Agenzie preoccupate per modifiche su Direttiva viaggi. Favorisce i vettori Agenzie e vettori. Le agenzie di viaggio stanno esercitando pressioni per cercare di ribaltare le modifiche che la Commissione europea intende introdurre nella Direttiva sui viaggi tutto compreso, che dovrebbero venire alla luce il 29 novembre. Di fatto queste modifiche andranno a vantaggio ancora di più delle compagnie aeree e, allo stesso tempo, comporteranno obblighi aggiuntivi per l’intermediazione turistica. I datori di lavoro sono particolarmente preoccupati per l’intenzione della Commissione europea di imporre una limitazione sui pagamenti anticipati alle agenzie per ottenere una maggiore protezione per i viaggiatori, mentre le compagnie aeree non avranno alcuna limitazione né alcun sistema di protezione contro i suoi rischi. insolvenza. Questa limitazione di pagamento è del tutto superflua, poiché l’attuale direttiva prevede già importanti tutele per i clienti in caso di insolvenza degli organizzatori e venditori di viaggi tutto compreso, che già dispongono delle garanzie legali richieste, mentre che le compagnie aeree non offrono alcuna garanzia. Condividi

Questa limitazione di pagamento è del tutto superflua, poiché l'attuale direttiva prevede già importanti tutele per i clienti in caso di insolvenza degli organizzatori e venditori di viaggi tutto compreso, che già dispongono delle garanzie legali richieste, mentre che le compagnie aeree non offrono alcuna garanzia. [post_title] => Agenzie preoccupate per modifiche su Direttiva viaggi. Favorisce i vettori [post_date] => 2023-11-15T11:44:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700048660000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456055 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Welcome Travel. Durante il “Winning ToGether”, l’evento milanese che riunisce, ogni anno, il management di Welcome Travel Group e i suoi Partner, si è capito, se non fosse stato già chiaro, quanta serietà e quanto lavoro c'è nell'azienda guidata da Adriano Apicella. Ogni responsabile ha preso il microfono presentando numeri e spiegandoli in modo chiaro senza girare intorno alle difficoltà e senza esaltare i risultati positivi. Insomma una mattinata interessante soprattutto per questi aspetti di capacità e di correttezza imprenditoriale. «Il Network si conferma solido e appetibile sul fronte affiliativo anche nell’anno commerciale appena conclusosi – afferma Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group –, con un aumento delle agenzie affiliate che si attesta a 2.492 punti vendita. Numerica trainata da modelli contrattuali vantaggiosi e completata da impianti di incentivazione premianti e differenziati per brand, Welcome Travel TEAM e WIN 4 ALL, per rispondere alle diverse tipologie di punti vendita, ma sempre con particolare attenzione al livello qualitativo della Rete. «È stato questo un anno incredibile dal punto di vista dei volumi – prosegue Apicella –. Il volume totale di affari sui partner contrattualizzati 2022/23 è di 1 miliardo 934 milioni, suddivisi tra fatturato leisure di 1 miliardo 437 milioni, vettori 484milioni, assicurazioni 13 milioni, per un aumento complessivo del +18% vs 18/19 e del +44% vs 21/22. Un risultato che certifica la qualità delle agenzie appartenenti al network in un generale contesto di ridimensionamento del segmento». Leisure Da segnalare inoltre la miglior performance di sempre, per volumi, in ambito leisure. Svetta su tutte la performance sull’Egitto, per fatturato e delta di crescita, immediatamente seguita da quella sulle Maldive. Si evidenzia che l’85% dei volumi prodotti dalla Rete è canalizzato sul perimetro dei Partner contrattualizzati, a testimonianza della capacità di orientamento. E inoltre il fatturato sul perimetro dei vettori contrattualizzati incide per l’87% sul totale transato. Nel mondo vettori prima su tutte la performance sul Nord America. E infine degna di grande attenzione anche la crescita esponenziale sul segmento Assicurazioni, pari al +48% vs 18/19 ed al +35% vs il 21/22. La gestione centralizzata della comunicazione delle Agenzie tramite WE System e Geo Global, i sistemi integrati dei due brand, è l’ulteriore tassello di attrattività nella proposta del Network e nell’innalzamento qualitativo della rete. Investimenti I continui investimenti sugli strumenti tecnologici, i palinsesti differenziati per brand su tutti i touchpoint, i contenuti di alta qualità e la ricca programmazione, capace di interpretare i trend di mercato, rendono l’impianto sempre più interessante, aumentando l’adozione dei servizi da parte delle Agenzie e generando vendite orientate. L’“effetto collaterale” è una forte veicolazione dei marchi del Network e di tutti i Partner che partecipano al piano editoriale a loro disposizione. Lato Agenzia il sistema consolida la fidelizzazione sul Cliente, ingaggiandone di nuovi e rafforzando il posizionamento commerciale e territoriale del punto vendita. C'è stato indine il lancio della Convention del Network 2024, un evento creato e immaginato in partnership con Bit Milano che concretizzerà, nella sua realizzazione, proprio il concetto di Winning ToGether. Un evento “senza precedenti e su cui puntiamo molto”, annuncia Apicella, che si realizzerà dal 4 al 6 febbraio all’interno di Bit Milano presso Allianz MiCo e vedrà la partecipazione di 1.600 agenti di viaggio e 100 Partner Commerciali del Network, [post_title] => Welcome Travel: 2492 punti vendita. Quasi 2 miliardi di fatturato sui partner [post_date] => 2023-11-15T10:03:24+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700042604000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455983 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453634" align="alignleft" width="300"] Fabrizio Celeghin[/caption] Sono Alessandro Martini, Alessandro Marcioni e Cristiano Celentano le tre new entry nel team sales di Mapo Travel. “Alessandro Martini, già in squadra da alcune settimane, si occupa dell’area Lazio e siamo certi darà un contributo importante alla crescita dell’azienda nel Centro Italia", spiega Fabrizio Celeghin, direttore commerciale del to pugliese. Martini vanta esperienze importanti in campo turistico, per esempio con il gruppo Uvet, i Viaggi del Delfino e Open Travel Network: “Sono fiero di entrare a far parte della famiglia Mapo Travel e del progetto Mapo World: un brand in decisa crescita, come dimostrano i numeri di questi primi mesi di attività”, aggiunge lo stesso Martini. Oltre al commerciale Lazio, sono poi in arrivo due ulteriori figure commerciali molto conosciute nelle loro aree di competenza. Si tratta di Alessandro Marcioni, che gestirà il Piemonte, e di Cristiano Celentano, che si occuperà del Triveneto. Entrambi approdano in Mapo dopo un’esperienza decennale nel tour operator Settemari – Amo il mondo. “Visti i buoni risultati di questo 2023, anche grazie al nuovo brand dedicato al lungo raggio Mapo World – conclude Celeghin –, gli ingressi di Alessandro Marcioni e Cristiano Celentano anticipano di un anno quelli che erano i passaggi previsti per il 2025. Entrambi sono per noi garanzia di un percorso del tailor made nella tradizione di consulenza e supporto alle agenzie di viaggio partner. Agenzie che restano l’unico canale di vendita dei prodotti Mapo. Ed è per questo che da sempre puntiamo molto sulla formazione degli adv. Anche novembre sarà infatti un mese ricco di incontri e di presentazione delle nostre nuove proposte, sia in diverse tappe sul territorio, sia nella nuova sede torinese di via Reiss Romoli”. [gallery ids="455987,455985,455984"] [post_title] => Tre new entry nel team sales di Mapo Travel per Lazio, Piemonte e Triveneto [post_date] => 2023-11-14T09:41:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699954908000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455945 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mentre la guardia di finanza sta aprendo in questi giorni il capitolo Airbnb, il fisco italiano chiude i conti con un altro colosso del turismo online come Booking.com. Accusato di evasione fiscale per oltre 150 milioni di euro a giugno 2021, il portale ha infatti raggiunto un accordo con l'agenzia delle Entrate, impegnandosi a versare 94 milioni, per la mancata applicazione dell’Iva sui suoi servizi tra il 2013 e il 2022. Booking.com, si legge sul Sole 24 Ore, recependo le indicazioni dell’agenzia delle Entrate, e una precisa richiesta della procura di Genova, ha inoltre presentato per l’anno 2022 la dichiarazione a fini Iva in Italia, per un’imposta pari a oltre 19 milioni di euro. Il portale ha quindi adottato un modello organizzativo conforme all’impostazione del fisco italiano, in ragione del quale se il cliente albergatore non fornisce partita Iva, o se fornisce alla società un numero di partita Iva non valido per l’Ue, Booking applicherà l’Iva al 22% sulla fattura e provvederà a compilare la dichiarazione e a effettuare il relativo pagamento dell’imposta in Italia su tutte le transazioni con privati non titolari di partita Iva. "In Booking.com ci impegniamo a garantire di operare nel rispetto delle leggi in tutti i Paesi in cui siamo presenti - recita una nota ufficiale di Booking.com -. Ciò include la nostra diligenza nel pagamento di tutte le tasse applicate alle nostre attività. Oggi come in passato, riteniamo di essere in regola con le vigenti leggi italiane sull'Iva e possiamo confermare di aver aderito a un accordo di reciproca soddisfazione con l'agenzia delle Entrate per il periodo 2013-2021. Siamo quindi lieti di esser giunti a questa risoluzione e di poter continuare a concentrare tutti i nostri sforzi e la nostra attenzione per offrire servizi di massima qualità ai nostri clienti e partner in Italia". [post_title] => Booking.com - Agenzia delle entrate, pace fatta: versati 94 mln di euro [post_date] => 2023-11-13T13:35:27+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699882527000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455932 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Centotrenta Personal Voyager e 18 partner tra tour operator, compagnie di crociere, assicurazioni viaggi e fornitori ancillari, per un totale di 2.340 incontri professionali individuali: il 10 e l’11 novembre, a Cuneo si è svolta Bellissima Euphemia, la prima convention dedicata ai consulenti di viaggio Lab Travel. Una due giorni all’insegna di scambi, confronti e networking che ha visto la partecipazione dei principali partner del Gruppo: Alidays, Allianz, Alpitour Mainstream, Alpitour Specialities, AXA Assistance, Boscolo, Costa Crociere, Creo, Gattinoni Passepartout, I4T Insurance Travel, MSC Crociere, Naar, Nicolaus, Ota Viaggi, Quality Group, Rate Hawk, TH Resorts e Veratour. Ai tavoli di lavoro con i fornitori, si sono aggiunti quelli con i 3 dipartimenti chiave della sede di Cuneo, selezionati su esplicita richiesta dei Personal Voyager: amministrazione, back-office e welfare. Michele Zucchi, AD Euphemia, ha dichiarato: “Abbiamo investito in questo evento con l’obiettivo di mettere al centro dell’attenzione i Personal Voyager e le loro esigenze. Abbiamo quindi dedicato tutta la prima parte della convention agli incontri individuali tra gli agenti di viaggio e i nostri principali fornitori e siamo molto soddisfatti del risultato: un vero e proprio incubatore di idee, proposte e nuovi progetti, che i Personal Voyager possono sviluppare direttamente con i partner, in un rapporto di totale trasparenza e libertà operativa, per rispondere alle richieste dei clienti con soluzioni di viaggio sempre più competitive”. L’evento si è basato su un’organizzazione meticolosa, a cui ha preso parte tutto il team della sede centrale di Cuneo, moltiplicando così le occasioni di incontro e rafforzando le relazioni con i Personal Voyager. Per garantire la massima comodità e un servizio d’eccellenza, sono stati previsti collegamenti navetta personalizzati dalla stazione di Torino Porta Nuova, un parcheggio riservato per gli agenti in arrivo in auto e un bus dedicato ai Personal Voyager provenienti dal centro Italia. Nel corso della giornata di sabato, i Personal Voyager sono stati accolti presso il Centro Incontri della Fondazione CRC, suggestiva location nata dal recupero della vecchia Sala Contrattazioni della Cassa di Risparmio di Cuneo, realizzata negli anni ’50 mediante la copertura di uno dei cortili interni del Palazzo. All’ordine del giorno, un dibattito insieme al management di Lab Travel sulle prospettive di sviluppo del Gruppo, che al momento si configura come leader qualitativo sul mercato. A 15 anni dall’incontro tra Ezio Barroero e Michele Zucchi, Euphemia nei primi 10 mesi del 2023 ha movimentato più di 50.000 passeggeri, potendo contare su una rete di 150 Personal Voyager e 53 filiali sul territorio nazionale, con particolare riferimento al centro/nord, assistiti da una squadra di 40 dipendenti, professionisti del turismo che coordinano un parco di oltre 400 fornitori tra tour operator, vettori, DMC e altri attori del settore. La prima parte dell’anno si è chiusa con un fatturato in crescita del 52% sul 2022 e la previsione è di raggiungere quota 60 milioni di euro entro il 31/12, grazie anche al processo di consolidamento condotto negli ultimi 12 mesi, che si è tradotto nell’ingresso di 18 nuovi Personal Voyager e nell’apertura delle filiali di Modena, Piacenza, Genova Nervi, Trecate e Castellaneta. Ezio Barroero, Presidente Lab Travel, ha commentato: “Abbiamo scelto di organizzare questo evento proprio nell’anno che segna il centesimo anniversario della nascita di Italo Calvino, autore delle Città Invisibili, tra cui si annovera anche Euphemia: i Personal Voyager sono i nostri clienti e tutti gli sforzi si basano sulla valorizzazione del loro ruolo. Bellissima Euphemia vuole essere un attestato di stima e fiducia rivolto a tutti coloro che hanno creduto in noi: fiducia che cerchiamo di ripagare assicurando ad ogni consulente un approccio unico e personalizzato, affinché possa esprimere al meglio la sua professionalità”. [post_title] => Euphemia: prima convention per i consulenti Lab Travel [post_date] => 2023-11-13T12:45:01+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699879501000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455901 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Niugini segna il traguardo dei 50 anni di attività e punta al rilancio delle sue rotte per il mercato italiano. La compagnia della Papua Nuova Guinea, rappresentata in Italia da Spazio Gsa, ha voluto festeggiare a Roma questo evento con il trade presentando le rotte e il rinnovo della flotta. Air Niugini offre collegamenti verso Port Moresby dall'Australia, Singapore, Hong Kong, Manila, Bali, e Honiara alle Solomon Islands, Port Vila a Vanuatu e Nandi a Fiji, alle quali si aggiungono una serie di rotte interne nell'isola e nelle altre isole verso la Melanesia. "Stiamo lavorando ad una ripresa sul lungo raggio dall'Italia per volare verso la Papua Nuova Guinea, per esempio con altri vettori via Singapore, Tokyo o via Hong Kong e stiamo riprendendo tutti i rapporti con le agenzie e i t.o. ed entreremo nel Bsp Italia - ha spiegato Francesco Sgambelluri, ceo Spazio -. Puntiamo anche alla promozione della destinazione che, dopo una crescita di interesse negli anni 80-90 è oggi di nicchia ma con ottime potenzialità di sviluppo; in generale per il volato, oltre al mercato italiano, stiamo anche guardando con riscontri positivi alla Spagna e alla Germania. E' importante questo traguardo dei 50 anni che conferma le prospettive della compagnia e l'impegno verso il rinnovo della flotta. Infatti in futuro i B767-300Er verranno sostituiti da due B787-9. In futuro, 11 Airbus 220 entreranno in flotta nei prossimi anni, 8 sono della serie -100 e tre sono A220-300. Gli aerei saranno sei di proprietà e cinque in leasing". Attualmente la flotta è composta da 21 aerei: 2 B767/300Er con soli 188 posti di cui 28 in business lie flat, 2 B737/800 da 158 posti di cui 20 in business, 6 Fokker 70 da 80 posti in economy, 7 Fokker 100 da 101 posti di cui 8 in business, 3 DHC-8/Q400 da 74 posti in eco. L'evento ha avuto anche l'obiettivo di rilanciare la meta che si presenta come destinazione ideale per il turismo di avventura, l'ecoturismo, viaggi di nozze o come estensione dall'Australia. Nick Costantini, Europe representative della dmc Trans Niugini Tours ha annunciato la preparazione di un escorted tour da proporre ai vari tour operator per inserire nella programmazione "anche perché la clientela italiana sta superando il limite della lingua inglese ed è sempre più pronta a viaggi di questo tipo avventurosi tra lodge e con ecosistema unico". [post_title] => Air Niugini compie 50 anni: dal rinnovo della flotta al futuro ingresso nel Bsp Italia [post_date] => 2023-11-13T10:34:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699871661000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455867 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Itinerari diversificati in base alla stagionalità, al fine di permettere di vivere al meglio le esperienze proposte. Discover Australia presenta la sua programmazione, recuperando la capillarità d’offerta pre-Covid. Tra le novità, un tour esclusivo nello stato più occidentale del paese e il ritorno, sempre con un viaggio in esclusiva in italiano, della Nuova Zelanda. “Nel 2023 abbiamo registrato un +10% del fatturato rispetto al pari periodo del 2019, con un costo medio pratica in aumento - racconta il product manager, Roberto Boni -. Se l’Australia continua a essere una meta desiderata per lune di miele, rileviamo un incremento significativo dei viaggi in famiglia. Allo stesso tempo sono in netta crescita le prenotazioni per i Discover Tour, itinerari di gruppo in esclusiva con guida in lingua italiana, nonché per i fly & drive nel Western Australia, che è divenuto per noi lo stato best seller della programmazione. Siamo inoltre cresciuti parecchio sui viaggi cuciti su misura in ogni angolo del continente, anche i più remoti e meno battuti dai flussi turistici, come la Tasmania per esempio, che sta performando benissimo”. Nel nuovo catalogo in distribuzione alle agenzie da metà novembre e che avrà validità fino a marzo 2025, Discover Australia sfodera quindi tutti i plus della sua programmazione. Si parte dai tour Discover, cinque itinerari con partenze programmate per tutto il corso dell’anno. I viaggi proposti vengono appunto differenziati in base alla stagionalità, per permettere ai clienti di vivere al meglio le esperienze proposte. Da aprile a ottobre si potrà così ammirare French Island, il parco nazionale dimora della più grande comunità di Koala, e Phillip Island, rifugio di pinguini, mentre nell’inverno italiano gli itinerari faranno tappa a Kangaroo Island per osservare canguri, koala, leoni marini. Favorito dalla presenza del volo diretto da Fiumicino a Perth, Discover Australia ha poi da tempo scommesso sulla parcellizzazione dei viaggi verso l’Australia, consigliando soggiorni più brevi per scoprire il paese in più tappe; così facendo è riuscita a far conoscere il Western Australia che, lontano dalle classiche rotte turistiche, è sempre più amato dalla clientela perché unisce in un’unica area il fascino dell’outback, delle metropoli e il mare. E’ stato così introdotto in programmazione l’itinerario la Magia del Western Australia, che propone trasferimenti solo via terra e include la visita a due siti Unesco quali Shark Bay e Ningaloo Reef: 240 chilometri di barriera corallina, la meno nota ma forse la più bella dell’Australia. Anche per la Nuova Zelanda vengono riproposti i tour in italiano, in esclusiva con una programmazione che segue l’estate australe. Le novità proseguono anche in casa Discover Australia, che ha potenziato il team di lavoro operativo con l’introduzione di nuove figure altamente specializzate e che continua a incontrare gli agenti di viaggio in tutta la penisola, con un roadshow che durerà tutto l’inverno e primavera. [post_title] => L’offerta Discover Australia torna ai livelli pre-Covid. In arrivo il nuovo catalogo [post_date] => 2023-11-10T13:16:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699622192000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455815 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prenderà il via tra una decina di giorni, e precisamente il 20 novembre, la nona edizione del roadshow nazionale di Disneyland Paris: prima tappa a Brescia e ultimo appuntamento il prossimo 31 gennaio a Milano, nella sede di The Walt Disney Company Italia. Quest’anno per essere più capillari e raggiungere nuovi agenti di viaggio, tra le 12 tappe previste saranno incluse per la prima volta le città di Verona, Taranto e la Calabria. La partecipazione al roadshow è disponibile solo su invito digitale e si rivolge a tutte le agenzie codificate e agli iscritti a Disney Stars (apertura delle iscrizioni circa due settimane prima della data dell’evento). L’attività si svolgerà in serata. Questo il calendario delle tappe: Brescia, 20 novembre; Torino, 21 novembre; Genova, 30 novembre; Bologna, 4 dicembre; Verona, 5 dicembre; Firenze, 12 dicembre; Catania, 16 gennaio; Catanzaro, 17 gennaio; Taranto, 23 gennaio; Napoli, 24 gennaio; Roma, 29 gennaio e Milano, 31 gennaio. Disneyland Paris porta avanti numerose attività sul territorio, tra cui incontri di formazione b2b dedicati agli agenti di viaggio per migliorare la conoscenza del prodotto e di incrementare la fiducia delle adv nel vendere Disneyland Paris oltre a iniziative b2c, in collaborazione con le principali agenzie di viaggio, per coinvolgere i clienti e incrementare la conoscenza e la curiosità verso la d, offrendo supporto e consulenza. [post_title] => Disneyland Paris: il roadshow 2024 prende il via il 20 novembre da Brescia [post_date] => 2023-11-10T08:59:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699606754000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455801" align="alignleft" width="300"] Sandro Ferrari[/caption] Volonline rafforza il team sales con due importanti new entry: sono Valerio Toscano e Tomas Crisafulli che dal 1° novembre seguono Calabria, Sicilia e Sardegna. “Due professionisti con alle spalle una forte esperienza si aggiungono alla nostra rete commerciale che conta oggi 15 persone su tutto il territorio nazionale - commenta Sandro Ferrari, direttore vendite di Volonline -. Una campagna acquisti iniziata nel 2021 per creare un team commerciale strutturato e preparato, in grado di fornire il supporto adeguato agli agenti di viaggi. Abbiamo investito in persone esperte e stimate dal mercato che hanno portato i risultati aspettati: da una copertura territoriale concentrata soprattutto in Lombardia, Triveneto e in Campania siamo passati a un presidio nazionale. Mancano soltanto Abruzzo e Molise, ma stiamo lavorando per coprire anche queste due regioni, così come per rafforzarne delle altre, come il Lazio”. A luglio è tra l'altro entrata nel team anche Eleonora Basagni, professionista molto apprezzata, che copre per Volonline la Toscana e l’Umbria. Rafforzata pure ulteriormente la Lombardia con l’ingresso di Massimiliano Dogadi, che segue le aree di Brescia, Bergamo, Lodi, Cremona e Pavia. “L’obiettivo è quello di creare una squadra commerciale efficace e coesa - conclude Ferrari -. I momenti di confronto con l’azienda sono quotidiani, oltre a riunioni online e in presenza, che servono anche a creare affinità e collaborazione tra le persone. Proprio in ottobre abbiamo organizzato un team building a Sharm El Sheikh, che è stato un successo tale che vogliamo farlo diventare un appuntamento costante. La coesione è fondamentale, così come è importante dare un metodo comune di porsi sul mercato: gli agenti di viaggi percepiscono che il sales team di Volonline è la voce dell’azienda ed è davvero in grado di rispondere in breve tempo e di risolvere eventuali problematiche”. [post_title] => Valerio Toscano e Tomas Crisafulli new entry sales di Volonline [post_date] => 2023-11-09T13:19:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699535942000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "agenzie preoccupate" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":16,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1478,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Agenzie e vettori. Le agenzie di viaggio stanno esercitando pressioni per cercare di ribaltare le modifiche che la Commissione europea intende introdurre nella Direttiva sui viaggi tutto compreso, che dovrebbero venire alla luce il 29 novembre. Di fatto queste modifiche andranno a vantaggio ancora di più delle compagnie aeree e, allo stesso tempo, comporteranno obblighi aggiuntivi per l'intermediazione turistica.\r

\r

I datori di lavoro sono particolarmente preoccupati per l’intenzione della Commissione europea di imporre una limitazione sui pagamenti anticipati alle agenzie per ottenere una maggiore protezione per i viaggiatori, mentre le compagnie aeree non avranno alcuna limitazione né alcun sistema di protezione contro i suoi rischi. insolvenza.\r

\r

Questa limitazione di pagamento è del tutto superflua, poiché l'attuale direttiva prevede già importanti tutele per i clienti in caso di insolvenza degli organizzatori e venditori di viaggi tutto compreso, che già dispongono delle garanzie legali richieste, mentre che le compagnie aeree non offrono alcuna garanzia.","post_title":"Agenzie preoccupate per modifiche su Direttiva viaggi. Favorisce i vettori","post_date":"2023-11-15T11:44:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1700048660000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456055","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Welcome Travel. Durante il “Winning ToGether”, l’evento milanese che riunisce, ogni anno, il management di Welcome Travel Group e i suoi Partner, si è capito, se non fosse stato già chiaro, quanta serietà e quanto lavoro c'è nell'azienda guidata da Adriano Apicella.\r

\r

Ogni responsabile ha preso il microfono presentando numeri e spiegandoli in modo chiaro senza girare intorno alle difficoltà e senza esaltare i risultati positivi. Insomma una mattinata interessante soprattutto per questi aspetti di capacità e di correttezza imprenditoriale.\r

\r

«Il Network si conferma solido e appetibile sul fronte affiliativo anche nell’anno commerciale appena conclusosi – afferma Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group –, con un aumento delle agenzie affiliate che si attesta a 2.492 punti vendita. Numerica trainata da modelli contrattuali vantaggiosi e completata da impianti di incentivazione premianti e differenziati per brand, Welcome Travel TEAM e WIN 4 ALL, per rispondere alle diverse tipologie di punti vendita, ma sempre con particolare attenzione al livello qualitativo della Rete.\r

\r

«È stato questo un anno incredibile dal punto di vista dei volumi – prosegue Apicella –. Il volume totale di affari sui partner contrattualizzati 2022/23 è di 1 miliardo 934 milioni, suddivisi tra fatturato leisure di 1 miliardo 437 milioni, vettori 484milioni, assicurazioni 13 milioni, per un aumento complessivo del +18% vs 18/19 e del +44% vs 21/22. Un risultato che certifica la qualità delle agenzie appartenenti al network in un generale contesto di ridimensionamento del segmento».\r

Leisure\r

Da segnalare inoltre la miglior performance di sempre, per volumi, in ambito leisure. Svetta su tutte la performance sull’Egitto, per fatturato e delta di crescita, immediatamente seguita da quella sulle Maldive. Si evidenzia che l’85% dei volumi prodotti dalla Rete è canalizzato sul perimetro dei Partner contrattualizzati, a testimonianza della capacità di orientamento.\r

\r

E inoltre il fatturato sul perimetro dei vettori contrattualizzati incide per l’87% sul totale transato. Nel mondo vettori prima su tutte la performance sul Nord America. E infine degna di grande attenzione anche la crescita esponenziale sul segmento Assicurazioni, pari al +48% vs 18/19 ed al +35% vs il 21/22.\r

\r

La gestione centralizzata della comunicazione delle Agenzie tramite WE System e Geo Global, i sistemi integrati dei due brand, è l’ulteriore tassello di attrattività nella proposta del Network e nell’innalzamento qualitativo della rete.\r

Investimenti\r

I continui investimenti sugli strumenti tecnologici, i palinsesti differenziati per brand su tutti i touchpoint, i contenuti di alta qualità e la ricca programmazione, capace di interpretare i trend di mercato, rendono l’impianto sempre più interessante, aumentando l’adozione dei servizi da parte delle Agenzie e generando vendite orientate. L’“effetto collaterale” è una forte veicolazione dei marchi del Network e di tutti i Partner che partecipano al piano editoriale a loro disposizione.\r

\r

Lato Agenzia il sistema consolida la fidelizzazione sul Cliente, ingaggiandone di nuovi e rafforzando il posizionamento commerciale e territoriale del punto vendita.\r

\r

C'è stato indine il lancio della Convention del Network 2024, un evento creato e immaginato in partnership con Bit Milano che concretizzerà, nella sua realizzazione, proprio il concetto di Winning ToGether.\r

\r

Un evento “senza precedenti e su cui puntiamo molto”, annuncia Apicella, che si realizzerà dal 4 al 6 febbraio all’interno di Bit Milano presso Allianz MiCo e vedrà la partecipazione di 1.600 agenti di viaggio e 100 Partner Commerciali del Network,","post_title":"Welcome Travel: 2492 punti vendita. Quasi 2 miliardi di fatturato sui partner","post_date":"2023-11-15T10:03:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700042604000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455983","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453634\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabrizio Celeghin[/caption]\r

\r

Sono Alessandro Martini, Alessandro Marcioni e Cristiano Celentano le tre new entry nel team sales di Mapo Travel. “Alessandro Martini, già in squadra da alcune settimane, si occupa dell’area Lazio e siamo certi darà un contributo importante alla crescita dell’azienda nel Centro Italia\", spiega Fabrizio Celeghin, direttore commerciale del to pugliese. Martini vanta esperienze importanti in campo turistico, per esempio con il gruppo Uvet, i Viaggi del Delfino e Open Travel Network: “Sono fiero di entrare a far parte della famiglia Mapo Travel e del progetto Mapo World: un brand in decisa crescita, come dimostrano i numeri di questi primi mesi di attività”, aggiunge lo stesso Martini.\r

Oltre al commerciale Lazio, sono poi in arrivo due ulteriori figure commerciali molto conosciute nelle loro aree di competenza. Si tratta di Alessandro Marcioni, che gestirà il Piemonte, e di Cristiano Celentano, che si occuperà del Triveneto. Entrambi approdano in Mapo dopo un’esperienza decennale nel tour operator Settemari – Amo il mondo. “Visti i buoni risultati di questo 2023, anche grazie al nuovo brand dedicato al lungo raggio Mapo World – conclude Celeghin –, gli ingressi di Alessandro Marcioni e Cristiano Celentano anticipano di un anno quelli che erano i passaggi previsti per il 2025. Entrambi sono per noi garanzia di un percorso del tailor made nella tradizione di consulenza e supporto alle agenzie di viaggio partner. Agenzie che restano l’unico canale di vendita dei prodotti Mapo. Ed è per questo che da sempre puntiamo molto sulla formazione degli adv. Anche novembre sarà infatti un mese ricco di incontri e di presentazione delle nostre nuove proposte, sia in diverse tappe sul territorio, sia nella nuova sede torinese di via Reiss Romoli”.\r

\r

[gallery ids=\"455987,455985,455984\"]","post_title":"Tre new entry nel team sales di Mapo Travel per Lazio, Piemonte e Triveneto","post_date":"2023-11-14T09:41:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699954908000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mentre la guardia di finanza sta aprendo in questi giorni il capitolo Airbnb, il fisco italiano chiude i conti con un altro colosso del turismo online come Booking.com. Accusato di evasione fiscale per oltre 150 milioni di euro a giugno 2021, il portale ha infatti raggiunto un accordo con l'agenzia delle Entrate, impegnandosi a versare 94 milioni, per la mancata applicazione dell’Iva sui suoi servizi tra il 2013 e il 2022.\r

\r

Booking.com, si legge sul Sole 24 Ore, recependo le indicazioni dell’agenzia delle Entrate, e una precisa richiesta della procura di Genova, ha inoltre presentato per l’anno 2022 la dichiarazione a fini Iva in Italia, per un’imposta pari a oltre 19 milioni di euro. Il portale ha quindi adottato un modello organizzativo conforme all’impostazione del fisco italiano, in ragione del quale se il cliente albergatore non fornisce partita Iva, o se fornisce alla società un numero di partita Iva non valido per l’Ue, Booking applicherà l’Iva al 22% sulla fattura e provvederà a compilare la dichiarazione e a effettuare il relativo pagamento dell’imposta in Italia su tutte le transazioni con privati non titolari di partita Iva.\r

\r

\"In Booking.com ci impegniamo a garantire di operare nel rispetto delle leggi in tutti i Paesi in cui siamo presenti - recita una nota ufficiale di Booking.com -. Ciò include la nostra diligenza nel pagamento di tutte le tasse applicate alle nostre attività. Oggi come in passato, riteniamo di essere in regola con le vigenti leggi italiane sull'Iva e possiamo confermare di aver aderito a un accordo di reciproca soddisfazione con l'agenzia delle Entrate per il periodo 2013-2021. Siamo quindi lieti di esser giunti a questa risoluzione e di poter continuare a concentrare tutti i nostri sforzi e la nostra attenzione per offrire servizi di massima qualità ai nostri clienti e partner in Italia\".","post_title":"Booking.com - Agenzia delle entrate, pace fatta: versati 94 mln di euro","post_date":"2023-11-13T13:35:27+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1699882527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455932","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Centotrenta Personal Voyager e 18 partner tra tour operator, compagnie di crociere, assicurazioni viaggi e fornitori ancillari, per un totale di 2.340 incontri professionali individuali: il 10 e l’11 novembre, a Cuneo si è svolta Bellissima Euphemia, la prima convention dedicata ai consulenti di viaggio Lab Travel.\r

\r

Una due giorni all’insegna di scambi, confronti e networking che ha visto la partecipazione dei principali partner del Gruppo: Alidays, Allianz, Alpitour Mainstream, Alpitour Specialities, AXA Assistance, Boscolo, Costa Crociere, Creo, Gattinoni Passepartout, I4T Insurance Travel, MSC Crociere, Naar, Nicolaus, Ota Viaggi, Quality Group, Rate Hawk, TH Resorts e Veratour. Ai tavoli di lavoro con i fornitori, si sono aggiunti quelli con i 3 dipartimenti chiave della sede di Cuneo, selezionati su esplicita richiesta dei Personal Voyager: amministrazione, back-office e welfare.\r

\r

Michele Zucchi, AD Euphemia, ha dichiarato: “Abbiamo investito in questo evento con l’obiettivo di mettere al centro dell’attenzione i Personal Voyager e le loro esigenze. Abbiamo quindi dedicato tutta la prima parte della convention agli incontri individuali tra gli agenti di viaggio e i nostri principali fornitori e siamo molto soddisfatti del risultato: un vero e proprio incubatore di idee, proposte e nuovi progetti, che i Personal Voyager possono sviluppare direttamente con i partner, in un rapporto di totale trasparenza e libertà operativa, per rispondere alle richieste dei clienti con soluzioni di viaggio sempre più competitive”.\r

\r

L’evento si è basato su un’organizzazione meticolosa, a cui ha preso parte tutto il team della sede centrale di Cuneo, moltiplicando così le occasioni di incontro e rafforzando le relazioni con i Personal Voyager. Per garantire la massima comodità e un servizio d’eccellenza, sono stati previsti collegamenti navetta personalizzati dalla stazione di Torino Porta Nuova, un parcheggio riservato per gli agenti in arrivo in auto e un bus dedicato ai Personal Voyager provenienti dal centro Italia.\r

\r

Nel corso della giornata di sabato, i Personal Voyager sono stati accolti presso il Centro Incontri della Fondazione CRC, suggestiva location nata dal recupero della vecchia Sala Contrattazioni della Cassa di Risparmio di Cuneo, realizzata negli anni ’50 mediante la copertura di uno dei cortili interni del Palazzo. All’ordine del giorno, un dibattito insieme al management di Lab Travel sulle prospettive di sviluppo del Gruppo, che al momento si configura come leader qualitativo sul mercato.\r

\r

A 15 anni dall’incontro tra Ezio Barroero e Michele Zucchi, Euphemia nei primi 10 mesi del 2023 ha movimentato più di 50.000 passeggeri, potendo contare su una rete di 150 Personal Voyager e 53 filiali sul territorio nazionale, con particolare riferimento al centro/nord, assistiti da una squadra di 40 dipendenti, professionisti del turismo che coordinano un parco di oltre 400 fornitori tra tour operator, vettori, DMC e altri attori del settore.\r

\r

La prima parte dell’anno si è chiusa con un fatturato in crescita del 52% sul 2022 e la previsione è di raggiungere quota 60 milioni di euro entro il 31/12, grazie anche al processo di consolidamento condotto negli ultimi 12 mesi, che si è tradotto nell’ingresso di 18 nuovi Personal Voyager e nell’apertura delle filiali di Modena, Piacenza, Genova Nervi, Trecate e Castellaneta.\r

\r

Ezio Barroero, Presidente Lab Travel, ha commentato: “Abbiamo scelto di organizzare questo evento proprio nell’anno che segna il centesimo anniversario della nascita di Italo Calvino, autore delle Città Invisibili, tra cui si annovera anche Euphemia: i Personal Voyager sono i nostri clienti e tutti gli sforzi si basano sulla valorizzazione del loro ruolo. Bellissima Euphemia vuole essere un attestato di stima e fiducia rivolto a tutti coloro che hanno creduto in noi: fiducia che cerchiamo di ripagare assicurando ad ogni consulente un approccio unico e personalizzato, affinché possa esprimere al meglio la sua professionalità”.","post_title":"Euphemia: prima convention per i consulenti Lab Travel","post_date":"2023-11-13T12:45:01+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699879501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Niugini segna il traguardo dei 50 anni di attività e punta al rilancio delle sue rotte per il mercato italiano. La compagnia della Papua Nuova Guinea, rappresentata in Italia da Spazio Gsa, ha voluto festeggiare a Roma questo evento con il trade presentando le rotte e il rinnovo della flotta. Air Niugini offre collegamenti verso Port Moresby dall'Australia, Singapore, Hong Kong, Manila, Bali, e Honiara alle Solomon Islands, Port Vila a Vanuatu e Nandi a Fiji, alle quali si aggiungono una serie di rotte interne nell'isola e nelle altre isole verso la Melanesia.\r

\r

\"Stiamo lavorando ad una ripresa sul lungo raggio dall'Italia per volare verso la Papua Nuova Guinea, per esempio con altri vettori via Singapore, Tokyo o via Hong Kong e stiamo riprendendo tutti i rapporti con le agenzie e i t.o. ed entreremo nel Bsp Italia - ha spiegato Francesco Sgambelluri, ceo Spazio -. Puntiamo anche alla promozione della destinazione che, dopo una crescita di interesse negli anni 80-90 è oggi di nicchia ma con ottime potenzialità di sviluppo; in generale per il volato, oltre al mercato italiano, stiamo anche guardando con riscontri positivi alla Spagna e alla Germania. E' importante questo traguardo dei 50 anni che conferma le prospettive della compagnia e l'impegno verso il rinnovo della flotta. Infatti in futuro i B767-300Er verranno sostituiti da due B787-9. In futuro, 11 Airbus 220 entreranno in flotta nei prossimi anni, 8 sono della serie -100 e tre sono A220-300. Gli aerei saranno sei di proprietà e cinque in leasing\".\r

Attualmente la flotta è composta da 21 aerei: 2 B767/300Er con soli 188 posti di cui 28 in business lie flat, 2 B737/800 da 158 posti di cui 20 in business, 6 Fokker 70 da 80 posti in economy, 7 Fokker 100 da 101 posti di cui 8 in business, 3 DHC-8/Q400 da 74 posti in eco.\r

L'evento ha avuto anche l'obiettivo di rilanciare la meta che si presenta come destinazione ideale per il turismo di avventura, l'ecoturismo, viaggi di nozze o come estensione dall'Australia. Nick Costantini, Europe representative della dmc Trans Niugini Tours ha annunciato la preparazione di un escorted tour da proporre ai vari tour operator per inserire nella programmazione \"anche perché la clientela italiana sta superando il limite della lingua inglese ed è sempre più pronta a viaggi di questo tipo avventurosi tra lodge e con ecosistema unico\".","post_title":"Air Niugini compie 50 anni: dal rinnovo della flotta al futuro ingresso nel Bsp Italia","post_date":"2023-11-13T10:34:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699871661000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Itinerari diversificati in base alla stagionalità, al fine di permettere di vivere al meglio le esperienze proposte. Discover Australia presenta la sua programmazione, recuperando la capillarità d’offerta pre-Covid. Tra le novità, un tour esclusivo nello stato più occidentale del paese e il ritorno, sempre con un viaggio in esclusiva in italiano, della Nuova Zelanda. \r

\r

“Nel 2023 abbiamo registrato un +10% del fatturato rispetto al pari periodo del 2019, con un costo medio pratica in aumento - racconta il product manager, Roberto Boni -. Se l’Australia continua a essere una meta desiderata per lune di miele, rileviamo un incremento significativo dei viaggi in famiglia. Allo stesso tempo sono in netta crescita le prenotazioni per i Discover Tour, itinerari di gruppo in esclusiva con guida in lingua italiana, nonché per i fly & drive nel Western Australia, che è divenuto per noi lo stato best seller della programmazione. Siamo inoltre cresciuti parecchio sui viaggi cuciti su misura in ogni angolo del continente, anche i più remoti e meno battuti dai flussi turistici, come la Tasmania per esempio, che sta performando benissimo”.\r

\r

Nel nuovo catalogo in distribuzione alle agenzie da metà novembre e che avrà validità fino a marzo 2025, Discover Australia sfodera quindi tutti i plus della sua programmazione. Si parte dai tour Discover, cinque itinerari con partenze programmate per tutto il corso dell’anno. I viaggi proposti vengono appunto differenziati in base alla stagionalità, per permettere ai clienti di vivere al meglio le esperienze proposte. Da aprile a ottobre si potrà così ammirare French Island, il parco nazionale dimora della più grande comunità di Koala, e Phillip Island, rifugio di pinguini, mentre nell’inverno italiano gli itinerari faranno tappa a Kangaroo Island per osservare canguri, koala, leoni marini.\r

\r

Favorito dalla presenza del volo diretto da Fiumicino a Perth, Discover Australia ha poi da tempo scommesso sulla parcellizzazione dei viaggi verso l’Australia, consigliando soggiorni più brevi per scoprire il paese in più tappe; così facendo è riuscita a far conoscere il Western Australia che, lontano dalle classiche rotte turistiche, è sempre più amato dalla clientela perché unisce in un’unica area il fascino dell’outback, delle metropoli e il mare. E’ stato così introdotto in programmazione l’itinerario la Magia del Western Australia, che propone trasferimenti solo via terra e include la visita a due siti Unesco quali Shark Bay e Ningaloo Reef: 240 chilometri di barriera corallina, la meno nota ma forse la più bella dell’Australia.\r

\r

Anche per la Nuova Zelanda vengono riproposti i tour in italiano, in esclusiva con una programmazione che segue l’estate australe. Le novità proseguono anche in casa Discover Australia, che ha potenziato il team di lavoro operativo con l’introduzione di nuove figure altamente specializzate e che continua a incontrare gli agenti di viaggio in tutta la penisola, con un roadshow che durerà tutto l’inverno e primavera.","post_title":"L’offerta Discover Australia torna ai livelli pre-Covid. In arrivo il nuovo catalogo","post_date":"2023-11-10T13:16:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699622192000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455815","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prenderà il via tra una decina di giorni, e precisamente il 20 novembre, la nona edizione del roadshow nazionale di Disneyland Paris: prima tappa a Brescia e ultimo appuntamento il prossimo 31 gennaio a Milano, nella sede di The Walt Disney Company Italia.\r

Quest’anno per essere più capillari e raggiungere nuovi agenti di viaggio, tra le 12 tappe previste saranno incluse per la prima volta le città di Verona, Taranto e la Calabria.\r

La partecipazione al roadshow è disponibile solo su invito digitale e si rivolge a tutte le agenzie codificate e agli iscritti a Disney Stars (apertura delle iscrizioni circa due settimane prima della data dell’evento). L’attività si svolgerà in serata.\r

Questo il calendario delle tappe: Brescia, 20 novembre; Torino, 21 novembre; Genova, 30 novembre; Bologna, 4 dicembre; Verona, 5 dicembre; Firenze, 12 dicembre; Catania, 16 gennaio; Catanzaro, 17 gennaio; Taranto, 23 gennaio; Napoli, 24 gennaio; Roma, 29 gennaio e Milano, 31 gennaio.\r

Disneyland Paris porta avanti numerose attività sul territorio, tra cui incontri di formazione b2b dedicati agli agenti di viaggio per migliorare la conoscenza del prodotto e di incrementare la fiducia delle adv nel vendere Disneyland Paris oltre a iniziative b2c, in collaborazione con le principali agenzie di viaggio, per coinvolgere i clienti e incrementare la conoscenza e la curiosità verso la d, offrendo supporto e consulenza.","post_title":"Disneyland Paris: il roadshow 2024 prende il via il 20 novembre da Brescia","post_date":"2023-11-10T08:59:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1699606754000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455801\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sandro Ferrari[/caption]\r

\r

Volonline rafforza il team sales con due importanti new entry: sono Valerio Toscano e Tomas Crisafulli che dal 1° novembre seguono Calabria, Sicilia e Sardegna. “Due professionisti con alle spalle una forte esperienza si aggiungono alla nostra rete commerciale che conta oggi 15 persone su tutto il territorio nazionale - commenta Sandro Ferrari, direttore vendite di Volonline -. Una campagna acquisti iniziata nel 2021 per creare un team commerciale strutturato e preparato, in grado di fornire il supporto adeguato agli agenti di viaggi. Abbiamo investito in persone esperte e stimate dal mercato che hanno portato i risultati aspettati: da una copertura territoriale concentrata soprattutto in Lombardia, Triveneto e in Campania siamo passati a un presidio nazionale. Mancano soltanto Abruzzo e Molise, ma stiamo lavorando per coprire anche queste due regioni, così come per rafforzarne delle altre, come il Lazio”.\r

\r

A luglio è tra l'altro entrata nel team anche Eleonora Basagni, professionista molto apprezzata, che copre per Volonline la Toscana e l’Umbria. Rafforzata pure ulteriormente la Lombardia con l’ingresso di Massimiliano Dogadi, che segue le aree di Brescia, Bergamo, Lodi, Cremona e Pavia.\r

\r

“L’obiettivo è quello di creare una squadra commerciale efficace e coesa - conclude Ferrari -. I momenti di confronto con l’azienda sono quotidiani, oltre a riunioni online e in presenza, che servono anche a creare affinità e collaborazione tra le persone. Proprio in ottobre abbiamo organizzato un team building a Sharm El Sheikh, che è stato un successo tale che vogliamo farlo diventare un appuntamento costante. La coesione è fondamentale, così come è importante dare un metodo comune di porsi sul mercato: gli agenti di viaggi percepiscono che il sales team di Volonline è la voce dell’azienda ed è davvero in grado di rispondere in breve tempo e di risolvere eventuali problematiche”.","post_title":"Valerio Toscano e Tomas Crisafulli new entry sales di Volonline","post_date":"2023-11-09T13:19:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699535942000]}]}}