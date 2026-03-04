Advunite: «È in questi frangenti che si vede la differenza fra fai da te e adv» Anche Advunite vuole specificare il momento difficile degli agenti in questo momento. «Le agenzie di viaggi e i tour operator stanno lavorando senza sosta , durante i giorni festivi e non, per assistere i turisti bloccati nelle zone con forti criticità e organizzare i loro rientri . In questi frangenti si vede la differenza.tra il fai da te, pseudo agenti di viaggi e chi fa tutto con passione e abnegazione. Lo scrivono sui social tutti coloro che sono stati abbandonati nel mondo . Chi e’ seguito da un’agenzia sta rientrando., Chi ha un tour operator riceve assistenza h24. Il valore del nostro lavoro non si giudica nei momenti in cui tutto va bene ma Si misura quando devi assistere e riportare le persone a casa. Noi Non vendiamo viaggi, ma assistiamo e proteggiamo persone fornendo consulenza . Non solo i nostri associati hanno ricevuto indicazioni continue su come adoperarsi e hanno subito interessato il nostro avvocato Vincenzo Irritato che ha prontamente elaborato un vademecum da seguire . Il turismo è una professione seria e non può essere fatto da chi si improvvisa». Condividi

Non solo i nostri associati hanno ricevuto indicazioni continue su come adoperarsi e hanno subito interessato il nostro avvocato Vincenzo Irritato che ha prontamente elaborato un vademecum da seguire . Il turismo è una professione seria e non può essere fatto da chi si improvvisa». [post_title] => Advunite: «È in questi frangenti che si vede la differenza fra fai da te e adv» [post_date] => 2026-03-04T13:43:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772631823000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508782 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508088" align="alignleft" width="300"] Palazzo della Farnesina. Ministero degli esteri[/caption] Sono partiti questa mattina da Muscat altri due voli di Oman Air con destinazione Roma e a bordo un totale di 249 cittadini italiani: secondo quanto si apprende dal sito della Farnesina «a questi si aggiungono i circa 2.500 italiani rientrati in Italia nelle ultime ore da Abu Dhabi, Riad e Muscat, utilizzando voli commerciali facilitati dalla Farnesina e voli prenotati privatamente». Viene inoltre anticipato che, «nei prossimi giorni altri voli, facilitati dalla Farnesina con l’aiuto delle sedi diplomatico-consolari nella regione, partiranno da Abu Dhabi, Dubai, Muscat, Riad, Malè e Colombo verso l’Italia». Il Ministero degli esteri raccomanda ai viaggiatori di «seguire le comunicazioni ufficiali e a registrarsi sull’app Viaggiare Sicuri o sul sito www.dovesiamonelmondo.it per ogni aggiornamento sugli sviluppi nella regione, che sarà comunicato attraverso questi canali istituzionali». I cittadini non registrati sui siti del Ministero non riusciranno a ricevere le comunicazioni che l’Unità di Crisi, le Ambasciate e i Consolati sono in grado di inviare per aggiornare le indicazioni sui voli e sulle indicazioni di sicurezza. [post_title] => Farnesina: voli da Oman, Emirati e Maldive per il rientro degli italiani [post_date] => 2026-03-04T13:29:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772630966000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508775 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Il mondo deve andare avanti». L’analisi di Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group, è chiara: è necessario superare anche questa crisi con determinazione, evitando inutili allarmismi. «Purtroppo siamo abituati a gestire momenti difficili – ammette il manager in un'intervista rilasciata a Travel Quotidiano -. E’ necessario guardare avanti, senza deprimersi, affrontando le criticità nel migliore dei modi. La distribuzione organizzata ha le spalle larghe e anche questa volta sta dimostrando sul campo tutto il suo valore». Anche in questa fase,«le prenotazioni non si sono del tutto bloccate. Fino a venerdì scorso avevamo totalizzato 50 milioni in più, pari al +9%, sul pari data rispetto all’anno scorso. Lunedì scorso abbiamo emesso un numero di biglietti aerei in linea con il 2025 e ieri il calo si è attestato sul 10%». Numeri tutto sommato sotto controllo, ma «occorre continuare a lavorare sulle prenotazioni. Per questo proseguono le nostre Travel Weeks, quattro settimane di iniziative pensate per valorizzare la domanda e intercettare in modo strutturato l’advance booking». Proprio le prenotazioni anticipate potrebbero mettere al riparo anche da un aumento dei prezzi che Apicella ritiene «inevitabile in futuro, a causa dell’incremento del costo del carburante e di conseguenza di quello dei biglietti aerei». Un effetto indiretto sul booking potrebbe poi giungere per le mete non coinvolte nel conflitto: «Il mare Italia stava già andando molto bene e sicuramente trarrà ulteriori benefici dalla situazione, come probabilmente avverrà per mete quali la Spagna o per le crociere». Ma anche altre destinazioni, come ad esempio le Maldive, potranno recuperare terreno purché vendute correttamente. «In quest’ambito risulta ancora una volta nevralgico il ruolo giocato dall’agente di viaggio, che deve spiegare al cliente la possibilità di scegliere un volo charter o una soluzione comunque alternativa in modo tale da evitare disagi». A fine conflitto sarà importante mettere in campo una serie di attività necessarie alla ripartenza di quell’area del mondo attualmente in stand by. Ma per intanto, Welcome Travel Group prosegue nella sua strategia operativa. Tre priorità «In questa fase Welcome Travel Group è concentrato su tre priorità. Innanzitutto stiamo organizzando il rientro dei nostri clienti dalle aree mediorientali e da tutte le altre aree interessate dalla cancellazione dei voli. Al momento si tratta di circa 1.300 persone, che stanno rientrando e rientreranno nei prossimi giorni grazie al lavoro in sinergia con i tour operator e con la Farnesina. Per quanto riguarda il solo volo, stiamo gestendo l’emergenza con i vettori aerei, un’attività particolarmente complessa dato il continuo variare delle policy applicate». Sotto questo aspetto, un ruolo importante potrebbe, anche questa volta, essere giocato da Neos. «Il vettore sta lavorando in partnership con la Farnesina ed è probabile un coinvolgimento della compagnia per favorire il potenziamento dei voli ad esempio verso le Maldive o l’Oman». Intanto, la task force di Welcome è attiva h24per gestire l’emergenza, che riguarda «non solo i viaggiatori leisure ma anche il business travel. Per chi ha prenotato un pacchetto, ovviamente si fa riferimento alla direttiva pacchetti. Tutti i tour operator coinvolti stanno gestendo l’emergenza in modo davvero encomiabile. I clienti sono stati contattati e assistiti e, al di là della situazione oggettivamente complessa, si sentono seguiti». Ancora una volta, il valore aggiunto garantito dalla macchina del turismo organizzato si sta dimostrando imprescindibile per chi viaggia «al punto che alcuni nostri clienti ci hanno contattato per chiedere assistenza nel rientro di amici e conoscenti che avevano preferito organizzarsi in modalità “fai da te”». Una seconda area di intervento riguarda le partenze future: «Vanno gestite le cancellazioni o le riprogrammazioni dei viaggi sulle mete direttamente interessate dagli eventi bellici e dalle cancellazioni aeree. I t.o. stanno seguendo policy settimanali, ovviamente soggette alle aperture degli spazi aerei. Per quanto riguarda invece le destinazioni non coinvolte dalla crisi, non ci sono in atto particolari policy di cancellazione, anche se alcuni t.o. offrono la possibilità di cambiare destinazione pagando eventuali differenze di prezzo». Infine, vanno alimentate le vendite sulle aree non coinvolte dalla crisi. ««E’ indispensabile non fermarsi. Continueremo sul piano delle attività commerciali e delle incentivazioni per spingere il traffico dei prossimi mesi». [post_title] => Adriano Apicella, Welcome Travel Group: «1.300 clienti ancora da rimpatriare» [post_date] => 2026-03-04T13:10:45+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772629845000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508745 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lufthansa aprirà una nuova rotta da Francoforte a Kuala Lumpur, che sarà attiva lungo tutto l'arco dell'anno, 25 ottobre 2026. Il collegamento - già prenotabile - verrà effettuato cinque volte alla settimana, tutti i giorni tranne il martedì e il giovedì. Il volo LH 704 partirà alle 21:30 da Francoforte e arriverà a Kuala Lumpur alle 16:40 ora locale del giorno successivo. Il volo di ritorno LH 705 partirà alle 23:55 da Kuala Lumpur e atterrerà alle 6:00 del giorno successivo nell'hub Reno-Meno. Questi orari di volo sono coordinati in modo ottimale con il network mondiale di Lufthansa da Francoforte e offrono ai viaggiatori possibilità di collegamento ideali e senza interruzioni. Sulla rotta verrà impiegato un Boeing 787-9, dotato di 287 posti in una cabina configurata in tre classi, inclusa la nuova cabina Allegris. «Con il nuovo collegamento diretto per Kuala Lumpur e l'impiego del nostro Dreamliner all'avanguardia, stiamo creando le condizioni ideali per partecipare alla crescita nel Sud-est asiatico - ha dichiarato Jens Ritter, ceo di Lufthansa Airlines -. L'innovativa cabina Allegris offre ai nostri passeggeri il massimo livello di comfort e sottolinea la nostra aspirazione premium di offrire sia ai viaggiatori di piacere che a quelli d'affari un'esperienza di viaggio di prima classe». [post_title] => Lufthansa in allungo sul Sud-est asiatico con la nuova rotta Francoforte-Kuala Lampur [post_date] => 2026-03-04T12:07:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772626038000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508754 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508760" align="alignleft" width="304"] Davide Cassani[/caption] Abbiamo incontrato all'Itb di Berlino, Davide Cassani, chairman Emilia Romagna region tourist board, che ci dice che nel 2025 il turismo di lingua tedesca è andato molto bene. «Se lo confrontiamo con il 2019 abbiamo avuto gli arrivi +38% e presenze +31%, che vuol dire un milione di arrivi, 4 milioni di presenze. Il mercato di lingua tedesca è molto importante per noi perché rappresenta il 30% dei flussi di lingua straniera. Per il 2026 come sempre tanti eventi sportivi. la MotoGP, la moto Valley, la Coppa Davis a novembre, un campionato mondiale di frisbee. Anche per questi siamo riusciti ad incrementare gli arrivi attraverso anche la comunicazione, soprattutto siamo riusciti ad incrementare i voli aerei e i treni. Il Monaco-Rimini partirà già dai primi giorni di aprile, quindi con Pasqua compresa. Siamo riusciti a far partire anche la tratta Zurigo-Rimini e in più tanti voli aerei sia nello scalo di Bologna che di Rimini». «Per l'estate 2026 stiamo puntando a una nuova programmazione verso l'estero che ci consente di crescere a livello di numeri. Sappiamo tutti che l'estate 2025 è stata particolare ma non solo per noi, ma per tutte le stazioni di mare. Noi vogliamo ribaltare i risultati dello scorso anno» [post_title] => Cassani (Emilia Romagna): «Una stagione in crescita, anche per l'estate» [post_date] => 2026-03-04T11:24:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772623480000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508701 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pyramids Airlines, attualmente in fase di ottenimento delle licenze normative per il decollo previsto entro fine 2026, ha intanto accolto in flotta il suo primo aeromobile A321-200. Una consegna che rappresenta la nascita ufficiale della più nuova delle compagnie aeree private in Egitto: il nuovo velivolo è stato trasferito da Antalya al Cairo lo scorso 1° marzo. Pyramids Airlines è stata fondata nel 2025 con il duplice obiettivo di operare nel segmento di linea e in quello charter, in linea con la strategia turistica a lungo termine dell'Egitto, che include il miglioramento della connettività tra le più importanti destinazioni turistiche del Paese - Sharm El Sheikh, Luxor, Assuan, Hurghada e Il Cairo - e i principali mercati di provenienza in Asia ed Europa orientale. Il modello di business della compagnia aerea pone l'accento sui flussi turistici in entrata, in particolare dai mercati che hanno mostrato una forte ripresa post-pandemia e una forte domanda di pacchetti turistici. [post_title] => Pyramids Airlines prepara il decollo: in flotta il suo primo A321-200 [post_date] => 2026-03-04T10:16:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772619370000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_489320" align="alignleft" width="300"] Dubai[/caption] Come già segnalato ieri da questa agenzia, il dipartimento della cultura e del turismo di Abu Dhabi ha inviato una circolare a tutti gli hotel, informandoli che gli ospiti che soggiornano presso le loro strutture a causa della cancellazione dei voli non dovranno pagare il pernottamento. Le fatture dovranno invece essere inviate al dipartimento, che ne coprirà i costi. Questo vale solo per il periodo compreso tra la fine del viaggio programmato o del biglietto di ritorno e la data del rimpatrio definitivo. La circolare indica inoltre che anche i pasti derivanti dal prolungamento del soggiorno dei clienti saranno pagati sempre dal Dipartimento di Stato. Cosa succede a Dubai A Dubai, come riporta Preferente, la situazione è più complicata e ambigua: l'Emirato ha emanato una direttiva che impone agli hotel di consentire ai clienti interessati di prolungare il soggiorno "alle stesse condizioni delle prenotazioni originali". Pertanto, il prezzo non può variare, ma non è specificato chi ne sosterrà i costi. Oltre ad Abu Dhabi e Dubai, negli Emirati Arabi Uniti ci sono Ras El Qaimah, Ajman, Fuhairah, Umm Al Quwain e Sharjah. In questi cinque, le istruzioni sono chiare: il governo copre qualsiasi spesa aggiuntiva. Le compagnie aeree locali, che stanno cercando di operare alcuni voli, hanno confermato che, di norma, non decideranno cosa fare in futuro prima delle ore 15 di oggi. [post_title] => Emirati Arabi: i governi pagano il prolungamento dei soggiorni. Incertezza su Dubai [post_date] => 2026-03-04T09:58:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772618322000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508666 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volonline Group è presente in questi giorni a Itb Berlino con uno stand che raggruppa tutti i brand del gruppo. «Per la prima volta abbiamo uno stand multi-brand (311a) di oltre 20 metri quadrati in quella che è considerata la fiera di riferimento per la travel industry mondiale. Siamo nel padiglione 9, riservato ai grandi player del travel tech, come Agoda e Oracle, insieme alle più importanti ota e gds e ai tour operator internazionali, tra i quali Airbnb, Booking.com, Expedia e Amadeus. Sarà un momento di confronto strategico con i principali operatori del settore e un’opportunità per far conoscere le nostre piattaforme e il nostro sistema multicanale», commenta Luca Adami, chief strategy, technology & marketing officer del gruppo. Protagonista eHotelXML Protagonista delle giornate a Itb è eHotelXML, broker alberghiero online e motore della distribuzione multicanale del gruppo, attivo a livello globale attraverso wholesaler, ota, oto, banche letti, tour operator e dmc. Con oltre 160 clienti in 27 Paesi, eHotelXML rappresenta uno dei principali driver dell’internazionalizzazione del gruppo. In fiera saranno presenti, oltre a Luca Adami in qualità di brand general manager di eHotelXML, anche Gianni Galli, responsabile prodotto, e Francesco Catalano, manager del team commerciale. «Abbiamo ridimensionato lo staff previsto a Berlino per disporre del maggior numero di risorse nell’assistenza ai nostri clienti nelle destinazioni coinvolte nel conflitto, in coordinamento costante con vettori e fornitori operativi nell’area colpita. Anche se non possiamo non tener conto della attuale situazione, la nostra presenza a Itb è per noi ancora più importante perché non è solo un momento di visibilità internazionale, ma rappresenta la naturale espressione di un percorso di sviluppo strutturato di Volonline Group, fondato su innovazione tecnologica, distribuzione multicanale e risorse umane. Un equilibrato mix che ci consente oggi di competere con i grandi nomi del travel tech sui mercati» aggiunge Luigi Deli, founder e ceo. [post_title] => Volonline Group a Itb con il broker alberghiero online eHotelXML [post_date] => 2026-03-04T09:39:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772617163000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508697 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una Slovenia accogliente, sostenibile e dall’ottima cucina: riparte da qui la destinazione, dopo il successo riscosso con Casa Slovenia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. E il mese di marzo appena cominciata è tempo di appuntamenti dedicati al trade per l’Ente sloveno per il turismo in Italia, come spiega il direttore, Aljoša Ota. «Ripartiamo da qui, dall’immagine di un Paese vincente, attento ai bisogni di ciascuno e in grado di incarnare il meglio dei valori olimpici che hanno contraddistinto Milano-Cortina 2026. Un approccio che intendiamo portare avanti, come Ente sloveno per il turismo, anche nei prossimi impegni che ci vedranno protagonisti». Primo appuntamento a Napoli per la Bmt, dal 12 al 14 marzo: «Il mercato del Sud Italia rappresenta per noi un bacino con un potenziale ancora parzialmente inespresso e il nostro racconto della Slovenia come destinazione sostenibile, sorprendente e facilmente fruibile incontra, nell’Italia meridionale, un pubblico sempre più alla ricerca di esperienze autentiche, natura incontaminata, wellness ed enogastronomia di qualità. I target più interessanti sono le coppie e i professionisti con capacità di spesa medio-alta, interessati a short break culturali e green, ma anche famiglie attente alla sicurezza e alla qualità ambientale della destinazione». Tra i co-espositori dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia arriveranno a Napoli realtà come Terme Dobrna, Castello di Bled, Hit Alpinea e Sava Hotels&Resorts, eccellenze dell’universo hospitality, ma anche di un panorama termale in continua evoluzione, sempre più attento alle necessità dei turisti italiani che si sono confermati, nel 2025, il secondo mercato alle spalle della Germania. Martedì 17 marzo l’Ente del Turismo Sloveno, in collaborazione con Travel Hashtag Advisory, agenzia specializzata in consulenza strategica, sarà a Palazzo di Varignana, a Castel San Pietro Terme (BO), per il Workshop Slovenia dedicato alle agenzie di viaggio dell’Emilia-Romagna e dintorni. L’iniziativa vedrà la partecipazione di 20 operatori sloveni. Inizio d'anno col segno più Sono stati quasi 100.000 i pernottamenti generati dai turisti italiani in Slovenia a gennaio 2026: +8% rispetto allo stesso periodo nel 2025, e 17% del totale estero, secondo mercato alle spalle dei croati che, come di consueto, hanno approfittato delle condizioni meteo favorevoli per visitare località sciistiche come Kranjska Gora o termali come Zreče e Brežice. Le destinazioni preferite degli italiani si confermano Lubiana e Pirano, mentre è in forte crescita la stessa Brežice, terza in questa graduatoria, dove le presenze dal nostro Paese crescono del 25%. «Gli italiani continuano a scegliere la Slovenia con curiosità e concretezza, e questo +8% a gennaio è un segnale chiaro: il nostro prodotto funziona, anche lontano dai picchi stagionali. Le strutture termali stanno alzando l’asticella, con investimenti su design, sostenibilità e medical wellness che parlano un linguaggio contemporaneo e internazionale che ben si sposa alle esigenze del pubblico italiano, come confermato dai numeri». 