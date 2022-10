Advunite presenta una denuncia all’Agcom contro Ryanair Dopo l’ennesimo contrasto Advunite ha pensato di presentare una regolare denuncia all’Agcom contro Ryanair. Ne seguiranno probabilmente altri. «Ringraziamo il nostro staff legale di Avvocati in viaggio» dice Cesare Foà presidente Advunite. Che ha continuato. «Questa ostinazione nei confronti delle agenzie di viaggio ha raggiunto, nella stagione estiva, il suo picco più profondo. Negare rimborsi e risarcimenti ai viaggiatori per i disagi, nascondendosi dietro questa assurda battaglia, sembra un arbitrario pretesto per negare, ai passeggeri, i propri diritti». Il vero bersaglio «Sembra – e dico sembra – che il bersaglio del colosso low cost non sia tanto il sistema adoperato dalle ota circa le mancate informazioni fornite ai clienti, ma che ci si stia scagliando contro le agenzie di viaggi tradizionali proprio per le precipue e puntuali informazioni elargite ai propri clienti prima di ogni viaggio» sono le parole dell’avvocato Vincenzo Irritato che ha curato il ricorso. «Le agenzie di viaggio tradizionali sono l’unica vera garanzia dei passeggeri. Faremo il possibile, in ogni sede, per inibire tali azioni: questo è solo il primo passo» ha concluso Foà.

