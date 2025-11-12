Bankitalia: ad agosto un surplus di 3,2 miliardi di euro (più del 2024) Bankitalia e agosto. Lo scorso agosto la bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia ha registrato un surplus di 3,2 miliardi di euro, in crescita rispetto allo stesso mese del 2024; le entrate turistiche (7,7 miliardi) sono aumentate del 2,9 per cento, mentre le uscite (4,5 miliardi) sono diminuite del 2,1 per cento. Lo rende noto Bankitalia nell’aggiornamento mensile sul turismo internazionale sottolineando che nella media dei tre mesi terminanti in agosto 2025 la crescita delle entrate rispetto allo stesso periodo del 2024 è stata del 4,9 per cento, mentre le uscite sono aumentate del 2,6 per cento. L’incremento della spesa in Italia dei viaggiatori provenienti dai paesi extra-UE è risultato lievemente superiore a quello registrato dai turisti della UE (rispettivamente, il 5,4 e il 4,6 per cento). La spesa degli italiani all’estero è invece cresciuta solamente nell’area dell’UE (6,1 per cento) a fronte di un calo di quella nei paesi extra-UE (-1,5 per cento). Condividi

\r

La nuova nave sarà la gemella della Seven Seas Prestige, attualmente in costruzione presso il cantiere di Marghera e in consegna nel 2026. Una seconda unità della stessa classe è già pianificata per il 2030.\r

La nave\r

Con una stazza lorda di 77.000 tonnellate e una lunghezza di 257 metri, la nuova nave potà accogliere 822 passeggeri.\r

\r

«L'ampliamento della collaborazione strategica con Norwegian Cruise Line Holdings, consolidata nel tempo attraverso numerosi ordini di successo, conferma la solidità del nostro rapporto e il ruolo di Fincantieri come partner di riferimento nel segmento ultra-lusso rappresentato da Regent Seven Seas Cruises» ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri.\r

\r

","post_title":"Regent Seven Seas: a Fincantieri la commessa per una nuova nave di lusso","post_date":"2025-11-10T14:20:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762784416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501195","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dresda e l'Italia ancora più vicine con la rotta tra Bolzano e Dresda firmata da SkyAlps, che decollerà il prossimo 10 dicembre, e che apre una nuova porta a viaggi d’arte, musica e relax sulle rive dell’Elba e le meraviglie culturali della Sassonia.\r

\r

Il nuovo collegamento, inizialmente previsto per la stagione invernale 2025/26, è stato ora confermato anche per la primavera e l’estate 2026, garantendo ai passeggeri dell’aeroporto di Bolzano un collegamento veloce e diretto in Sassonia. Un'estensione che, come sottolineato dall’aeroporto di Dresda, «dimostra il crescente interesse turistico e d’affari tra le due regioni».\r

Il debutto del volo coincide con il periodo delle festività natalizie che vedono Dresda tra le mete più affascinanti della Germania, grazie ai suoi mercatini di Natale, alle tradizioni autentiche e all’atmosfera suggestiva lungo l’Elba. Anche dopo le festività, la magia di Dresda continua con grandi eventi come il Carnevale Veneziano dell’Elba (13–15 febbraio).\r

Ma è soprattutto il patrimonio artistico, storico e musicale a spingere il turismo italiano verso Dresda. La ricostruzione della città si è ufficialmente conclusa l’anno scorso, con il termine dei lavori di restauro del Palazzo Reale. Da questo autunno anche lo Zwinger, l'edificio barocco che ospita la Pinacoteca degli Antichi Maestri, ha riaperto il suo imponente cortile ai visitatori, dopo un restauro magistrale iniziato nel 2021, e che ora rivela un perfetto equilibrio tra tradizione barocca e modernità.\r

La primavera e l’estate sono le stagioni della musica in Sassonia, con i festival internazionali di musica classica Dresden Musikfestspiele (14 maggio – 14 giugno 2026) e Moritzburg Festival (7-23 agosto 2026), la rassegna jazz Dixieland Festival (10-17 maggio 2026) e il Festival di Bach a Lipsia (11-21 giugno 2026).\r

In estate Dresda è una città interessante da esplorare anche nei verdi dintorni, tra crociere sull’Elba, escursioni nella Svizzera Sassone, tour tra i romantici borghi e castelli e le pedalate sulla via ciclabile, che lungo il fiume collega Dresda a numerosi altri incantevoli luoghi da scoprire.","post_title":"Dresda più vicina all'Italia grazie ai voli di SkyAlps, che si allungano a tutta l'estate 2026","post_date":"2025-11-10T13:49:44+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762782584000]}]}}