1 miliardi, a cui si sommano 10,8 miliardi del secondo trimestre. Mentre la spesa dei viaggiatori italiani nei primi tre mesi del 2022 è stata di 3,4 miliardi, a cui vanno sommati altri 5,6 miliardi del secondo trimestre.

Secondo Bankitalia lo scorso giugno la bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia ha registrato un avanzo di 2,5 miliardi di euro (da 0,4 mld nello stesso mese del 2021), lievemente superiore ai livelli pre-pandemici del 2019. ”Grazie alla completa revoca delle restrizioni all’ingresso”, le entrate turistiche (4,6 miliardi) sono state pari a circa tre volte quelle dell’anno precedente; le uscite (pari a 2,1 miliardi) sono raddoppiate.