A Taranto il format itinerante Btm InterAzioni: buyer e seller a confronto Un’importante opportunità per valorizzare il patrimonio culturale e turistico della città. E’ in corso di svolgimento Special Edition Taranto, appuntamento ad hoc di Btm InterAzioni, format itinerante ideato da Business Tourism Management. Attraverso un programma ricco di visite a luoghi emblematici come il museo Archeologico nazionale MarTa e il castello Aragonese, i partecipanti, seller italiani e buyer internazionali, hanno ottenuto la possibilità di immergersi nella storia e nella cultura di Taranto. L’incontro tra professionisti del settore turistico ha favorito la creazione di reti e partnership strategiche, contribuendo a rafforzare il profilo turistico della città. Alcune tappe in ristoranti tipici ha permesso inoltre agli ospiti di gustare le specialità enogastronomiche locali, un altro aspetto fondamentale per attrarre visitatori. L’assessore Angelica Lussoso e il ceo & founder di Btm Italia, Nevio D’Arpa, hanno insomma profuso un impegno significativo nel promuovere e sviluppare il turismo a Taranto, grazie a iniziative che hanno unito cultura, arte e gastronomia. Condividi

