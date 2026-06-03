Assoviaggi: jet fuel in discesa dell’11,4%, ma ancora non basta Estate e jet fuel. A poche settimane dall’avvio della stagione estiva, il turismo organizzato italiano continua a fare i conti con gli effetti di una lunga fase di tensione sui mercati energetici che hanno già prodotto un aumento significativo e duraturo dei costi lungo tutta la filiera del trasporto aereo e dei pacchetti di viaggio. Il recente calo delle quotazioni del jet fuel – scese nell’ultima settimana a 141,64 dollari al barile con una riduzione dell’11,4% rispetto alla settimana precedente secondo il Jet Fuel Price Monitor di Iata – rappresenta un segnale positivo, ma non sufficiente a modificare nell’immediato il quadro economico per imprese e consumatori. Dopo mesi di forti rialzi e volatilità, infatti, i maggiori costi del carburante sono già stati incorporati nelle tariffe aeree, nei contratti e nei listini dei pacchetti turistici, con effetti che continuano a incidere sulle scelte di acquisto dei viaggiatori e sui margini delle imprese. Anche il cambio euro-dollaro, oggi su livelli relativamente stabili, non è in grado di compensare lo shock accumulato nei mesi scorsi, lasciando il fattore energetico come elemento dominante nella determinazione dei costi del trasporto aereo. Segnale importante “Il calo del jet fuel è un segnale importante, ma arriva dopo settimane di rincari che hanno già avuto un impatto concreto su prezzi, margini e domanda. Oggi il problema non è più l’emergenza, ma il rischio che questi livelli di costo diventino strutturali”, dichiara Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi Confesercenti. “La riduzione dei costi del carburante – prosegue Rebecchi – deve tradursi in un adeguamento delle tariffe aeree. In assenza di una riduzione tempestiva, il rischio concreto è un’ulteriore contrazione della domanda interna e l’indebolimento di un segmento chiave del turismo organizzato”. “La frequenza con cui si verificano eventi straordinari – conclude il presidente – dimostra che non siamo più di fronte ad eccezioni, ma a un nuovo quadro strutturale. Per questo chiediamo al Ministro del Turismo di proseguire con determinazione nel percorso volto all’istituzione di un fondo in primis nazionale ed europeo dedicato al turismo organizzato, uno strumento indispensabile per garantire interventi rapidi e proporzionati a sostegno delle imprese”. Condividi

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A poche settimane dall’avvio della stagione estiva, il turismo organizzato italiano continua a fare i conti con gli effetti di una lunga fase di tensione sui mercati energetici che hanno già prodotto un aumento significativo e duraturo dei costi lungo tutta la filiera del trasporto aereo e dei pacchetti di viaggio.\r

Il recente calo delle quotazioni del jet fuel – scese nell’ultima settimana a 141,64 dollari al barile con una riduzione dell’11,4% rispetto alla settimana precedente secondo il Jet Fuel Price Monitor di Iata – rappresenta un segnale positivo, ma non sufficiente a modificare nell’immediato il quadro economico per imprese e consumatori. \r

Dopo mesi di forti rialzi e volatilità, infatti, i maggiori costi del carburante sono già stati incorporati nelle tariffe aeree, nei contratti e nei listini dei pacchetti turistici, con effetti che continuano a incidere sulle scelte di acquisto dei viaggiatori e sui margini delle imprese. Anche il cambio euro-dollaro, oggi su livelli relativamente stabili, non è in grado di compensare lo shock accumulato nei mesi scorsi, lasciando il fattore energetico come elemento dominante nella determinazione dei costi del trasporto aereo.\r

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Segnale importante\r

“Il calo del jet fuel è un segnale importante, ma arriva dopo settimane di rincari che hanno già avuto un impatto concreto su prezzi, margini e domanda. Oggi il problema non è più l’emergenza, ma il rischio che questi livelli di costo diventino strutturali”, dichiara Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi Confesercenti.\r

“La riduzione dei costi del carburante - prosegue Rebecchi - deve tradursi in un adeguamento delle tariffe aeree. In assenza di una riduzione tempestiva, il rischio concreto è un’ulteriore contrazione della domanda interna e l’indebolimento di un segmento chiave del turismo organizzato”.\r

“La frequenza con cui si verificano eventi straordinari - conclude il presidente - dimostra che non siamo più di fronte ad eccezioni, ma a un nuovo quadro strutturale. Per questo chiediamo al Ministro del Turismo di proseguire con determinazione nel percorso volto all’istituzione di un fondo in primis nazionale ed europeo dedicato al turismo organizzato, uno strumento indispensabile per garantire interventi rapidi e proporzionati a sostegno delle imprese”.","post_title":"Assoviaggi: jet fuel in discesa dell'11,4%, ma ancora non basta","post_date":"2026-06-03T15:15:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1780499738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515690","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'estate al Réva Resort prende il via nella piscina esterna per offrire un'esperienza rinfrescante ed esclusiva nel cuore delle Langhe. Caratterizzata da una linea sinuosa, la scenografica piscina si fonde con il paesaggio circostante, regalando agli ospiti una vista panoramica tra i vigneti e i boschi del territorio.\r

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Nell'inaugurare la stagione Réva Resort ha ideato una gamma di pacchetti dedicati anche ai clienti esterni alla struttura, pensati per combinare il relax con l'alta gastronomia, i vini della tenuta e i trattamenti benessere. Una serie di esperienze, accessibili esclusivamente su prenotazione, che confermano come Réva Resort punti a essere un luogo dove ritagliarsi del tempo di qualità in assoluto relax.\r

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I pacchetti\r

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La Fresh Experience ad esempio unisce i piaceri della piscina panoramica ad un menu di quattro portate al ristorante Fre, una Stella Michelin all'interno del resort. Questa esperienza si declina in tre diverse opzioni: si può scegliere il Morning Pool & Lunch, che prevede l'accesso alla piscina dalle 9 alle 13 seguito dal pranzo, oppure l'Afternoon Pool & Dinner, che combina l'ingresso pomeridiano dalle 15 alle 19.30 alla cena. Per chi desidera il massimo del comfort, l'opzione Full Taste Day Premium offre un'intera giornata immersi nel relax della piscina, con aperitivo in terrazza e cena.\r

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Se l'obiettivo è un benessere total, si può abbinare la piscina a un percorso di due ore nella Spa del resort, con il pacchetto Chill Mood, che si chiude con un aperitivo in terrazza. Chi invece cerca una fuga rigenerante focalizzata sulla quiete può optare per il pacchetto Pool Break, con ingresso in piscina e servizio bar.\r

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","post_title":"Réva Resort, vacanze in Piemonte tra alta gastronomia, vini e benessere","post_date":"2026-06-03T15:11:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780499506000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515485","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' il ceo di Wizz Air, Jozsef Varadi, a metterci la faccia per tranquillizzare operatori e passeggeri sul tanto discusso tema di disponibilità e costo del carburante nel settore aereo, messo alla prova dalle conseguenze del protrarsi del conflitto in Iran.\r

In un breve messaggio video, il ceo invita i potenziali passeggeri a prenotare senza timori, spiegando che Wizz Air \"è pienamente coperta per l’approvvigionamento di jet fuel, senza alcun impatto sulle operazioni. L’intero network - che comprende oltre 200 aeroporti - non ha registrato cancellazioni legate alla disponibilità di carburante\". La compagnia dispone inoltre di solide soluzioni alternative per garantire la continuità operativa anche in contesti di mercato complessi.\r

La low cost ungherese conferma che \"la programmazione estiva sarà mantenuta integralmente come prevista\". La compagnia ribadisce inoltre di non avere in programma l’introduzione di alcun sovrapprezzo carburante: le tariffe già acquistate resteranno invariate, indipendentemente dalla volatilità dei costi del jet fuel.\r

Questo posizionamento è supportato \"da una performance operativa particolarmente solida e da elevati livelli di affidabilità registrati negli ultimi 18 mesi. Wizz Air rinnova il proprio impegno a offrire ai passeggeri un servizio stabile, affidabile e conveniente, incoraggiando prenotazioni in piena fiducia\".","post_title":"Wizz Air, Varadi sul carburante: \"Coperti al 100%. Le tariffe non aumenteranno\"","post_date":"2026-05-29T10:49:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780051751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I dati dell'Ipw in Florida confermano la Louisiana destinazione emergente del Sud degli Stati Uniti per il mercato italiano, capace di evolvere da storica patria del jazz a meta esperienziale a 360 gradi. Per il 2026 il focus promozionale della destinazione si concentra sull'Anno dell'Outdoor.\r

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«La vita all’aria aperta non è solo qualcosa che si vede, qui è qualcosa che si vive. Lanciare l’amo all’alba, osservare le aquile librarsi sopra le paludi di cipressi e passeggiare in un giardino d’arte all’aperto. La Louisiana si è guadagnata il titolo di “Paradiso degli sportivi” perché nessun altro luogo offre una varietà di esperienze all’aria aperta pari alla nostra», ha dichiarato il vice governatore Billy Nungesser.\r

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La nuova proposta turistica si articola su tre direttrici ad alto valore aggiunto, studiate su misura per il viaggiatore alla ricerca di autenticità.\r

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Il pilastro outdoor e l'esperienza wild\r

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La natura della Louisiana non si osserva passivamente, si vive in prima persona attraverso attività ad alto tasso di adrenalina e coinvolgimento dedicate a chi cerca l'avventura vera. Swamp tour in airboat con navigazione a tutta velocità nelle paludi, sfrecciando tra foreste sommerse e il suggestivo muschio spagnolo. Safari palustre tramite itinerari guidati che garantiscono incontri ravvicinati con alligatori, procioni e cuccioli di cinghiale selvatico. Fly & Drive naturalistico sfruttando una fitta rete di parchi statali e byways panoramiche, una formula perfetta per esplorare il territorio in totale libertà\r

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Cultura, cinema e borghi storici\r

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Il viaggiatore italiano cerca storie, atmosfere cinematografiche e radici profonde. La Louisiana risponde con un grosso patrimonio visivo. Le Grandi Piantagioni con strutture iconiche come la Oak Alley Plantation, celebre per il suo maestoso e fotogenico viale di querce secolari. Oltre New Orleans, il viaggio nel cuore delle culture creole e cajun, scoprendo l'autenticità di Baton Rouge, Lafayette e dei piccoli borghi storici. Set a cielo aperto tra scenari leggendari che hanno fatto la storia del cinema e delle serie Tv mondiale.\r

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Gastronomia identitaria, una cucina d'autore\r

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Niente fast food. In Louisiana la cucina è una religione, un pilastro culturale che da solo vale il viaggio e che conquista il palato italiano al primo assaggio. Il Gumbo, leggendario piatto nazionale a base di roux, carne o pesce, così sacro da avere una sua giornata celebrativa ufficiale. La Jambalaya, un trionfo ricco e speziato di carne e pesce che reinterpreta in chiave locale la paella spagnola. L'oro del Golfo di eccellenze ittiche freschissime, gamberi di palude, granchi rossi, ostriche locali.\r

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In quest'ottica, la Louisiana smette di essere una semplice estensione musicale e diventa un viaggio completo, perfetto anche per i repeaters: autenticità, natura incontaminata e cultura culinaria d'eccellenza. L'inserimento di New Orleans come tappa all'interno di itinerari nell'entroterra, interamente incentrati sulla natura selvaggia e sulle culture locali, rappresenta un format ideale per conquistare un target alla ricerca del volto autentico e inaspettato del grande Sud americano.\r

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(Anna Morrone)\r

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L’idea era tanto semplice quanto efficace: creare una “ship within a ship”, una nave nella nave capace di offrire privacy, servizi personalizzati e ambienti esclusivi all’interno di unità da migliaia di passeggeri. Non si sarebbe dovuto trattare di un marchio separato né una compagnia luxury autonoma - che, per la cronaca, è poi arrivata: Explora Journeys - ma di un’area premium integrata nelle ammiraglie MSC, un’enclave pensata per intercettare quella clientela con a disposizione un budget più basso di quello indispensabile per salire a bordo di navi di lusso ma più generoso di quello richiesto per prenotare una cabina vista mare su una grande nave.\r

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A quasi vent’anni dal debutto quell’intuizione si è consolidata, trasformandosi in uno dei prodotti più redditizi e strategici non solo per la compagnia italo-svizzera ma anche per Ticketcrociere - la più cliccata piattaforma italiana di vendita crociere, primo seller nazionale di biglietti per lo Yacht Club.\r

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Dove è disponibile l’MSC Yacht Club e che servizi offre\r

Lo Yacht Club rappresenta dunque uno dei segmenti su cui MSC Crociere sta investendo maggiormente, soprattutto con l’arrivo delle nuove navi World Class. Il format è al momento disponibile su 19 delle 23 navi che compongono la flotta; gli esemplari di punta che ospitano il prodotto sono MSC World Europa, MSC World America, MSC Euribia, MSC Seashore e MSC Seascape, che offrono circa 670 posti Yacht Club complessivi, circa il 2 percento della capienza passeggeri totale di queste navi.\r

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In particolare, MSC World Europa - l’attuale ammiraglia del gruppo, entrata in servizio nel 2025 - ospita l’evoluzione più moderna, spaziosa e scenografica del concept Yacht Club. L’area esclusiva si sviluppa sui sette ponti superiori di prua e comprende 152 suite, oltre a lounge privata, ristorante gourmet dedicato, piscina riservata e solarium panoramico. Anche la futura MSC World Asia, il cui battesimo d’acqua avverrà entro la fine dell’anno, offrirà una versione “elevata” dello Yacht Club, con una novità: la Royal Duplex Suite su due livelli e con jacuzzi privata sul balcone.\r

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Al contempo, MSC Crociere ha introdotto il format Yacht Club su navi “pre-smart”. La prima è stata MSC Magnifica, esemplare operativo dal 2010, sottoposta nel 2025 a un importante refit che l’ha dotata di un’enclave dotata di 63 suite. Quest’anno è stato il turno di MSC Poesia, rinnovata in vista del debutto della compagnia in Alaska, lo scorso maggio. La nave, uno dei cavalli di battaglia storici di MSC Crociere, dispone ora di una nuova sezione con suite dedicate, lounge privata e servizio maggiordomo, segnando l’ingresso del format premium su una delle rotte più redditizie del mercato crocieristico nordamericano.\r

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Secondo le anticipazioni circolate nel settore e confermate dalle prenotazioni già aperte, MSC Crociere introdurrà lo Yacht Club anche su MSC Musica e MSC Orchestra: con questa iniziativa, tutte e quattro le navi della classe Musica saranno dotate entro il 2027 della propria “nave nella nave”. L’obiettivo resta il medesimo: intercettare la domanda luxury senza rinunciare al mercato contemporaneo, estendendo il format anche sulle unità impegnate in itinerari lunghi e destinate al giro del mondo.\r

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A prescindere dalle classi su cui è operativo, il successo dello Yacht Club si basa - come già accennato - sui servizi inclusi. Gli ospiti hanno accesso prioritario all’imbarco e allo sbarco, concierge disponibile 24 ore su 24, pacchetto bevande premium, Wi‑Fi e aree riservate lontane dalle zone più affollate della nave. A bordo sono presenti un ristorante dedicato, la Top Sail Lounge e un solarium privato con piscina e servizio bar.\r

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Le suite rappresentano uno degli elementi centrali dell’esperienza Yacht Club. Alla base della gerarchia ci sono le Interior o Deluxe Suite; seguono le Deluxe Balcony, con balcone privato. Top di gamma sono le Royal Suite - con terrazza ampia e jacuzzi - e le Owner’s Suite, su due livelli e con servizi e spazi da vero appartamento.\r

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Negli ultimi anni il prodotto ha raccolto recensioni molto positive tra i crocieristi abituali, soprattutto per la qualità del servizio “tailor made” e per il rapporto tra costo e livello dell’esperienza offerta. In molti casi, l’MSC Yacht Club viene ormai considerato il principale concorrente di formule come The Haven di Norwegian Cruise Line o The Retreat di Celebrity Cruises.\r

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Dove acquistare i biglietti per l’MSC Yacht Club\r

I biglietti per salire a bordo degli MSC Yacht Club sono acquistabili su Ticketcrociere. La piattaforma, di proprietà del gruppo genovese Taoticket, offre supporto costante e assistenza personalizzata in tutte le fasi della prenotazione, dalla scelta della crociera più adatta fino alla gestione delle richieste a bordo. Grazie a un team specializzato e a un’ampia disponibilità di itinerari e partenze, rappresenta un punto di riferimento per chi desidera organizzare una vacanza in crociera con servizi premium e un’esperienza su misura.","post_title":"MSC Yacht Club: come funziona la “nave nella nave” di MSC Crociere e perché prenotarlo con Ticketcrociere","post_date":"2026-05-28T10:19:10+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["msc-yacht-club","msc-yacht-club-ticketcrociere","ticketcrociere"],"post_tag_name":["MSC Yacht Club","MSC Yacht Club Ticketcrociere","ticketcrociere"]},"sort":[1779963550000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515248","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A Pontedilegno Tonale l’estate si organizza giorno per giorno. Dal 29 giugno al 6 settembre il comprensorio tra Lombardia e Trentino lancia Active Summer, un calendario unico di esperienze outdoor prenotabili online in pochi passaggi sul sito pontedilegnotonale.com.\r

Più che un elenco di attività, il progetto punta a costruire un programma quotidiano capace di accompagnare gli ospiti alla scoperta del territorio, distribuendo lungo tutta la settimana escursioni, appuntamenti sportivi e proposte family con il supporto di professionisti della montagna, tra cui guide alpine, maestri di bike e accompagnatori di media montagna.\r

«Vogliamo rendere la vacanza ancora più semplice da vivere, aiutando chi arriva a orientarsi tra le tante possibilità offerte dal comprensorio - spiega Michele Bertolini, direttore del consorzio Pontedilegno-Tonal -. L’idea è permettere al pubblico di scegliere ogni giorno un’esperienza diversa, mettendo in connessione sport, natura e identità del territorio».\r

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Il programma\r

Il programma cambia ogni giorno e segue il ritmo della settimana con un’offerta che attraversa tutte le anime della montagna estiva. Si va dai corsi di mountain bike per ragazzi al Junior Bike Park di Ponte di Legno ai tour guidati in e-bike tra il passo Tonale e Vermiglio; dai trekking lungo il sentiero della Pace e la galleria della Guerra Bianca sul Presena fino alle discese in rafting sul fiume Noce. Accanto alle attività più sportive trovano spazio anche percorsi faunistici nel parco nazionale dello Stelvio, barefoot walking, escursioni didattiche e giochi pensati per le famiglie. Tra gli appuntamenti non mancano esperienze dal taglio più culturale come le visite guidate a Vermiglio, il borgo della Val di Sole che ha fatto da sfondo all’omonimo film, premiato alla mostra del cinema di Venezia e ai David di Donatello.\r

Il meccanismo si basa sulla stretta collaborazione con le strutture ricettive del territorio: chi soggiorna nelle realtà convenzionate riceve gratuitamente l’Adamello Card o la Val di Sole Guest Card Pontedilegno-Tonale, che dà accesso ogni giorno a un’attività gratuita, oltre a sconti sulle altre esperienze in calendario e a tariffe agevolate per impianti e trasporti. Il programma completo con tutte le info è consultabile su questa pagina.\r

Per due finestre dell’estate, 11-19 luglio e 25 luglio-2 agosto, il calendario ordinario si interrompe per lasciare spazio alle Full Mountain Weeks, riservate esclusivamente ai possessori delle card: in programma un trekking teatrale in quota, uno show cooking dello chef Andrea Mainardi con i prodotti dei casari locali e un trekking con il trail runner Marco Olmo per scoprire i benefici dello sport, immersi nella natura.\r

Il programma estivo ha tra i suoi eventi di riferimento Water Music Festival, in calendario dal 3 luglio al 6 settembre. La rassegna porta la musica sui laghi alpini e sulla passerella galleggiante del lago Valbiolo, dove l’acqua non è solo sfondo ma parte integrante del progetto.\r

Si rinnova infine anche l’appuntamento con Alba in Quota, cinque occasioni per vivere il sorgere del sole in alta montagna tra il Roccolo Ventura a 1.700 metri (il 19 luglio a Temù) e il ghiacciaio Presena a 3.000 metri (il 26 luglio, il 14, 21 e 26 agosto). Per consentire l’esperienza, gli impianti aprono prima dell’alba e accompagnano la salita in quota, fino ai punti panoramici da cui osservare la luce del mattino che raggiunge le vette dell’Adamello-Presanella.","post_title":"Pontedilegno Tonale lancia l'Active Summer: ogni giorno un'idea diversa","post_date":"2026-05-27T11:48:28+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1779882508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nessun segnale che indichi una futura carenza di carburante in casa Lufthansa: a ribadirlo, in una comunicazione ufficiale, è Dieter Vranckx, board member e chief commercial officer del gruppo tedesco.\r

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Spiega il manager: «In tutti e sei gli hub europei del gruppo Lufthansa - Francoforte, Monaco, Zurigo, Vienna, Bruxelles e Roma - così come all’estero, non vi sono segnali da parte dei nostri fornitori che indichino per l'estate un rischio di interruzione dell’approvvigionamento di carburante».\r

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Peraltro, sottolinea Vranckx, «meno di un quarto delle spedizioni di carburante per aerei destinate all’Europa transita attraverso lo stretto di Hormuz. Per compensare eventuali carenze in tali forniture, le importazioni provengono ora sempre più spesso da altri continenti, ad esempio dal Nord America e dall’Africa. Inoltre, le raffinerie europee hanno portato la produzione di carburante per aerei al massimo della capacità».\r

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Quanto al potenziale perdurare della crisi in Medio Oriente, che potrebbe condurre a nuove cancellazioni di voli il gruppo, anzitutto, «non prevede cancellazioni. Se, contrariamente alle aspettative, dovessero verificarsi carenze di carburante e, di conseguenza, venissero cancellati dei voli, il cliente ha una scelta: o viene riprogrammato, oppure riceve un rimborso completo del prezzo del biglietto come garanzia “money-back”. Queste regole di cancellazione e riprogrammazione si applicano senza restrizioni a tutte le compagnie aeree del gruppo».\r

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Il messaggio conclusivo punta a tranquillizzare ulteriormente i passeggeri: «Le nostre compagnie aeree sono pronte per l’estate, il nostro network è solido: i nostri clienti possono contare su di noi». E ancora: «In caso di cancellazione di un volo, l’intero prezzo del biglietto verrà rimborsato tempestivamente su richiesta del cliente. Non siamo gli unici, tra l’altro, a ritenere che i clienti possano aspettarsi un’offerta di voli completa quest’estate: anche le nostre compagnie aeree partner prevedono di operare con un programma di voli quasi completo durante l’alta stagione di quest’anno».\r

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","post_title":"Lufthansa rassicura: «Pronti all'estate, nessun segnale di carenza di jet fuel»","post_date":"2026-05-27T09:56:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1779875795000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515049","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudia ha accolto in flotta il suo primo A321Xlr, diventando così la prima compagnia aerea in Medio Oriente e Africa a operare il nuovo aeromobile Airbus a corridoio singolo e a lunghissimo raggio.\r

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L’aeromobile, equipaggiato con motori Cfm International Leap-1A, è il primo dei 15 A321Xlr ordinati dal vettore. Questa consegna rappresenta un elemento chiave dell’ampio programma di modernizzazione della flotta di Saudia e supporta direttamente l’espansione del network internazionale della compagnia in linea con la Saudi Vision 2030. Grazie all’aumento della connettività e della capacità, l’A321Xlr contribuirà all’obiettivo del Regno di attrarre oltre 150 milioni di visitatori all’anno entro la fine del decennio.\r

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Oggi gli aeromobili Airbus restano al centro delle operazioni di Saudia, accompagnando la compagnia nell’espansione della flotta e nello sviluppo del network.\r

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Attualmente Saudia serve oltre 100 destinazioni su quattro continenti e l’A321Xlr supporterà l’ulteriore espansione verso nuovi mercati internazionali. Con un’autonomia fino a 4.700 miglia nautiche, l’A321Xlr consente a Saudia di ampliare il proprio network internazionale utilizzando un aeromobile a corridoio singolo. Rotte che tradizionalmente sarebbero state operate con aeromobili widebody potranno così essere servite mantenendo al contempo un’esperienza premium per i passeggeri.\r

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Il velivolo è configurato con un layout premium a bassa densità, che comprende 24 poltrone di Business Class full flat con accesso diretto al corridoio, oltre a 120 posti in Economy Class. È inoltre dotato della cabina Airspace di Airbus, che porta su un aeromobile a singolo il comfort tipico dei widebody. Tra gli elementi distintivi figuarno ampie cappelliere XL, sistemi di illuminazione di ultima generazione e una delle cabine più silenziose della categoria.","post_title":"Saudia è il primo vettore in Medio Oriente e Africa che opera un A321Xlr","post_date":"2026-05-26T09:23:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779787401000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515017","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Neos ha presentato la nuova formula \"Neos Protection\". «Abbiamo sentito la necessità – ha detto ad Askanews Aldo Sarnataro, cco di Neos – di mettere in campo una garanzia per tranquillizzare i nostri clienti. Non c’è nessun motivo quest’estate per non andare in vacanza e Neos Protection vuole rappresentare la garanzia e la tranquillità: se ti portiamo in vacanza, noi ti riportiamo anche a casa. Come lo facciamo? Questo è il valore intrinseco di far parte del gruppo Alpitour e quindi di avere una filiera che lavora insieme. Questo ci permette di poter mettere in campo una protezione che è figlia di un lavoro operativo e di procedure di investimenti per cercare di proteggere la vacanza».\r

Tutela a tutto tondo\r

Il prodotto offerto dal turismo organizzato è concepito per tutelare il viaggiatore sotto tutti gli aspetti, compreso quello dei costi legati al carburante degli aerei. «Ci tenevamo a riaffermare ancora questo concetto perché in un momento così difficile, ovviamente dove c’è una variabilità del costo del fuel che è molto grande, ci poteva essere il timore da parte del cliente che ci potrebbero essere costi post acquisto. Quindi volevamo sottolineare che alla luce di quello che è il preventivo nel momento in cui si va ad acquistare, non ci saranno sorprese dalla chiusura dell’acquisto fino alla partenza».\r

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In dettaglio, queste le garanzie offerte da Neos:\r

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prezzo bloccato: una volta confermata la prenotazione, il cliente è assicurato contro le fluttuazioni dei costi legati al carburante aereo. Il prezzo è bloccato e non subirà alcuna variazione.\r

Neos Protection: qualora, per cause di forza maggiore derivanti da eventi imprevedibili, il volo venisse cancellato, si potrà scegliere tra un volo alternativo, l'ottenimento del rimborso immediato e integrale del biglietto o un voucher Neos utilizzabile liberamente - senza vincoli di destinazione – per nuove prenotazioni Neos entro 24 mesi.\r

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Neos Fuel Protection: una volta partito, il viaggio di ritorno a casa del cliente è sempre assicurato. Se si ha una prenotazione andata e ritorno, anche qualora si verifichi la circostanza eccezionale di carenza di carburante, Neos assicurerà comunque un volo di rientro, senza alcun costo aggiuntivo.\r

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","post_title":"Neos scende in pista con la nuova \"Neos Protection\"","post_date":"2026-05-25T15:34:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779723252000]}]}}