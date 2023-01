Astoi/Adv Overview: info point alla Bit e alla Bmt La piattaforma Adv Overview, lanciata lo scorso luglio 2022, è nata con lo scopo di diventare la base anagrafica di Astoi. I soci Astoi, infatti, hanno conferito formale mandato all’Associazione per raccogliere, in nome e per conto degli stessi, informazioni sul possesso dei requisiti per svolgere l’attività di agenzia di viaggio. Il conferimento di tale mandato ad Astoi, attribuisce all’Associazione la legittimità a reperire le informazioni nel pieno rispetto delle norme e ciò lo si evidenzia anche in risposta ad alcune affermazioni, prive di fondamento, sulla presunta mancanza di titolarità dell’Associazione stessa. Si tratta quindi di un’attività demandata dai tour operator soci ad Astoi, allo scopo di ottenere 2 vantaggi fondamentali: per le agenzie di viaggio, la possibilità di inviare ad un unico interlocutore – in modo semplice e intuitivo – le suddette informazioni, anziché doverle trasmettere singolarmente a ciascun associato. Per i to, la certezza di poter distribuire il proprio prodotto solo attraverso realtà in linea con i requisiti di legge, semplificando tutte le procedure di raccolta interna di questi documenti. Il meccanismo, come detto, è molto semplice: una volta che l’agenzia si sia iscritta sulla piattaforma all’indirizzo https://area-agenzie.astoi.com/signup/ ed abbia caricato quanto richiesto – ovvero autorizzazione amministrativa, polizza RC e copertura per fallimento e insolvenza – i documenti vengono sottoposti a verifica e, qualora gli stessi risultino formalmente corretti, l’Agenzia ottiene lo status di “Compliant”. Ovviamente, alla scadenza di uno dei documenti (es. polizza RC o copertura fallimento e insolvenza), sarà necessario aggiornare nuovamente il documento e rinnovare lo status di Compliant. Va inoltre precisato che tale status dipende solo dalla correttezza di questi 3 documenti e non da altre informazioni, che possono essere inserite facoltativamente nella piattaforma a fini statistici, come ad esempio l’adesione a un Network o ad una determinata Associazione. Per quanto riguarda i to, tali informazioni vengono rese pubbliche nella scheda tecnica delle Condizioni Generali di Contratto presenti sui siti e nei cataloghi. L’importanza di uno strumento come Adv Overview, che consente di reperire elementi imprescindibili per la scelta di partner commerciali che dispongano di tutti i requisiti di legge per operare, è testimoniata dal fatto che i Tour Operator aderenti al progetto hanno provveduto – o provvederanno – ad inserire nei contratti stipulati con la propria rete di Agenzie di Viaggio una clausola che preveda l’iscrizione e la Compliance ottenuta sulla piattaforma Adv Overview. Gli associati Astoi metteranno inoltre in campo specifiche azioni di comunicazione a supporto del progetto. Al fine di far comprendere in modo più puntale ed esaustivo scopi, meccanismi e funzionalità della piattaforma, è stato previsto un “Info point Adv Overview” all’interno del “Villaggio Astoi” in Bit e in Bmt e, nel mese di febbraio, sono stati organizzati in collaborazione con i principali Network – Welcome Travel Group, Uvet Travel System, Blunet, Gattinoni – una serie di webinar dedicati alle agenzie di viaggio, nel corso dei quali le stesse potranno avere evidenza del valore del progetto e della facilità di utilizzo della piattaforma, diventando così parte attiva di un meccanismo virtuoso che ha il solo scopo di tutelare consumatori ed operatori del settore. Si tratta quindi dell’avvio di un percorso che si protrarrà nel tempo e che prevede il coinvolgimento anche di altre realtà – come ad esempio altri player della distribuzione, associazioni, etc. – oltre a quelle la cui collaborazione è stata già definita.

Un triennio che sarà cruciale per tutta la filiera e per il Mare Italia, su cui la realtà focalizza da anni i suoi impegni, insieme alla destinazione Sardegna a cui riserva un focus importante della sua offerta. “Le prospettive sono buone per chi come noi ha la voglia e la forza di investire - esordisce il ceo Domenico Aprea -. Durante la pandemia molti sono stati i viaggiatori che sono rimasti in Italia, la sfida futura è riuscire a intercettare questa domanda con servizi e prodotti giusti”. Una delle problematiche principali da affrontare sarà sicuramente l’aumento dei prezzi: “Si tratta della sfida principale - spiega Aprea -, perché la capacità di spesa di oggi non è quella di prima e l’inflazione nel prossimo triennio marcerà forte. Probabilmente il 2024 sarà l’anno più complesso del prossimo triennio, anche se la voglia di viaggiare c’è e si sente”. I numeri e le sfide Una sfida da affrontare partendo da leve commerciali strategiche e da autorevolezza e solidità del brand ormai consolidati sul mercato. “Il turismo dal 2020 è ripartito con nuove dinamiche e nuove problematiche - spiega Massimo Diana, direttore commerciale -, è inutile continuare a fare confronti con il periodo prepandemico. Nel 2020 siamo riusciti incredibilmente ad avere 69.424 pax, numeri che ad aprile sembravano impossibili. Nel 2021 abbiamo avuto altri 12 mesi di incognita e abbiamo quasi raddoppiato i numeri (110.683) e questo dato continua a crescere in un 2022 molto difficile: 137.134 passeggeri, nonostante la guerra e la pandemia”. Nel raffronto tra il 2022 e il 2020, il t.o. ha registrato un incremento di passeggeri di circa il 98%, un aumento di pratiche di circa l'87% e di fatturato di circa il 117%. Risultati di cui andar fieri, ma che sono diretta conseguenza, secondo Diana, di una strategia precisa che il t.o. porta avanti da anni anche sul fronte fornitori e distribuzione. Gli impegni con la distribuzione “La nostra forza è quella di riuscire a mettere a disposizione delle adv una capacità alberghiera importante - spiega -, utile a garantire loro la possibilità di fare business. Inoltre, scegliamo strutture alberghiere che possano darci esclusiva o disponibilità importanti e su cui attuare policy che coinvolgono il fornitore come un vero e proprio partner”. In merito al rapporto con la distribuzione, Diana evidenzia che il numero delle agenzie di viaggio che hanno codici attivi e che lavorano con Ota (4.800) è molto vicino al numero degli agenti che hanno lavorato almeno una pratica con il tour operator. “Nel 2022 il 75% delle agenzie attive ha prodotto fatturato con Ota Viaggi - aggiunge Diana - segno evidente che accogliamo le loro esigenze e riusciamo ad essere vicino alla distribuzione. Per noi il rapporto con le adv e prioritario e non abbiamo nessuna intenzione di seguire il percorso fatto da altri, che hanno deciso di scavalcare l’intermediazione e andare sul al cliente finale". Le novità di prodotto Sul fronte prodotto, il 2023 continua a vedere la predominanza della stagione Sardegna, seguita da Sicilia e Puglia. “Arriviamo sul mercato con un catalogo di 72 strutture - spiega Diana -, di cui almeno 40 hanno visto investimenti importanti. Tra le novità, le più importanti riguardano la Sicilia, che vanterà 10 strutture tra cui il Mangia's Club Lipari, il Kamarina Resort e il Falconara resort. La Sardegna continua ad avere la maggior parte della nostra attenzione, ma continuiamo a investire in maniera crescente anche su Sicilia e Puglia”. Confermate le leve commerciali principali, tra cui il ‘prenota prima’, il ‘pacchetto nave’ e e il 'più volo e trasferimenti', rielaborate per rilanciare l'advance booking. Diana pone l'accento anche sullo strumento chiamato ‘più trasferimenti’ che prevede la possibilità di scegliere un trasporto in intermodalità: “Mettiamo a disposizione del cliente trasferimenti dagli aeroporti o dalle stazioni ferroviarie al nostro villaggio”. Per valorizzare ulteriormente la fase della vendita in early booking, Ota ha confermato la mancanza di penali sull’eventuale cancellazione dei viaggi prenotati da gennaio a marzo e annullati entro 30 giorni dalla partenza. “Inoltre, confermiamo il ‘blocca la tua vacanza’: un vantaggio che diamo all’agenzia di viaggio, perché il cliente finale può fermare la vacanza con il 10 per cento di anticipo che noi non richiediamo al punto vendita, garantendo un cash flow a chi chiude la prenotazione”. Tra i progetti a medio e lungo termine del t.o., un rinnovato impegno sul turismo accessibile, grazie a un progetto di analisi e valutazione delle strutture attraverso uan partnership con LPtour, e un’adesione alla filosofia green con la riduzione delle copie catalogo prodotte e inviate in agenzia, cui seguiranno altre forme digitali di proposta basate su Qr code. Il tour operator sarà inoltre presente ai più importanti appuntamenti del settore, tra cui BIT, BMT e TTG Travel Experience, oltre ai roadshow e ai Travel Open Day del Gruppo Travel. Inoltre, nel mese di maggio, avrà luogo il nuovo appuntamento con "Obiettivo X", probabilmente a Roma. I contratti inviati alle agenzie A partire dalla stagione estiva, nei contratti verrà integrata un'apposita clausola riguardante l'adesione al progetto Adv Overview al quale anche Ota Viaggi ha aderito. La novità è stata illustrata da Mario Aprea, cfo e consigliere di Astoi delegato del progetto Adv Overview: "Abbiamo avuto il regolare mandato per gestire a cura di Astoi la centralizzazione dei dati e delle informazioni necessarie per l'aggiornamento all'interno del portale dei 3 documenti fondamentali per operare: licenza di esercizio, polizza di responsabilità civile e fondo di garanzia. Parteciperemo a dei webinar per spiegare alle adv l'importanza di questa iniziativa". [post_title] => Ota Viaggi: tutte le novità del 2023 [post_date] => 2023-01-27T14:37:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674830224000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433637 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => One, stesso nome, stessa impostazione e logica di semplificazione. Con l’avvio di novembre, la divisione tour operating di Alpitour World ha comunicato alle circa 5 mila agenzie di viaggi con cui collabora il nuovo contratto commerciale per l’esercizio 2022-2023. E come anticipato a Travel Quotidiano qualche settimana fa si tratta di un accordo in continuità con quello precedente, basato su un sistema di commissioni d’uso legate ai tre pillar: mainstream, specialties e seamless. A questo, si innestano ulteriori sistemi di incentivazione trimestrali finalizzati a convogliare l’attenzione delle adv su specifici obiettivi, remunerati con over commission, liquidate anch’esse trimestralmente. Come già previsto dal contratto precedente, l’assegnazione delle commissioni d’uso è prevalentemente legata ai risultati raggiunti dall’agenzia di viaggi nel corso dell’anno pre-pandemico, salvo che non ci siano state performance superiori nel corso dell’ultimo anno: in questo caso sarebbero queste ultime a determinare l’ingresso nella specifica fascia commissionale. Un altro elemento che incide sul livello commissionale è il network a cui l’agenzia di viaggi è affiliata. Le novità Le principali novità di One sono due e sono principalmente di carattere formale: la prima attiene alla richiesta di fornire la lista degli eventuali consulenti (o affini) contrattualizzati dai titolari di agenzie di viaggi per vendere anche i prodotti di Alpitour World; una necessità utile a mappare le società con cui il gruppo lavora quotidianamente. La seconda, decisamente più importante, prevede l’iscrizione dell’agenzia di viaggi ad Adv-Overview di Astoi Confindustria Viaggi entro la fine del mese di marzo 2023. Entro tale data l’agenzia dovrà infatti aver consegnato tutti i documenti richiesti e aver ricevuto conferma della loro regolarità. Alpitour World ritiene centrale il progetto lanciato dall’associazione di categoria, finalizzato a individuare le realtà agenziali dotate di tutte le caratteristiche richieste dalla normativa italiana per lavorare nel pieno della legalità, anche a tutela dei clienti. “Il tour operating di Alpitour World inizia questo nuovo esercizio – spiega Alessandro Seghi, direttore commerciale tour operating Alpitour – proseguendo sulla strada della selettività dei partner distributivi e delle incentivazioni rivolte al trade. Un approccio commerciale che si associa a una vasta programmazione di prodotto su tutte le destinazioni più vendute, agli sviluppi dell’omnicanalità e ai piani di loyalty per adv e clienti. L’opportunità fornita da Adv-Overview di Astoi sarà funzionale all’individuazione delle realtà agenziali con cui proseguire un proficuo e sicuro percorso di collaborazione rispetto a quelle che, in deroga alla legge, non sono in grado di assicurare le necessarie garanzie al cliente finale”. [post_title] => Con il nuovo contratto Alpitour solo agenzie iscritte ad Adv-Overview di Astoi [post_date] => 2022-11-07T15:31:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667835082000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432695 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gattinoni punta ad raccordarsi con le agenzie di viaggio del gruppo. Insieme per confrontarsi, esprimere le eventuali criticità riscontrate nella ripartenza, sottolineare i punti di forza, valorizzare gli strumenti e l’importanza che il Gruppo Gattinoni ha attualmente nel settore. Perché si tratta di un gruppo di 1.558 agenzie affiliate, indubbiamente un campione rappresentativo della filiera del turismo organizzato. Con queste premesse è partito da Firenze il road tour “Better Together” che parlerà e ascolterà circa 600 agenzie, dislocate non solo nelle grandi città, ma anche in centri più piccoli per incontrare le agenzie nel territorio in cui operano. Il calendario prevede: 20/10 FIRENZE 25/10 ROMA 3/11 TORINO 7/11 BERGAMO 8/11 BOLOGNA 11/11 MILANO 15/11 CIVITANOVA MARCHE 16/11 PERUGIA 18/11 VICENZA 21/11 VENEZIA MESTRE 22/11 NAPOLI 23/11 BARI 24/11 LECCE 29/11 PALERMO 30/11 CATANIA Rispetto alle edizioni precedenti, le tappe del road tour aumentano: nell’arco di un mese e mezzo 15 appuntamenti, realizzati insieme agli sponsor Visit Malta, Boscolo, Grandi Navi Veloci e Norwegian Cruise Line. [caption id="attachment_432697" align="alignleft" width="300"] Antonella Ferrari direttore reti network gruppo Gattinoni[/caption] Commenta Antonella Ferrari, direttore reti network: «Arriveremo in tante località italiane con la nostra modalità che non è mai quella di parlare a senso unico. Faremo insieme una overview di questo difficile biennio, dell’evoluzione che ha avuto il Gruppo e come questa si traduca in benefici per tutti. Sottolineeremo la necessità per le agenzie di assecondare con flessibilità i cambiamenti dei comportamenti dei clienti raggiungendoli e fidelizzandoli attraverso la multicanalità. Abbiamo acquisito un patrimonio di esperienze di grande spessore, in termini di ricchezza di prodotto, tecnologia, marketing, formazione: dobbiamo metterlo a frutto nel più profittevole dei modi. E dobbiamo farlo together, insieme». Durante ciascun appuntamento, organizzato all’interno di hotel, si parlerà di novità del network, strategia, business travel, comunicazione, e ampio spazio sarà dato al prodotto. Per evidenziare un forte messaggio di vicinanza verso le agenzie, alcuni product manager saranno presenti insieme alla forza commerciale, altri si collegheranno da remoto. La programmazione Selected presenterà per l’autunno-inverno i cataloghi montagna e mare estero. Travel Experience si concentrerà sui tour esclusivi, i Viaggi Firmati e Mondo da Scoprire. La programmazione con tour operator parlerà delle numerose campagne promozionali (Winter Days, Shock Days, Black Friday, Card Natalizie). Infine, la piattaforma Dynamic illustrerà le novità prenotabili. [post_title] => Gattinoni: parte il road tour "Better Together" per parlare con le adv [post_date] => 2022-10-21T11:02:08+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666350128000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431834 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il direttore generale tour operating di Alpitour World, Pier Ezhaya, è stato confermato dall'assemblea dell'associazione alla presidenza di Astoi Confindustria Viaggi per il secondo mandato consecutivo. Resterà in carica per il periodo 2022-2025 e guiderà anche il fondo Astoi a tutela dei viaggiatori. Ezhaya ha già ricoperto la carica di presidente nel biennio 2020-2022 e di vicepresidente vicario dal 2014 al 2018. "Il biennio 2020-2022 è stato estremamente sfidante: ci siamo dovuti confrontare con due governi, presidenza Conte 2 e Draghi, facendo sempre fatica a far emergere l’importanza di questo comparto, ancora troppo distante dalle priorità del governo - sottolinea lo stesso Ezhaya -. Ora dovremo relazionarci con un terzo governo, auspicando che riesca a comprendere le peculiarità e i bisogni del turismo organizzato. Prossimi obiettivi della nostra associazione saranno la prosecuzione del dialogo con le istituzioni, in particolare sui fondi stanziati ma non ancora erogati, e la ripresa delle strategie concrete del nostro core business. Vogliamo, infatti, essere parte attiva del Piano strategico per il turismo. Abbiamo tante incognite davanti a noi e non possiamo prevederle tutte, come ci ha insegnato la pandemia; ci portiamo via però, al termine di questa lunga crisi, anche una grande certezza ed è quella di aver capito, semmai ce ne fosse stato bisogno, che questo settore è coriaceo e forte, si piega ma non si spezza, fa leva sulla passione e sui valori umani che sono intrinseci del nostro mestiere per resistere e difendersi. E forse da questa pandemia abbiamo anche imparato che dobbiamo restare uniti, saper fare sistema prima di competere, creare valore prima delle quote di mercato che poi, nel caso, arriveranno da sole. Mi auguro perciò di collaborare efficacemente con le altre associazioni del settore, in particolare quelle del turismo organizzato come fin qui ho fatto, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti delle istituzioni e dei media". In base a quanto previsto dallo statuto, il presidente Astoi ha quindi nominato il vice presidente vicario, affidando l’incarico ad Andrea Mele (Viaggi del Mappamondo), mentre l’assemblea ha eletto Marco Peci (Quality Group) in qualità di vice presidente elettivo. Risultano inoltre eletti nel consiglio direttivo Lorenzo Agati (Wep), Mario Aprea (Ota Viaggi), Davide Catania (Alidays) , Michele Mosca (Guiness Travel), Frederic Naar (Naar To), Roberto Pagliara (Nicolaus Tour), Stefano Pompili (Veratour), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare), Carlo Schiavon (Costa Crociere), Ludovico Scortichini (Go World), Stefano Maria Simei (Th Resorts) e Andrea Vannucci (Sporting Vacanze). Sono stati eletti membri del collegio dei revisori dei conti Alessandro Seghi (gruppo Alpitour), Andrea Angeli (Quality Group), Giuseppe Tanzarella (Nicolaus Tour), nonché membri del collegio dei probiviri Francesco Caputo (Inter-Studio Viaggi), Mario Di Nicolantonio (Dimensione Turismo) e Armanda Vendemini (Boscolo Tours). Il collegio dei revisori dei conti del fondo Astoi è invece composto da Fabio Piciucchi, nonché ancora da Alessandro Seghi (gruppo Alpitour) e Giuseppe Tanzarella (Nicolaus Tour). Il Presidente Pier Ezhaya lavorerà in squadra e con il supporto dei due vicepresidenti, del consiglio direttivo e del direttore generale Flavia Franceschini; sarà inoltre affiancato da otto deleghe esecutive: rapporti con i vettori aerei; rapporti con le associazioni estere; gestione piattaforma osservatorio Astoi; gestione piattaforma Adv overview; marketing ed eventi; coordinamento delle commissioni; studi di settore e formazione; rapporti con enti del turismo. Ci saranno poi tre commissioni (education, Italia e tailor made) e quattro gruppi di lavoro (fiscale, legale, amministrazione del personale e spedizione cataloghi). Risultano inoltre eletti nel consiglio direttivo del fondo Astoi a tutela dei viaggiatori Mario Aprea (Ota Viaggi), Frederic Naar (Naar To); Roberto Pagliara (Nicolaus Tour); Marco Peci (Quality Group), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare) e Stefano Pompili (Veratour). Tra gli obiettivi per il triennio 2022-2025, si segnalano la prosecuzione del dialogo con le istituzioni, per veder distribuiti i fondi non ancora assegnati, pari a 39,3 milioni di euro. L'intenzione, inoltre, di dedicarsi finalmente alle strategie che durante l’emergenza pandemica erano state congelate, in particolare al fine di potenziare i rapporti con le associazioni estere e con un focus sulla delega agli studi di settore e alla formazione in uno scenario economico e turistico in continuo mutamento. Il tutto senza dimenticare la validità di un progetto federativo con le altre associazioni, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti di istituzioni e media. [post_title] => Pier Ezhaya confermato alla presidenza Astoi: "Siamo un settore coriaceo" [post_date] => 2022-10-07T10:00:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665136826000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 427981 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà attiva dal prossimo lunedì 11 luglio la nuova piattaforma Adv Overview di Astoi: un tool online pensato per raccogliere, a livello nazionale, dati e informazioni relativi alle agenzie di viaggio con riferimento all’assolvimento degli obblighi di legge per l’abilitazione alla vendita di servizi turistici (licenza, polizza Rc, copertura fallimento e insolvenza). Il progetto è volto, innanzitutto, a colmare l’assenza di dati pubblici al riguardo. E' infatti noto come il portale Infotrav, nato proprio con questo scopo, spesso non sia aggiornato e quindi non possa supportare i tour operator nell'obbligo di verifica di conformità delle adv con cui collaborano. Ezhaya: "Sappiamo di chiedere un grande sforzo di collaborazione alle adv" “Se vogliamo poter dire al consumatore che affidarsi a tour operator e agenzie di viaggio significa avere maggiori tutele, non possiamo prescindere dal fatto che tutti gli attori della filiera debbano operare in conformità con le norme vigenti - spiega il presidente di Astoi, Pier Ezhaya -. La lotta all’abusivismo, così come il contrasto a chi non ha coperture contro l’insolvenza, sono azioni che puntano a proteggere il mercato attraverso la tutela dei consumatori. Dopo due anni di profonda crisi, di blocco dell’attività e con un consumatore molto più attento ai criteri di sicurezza, oggi è ancora più importante essere certi che la distribuzione del prodotto avvenga attraverso una filiera totalmente in regola; a maggior ragione vanno chiaramente valorizzate le agenzie di viaggio che hanno sempre operato correttamente. Sappiamo che l’obiettivo che ci poniamo è molto ambizioso e che chiediamo un grande sforzo di collaborazione alle adv, ma siamo fermamente convinti che il mercato sia pronto a comprendere l’importanza di questi temi e che possa accogliere in modo positivo il nostro progetto”. Obiettivo semplificare la trasmissione delle informazioni La piattaforma contiene già un database anagrafico di circa 8 mila agenzie italiane e permette alle stesse, in modo semplice e intuitivo, di effettuare una serie di attività in modalità one to many: verificare e aggiornare la correttezza dei dati già riportati nell’anagrafica; comunicare i dati e inserire i documenti richiesti dalla legge per il regolare svolgimento dell’attività (numero dell’autorizzazione della Pa, numero polizza responsabilità civile e relativa scadenza, copertura per il rischio insolvenza e fallimento e relativa scadenza). Adv Overview ha dunque lo scopo di semplificare la trasmissione delle informazioni da parte delle agenzie ai to Astoi, in quanto consentirà alle stesse di caricare la documentazione in un unico repository. La piattaforma, il cui software è stato creato internamente da Astoi, non si limiterà ad archiviare le informazioni inserite; all’opposto sarà in grado di inviare anche alert relativi ai documenti in scadenza o non pervenuti e di elaborare statistiche su diverse tipologie di dati, con particolare riferimento alla compliance del mercato. Il monitoraggio consentirà quindi di disporre di una mappatura della filiera e servirà a innescare un meccanismo virtuoso, accelerando la regolarizzazione di chi ancora non è compliant. A cominciare dal suo lancio, il prossimo lunedì, la piattaforma trasmetterà un invito a tutte le agenzie presenti nel data base. Tale primo invito sarà seguito anche da operazioni di supporto da parte dei tour operator Astoi. [post_title] => Lotta all'abusivismo: Astoi lancia la piattaforma Adv Overview [post_date] => 2022-07-08T09:58:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1657274295000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 397621 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l’introduzione della SCA (Strong Customer Authentication) lo scorso 1° gennaio 2021, il sistema dei pagamenti on line è stato modificato con diverse implicazioni per le imprese ed in particolare per quelle alberghiere. Confindustria Alberghi ha organizzato ieri, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, un webinar dedicato alla nuova disciplina ed alle soluzioni specifiche per il settore alberghiero. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Confindustria Alberghi e Intesa Sanpaolo siglato nel luglio scorso, ed è volto a fornire soluzioni sempre più attente alle diverse caratteristiche ed esigenze delle imprese. Dopo una breve overview sui nuovi pagamenti digitali e sulle nuove abitudini dell’e-commerce che la pandemia ha determinato, l’incontro ha affrontato i temi più specifici legati alle dinamiche del settore ed in particolare la gestione delle dispute e gli impatti della normativa PSD2 su prenotazioni e pagamenti. Un sistema complesso che i vari interventi hanno approfondito per restituire al pubblico un supporto concreto anche attraverso soluzioni tailor-made. «Il passaggio alla nuova disciplina dei pagamenti, cade in una fase drammatica per il settore alberghiero. L’obiettivo che insieme a Intesa Sanpaolo stiamo cercando di perseguire è quello di essere accanto alle imprese con la possibilità di sviluppare le soluzioni più adatte al proprio modello organizzativo. Il cambiamento innescato dalla PSD2 e dal sistema della SCA comunque porta con sé anche il superamento di alcune criticità che negli ultimi anni hanno pesato sulle imprese» ha dichiarato Barbara Maria Casillo, Direttore Generale di Confindustria Alberghi. [post_title] => Confindustruia alberghi: webinar sull'introduzione della SCA nei sistemi di pagamento [post_date] => 2021-02-03T10:19:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1612347581000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "astoiadv overview" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":15,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La piattaforma Adv Overview, lanciata lo scorso luglio 2022, è nata con lo scopo di diventare la base anagrafica di Astoi. I soci Astoi, infatti, hanno conferito formale mandato all’Associazione per raccogliere, in nome e per conto degli stessi, informazioni sul possesso dei requisiti per svolgere l’attività di agenzia di viaggio. Il conferimento di tale mandato ad Astoi, attribuisce all’Associazione la legittimità a reperire le informazioni nel pieno rispetto delle norme e ciò lo si evidenzia anche in risposta ad alcune affermazioni, prive di fondamento, sulla presunta mancanza di titolarità dell’Associazione stessa.\r

\r

Si tratta quindi di un’attività demandata dai tour operator soci ad Astoi, allo scopo di ottenere 2 vantaggi fondamentali: per le agenzie di viaggio, la possibilità di inviare ad un unico interlocutore - in modo semplice e intuitivo - le suddette informazioni, anziché doverle trasmettere singolarmente a ciascun associato. Per i to, la certezza di poter distribuire il proprio prodotto solo attraverso realtà in linea con i requisiti di legge, semplificando tutte le procedure di raccolta interna di questi documenti.\r

\r

Il meccanismo, come detto, è molto semplice: una volta che l’agenzia si sia iscritta sulla piattaforma all’indirizzo https://area-agenzie.astoi.com/signup/ ed abbia caricato quanto richiesto - ovvero autorizzazione amministrativa, polizza RC e copertura per fallimento e insolvenza - i documenti vengono sottoposti a verifica e, qualora gli stessi risultino formalmente corretti, l’Agenzia ottiene lo status di “Compliant”.\r

\r

Ovviamente, alla scadenza di uno dei documenti (es. polizza RC o copertura fallimento e insolvenza), sarà necessario aggiornare nuovamente il documento e rinnovare lo status di Compliant. Va inoltre precisato che tale status dipende solo dalla correttezza di questi 3 documenti e non da altre informazioni, che possono essere inserite facoltativamente nella piattaforma a fini statistici, come ad esempio l’adesione a un Network o ad una determinata Associazione.\r

\r

Per quanto riguarda i to, tali informazioni vengono rese pubbliche nella scheda tecnica delle Condizioni Generali di Contratto presenti sui siti e nei cataloghi. L’importanza di uno strumento come Adv Overview, che consente di reperire elementi imprescindibili per la scelta di partner commerciali che dispongano di tutti i requisiti di legge per operare, è testimoniata dal fatto che i Tour Operator aderenti al progetto hanno provveduto - o provvederanno - ad inserire nei contratti stipulati con la propria rete di Agenzie di Viaggio una clausola che preveda l’iscrizione e la Compliance ottenuta sulla piattaforma Adv Overview.\r

\r

Gli associati Astoi metteranno inoltre in campo specifiche azioni di comunicazione a supporto del progetto.\r

\r

Al fine di far comprendere in modo più puntale ed esaustivo scopi, meccanismi e funzionalità della piattaforma, è stato previsto un “Info point Adv Overview” all’interno del “Villaggio Astoi” in Bit e in Bmt e, nel mese di febbraio, sono stati organizzati in collaborazione con i principali Network - Welcome Travel Group, Uvet Travel System, Blunet, Gattinoni - una serie di webinar dedicati alle agenzie di viaggio, nel corso dei quali le stesse potranno avere evidenza del valore del progetto e della facilità di utilizzo della piattaforma, diventando così parte attiva di un meccanismo virtuoso che ha il solo scopo di tutelare consumatori ed operatori del settore. Si tratta quindi dell’avvio di un percorso che si protrarrà nel tempo e che prevede il coinvolgimento anche di altre realtà - come ad esempio altri player della distribuzione, associazioni, etc. - oltre a quelle la cui collaborazione è stata già definita.\r

\r

","post_title":"Astoi/Adv Overview: info point alla Bit e alla Bmt","post_date":"2023-01-30T13:34:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1675085683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438106","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutte le novità della prossima stagione estiva, i progetti e la filosofia di Ota Viaggi. Sono stati questi i temi affrontati nella conferenza stampa di Ota Viaggi che si è tenuta stamattina a Roma presso Palazzo Ripetta.\r

\r

Un incontro che ha visto Domenico Aprea, ceo, Mario Aprea, cfo, e Massimo Diana, direttore commerciale del to, raccontare a una platea di giornalisti del settore gli obiettivi raggiunti e i piani di sviluppo del prossimo triennio.\r

\r

Un triennio che sarà cruciale per tutta la filiera e per il Mare Italia, su cui la realtà focalizza da anni i suoi impegni, insieme alla destinazione Sardegna a cui riserva un focus importante della sua offerta.\r

\r

“Le prospettive sono buone per chi come noi ha la voglia e la forza di investire - esordisce il ceo Domenico Aprea -. Durante la pandemia molti sono stati i viaggiatori che sono rimasti in Italia, la sfida futura è riuscire a intercettare questa domanda con servizi e prodotti giusti”. \r

\r

Una delle problematiche principali da affrontare sarà sicuramente l’aumento dei prezzi: “Si tratta della sfida principale - spiega Aprea -, perché la capacità di spesa di oggi non è quella di prima e l’inflazione nel prossimo triennio marcerà forte. Probabilmente il 2024 sarà l’anno più complesso del prossimo triennio, anche se la voglia di viaggiare c’è e si sente”.\r

\r

I numeri e le sfide \r

\r

Una sfida da affrontare partendo da leve commerciali strategiche e da autorevolezza e solidità del brand ormai consolidati sul mercato. \r

\r

“Il turismo dal 2020 è ripartito con nuove dinamiche e nuove problematiche - spiega Massimo Diana, direttore commerciale -, è inutile continuare a fare confronti con il periodo prepandemico. Nel 2020 siamo riusciti incredibilmente ad avere 69.424 pax, numeri che ad aprile sembravano impossibili. Nel 2021 abbiamo avuto altri 12 mesi di incognita e abbiamo quasi raddoppiato i numeri (110.683) e questo dato continua a crescere in un 2022 molto difficile: 137.134 passeggeri, nonostante la guerra e la pandemia”. \r

\r

Nel raffronto tra il 2022 e il 2020, il t.o. ha registrato un incremento di passeggeri di circa il 98%, un aumento di pratiche di circa l'87% e di fatturato di circa il 117%. Risultati di cui andar fieri, ma che sono diretta conseguenza, secondo Diana, di una strategia precisa che il t.o. porta avanti da anni anche sul fronte fornitori e distribuzione. \r

\r

\r

\r

Gli impegni con la distribuzione\r

\r

“La nostra forza è quella di riuscire a mettere a disposizione delle adv una capacità alberghiera importante - spiega -, utile a garantire loro la possibilità di fare business. Inoltre, scegliamo strutture alberghiere che possano darci esclusiva o disponibilità importanti e su cui attuare policy che coinvolgono il fornitore come un vero e proprio partner”. \r

\r

In merito al rapporto con la distribuzione, Diana evidenzia che il numero delle agenzie di viaggio che hanno codici attivi e che lavorano con Ota (4.800) è molto vicino al numero degli agenti che hanno lavorato almeno una pratica con il tour operator. “Nel 2022 il 75% delle agenzie attive ha prodotto fatturato con Ota Viaggi - aggiunge Diana - segno evidente che accogliamo le loro esigenze e riusciamo ad essere vicino alla distribuzione. Per noi il rapporto con le adv e prioritario e non abbiamo nessuna intenzione di seguire il percorso fatto da altri, che hanno deciso di scavalcare l’intermediazione e andare sul al cliente finale\". \r

\r

Le novità di prodotto\r

\r

Sul fronte prodotto, il 2023 continua a vedere la predominanza della stagione Sardegna, seguita da Sicilia e Puglia.\r

\r

“Arriviamo sul mercato con un catalogo di 72 strutture - spiega Diana -, di cui almeno 40 hanno visto investimenti importanti. \r

\r

Tra le novità, le più importanti riguardano la Sicilia, che vanterà 10 strutture tra cui il Mangia's Club Lipari, il Kamarina Resort e il Falconara resort. La Sardegna continua ad avere la maggior parte della nostra attenzione, ma continuiamo a investire in maniera crescente anche su Sicilia e Puglia”. \r

\r

Confermate le leve commerciali principali, tra cui il ‘prenota prima’, il ‘pacchetto nave’ e e il 'più volo e trasferimenti', rielaborate per rilanciare l'advance booking. Diana pone l'accento anche sullo strumento chiamato ‘più trasferimenti’ che prevede la possibilità di scegliere un trasporto in intermodalità: “Mettiamo a disposizione del cliente trasferimenti dagli aeroporti o dalle stazioni ferroviarie al nostro villaggio”. \r

\r

Per valorizzare ulteriormente la fase della vendita in early booking, Ota ha confermato la mancanza di penali sull’eventuale cancellazione dei viaggi prenotati da gennaio a marzo e annullati entro 30 giorni dalla partenza. “Inoltre, confermiamo il ‘blocca la tua vacanza’: un vantaggio che diamo all’agenzia di viaggio, perché il cliente finale può fermare la vacanza con il 10 per cento di anticipo che noi non richiediamo al punto vendita, garantendo un cash flow a chi chiude la prenotazione”. \r

\r

Tra i progetti a medio e lungo termine del t.o., un rinnovato impegno sul turismo accessibile, grazie a un progetto di analisi e valutazione delle strutture attraverso uan partnership con LPtour, e un’adesione alla filosofia green con la riduzione delle copie catalogo prodotte e inviate in agenzia, cui seguiranno altre forme digitali di proposta basate su Qr code. \r

\r

Il tour operator sarà inoltre presente ai più importanti appuntamenti del settore, tra cui BIT, BMT e TTG Travel Experience, oltre ai roadshow e ai Travel Open Day del Gruppo Travel. Inoltre, nel mese di maggio, avrà luogo il nuovo appuntamento con \"Obiettivo X\", probabilmente a Roma.\r

\r

I contratti inviati alle agenzie\r

\r

A partire dalla stagione estiva, nei contratti verrà integrata un'apposita clausola riguardante l'adesione al progetto Adv Overview al quale anche Ota Viaggi ha aderito. La novità è stata illustrata da Mario Aprea, cfo e consigliere di Astoi delegato del progetto Adv Overview: \"Abbiamo avuto il regolare mandato per gestire a cura di Astoi la centralizzazione dei dati e delle informazioni necessarie per l'aggiornamento all'interno del portale dei 3 documenti fondamentali per operare: licenza di esercizio, polizza di responsabilità civile e fondo di garanzia. Parteciperemo a dei webinar per spiegare alle adv l'importanza di questa iniziativa\".\r

\r

","post_title":"Ota Viaggi: tutte le novità del 2023","post_date":"2023-01-27T14:37:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1674830224000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"One, stesso nome, stessa impostazione e logica di semplificazione. Con l’avvio di novembre, la divisione tour operating di Alpitour World ha comunicato alle circa 5 mila agenzie di viaggi con cui collabora il nuovo contratto commerciale per l’esercizio 2022-2023. E come anticipato a Travel Quotidiano qualche settimana fa si tratta di un accordo in continuità con quello precedente, basato su un sistema di commissioni d’uso legate ai tre pillar: mainstream, specialties e seamless. A questo, si innestano ulteriori sistemi di incentivazione trimestrali finalizzati a convogliare l’attenzione delle adv su specifici obiettivi, remunerati con over commission, liquidate anch’esse trimestralmente.\r

\r

Come già previsto dal contratto precedente, l’assegnazione delle commissioni d’uso è prevalentemente legata ai risultati raggiunti dall’agenzia di viaggi nel corso dell’anno pre-pandemico, salvo che non ci siano state performance superiori nel corso dell’ultimo anno: in questo caso sarebbero queste ultime a determinare l’ingresso nella specifica fascia commissionale. Un altro elemento che incide sul livello commissionale è il network a cui l’agenzia di viaggi è affiliata.\r

Le novità\r

Le principali novità di One sono due e sono principalmente di carattere formale: la prima attiene alla richiesta di fornire la lista degli eventuali consulenti (o affini) contrattualizzati dai titolari di agenzie di viaggi per vendere anche i prodotti di Alpitour World; una necessità utile a mappare le società con cui il gruppo lavora quotidianamente. La seconda, decisamente più importante, prevede l’iscrizione dell’agenzia di viaggi ad Adv-Overview di Astoi Confindustria Viaggi entro la fine del mese di marzo 2023. Entro tale data l’agenzia dovrà infatti aver consegnato tutti i documenti richiesti e aver ricevuto conferma della loro regolarità. Alpitour World ritiene centrale il progetto lanciato dall’associazione di categoria, finalizzato a individuare le realtà agenziali dotate di tutte le caratteristiche richieste dalla normativa italiana per lavorare nel pieno della legalità, anche a tutela dei clienti.\r

\r

“Il tour operating di Alpitour World inizia questo nuovo esercizio – spiega Alessandro Seghi, direttore commerciale tour operating Alpitour – proseguendo sulla strada della selettività dei partner distributivi e delle incentivazioni rivolte al trade. Un approccio commerciale che si associa a una vasta programmazione di prodotto su tutte le destinazioni più vendute, agli sviluppi dell’omnicanalità e ai piani di loyalty per adv e clienti. L’opportunità fornita da Adv-Overview di Astoi sarà funzionale all’individuazione delle realtà agenziali con cui proseguire un proficuo e sicuro percorso di collaborazione rispetto a quelle che, in deroga alla legge, non sono in grado di assicurare le necessarie garanzie al cliente finale”.","post_title":"Con il nuovo contratto Alpitour solo agenzie iscritte ad Adv-Overview di Astoi","post_date":"2022-11-07T15:31:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1667835082000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432695","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gattinoni punta ad raccordarsi con le agenzie di viaggio del gruppo. Insieme per confrontarsi, esprimere le eventuali criticità riscontrate nella ripartenza, sottolineare i punti di forza, valorizzare gli strumenti e l’importanza che il Gruppo Gattinoni ha attualmente nel settore. Perché si tratta di un gruppo di 1.558 agenzie affiliate, indubbiamente un campione rappresentativo della filiera del turismo organizzato.\r

\r

Con queste premesse è partito da Firenze il road tour “Better Together” che parlerà e ascolterà circa 600 agenzie, dislocate non solo nelle grandi città, ma anche in centri più piccoli per incontrare le agenzie nel territorio in cui operano. Il calendario prevede:\r

\r

\t20/10 FIRENZE\r

\t25/10 ROMA\r

\t3/11 TORINO\r

\t7/11 BERGAMO\r

\t8/11 BOLOGNA\r

\t11/11 MILANO\r

\t15/11 CIVITANOVA MARCHE\r

\t16/11 PERUGIA\r

\t18/11 VICENZA\r

\t21/11 VENEZIA MESTRE\r

\t22/11 NAPOLI\r

\t23/11 BARI\r

\t24/11 LECCE\r

\t29/11 PALERMO\r

\t30/11 CATANIA\r

\r

Rispetto alle edizioni precedenti, le tappe del road tour aumentano: nell’arco di un mese e mezzo 15 appuntamenti, realizzati insieme agli sponsor Visit Malta, Boscolo, Grandi Navi Veloci e Norwegian Cruise Line.\r

\r

[caption id=\"attachment_432697\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Antonella Ferrari direttore reti network gruppo Gattinoni[/caption]\r

\r

Commenta Antonella Ferrari, direttore reti network: «Arriveremo in tante località italiane con la nostra modalità che non è mai quella di parlare a senso unico. Faremo insieme una overview di questo difficile biennio, dell’evoluzione che ha avuto il Gruppo e come questa si traduca in benefici per tutti. Sottolineeremo la necessità per le agenzie di assecondare con flessibilità i cambiamenti dei comportamenti dei clienti raggiungendoli e fidelizzandoli attraverso la multicanalità. Abbiamo acquisito un patrimonio di esperienze di grande spessore, in termini di ricchezza di prodotto, tecnologia, marketing, formazione: dobbiamo metterlo a frutto nel più profittevole dei modi. E dobbiamo farlo together, insieme».\r

\r

Durante ciascun appuntamento, organizzato all’interno di hotel, si parlerà di novità del network, strategia, business travel, comunicazione, e ampio spazio sarà dato al prodotto.\r

\r

Per evidenziare un forte messaggio di vicinanza verso le agenzie, alcuni product manager saranno presenti insieme alla forza commerciale, altri si collegheranno da remoto.\r

\r

La programmazione Selected presenterà per l’autunno-inverno i cataloghi montagna e mare estero. Travel Experience si concentrerà sui tour esclusivi, i Viaggi Firmati e Mondo da Scoprire. La programmazione con tour operator parlerà delle numerose campagne promozionali (Winter Days, Shock Days, Black Friday, Card Natalizie). Infine, la piattaforma Dynamic illustrerà le novità prenotabili.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gattinoni: parte il road tour \"Better Together\" per parlare con le adv","post_date":"2022-10-21T11:02:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666350128000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il direttore generale tour operating di Alpitour World, Pier Ezhaya, è stato confermato dall'assemblea dell'associazione alla presidenza di Astoi Confindustria Viaggi per il secondo mandato consecutivo. Resterà in carica per il periodo 2022-2025 e guiderà anche il fondo Astoi a tutela dei viaggiatori. Ezhaya ha già ricoperto la carica di presidente nel biennio 2020-2022 e di vicepresidente vicario dal 2014 al 2018.\r

\r

\"Il biennio 2020-2022 è stato estremamente sfidante: ci siamo dovuti confrontare con due governi, presidenza Conte 2 e Draghi, facendo sempre fatica a far emergere l’importanza di questo comparto, ancora troppo distante dalle priorità del governo - sottolinea lo stesso Ezhaya -. Ora dovremo relazionarci con un terzo governo, auspicando che riesca a comprendere le peculiarità e i bisogni del turismo organizzato. Prossimi obiettivi della nostra associazione saranno la prosecuzione del dialogo con le istituzioni, in particolare sui fondi stanziati ma non ancora erogati, e la ripresa delle strategie concrete del nostro core business. Vogliamo, infatti, essere parte attiva del Piano strategico per il turismo. Abbiamo tante incognite davanti a noi e non possiamo prevederle tutte, come ci ha insegnato la pandemia; ci portiamo via però, al termine di questa lunga crisi, anche una grande certezza ed è quella di aver capito, semmai ce ne fosse stato bisogno, che questo settore è coriaceo e forte, si piega ma non si spezza, fa leva sulla passione e sui valori umani che sono intrinseci del nostro mestiere per resistere e difendersi. E forse da questa pandemia abbiamo anche imparato che dobbiamo restare uniti, saper fare sistema prima di competere, creare valore prima delle quote di mercato che poi, nel caso, arriveranno da sole. Mi auguro perciò di collaborare efficacemente con le altre associazioni del settore, in particolare quelle del turismo organizzato come fin qui ho fatto, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti delle istituzioni e dei media\".\r

\r

In base a quanto previsto dallo statuto, il presidente Astoi ha quindi nominato il vice presidente vicario, affidando l’incarico ad Andrea Mele (Viaggi del Mappamondo), mentre l’assemblea ha eletto Marco Peci (Quality Group) in qualità di vice presidente elettivo. Risultano inoltre eletti nel consiglio direttivo Lorenzo Agati (Wep), Mario Aprea (Ota Viaggi), Davide Catania (Alidays) , Michele Mosca (Guiness Travel), Frederic Naar (Naar To), Roberto Pagliara (Nicolaus Tour), Stefano Pompili (Veratour), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare), Carlo Schiavon (Costa Crociere), Ludovico Scortichini (Go World), Stefano Maria Simei (Th Resorts) e Andrea Vannucci (Sporting Vacanze). Sono stati eletti membri del collegio dei revisori dei conti Alessandro Seghi (gruppo Alpitour), Andrea Angeli (Quality Group), Giuseppe Tanzarella (Nicolaus Tour), nonché membri del collegio dei probiviri Francesco Caputo (Inter-Studio Viaggi), Mario Di Nicolantonio (Dimensione Turismo) e Armanda Vendemini (Boscolo Tours). Il collegio dei revisori dei conti del fondo Astoi è invece composto da Fabio Piciucchi, nonché ancora da Alessandro Seghi (gruppo Alpitour) e Giuseppe Tanzarella (Nicolaus Tour).\r

\r

Il Presidente Pier Ezhaya lavorerà in squadra e con il supporto dei due vicepresidenti, del consiglio direttivo e del direttore generale Flavia Franceschini; sarà inoltre affiancato da otto deleghe esecutive: rapporti con i vettori aerei; rapporti con le associazioni estere; gestione piattaforma osservatorio Astoi; gestione piattaforma Adv overview; marketing ed eventi; coordinamento delle commissioni; studi di settore e formazione; rapporti con enti del turismo. Ci saranno poi tre commissioni (education, Italia e tailor made) e quattro gruppi di lavoro (fiscale, legale, amministrazione del personale e spedizione cataloghi). Risultano inoltre eletti nel consiglio direttivo del fondo Astoi a tutela dei viaggiatori Mario Aprea (Ota Viaggi), Frederic Naar (Naar To); Roberto Pagliara (Nicolaus Tour); Marco Peci (Quality Group), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare) e Stefano Pompili (Veratour).\r

\r

Tra gli obiettivi per il triennio 2022-2025, si segnalano la prosecuzione del dialogo con le istituzioni, per veder distribuiti i fondi non ancora assegnati, pari a 39,3 milioni di euro. L'intenzione, inoltre, di dedicarsi finalmente alle strategie che durante l’emergenza pandemica erano state congelate, in particolare al fine di potenziare i rapporti con le associazioni estere e con un focus sulla delega agli studi di settore e alla formazione in uno scenario economico e turistico in continuo mutamento. Il tutto senza dimenticare la validità di un progetto federativo con le altre associazioni, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti di istituzioni e media.","post_title":"Pier Ezhaya confermato alla presidenza Astoi: \"Siamo un settore coriaceo\"","post_date":"2022-10-07T10:00:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1665136826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"427981","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà attiva dal prossimo lunedì 11 luglio la nuova piattaforma Adv Overview di Astoi: un tool online pensato per raccogliere, a livello nazionale, dati e informazioni relativi alle agenzie di viaggio con riferimento all’assolvimento degli obblighi di legge per l’abilitazione alla vendita di servizi turistici (licenza, polizza Rc, copertura fallimento e insolvenza). Il progetto è volto, innanzitutto, a colmare l’assenza di dati pubblici al riguardo. E' infatti noto come il portale Infotrav, nato proprio con questo scopo, spesso non sia aggiornato e quindi non possa supportare i tour operator nell'obbligo di verifica di conformità delle adv con cui collaborano.\r

\r

Ezhaya: \"Sappiamo di chiedere un grande sforzo di collaborazione alle adv\"\r

\r

“Se vogliamo poter dire al consumatore che affidarsi a tour operator e agenzie di viaggio significa avere maggiori tutele, non possiamo prescindere dal fatto che tutti gli attori della filiera debbano operare in conformità con le norme vigenti - spiega il presidente di Astoi, Pier Ezhaya -. La lotta all’abusivismo, così come il contrasto a chi non ha coperture contro l’insolvenza, sono azioni che puntano a proteggere il mercato attraverso la tutela dei consumatori. Dopo due anni di profonda crisi, di blocco dell’attività e con un consumatore molto più attento ai criteri di sicurezza, oggi è ancora più importante essere certi che la distribuzione del prodotto avvenga attraverso una filiera totalmente in regola; a maggior ragione vanno chiaramente valorizzate le agenzie di viaggio che hanno sempre operato correttamente. Sappiamo che l’obiettivo che ci poniamo è molto ambizioso e che chiediamo un grande sforzo di collaborazione alle adv, ma siamo fermamente convinti che il mercato sia pronto a comprendere l’importanza di questi temi e che possa accogliere in modo positivo il nostro progetto”.\r

\r

Obiettivo semplificare la trasmissione delle informazioni\r

\r

La piattaforma contiene già un database anagrafico di circa 8 mila agenzie italiane e permette alle stesse, in modo semplice e intuitivo, di effettuare una serie di attività in modalità one to many: verificare e aggiornare la correttezza dei dati già riportati nell’anagrafica; comunicare i dati e inserire i documenti richiesti dalla legge per il regolare svolgimento dell’attività (numero dell’autorizzazione della Pa, numero polizza responsabilità civile e relativa scadenza, copertura per il rischio insolvenza e fallimento e relativa scadenza). Adv Overview ha dunque lo scopo di semplificare la trasmissione delle informazioni da parte delle agenzie ai to Astoi, in quanto consentirà alle stesse di caricare la documentazione in un unico repository. La piattaforma, il cui software è stato creato internamente da Astoi, non si limiterà ad archiviare le informazioni inserite; all’opposto sarà in grado di inviare anche alert relativi ai documenti in scadenza o non pervenuti e di elaborare statistiche su diverse tipologie di dati, con particolare riferimento alla compliance del mercato. Il monitoraggio consentirà quindi di disporre di una mappatura della filiera e servirà a innescare un meccanismo virtuoso, accelerando la regolarizzazione di chi ancora non è compliant. A cominciare dal suo lancio, il prossimo lunedì, la piattaforma trasmetterà un invito a tutte le agenzie presenti nel data base. Tale primo invito sarà seguito anche da operazioni di supporto da parte dei tour operator Astoi.","post_title":"Lotta all'abusivismo: Astoi lancia la piattaforma Adv Overview","post_date":"2022-07-08T09:58:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1657274295000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"397621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l’introduzione della SCA (Strong Customer Authentication) lo scorso 1° gennaio 2021, il sistema dei pagamenti on line è stato modificato con diverse implicazioni per le imprese ed in particolare per quelle alberghiere.\r

\r

Confindustria Alberghi ha organizzato ieri, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, un webinar dedicato alla nuova disciplina ed alle soluzioni specifiche per il settore alberghiero.\r

\r

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Confindustria Alberghi e Intesa Sanpaolo siglato nel luglio scorso, ed è volto a fornire soluzioni sempre più attente alle diverse caratteristiche ed esigenze delle imprese.\r

\r

Dopo una breve overview sui nuovi pagamenti digitali e sulle nuove abitudini dell’e-commerce che la pandemia ha determinato, l’incontro ha affrontato i temi più specifici legati alle dinamiche del settore ed in particolare la gestione delle dispute e gli impatti della normativa PSD2 su prenotazioni e pagamenti.\r

\r

Un sistema complesso che i vari interventi hanno approfondito per restituire al pubblico un supporto concreto anche attraverso soluzioni tailor-made.\r

\r

«Il passaggio alla nuova disciplina dei pagamenti, cade in una fase drammatica per il settore alberghiero. L’obiettivo che insieme a Intesa Sanpaolo stiamo cercando di perseguire è quello di essere accanto alle imprese con la possibilità di sviluppare le soluzioni più adatte al proprio modello organizzativo. Il cambiamento innescato dalla PSD2 e dal sistema della SCA comunque porta con sé anche il superamento di alcune criticità che negli ultimi anni hanno pesato sulle imprese» ha dichiarato Barbara Maria Casillo, Direttore Generale di Confindustria Alberghi.\r

\r

","post_title":"Confindustruia alberghi: webinar sull'introduzione della SCA nei sistemi di pagamento","post_date":"2021-02-03T10:19:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1612347581000]}]}}