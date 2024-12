Assegnato a “The ride of a Lifetime” della Svizzera, il 36° World Tourism Film La 36a edizione dei World Tourism Film Awards ha celebrato i migliori video turistici dell’anno, con «The Ride of a Lifetime» di Svizzera Turismo che si è aggiudicato il Cifft Tourism Press Award 2024. La campagna, che promuove il Grand Train Tour of Switzerland, trasporta il pubblico in un viaggio panoramico viaggio al fianco della leggenda del tennis Roger Federer e del comico Trevor Noah. Nella produzione, il famoso duo sta girando uno spot pubblicitario quando un semplice errore li porta a fare il “viaggio della loro vita”, dimostrando che in Svizzera non si è mai sul “treno sbagliato”. La campagna ha vinto anche l’ambito titolo di Miglior film turistico al mondo nella categoria Prodotti turistici. Il successo della Svizzera è continuato, con altri due premi: il miglior film turistico al mondo nella categoria Promozione nazionale per “The Perfect Shot” e un quinto posto nella stessa categoria con “Autumn for Our Senses”. Per ricevere il Cifft Tourism Press Award 2024, la produzione è stata esaminata da una giuria di 84 giornalisti di viaggio provenienti dai principali media internazionali di 36 paesi, fra i quali Travel Quotidiano nella presenza dìi Daniela Battaglioni. Sinergie Un’iniziativa del Comitato internazionale dei festival cinematografici del turismo (Cifft), il Cifft Tourism Press Award: riconosce la sinergia tra turismo e giornalismo. Il premio di quest’anno prevedeva 66 proposte provenienti da 23 paesi, tutti in competizione nel circuito Cifft, un concorso globale per video e campagne turistiche. “‘The Ride of a Lifetime’ cattura perfettamente l’essenza del turismo svizzero con la sua miscela unica di umorismo e narrazione. Tenutisi a Valencia, in Spagna, i World Tourism Film Awards hanno segnato il gran finale del circuito Cifft, riunendo leader del turismo e delle industrie creative per celebrare il meglio della promozione turistica. Quest’anno, 27 produzioni eccezionali provenienti da 16 paesi sono state riconosciute come i migliori film turistici del mondo in cinque categorie, evidenziando le principali tendenze del settore. Il Circuito Cifft è ora aperto alle iscrizioni per l’edizione 2025. I professionisti del turismo e i registi sono invitati a inviare i loro migliori video e campagne turistiche per avere la possibilità di competere per il titolo di Miglior film turistico dell’anno al mondo, nonché per il prestigioso Tourism Press Award. Per ulteriori informazioni e dettagli sulla presentazione, visitare www.cifft.com. Condividi

