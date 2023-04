Alessandro Fonti nuovo presidente dell’associazione delle low cost Alessandro Fonti è il nuovo Presidente Aicalf Associazione italiana compagnie aeree low fares nominato dall’Assemblea dei soci easyJet, Ryanair, Volotea. Aicalf, nata nel maggio 2020, rappresenta gli interessi delle principali compagnie aeree low cost operanti nel mercato italiano nell’ambito delle relazioni con le autorità governative e gli altri interlocutori istituzionali. Proprio per questo motivo ha deciso di affidare la presidenza ad Alessandro Fonti, Senior Consultant della società di consulenza FB & Associati, la prima società di public affairs, advocacy e lobbying italiana. Le compagnie low cost hanno democratizzato e reso accessibile il trasporto aereo a milioni di persone in Italia e in tutta Europa. Hanno migliorato la mobilità delle persone, facilitato gli scambi commerciali e recato importanti benefici all’occupazione e alle economie dei territori, aprendo al turismo internazionale regioni che erano in precedenza difficilmente raggiungibili e giocando un ruolo da protagonista nel processo di integrazione europea. Le compagnie rappresentate da Aicalf hanno fatto volare nel solo 2022 più 74 milioni di passeggeri da e verso i principali aeroporti italiani. “Le sfide che abbiamo davanti – spiega Alessandro Fonti – sono diverse, ma tutte volte ad assicurare la connettività dei cittadini italiani ed europei e la competitività dell’Italia a livello internazionale. Aicalf in questi anni ha costruito un rapporto con le principali istituzioni ed autorità che regolano il settore, accompagnando l’uscita dalla crisi pandemica. Ringraziamo per questo il presidente uscente Castioni. Nel breve periodo l’obiettivo è di confermare il ruolo dell’associazione come interlocutore istituzionale per promuovere iniziative volte a stimolare uno sviluppo sostenibile del settore, sia dal punto di vista sociale che ambientale, nel lungo periodo invece – spiega il neopresidente – abbiamo in mente di espandere i nostri orizzonti, consapevoli del ruolo centrale che ricopriamo per la tutela della mobilità dei cittadini italiani ed il supporto di un settore centrale dell’economia nazionale quale il turismo ”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444168 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_444169" align="alignleft" width="300"] Alessandro Fonti[/caption] Alessandro Fonti è il nuovo Presidente Aicalf Associazione italiana compagnie aeree low fares nominato dall’Assemblea dei soci easyJet, Ryanair, Volotea. Aicalf, nata nel maggio 2020, rappresenta gli interessi delle principali compagnie aeree low cost operanti nel mercato italiano nell’ambito delle relazioni con le autorità governative e gli altri interlocutori istituzionali. Proprio per questo motivo ha deciso di affidare la presidenza ad Alessandro Fonti, Senior Consultant della società di consulenza FB & Associati, la prima società di public affairs, advocacy e lobbying italiana. Le compagnie low cost hanno democratizzato e reso accessibile il trasporto aereo a milioni di persone in Italia e in tutta Europa. Hanno migliorato la mobilità delle persone, facilitato gli scambi commerciali e recato importanti benefici all’occupazione e alle economie dei territori, aprendo al turismo internazionale regioni che erano in precedenza difficilmente raggiungibili e giocando un ruolo da protagonista nel processo di integrazione europea. Le compagnie rappresentate da Aicalf hanno fatto volare nel solo 2022 più 74 milioni di passeggeri da e verso i principali aeroporti italiani. “Le sfide che abbiamo davanti – spiega Alessandro Fonti – sono diverse, ma tutte volte ad assicurare la connettività dei cittadini italiani ed europei e la competitività dell’Italia a livello internazionale. Aicalf in questi anni ha costruito un rapporto con le principali istituzioni ed autorità che regolano il settore, accompagnando l’uscita dalla crisi pandemica. Ringraziamo per questo il presidente uscente Castioni. Nel breve periodo l’obiettivo è di confermare il ruolo dell’associazione come interlocutore istituzionale per promuovere iniziative volte a stimolare uno sviluppo sostenibile del settore, sia dal punto di vista sociale che ambientale, nel lungo periodo invece - spiega il neopresidente - abbiamo in mente di espandere i nostri orizzonti, consapevoli del ruolo centrale che ricopriamo per la tutela della mobilità dei cittadini italiani ed il supporto di un settore centrale dell’economia nazionale quale il turismo ”. [post_title] => Alessandro Fonti nuovo presidente dell'associazione delle low cost [post_date] => 2023-04-21T11:34:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682076899000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444145 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437194" align="alignleft" width="300"] Bernabò Bocca[/caption] Dopo il rassicurante risultato della scorsa Pasqua, anche per le festività del 25 aprile e del primo maggio le aspettative sembra non vengano deluse: saranno infatti 9 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per la Festa della Liberazione, che il calendario 2023 fa cadere nella giornata di martedì, consentendo a tutti gli effetti la possibilità di godere di un fine settimana “extra lungo”. Una cifra che non si discosta molto dagli 8 milioni e 99 mila concittadini che si muoveranno invece in occasione della ricorrenza del primo maggio festa dei lavoratori, che capiterà di lunedì, offrendo anche in questo caso l’opportunità di allungare seppure di poco il tradizionale week end. Complessivamente coloro che opteranno per una vacanza durante i ponti e soprattutto in Italia, saranno oltre 17 milioni di individui. “Ancora una volta viene da considerare la necessità impellente di sostenere ogni giorno di più un settore come il turismo che è traino del Paese” afferma il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, commentando i risultati dell’indagine realizzata con il supporto di ACS Marketing Solutions. “E’ una grande conquista per tutto il mondo della ricettività osservare il fatto che la maggioranza dei viaggiatori in questa circostanza abbia considerato l’albergo come alloggio preferito – aggiunge Bocca - Si tratta di un fattore importante perché evidenzia la capacità di tenuta del nostro comparto, anche a dispetto del dramma e delle enormi difficoltà provocate dalla pandemia. Direi addirittura che abbiamo ricevuto ancor più manifestazioni di fiducia proprio dagli italiani che continuano a scegliere i nostri alberghi e soprattutto l’Italia come destinazione prediletta per la propria vacanza”. “I risultati attuali – conclude il presidente di Federalberghi – fanno immaginare una buona performance nella prospettiva della prossima estate. Prudentemente staremo a guardare, impostando la rotta con un “avanti tutta”. [post_title] => Bocca: "E' impellente sostenere ogni giorno di più il turismo, traino del Paese" [post_date] => 2023-04-21T10:29:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682072954000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444137 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_287979" align="alignleft" width="300"] Vittorio Messina, presidente Assoturismo[/caption] Per il ponte del 25 aprile c'è una previsione di 5,2 milioni di presenze nelle strutture ricettive italiane. Una febbre positiva che certifica la buona salute del turismo italiano e soprattutto il trionfo delle città d’arte del Belpaese, sempre più apprezzate con un tasso medio di saturazione vicino al 90%. Sono questi i principali risultati dell’indagine realizzata per il ponte del 25 aprile da Centro studi turistici per Assoturismo Confesercenti. Dopo un aumento del movimento dei vacanzieri nel periodo pasquale di oltre il 7% rispetto allo scorso anno, tra le imprese del turismo c’è ottimismo anche per il ponte del 25 aprile. Le strutture ricettive hanno registrato un buon dinamismo della domanda con il tasso di saturazione che supera di 8 punti quello raggiunto nel 2019. In base ai risultati del monitoraggio, nel ponte tra il 22 e il 25 aprile si registrerà un notevole movimento di turisti che si dirigeranno prevalentemente verso le città e i centri d’arte, con l’89% di camere occupate. Un trend positivo è atteso anche per le altre tipologie di prodotti, ma con andamenti differenziati. In particolare, le località marine registrano saturazione media del 72% dell’offerta disponibile, le località dei laghi e di montagna si attestano rispettivamente al 68% e al 67% di occupazione. Invece, per le località rurali/collina il tasso rilevato sale al 77% e per le aree del termale al 76%. Nel complesso risultano prenotate in media 3 camere su 4. In cima alle preferenze dei turisti in viaggio per il ponte del 25 aprile il Centro Italia, con Umbria e Lazio che segnano percentuali di saturazione delle camere disponibili vicine al 90%. Seguono Liguria (83%), Toscana (81%) e Veneto (80%). A seguire Lombardia e Piemonte con il 77%, Emilia Romagna con il 75%, Lombardia, Marche e Basilicata con il 74%. Chiudono la classifica delle regioni la Calabria (54%) e il Molise (52%). “Il tempo incerto di questi ultimi giorni allontana l’estate e favorisce i viaggi verso città d’arte e luoghi culturali. Continua la fase di crescita del turismo italiano che però tende a concentrarsi soprattutto in alcuni momenti specifici dell’anno. È necessario lavorare tutti insieme, Enit e ministero del turismo in testa anche con la campagna ‘Open to meraviglia’, per una promozione del territorio italiano nei periodi meno battuti, lontani da ponti e festività. È questo l’obiettivo da perseguire: accogliere viaggiatori 365 giorni l’anno. Le imprese del turismo sono pronte, ma è quanto mai necessario il supporto della politica per continuare a crescere: servono ad esempio interventi su lavoro per sopperire alla mancanza di personale, su fisco e sicurezza, sulla moratoria sui mutui e sul decreto per lo sblocco dei 39 milioni stanziati per le agenzie di viaggio”. Così Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti. [post_title] => Assoturismo: per il ponte del 25 aprile 5 milioni di presenze [post_date] => 2023-04-21T10:04:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682071450000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444128 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair sospende tutti i voli da e per Comiso dopo una rottura con la Società aeroporto Catania (Sac), che gestisce l'aeroporto nel ragusano. In una nota diramata ieri sera la low cost conferma di essere "impegnata a crescere in tutti gli aeroporti siciliani. Siamo il più grande vettore in Sicilia con 50 rotte nazionali e 56 internazionali e oltre 10m di passeggeri l’anno. Avevamo programmato conferenze stampa in Sicilia il 20 e 21 c.m. per annunciare la crescita in tutti e quattro gli aeroporti, ma purtroppo, Sac, il gestore aeroportuale di Comiso, ha tentato di cambiare i termini del nostro accordo alla vigilia della conferenza stampa. Ryanair è stata di conseguenza purtroppo costretta a cancellare la conferenza stampa e tutte le rotte da/per Comiso sono state rimosse dalla vendita. Una notizia devastante per Comiso e per il ragusano. Ryanair sarà lieta di ripristinare tutte le rotte nazionali e internazionali da/per Comiso con effetto immediato non appena Sac onorerà l'accordo negoziato e precedentemente accettato per iscritto". Polemche Sac, come riferito dall'Agi, precisa che quanto dichiarato da Ryanair "non corrisponde al vero" e sottolinea che "non ha in alcun modo negato valore all'accordo provvisorio sottoscritto tra le parti, per cui le possibili conseguenze della rottura delle trattative, unilateralmente decise da Ryanair, non dipendono in alcun modo dalla condotta di Sac che è stata sempre leale e corretta". "Purtroppo - aggiunge la società - solo nelle call degli ultimi giorni, quindi a ridosso della conferenza stampa che la stessa Ryanair aveva convocato, le posizioni del vettore sono cambiate in una direzione inaccettabile perché contraria alla politica commerciale di Sac. Quanto richiesto, infatti, comporterebbe una discriminazione a danno degli altri vettori, in violazione della normativa in materia di concorrenza, e metterebbe in discussione la salvaguardia del patrimonio e dell'equilibrio finanziario della Società di Gestione degli aeroporti di Comiso e a Catania. Abbiamo ribadito a Ryanair, anche nelle ultime ore, di essere pronti a sottoscrivere l'accordo già raggiunto, invitandoli anche a un incontro ai massimi livelli, ricevendo purtroppo solo risposte negative con toni che non si addicono a due partner di lungo corso come Sac e Ryanair". Sac conclude affermando che "continua a credere nel valore di questa partnership e degli accordi raggiunti", che "queste incomprensioni saranno a breve superate e che si potrà presto riprendere la nostra collaborazione con il Vettore irlandese per lo sviluppo degli Aeroporti di Comiso e di Catania". [post_title] => Ryanair sospende tutti i voli su Comiso. E' scontro con la Sac [post_date] => 2023-04-21T09:40:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682070042000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444024 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air sarà il nuovo 'title sponsor' della Venicemarathon la cui 37esima edizione è in programma il prossimo 22 ottobre. La Wizz Air Venicemarathon sarà la prima maratona in Italia sostenuta dalla compagnia aerea che è già sponsor principale di diversi eventi podistici nelle sue città europee di base. La low cost opera da 15 anni all'interno del sistema aeroportuale veneziano e ha aperto la sua base all'aeroporto Marco Polo di Venezia il 2 marzo 2022, dopo che lo scorso anno ha trasportato oltre 800.000 persone. Da Venezia la compagnia opera voli verso 22 destinazioni in 14 Paesi, tra cui l'Arabia Saudita che, dal 20 aprile, sarà raggiungibile grazie a un nuovo collegamento tra il Marco Polo e l'aeroporto internazionale di Riyadh. Venezia e la Riviera del Brenta si preparano dunque al passaggio della maratona che si disputerà nelle sue tre diverse distanze di 42, 21 e 10 chilometri, lungo il tradizionale percorso che attraverserà il territorio veneziano ricco di arte, storia e cultura, per culminare nel cuore di Venezia, in Riva Sette Martiri. La manifestazione è richiamo per atleti e appassionati di tutto il mondo: ad oggi gli iscritti sono già più di 6.000, di cui il 30% è rappresentato da atleti stranieri. [post_title] => Wizz Air diventa 'title sponsor' della Venicemarathon, in calendario il prossimo 22 ottobre [post_date] => 2023-04-21T09:00:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682067617000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444104 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo l'iniziativa di Aidit si unisce anche Fiavet-Confcommercio nella lotta contro le ultime policy di vendita intermediata della compagnia aerea Ryanair, verso cui la federazione ha deciso di procedere in via giudiziaria. "Posto che in alcune destinazioni il volo diretto è operato esclusivamente dalla low cost in modo monopolistico e dominante - si legge in una nota -, per chi lavora nell’intermediazione del turismo è diventato impossibile vendere la biglietteria di questa compagnia. Ryanair ha infatti attivato un macchinoso sistema di verifica di identità del passeggero. Sul proprio sito il vettore esplicitamente afferma che le prenotazioni effettuate tramite gli agenti di viaggio possono essere bloccate, motivando l’affermazione con il fatto che non ha alcun accordo commerciale con le adv, dimenticandosi che queste operano come mandatarie della propria clientela". Verifiche farraginose "Le opzioni che ha inserito il vettore - prosegue la nota - sono di una verifica rapida al costo di 0,59 euro, che prevede un riconoscimento facciale e copia della documentazione di identificazione del passeggero. Le problematiche pratiche del sottoporre il passeggero al riconoscimento facciale (si pensi alla biglietteria acquistata per gruppi come per i viaggi di istruzione) diventano un ostacolo alla possibilità di acquisto per l’agenzia. In più, il controllo standard prevede la firma del passeggero per verificarne la sua autenticità: una pratica che richiede al massimo sette giorni e per la quale è comunque necessaria la copia della documentazione di identificazione del passeggero e un dispositivo dotato di fotocamera. Una procedura esclusiva per la biglietteria acquistata tramite le agenzie di viaggio. Memore anche delle procedure ostative da parte del vettore, adottate nel periodo degli annullamenti Covid, oggetto di un pesante provvedimento sanzionatorio da parte dell’Antitrust, Fiavet-Confcommercio ha quindi deciso di procedere con una iniziativa incisiva, che possa definitivamente eliminare queste turbative nell’esercizio dell’attività di mediazione, propria dell’agente di viaggio". Il diritto di esercitare l’attività di intermediazione Il consiglio nazionale delle federazione ha assunto all’unanimità la delibera di procedere giudiziariamente nei confronti del vettore per tutelare i diritti degli agenti di viaggio, e dei loro clienti, di prenotare la biglietteria di Ryanair, rivendicando il diritto di esercitare l’attività di intermediario, mandatario del proprio cliente: un diritto riconosciuto tra le attività tipiche dalla normativa regionale di esercizio delle adv. Cimminisi: "Non siamo dei falsari" “Ci occupiamo di questo spinoso tema da anni. In passato abbiamo contestato, con diverse diffide a Ryanair, comportamenti scorretti nei confronti degli agenti di viaggio - spiega il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi, all’indomani della delibera del consiglio nazionale -. Nel 2011 abbiamo già ottenuto una sentenza risarcitoria per diffamazione nei confronti del vettore irlandese, ma ora ci vediamo costretti nuovamente a deliberare un’azione giudiziaria per difendere il diritto sacrosanto di poter acquistare la biglietteria Ryanair”. Secondo il presidente Fiavet-Confcommercio non si può accettare l’estromissione dalla propria attività di intermediazione “e di essere additati come soggetti negligenti o sui quali adombrare sospetti tali da dover verificare l’identità della nostra clientela, come fossimo falsari". [post_title] => Fiavet si appella alla giustizia contro le ultime policy di vendita Ryanair [post_date] => 2023-04-20T13:33:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681997627000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_398991" align="alignleft" width="300"] Christian Garrone[/caption] Garantire la longevità e la sicurezza del business. In occasione del suo ventesimo anniversario, I4T - Insurance Travel estende il raggio di azione ben oltre le polizze viaggio, con l’obiettivo di mettere al sicuro le imprese, il patrimonio personale dei professionisti che ci lavorano in qualità di soci e/o amministratori, e le loro famiglie. Ne è nata una mappatura completa dei rischi di impresa, personalizzata sulla base del modello di attività di ogni agenzia o altra azienda turistica. “Spesso gli imprenditori pensano che optare per una srl salvi il loro patrimonio – spiega Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – ma questo è vero solo in parte e molti non ne sono consapevoli. Inoltre se, come spesso accade, i soci sono anche amministratori, la normativa prevede responsabilità molto gravose che, in caso di imprevisti, possono compromettere la continuità operativa dell’azienda”. Per affrontare questo genere di rischi, una volta evidenziati, I4T propone diverse soluzioni assicurative: la prima è la polizza invalidità, che protegge l’assicurato, la sua famiglia e la sua azienda dalle conseguenze di una malattia o di un infortunio accidentale, fronteggiando le spese impreviste con un adeguato supporto economico. Alle realtà costituite da due o più soci, I4T suggerisce la polizza Tcm (Temporanea caso morte) che, in caso di decesso di un socio, garantisce la liquidazione delle quote societarie spettanti ai suoi eredi entro i termini indicati dal codice civile, senza pesare sui conti dell’azienda o degli altri soci. Infine, la polizza D&o (Directors & officers liability) tutela il patrimonio personale degli amministratori o dei membri di altri organi di gestione, rispetto a errori ed eventuali richieste di risarcimento, funzionando come una sorta di rc degli amministratori. Oltre agli aspetti legati alla tutela tra i soci e alla messa in sicurezza del patrimonio personale dell’amministratore, l’analisi condotta da I4T comprende la protezione dei beni aziendali, il rischio legato ad eventuali vertenze legali, le opportunità disponibili e un focus sulla rc professionale, volto a indicare garanzie e massimali coerenti con il modello di business dell’azienda. “La nostra compagnia ha alle spalle l’esperienza e il know-how di Garrone & Boschet, società di intermediazione assicurativa da 50 anni sul mercato - spiega il direttore commerciale di I4T, Giovanni Giussani -. Questo ci consente di presentarci alle agenzie e alle altre imprese turistiche, come hotel e tour operator, come referente unico per tutti gli aspetti assicurativi, superando la barriera delle polizze viaggio. L’obiettivo è di costruire partnership di lungo periodo, volte a garantire la continuità operativa delle aziende e a proteggerle da tutti i rischi connaturati al loro specifico modello di business”. [post_title] => I4T amplia il raggio d'azione con una serie di polizze pensate per proteggere i rischi di impresa [post_date] => 2023-04-20T10:53:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681988028000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà Rmh Modena Raffaello e aprirà il prossimo settembre la terza proprietà del gruppo Rosaria Marazzi Hotels, seconda nella città emiliana. Sarà una struttura a 4 stelle da un centinaio di camere, dotata di lobby con lounge bar e di un approccio lifestyle. “Siamo orgogliosi di rafforzare il nostro gruppo con una prossima apertura – spiega Alessandra Severi, vice presidente del gruppo, che deve il nome a sua madre, capostipite del progetto -. Come Rmh il nostro obiettivo è quello di promuovere un’ospitalità moderna, in cui i valori e le relazioni umane sono al centro". Il gruppo Rmh ha esordito nel mondo degli hotel nel settembre del 2010 con l’inaugurazione della prima proprietà, il Modena Des Arts di Baggiovara, a pochi chilometri dal centro di Modena: un albergo con focus sul design, pensato per una clientela business e mice, ma anche leisure per turisti interessati a scoprire le bellezze artistiche del centro della città, e per tutti coloro che si lasciano conquistare dall’arte, dai motori e dall’enogastronomia emiliana. Nell’estate 2011, il portafoglio Rmh si è quindi arricchito con l’apertura dell’Rmh Lopud Lafodia, in Croazia. Situato sull’isola omonima è un resort che include anche una villa storica, la Benessa, e sette appartamenti Lazure, in un territorio completamente car free, a cui si aggiunge una spa di 800 metri quadrati con vista mare. [post_title] => Aprirà a Modena il prossimo settembre il terzo hotel del gruppo Rmh [post_date] => 2023-04-20T10:28:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681986516000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444056 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Wizz MultiPass l'ultima novità della low cost creata ad hoc per il mercato Italia. Un piano di abbonamento disponibile esclusivamente per i passeggeri Wizz Air sulle rotte domestiche italiane e sulle rotte internazionali da e per la Polonia, come parte della fase pilota di lancio. Con un abbonamento di 6 mesi, suddiviso in sei pagamenti mensili fissi, i clienti potranno ottenere un biglietto di sola andata o di andata e ritorno al mese. L'abbonamento sarà utilizzabile dall'inizio di maggio. Sono previsti quattro diversi piani: solo biglietto, biglietto e Wizz priority, biglietto e un bagaglio in stiva da 20 kg, o il pacchetto più completo che include tutti i suddetti servizi. Come per un normale biglietto, i servizi aggiuntivi possono essere acquistati e aggiunti alla prenotazione prima del volo. I passeggeri avranno l'opportunità di prenotare un volo subito dopo la sottoscrizione dell'abbonamento e di effettuare il loro primo viaggio già cinque giorni dopo. Con un abbonamento che inizia il primo giorno del mese, i clienti potranno prendere un volo a partire dal sesto giorno del mese e per i successivi 30 o 31 giorni, a seconda del mese. L'abbonamento si rinnoverà ogni primo giorno del mese. [post_title] => Nasce Wizz MultiPass: un abbonamento dedicato ai passeggeri italiani [post_date] => 2023-04-20T10:01:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681984871000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "alessandro fonti presidente low cost" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":65,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1557,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444169\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Fonti[/caption]\r

\r

Alessandro Fonti è il nuovo Presidente Aicalf Associazione italiana compagnie aeree low fares nominato dall’Assemblea dei soci easyJet, Ryanair, Volotea.\r

\r

Aicalf, nata nel maggio 2020, rappresenta gli interessi delle principali compagnie aeree low cost operanti nel mercato italiano nell’ambito delle relazioni con le autorità governative e gli altri interlocutori istituzionali. Proprio per questo motivo ha deciso di affidare la presidenza ad Alessandro Fonti, Senior Consultant della società di consulenza FB & Associati, la prima società di public affairs, advocacy e lobbying italiana.\r

\r

Le compagnie low cost hanno democratizzato e reso accessibile il trasporto aereo a milioni di persone in Italia e in tutta Europa. Hanno migliorato la mobilità delle persone, facilitato gli scambi commerciali e recato importanti benefici all’occupazione e alle economie dei territori, aprendo al turismo internazionale regioni che erano in precedenza difficilmente raggiungibili e giocando un ruolo da protagonista nel processo di integrazione europea.\r

\r

Le compagnie rappresentate da Aicalf hanno fatto volare nel solo 2022 più 74 milioni di passeggeri da e verso i principali aeroporti italiani. \r

\r

“Le sfide che abbiamo davanti – spiega Alessandro Fonti – sono diverse, ma tutte volte ad assicurare la connettività dei cittadini italiani ed europei e la competitività dell’Italia a livello internazionale.\r

\r

Aicalf in questi anni ha costruito un rapporto con le principali istituzioni ed autorità che regolano il settore, accompagnando l’uscita dalla crisi pandemica. Ringraziamo per questo il presidente uscente Castioni.\r

\r

Nel breve periodo l’obiettivo è di confermare il ruolo dell’associazione come interlocutore istituzionale per promuovere iniziative volte a stimolare uno sviluppo sostenibile del settore, sia dal punto di vista sociale che ambientale, nel lungo periodo invece - spiega il neopresidente - abbiamo in mente di espandere i nostri orizzonti, consapevoli del ruolo centrale che ricopriamo per la tutela della mobilità dei cittadini italiani ed il supporto di un settore centrale dell’economia nazionale quale il turismo ”.","post_title":"Alessandro Fonti nuovo presidente dell'associazione delle low cost","post_date":"2023-04-21T11:34:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682076899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444145","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437194\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Bernabò Bocca[/caption]\r

\r

Dopo il rassicurante risultato della scorsa Pasqua, anche per le festività del 25 aprile e del primo maggio le aspettative sembra non vengano deluse: saranno infatti 9 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per la Festa della Liberazione, che il calendario 2023 fa cadere nella giornata di martedì, consentendo a tutti gli effetti la possibilità di godere di un fine settimana “extra lungo”. Una cifra che non si discosta molto dagli 8 milioni e 99 mila concittadini che si muoveranno invece in occasione della ricorrenza del primo maggio festa dei lavoratori, che capiterà di lunedì, offrendo anche in questo caso l’opportunità di allungare seppure di poco il tradizionale week end. Complessivamente coloro che opteranno per una vacanza durante i ponti e soprattutto in Italia, saranno oltre 17 milioni di individui.\r

\r

“Ancora una volta viene da considerare la necessità impellente di sostenere ogni giorno di più un settore come il turismo che è traino del Paese” afferma il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, commentando i risultati dell’indagine realizzata con il supporto di ACS Marketing Solutions.\r

\r

“E’ una grande conquista per tutto il mondo della ricettività osservare il fatto che la maggioranza dei viaggiatori in questa circostanza abbia considerato l’albergo come alloggio preferito – aggiunge Bocca - Si tratta di un fattore importante perché evidenzia la capacità di tenuta del nostro comparto, anche a dispetto del dramma e delle enormi difficoltà provocate dalla pandemia. Direi addirittura che abbiamo ricevuto ancor più manifestazioni di fiducia proprio dagli italiani che continuano a scegliere i nostri alberghi e soprattutto l’Italia come destinazione prediletta per la propria vacanza”.\r

\r

“I risultati attuali – conclude il presidente di Federalberghi – fanno immaginare una buona performance nella prospettiva della prossima estate. Prudentemente staremo a guardare, impostando la rotta con un “avanti tutta”.","post_title":"Bocca: \"E' impellente sostenere ogni giorno di più il turismo, traino del Paese\"","post_date":"2023-04-21T10:29:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682072954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_287979\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Messina, presidente Assoturismo[/caption]\r

Per il ponte del 25 aprile c'è una previsione di 5,2 milioni di presenze nelle strutture ricettive italiane. Una febbre positiva che certifica la buona salute del turismo italiano e soprattutto il trionfo delle città d’arte del Belpaese, sempre più apprezzate con un tasso medio di saturazione vicino al 90%. \r

Sono questi i principali risultati dell’indagine realizzata per il ponte del 25 aprile da Centro studi turistici per Assoturismo Confesercenti. \r

Dopo un aumento del movimento dei vacanzieri nel periodo pasquale di oltre il 7% rispetto allo scorso anno, tra le imprese del turismo c’è ottimismo anche per il ponte del 25 aprile. Le strutture ricettive hanno registrato un buon dinamismo della domanda con il tasso di saturazione che supera di 8 punti quello raggiunto nel 2019. \r

In base ai risultati del monitoraggio, nel ponte tra il 22 e il 25 aprile si registrerà un notevole movimento di turisti che si dirigeranno prevalentemente verso le città e i centri d’arte, con l’89% di camere occupate. Un trend positivo è atteso anche per le altre tipologie di prodotti, ma con andamenti differenziati. In particolare, le località marine registrano saturazione media del 72% dell’offerta disponibile, le località dei laghi e di montagna si attestano rispettivamente al 68% e al 67% di occupazione. Invece, per le località rurali/collina il tasso rilevato sale al 77% e per le aree del termale al 76%. Nel complesso risultano prenotate in media 3 camere su 4. \r

In cima alle preferenze dei turisti in viaggio per il ponte del 25 aprile il Centro Italia, con Umbria e Lazio che segnano percentuali di saturazione delle camere disponibili vicine al 90%. Seguono Liguria (83%), Toscana (81%) e Veneto (80%). A seguire Lombardia e Piemonte con il 77%, Emilia Romagna con il 75%, Lombardia, Marche e Basilicata con il 74%. Chiudono la classifica delle regioni la Calabria (54%) e il Molise (52%). \r

“Il tempo incerto di questi ultimi giorni allontana l’estate e favorisce i viaggi verso città d’arte e luoghi culturali. Continua la fase di crescita del turismo italiano che però tende a concentrarsi soprattutto in alcuni momenti specifici dell’anno. È necessario lavorare tutti insieme, Enit e ministero del turismo in testa anche con la campagna ‘Open to meraviglia’, per una promozione del territorio italiano nei periodi meno battuti, lontani da ponti e festività. È questo l’obiettivo da perseguire: accogliere viaggiatori 365 giorni l’anno. Le imprese del turismo sono pronte, ma è quanto mai necessario il supporto della politica per continuare a crescere: servono ad esempio interventi su lavoro per sopperire alla mancanza di personale, su fisco e sicurezza, sulla moratoria sui mutui e sul decreto per lo sblocco dei 39 milioni stanziati per le agenzie di viaggio”. Così Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti.","post_title":"Assoturismo: per il ponte del 25 aprile 5 milioni di presenze","post_date":"2023-04-21T10:04:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682071450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444128","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair sospende tutti i voli da e per Comiso dopo una rottura con la Società aeroporto Catania (Sac), che gestisce l'aeroporto nel ragusano. \r

\r

In una nota diramata ieri sera la low cost conferma di essere \"impegnata a crescere in tutti gli aeroporti siciliani. Siamo il più grande vettore in Sicilia con 50 rotte nazionali e 56 internazionali e oltre 10m di passeggeri l’anno. Avevamo programmato conferenze stampa in Sicilia il 20 e 21 c.m. per annunciare la crescita in tutti e quattro gli aeroporti, ma purtroppo, Sac, il gestore aeroportuale di Comiso, ha tentato di cambiare i termini del nostro accordo alla vigilia della conferenza stampa. Ryanair è stata di conseguenza purtroppo costretta a cancellare la conferenza stampa e tutte le rotte da/per Comiso sono state rimosse dalla vendita. Una notizia devastante per Comiso e per il ragusano. Ryanair sarà lieta di ripristinare tutte le rotte nazionali e internazionali da/per Comiso con effetto immediato non appena Sac onorerà l'accordo negoziato e precedentemente accettato per iscritto\".\r

Polemche\r

Sac, come riferito dall'Agi, precisa che quanto dichiarato da Ryanair \"non corrisponde al vero\" e sottolinea che \"non ha in alcun modo negato valore all'accordo provvisorio sottoscritto tra le parti, per cui le possibili conseguenze della rottura delle trattative, unilateralmente decise da Ryanair, non dipendono in alcun modo dalla condotta di Sac che è stata sempre leale e corretta\".\r

\r

\"Purtroppo - aggiunge la società - solo nelle call degli ultimi giorni, quindi a ridosso della conferenza stampa che la stessa Ryanair aveva convocato, le posizioni del vettore sono cambiate in una direzione inaccettabile perché contraria alla politica commerciale di Sac. Quanto richiesto, infatti, comporterebbe una discriminazione a danno degli altri vettori, in violazione della normativa in materia di concorrenza, e metterebbe in discussione la salvaguardia del patrimonio e dell'equilibrio finanziario della Società di Gestione degli aeroporti di Comiso e a Catania.\r

\r

Abbiamo ribadito a Ryanair, anche nelle ultime ore, di essere pronti a sottoscrivere l'accordo già raggiunto, invitandoli anche a un incontro ai massimi livelli, ricevendo purtroppo solo risposte negative con toni che non si addicono a due partner di lungo corso come Sac e Ryanair\". Sac conclude affermando che \"continua a credere nel valore di questa partnership e degli accordi raggiunti\", che \"queste incomprensioni saranno a breve superate e che si potrà presto riprendere la nostra collaborazione con il Vettore irlandese per lo sviluppo degli Aeroporti di Comiso e di Catania\".","post_title":"Ryanair sospende tutti i voli su Comiso. E' scontro con la Sac","post_date":"2023-04-21T09:40:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1682070042000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444024","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air sarà il nuovo 'title sponsor' della Venicemarathon la cui 37esima edizione è in programma il prossimo 22 ottobre. La Wizz Air Venicemarathon sarà la prima maratona in Italia sostenuta dalla compagnia aerea che è già sponsor principale di diversi eventi podistici nelle sue città europee di base.\r

\r

La low cost opera da 15 anni all'interno del sistema aeroportuale veneziano e ha aperto la sua base all'aeroporto Marco Polo di Venezia il 2 marzo 2022, dopo che lo scorso anno ha trasportato oltre 800.000 persone. Da Venezia la compagnia opera voli verso 22 destinazioni in 14 Paesi, tra cui l'Arabia Saudita che, dal 20 aprile, sarà raggiungibile grazie a un nuovo collegamento tra il Marco Polo e l'aeroporto internazionale di Riyadh.\r

\r

Venezia e la Riviera del Brenta si preparano dunque al passaggio della maratona che si disputerà nelle sue tre diverse distanze di 42, 21 e 10 chilometri, lungo il tradizionale percorso che attraverserà il territorio veneziano ricco di arte, storia e cultura, per culminare nel cuore di Venezia, in Riva Sette Martiri. La manifestazione è richiamo per atleti e appassionati di tutto il mondo: ad oggi gli iscritti sono già più di 6.000, di cui il 30% è rappresentato da atleti stranieri.","post_title":"Wizz Air diventa 'title sponsor' della Venicemarathon, in calendario il prossimo 22 ottobre","post_date":"2023-04-21T09:00:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682067617000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo l'iniziativa di Aidit si unisce anche Fiavet-Confcommercio nella lotta contro le ultime policy di vendita intermediata della compagnia aerea Ryanair, verso cui la federazione ha deciso di procedere in via giudiziaria. \"Posto che in alcune destinazioni il volo diretto è operato esclusivamente dalla low cost in modo monopolistico e dominante - si legge in una nota -, per chi lavora nell’intermediazione del turismo è diventato impossibile vendere la biglietteria di questa compagnia. Ryanair ha infatti attivato un macchinoso sistema di verifica di identità del passeggero. Sul proprio sito il vettore esplicitamente afferma che le prenotazioni effettuate tramite gli agenti di viaggio possono essere bloccate, motivando l’affermazione con il fatto che non ha alcun accordo commerciale con le adv, dimenticandosi che queste operano come mandatarie della propria clientela\".\r

\r

Verifiche farraginose\r

\r

\"Le opzioni che ha inserito il vettore - prosegue la nota - sono di una verifica rapida al costo di 0,59 euro, che prevede un riconoscimento facciale e copia della documentazione di identificazione del passeggero. Le problematiche pratiche del sottoporre il passeggero al riconoscimento facciale (si pensi alla biglietteria acquistata per gruppi come per i viaggi di istruzione) diventano un ostacolo alla possibilità di acquisto per l’agenzia. In più, il controllo standard prevede la firma del passeggero per verificarne la sua autenticità: una pratica che richiede al massimo sette giorni e per la quale è comunque necessaria la copia della documentazione di identificazione del passeggero e un dispositivo dotato di fotocamera. Una procedura esclusiva per la biglietteria acquistata tramite le agenzie di viaggio. Memore anche delle procedure ostative da parte del vettore, adottate nel periodo degli annullamenti Covid, oggetto di un pesante provvedimento sanzionatorio da parte dell’Antitrust, Fiavet-Confcommercio ha quindi deciso di procedere con una iniziativa incisiva, che possa definitivamente eliminare queste turbative nell’esercizio dell’attività di mediazione, propria dell’agente di viaggio\".\r

\r

Il diritto di esercitare l’attività di intermediazione\r

\r

Il consiglio nazionale delle federazione ha assunto all’unanimità la delibera di procedere giudiziariamente nei confronti del vettore per tutelare i diritti degli agenti di viaggio, e dei loro clienti, di prenotare la biglietteria di Ryanair, rivendicando il diritto di esercitare l’attività di intermediario, mandatario del proprio cliente: un diritto riconosciuto tra le attività tipiche dalla normativa regionale di esercizio delle adv.\r

\r

Cimminisi: \"Non siamo dei falsari\"\r

\r

“Ci occupiamo di questo spinoso tema da anni. In passato abbiamo contestato, con diverse diffide a Ryanair, comportamenti scorretti nei confronti degli agenti di viaggio - spiega il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi, all’indomani della delibera del consiglio nazionale -. Nel 2011 abbiamo già ottenuto una sentenza risarcitoria per diffamazione nei confronti del vettore irlandese, ma ora ci vediamo costretti nuovamente a deliberare un’azione giudiziaria per difendere il diritto sacrosanto di poter acquistare la biglietteria Ryanair”. Secondo il presidente Fiavet-Confcommercio non si può accettare l’estromissione dalla propria attività di intermediazione “e di essere additati come soggetti negligenti o sui quali adombrare sospetti tali da dover verificare l’identità della nostra clientela, come fossimo falsari\". ","post_title":"Fiavet si appella alla giustizia contro le ultime policy di vendita Ryanair","post_date":"2023-04-20T13:33:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681997627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_398991\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone[/caption]\r

\r

Garantire la longevità e la sicurezza del business. In occasione del suo ventesimo anniversario, I4T - Insurance Travel estende il raggio di azione ben oltre le polizze viaggio, con l’obiettivo di mettere al sicuro le imprese, il patrimonio personale dei professionisti che ci lavorano in qualità di soci e/o amministratori, e le loro famiglie. Ne è nata una mappatura completa dei rischi di impresa, personalizzata sulla base del modello di attività di ogni agenzia o altra azienda turistica.\r

“Spesso gli imprenditori pensano che optare per una srl salvi il loro patrimonio – spiega Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – ma questo è vero solo in parte e molti non ne sono consapevoli. Inoltre se, come spesso accade, i soci sono anche amministratori, la normativa prevede responsabilità molto gravose che, in caso di imprevisti, possono compromettere la continuità operativa dell’azienda”.\r

\r

Per affrontare questo genere di rischi, una volta evidenziati, I4T propone diverse soluzioni assicurative: la prima è la polizza invalidità, che protegge l’assicurato, la sua famiglia e la sua azienda dalle conseguenze di una malattia o di un infortunio accidentale, fronteggiando le spese impreviste con un adeguato supporto economico. Alle realtà costituite da due o più soci, I4T suggerisce la polizza Tcm (Temporanea caso morte) che, in caso di decesso di un socio, garantisce la liquidazione delle quote societarie spettanti ai suoi eredi entro i termini indicati dal codice civile, senza pesare sui conti dell’azienda o degli altri soci. Infine, la polizza D&o (Directors & officers liability) tutela il patrimonio personale degli amministratori o dei membri di altri organi di gestione, rispetto a errori ed eventuali richieste di risarcimento, funzionando come una sorta di rc degli amministratori. Oltre agli aspetti legati alla tutela tra i soci e alla messa in sicurezza del patrimonio personale dell’amministratore, l’analisi condotta da I4T comprende la protezione dei beni aziendali, il rischio legato ad eventuali vertenze legali, le opportunità disponibili e un focus sulla rc professionale, volto a indicare garanzie e massimali coerenti con il modello di business dell’azienda.\r

\r

“La nostra compagnia ha alle spalle l’esperienza e il know-how di Garrone & Boschet, società di intermediazione assicurativa da 50 anni sul mercato - spiega il direttore commerciale di I4T, Giovanni Giussani -. Questo ci consente di presentarci alle agenzie e alle altre imprese turistiche, come hotel e tour operator, come referente unico per tutti gli aspetti assicurativi, superando la barriera delle polizze viaggio. L’obiettivo è di costruire partnership di lungo periodo, volte a garantire la continuità operativa delle aziende e a proteggerle da tutti i rischi connaturati al loro specifico modello di business”.","post_title":"I4T amplia il raggio d'azione con una serie di polizze pensate per proteggere i rischi di impresa","post_date":"2023-04-20T10:53:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1681988028000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Rmh Modena Raffaello e aprirà il prossimo settembre la terza proprietà del gruppo Rosaria Marazzi Hotels, seconda nella città emiliana. Sarà una struttura a 4 stelle da un centinaio di camere, dotata di lobby con lounge bar e di un approccio lifestyle. “Siamo orgogliosi di rafforzare il nostro gruppo con una prossima apertura – spiega Alessandra Severi, vice presidente del gruppo, che deve il nome a sua madre, capostipite del progetto -. Come Rmh il nostro obiettivo è quello di promuovere un’ospitalità moderna, in cui i valori e le relazioni umane sono al centro\".\r

\r

Il gruppo Rmh ha esordito nel mondo degli hotel nel settembre del 2010 con l’inaugurazione della prima proprietà, il Modena Des Arts di Baggiovara, a pochi chilometri dal centro di Modena: un albergo con focus sul design, pensato per una clientela business e mice, ma anche leisure per turisti interessati a scoprire le bellezze artistiche del centro della città, e per tutti coloro che si lasciano conquistare dall’arte, dai motori e dall’enogastronomia emiliana.\r

\r

Nell’estate 2011, il portafoglio Rmh si è quindi arricchito con l’apertura dell’Rmh Lopud Lafodia, in Croazia. Situato sull’isola omonima è un resort che include anche una villa storica, la Benessa, e sette appartamenti Lazure, in un territorio completamente car free, a cui si aggiunge una spa di 800 metri quadrati con vista mare.","post_title":"Aprirà a Modena il prossimo settembre il terzo hotel del gruppo Rmh","post_date":"2023-04-20T10:28:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681986516000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444056","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Wizz MultiPass l'ultima novità della low cost creata ad hoc per il mercato Italia. Un piano di abbonamento disponibile esclusivamente per i passeggeri Wizz Air sulle rotte domestiche italiane e sulle rotte internazionali da e per la Polonia, come parte della fase pilota di lancio. Con un abbonamento di 6 mesi, suddiviso in sei pagamenti mensili fissi, i clienti potranno ottenere un biglietto di sola andata o di andata e ritorno al mese. L'abbonamento sarà utilizzabile dall'inizio di maggio.\r

\r

Sono previsti quattro diversi piani: solo biglietto, biglietto e Wizz priority, biglietto e un bagaglio in stiva da 20 kg, o il pacchetto più completo che include tutti i suddetti servizi. Come per un normale biglietto, i servizi aggiuntivi possono essere acquistati e aggiunti alla prenotazione prima del volo.\r

\r

I passeggeri avranno l'opportunità di prenotare un volo subito dopo la sottoscrizione dell'abbonamento e di effettuare il loro primo viaggio già cinque giorni dopo. Con un abbonamento che inizia il primo giorno del mese, i clienti potranno prendere un volo a partire dal sesto giorno del mese e per i successivi 30 o 31 giorni, a seconda del mese. L'abbonamento si rinnoverà ogni primo giorno del mese.","post_title":"Nasce Wizz MultiPass: un abbonamento dedicato ai passeggeri italiani","post_date":"2023-04-20T10:01:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681984871000]}]}}