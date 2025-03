All’Università Europea di Roma 2000 colloqui per 500 posti di lavoro nel turismo Dal 19 al 21 marzo l’Ateneo Università Europea di Roma ospita l’edizione 2025 di FareTurismo, appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche. Oltre 2.000 i colloqui per 500 posti di lavoro ricercati dalle circa 40 aziende presenti provenienti da catene alberghiere, hotel, terme, agenzie per il lavoro, enti e società di consulenza e di servizi L’Università Europea di Roma presenterà il nuovo indirizzo in management dell’ospitalità e dell’impresa turistica. Nel 2024 il settore turistico in Italia ha ripreso a correre registrando un giro d’affari di 48,8 miliardi di euro con ulteriori prospettive di crescita. Secondo l’Enit lo scorso anno il comparto turistico ha contribuito al 10,8% del Pil italiano, generando il 13% dell’occupazione totale, con 458,4 milioni di presenze turistiche negli esercizi ricettivi, con un incremento del +2,5% rispetto all’anno precedente (fonte Istat). Dal punto di vista dell’occupazione le previsioni indicano che entro il 2034 la crescita del settore turistico porterà a un contributo occupazionale del 15,7%, con migliaia di nuovi posti di lavoro in un mercato sempre più tecnologico e globalizzato. La crescita del settore e l’interesse verso di esso sono stati ampiamente confermati dalle oltre 25mila candidature per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Guida turistica 2025, avvenute a seguito della pubblicazione del bando di concorso da parte del Ministero del Turismo. Dopo la pandemia che aveva sottratto 300mila lavoratori al turismo, a causa del lungo periodo di chiusura, ora si registra una carenza di personale, soprattutto per le mansioni di media specializzazione quali personale di sala e cucina, receptionist, banconisti. In questo contesto si inserisce la 24ª edizione di “FareTurismo”, l’appuntamento nazionale di riferimento per la formazione di studenti e operatori del comparto turistico, per la quale ancora una volta è stata scelta l’Università Europea di Roma come sede per i tre giorni dell’evento, pieni di opportunità di orientamento e professionali. Quest’anno l’offerta formativa si è arricchita di un nuovo curriculum: Management dell’Ospitalità e dell’Imprese Turistica che, anche attraverso insegnamenti erogati in lingua inglese, consente di sviluppare capacità professionali nell’ambito del management delle imprese turistiche e delle destinazioni, con un focus sulla sostenibilità. Le figure professionali saranno in grado di inserirsi nelle imprese e nelle organizzazioni della filiera turistica come Tour Operator, Alberghi di catena, organizzazione di Eventi, DMO. Condividi

