Adriatico: previsti investimenti per 416 milioni fino al 2025 Ammontano a oltre 416 milioni di euro gli investimenti avviati o in programma in infrastrutture dedicate al turismo via mare in Adriatico previsti nel biennio 2023-25. La stima è arrivata dalla società Risposte Turismo ed è contenuta nell’Adriatic Sea Tourism Report presentato a Dubrovnik, in Croazia, nella giornata di apertura della sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum. Secondo lo studio, il comparto delle crociere e il segmento ferry saranno i settori che beneficeranno maggiormente di nuovi investimenti nel triennio in corso, complessivamente circa 210 milioni di euro. Fra gli investimenti più importanti, il nuovo terminal di Marghera a Venezia, quello di Igoumenitsa e la nuova stazione marittima al Porto Corsini di Ravenna, ma anche la seconda stazione marittima nel porto di Bari e la prima stazione marittima di Spalato. Sul fronte della nautica, Risposte Turismo ha invece mappato oltre 206 milioni di euro di investimenti, di cui almeno 182 milioni di euro per la costruzione di nuove marine e 24 milioni di euro per l’espansione di strutture esistenti, fra cui Marina Polesana e Marina Korkyra. Fra i progetti di punta, Vlora Marina in Albania e Marina di Porto Baros a Rijeka, in Croazia. Stime ottimistiche anche per traghetti (+7,9% i passeggeri movimentati) e soprattutto per le crociere: a fine 2023 i passeggeri saliranno a 4,5 milioni (+29,3%) nei 32 porti crocieristici dell’Adriatic

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445123 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tourism Western Australia e Qantas hanno dato il via alla campagna di promozione sul mercato italiano, che punta i riflettori su un territorio di spazi sconfinati, natura incontaminata e numerose occasioni di avvicinamento alla fauna selvaggia locale, oltre che di interessanti esperienze per entrare in contatto con le comunità aborigene. L’ispirazione a “vivere il sogno”, come recita il rinnovato branding di Tourism Western Australia, si trasforma in un concreto invito a partire, grazie al ritorno del volo diretto stagionale operato da Qantas da Roma a Perth, dal prossimo 18 giugno e fino al 3 ottobre 2023. La campagna, attiva fino al 21 maggio, prevede affissioni su maxischermi urbani, display digitali della rete metropolitana e della rete di bus nelle città che rappresentano i bacini più importanti per questo volo: Roma, Milano e Catania. Inoltre, a bordo degli aeromobili Qantas impiegati sulla tratta tra Roma e Perth, è prevista un’edizione limitata dell’amenity kit di bordo per i passeggeri di classe business. Il kit, disegnato e progettato dall'artista aborigeno del Western Australia Kevin Wilson, riprende anche in questo caso il claim “Vivi il Sogno” combinando elementi degli antichi paesaggi, dei corsi d'acqua e degli animali selvatici di Ningaloo Reef, Margaret River, Kimberley e Perth, esplorandone l’interconnessione tra le diverse aree del Paese e con la storia aborigena. [post_title] => Western Australia e Qantas: decolla la compagna promozionale sul mercato Italia [post_date] => 2023-05-09T11:20:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683631232000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445121 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445125" align="alignleft" width="300"] Il porto di Bari[/caption] Ammontano a oltre 416 milioni di euro gli investimenti avviati o in programma in infrastrutture dedicate al turismo via mare in Adriatico previsti nel biennio 2023-25. La stima è arrivata dalla società Risposte Turismo ed è contenuta nell'Adriatic Sea Tourism Report presentato a Dubrovnik, in Croazia, nella giornata di apertura della sesta edizione dell'Adriatic Sea Forum. Secondo lo studio, il comparto delle crociere e il segmento ferry saranno i settori che beneficeranno maggiormente di nuovi investimenti nel triennio in corso, complessivamente circa 210 milioni di euro. Fra gli investimenti più importanti, il nuovo terminal di Marghera a Venezia, quello di Igoumenitsa e la nuova stazione marittima al Porto Corsini di Ravenna, ma anche la seconda stazione marittima nel porto di Bari e la prima stazione marittima di Spalato. Sul fronte della nautica, Risposte Turismo ha invece mappato oltre 206 milioni di euro di investimenti, di cui almeno 182 milioni di euro per la costruzione di nuove marine e 24 milioni di euro per l'espansione di strutture esistenti, fra cui Marina Polesana e Marina Korkyra. Fra i progetti di punta, Vlora Marina in Albania e Marina di Porto Baros a Rijeka, in Croazia. Stime ottimistiche anche per traghetti (+7,9% i passeggeri movimentati) e soprattutto per le crociere: a fine 2023 i passeggeri saliranno a 4,5 milioni (+29,3%) nei 32 porti crocieristici dell'Adriatic [post_title] => Adriatico: previsti investimenti per 416 milioni fino al 2025 [post_date] => 2023-05-09T11:19:52+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683631192000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445112" align="alignleft" width="300"] Luca Patanè[/caption] Il Gruppo Uvet tramite la propria controllata Uvet Global Business Travel – la joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel leader italiano nelle soluzioni per i viaggi d’affari - ha aperto la prima filiale nel mezzogiorno a Matera. Per la divisione Business Travel di Uvet si tratta del primo investimento nel sud Italia, con l’obiettivo di acquisire un presidio stabile anche in questa zona così strategica per il nostro Paese nell’ambito di una pianificazione di crescita continua. Il nuovo Business Travel Service Center (BTC) è l’ottavo di Uvet GBT dopo quelli di Milano, Agrate, Torino, Treviso, Bologna, Firenze e Roma. «Questo investimento è strategico per rafforzare e migliorare ancor di più il servizio per tutti i nostri clienti corporate – ha commentato Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet –. A Matera abbiamo trovato figure professionali altamente qualificate e di livello che senza dubbio saranno in grado di darci un prezioso supporto grazie alle loro competenze. In Basilicata proseguiremo nei nostri progetti dedicati a formazione e a numerosi investimenti tecnologici, aspetti chiave per continuare a rimanere competitivi e a crescere nel business travel». Matera è stata scelta per il forte know-how che possiede in ambito business travel e la città rappresenta una chiave per un investimento che possa generare opportunità di lavoro per il Sud Italia, oltra a garantire possibilità di espansione per tutto il Gruppo. L’investimento punta a ottimizzare e migliorare il servizio per i clienti e si inserisce in un contesto generale di rinnovata fiducia nel viaggiare per i clienti del business travel. Uvet GBT per tutti i neo assunti si occuperà delle attività di formazione, degli aggiornamenti professionali e degli standard operativi messi a disposizione di tutti i clienti. La sede di Matera sarà coordinata dall’office manager Francesco Domenichiello che risponderà direttamente a Francesco Palleschi, coo & service delivery officer di Uvet Global Business Travel “Sono particolarmente felice di questo nuovo investimento - commenta Francesco Palleschi - in quanto abbiamo aggiunto alla nostra squadra un team di validi professionisti con una lunga esperienza specifica in ambito Business Travel e con numerose manifestazioni di stima professionale da parte dei clienti” [post_title] => Uvet Global Business Travel apre una sede a Matera (la prima nel sud) [post_date] => 2023-05-09T10:53:05+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683629585000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445096 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 416 milioni di euro di investimenti avviati o in programma per le infrastrutture dedicate al turismo via mare in Adriatico. È la stima per il triennio 2023-2025 fornita da Risposte Turismo, contenuta all’interno dell’Adriatic Sea Tourism Report presentato recentemente a Dubrovnik dal presidente Francesco di Cesare, in occasione della prima giornata della sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum – cruise, ferry sail & yacht, organizzato dalla stessa Risposte Turismo in in partnership con la Dubrovnik Port Authority e la città di Dubrovnik. Secondo lo studio, la crocieristica e il segmento ferry saranno in particolare i settori che beneficeranno maggiormente dei nuovi investimenti nel triennio in corso, per un importo complessivo pari a circa 210 milioni di euro. Numerosi i progetti che verranno realizzati, tra cui il nuovo terminal crocieristico di Marghera a Venezia, per l’approdo delle navi da oltre 25 mila tonnellate (valore dell’investimento: 61 milioni di euro; termine lavori previsto: 2026), il nuovo terminal crocieristico di Igoumenitsa, che potrà ospitare navi fino a 240 metri di lunghezza (valore dell’investimento: circa 50 milioni di euro; termine lavori previsto: fine 2023), e la nuova stazione marittima al Porto Corsini di Ravenna (valore dell’investimento: 27,7 milioni di euro da parte di Ravenna Civitas Cruise Port - joint venture tra Rcl Cruises e Vsl Ravenna; termine lavori previsto: 2024). Tra le nuove infrastrutture che verranno realizzate nell’area Adriatica si segnalano inoltre, entro l’estate 2024, la seconda stazione marittima nel porto di Bari (valore dell’investimento: 11,5 milioni di euro; termine lavori previsto: estate 2024) e la prima stazione marittima di Spalato (valore dell’investimento: 8,5 milioni di euro; termine lavori previsto: 2024). Per quanto riguarda la nautica, infine, sono stati mappati da Risposte Turismo oltre 206 milioni di euro di investimenti, di cui almeno 182 milioni di euro per la costruzione di marine e ulteriori 24 milioni di euro per l’espansione di strutture esistenti. Tra i nuovi progetti, la Vlora Marina in Albania (483 posti barca destinati anche al segmento superyacht disponibili a partire dal 2025 grazie a un investimento complessivo di circa 45 milioni di euro) e la marina di Porto Baros a Rijeka (230 posti barca pronti nel 2024 grazie a un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro da parte di Aci-Gitone, una joint venture tra Aci Marinas e il cantiere navale Lürssen). Numerosi anche i progetti di espansione di strutture esistenti, tra cui la marina Polesana (138 nuovi ormeggi per un investimento complessivo di 20 milioni di euro) e la marina Korkyra (39 nuovi posti barca per un investimento di circa 1,5 milioni di euro). Sul fronte italiano, invece, saranno circa 100 i nuovi posti barca realizzati: dai 40 previsti entro la fine del 2023 nel porto turistico di Jesolo (Venezia), ai 50 pronti nel 2024 nel porto turistico di Rodi Garganico in provincia di Foggia, fino ai dieci della marina di Brindisi. Ma l’Adriatic Sea Tourism Report contiene anche le previsioni aggiornate di chiusura 2023 per il traffico crocieristico e via traghetti, aliscafi e catamarani. Stando alle stime dell'indagine, saranno dunque 4,5 milioni i passeggeri movimentati (imbarchi, sbarchi e transiti) nei 32 porti crocieristici dell’Adriatico, in crescita del 29,3% sul 2022, e 3 mila le toccate nave (+3,9%). Corfù si confermerà a fine anno il porto crocieristico dell’Adriatico ad aver movimentato il maggior numero di passeggeri (615 mila, +16,8% sul 2022), davanti a Venezia (550 mila, +127,3%), in risalita in classifica grazie a 243 toccate nave, senza considerare il traffico a Chioggia, e Dubrovnik (circa 519 mila, +37,6%). Ai piedi del podio Bari (mezzo milione di passeggeri movimentati, +21,7%) e Kotor (440 mila passeggeri movimentati, +5,2%). A livello nazionale, l’Italia nel 2023 si confermerà regina del traffico crocieristico con poco più di 2 milioni di passeggeri movimentati (+35%), pari al 46,2% del totale, davanti a Croazia (circa 1,1 milioni di passeggeri movimentati, +33,1%) e alla Grecia (624 mila passeggeri movimentati, +17,2%). Previsioni di chiusura anno positive anche per le altre nazioni che si affacciano sull’Adriatico: dal Montenegro (479 mila passeggeri movimentati, +10,4%) alla Slovenia (119 mila passeggeri movimentati, +59,3%), fino all’Albania (25 mila passeggeri movimentati, +53,9%). Per quanto riguarda le toccate nave, a fine 2023 la Croazia si confermerà invece ancora una volta al primo posto tra i Paesi che si affacciano sull’Adriatico (1.140), davanti all’Italia (863) e al Montenegro (474). Continua inoltre anche la ripresa della movimentazione passeggeri su traghetti, aliscafi e catamarani. I tredici principali porti dell’Adriatico registreranno infatti a fine 2023 19,3 milioni di passeggeri movimentati (+7,9%) e oltre 79 mila toccate nave (+9,9%). Tra i porti analizzati, previsioni positive per Spalato, saldamente in testa alla classifica con 5,2 milioni di passeggeri movimentati (+8%), Igoumenitsa (2,6 milioni di passeggeri movimentati, +7%) e Zadar (2,5 milioni di passeggeri movimentati, +3%). Da segnalare anche la crescita del porto di Korcula (oltre 1 milione di passeggeri movimentati, +5%). A livello nazionale, anche senza contare le rotte interne, la Croazia si confermerà a fine anno al primo posto con oltre 9,7 milioni di passeggeri movimentati (+6,2%), davanti a Grecia (4,8 milioni, +6,6%) e Italia (3,2 milioni, +14,5%). «I numeri che condividiamo con tutti gli operatori in questa sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum testimoniano la ripresa di tutto il maritime tourism in Adriatico: un comparto che tornerà presto, nel 2024, se non già nel 2023, a far registrare i numeri pre-pandemia - commenta di Cesare -. Organizzazioni pubbliche e realtà private stanno investendo molto in prodotti e infrastrutture e i riscontri che abbiamo quando sollecitiamo gli operatori in merito al futuro dell’area sono sempre positivi. Tuttavia resta forte la convinzione che si possa puntare a risultati, non solo quantitativi, migliori. A nostro parere c’è ancora molto da fare per dare il giusto riconoscimento a una delle più belle aree del mondo e renderla, finalmente, una delle destinazioni turistiche più richieste dalla clientela internazionale. Per raggiungere questo risultato servono più sforzi, non solo e non tanto sul fronte infrastrutturale, quanto in quello della promozione, della collaborazione tra tutti gli stakeholder e della capacità di offrire proposte di vacanza sempre aggiornate e al passo con le nuove sensibilità e preferenze della domanda». [post_title] => Risposte Turismo: pronti oltre 416 mln in tre anni per le infrastrutture del turismo mare in Adriatico [post_date] => 2023-05-09T10:21:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683627717000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' prevista per oggi a Palermo la presentazione di Gesap e Aeroitalia sui prossimi sviluppi della compagnia in Sicilia. Un incontro che arriva poche ore dopo l'affondo di Gaetano Intrieri, ceo della compagnia aerea, nei confronti di Ryanair, a seguito dell'annuncio di quest'ultima sul potenziamento delle frequenze sulla Roma-Palermo da inizio giugno, in concomitanza al debutto di Aeroitalia sulla medesima tratta. «I nostri amici irlandesi - scrive Intrieri sulla propria pagina Facebook - hanno pensato di aggiungere altre due frequenze sulla rotta Roma Palermo esattamente a partire dal 1 giugno che è il giorno in cui Aeroitalia inizia le operazioni su quella rotta e guarda caso questi due voli sono stati aggiunti negli stessi identici orari in cui decolleranno i nostri voli. Ci siamo in qualche modo abituati visto che abbiamo leso l’onore di sua eminenza 'Europe favourite airline' già sulla Milano Bergamo - Catania dove malgrado loro, voliamo con un sempre maggiore numero di passeggeri. Ma a loro non basta nulla, loro vogliono l’oligopolio di fatto. Quindi ecco pronti voli a 20 euro francobollati ai nostri. Della serie: “voi da lì ve ne dovete andare”, perché Palermo e la Sicilia è “cosa nostra”». Il ceo vede però una sorta di "complicità" da parte del governo italiano, senza tralasciare stoccate sulla vision più globale dell'intero comparto aereo del nostro Paese: «Sanno bene che siamo in Italia dove tutto a loro è concesso dove persino i ministri vanno in pellegrinaggio alle loro celebrazioni (...) Loro che atterrano a Roma indistintamente nel city airport e nell’hub. Loro che ormai trattano gli aeroporti italiani come bancomat impartendo regole e disponendone a piacimento (...) Siamo ormai un Paese di gnomi, piegati alla tracotanza ed alla arroganza di un cluster di irlandesi ed allo stesso tempo esultanti perché tra qualche giorno regaleremo ai tedeschi quel che rimane della nostra compagnia di bandiera che oggi non ha più neanche il nome che dovrebbe avere, perché siamo stati anche capaci di buttare nel cesso uno dei marchi con maggior segno di valore nella storia del trasporto aereo. Insomma, diciamocelo con franchezza gli irlandesi sono bravi a manovrare gli aerei, ma noi con la nostra idea di “sistema Paese” gli abbiamo dato una grossa mano». L'accento si sposta su Comiso, dove Aeroitalia ha fatto il proprio ingresso dopo l'inversione di marcia di Ryanair con il plauso della Regione Sicilia che vi ha individuato una possibilità di bilanciamento per i prezzi elevati dei biglietti a fronte dello storico duopolio di Ita Airways e della low cost irlandese: «Comiso non era nei nostri piani nell’immediato ma per noi oggi ha un valore simbolico enorme, anzi lo ha per me che sono italiano, che ho avuto la fortuna di imparare quel che so di questo mestiere da chi questo mestiere lo conosce come nessuno ovvero gli americani. «Inizieremo le nostre operazioni a Palermo ed a Comiso sapendo che faranno di tutto per renderci la vita difficilissima e non pochi ahimè soprattutto tra gli addetti ai lavori o presunti tali di questo Paese saranno contenti se i cari irlandesi ci faranno a pezzi anche a costo poi di ripagare nuovamente 500 euro per 1 ora di volo quando si saranno sbarazzati di noi. Ce la metteremo tutta come stiamo facendo in Sardegna dove voliamo da tre mesi con il 97% di puntualità e cercando di fare il massimo per i nostri numerosi passeggeri. In Sicilia sarà diverso perché è diverso lo scenario, in Sicilia sappiamo che sarà una guerra vera perché almeno sino a quando ci saremo noi le tariffe a 500 euro a tratta non saranno più ammissibili ed allora come stanno già facendo arriveranno anche a volare sotto il prezzo delle tasse pur di spazzarci via e poter riaffermare che la Sicilia è “cosa loro”». [post_title] => Aeroitalia a muso duro contro Ryanair. Oggi a Palermo incontro con Gesap [post_date] => 2023-05-09T10:12:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683627131000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445093 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono oltre 560 le persone coinvolte, tra hotel manager, responsabili di reparto delle strutture, figure apicali dello staff dedicato all’intrattenimento e vertici di sede, nel consueto appuntamento annuale con la Th Academy, in corso di svolgimento in questi giorni, e fino al prossimo 12 maggio, al Th Simeri Village in Calabria. Una dieci giorni formativa targata Th Resorts, durante la quale si alternano momenti learn by doing, dedicati al lavoro sul prodotto, a moduli formativi incentrati sul potenziamento delle soft skill, sul relation management, sulla gestione della leadership e della motivazione, nonché sulle competenze manageriali importanti per direttori e capi servizio chiamati a formare e coordinare decine di collaboratori. Alcuni dei contenuti sono curati dalla Scuola italiana di ospitalità, realtà nata in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e in sinergia con l’università Ca’ Foscari, per promuovere programmi di formazione specializzata. La Th Academy è organizzata su diversi livelli: durante le prime giornate i capi settore lavorano sul prodotto, mentre per la seconda parte del percorso diventano formatori delle figure junior. Sono state organizzate 23 aule, cinque eventi in teatro e un pomeriggio di team building, eventi gastronomici e di degustazione e un approfondimento sull’app Th a supporto dell'organizzazione delle giornate di lavoro. Alla formazione si affiancano momenti di convivialità e di confronto tra colleghi del proprio settore, con la possibilità di entrare in sinergia con le persone con cui si lavorerà per i prossimi mesi. Quest’anno per la prima volta è previsto un momento aperto alle famiglie dei collaboratori: per una intera giornata tutti verranno coinvolti nelle attività e potranno divertirsi in compagnia della Th Crew. Non solo: altra novità di quest’anno è la partecipazione di alcuni allievi degli istituti alberghieri. Tra questi anche 13 allievi delle classi terze, quarte e quinte dell’istituto alberghiero don Pino Puglisi di Centuripe, che faranno parte della squadra Th per la stagione estiva 2023. “Stiamo vivendo questa esperienza con entusiasmo ed energia, per far partire la stagione al massimo delle sue potenzialità - afferma Lorenzo Bighin, direttore centrale hr e operations di Th Resorts -. Abbiamo uno staff preparato e pronto a soddisfare le esigenze di una clientela fidelizzata che ci sceglie con rinnovato entusiasmo e per conquistare quella che per la prima volta si trova a vivere la sua vacanza firmata Th. Questi giorni di formazione in Academy ci hanno restituito le ragioni profonde di un lavoro che ha al centro le persone, siano esse ospiti o lavoratori. Mentre oggi si parla tanto della mancanza di personale nel nostro settore, in questi giorni abbiamo sperimentato che esiste la soluzione per vivere con passione il proprio lavoro”. [post_title] => Al Simeri Village dieci giorni di formazione targata Th Academy: 560 le risorse coinvolte [post_date] => 2023-05-09T09:59:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683626389000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una giornata ai Caraibi tra specchi d’acqua cristallina e sabbia bianca, senza muoversi dall’Italia: un sogno possibile, a partire da sabato 27 maggio a Caribe Bay, parco acquatico a tema del Lido di Jesolo, a 300 metri dal mare e 45 minuti da Venezia, premiato anche nel 2022 come migliore parco acquatico d’Italia. Un’immensa oasi tropicale, ispirata alle spiagge dello Yucatan, perfettamente ricreate attraverso più di 2.000 palme, 10.000 tonnellate di finissima sabbia, chiringuitos, lagune di acqua trasparente, ombrelloni in foglie di banano e una serie di soluzioni ingegneristiche esclusive, come Shark Bay, l’unica vasca al mondo con le onde e la sabbia sul fondale, in grado di regalare agli ospiti la stessa sensazione di un tuffo nel Mar dei Caraibi. Il risultato è talmente realistico da essere inserito nella rosa dei 7 parchi acquatici più significativi dell’area EMEA, a dimostrazione del grande appeal internazionale della struttura. [caption id="attachment_445070" align="alignleft" width="260"] Stefano Tamborino[/caption] Stefano Tamborino, direttore commerciale Caribe Bay, dichiara: “Il parco è una vera e propria destinazione nella destinazione, ideale da proporre in abbinamento alla visita di Venezia o come esperienza indimenticabile per arricchire una vacanza balneare sull’alto Adriatico. Puntiamo molto sulla collaborazione con gli operatori turistici e abbiamo un’area del sito riservata al trade (scrivere a commerciale@caribebay.it): le agenzie di viaggi possono accedere alla biglietteria a tariffe nette, per individuali e gruppi, oppure ai pacchetti commissionabili parco + soggiorno, realizzati in collaborazione con le strutture ricettive del territorio. Nei periodi di bassa stagione, che per noi comprendono giugno e settembre, proponiamo soluzioni a partire da 30 euro a persona a notte, con 2 giorni di ingresso al parco”. [caption id="attachment_445069" align="aligncenter" width="501"] Pirates’ Bay - Caribe Bay[/caption] All’interno di Caribe Bay, aree relax e ombrelloni si alternano a 27 attrazioni immerse nella vegetazione tropicale: da Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d’Europa che con i suoi 42 metri e 60 gradi di pendenza permette di raggiungere i 100 km/h, a Roatan, divertente e rilassante “rio lento”, tra i più lunghi in Italia, da percorrere a bordo di comodi gommoni. Alle famiglie è dedicata Pirates’ Bay, laguna dalle acque profonde pochi centimetri, con nursery, ampia area ideale per giocare con secchiello e paletta e diverse attrazioni che permettono anche ai piccoli di provare le emozioni dei grandi. Playa Paraiso, invece, è una novità assoluta, per gli ospiti che desiderano qualche privilegio in più: una terrazza panoramica ad accesso riservato, attrezzata con Cabanas per 4 persone dotate di tutti i comfort, compresa una scenografica piscina idromassaggio a sfioro scavata nella roccia. Completano l’offerta un ricco palinsesto di spettacoli dal vivo, 11 punti ristoro dove assaggiare le specialità culinarie di mezzo mondo, il Caribbean Golf, minigolf tematizzato come il parco, negozi e servizi per rendere perfetta la giornata. [caption id="attachment_445071" align="aligncenter" width="496"] Limbo Show - Caribe Bay[/caption] Per accedere alle condizioni riservate al trade inviare una e-mail a commerciale@caribebay.it Caribe Bay via Michelangelo Buonarroti, 15 30016 Lido di Jesolo (VE) Tel. 0421 371648 www.caribebay.it [post_title] => Caribe Bay: un'incredibile scoperta alle porte di Venezia [post_date] => 2023-05-09T09:00:05+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => caribe-bay-lido-di-jesolo [1] => caribe-bay-parco-acquatico [2] => caribe-bay-park [3] => jesolo-venezia [4] => lido-di-jesolo-parco-acquatico [5] => parco-a-tema-jesolo [6] => parco-giochi-acquatico-per-famiglie-jesolo ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Caribe Bay Lido di Jesolo [1] => Caribe Bay parco acquatico [2] => Caribe Bay park [3] => Jesolo Venezia [4] => Lido di Jesolo parco acquatico [5] => parco a tema jesolo [6] => parco giochi acquatico per famiglie Jesolo ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683622805000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445055 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' salpata ieri dal porto di Genova la decima edizione di SailOr: la nave dell’orientamento ai mestieri e alle professioni del mare; un progetto avviato nel 2013 nell’ambito del sistema Orientamenti, che anticipa il Salone, in programma dal 15 al 17 novembre. A bordo della Excellent di Gnv si sono imbarcati 200 studenti, di cui 150 provenienti dagli istituti nautici, alberghieri e turistici della Liguria e 50 provenienti da quattro istituti italiani delle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Toscana e da due istituti esteri situati in Francia e Lituania. I quattro giorni di navigazione alla scoperta delle professioni del mare, lungo la tratta Genova-Palermo, sono stati pensati per offrire ai partecipanti un’esperienza di orientamento e di alternanza scuola lavoro con valenza di Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), durante la quale saranno affiancati dagli allievi dell’Accademia italiana della marina mercantile, dai volontari della guardia costiera ausiliaria e da due studenti universitari della facoltà di ingegneria navale. Attraverso la metodologia del learning by doing, i ragazzi vivranno una vera e propria full immersion nel mondo del mare, attraverso diverse attività di orientamento per conoscere i mestieri e le professioni del settore e scoprire i percorsi formativi correlati. In base ai loro studi, gli studenti saranno impegnati in workshop nei settori di coperta, macchina, sala/bar, cucina, turistico; in attività di orientamento con operatori specializzati per scoprire i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori - Its e dell’università; in incontri con professionisti dei diversi comparti per conoscere da vicino i mestieri e le professioni che operano all’interno di una nave. Presso il punto informativo a bordo i partecipanti potranno inoltre approfondire la conoscenza dei partner del progetto, raccogliendo materiale informativo. Per i docenti accompagnatori è previsto un incontro formativo sul cluster marittimo portuale e sul sistema di orientamento della regione Liguria. “Giunto alla sua decima edizione, SailOr è un bellissimo esempio di sinergia tra pubblico e privato, finalizzato alla formazione e all’introduzione nel mondo del lavoro dei più giovani interessati a conoscere in profondità i mestieri del mare. – afferma Antonio Cecere Palazzo, comandante di armamento di Gnv –. È inoltre un progetto unico nel suo genere, tramite il quale Gnv ha la possibilità di ospitare a bordo delle proprie navi volenterosi studenti provenienti non solo da tutt’Italia ma anche dall’estero (quest’anno da Francia e Lituania), dando loro modo di sperimentare in prima persona tutti gli aspetti del mestiere e della vita di bordo. Durante il periodo di alternanza scuola-lavoro i nostri professionisti hanno poi la possibilità di tramandare alle giovani generazioni le proprie competenze e il know-how unico che risiede nei 30 anni di esperienza della nostra compagnia”. SailOr è promosso da Grandi Navi Veloci, regione Liguria, ufficio scolastico regionale per la Liguria, Accademia della marina mercantile, capitaneria di porto di Genova, istituto nautico San Giorgio. Sono partner dell’iniziativa Costa Crociere, Msc, la guardia costiera ausiliaria, gli istituti alberghieri Marco Polo e Nino Bergese, nonché l’Università degli studi di Genova. [post_title] => Partita da Genova la Excellent di Gnv: a bordo 200 studenti per il progetto formativo SailOr [post_date] => 2023-05-08T13:52:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683553940000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445043 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prove tecniche di avvicinamento fra Cina e Stati Uniti: le compagnie aeree cinesi potranno infatti ampliare il numero dei voli verso gli Usa grazie alla recente normativa emessa dal Dipartimento dei Trasporti. Le nuove disposizioni consentono ai vettori cinesi di portare il numero dei collegamenti settimanali da otto a 12, eguagliando il numero di voli verso la Cina dei vettori statunitensi. Secondo quanto riferito dal Financial Times, il Dot "continuerà a valutare come e quando modificare ulteriormente la sua posizione nei confronti dei voli dei vettori della Repubblica Popolare Cinese, in modo da offrire un ambiente operativo competitivo per i vettori aerei negli Stati Uniti". Pechino ha spinto gli Stati Uniti ad approvare il cambiamento, in parte per rilanciare il turismo, ma anche per incoraggiare maggiori investimenti stranieri sulla scia della decisione di eliminare la politica dello zero-Covid alla fine dello scorso anno. I vettori statunitensi avevano fatto pressioni contro l'approvazione di ulteriori voli per i competitor rivali cinesi. Robert Isom, ceo di American Airlines, la scorsa settimana ha dichiarato che non possono esistere "condizioni di parità". Ha affermato che i vettori statunitensi dovrebbero essere in grado di volare in Cina senza dover sostenere costi di carburante più elevati o affrontare tempi di volo più lunghi rispetto ai loro rivali cinesi. [post_title] => Le compagnie aeree cinesi autorizzate ad aumentare i voli verso gli Stati Uniti [post_date] => 2023-05-08T12:26:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683548773000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "adriatico previsti investimenti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":42,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2515,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445123","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tourism Western Australia e Qantas hanno dato il via alla campagna di promozione sul mercato italiano, che punta i riflettori su un territorio di spazi sconfinati, natura incontaminata e numerose occasioni di avvicinamento alla fauna selvaggia locale, oltre che di interessanti esperienze per entrare in contatto con le comunità aborigene.\r

\r

L’ispirazione a “vivere il sogno”, come recita il rinnovato branding di Tourism Western Australia, si trasforma in un concreto invito a partire, grazie al ritorno del volo diretto stagionale operato da Qantas da Roma a Perth, dal prossimo 18 giugno e fino al 3 ottobre 2023.\r

\r

La campagna, attiva fino al 21 maggio, prevede affissioni su maxischermi urbani, display digitali della rete metropolitana e della rete di bus nelle città che rappresentano i bacini più importanti per questo volo: Roma, Milano e Catania.\r

\r

Inoltre, a bordo degli aeromobili Qantas impiegati sulla tratta tra Roma e Perth, è prevista un’edizione limitata dell’amenity kit di bordo per i passeggeri di classe business. Il kit, disegnato e progettato dall'artista aborigeno del Western Australia Kevin Wilson, riprende anche in questo caso il claim “Vivi il Sogno” combinando elementi degli antichi paesaggi, dei corsi d'acqua e degli animali selvatici di Ningaloo Reef, Margaret River, Kimberley e Perth, esplorandone l’interconnessione tra le diverse aree del Paese e con la storia aborigena.","post_title":"Western Australia e Qantas: decolla la compagna promozionale sul mercato Italia","post_date":"2023-05-09T11:20:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683631232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445121","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445125\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il porto di Bari[/caption]\r

\r

Ammontano a oltre 416 milioni di euro gli investimenti avviati o in programma in infrastrutture dedicate al turismo via mare in Adriatico previsti nel biennio 2023-25.\r

La stima è arrivata dalla società Risposte Turismo ed è contenuta nell'Adriatic Sea Tourism Report presentato a Dubrovnik, in Croazia, nella giornata di apertura della sesta edizione dell'Adriatic Sea Forum.\r

Secondo lo studio, il comparto delle crociere e il segmento ferry saranno i settori che beneficeranno maggiormente di nuovi investimenti nel triennio in corso, complessivamente circa 210 milioni di euro. Fra gli investimenti più importanti, il nuovo terminal di Marghera a Venezia, quello di Igoumenitsa e la nuova stazione marittima al Porto Corsini di Ravenna, ma anche la seconda stazione marittima nel porto di Bari e la prima stazione marittima di Spalato.\r

\r

Sul fronte della nautica, Risposte Turismo ha invece mappato oltre 206 milioni di euro di investimenti, di cui almeno 182 milioni di euro per la costruzione di nuove marine e 24 milioni di euro per l'espansione di strutture esistenti, fra cui Marina Polesana e Marina Korkyra.\r

\r

Fra i progetti di punta, Vlora Marina in Albania e Marina di Porto Baros a Rijeka, in Croazia. Stime ottimistiche anche per traghetti (+7,9% i passeggeri movimentati) e soprattutto per le crociere: a fine 2023 i passeggeri saliranno a 4,5 milioni (+29,3%) nei 32 porti crocieristici dell'Adriatic","post_title":"Adriatico: previsti investimenti per 416 milioni fino al 2025","post_date":"2023-05-09T11:19:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1683631192000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445112\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Patanè[/caption]\r

\r

Il Gruppo Uvet tramite la propria controllata Uvet Global Business Travel – la joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel leader italiano nelle soluzioni per i viaggi d’affari - ha aperto la prima filiale nel mezzogiorno a Matera.\r

\r

Per la divisione Business Travel di Uvet si tratta del primo investimento nel sud Italia, con l’obiettivo di acquisire un presidio stabile anche in questa zona così strategica per il nostro Paese nell’ambito di una pianificazione di crescita continua. Il nuovo Business Travel Service Center (BTC) è l’ottavo di Uvet GBT dopo quelli di Milano, Agrate, Torino, Treviso, Bologna, Firenze e Roma.\r

\r

«Questo investimento è strategico per rafforzare e migliorare ancor di più il servizio per tutti i nostri clienti corporate – ha commentato Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet –. A Matera abbiamo trovato figure professionali altamente qualificate e di livello che senza dubbio saranno in grado di darci un prezioso supporto grazie alle loro competenze. In Basilicata proseguiremo nei nostri progetti dedicati a formazione e a numerosi investimenti tecnologici, aspetti chiave per continuare a rimanere competitivi e a crescere nel business travel».\r

\r

Matera è stata scelta per il forte know-how che possiede in ambito business travel e la città rappresenta una chiave per un investimento che possa generare opportunità di lavoro per il Sud Italia, oltra a garantire possibilità di espansione per tutto il Gruppo. L’investimento punta a ottimizzare e migliorare il servizio per i clienti e si inserisce in un contesto generale di rinnovata fiducia nel viaggiare per i clienti del business travel.\r

\r

Uvet GBT per tutti i neo assunti si occuperà delle attività di formazione, degli aggiornamenti professionali e degli standard operativi messi a disposizione di tutti i clienti. La sede di Matera sarà coordinata dall’office manager Francesco Domenichiello che risponderà direttamente a Francesco Palleschi, coo & service delivery officer di Uvet Global Business Travel\r

\r

“Sono particolarmente felice di questo nuovo investimento - commenta Francesco Palleschi - in quanto abbiamo aggiunto alla nostra squadra un team di validi professionisti con una lunga esperienza specifica in ambito Business Travel e con numerose manifestazioni di stima professionale da parte dei clienti”","post_title":"Uvet Global Business Travel apre una sede a Matera (la prima nel sud)","post_date":"2023-05-09T10:53:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683629585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445096","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 416 milioni di euro di investimenti avviati o in programma per le infrastrutture dedicate al turismo via mare in Adriatico. È la stima per il triennio 2023-2025 fornita da Risposte Turismo, contenuta all’interno dell’Adriatic Sea Tourism Report presentato recentemente a Dubrovnik dal presidente Francesco di Cesare, in occasione della prima giornata della sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum – cruise, ferry sail & yacht, organizzato dalla stessa Risposte Turismo in in partnership con la Dubrovnik Port Authority e la città di Dubrovnik. Secondo lo studio, la crocieristica e il segmento ferry saranno in particolare i settori che beneficeranno maggiormente dei nuovi investimenti nel triennio in corso, per un importo complessivo pari a circa 210 milioni di euro.\r

\r

Numerosi i progetti che verranno realizzati, tra cui il nuovo terminal crocieristico di Marghera a Venezia, per l’approdo delle navi da oltre 25 mila tonnellate (valore dell’investimento: 61 milioni di euro; termine lavori previsto: 2026), il nuovo terminal crocieristico di Igoumenitsa, che potrà ospitare navi fino a 240 metri di lunghezza (valore dell’investimento: circa 50 milioni di euro; termine lavori previsto: fine 2023), e la nuova stazione marittima al Porto Corsini di Ravenna (valore dell’investimento: 27,7 milioni di euro da parte di Ravenna Civitas Cruise Port - joint venture tra Rcl Cruises e Vsl Ravenna; termine lavori previsto: 2024).\r

\r

Tra le nuove infrastrutture che verranno realizzate nell’area Adriatica si segnalano inoltre, entro l’estate 2024, la seconda stazione marittima nel porto di Bari (valore dell’investimento: 11,5 milioni di euro; termine lavori previsto: estate 2024) e la prima stazione marittima di Spalato (valore dell’investimento: 8,5 milioni di euro; termine lavori previsto: 2024).\r

\r

Per quanto riguarda la nautica, infine, sono stati mappati da Risposte Turismo oltre 206 milioni di euro di investimenti, di cui almeno 182 milioni di euro per la costruzione di marine e ulteriori 24 milioni di euro per l’espansione di strutture esistenti. Tra i nuovi progetti, la Vlora Marina in Albania (483 posti barca destinati anche al segmento superyacht disponibili a partire dal 2025 grazie a un investimento complessivo di circa 45 milioni di euro) e la marina di Porto Baros a Rijeka (230 posti barca pronti nel 2024 grazie a un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro da parte di Aci-Gitone, una joint venture tra Aci Marinas e il cantiere navale Lürssen). Numerosi anche i progetti di espansione di strutture esistenti, tra cui la marina Polesana (138 nuovi ormeggi per un investimento complessivo di 20 milioni di euro) e la marina Korkyra (39 nuovi posti barca per un investimento di circa 1,5 milioni di euro). Sul fronte italiano, invece, saranno circa 100 i nuovi posti barca realizzati: dai 40 previsti entro la fine del 2023 nel porto turistico di Jesolo (Venezia), ai 50 pronti nel 2024 nel porto turistico di Rodi Garganico in provincia di Foggia, fino ai dieci della marina di Brindisi.\r

\r

Ma l’Adriatic Sea Tourism Report contiene anche le previsioni aggiornate di chiusura 2023 per il traffico crocieristico e via traghetti, aliscafi e catamarani. Stando alle stime dell'indagine, saranno dunque 4,5 milioni i passeggeri movimentati (imbarchi, sbarchi e transiti) nei 32 porti crocieristici dell’Adriatico, in crescita del 29,3% sul 2022, e 3 mila le toccate nave (+3,9%). Corfù si confermerà a fine anno il porto crocieristico dell’Adriatico ad aver movimentato il maggior numero di passeggeri (615 mila, +16,8% sul 2022), davanti a Venezia (550 mila, +127,3%), in risalita in classifica grazie a 243 toccate nave, senza considerare il traffico a Chioggia, e Dubrovnik (circa 519 mila, +37,6%). Ai piedi del podio Bari (mezzo milione di passeggeri movimentati, +21,7%) e Kotor (440 mila passeggeri movimentati, +5,2%).\r

\r

A livello nazionale, l’Italia nel 2023 si confermerà regina del traffico crocieristico con poco più di 2 milioni di passeggeri movimentati (+35%), pari al 46,2% del totale, davanti a Croazia (circa 1,1 milioni di passeggeri movimentati, +33,1%) e alla Grecia (624 mila passeggeri movimentati, +17,2%). Previsioni di chiusura anno positive anche per le altre nazioni che si affacciano sull’Adriatico: dal Montenegro (479 mila passeggeri movimentati, +10,4%) alla Slovenia (119 mila passeggeri movimentati, +59,3%), fino all’Albania (25 mila passeggeri movimentati, +53,9%). Per quanto riguarda le toccate nave, a fine 2023 la Croazia si confermerà invece ancora una volta al primo posto tra i Paesi che si affacciano sull’Adriatico (1.140), davanti all’Italia (863) e al Montenegro (474).\r

\r

Continua inoltre anche la ripresa della movimentazione passeggeri su traghetti, aliscafi e catamarani. I tredici principali porti dell’Adriatico registreranno infatti a fine 2023 19,3 milioni di passeggeri movimentati (+7,9%) e oltre 79 mila toccate nave (+9,9%). Tra i porti analizzati, previsioni positive per Spalato, saldamente in testa alla classifica con 5,2 milioni di passeggeri movimentati (+8%), Igoumenitsa (2,6 milioni di passeggeri movimentati, +7%) e Zadar (2,5 milioni di passeggeri movimentati, +3%). Da segnalare anche la crescita del porto di Korcula (oltre 1 milione di passeggeri movimentati, +5%). A livello nazionale, anche senza contare le rotte interne, la Croazia si confermerà a fine anno al primo posto con oltre 9,7 milioni di passeggeri movimentati (+6,2%), davanti a Grecia (4,8 milioni, +6,6%) e Italia (3,2 milioni, +14,5%).\r

\r

«I numeri che condividiamo con tutti gli operatori in questa sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum testimoniano la ripresa di tutto il maritime tourism in Adriatico: un comparto che tornerà presto, nel 2024, se non già nel 2023, a far registrare i numeri pre-pandemia - commenta di Cesare -. Organizzazioni pubbliche e realtà private stanno investendo molto in prodotti e infrastrutture e i riscontri che abbiamo quando sollecitiamo gli operatori in merito al futuro dell’area sono sempre positivi. Tuttavia resta forte la convinzione che si possa puntare a risultati, non solo quantitativi, migliori. A nostro parere c’è ancora molto da fare per dare il giusto riconoscimento a una delle più belle aree del mondo e renderla, finalmente, una delle destinazioni turistiche più richieste dalla clientela internazionale. Per raggiungere questo risultato servono più sforzi, non solo e non tanto sul fronte infrastrutturale, quanto in quello della promozione, della collaborazione tra tutti gli stakeholder e della capacità di offrire proposte di vacanza sempre aggiornate e al passo con le nuove sensibilità e preferenze della domanda».\r

\r

","post_title":"Risposte Turismo: pronti oltre 416 mln in tre anni per le infrastrutture del turismo mare in Adriatico","post_date":"2023-05-09T10:21:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683627717000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' prevista per oggi a Palermo la presentazione di Gesap e Aeroitalia sui prossimi sviluppi della compagnia in Sicilia. Un incontro che arriva poche ore dopo l'affondo di Gaetano Intrieri, ceo della compagnia aerea, nei confronti di Ryanair, a seguito dell'annuncio di quest'ultima sul potenziamento delle frequenze sulla Roma-Palermo da inizio giugno, in concomitanza al debutto di Aeroitalia sulla medesima tratta. \r

«I nostri amici irlandesi - scrive Intrieri sulla propria pagina Facebook - hanno pensato di aggiungere altre due frequenze sulla rotta Roma Palermo esattamente a partire dal 1 giugno che è il giorno in cui Aeroitalia inizia le operazioni su quella rotta e guarda caso questi due voli sono stati aggiunti negli stessi identici orari in cui decolleranno i nostri voli. Ci siamo in qualche modo abituati visto che abbiamo leso l’onore di sua eminenza 'Europe favourite airline' già sulla Milano Bergamo - Catania dove malgrado loro, voliamo con un sempre maggiore numero di passeggeri. Ma a loro non basta nulla, loro vogliono l’oligopolio di fatto. Quindi ecco pronti voli a 20 euro francobollati ai nostri. Della serie: “voi da lì ve ne dovete andare”, perché Palermo e la Sicilia è “cosa nostra”».\r

\r

Il ceo vede però una sorta di \"complicità\" da parte del governo italiano, senza tralasciare stoccate sulla vision più globale dell'intero comparto aereo del nostro Paese: «Sanno bene che siamo in Italia dove tutto a loro è concesso dove persino i ministri vanno in pellegrinaggio alle loro celebrazioni (...) Loro che atterrano a Roma indistintamente nel city airport e nell’hub. Loro che ormai trattano gli aeroporti italiani come bancomat impartendo regole e disponendone a piacimento (...) Siamo ormai un Paese di gnomi, piegati alla tracotanza ed alla arroganza di un cluster di irlandesi ed allo stesso tempo esultanti perché tra qualche giorno regaleremo ai tedeschi quel che rimane della nostra compagnia di bandiera che oggi non ha più neanche il nome che dovrebbe avere, perché siamo stati anche capaci di buttare nel cesso uno dei marchi con maggior segno di valore nella storia del trasporto aereo.\r

\r

Insomma, diciamocelo con franchezza gli irlandesi sono bravi a manovrare gli aerei, ma noi con la nostra idea di “sistema Paese” gli abbiamo dato una grossa mano».\r

\r

L'accento si sposta su Comiso, dove Aeroitalia ha fatto il proprio ingresso dopo l'inversione di marcia di Ryanair con il plauso della Regione Sicilia che vi ha individuato una possibilità di bilanciamento per i prezzi elevati dei biglietti a fronte dello storico duopolio di Ita Airways e della low cost irlandese: «Comiso non era nei nostri piani nell’immediato ma per noi oggi ha un valore simbolico enorme, anzi lo ha per me che sono italiano, che ho avuto la fortuna di imparare quel che so di questo mestiere da chi questo mestiere lo conosce come nessuno ovvero gli americani.\r

«Inizieremo le nostre operazioni a Palermo ed a Comiso sapendo che faranno di tutto per renderci la vita difficilissima e non pochi ahimè soprattutto tra gli addetti ai lavori o presunti tali di questo Paese saranno contenti se i cari irlandesi ci faranno a pezzi anche a costo poi di ripagare nuovamente 500 euro per 1 ora di volo quando si saranno sbarazzati di noi. Ce la metteremo tutta come stiamo facendo in Sardegna dove voliamo da tre mesi con il 97% di puntualità e cercando di fare il massimo per i nostri numerosi passeggeri.\r

In Sicilia sarà diverso perché è diverso lo scenario, in Sicilia sappiamo che sarà una guerra vera perché almeno sino a quando ci saremo noi le tariffe a 500 euro a tratta non saranno più ammissibili ed allora come stanno già facendo arriveranno anche a volare sotto il prezzo delle tasse pur di spazzarci via e poter riaffermare che la Sicilia è “cosa loro”».","post_title":"Aeroitalia a muso duro contro Ryanair. Oggi a Palermo incontro con Gesap","post_date":"2023-05-09T10:12:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683627131000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445093","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono oltre 560 le persone coinvolte, tra hotel manager, responsabili di reparto delle strutture, figure apicali dello staff dedicato all’intrattenimento e vertici di sede, nel consueto appuntamento annuale con la Th Academy, in corso di svolgimento in questi giorni, e fino al prossimo 12 maggio, al Th Simeri Village in Calabria. Una dieci giorni formativa targata Th Resorts, durante la quale si alternano momenti learn by doing, dedicati al lavoro sul prodotto, a moduli formativi incentrati sul potenziamento delle soft skill, sul relation management, sulla gestione della leadership e della motivazione, nonché sulle competenze manageriali importanti per direttori e capi servizio chiamati a formare e coordinare decine di collaboratori. Alcuni dei contenuti sono curati dalla Scuola italiana di ospitalità, realtà nata in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e in sinergia con l’università Ca’ Foscari, per promuovere programmi di formazione specializzata.\r

\r

La Th Academy è organizzata su diversi livelli: durante le prime giornate i capi settore lavorano sul prodotto, mentre per la seconda parte del percorso diventano formatori delle figure junior. Sono state organizzate 23 aule, cinque eventi in teatro e un pomeriggio di team building, eventi gastronomici e di degustazione e un approfondimento sull’app Th a supporto dell'organizzazione delle giornate di lavoro. Alla formazione si affiancano momenti di convivialità e di confronto tra colleghi del proprio settore, con la possibilità di entrare in sinergia con le persone con cui si lavorerà per i prossimi mesi. Quest’anno per la prima volta è previsto un momento aperto alle famiglie dei collaboratori: per una intera giornata tutti verranno coinvolti nelle attività e potranno divertirsi in compagnia della Th Crew. Non solo: altra novità di quest’anno è la partecipazione di alcuni allievi degli istituti alberghieri. Tra questi anche 13 allievi delle classi terze, quarte e quinte dell’istituto alberghiero don Pino Puglisi di Centuripe, che faranno parte della squadra Th per la stagione estiva 2023.\r

\r

“Stiamo vivendo questa esperienza con entusiasmo ed energia, per far partire la stagione al massimo delle sue potenzialità - afferma Lorenzo Bighin, direttore centrale hr e operations di Th Resorts -. Abbiamo uno staff preparato e pronto a soddisfare le esigenze di una clientela fidelizzata che ci sceglie con rinnovato entusiasmo e per conquistare quella che per la prima volta si trova a vivere la sua vacanza firmata Th. Questi giorni di formazione in Academy ci hanno restituito le ragioni profonde di un lavoro che ha al centro le persone, siano esse ospiti o lavoratori. Mentre oggi si parla tanto della mancanza di personale nel nostro settore, in questi giorni abbiamo sperimentato che esiste la soluzione per vivere con passione il proprio lavoro”.\r

\r

","post_title":"Al Simeri Village dieci giorni di formazione targata Th Academy: 560 le risorse coinvolte","post_date":"2023-05-09T09:59:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683626389000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una giornata ai Caraibi tra specchi d’acqua cristallina e sabbia bianca, senza muoversi dall’Italia: un sogno possibile, a partire da sabato 27 maggio a Caribe Bay, parco acquatico a tema del Lido di Jesolo, a 300 metri dal mare e 45 minuti da Venezia, premiato anche nel 2022 come migliore parco acquatico d’Italia.\r

\r

Un’immensa oasi tropicale, ispirata alle spiagge dello Yucatan, perfettamente ricreate attraverso più di 2.000 palme, 10.000 tonnellate di finissima sabbia, chiringuitos, lagune di acqua trasparente, ombrelloni in foglie di banano e una serie di soluzioni ingegneristiche esclusive, come Shark Bay, l’unica vasca al mondo con le onde e la sabbia sul fondale, in grado di regalare agli ospiti la stessa sensazione di un tuffo nel Mar dei Caraibi. Il risultato è talmente realistico da essere inserito nella rosa dei 7 parchi acquatici più significativi dell’area EMEA, a dimostrazione del grande appeal internazionale della struttura.\r

\r

[caption id=\"attachment_445070\" align=\"alignleft\" width=\"260\"] Stefano Tamborino[/caption]\r

\r

Stefano Tamborino, direttore commerciale Caribe Bay, dichiara: “Il parco è una vera e propria destinazione nella destinazione, ideale da proporre in abbinamento alla visita di Venezia o come esperienza indimenticabile per arricchire una vacanza balneare sull’alto Adriatico. Puntiamo molto sulla collaborazione con gli operatori turistici e abbiamo un’area del sito riservata al trade (scrivere a commerciale@caribebay.it): le agenzie di viaggi possono accedere alla biglietteria a tariffe nette, per individuali e gruppi, oppure ai pacchetti commissionabili parco + soggiorno, realizzati in collaborazione con le strutture ricettive del territorio. Nei periodi di bassa stagione, che per noi comprendono giugno e settembre, proponiamo soluzioni a partire da 30 euro a persona a notte, con 2 giorni di ingresso al parco”.\r

\r

[caption id=\"attachment_445069\" align=\"aligncenter\" width=\"501\"] Pirates’ Bay - Caribe Bay[/caption]\r

\r

All’interno di Caribe Bay, aree relax e ombrelloni si alternano a 27 attrazioni immerse nella vegetazione tropicale: da Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d’Europa che con i suoi 42 metri e 60 gradi di pendenza permette di raggiungere i 100 km/h, a Roatan, divertente e rilassante “rio lento”, tra i più lunghi in Italia, da percorrere a bordo di comodi gommoni.\r

\r

Alle famiglie è dedicata Pirates’ Bay, laguna dalle acque profonde pochi centimetri, con nursery, ampia area ideale per giocare con secchiello e paletta e diverse attrazioni che permettono anche ai piccoli di provare le emozioni dei grandi. Playa Paraiso, invece, è una novità assoluta, per gli ospiti che desiderano qualche privilegio in più: una terrazza panoramica ad accesso riservato, attrezzata con Cabanas per 4 persone dotate di tutti i comfort, compresa una scenografica piscina idromassaggio a sfioro scavata nella roccia. Completano l’offerta un ricco palinsesto di spettacoli dal vivo, 11 punti ristoro dove assaggiare le specialità culinarie di mezzo mondo, il Caribbean Golf, minigolf tematizzato come il parco, negozi e servizi per rendere perfetta la giornata.\r

\r

[caption id=\"attachment_445071\" align=\"aligncenter\" width=\"496\"] Limbo Show - Caribe Bay[/caption]\r

\r

Per accedere alle condizioni riservate al trade inviare una e-mail a commerciale@caribebay.it\r

\r

Caribe Bay\r

via Michelangelo Buonarroti, 15\r

30016 Lido di Jesolo (VE)\r

Tel. 0421 371648\r

www.caribebay.it\r

\r

","post_title":"Caribe Bay: un'incredibile scoperta alle porte di Venezia","post_date":"2023-05-09T09:00:05+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["caribe-bay-lido-di-jesolo","caribe-bay-parco-acquatico","caribe-bay-park","jesolo-venezia","lido-di-jesolo-parco-acquatico","parco-a-tema-jesolo","parco-giochi-acquatico-per-famiglie-jesolo"],"post_tag_name":["Caribe Bay Lido di Jesolo","Caribe Bay parco acquatico","Caribe Bay park","Jesolo Venezia","Lido di Jesolo parco acquatico","parco a tema jesolo","parco giochi acquatico per famiglie Jesolo"]},"sort":[1683622805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445055","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' salpata ieri dal porto di Genova la decima edizione di SailOr: la nave dell’orientamento ai mestieri e alle professioni del mare; un progetto avviato nel 2013 nell’ambito del sistema Orientamenti, che anticipa il Salone, in programma dal 15 al 17 novembre. A bordo della Excellent di Gnv si sono imbarcati 200 studenti, di cui 150 provenienti dagli istituti nautici, alberghieri e turistici della Liguria e 50 provenienti da quattro istituti italiani delle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Toscana e da due istituti esteri situati in Francia e Lituania.\r

\r

I quattro giorni di navigazione alla scoperta delle professioni del mare, lungo la tratta Genova-Palermo, sono stati pensati per offrire ai partecipanti un’esperienza di orientamento e di alternanza scuola lavoro con valenza di Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), durante la quale saranno affiancati dagli allievi dell’Accademia italiana della marina mercantile, dai volontari della guardia costiera ausiliaria e da due studenti universitari della facoltà di ingegneria navale.\r

\r

Attraverso la metodologia del learning by doing, i ragazzi vivranno una vera e propria full immersion nel mondo del mare, attraverso diverse attività di orientamento per conoscere i mestieri e le professioni del settore e scoprire i percorsi formativi correlati. In base ai loro studi, gli studenti saranno impegnati in workshop nei settori di coperta, macchina, sala/bar, cucina, turistico; in attività di orientamento con operatori specializzati per scoprire i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori - Its e dell’università; in incontri con professionisti dei diversi comparti per conoscere da vicino i mestieri e le professioni che operano all’interno di una nave. Presso il punto informativo a bordo i partecipanti potranno inoltre approfondire la conoscenza dei partner del progetto, raccogliendo materiale informativo. Per i docenti accompagnatori è previsto un incontro formativo sul cluster marittimo portuale e sul sistema di orientamento della regione Liguria.\r

\r

“Giunto alla sua decima edizione, SailOr è un bellissimo esempio di sinergia tra pubblico e privato, finalizzato alla formazione e all’introduzione nel mondo del lavoro dei più giovani interessati a conoscere in profondità i mestieri del mare. – afferma Antonio Cecere Palazzo, comandante di armamento di Gnv –. È inoltre un progetto unico nel suo genere, tramite il quale Gnv ha la possibilità di ospitare a bordo delle proprie navi volenterosi studenti provenienti non solo da tutt’Italia ma anche dall’estero (quest’anno da Francia e Lituania), dando loro modo di sperimentare in prima persona tutti gli aspetti del mestiere e della vita di bordo. Durante il periodo di alternanza scuola-lavoro i nostri professionisti hanno poi la possibilità di tramandare alle giovani generazioni le proprie competenze e il know-how unico che risiede nei 30 anni di esperienza della nostra compagnia”.\r

\r

SailOr è promosso da Grandi Navi Veloci, regione Liguria, ufficio scolastico regionale per la Liguria, Accademia della marina mercantile, capitaneria di porto di Genova, istituto nautico San Giorgio. Sono partner dell’iniziativa Costa Crociere, Msc, la guardia costiera ausiliaria, gli istituti alberghieri Marco Polo e Nino Bergese, nonché l’Università degli studi di Genova.","post_title":"Partita da Genova la Excellent di Gnv: a bordo 200 studenti per il progetto formativo SailOr","post_date":"2023-05-08T13:52:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683553940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445043","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prove tecniche di avvicinamento fra Cina e Stati Uniti: le compagnie aeree cinesi potranno infatti ampliare il numero dei voli verso gli Usa grazie alla recente normativa emessa dal Dipartimento dei Trasporti. Le nuove disposizioni consentono ai vettori cinesi di portare il numero dei collegamenti settimanali da otto a 12, eguagliando il numero di voli verso la Cina dei vettori statunitensi.\r

\r

Secondo quanto riferito dal Financial Times, il Dot \"continuerà a valutare come e quando modificare ulteriormente la sua posizione nei confronti dei voli dei vettori della Repubblica Popolare Cinese, in modo da offrire un ambiente operativo competitivo per i vettori aerei negli Stati Uniti\".\r

\r

Pechino ha spinto gli Stati Uniti ad approvare il cambiamento, in parte per rilanciare il turismo, ma anche per incoraggiare maggiori investimenti stranieri sulla scia della decisione di eliminare la politica dello zero-Covid alla fine dello scorso anno.\r

\r

I vettori statunitensi avevano fatto pressioni contro l'approvazione di ulteriori voli per i competitor rivali cinesi. Robert Isom, ceo di American Airlines, la scorsa settimana ha dichiarato che non possono esistere \"condizioni di parità\". Ha affermato che i vettori statunitensi dovrebbero essere in grado di volare in Cina senza dover sostenere costi di carburante più elevati o affrontare tempi di volo più lunghi rispetto ai loro rivali cinesi.","post_title":"Le compagnie aeree cinesi autorizzate ad aumentare i voli verso gli Stati Uniti","post_date":"2023-05-08T12:26:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683548773000]}]}}