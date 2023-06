Aci Europe sceglie Armando Brunini, ad Sea, come nuovo presidente Aci Europe ha nominato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti, nuovo presidente, in occasione dell’Assemblea Generale che si è svolta a Barcellona, all’interno del 33° Congresso Annuale dell’associazione. Brunini raccoglie il testimone da Javier Marín, vicepresidente esecutivo di Aena (la società che gestisce gli scali spagnoli). “Nell’era “Vuca” di volatilità, incertezza, complessità e ambiguità, il ruolo che Aci Europe svolge nel contribuire al futuro panorama dell’aviazione sostenibile e in crescita non è mai stato così importante. Sono onorato di servire la comunità di 560 membri aeroportuali di 55 Paesi europei e i loro partner commerciali. Aci Europe continua ad essere la voce efficace e rispettata degli aeroporti europei e ad agire come un centro di competenza unico. Sono particolarmente impaziente di confrontarmi con l’Ue e le istituzioni paneuropee, nonché con la rete di stakeholder dell’industria e della società”. Durante l’Assemblea generale di quest’anno, sono stati nominati anche i seguenti membri del Consiglio di amministrazione per un primo mandato: Alan Borg, ceo dell’Aeroporto Internazionale di Malta, Stanislaw Wojtera, presidente degli Aeroporti polacchi, Aletta von Massenbach, ceo e cfo di Flughafen Berlin Brandenburg, Wilma van Dijk, ceo dell’Aeroporto di Rotterdam L’Aia. Condividi

