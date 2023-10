Federalberghi: molto bene il ponte di Ognissanti ma pesa l’inflazione

A poca distanza da un ottimo settembre che aveva già consentito a molti di recuperare il viaggio mancato in agosto, arriva un’altra occasione di vacanza per gli italiani: il ponte di Ognissanti quest’anno cade nella giornata di mercoledì: una congiuntura che ha convinto circa 8 milioni e 400 mila concittadini a pianificare un soggiorno fuori casa. Lo dice la consueta indagine congiunturale che Federalberghi ha commissionato ad Acs Marketing Solutions.

Nella maggioranza dei casi (89,8%) il Belpaese resta la meta preferita come destinazione di viaggio, tra mare, montagna, laghi e terme: si sceglie di restare in zone non troppo lontane dal luogo della propria residenza, considerando una durata del soggiorno di circa 3,9 notti fuori casa. La spesa media comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti, si attesta sui 451 euro a persona con un giro di affari di 3,77 miliardi di euro. Il risultato rilevato in merito al giro di affari sarebbe potuto essere ancora maggiore se non fosse stato per l’aumento dei prezzi, che sta caratterizzando questo periodo. Infatti, quasi la metà dei vacanzieri (45,5%) ha deciso di ridurre la spesa per questa vacanza proprio a causa dell’inflazione.

“Colpisce la determinazione con cui gli italiani hanno organizzato e dilatato nel tempo la propria vacanza per questo Ponte, grazie anche alla collocazione della festa a metà settimana – afferma il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, a commento dei dati rilevati dall’indagine – Gran parte dei viaggiatori infatti ha pianificato il proprio viaggio con molto anticipo: a giudicare dai risultati della ricerca, il 60,6% delle prenotazioni è avvenuto più di un mese fa”.