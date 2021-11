World Capital: immobiliare alberghiero in graduale ripresa; nel primo semestre 2021 investimenti per 530 mln

Real estate alberghiero italiano in graduale ripresa, anche se si resta ancora lontani dai livelli record del 2019 quando le stime realizzate da vari istituti di ricerca e consulenza avevano calcolato attorno ai 3 miliardi di euro il valore delle compravendite complessive di hotel in Italia. Stando ai dati elaborati dal dipartimento di ricerca di World Capital, tra gennaio e giugno 2021, è stato infatti transato un totale di 22 strutture ricettive, di cui dieci hotel nelle città d’arte e nove resort, per un valore complessivo di 530 milioni di euro. Per quanto riguarda invece le nuove aperture censite nei primi sei mesi dell’anno, nel territorio nazionale si registrano 54 nuovi hotel, per un totale di 5.100 camere, e 26 resort, per 2.400 camere.

La ripresa graduale del comparto alberghiero trova conferma anche nei dati dell’estate 2021, pubblicati da Assoturismo Confesercenti, che evidenziano una forte propensione al turismo in tutti i vari compartimenti. Seppure le performance del settore alberghiero non si attestino ancora ai livelli registrati nel periodo pre-pandemico, il ritorno della domanda quest’estate ha favorito la ripresa dei flussi verso le località marine (+20%), della montagna (+19,4%) e rurali (+19,6%), ma un importante recupero è stato registrato anche nelle città d’arte (+25% circa).

“Stiamo assistendo a una graduale ripresa del mercato alberghiero, che è avvertita in tutte le aree del Paese – commenta Matteo Marconi, data analyst di World Capital –. Nonostante l’industria turistica sia stata gravemente colpita dalla pandemia, il settore alberghiero è in costante crescita ed evoluzione. Risulta quindi importante cogliere le opportunità e investire nelle strutture ricettive.”