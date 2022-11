Banca d’Italia: il turismo traina la ripresa economica della Sardegna Come volevasi dimostrare, il turismo fa da traino alla ripresa di molte regioni italiane. E’ anche il caso della Sardegna. Infatti è spinta in particolare da edilizia e turismo la ripresa dell’economia della Sardegna nella prima parte del 2022. Un’economia che ha continuato a crescere, con il recupero dei livelli pre pandemia, anche grazie all’azzeramento delle restrizioni alla mobilità dopo il lockdown, ed è arrivata a sviluppare un Pil maggiore del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dall’aggiornamento del Rapporto congiunturale 2022 sull’economia della Sardegna stilato da Banca d’Italia per la Sardegna e presentato a Cagliari. «Il bilancio del semestre – ha confermato Stefano Barra, direttore della sede di Cagliari della Banca d’Italia, illustrando una sintesi del documento, online sul sito della Banca – è positivo in maniera diffusa in tutti i settori: costruzioni, industria, manifattura, ma il primo e più forte impulso è arrivato dal turismo e dalle costruzioni, che grazie alle misure e gli incentivi del governo ha mobilitato un’ampia fetta di l’indotto. Ma i sorrisi degli analisti si spengono affacciandosi alla finestra del semestre in corso, successivo ai risultati del rapporto, ora la parola chiave è rallentamento».

